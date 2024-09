O melhor software de gerenciamento de inventário de TI em 2024

O gerenciamento eficiente dos ativos de TI é fundamental para qualquer gerente de TI. No entanto, sem as ferramentas certas, a tarefa pode se tornar árdua.

Planilhas simples são úteis. Mas, à medida que seu ambiente de TI cresce, o uso de planilhas rapidamente se torna complexo e demorado. Elas também podem ficar desatualizadas, levando a imprecisões que podem custar caro para sua empresa.

É por isso que é importante escolher a planilha de TI correta software de gerenciamento de inventário que simplifica o processo e o ajuda a gerenciar melhor seu inventário.

Aqui estão 10 poderosas ferramentas de software de gerenciamento de inventário para ajudá-lo com isso. Vamos explorá-las juntos.

O que é um software de gerenciamento de inventário de TI?

Um software de gerenciamento de inventário de TI oferece uma solução centralizada para rastrear, gerenciar e monitorar todos os seus ativos de hardware e software durante todo o ciclo de vida.

Ele fornece visibilidade em tempo real das informações sobre os ativos, ajudando-o a tomar decisões informadas, otimizar a utilização de recursos e garantir a conformidade com as normas de segurança.

O que procurar em um software de gerenciamento de inventário de TI

Aqui estão alguns recursos que devem ser observados ao considerar um software de gerenciamento de inventário de TI.

Rastreamento de inventário em tempo real: Certifique-se de que o software forneça informações atualizadas sobre os níveis de estoque e o status dos ativos, atualizando-os à medida que entram e saem da sua organização

Certifique-se de que o software forneça informações atualizadas sobre os níveis de estoque e o status dos ativos, atualizando-os à medida que entram e saem da sua organização Alertas e notificações automatizados: O software deve enviar lembretes e alertas para situações como estoque baixo, manutenção futura ou colocação de pedidos

O software deve enviar lembretes e alertas para situações como estoque baixo, manutenção futura ou colocação de pedidos Gerenciamento de ativos: Procure um sistema que registre informações detalhadas sobre cada ativo, incluindo data de compra, garantia e localização

Procure um sistema que registre informações detalhadas sobre cada ativo, incluindo data de compra, garantia e localização Leitura de código de barras/RFID : O software deve facilitar o rastreamento de ativos e o gerenciamento de inventário por meio de códigos de barras ou tecnologia RFID

: O software deve facilitar o rastreamento de ativos e o gerenciamento de inventário por meio de códigos de barras ou tecnologia RFID Avaliação de inventário: : o software deve ser capaz de calcular o valor do inventário usando métodos como FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out) ou média ponderada

: o software deve ser capaz de calcular o valor do inventário usando métodos como FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out) ou média ponderada Relatórios personalizáveis: Escolha um sistema que gere relatórios sobre níveis de estoque, tendências de uso e outras métricas importantes com exibições e filtros personalizáveis

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de inventário de TI para usar em 2024

1. ClickUp (o melhor para gerenciamento de inventário de TI personalizável)

Armazene todos os detalhes de seu inventário em um único local com o software ClickUp's Inventory

O ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos com recursos avançados para ajudá-lo a gerenciar seu inventário de TI. Ele permite que você rastreie o estoque, gerencie as datas dos próximos pedidos e muito mais, tudo em uma única plataforma.

Você também pode automatizar processos e configurar tarefas e lembretes para fazer pedidos quando os estoques atingirem uma determinada quantidade.

Além disso, com a sua equipe e os processos de trabalho em uma única ferramenta de gerenciamento de ativos de software, você pode garantir que eles sejam simplificados e obtenham um valor muito melhor do que com o uso de planilhas tradicionais.

Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a controlar os itens em seu inventário.

O ClickUp também é fornecido com modelos pré-construídos altamente personalizáveis modelos para ajudá-lo a rastrear o inventário sem o incômodo de configurar o sistema. Um deles é Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp .

Esse modelo permite que você:

Monitorar os níveis de estoque, a disponibilidade de estoque, os movimentos e as flutuações de custo, garantindo uma visibilidade clara do seu estoque

Manter informações sobre produtos, como preços e imagens, em um banco de dados fácil de usar

Avaliar as tendências do estoque para tomar decisões informadas sobre as necessidades de reabastecimento

Faça o download deste modelo

Use o ClickUp Table View para desfrutar de uma experiência semelhante a uma planilha para gerenciar o inventário de TI, criar dependências de tarefas e automatizar o trabalho manual básico

O Exibição de tabela ClickUp oferece uma experiência tradicional semelhante a uma planilha para visualizar seus dados em linhas e colunas. Você pode usá-lo para gerenciar o progresso de tarefas, anexos de arquivos, classificações por estrelas e mais de 15 outros tipos de campos.

Você também pode criar relacionamentos entre tarefas e vinculá-las para acionar pedidos automatizados, lembretes e muito mais.

Há também muitos filtros e opções de agrupamento, além da capacidade de classificar as informações da maneira que você desejar.

Melhores recursos do ClickUp:

Definir datas de início e de vencimento: Garante a conclusão de todas as tarefas em tempo hábil, atribuindo uma data de início e uma data de vencimento a cada tarefa do inventário.

Garante a conclusão de todas as tarefas em tempo hábil, atribuindo uma data de início e uma data de vencimento a cada tarefa do inventário. Calcular colunas: Calcula a soma, a média ou o intervalo de qualquer campo numérico diretamente no List View para manter o controle de métricas como custo total e total de unidades pedidas

Calcula a soma, a média ou o intervalo de qualquer campo numérico diretamente no List View para manter o controle de métricas como custo total e total de unidades pedidas Relatórios poderosos: Cria relatórios que o ajudam a ficar sempre a par do seu inventário

Limitações do ClickUp:

A ampla gama de recursos pode parecer um pouco esmagadora para novos usuários. Fique tranquilo, as seções de ajuda do ClickUp e Universidade ClickUp estão lá para ajudá-lo a tirar o melhor proveito de qualquer recurso.

Preços do ClickUp:

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

A versatilidade do ClickUp fez com que substituíssemos quase todas as ferramentas que estávamos usando anteriormente - wiki da empresa, quadros SCRUM, quadros GTD para gerenciamento, documentações de conformidade, cronogramas de marketing e até mesmo o sistema de rastreamento de estoque da empresa - porque era mais fácil abordar tudo no ClickUp.

Avaliação do G2

Capa: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Invgate Insight (melhor para rastreamento centralizado de ativos de TI em todos os ambientes)

Via: Visão geral O Invgate Insight é um programa abrangente de gerenciamento de inventário de TI que cria um inventário centralizado de todos os ativos de TI virtuais, físicos e em nuvem conectados à mesma rede.

Embora seja voltado principalmente para organizações de médio porte e de nível empresarial, o Invgate também é adequado para organizações menores.

O Invgate Insight lida com o gerenciamento de licenças e contratos e se encaixa perfeitamente na suíte Service Desk. Para o gerenciamento de software, o Insight rastreia e otimiza as licenças de software, simplifica os processos de auditoria e garante a conformidade das licenças.

O Insight Agent, de sua propriedade, oferece aos usuários controle em tempo real sobre os dispositivos em qualquer sistema operacional.

Melhores recursos do Insight do Invgate:

Permite importações manuais e carregamento em massa de CSV/XLS para rastreamento e gerenciamento até mesmo de ativos e periféricos não rastreáveis

Produz relatórios detalhados para reduzir o desperdício e detectar instalações não autorizadas

Permite o mapeamento detalhado do inventário de TI para criar um CMDB e um catálogo de software normalizado

Limitações do Invgate Insight:

Falta implantação remota e não há área de trabalho remota

A integração com ferramentas de terceiros é confusa

Preços do Invgate

Preços personalizados

Revisões e classificações do Insight do Invgate:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. SysAid Asset Management (melhor para integrar o gerenciamento de ativos de TI às operações da central de serviços)

Via: SysAid O próximo da nossa lista é o SysAid, uma plataforma de gerenciamento de ativos de TI com tecnologia de IA que se concentra no gerenciamento de ativos de TI diretamente da central de serviços.

Ela é voltada para os agentes da central de serviços e fornece a eles acesso instantâneo aos ativos de TI dos usuários finais, detalhes de localização e posições organizacionais. O resultado são encaminhamentos e resoluções de problemas mais rápidos e precisos.

O SysAid também possui um sistema de monitoramento proativo que permite que os agentes recebam alertas personalizados em tempo real sobre alterações na CPU, nos equipamentos de rede, no uso da memória e muito mais. Ele também rastreia as instalações de licenças e automatiza os lembretes de renovação de licenças e suporte. Isso ajuda a gerenciar a conformidade e, ao mesmo tempo, garante o uso ideal.

Melhores recursos do SysAid:

Importa dados sobre seus ativos, produtos de software e itens de catálogo de outros módulos do SysAid automaticamente com o CMDB do SysAid

Integra-se a ferramentas e serviços de terceiros, como Google Workspace, Zapier, Microsoft Office e Slack

Limitações do SysAid:

Dificulta o rastreamento de alterações não aprovadas

Requer comunicação com equipes de suporte de nível um para resolver problemas complexos

Preços doysAid:

Preços personalizados

Classificações e resenhas da SysAid

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4. Lansweeper (melhor para inventário automático de rede e descoberta de ativos)

Via: Varredor de Latas O Lansweeper é uma plataforma abrangente de software de gerenciamento de ativos de TI que se concentra na criação de um pipeline preciso de inventário de rede com visibilidade completa.

Ele coleta automaticamente dados sobre ativos para criar um inventário completo e oferece uma visão geral de todos os usuários e administradores locais ou do AD. Com base nos dados, ele executa ações de usuário e detecta administradores locais não autorizados.

O Lansweeper também analisa as relações entre ativos e usuários. A análise ajuda a criar relatórios personalizados e detalhados.

Também é possível visualizar permissões de usuário, informações do AD e todas as outras informações digitalizadas dos ativos, como dados de log de eventos dos seus dispositivos Windows.

Melhores recursos doansweeper:

Executa ações do usuário com base em dados, como revogação de permissões, remoção remota de software ou realização de diagnósticos

Detecta administradores locais não autorizados no console de relatórios da Web do Lansweeper

Mapeia todos os ativos que você tem operando em plataformas de nuvem pública, como AWS e Azure

Faz a varredura automática de software em seus dispositivos Windows, Linux e Mac

Limitações do Lansweeper:

O gerenciamento e a varredura de grandes redes de dispositivos são lentos e consomem muitos recursos

Os usuários mais novos precisariam de ajuda para navegar na interface devido à sua complexidade

Preços doansweeper:

Plano gratuito para menos de 100 ativos

para menos de 100 ativos Plano inicial: $199/ mês (cobrado anualmente)

$199/ mês (cobrado anualmente) Plano Pro: $359/ mês (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações doansweeper:

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

5. Jira Service Management (melhor para colaboração unificada de serviços de TI e DevOps)

Via: Gerenciamento de serviços do Jira O Jira Service Management é muito mais do que uma ferramenta regular de gerenciamento de serviços de TI; ele combina equipes de desenvolvimento, TI e negócios em uma plataforma unificada e alimentada por IA.

Para o suporte de TI, essa plataforma gerencia todas as suas solicitações em um só lugar e automatiza as interações de suporte com IA.

O Jira Service Management também atua como uma ponte entre os desenvolvedores e as equipes de operações. Ele ajuda todos a ficarem na mesma página em relação a alterações, problemas e solicitações. Você pode rastrear tudo, desde alterações de código até lançamentos de software em um só lugar.

Melhores recursos do Jira Service Management

Centraliza, filtra e enriquece os alertas em todas as suas ferramentas de monitoramento, registro e CI/CD

Ajuda clientes e agentes usando tipos de solicitação personalizados ou permitindo tipos personalizados

Combina automaticamente alertas relacionados e adiciona anexos, notas e links para maximizar as informações disponíveis sobre incidentes

Limitações do Jira Service Management

Para usar o programa de forma eficiente, é necessário passar por uma curva de aprendizado acentuada

Experiência de atendimento ao cliente sem brilho

Preços do Jira Service Management

Gratuito para até 3 agentes

Plano padrão : uS$ 17,65/mês por agente

: uS$ 17,65/mês por agente Plano Premium: uS$ 44,27/mês por agente

Classificações e avaliações do Jira Service Management

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4,2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 650 avaliações)

6. Pulseway (melhor para gerenciamento remoto de TI em tempo real com automação)

Via: Via pulso O Pulseway é um software de gerenciamento de TI em tempo real que monitora, gerencia e soluciona problemas de estações de trabalho, servidores e dispositivos de rede em todo o seu ambiente de TI, independentemente de onde você esteja.

Ele se baseia em um Network Discovery and Deployment Engine para fornecer uma visão de 360 graus de todos os pontos de extremidade de TI.

O principal recurso é o mecanismo de automação que combina a tecnologia de fluxo de trabalho com uma interface de usuário intuitiva para configurar acionadores inteligentes que corrigem automaticamente os problemas de TI em seu nome.

Além disso, você conta com uma ampla coleção de scripts, modelos e automações de funções específicas incorporados para maximizar a eficiência.

Melhores recursos do Pulseway:

Automatiza a descoberta e a aplicação de patches de sistema operacional e de aplicativos de terceiros com políticas de patches detalhadas

Permite a geração automatizada de relatórios avançados, programados para serem enviados regularmente a indivíduos específicos

Integra emissão de tíquetes e alertas com ferramentas como ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty e Slack

Oferece alertas personalizáveis para identificar rapidamente problemas, comunicar-se com os usuários e resolver problemas com comandos e scripts incorporados

Limitações do Pulseway:

Não tem acesso remoto para dispositivos MacOS

Torna-se bastante caro para ambientes de TI maiores

Preços do Pulseway:

A partir de US$ 44/mês por usuário

Classificações e resenhas do Pulseway:

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4,5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

7. ServiceNow Inventory (melhor para controle e gerenciamento de estoque de técnicos de campo)

Via: ServiçoNow O ServiceNow é uma solução de gerenciamento de ativos de TI voltada para empresas que se concentra no fornecimento e no rastreamento de estoque de troncos de técnicos de campo com facilidade, sem uma tonelada de papelada, incluindo trocas e transferências.

Ela simplifica o processo de localização e solicitação de várias peças e o gerenciamento de dispositivos móveis. A plataforma também suporta transferências ponto a ponto com notificações dinâmicas.

Melhores recursos do ServiceNow Inventory:

Rastreia e origina o estoque de tronco do técnico de campo, incluindo trocas e transferências, sem processos manuais complicados

Permite que os técnicos de campo usem a leitura de código de barras para o gerenciamento móvel do inventário

Automatiza as atribuições com agendamento dinâmico e aumenta a eficiência do serviço de campo

Limitações do ServiceNow Inventory:

Os custos de assinatura e licença são mais altos

Falta a capacidade de configurar APIs personalizadas

Preços do ServiceNow:

Preços personalizados

Classificações e avaliações do ServiceNow Inventory:

G2: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

4,3/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

8. SolarWinds IT Service Management (melhor para gerenciamento completo do ciclo de vida de ativos de TI e conformidade)

Via: Solarwinds A Solarwinds é uma solução completa de gerenciamento de TI para empresas que rastreia, implementa, gerencia, recupera e descarta seus ativos de TI.

Ele oferece um módulo de gerenciamento de inventário que permite gerenciar hardware e software de rede e manter-se atualizado sobre a integridade deles durante todo o ciclo de vida.

O SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle funciona como um painel avançado para suas operações de TI. Ele combina duas ferramentas avançadas, SAM e SCM, para oferecer uma visão panorâmica de seus servidores.

Você terá todos os detalhes essenciais na ponta dos dedos, desde atualizações de sistema e garantias até velocidades de processador e uso de memória.

Melhores recursos do SolarWinds ITSM

Automatiza a descoberta de todos os ativos de TI conectados à rede, incluindo servidores, estações de trabalho, roteadores etc

Monitora o software instalado, a conformidade da licença e as estatísticas de uso para garantir a conformidade e otimizar os gastos com software

Fornece alertas sobre alterações nas configurações de ativos, instalações não autorizadas de software ou problemas críticos

Fornece resposta assistida que identifica automaticamente as soluções, monitora o sentimento do tíquete e centraliza os procedimentos

Limitações do Solarwinds ITSM:

Vem com apenas uma seleção limitada de layouts para visualizar incidentes ou alterações

Relativamente mais caro que seus concorrentes

Preços do SolarWinds ITSM:

Preços personalizados

Classificações e análises do Solarwinds ITSM

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

4,3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

9. Atera (melhor para gerenciamento de TI orientado por IA com suporte automatizado)

Via: Atera Entre outras opções de software de gerenciamento de inventário, o Atera é uma solução completa para departamentos de TI. Ele aumenta a eficiência, oferece excelente serviço ao usuário final e simplifica os processos da equipe.

Você também se beneficia de uma combinação de plataformas de monitoramento e gerenciamento remotos, helpdesk e relatórios com o gerenciamento de inventário de TI.

Seu principal recurso é a própria IA da Atera, a Action AI, que elimina o suporte de nível 1 com o Autopilot e permite resposta instantânea para cada problema. A Atera ajuda os técnicos juniores com resumos automáticos de tíquetes, geração de scripts e sugestões de soluções e respostas.

Você também obtém uma ferramenta bacana de Network Discovery que monitora automaticamente as redes Workgroup e Domain Controller (DC), identifica cada ativo e componente do seu ambiente de TI e revela oportunidades de upselling.

Melhores recursos do Atera:

Automatiza o gerenciamento de patches e permite a criação de programações personalizadas para cada endpoint

Mapeia a superfície de ataque completa de sua rede usando o Network Discovery para testar sistemas de detecção de intrusão com uma varredura completa de portas

Gera gráficos e relatórios dinâmicos sobre tipos de dispositivos, status da estação de trabalho/servidor, plataforma do sistema operacional, status de monitoramento etc

Permite executar várias varreduras simultaneamente em várias sub-redes para obter resultados mais rápidos

Limitações da Atera:

Documentação ruim que não reflete nem explica o produto com precisão

Centrado principalmente no PC, somente tarefas básicas podem ser gerenciadas a partir de dispositivos móveis

Preços do Atera

Plano Profissional: $149/mês por usuário

$149/mês por usuário Plano Expert : $189/mês por usuário

: $189/mês por usuário Plano Master: $219/mês por usuário

Classificações e resenhas da Atera

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

10. ManageEngine AssetExplorer (melhor para gerenciamento abrangente de ativos e licenças de software)

Via: ManageEngine AssetExplorer O ManageEngine AssetExplorer é uma plataforma de gerenciamento de ativos baseada na Web que gerencia todos os ativos da sua rede, desde o planejamento até as fases de descarte.

Com esse software, você pode gerenciar ativos de software e hardware, garantir a conformidade das licenças de software e rastrear pedidos de compra e contratos.

Além do ITAM, o AssetExplorer também auxilia no gerenciamento de POs e identifica áreas para redução de gastos, aplicação de políticas e eliminação de redundâncias.

Ele faz uma varredura em sua rede e descobre automaticamente todo o inventário de software e ativos disponíveis em cada estação de trabalho. Também é possível gerenciar todos os tipos de licença, incluindo OEM, simultânea, empresarial, gratuita, de usuário nomeado, bloqueada por nó, de avaliação e CAL, volume e individual existentes.

Os melhores recursos do ManageEngine AssetExplorer:

Examina e audita todas as estações de trabalho da empresa conectadas por LAN, WAN e VPN

Permite rastrear e gerenciar todos os seus ICs, como ativos, instalações de software, serviços de TI e de negócios, pessoas, documentos etc., em um único repositório

Envia alertas quando uma instalação de software não autorizada é detectada e notifica todos os usuários que usam software proibido

Permite que você crie critérios para adicionar recursos ao grupo com agrupamento dinâmico

Limitações do ManageEngine AssetExplorer:

Os usuários relatam que o atendimento ao cliente precisa ser melhorado

Os add-ons são um pouco caros

Preços do ManageEngine AssetExplorer

Preços personalizados

Classificações e análises do ManageEngine AssetExplorer

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Gerencie o inventário sem problemas com o ClickUp

Uma plataforma robusta de software de inventário de TI ajuda a integrar novos dispositivos com segurança, a identificar dispositivos desatualizados e vulneráveis para desativação e a fornecer uma "fonte única de verdade" para seus ativos, a fim de reforçar a conformidade com as políticas de segurança.

O ClickUp preenche todos esses requisitos.

Seus modelos dedicados de gerenciamento de inventário, várias exibições, capacidade de atribuir tarefas e capacidade de reunir todos os membros da equipe fazem dele a plataforma ideal para gerenciar o inventário.

Além disso, você também obtém recursos avançados de relatórios e uma interface de usuário rápida e super-responsiva. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e gerencie seus ativos de TI com facilidade e confiança.