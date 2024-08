10 melhores softwares de gerenciamento de pedidos em 2024

Quer você administre uma loja de comércio eletrônico, uma loja física de varejo ou uma empresa B2B, ter o software de gerenciamento de pedidos certo é fundamental para aumentar as vendas e a satisfação do cliente.

Então, onde você pode encontrar a ferramenta perfeita para o trabalho? Aqui mesmo.

Passamos as últimas semanas realizando pesquisas minuciosas, analisando especificações técnicas e, o mais importante, lendo avaliações reais de usuários. O resultado?

Destilamos as vastas opções disponíveis até as 10 melhores soluções de gerenciamento de pedidos para 2024 e anos seguintes, só para você. Fique conosco e nós o guiaremos até a solução que se alinha perfeitamente às suas necessidades comerciais exclusivas. 💼

O que é um software de gerenciamento de pedidos?

O Order Management Software (OMS) é um centro de comando digital para gerenciar todo o ciclo de vida do pedido . Quando você recebe um pedido, ele passa por uma série de etapas antes de chegar ao cliente: processamento, verificação de estoque, envio e rastreamento da entrega.

Um sistema OMS centraliza e automatiza esses processos. Isso significa dizer adeus às planilhas, aos processos manuais e aos erros humanos - e dizer olá ao controle e à visibilidade do estoque em tempo real, ao processamento mais rápido de pedidos e a uma melhor visão geral para gerenciar dados de vendas e insights financeiros em todo o processo de gerenciamento de pedidos.

Como escolher o sistema certo de gerenciamento de pedidos

Escolher os sistemas de gerenciamento de pedidos certos para gerenciar seus negócios o poupará de estresse e dores de cabeça no futuro. Aqui está um breve guia para que você tome essa decisão sem suar a camisa.

Procure um software de visibilidade de estoque para gerenciar pedidos que tenha uma interface intuitiva para facilitar a curva de aprendizado para você e sua equipe

Certifique-se de que o sistema de gerenciamento de pedidos escolhido ofereça treinamento adequado, recursos abrangentes e suporte ágil para maximizar o uso dos recursos e resolver problemas mais rapidamente

Seu OMS deve se integrar facilmente aos canais de vendas, ao sistema de contabilidade, aos processadores de pagamento, às ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e ao software de gerenciamento de projetos usado em sua empresa

O OMS escolhido deve permitir a configuração de fluxos de trabalho automatizados para lidar com solicitações, processamento, rastreamento e atendimento de pedidos

Escolha sistemas de gerenciamento de pedidos que possam ser dimensionados com a sua empresa - ele deve ser capaz de lidar com o aumento dos canais de vendas e do volume de pedidos, bem como com membros adicionais da equipe, sem afetar o desempenho 📉

Priorize as opções de OMS que tenham relatórios e análises detalhadas sobre vendas, estoque, comportamento do cliente e desempenho da equipe para que você possa tomar medidas estratégicas

10 melhores softwares de gerenciamento de pedidos 2024

Aqui está nossa lista com curadoria dos 10 melhores softwares de gerenciamento de pedidos disponíveis no mercado atualmente. Quer você seja um pequeno varejista em busca de um sistema simples ou uma grande empresa à procura de uma ferramenta completa, esta lista tem algo para todos. Vamos dar uma olhada.

Crie formulários personalizados com texto, data, anexos e muito mais diretamente no ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta intuitiva e versátil para a criação de formulários software de gerenciamento de projetos que pode ser facilmente personalizado para se adequar a seus fluxos de trabalho de gerenciamento de pedidos. Use seu campos personalizados para capturar detalhes do pedido, como números de ID do pedido, informações de contato do cliente, especificações do produto e cronogramas de entrega.

Outro recurso poderoso é o Formulários ClickUp . Ele permite que você colete detalhes do pedido diretamente dos clientes usando os campos personalizados que você configurou. Isso torna o recebimento de pedidos mais fácil e preciso desde o início. Você também pode usá-lo para obter feedback para melhorar seus produtos e sua atendimento ao cliente .

Configurar status personalizados para rastrear pedidos em diferentes estágios, como New Order, Packing, Fulfilled e Delivered. As visualizações List e Kanban do ClickUp são perfeitas para gerenciar o estoque e visualizar o pipeline de pedidos. Com uma interface simples de arrastar e soltar, você pode atualizar facilmente seu estoque e mover os pedidos pelos vários estágios do pipeline.

Precisa falar rapidamente sobre um pedido com a sua equipe? Em vez de depender de um sistema externo de ferramentas de comunicação se você não tiver um pedido, basta comentar sobre a tarefa (ou seja, o pedido) no ClickUp. Isso mantém as discussões contextualmente organizadas para referência futura. Além disso, as notificações e os lembretes mantêm sua equipe informada sobre os níveis de estoque e os prazos de atendimento dos pedidos. ⏰

E você não precisa criar seus fluxos de trabalho do zero. Você pode começar com qualquer um dos mais de 1.000 modelos gratuitos do ClickUp, que incluem:

Melhores recursos do ClickUp

Acesse o ClickUp pela Web e em vários dispositivos móveis e de desktop com sincronização perfeita

Criepainéis personalizados para visualizar a atividade de pedidos de vendas, avaliar o desempenho da equipe e acompanhar o progresso em direção ametas de negócios e indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Automatize tarefas repetitivas com qualquer um dosAs mais de 100 automações prontas do Clickup (por exemplo, quando o status de um pedido for alterado, a pessoa atribuída ao pedido também será alterada)

Integração perfeita com mais de 100 ferramentas de negócios incluindo sistemas de CRM como Salesforce, Hubspot e Zendesk

Assista aos vídeos de demonstração, tutoriais e webinars do ClickUp para se familiarizar com seus recursos abrangentes

Limitações do ClickUp

Os formulários são limitados no plano gratuito

Novos usuários precisarão de algum tempo para se acostumar com os amplos recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Zoho Inventory

via Inventário ZohoZoho Inventory é uma ferramenta on-line de gerenciamento de inventário software para simplificar os fluxos de trabalho simples de pedidos e estoque. Você pode acompanhar os níveis de estoque, gerenciar vários depósitos e integrar-se a canais de vendas populares como Shopify, Amazon, eBay e Etsy.

Ao contrário de outras ferramentas, o Zoho Inventory permite que você exiba e venda produtos em várias moedas, com conversão automática para sua moeda base. Ele também se integra aos principais gateways de pagamento, como PayPal, Stripe e RazorPay, para aceitar pagamentos únicos ou recorrentes.

Melhores recursos do Zoho Inventory

Acesse o Zoho Inventory pela Web, bem como pelos aplicativos móveis para Android e iOS 📱

Use o recurso de leitura de código de barras para uma contagem de estoque mais rápida e precisa

Conecte-se com mais de 25 transportadoras, incluindo DHL, FedEx, UPS e USPS, para obter taxas de remessa em tempo real e entregas globais de pedidos

Integre-se perfeitamente ao Zoho Books e a outros aplicativos Zoho, como o Zoho Analytics e o Zoho CRM

Limitações do Zoho Inventory

Os relatórios são básicos e não podem ser personalizados

Os usuários relatam suporte inconsistente ao cliente

Alguns dizem que a configuração é complexa

Preços do Zoho Inventory

**Gratuito

Padrão: US$ 49/mês

US$ 49/mês Profissional: $99/mês

$99/mês Premium: $249/mês

$249/mês Elite: $299/mês

$299/mês Ultimate: $399/mês

Zoho Inventory avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (81 avaliações)

4,3/5 (81 avaliações) Capterra: 4,4/5 (372 avaliações)

3. QuickBooks Online

via QuickBooks Online O QuickBooks Online é uma plataforma de contabilidade baseada em nuvem para gerenciar as finanças de sua empresa. Ele permite que você acompanhe receitas e despesas, gerencie contas e folhas de pagamento e gere relatórios financeiros detalhados.

Além desses recursos contábeis, o QuickBooks permite que você se conecte a vários canais de vendas, como Amazon, Ebay, Shopify, Square e Etsy, para acompanhar os níveis de estoque. Depois que uma compra é feita, você pode enviar faturas para pagamentos pendentes ou recibos de vendas para pagamentos concluídos. 💸

Melhores recursos do QuickBooks Online

Configure-o para que o imposto sobre vendas seja aplicado automaticamente às suas faturas

Conecte o QuickBooks diretamente a suas contas bancárias e cartões de crédito

Definir níveis de pedido de itens, criarpedidos de comprae registrar itens como despesas após o recebimento e o pagamento

Gerar relatórios financeiros, como lucros e perdas, demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial e resumo de vencimento de contas a receber

Limitações do QuickBooks Online

Os usuários relatam que, às vezes, ele apresenta falhas após as atualizações

O suporte ao cliente é considerado um sucesso ou um fracasso

Somente os planos mais altos oferecem conexão de vendas multicanal e gerenciamento de estoque

Preços do QuickBooks Online

Início simples: US$ 30/mês

US$ 30/mês Essentials: US$ 60/mês

US$ 60/mês Plus: $90/mês

$90/mês Advanced: $200/mês

QuickBooks Online avaliações e comentários

G2: 4,0/5 (mais de 3.100 avaliações)

4,0/5 (mais de 3.100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.200+ avaliações)

4. Jotform

via JotformJotform é um criador de formulários on-line para criar e compartilhar formulários de pedidos . Isso permite reunir detalhes relevantes do pedido (como informações de contato do cliente, especificações do pedido e informações de envio) e aceitar pagamentos dos clientes. 💳

Os envios de pedidos podem ser facilmente rastreados e gerenciados dentro das tabelas do Jotform. Graças às suas integrações nativas, você também pode optar por gerenciar esses envios dentro de Ferramentas de CRM como Hubspot e Salesforce ou software de gerenciamento de projetos como Trello e ClickUp.

Melhores recursos do Jotform

Personalize qualquer um dos mais de 900 modelos de formulário de pedido para se alinhar ao estilo da sua marca e coletar detalhes do pedido

Permite traduzir formulários de pedido para mais de 100 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, holandês e italiano

Permite que você se conecte com mais de 40 processadores de pagamento, incluindo PayPal, Stripe, Authorize.Net e Square

Você pode compartilhar o acesso aos seus formulários por meio de links, códigos QR e incorporação de páginas da Web

Limitações do Jotform

O plano gratuito permite apenas cinco formulários e 100 envios mensais

Os usuários relatam que, às vezes, ele fica lento e com falhas

Preços do Jotform

Plano gratuito

Bronze: $39/mês

$39/mês Prata: $49/mês

$49/mês Ouro: $129/mês

$129/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do Jotform

G2: 4,7/5 (204 avaliações)

4,7/5 (204 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.550 avaliações)

5. Obras de linha

via Trabalhos em linha A Linnworks otimiza o gerenciamento de estoques e pedidos em várias plataformas de comércio eletrônico e mercados como Amazon, eBay, Shopify, Magento e WooCommerce. Isso sincroniza os níveis de estoque em toda a linha e evita o excesso de estoque e a falta de estoque.

Automatize a criação e o rastreamento de etiquetas de remessa conectando-se diretamente com as plataformas de remessa por meio da Linnworks. Além disso, suas ferramentas de relatório e análise oferecem uma visão abrangente do desempenho das vendas e do status do estoque para a tomada de decisões estratégicas.

Melhores recursos do Linnworks

Obtenha uma visão geral dos produtos mais vendidos e daqueles que correm o risco de se esgotar

Automatize tarefas repetitivas, como a criação de pedidos de compra, a atribuição de transportadoras e a fusão de vários pedidos do mesmo cliente para envio 🚚

Visualize o desempenho financeiro em várias plataformas de comércio eletrônico durante um período de tempo específico

Integre-se diretamente com mais de 30 grandes transportadoras e provedores de logística terceirizados, como DHL, UPS, FedEx e Easyship

Limitações do Linnworks

Os usuários relatam que, às vezes, ele apresenta bugs

Alguns usuários dizem que os planos de preços são caros

O suporte ao cliente pode demorar alguns dias para responder

Preços da Linnworks

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas da Linnworks

G2: 4,3/5 (66 avaliações)

4,3/5 (66 avaliações) Capterra: 4,0/5 (26 avaliações)

6. Brilhante

via Brightpearl A Brightpearl é uma plataforma de gerenciamento de pedidos feita sob medida para atacadistas e varejistas multicanal. Ela simplifica o rastreamento de estoque e o gerenciamento de pedidos multicanal em plataformas como Amazon, eBay, Walmart e Shopify. Ela também se integra a gateways de pagamento, software de contabilidade e provedores de remessa para otimizar suas operações de comércio eletrônico.

Um recurso importante é a capacidade de salvar automaticamente os perfis dos clientes, incluindo detalhes de contato, histórico de pedidos e interações anteriores. Isso facilita a recompensa de seus clientes mais fiéis e a criação de experiências mais personalizadas para segmentos específicos de clientes.

Melhores recursos da Brightpearl

Permite automatizar a alocação de estoque, o processo de atendimento de pedidos e o faturamento

Você pode aceitar pagamentos por meio de sete gateways, incluindo PayPal, Stripe, Square e Authorize.Net

Use a ferramenta de planejamento de estoque para prever a demanda e semprecomprar os produtos certos na hora certa* Visualize métricas como produtos mais vendidos, valor do pedido por país, receita, gastos com anúncios, custo por conversão e valor da vida útil do cliente

Limitações da Brightpearl

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Os usuários relatam que, às vezes, o sistema fica lento

Preços da Brightpearl

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas da Brightpearl

G2: 4,5/5 (70 avaliações)

4,5/5 (70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

7. NetSuite

via NetSuite O NetSuite é uma solução de planejamento de recursos empresariais (ERP) para negócios em rápido crescimento e grandes empresas que priorizam a flexibilidade e a escalabilidade. Ele vem com módulos personalizáveis para tarefas como faturamento, finanças, estoque e relacionamento com o cliente.

Os painéis oferecem a você e à sua equipe uma visão clara das métricas de desempenho dos negócios. E o que é ainda melhor: Seu acesso baseado em funções significa que todos veem apenas os dados relevantes para suas funções específicas. 🧑‍💻

Melhores recursos do NetSuite

Adicione campos personalizados para reunir e armazenar detalhes sobre cada item em seu banco de dados

Configurar impostos para serem calculados automaticamente e aplicados às transações comerciais

Crie pesquisas salvas em vários módulos para acessar rapidamente conjuntos de dados que correspondam a critérios específicos

Gerar mais de 100 relatórios, incluindo atividade de estoque, vendas por produto (ou fonte de leads ou código promocional), renda e declarações de fluxo de caixa

Limitações do NetSuite

A personalização requer habilidades técnicas específicas

Os usuários relatam que ele fica lento ao atualizar uma entrada ou carregar relatórios

Preços do NetSuite

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do NetSuite

G2: 4,0/5 (mais de 2.600 avaliações)

4,0/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.300 avaliações)

8. Gerente de pedidos extensivo

via Formulários do GoogleFormulários do Google é um criador de formulários on-line gratuito para pequenas empresas que precisam de um sistema simples de gerenciamento de pedidos. Você pode criar formulários com vários tipos de entrada (como texto, data e hora e listas suspensas) para coletar pedidos de clientes.

Além disso, é muito fácil personalizar a aparência do formulário com cores, fontes, imagens e banners. Depois de criar seus formulários de pedido, eles podem ser facilmente compartilhados por e-mail, links diretos, incorporados ao site e em plataformas de mídia social como Facebook e Twitter.

Melhores recursos do Google Forms

Navegue pela interface com facilidade, mesmo que seja sua primeira vez

Vincular respostas ao Google Sheets para análise posterior

Imprima todas as respostas ou faça o download delas como um arquivo CSV

Interromper a aceitação de respostas com o acionamento de um botão

Limitações do Google Forms

Há apenas alguns modelos e tipos de fonte para escolher

Espera-se que as integrações com aplicativos de terceiros sejam limitadas

Preços do Google Forms

Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Forms

G2: Nenhuma avaliação

Nenhuma avaliação Capterra: 4,7/5 (10.600+ avaliações)

10. Odoo

via Odoo Odoo é outro Solução ERP para unificar as principais operações de negócios em um único espaço. Possui uma interface amigável e um conjunto de aplicativos para gerenciar áreas como estoque, vendas e marketing, contabilidade e recursos humanos.

Esse design modular permite que as empresas comecem com os aplicativos essenciais e os ampliem conforme necessário. Por ser um software de código aberto, ele tem uma versão comunitária gratuita que pode ser baixada e personalizada para atender às necessidades de sua empresa. Mas se você deseja ter hospedagem, manutenção e suporte on-line, a versão empresarial é a ideal para você.

Melhores recursos do Odoo

Acesse o Odoo pela Web, bem como por desktop e dispositivos móveis

Acompanhe o estoque, a movimentação de produtos e as vendas em todos os canais de vendas

Integrar leitores de código de barras e sistemas de ponto de venda (PDV) com o estoque para sincronização de dados em tempo real

Gerar relatórios personalizados sobre previsão de estoque, avaliação de estoque e análise de depósito

Limitações do Odoo

A interface do usuário apresenta atrasos ao trabalhar com dados volumosos

A edição Community não tem todos os aplicativos Odoo, e alguns dos aplicativos disponíveis têm funcionalidade limitada

Preços do Odoo

Um Aplicativo Gratuito: $0

$0 Padrão: US$ 9,10/mês por usuário

US$ 9,10/mês por usuário Personalizado: $13,60/mês por usuário

Odoo ratings and reviews

G2: 4,2/5 (225 avaliações)

4,2/5 (225 avaliações) Capterra: 4,1/5 (704 avaliações)

Simplifique seus fluxos de trabalho com o software de gerenciamento de pedidos

Com as 10 principais soluções de software de gerenciamento de pedidos na ponta de seus dedos, simplificando suas operações comerciais nunca foi tão fácil. Ao explorar essas opções, considere como cada uma delas se alinha às suas necessidades e metas comerciais específicas para que você possa escolher a opção certa.

E, se você estiver procurando uma plataforma que combine perfeitamente o gerenciamento de pedidos com o gerenciamento de projetos e de relacionamento com o cliente, dê uma olhada no ClickUp. Ele pode ser o que a sua empresa precisa para manter os clientes e as contas bancárias sorrindo por muito tempo. 🤩 Registre-se no ClickUp hoje mesmo .