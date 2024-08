10 melhores softwares de logística em 2024 (avaliações e preços)

As empresas modernas sempre se vangloriam da rapidez da entrega. No entanto, a maioria acaba sucumbindo aos seus sistemas de gerenciamento de logística não estruturados.

Com as empresas de varejo on-line e os canais de vendas em constante evolução, é um desafio para as equipes de logística gerenciar simultaneamente o estoque, os pedidos e a capacidade de entrega.

A adivinhação da demanda leva a um estoque excessivo ou insuficiente, e você precisa de rastreamento em tempo real e planos baseados em dados para se manter no mercado competitivo.

Mas não se preocupe - as ferramentas de gerenciamento logístico estão aqui para salvar o dia.

Quais são elas? Como escolher a ferramenta certa para suas operações comerciais?

Neste artigo, abordaremos as melhores ferramentas de logística disponíveis atualmente e destacaremos os principais recursos, as limitações, os preços e as avaliações e classificações dos produtos para que você encontre a melhor opção para você.

O que é software de logística?

O software de logística automatiza e simplifica todo o ciclo de vida do gerenciamento de estoque, planejamento de transporte, rastreamento de pedidos e controle de armazém.

Especialmente aquelas tarefas rotineiras que consomem horas de seu tempo. Como a entrada de dados, o gerenciamento de fornecedores e de tarifas, entre outras.

As ferramentas de logística são desenvolvidas com base em tecnologia moderna e exigem o mínimo de intervenção humana. Espere uma linha de produção altamente precisa com um gerenciamento logístico mais rápido e ágil.

Mas, com inúmeras opções disponíveis, como encontrar o software de gerenciamento de logística certo para sua empresa?

O que você deve procurar nas ferramentas de logística?

Quando se trata de comprar um software de logística empresarial, não existe um modelo único para todos.

O preço do software pode variar de algumas centenas a milhares. Entretanto, aqui estão alguns recursos que você deve procurar em sua ferramenta de logística ideal:

Visibilidade da cadeia de suprimentos: Procure ferramentas de logística que ofereçam uma visão panorâmica de todas as suas operações logísticas, desde a embalagem até a entrega

Procure ferramentas de logística que ofereçam uma visão panorâmica de todas as suas operações logísticas, desde a embalagem até a entrega Gerenciamento em tempo real: Pontos adicionais se o software tiver rastreamento em tempo real e painéis intuitivos para monitorar KPIs comerciais cruciais em um único local

Pontos adicionais se o software tiver rastreamento em tempo real e painéis intuitivos para monitorar KPIs comerciais cruciais em um único local Integrações: Certifique-se de que o software se integre ao seucRM existente (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Relationship Management) existentesPlanejamento de Recursos). A integração permite a sincronização em tempo real entre várias plataformas, eliminando tarefas manuais ou de dupla entrada

Certifique-se de que o software se integre ao seucRM existente (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Relationship Management) existentesPlanejamento de Recursos). A integração permite a sincronização em tempo real entre várias plataformas, eliminando tarefas manuais ou de dupla entrada Conformidade global: Lida rapidamente com os desafios da logística global, inclusive a conformidade com as normas de comércio internacional, os procedimentos alfandegários e os requisitos de documentação

Lida rapidamente com os desafios da logística global, inclusive a conformidade com as normas de comércio internacional, os procedimentos alfandegários e os requisitos de documentação Adequação ao negócio: Encontre um software de logística que se adapte melhor ao tamanho da sua operação, ao volume de remessas e à categoria de produtos com os quais você está lidando

Encontre um software de logística que se adapte melhor ao tamanho da sua operação, ao volume de remessas e à categoria de produtos com os quais você está lidando Escalabilidade: A maioria das ferramentas de logística é baseada na nuvem e se adapta rapidamente às necessidades comerciais em expansão. No entanto, certifique-se de que a escalabilidade não lhe custará uma fortuna. Procure um software com preços transparentes e recursos facilmente escalonáveis

Por fim, os principais recursos e funcionalidades do software de gerenciamento de logística são os mais importantes. Eles afetam profundamente sua experiência de uso do software em cenários do mundo real.

Aqui está uma lista com curadoria dos principais softwares de gerenciamento de logística 👇

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de logística para usar em 2024

Este artigo aborda os recursos de cada ferramenta, as avaliações dos usuários, as limitações e os preços.

1. ClickUp

Aprimore as operações de logística simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

O ClickUp é um aplicativo baseado em nuvem gerenciamento de projetos e ferramenta de colaboração. Embora seus casos de uso se espalhem amplamente, neste caso, o ClickUp gerencia com eficiência as operações de estoque e logística para empresas de todos os portes.

As equipes de logística podem planejar, monitorar e executar suas operações em um local unificado. Graças aos painéis intuitivos do ClickUp.

Você pode escolher entre a galeria de modelos de finalidade específica do ClickUp para gerenciar operações em todas as frentes. Isso inclui Modelos de gerenciamento de estoque do ClickUp , Modelos de KPI do ClickUp Warehouse e Modelos de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

para citar alguns.

Crie rapidamente planos de teste de produtos e reduza as intermináveis horas de trabalho manual com prompts gerados por IA do ClickUp

Além disso, o recurso de bate-papo integrado e os quadros interativos do ClickUp foram criados para aprimorar a colaboração em equipes remotas.

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie seu trabalho com as mais de 10 exibições personalizáveis do ClickUp

Colabore de forma eficaz com comentários, bate-papo, compartilhamento e notificações em tempo real

Configure painéis de controle com KPIs cruciais para os negócios e widgets visuais

Sincronize documentos com fluxos de trabalho para atribuir, comentar e trabalhar neles com a equipe

O ClickUp se integra nativamente a mais de 200 ferramentas, incluindo Slack, Figma, aplicativos de armazenamento em nuvem e muito mais

Limitações do ClickUp

Os usuários dizem que o aplicativo móvel é funcional, mas poderia ser melhor

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Oráculo Via

Oráculo O Oracle Transportation Management (OTM) é um software de logística abrangente para empresas que estão lutando para gerenciar as operações da cadeia de suprimentos global.

A plataforma tem uma interface simples e intuitiva. No entanto, possui um conjunto robusto de recursos para gerenciar com eficiência as operações de transporte e logística em nível global.

Os recursos de configuração de carga em 3D do OTM se destacam como seu USP. Com isso, você pode desconstruir visualmente as cargas usando simulações. E, em seguida, examinar diferentes ângulos e posicionamentos para obter o melhor resultado planejamento de capacidade em veículos de transporte.

Melhores recursos do OTM

Colete, formate e carregue tarifas de prestadores de serviços por meio de um sistema abrangente de gerenciamento de tarifas

Descobrir a melhor rota para o transporte usando os poderosos recursos de roteamento de rede do OTM

Automatizar tarefas administrativas, como agendamento de compromissos, consultas de tarifas, reservas e muito mais

Visualize diferentes cenários de mercado com a modelagem de rede em tempo real

Identifique os altos e baixos futuros realizando análises preditivas usando painéis intuitivos, KPIs predefinidos e dados históricos

Limitações de OTM

A configuração e a instalação iniciais podem ser um pouco lentas

Alguns usuários sugerem que a interface do usuário não é atraente

Preços do OTM

Não mencionado no site

OTM ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

SAP O software SAP Transportation Management (TM) faz parte da abordagem design-to-operate da SAP, que visa otimizar as cadeias de suprimentos digitais.

Por isso, o aplicativo é versátil o suficiente para planejar, executar e liquidar fretes para suas cadeias de suprimentos globais ou domésticas.

Melhor ainda, a SAP integra a automação em seu aplicativo de logística. Portanto, oferece recursos de alta tecnologia, como planejamento de capacidade previsão preditiva e simulação, em cada nível de sua cadeia de suprimentos.

Melhores recursos do SAP Transportation Management

Plataforma altamente configurável que oferece escalabilidade e visibilidade em toda a empresa

Processo flexível de licitação e classificação

Tecnologia para melhorar as consolidações de carga com melhor otimização de rotas e menores custos de combustível

Tenha sempre a IA ao seu lado para orientar a tomada de decisões e automatizar tarefas rotineiras

Limitações do SAP Transportation Management

Alta curva de aprendizado para novos usuários

O aplicativo fica mais lento ao processar pedidos pesados

Preços do SAP Transportation Management

Não mencionado no site

Avaliações e opiniões sobre o SAP Transportation Management

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Acumatica O Acumatica é um sistema ERP em nuvem que oferece um conjunto completo de aplicativos de gerenciamento de negócios, incluindo aplicativos de gerenciamento de logística, como controle de estoque, rastreamento de pedidos, gerenciamento de armazém e sistemas de gerenciamento de pedidos.

Esses aplicativos foram projetados para ajudar as empresas de médio porte a obter uma vantagem competitiva no mercado de rápido crescimento.

Consideramos a interface eficiente e fácil de usar. Brownie aponta para o modelo de licenciamento de usuário com tudo incluído da Acumatica, permitindo que você visualize seus negócios a qualquer momento e de qualquer dispositivo por um preço único.

Melhores recursos da Acumatica

Simplifique os processos de inventário com gerenciamento flexível de itens, rastreabilidade de qualidade e reposição robusta

Aprimore as operações de armazém com picking direcionado e sem papel a partir de dispositivos móveis

Crie pedidos de vendas a partir de cotações aprovadas em um clique

Acompanhe o status da remessa por meio de links em tempo real e compartilhe-os facilmente com os clientes usando mensagens ou notificações no aplicativo

Gerencie os pedidos de forma proativa com gerenciamento integrado de devoluções, testes de auditoria, consolidação de faturas e outras ferramentas

Limitações do Acumatica

Alguns usuários acham a ferramenta difícil de personalizar

Os revisores relatam bugs ocasionais e dificuldades técnicas

Difícil de escalar sem ter que mexer muito em seu bolso

Preços da Acumatica

Não disponível no site

Avaliações e opiniões sobre o Acumatica

G2: 4,4/5 (840 avaliações)

4,4/5 (840 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

5. ERP em nuvem da NetSuite /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/featured-netsuite-dashboard.jpg Painel de controle do Netsuite /%img/ via

Netsuite A solução NetSuite Cloud ERP simplifica o gerenciamento logístico de sua empresa, desde a gestão financeira até a otimização do processamento de pedidos, gerenciamento de estoque e operações de armazém.

Assim como a Acumatica, a NetSuite oferece as ferramentas certas para que as equipes de logística gerenciar operações com eficiência.

O software tem a confiança de mais de 37.000 empresas, incluindo as principais empresas de logística e transporte, como FlexPort, OmniTRAX e Floship, entre muitas outras.

Melhores recursos do NetSuite Cloud ERP

Automatize, gerencie e otimize os estoques em vários locais e canais de vendas a partir de um único painel de controle

Simplifique o processamento de pedidos com fluxos de trabalho automatizados - desde cotações de vendas até operações de atendimento de pedidos

Conformidade de fornecimento global garantida com peças em vigor para negociação em moedas e regras de tributação específicas da região

Elimine a dupla entrada vinculando automaticamente as transações de suprimento com registros de fornecedores, entradas de mercadorias e documentos de faturamento

Limitações do NetSuite Cloud ERP

A estrutura baseada em SQL do NetSuite atua como um gargalo na criação de relatórios e na execução de consultas de pesquisa avançadas

O custo adicional de uma taxa única de configuração torna o preço geral mais caro

Preços do NetSuite Cloud ERP

Aplica-se uma taxa de licença anual mais a taxa de configuração. Mas não há detalhes claros sobre os preços mencionados no site

Avaliações e opiniões sobre o NetSuite Cloud ERP

G2: 4,0/5 (mais de 2800 avaliações)

4,0/5 (mais de 2800 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.400 avaliações)

6. Zoho Inventory

via Zoho O Zoho Inventory é um software de gerenciamento de estoque e inventário fácil de usar, projetado para empresas da nova era.

Se a sua empresa depende de diferentes canais de vendas (principalmente on-line), você precisa de um software de logística para lidar com linhas de produção e picos de vendas e exercer controle em armazéns bem distribuídos.

O Zoho Inventory faz tudo isso.

Melhores recursos do Zoho Inventory

Interface amigável, fácil de navegar e trabalhar com a solução de software

Rastreamento de itens com base em lotes e números de série em vários canais de vendas

O reordenamento automático com fornecedores e taxas predefinidos evita a falta de estoque

Gerar relatórios detalhados sobre as tendências de vendas e compras de cada pedido

Um painel de controle intuitivo para visualizar os ciclos dos pedidos - pendentes, embalados e entregues, em um único local

Integra-se com mais de 40 transportadoras

Limitações do Zoho Inventory

Os usuários têm dificuldade para encontrar recursos de treinamento e documentação oficial para usar o software

Não é um software de logística completo, pois se concentra principalmente no gerenciamento de estoque e inventário

Os usuários relatam que o atendimento ao cliente poderia ser muito melhor

Preços do Zoho Inventory

Gratuito para sempre: limitado a 50 pedidos

limitado a 50 pedidos Padrão: $29/mês

$29/mês Profissional: $79/mês

$79/mês Premium: $129/mês

$129/mês Enterprise: $249/mês

Zoho Inventory avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

4,3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (370+ avaliações)

7. Força de vendas

via Força de vendas O Salesforce for Transportation and Logistics Service Providers integra-se ao Salesforce CRM para oferecer soluções personalizadas, como gerenciamento de contatos, automação de processos e rastreamento de remessas.

A plataforma é a chave para transformar as operações de logística em uma experiência perfeita e centrada no cliente. Ela faz isso por meio de cadeias de suprimentos integradas e uma visão holística de toda a experiência de remessa.

Melhores recursos do Salesforce CRM

Obtenha visibilidade em tempo real de ponta a ponta de sua cadeia de suprimentos por meio de um painel unificado

Aumentar a satisfação do cliente com interações e mensagens personalizadas

Integra-se com ERPs, TMS, WMS e outros sistemas de armazenamento de dados existentes

Obtenha insights em tempo real sobre níveis de estoque, status de pedidos e métricas de transporte

Use a IA para prever as necessidades de manutenção e otimizar os ativos e a capacidade de manutençãoutilização de recursos Limitações do Salesforce CRM

Não conseguimos encontrar um aplicativo móvel

Não há versão gratuita

Preços do Salesforce CRM

Iniciante: US$ 25/usuário

US$ 25/usuário Profissional: US$ 80/usuário

Avaliações e resenhas do Salesforce CRM

G2: 4,3/5 (mais de 18.300 avaliações)

4,3/5 (mais de 18.300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

Brightpearl A Brightpearl é um sistema líder de gerenciamento de operações de varejo. O sistema cuida do planejamento e do gerenciamento do estoque, da remessa e do atendimento, e compras de pedidos .

Além disso, ele é integrado a um CRM voltado para o varejo para ajudá-lo a criar melhores relacionamentos com os clientes.

Com uma interface fácil de usar e uma interface de usuário atraente, a plataforma é popular entre mais de 5.000 marcas e empresas de logística.

Melhores recursos da Brightpearl

Recomendações precisas de compra de estoque com base nas tendências de vendas e nos padrões futuros de demanda dos clientes

Gerenciamento de pedidos e estoque multicanal com atualizações em tempo real

Um painel de controle intuitivo para mostrar todas as suas principais métricas, como vendas, disponibilidade de estoque, CAC, LTV do cliente e muito mais

O CRM de varejo integrado cria automaticamente personas de clientes, incluindo seus detalhes de contato, histórico de pedidos e interações anteriores

Sistemas de ponto de venda totalmente integrados com programas de fidelidade

Limitações da Brightpearl

Alguns usuários acharam difícil começar a usar (curva de aprendizado acentuada)

A Brightpearl não oferece uma avaliação gratuita

Os comentários mais comuns dos clientes são sobre modelos limitados de relatórios e suporte deficiente ao cliente

Preços da Brightpearl

Não há detalhes no site

Classificação e resenhas da Brightpearl

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

9. Foguete Rosa

via Foguete rosa Já ouviu falar de Guns and Roses? Sim, a banda de rock! Embora tenhamos achado o nome Rose Rocket semelhante ao da banda, o site deles é baseado no tema Guns and Roses.

O Rose Rocket é um software de gerenciamento de transporte líder, popular entre empresas de caminhões, transportadoras e corretores.

Em comparação com o sistema de gerenciamento de transporte inflexível da velha guarda, o Rose Rocket oferece total flexibilidade para personalizar o software de acordo com suas necessidades comerciais.

Melhores recursos do Rose Rocket

Configuração de regras e gatilhos personalizados para automatizar tarefas e notificações

Recursos e ferramentas fáceis de adicionar à medida que sua empresa se expande, pagando apenas pelo que você usa

Relatórios e painéis de controle integrados para acompanhar a lucratividade

Acesso baseado em funções para controle de compartilhamento de informações e dados

Canais de comunicação em tempo real para estar sempre em sincronia com motoristas, clientes e parceiros

Planejamento e otimização de rotas

Quadros intuitivos para rastreamento de pedidos internos, seleção de carga de motoristas ou para fornecer aos clientes visibilidade completa dos pedidos

Limitações do Rose Rocket

Alguns usuários constataram a falta de recursos avançados

As atualizações em tempo real não são realmente "em tempo real

Os usuários acham difícil criar ordens divididas

Preços do Rose Rocket

Gratuito para sempre

Pago: $125/mês

$125/mês SMBs: $298/mês

$298/mês Empresa: Preço personalizado

Rose Rocket classificações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Fishbowl O Fishbowl é um software de gerenciamento de logística que ajuda as empresas a gerenciar processos de estoque, armazenamento e produção em uma única tomada.

O software foi projetado para PMEs e está disponível em dois vértices: na nuvem como Fishbowl Drive e no local como Fishbowl Advanced.

Em ambas as formas, a plataforma gerencia com eficiência as operações diárias de logística para empresas de todos os portes.

Melhores recursos do Fishbowl

Gerenciamento de estoque simplificado por meio de códigos de barras digitalizáveis, contagens de estoque automatizadas e outras ferramentas

Criação de fluxos de trabalho personalizáveis para automatizar eprogramar a fabricação processos com antecedência

Gerenciamento de compras eficiente e preciso

Relatórios automatizados e personalizáveis

Integra-se com as ferramentas de negócios mais populares, como QuickBooks, Salesforce, Shopify e muito mais

Limitações do Fishbowl

Muitos usuários encontraram falhas e bugs de programação

A interface do usuário e a navegação em toda a plataforma não são atraentes

Caro para PMEs

Não há módulo para rastreamento de contêineres

Para cada complemento de integração, você paga quase US$ 500

Preços do Fishbowl

**Drive Fishbowl

Armazenamento: $329/mês

**Fishbowl Advanced

Armazenamento: $329/mês

$329/mês Fabricação: $429/mês

Fishbowl ratings and reviews

G2: 4,0/5 (mais de 210 avaliações)

4,0/5 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4,1/5 (820+ avaliações)

Encontre o melhor software de logística para sua empresa

O software de logística otimiza os sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos desestruturados e fragmentados das empresas modernas. E para empresas com necessidades logísticas de cadeia de suprimentos global, os benefícios são ilimitados.

O sistema de logística correto pode ser decisivo para sua empresa.

Seja qual for o caso, se a sua equipe de logística é bombardeada com números de pedidos ou luta com pipelines de entrega congestionados, o ClickUp oferece o gerenciamento perfeito e a solução ideal para o seu negócio ferramentas de produtividade para superar a concorrência.

Quer experimentar o ClickUp? ClickUp é gratuito para começar.