10 melhores softwares de gerenciamento de estoque de comércio eletrônico em 2024

Um processo de gerenciamento de estoque mal planejado pode levar à perda de vendas e prejudicar a reputação da sua empresa. Ele também pode ser uma fonte significativa de desperdício e custos adicionais.

É por isso que, como uma empresa de comércio eletrônico, você deve ter um sistema eficaz de gerenciamento de estoque. Pequenos estabelecimentos podem fazer isso com modelos de inventário mas uma empresa em crescimento deve investir em comércio eletrônico software de gerenciamento de estoque . Ele pode ajudá-lo a planejar, rastrear e gerenciar os dados de inventário de forma eficaz em toda a cadeia de suprimentos.

Exploraremos os 10 principais sistemas de inventário de comércio eletrônico e software de gerenciamento de compras e discutir os principais recursos a serem observados ao escolher o melhor para sua empresa.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico?

Considere os seguintes fatores-chave ao avaliar as opções de software de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico:

Rastreamento e visibilidade do inventário: Procure uma solução de software que permita rastrear o inventário em tempo real em vários canais. Considere se o software tem um recurso para otimizar o gerenciamento de estoque para evitar falta ou excesso de estoque.

Procure uma solução de software que permita rastrear o inventário em tempo real em vários canais. Considere se o software tem um recurso para otimizar o gerenciamento de estoque para evitar falta ou excesso de estoque. Gerenciamento de vários locais: Se você tiver vários depósitos ou locais de varejo, escolha um software que facilite o gerenciamento de estoque em vários locais. Ele deve permitir a coordenação entre todos os seus pontos de venda e depósitos

Se você tiver vários depósitos ou locais de varejo, escolha um software que facilite o gerenciamento de estoque em vários locais. Ele deve permitir a coordenação entre todos os seus pontos de venda e depósitos Otimização de estoque: Procure sistemas de gerenciamento de estoque que o ajudem a otimizar os níveis de estoque com base em contagens de estoque, padrões de demanda, sazonalidade e dados históricos de vendas

Procure sistemas de gerenciamento de estoque que o ajudem a otimizar os níveis de estoque com base em contagens de estoque, padrões de demanda, sazonalidade e dados históricos de vendas Agrupamento e categorização de materiais: Procure soluções de software de gerenciamento de estoque que o ajudem a agrupar itens de estoque em categorias predefinidas (por exemplo, por tipo de produto, marca ou SKU). Isso pode ajudá-lo a analisar quais produtos são mais procurados e permitir que você ajuste sua estratégia de acordo

Procure soluções de software de gerenciamento de estoque que o ajudem a agrupar itens de estoque em categorias predefinidas (por exemplo, por tipo de produto, marca ou SKU). Isso pode ajudá-lo a analisar quais produtos são mais procurados e permitir que você ajuste sua estratégia de acordo Relatórios e análises: Escolha um software de gerenciamento de estoque que gere relatórios perspicazes sobre vendas, movimentação de estoque e desempenho do produto ao longo do tempo. A análise dos dados de seu inventário pode economizar muito tempo e dinheiro, ajudá-lo a entender melhor sua empresa e a tomar decisões baseadas em dados

Escolha um software de gerenciamento de estoque que gere relatórios perspicazes sobre vendas, movimentação de estoque e desempenho do produto ao longo do tempo. A análise dos dados de seu inventário pode economizar muito tempo e dinheiro, ajudá-lo a entender melhor sua empresa e a tomar decisões baseadas em dados Suporte: Priorize uma plataforma que ofereça suporte responsivo ao cliente juntamente com os recursos de gerenciamento de estoque

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico a serem usados

Agora que você já conhece os recursos que deve procurar ao comprar um software de gerenciamento de estoque para a sua empresa, aqui está uma lista de alguns dos melhores softwares de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico atualmente no mercado.

1. ClickUp

Fique por dentro dos dados de inventário em tempo real com a plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp

O ClickUp é um sistema de inventário e ferramenta de gerenciamento de operações para pequenas e grandes empresas, que pode ajudar a gerenciar operações comerciais de comércio eletrônico, estoques de produtos, metas e muito mais.

Juntamente com o Solução de gerenciamento de projetos do ClickUp simplifica o gerenciamento de inventário com painéis personalizáveis que exibem métricas em tempo real, listas organizadas para rastreamento de inventário e fluxos de trabalho automatizados para gerenciamento eficiente de tarefas.

Sua integração com plataformas de comércio eletrônico garante a sincronização precisa dos dados de estoque para otimizar as operações comerciais e tomar decisões informadas.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie painéis personalizados que exibam as principais métricas de estoque, como níveis de estoque, dados de vendas e status de pedidos, em uma visão geral centralizada das operações de estoque com oDashboards do ClickUp

Visualize seus produtos disponíveis, estoques e outros inventários nos ClickUp Dashboards

Crie listas estruturadas comListas do ClickUp para controle de estoque, categorizando itens por SKU, local ou outros atributos

Automatize tarefas de rotina, como alertas de estoque baixo e atividades de reposição de estoque. Simplifique os processos de gerenciamento de estoque com recursos de automação, como acionadores de tarefas e tarefas recorrentes

Analise dados sem esforço com o Table View do ClickUp para gerenciamento de informações estruturadas

Organize os detalhes do inventário em planilhas de dados comVisualização de tabela do ClickUp e gerencie cronogramas para reabastecimento e entrega de produtos com oVisualização de calendário do ClickUp* Gerencie e atualize os níveis de estoque, a disponibilidade de estoque, as movimentações de estoque e as alterações de custo comModelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Gerencie seu estoque e reabasteça sempre a tempo com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Limitações do ClickUp

Tem uma curva de aprendizado acentuada devido a todos os recursos disponíveis

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. inFlow Inventory

via inventário inFlow o inFlow Inventory é um software abrangente de gerenciamento de inventário de comércio eletrônico projetado para simplificar o controle de estoque para empresas de todos os tamanhos.

Ele consolida informações de estoque e de pedidos, oferecendo percepções em tempo real sobre os níveis e as movimentações de estoque.

Seus recursos incluem código de barras, gerenciamento de armazém em vários locais e análises, que permitem rastrear, reordenar e otimizar o estoque com eficiência.

melhores recursos do #### inFlow Inventory

Integre-se a várias plataformas de vendas de comércio eletrônico, como mercados on-line, sites e lojas físicas, para gerenciar o estoque em uma única interface

Simplifique o processo de recebimento, separação e gerenciamento de estoque e melhore a precisão e a eficiência, reduzindo os erros manuais com o uso de leitura de código de barras e RFID (identificação por radiofrequência)

Monitore os níveis de estoque, as vendas e os pedidos de compra em tempo real em vários locais. Isso ajuda a manter registros de estoque precisos e evita situações de falta ou excesso de estoque

Aproveite-o comosoftware de gerenciamento de pedidos para ajudar as equipes a criar, processar e rastrear pedidos. Você também pode criar ummodelo de pedido de compra para seu ciclo de suprimento subsequente

limitações do inFlow Inventory

Escalabilidade limitada para empresas de comércio eletrônico grandes ou em rápido crescimento

As restrições de integração também podem exigir trabalho manual adicional ou desenvolvimento personalizado

Preços do inFlow Inventory

Empreendedor: $110/mês

$110/mês Pequena empresa: $279/mês

$279/mês Médio porte: $549/mês

$549/mês Enterprise: $1319/mês

inFlow Inventory avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

3. Katana

via Katana O Katana é um software projetado especificamente para empresas de comércio eletrônico para ajudar a gerenciar o estoque.

Ele oferece planejamento visual de produção e rastreamento de estoque em tempo real e se integra a plataformas populares de comércio eletrônico, como Shopify e WooCommerce.

Usando o MRP (Planejamento de Necessidades de Materiais) e uma interface amigável, o Katana ajuda a simplificar os processos de produção, otimizar os níveis de estoque e aumentar a eficiência operacional geral.

melhores recursos do #### Katana

Simplifique a produção e o planejamento de recursos com uma interface amigável, rastreamento em tempo real e utilização otimizada de recursos

Monitore o estoque, os pedidos de vendas e os processos de fabricação em tempo real para otimizar os níveis de estoque, evitar falta ou excesso de estoque e gerenciar os recursos com eficiência

Acompanhe as métricas financeiras, como receita, lucro, etc., para saber quais produtos estão tendo um bom desempenho

Integre-se a plataformas populares como Shopify, WooCommerce e Amazon, permitindo a sincronização automática de pedidos de vendas, níveis de estoque e dados de produtos

Limitações do Katana

A configuração de integrações com determinadas plataformas de comércio eletrônico pode ser complexa

Os recursos de relatório do Katana podem não ter os recursos avançados necessários para uma análise aprofundada

Preços do Katana

Inicial: $199/mês

$199/mês Standard: $399/mês

$399/mês **Profissional: US$ 899/mês

Profissional Plus: $1999/mês

avaliações e resenhas do #### Katana

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

4. SkuVault da Linnworks

via Núcleo do SkuVault O SkuVault é um software avançado de gerenciamento de estoque de comércio eletrônico da Linnworks que permite o controle preciso do estoque, integra-se perfeitamente a vários canais de vendas e oferece recursos como reabastecimento dinâmico e relatórios em tempo real.

Você pode usar a ferramenta para garantir o gerenciamento preciso do estoque com ferramentas abrangentes de gerenciamento de estoque, incluindo rastreamento de lotes e estoque serializado.

melhores recursos do #### SkuVault

Otimize as operações do armazém e aumente a eficiência do atendimento de pedidos com a integração do WMS (Warehouse Management System)

Reduza as situações de falta e excesso de estoque com o reabastecimento dinâmico que gera automaticamente pedidos de reabastecimento com base em limites predefinidos

Gerencie seu estoque de forma centralizada com a integração de vendas multicanal que pode sincronizar os níveis de estoque em vários canais de vendas, como Amazon, eBay e Shopify

Obtenha insights sobre o desempenho do estoque, tendências de vendas e métricas operacionais para a tomada de decisões informadas e formulação de estratégias com os relatórios em tempo real do SkuVault

Limitações do SkuVault

Pode ter uma curva de aprendizado acentuada para alguns usuários devido aos seus recursos abrangentes e opções de personalização

Alguns usuários consideram que o processo de digitalização repetitivo consome muito tempo

Preços do SkuVault

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SkuVault

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

5. Núcleo Cin7

via Núcleo Cin7 Projetado para fabricantes e vendedores de produtos, o Cin7 Core é ótimo para pequenas empresas de todos os tipos: varejistas, atacadistas ou vendedores on-line.

Ele ajuda as empresas a gerenciar, centralizar e automatizar processos essenciais, como gerenciamento de pedidos, controle de estoque e listagens de produtos em vários canais de vendas.

Com recursos como sincronização em tempo real, relatórios personalizáveis e integrações perfeitas, o Cin7 Core capacita as equipes a gerenciar com eficiência o estoque, reduzir a falta de estoque e aumentar a agilidade operacional geral.

Melhores recursos do Cin7 Core

Gerencie o estoque em vários canais de vendas, sincronizando os dados do estoque e simplificando os processos de atendimento de pedidos

Obtenha insights valiosos sobre as principais métricas, como desempenho de vendas e rotatividade de estoque, com ferramentas robustas de geração de relatórios. Isso permite que você tome decisões baseadas em dados

Gerencie os canais de vendas on-line e off-line em uma única plataforma com recursos integrados de PDV

Rastreie datas de validade e gerencie recalls com rastreamento de lotes e itens de série

Adapte o sistema aos seus processos comerciais específicos e otimize as operações com fluxos de trabalho personalizados e regras de automação

Limitações do Cin7 Core

Pode ter uma curva de aprendizado acentuada para os usuários devido aos seus amplos recursos e opções de personalização

Processo de implementação complexo, exigindo tempo e recursos significativos para configurar e integrar com os sistemas existentes

Preços do Cin7 Core

Standard: $295/mês

$295/mês Pro: $449/mês

$449/mês Advanced: $999/mês

$999/mês Omni: Preço personalizado

Cin7 Core avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

4,2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

6. Consultor de inventário do Sage

via Consultor de inventário do Sage O Sage Inventory Advisor é uma ferramenta inteligente de gerenciamento de inventário para empresas de comércio eletrônico.

Ele usa algoritmos de previsão avançados para otimizar os níveis de estoque, evitando a falta de estoque e reduzindo o excesso de estoque.

Ao fornecer informações em tempo real sobre a demanda de produtos, o desempenho do fornecedor e o atendimento de pedidos, o Sage Inventory Advisor ajuda você a tomar decisões informadas, aumentar a eficiência e melhorar a satisfação do cliente e o controle geral do estoque.

Melhores recursos do Sage Inventory Advisor

Preveja com precisão a demanda futura com algoritmos de previsão avançados que ajudam a otimizar os níveis de estoque e reduzir custos

Minimize a falta de estoque e garanta o reabastecimento oportuno com o reabastecimento dinâmico que automatiza o pedido de estoque com demanda em tempo real e sugestões baseadas no tempo de espera

Acompanhe as métricas de desempenho do fornecedor, como a confiabilidade da entrega e os prazos de entrega. Gerencie as relações com os fornecedores de forma proativa e garanta operações tranquilas na cadeia de suprimentos

Otimize o portfólio de estoque com uma análise abrangente da integridade do estoque que identifica itens obsoletos ou de baixa movimentação

Obtenha insights práticos sobre o desempenho do estoque com um painel intuitivo que destaca as áreas de melhoria

Limitações do Sage Inventory Advisor

Pode ser excessivamente complexo para pequenas empresas com necessidades simples de inventário

O nível de personalização disponível pode não acomodar totalmente os processos de negócios exclusivos ou os requisitos específicos do setor, limitando sua adaptabilidade

Preços do Sage Inventory Advisor

A partir de US$ 199/mês

Avaliações e resenhas do Sage Inventory Advisor

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Helcim

via Helcim O Helcim é um processador de pagamentos que ajuda as empresas a aceitar pagamentos on-line e off-line.

Ele fornece ferramentas como sistemas de ponto de venda (POS), terminais virtuais e faturamento on-line para pagamentos on-line e off-line.

É uma plataforma de inteligência projetada para otimizar o preço e o desempenho dos produtos.

Analisa as tendências do mercado, os preços dos concorrentes e o comportamento dos clientes para fornecer percepções práticas para as empresas.

Melhores recursos do Helcim

Reduza os custos à medida que o volume de transações aumenta com a abrangente estrutura de preços da Helcim, que oferece preços transparentes

Gerencie pagamentos de comércio eletrônico de ponta a ponta com uma solução robusta de checkout on-line que lhe permite aceitar pagamentos on-line

Processe transações diretamente de seu dispositivo móvel com terminais virtuais que lhe permitem aceitar pagamentos em qualquer lugar

Evite a perda de dados e a exposição legal com criptografia de dados, tokenização e sistemas de proteção contra fraudes

Limitações do Helcim

As opções de personalização do Helcim podem não atender às necessidades de empresas maiores ou com requisitos exclusivos

Preços do Helcim

Terminal inteligente Helcim: $329

$329 Leitor de cartões Helcim: $99

Avaliações e resenhas do Helcim

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Aquário

via Fishbowl O Fishbowl é um sistema de gerenciamento de inventário e software de manufatura que ajuda a automatizar e dimensionar empresas de qualquer tamanho.

Ele ajuda a otimizar as operações de estoque, aumentar a eficiência e manter níveis ideais de estoque para atender à demanda dos clientes.

Com as integrações com o QuickBooks, o Fishbowl simplifica o controle de estoque e oferece visibilidade em tempo real na nuvem em vários locais.

Melhores recursos do Fishbowl

Aceite pagamentos on-line com uma solução robusta de checkout on-line

Rastrear níveis de estoque, locais e movimentos em tempo real com o rastreamento avançado de estoque que oferece excelentes recursos de gerenciamento de estoque para sua empresa

Rastreie todo o ciclo de vida do produto, desde a matéria-prima até a entrega ao cliente, com recursos de rastreabilidade constante

Processe rapidamente os pedidos dos clientes com atualizações, problemas e detalhes de remessa, tudo em um só lugar

Limitações do Fishbowl

Embora rico em recursos, o Fishbowl pode apresentar restrições de personalização

O Fishbowl se integra a vários sistemas, mas pode não abranger todas as plataformas específicas usadas por algumas empresas

Preços do Fishbowl

Fishbowl Drive: Armazenamento - A partir de US$ 329

Armazenamento - A partir de US$ 329 Fishbowl Advanced: Armazenamento - A partir de US$ 329

Armazenamento - A partir de US$ 329 Fishbowl Advanced: Manufatura - A partir de US$ 429

Fishbowl ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 200 avaliações)

4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 800 avaliações)

9. Veeqo

via Veeqo A Veeqo é uma plataforma de gerenciamento de estoque e varejo multicanal baseada em nuvem que ajuda a gerenciar seu estoque, pedidos e remessas em vários canais de vendas, incluindo Amazon, eBay e Shopify.

O objetivo da Veeqo é simplificar as operações de comércio eletrônico, melhorar a precisão dos pedidos e aprimorar a experiência do cliente por meio de suas poderosas ferramentas de gerenciamento de estoque.

Melhores recursos do Veeqo

Acompanhe os níveis de estoque e sincronize os dados de estoque em vários canais de vendas com o gerenciamento centralizado de estoque

Gerencie o estoque, receba pedidos e cumpra as remessas em qualquer lugar com o aplicativo móvel.

Aumente sua eficiência nas operações de armazém com recursos de leitura de código de barras

Gere etiquetas de remessa, automatize o atendimento e entregue pedidos de forma eficiente com soluções integradas de gerenciamento de remessas e tarifas de transportadoras em tempo real

Adapte o sistema às suas necessidades específicas com as amplas integrações da Veeqo com plataformas populares de comércio eletrônico, marketplaces, software de contabilidade e transportadoras, além de recursos e fluxos de trabalho personalizáveis

Limitações do Veeqo

O conjunto abrangente de recursos da Veeqo pode parecer difícil para alguns usuários

Preços da Veeqo

Grátis

Avaliações e resenhas do Veeqo

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

10. ShipBob

via ShipBob O ShipBob é um provedor de logística terceirizado que oferece às empresas de comércio eletrônico uma solução abrangente de atendimento.

Eles lidam com armazenamento de estoque, processamento de pedidos e logística de remessa, ajudando as empresas a otimizar suas operações de atendimento e a entregar pedidos aos clientes com eficiência.

Com centros de atendimento estrategicamente localizados, o ShipBob tem como objetivo simplificar o processo de remessa, reduzir os custos de remessa e melhorar a eficiência geral da logística para os varejistas on-line.

Melhores recursos do ShipBob

Envie seus produtos de forma rápida e econômica, com armazenamento em mais de 50 centros de distribuição em todo o mundo

Acompanhe os níveis de estoque, monitore a movimentação do inventário e otimize o espaço de armazenamento para operações simplificadas

Obtenha atualizações em tempo real sobre o status de seus pedidos com rastreamento de pedidos e visibilidade durante todo o processo de atendimento

Limitações do ShipBob

A integração do ShipBob com as plataformas de comércio eletrônico existentes pode exigir conhecimento técnico e recursos adicionais de desenvolvimento

Preços do ShipBob

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ShipBob

G2: 3,6/5 (mais de 100 avaliações)

3,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 3,7/5 (mais de 90 avaliações)

Simplifique o gerenciamento de estoque com a ferramenta certa

O gerenciamento de estoque de comércio eletrônico pode ser complexo e desafiador, especialmente para empresas em crescimento que precisam lidar com estoques grandes e diversificados.

Entretanto, com a ferramenta certa, você pode simplificar os processos de gerenciamento de estoque, economizando tempo, dinheiro e recursos.

O ClickUp é uma plataforma de produtividade poderosa e versátil que pode ajudá-lo a gerenciar seu estoque de comércio eletrônico com eficiência. Ela pode ajudá-lo a simplificar o gerenciamento de estoque de comércio eletrônico e aumentar o desempenho de seus negócios. Registrar-se no ClickUp hoje e veja a diferença por si mesmo!