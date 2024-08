10 melhores softwares de gerenciamento de estoque em 2024 (avaliações e preços)

Você enfrenta desafios constantes para manter o controle do estoque?

A dificuldade é real quando se trata de gerenciar os níveis de estoque manualmente. O resultado? Erros, itens perdidos e dores de cabeça para atender aos pedidos no prazo.

À medida que o número de seus estoques e canais de distribuição aumenta, o estresse de gerenciar os níveis de estoque piora.

A maioria dos estoques não vendidos decorre de problemas evitáveis com as taxas de rotatividade de estoque. Um backbone operacional fraco pode prejudicar a prestação de serviços, levando a uma experiência ruim para o cliente e a uma percepção negativa da marca que pode prejudicar seus negócios.

Felizmente, a utilização de um sistema de gerenciamento baseado em nuvem é o método mais eficiente para monitorar o estoque, rastreando-o desde a aquisição até as vendas.

Embora existam várias opções de software de gerenciamento de estoque on-line, a questão crítica permanece: quantas delas realmente causaram um impacto significativo nas cadeias de suprimentos?

Seja você um varejista, gerente ou proprietário de empresa, após uma pesquisa minuciosa, selecionamos cuidadosamente os principais sistemas de gerenciamento de estoque para otimizar o estoque e as operações comerciais.

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de estoque?

Um bom gerenciamento de estoque deve priorizar a precisão. Os atributos a seguir são indicadores essenciais de um bom e confiável sistema ou software de gerenciamento de inventário que você deve considerar:

Facilidade de uso: Considere plataformas com uma interface amigável e curva de aprendizado mínima

Considere plataformas com uma interface amigável e curva de aprendizado mínima Sincronização em tempo real: Os números de estoque devem estar em tempo real e ativos em todos os depósitos e canais de vendas, com regulamentações em tempo real

Os números de estoque devem estar em tempo real e ativos em todos os depósitos e canais de vendas, com regulamentações em tempo real Leitura de código de barras: O sistema deve suportar a leitura de código de barras para facilitar a identificação e o rastreamento do produto

O sistema deve suportar a leitura de código de barras para facilitar a identificação e o rastreamento do produto Notificações de estoque: Suporta configurações de notificação e alertas para indicar quando um produto está fora de venda e precisa ser reabastecido

Suporta configurações de notificação e alertas para indicar quando um produto está fora de venda e precisa ser reabastecido Escalabilidade : As empresas crescem com o tempo. Procure uma ferramenta que possa crescer com sua empresa, acomodando o aumento da complexidade dos dados e do rastreamento de inventário

: As empresas crescem com o tempo. Procure uma ferramenta que possa crescer com sua empresa, acomodando o aumento da complexidade dos dados e do rastreamento de inventário Acessibilidade móvel: A mobilidade no gerenciamento de inventário aumenta a adaptabilidade; portanto, procure sistemas de inventário que sejam compatíveis com uma ampla gama de dispositivos

A mobilidade no gerenciamento de inventário aumenta a adaptabilidade; portanto, procure sistemas de inventário que sejam compatíveis com uma ampla gama de dispositivos Automação: Escolha plataformas que automatizemtarefas repetitivas e diminuam a dependência de entradas humanas devido à possibilidade de erro humano

Escolha plataformas que automatizemtarefas repetitivas e diminuam a dependência de entradas humanas devido à possibilidade de erro humano Recursos de integração: Escolha ferramentas que se integrem a outras ferramentas de negócios para garantir um fluxo de trabalho simplificado

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de estoque para usar em 2024

1. ClickUp

Use o ClickUp para gerenciar seus projetos com mais de 15 visualizações, modelos predefinidos e vários recursos de colaboração com eficiência Inventário do ClickUp é um software de gerenciamento de operações de estoque que simplifica o gerenciamento de estoques grandes ou complexos. Analise as tendências vitais do estoque para tomar decisões baseadas em dados sobre as necessidades de reabastecimento.

O ClickUp oferece modelos prontos com eficiência máxima comprovada pelos usuários.

O Painéis do ClickUp oferecem a você uma visão de 360° das informações do seu produto. O painel oferece uma interface personalizável com status, tabelas e ferramentas de relatórios personalizados. Você pode adicionar facilmente Dashboard Widgets para acessar dados úteis, como tempo rastreado e velocidade do sprint e aproveite a eficiência do inventário!

melhores recursos do #### ClickUp

Painéis personalizados : Gerencie o estoque analisando os produtos disponíveis e os que estão fora de estoque com painéis personalizados

: Gerencie o estoque analisando os produtos disponíveis e os que estão fora de estoque com painéis personalizados Visualização de tabela do ClickUp **Criar um layout estruturado usando linhas e colunas para gerenciar orçamentos, estoques e informações de clientes

Relatórios : Gere relatórios de inventário para identificar a eficiência de produtos ou serviços, restrições de produtos e muito mais

: Gere relatórios de inventário para identificar a eficiência de produtos ou serviços, restrições de produtos e muito mais Calendários e cronogramas: Visualize a programação de entrega de pedidos e tarefas em tempo real com linhas do tempo colaborativas ecalendários de recursos

Acompanhe o desempenho do inventário em tempo real com o ClickUp

Planejamento de produtos: Identifique e acompanhe rapidamente as vendas de produtos com trabalho prático erecursos de planejamento de capacidadeincluindomodelos prontos para uso *Automação personalizável: Comprovado como o melhor software de gerenciamento de estoque, permitindo que você automatize as atribuições de entrega e vendas

Limitações do ClickUp

O ClickUp pode não funcionar rapidamente em alguns telefones celulares (ainda)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Negócios : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Críticas e classificações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Zoho Inventory

via Inventário Zoho O Zoho é um pacote de software tudo-em-um que oferece uma variedade de aplicativos, incluindo o Zoho CRM, uma plataforma de helpdesk e o sistema Zoho Inventory.

O Zoho Inventory oferece rastreamento de inventário, gerenciamento de pedidos e gerenciamento de armazém, mais adequado apenas para empresas de pequeno e médio porte.

O Zoho oferece muitas integrações com plataformas de comércio eletrônico como Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace e Zoho Commerce. Apesar das integrações limitadas, o Zoho oferece um preço competitivo em comparação com outros sistemas de inventário ferramentas de gerenciamento .

Melhores recursos do Zoho

Mais adequado para pequenas empresas, remetentes e pequenas empresas de comércio eletrônico

Integra-se facilmente com outros aplicativos do pacote de software de inventário Zoho

Planos gratuitos e de baixo custo a partir de US$ 29

Acesse as taxas de remessa em tempo real das principais transportadoras de todo o mundo

Limitações do Zoho

Menos plataformas de comércio eletrônico e integrações de marketplace

O preço depende de pedidos mensais, pois um aumento na capacidade da empresa exige uma atualização do plano

Preços do Zoho

Plano gratuito : (50 pedidos e apenas 1 usuário)

: (50 pedidos e apenas 1 usuário) Padrão : uS$ 29 mensais (por organização com 500 pedidos mensais e 2 usuários)

: uS$ 29 mensais (por organização com 500 pedidos mensais e 2 usuários) Profissional : uS$ 79 (por organização com 3.000 pedidos mensais e 2 usuários)

: uS$ 79 (por organização com 3.000 pedidos mensais e 2 usuários) Premium : $129 (por organização com 7500 pedidos mensais e 2 usuários)

: $129 (por organização com 7500 pedidos mensais e 2 usuários) Enterprise: $249 (por organização com 15000 pedidos mensais e 7 usuários)

Zoho ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 350 avaliações)

3. Cin7

via Cin7 O Cin7 é uma solução de inventário em nuvem disponível gratuitamente para lojas de comércio eletrônico da Shopify e tem vários recursos e conectores de plataforma.

A solução baseada na Web gerenciamento de operações a plataforma Kanban usa a técnica Kanban para reabastecimento e reordenamento de estoque e oferece recursos de contabilidade, como o método FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair).

A Cin7 também se diferencia por seus preços acessíveis para empresas de todos os tipos e por sua capacidade infinita de unidades de manutenção de estoque (SKUs).

Melhores recursos do Cin7

Migrar facilmente o estoque entre armazéns

Crie pedidos de compra rapidamente usando seu recurso de pedido de compra automatizado

Permite sistemas de PDV e leitura de código de barras em todos os planos

Limitações do Cin7

O plano básico não inclui conexões de Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) e configurações de 3PL

Não há plano gratuito nem opção de avaliação gratuita

Preços do Cin7

Cin7 Core Padrão : uS$ 349 mensais Pro : uS$ 599 mensais Advanced : uS$ 999 mensais

Cin7 Omn: Preços personalizados

Cin7 avaliações e comentários

Cin7 Core G2: 4,1/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: 4,3 /5 (mais de 400 avaliações)

Cin7 Omni G2: 3,7/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 550 avaliações)



4. ShipBob WMS

via ShipBob O ShipBob Warehouse Management System (WMS) é uma solução completa de gerenciamento de inventário que funciona bem com logística de terceiros (3PL) e atendimento híbrido.

As ferramentas de cadeia de suprimentos, estoque e remessa fornecidas pelo software de gerenciamento de armazém simplificam e facilitam o manuseio e o envio de pedidos de vários locais pelas transportadoras.

Melhores recursos do ShipBob WMS

Ideal para empresas atacadistas B2B e omnicanal maiores que precisam de gerenciamento da cadeia de suprimentos de ponta a ponta

Sistemas automáticos de coleta e empacotamento de pedidos

Limitações do ShipBob WMS

Os planos de preços são inconsistentes e não são transparentes

A ferramenta tem uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ShipBob WMS

Os planos de preços do ShipBob dependem dos recursos de seu inventário e das necessidades totais de atendimento. Você precisará entrar em contato diretamente com a equipe de vendas para obter um preço personalizado, fornecendo detalhes específicos sobre seus negócios e requisitos de inventário.

Classificações e análises do ShipBob WMS

G2 : 3.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 3.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 3.7/5 (mais de 90 avaliações)

5. Katana MRP

via Katana MRP O Katana MRP é um software inteligente de gerenciamento de estoque e manufatura que oferece muitos recursos, inclusive rastreamento de estoque, gerenciamento de pedidos e gerenciamento de produção.

Seus diferentes níveis e planos de preços são competitivos, pois cada um deles oferece uma tonelada de recursos de armazenamento e gerenciamento de fluxo de trabalho a um custo razoável.

Consequentemente, o sistema de gerenciamento de armazém Katana é ideal para empresas de manufatura, pois oferece recursos exclusivos, como monitoramento de peças com código de barras, controle de estoque avançado, rastreamento de montagem, armazenamento e sistemas de gerenciamento de estoque no chão de fábrica.

Melhores recursos do Katana MRP

Ideal para empresas de manufatura e revendedores multicanais

Sistema de gerenciamento de armazém em tempo real com opção de teste gratuito de 14 dias

Conecte-se perfeitamente a outras plataformas de comércio eletrônico, marketplaces e sistemas de remessa

Limitações do Katana MRP

Usuários adicionais incorrem em custos extras, e os planos de preços podem ser considerados caros para pequenas empresas

De acordo com as avaliações dos clientes, o Katana não tem suporte telefônico ao vivo, o que resulta em uma experiência desafiadora de atendimento ao cliente

Preços do Katana MRP

Essencial : uS$ 129 por mês (inclui 500 linhas de pedidos de vendas enviadas)

: uS$ 129 por mês (inclui 500 linhas de pedidos de vendas enviadas) Avançado : uS$ 349 por mês (inclui 5.000 linhas de pedidos de vendas enviadas)

: uS$ 349 por mês (inclui 5.000 linhas de pedidos de vendas enviadas) Profissional : O preço com desconto de US$ 799 por mês (tem 25.000 linhas de pedidos de vendas enviadas)

: O preço com desconto de US$ 799 por mês (tem 25.000 linhas de pedidos de vendas enviadas) Enterprise: Preços personalizados

Katana MRP avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 35 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

6. Inventário de Fishbowl

via Fishbowl O Fishbowl Inventory é um software de inventário de ponta a ponta baseado em nuvem que se integra perfeitamente aos sistemas Quickbooks e Xero.

Diferentemente de outros fornecedores de software de gerenciamento de inventário, o Fishbowl permite que os usuários controlem todas as compras de fornecedores, acompanhem o inventário, os pedidos de compra, o armazenamento e os dados de monitoramento de inventário em um único local, tornando-os acessíveis a todos os usuários.

Melhores recursos do Fishbowl Inventory

Oferece uma avaliação gratuita de 14 dias do software de gerenciamento de estoque com opções abrangentes de módulos, o que permite um sistema de depósito otimizado

Fácil integração com softwares de contabilidade como QuickBooks e Xero

Software ideal para empresas de expedição em grande escala e fabricantes

Limitações do Fishbowl Inventory

Muito caro para empresas com vários usuários

Os complementos de recursos exigem custo adicional

Preços do Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : uS$ 329/mês (com uma opção de US$ 3950 em uma base anual)

: uS$ 329/mês (com uma opção de US$ 3950 em uma base anual) Fishbowl Advanced: uS$ 429/mês (com uma opção de US$ 5150 em uma base anual)

Avaliações e resenhas do Fishbowl Inventory

G2 : 4.0/5 (mais de 190 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 800 avaliações)

7. inFlow

via inFlow o inFlow é um software avançado de gerenciamento de estoque adequado para empresas B2B e atacadistas que precisam de soluções que atendam às demandas de fabricantes e varejistas.

Seu recurso de showroom virtual permite que uma empresa determine os dados exibidos para vários clientes, como preços e prazos de envio.

Além disso, o inFlow oferece suporte a recursos essenciais de B2B, como cotações e faturamento, pedidos de compra automatizados, gerenciamento e roteamento de pedidos e fluxos de trabalho de produção dos fabricantes.

melhores recursos do #### inFlow

Pedidos de compra automatizados e roteamento de pedidos de vendas

Componente de gateway de showroom virtual protegido por senha para vendas B2B

limitações do inFlow

As atualizações de planos dependem do crescimento da empresa; por exemplo, um aumento nas vendas mensais pode exigir a transição para um novo plano de preços

Os níveis de planos mais altos contêm recursos mais notáveis, como showrooms virtuais

Preços do inFlow

Empreendedor : uS$ 110 por mês (com locais de estoque ilimitados e opção de 2 membros de equipe)

: uS$ 110 por mês (com locais de estoque ilimitados e opção de 2 membros de equipe) Pequenas empresas : uS$ 279 por mês (com locais de estoque ilimitados e uma opção de 5 membros de equipe)

: uS$ 279 por mês (com locais de estoque ilimitados e uma opção de 5 membros de equipe) Médio porte : uS$ 549 por mês (com locais de estoque ilimitados e a opção de 10 membros de equipe)

: uS$ 549 por mês (com locais de estoque ilimitados e a opção de 10 membros de equipe) Enterprise: uS$ 1319 por mês (com locais de estoque ilimitados e opção de 25 membros de equipe)

inFlow ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 450 avaliações)

8. Extensivo

via Extensivo Anteriormente conhecido como Skubana, o Extensiv é uma arquitetura de gerenciamento de inventário baseada em nuvem multiuso que auxilia comerciantes de alto volume em plataformas de comércio eletrônico como a Amazon com desafios de rastreamento e armazenamento de inventário.

A Extensiv oferece recursos abrangentes para gerenciar estoques, pedidos, armazenamento, relatórios, rastreamento de ativos e atividades de fornecedores.

Crie uma lista de matérias-primas para referência rápida usando Modelo de relatório de inventário do Clickup Você também pode se beneficiar do recurso de sincronização de plataforma que permite que as empresas distribuam pedidos em vários depósitos e centros de atendimento em vários locais do mundo.

melhores recursos do #### Extensiv

Distribuição eficiente de pedidos em um número ilimitado de depósitos e centros de atendimento

Conecta-se perfeitamente a todas as plataformas de comércio eletrônico

Ideal para remetentes e usuários do Fulfillment by Amazon

Obtenha um mês de software de gerenciamento de inventário gratuito em cada plano de preços. Dê uma olhada na plataforma antes de investir

Limitações do Extensiv

Compreende vários produtos, incluindo o Extensiv 3PL Warehouse Manager, o Extensiv Order Manager, o Extensiv Integration Manager, etc., o que torna difícil para as empresas utilizar os recursos de cada ferramenta em um local central

O plano de preços é vago, pois as empresas não conseguem determinar qual produto cada plano de preços cobre

Preços do Extensiv

Comerciante : uS$ 39 mensais (com um mês extra gratuito em todos os planos)

: uS$ 39 mensais (com um mês extra gratuito em todos os planos) EDI Merchant : uS$ 99 mensais

: uS$ 99 mensais 3PL : uS$ 99 mensais

: uS$ 99 mensais Conta Máster: uS$ 199 mensais

Extensiv avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

9. Ordoro

via Ordoro O Ordoro é um produto abrangente gerenciamento de estoque software que otimiza e aprimora as operações de depósito para empresas comerciais em crescimento.

Independentemente de sua empresa enviar mais de 100 itens de estoque ou 500.000 pedidos por mês, o Ordoro oferece um sistema de contabilidade com estrutura de dados de exportação tudo-em-um de que você precisa para gerenciar todos os seus processos de estoque.

O Ordoro é bastante popular entre as empresas de comércio eletrônico, pois gera eficiência em todas as operações envolvidas em um processo de vendas multicanal.

Melhores recursos do Ordoro

O recurso contemporâneo de automação de compras

Integra-se facilmente com lojas e mercados populares de comércio eletrônico

As empresas com vários depósitos podem gerenciá-lo em um local central

Limitações do Ordoro

Ao contrário da maioria dos softwares de inventário, o Ordoro não tem versão móvel

O preço é caro para pequenas empresas

Preços do Ordoro

Essenciais : Gratuito (com etiquetas de remessa ilimitadas)

: Gratuito (com etiquetas de remessa ilimitadas) Avançado : $59/mês (com etiquetas de envio e usuários ilimitados)

: $59/mês (com etiquetas de envio e usuários ilimitados) Premium: $129/mês (contém acesso à API)

Ordoro ratings and reviews

G2 : Não há classificações suficientes

: Não há classificações suficientes Capterra: 4.8/5 (70+ avaliações)

10. Mais ou menos

via Ordenadamente A Sortly é uma ferramenta de gerenciamento de inventário fácil de usar, projetada para ser simples e fácil de usar.

Esse software de controle de inventário prioriza a acessibilidade móvel, fornecendo acesso conveniente às informações de inventário em vários dispositivos móveis.

Melhores recursos do Sortly

Acessibilidade ao inventário com base na nuvem a partir de vários dispositivos

Categorias personalizáveis para facilitar a organização dos processos de negócios e o acesso off-line

Receba atualizações em tempo real sobre estoque baixo e alertas de pedidos

Mais adequado para pequenas empresas de varejo e rastreamento de ativos

Limitações da Sortly

Os usuários analisam relatórios de que as atualizações do sistema frequentemente causam falhas no sistema, o que faz com que os itens desapareçam

Curva de aprendizado acentuada

Preços da Sortly

Grátis

Avançado : uS$ 29 mensais

: uS$ 29 mensais Ultra : uS$ 59 mensais

: uS$ 59 mensais Enterprise: Preços personalizados

Sortly avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 250 avaliações)

O melhor software de gerenciamento de estoque para sua empresa

À medida que as empresas crescem, o controle manual do estoque fica mais difícil. Isso leva a erros, itens extraviados e atrasos no atendimento de pedidos - tudo isso pode prejudicar sua empresa. Mudar para sistemas de gerenciamento baseados em nuvem pode ser um divisor de águas para sua empresa. Eles tornam o monitoramento de inventário mais gerenciável, ajudando a tornar sua empresa mais eficiente e ágil.

Se você é um gerente de estoque ou proprietário de uma empresa, o ClickUp alivia sua carga de trabalho de gerenciamento de estoque. Explore nosso Modelo de gerenciamento de estoque e personalize-o de acordo com suas necessidades. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e acesse ferramentas prontas para ajudá-lo a gerenciar seu inventário.