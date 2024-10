Como usar os registros de auditoria para melhorar a segurança e a conformidade

Toda empresa depende de um grande volume de dados, tanto de entrada quanto de saída. Com esses dados, surgem questões inevitáveis sobre segurança de dados, proteção e conformidade. Mas você provavelmente já sabe disso.

Afinal de contas, quando seus dados são comprometidos, o mesmo acontece com sua empresa. É por isso que se torna crucial criar um sistema infalível para monitorar os dados comerciais. Os registros de auditoria são o ponto central desse sistema.

Cada ação no seu sistema deixa um rastro digital, que os logs de auditoria registram. Os logs de auditoria ajudam a rastrear a atividade e a identificar antecipadamente possíveis riscos à segurança. Então, como você pode se beneficiar dos logs de auditoria?

Vamos mergulhar mais fundo para explorar tudo o que você precisa saber sobre o uso de logs de auditoria para gerenciar melhor a segurança e a conformidade. 🛡️

O que é um registro de auditoria?

**Um log de auditoria é o registro cronológico de qualquer evento que ocorra nos dispositivos, aplicativos e sistemas operacionais da sua rede

Quando ocorre um evento, esses logs normalmente registram a hora, o usuário ou serviço responsável e a entidade afetada. Como evidenciado pelo nome, esses registros têm o objetivo de dar suporte à auditoria em Gerenciamento do ciclo de vida da TI

6. Registros de auditoria de banco de dados

Esses logs de auditoria são registros meticulosos das atividades do banco de dados, capturando tudo, desde as atualizações do banco de dados até o usuário responsável pelas alterações.

Eles capacitam as organizações a manter a responsabilidade entre suas equipes.

**Exemplo: Se um usuário não autorizado tentar acessar dados confidenciais do cliente, os logs de auditoria do banco de dados registrarão imediatamente a tentativa e alertarão a equipe de segurança para uma investigação rápida.

7. Logs de auditoria de rede

Também conhecidos como trilhas de auditoria, os logs de auditoria de rede registram qualquer evento ou ação que ocorra na rede, nos sistemas e nos aplicativos de software da sua organização. Essas auditorias rastreiam cada peça de hardware e software em uma rede enquanto examinam a documentação, como contas de usuário e permissões.

Elas desempenham um papel fundamental na detecção de atividades fraudulentas e na identificação de vulnerabilidades de segurança na rede de sua organização.

Exemplo: Se uma infecção por malware começar a se espalhar pela rede, os registros de auditoria de rede podem revelar o ponto inicial de entrada, mostrando o dispositivo comprometido e os arquivos acessados.

Informações capturadas pelos registros de auditoria

Os logs de auditoria capturam muitas informações importantes que podem ajudá-lo a entender o que está acontecendo em seus sistemas. Veja a seguir uma análise mais detalhada. 🔍

Atividade do usuário

A atividade do usuário abrange várias ações, como horários de login e logout, recursos acessados e dados criados ou modificados nos sistemas da sua organização. A auditoria das ações de cada usuário promove a transparência e impede que a sua equipe realize ações confidenciais ou não sancionadas.

Eventos do sistema

Esses dados registram atividades como inicialização e desligamento do sistema, instalação e atualizações de software, erros e falhas e quaisquer modificações em sua configuração ou definições. Oferecendo insights sobre os eventos do sistema, esses dados isolam a fonte (nível de hardware versus nível de software) quando ocorrem interrupções.

Acesso e modificações de dados

Os logs de auditoria também capturam dados sobre como os próprios dados são usados. Isso significa que quando alguém acessa, cria, visualiza, edita ou exclui qualquer arquivo ou documento, ele deixa um rastro. Essa trilha captura a modificação pela qual os dados passaram e também quem é responsável por ela.

Em cenários em que os dados afetam o trabalho de outras equipes, os registros de acesso aos dados facilitam a identificação da origem e a correção, se necessário.

Histórico de transações

O rastreamento de transações seria uma tarefa árdua, se não impossível, sem os registros de auditoria. A captura de registros detalhados de transações facilita a otimização dos processos. Isso se torna extremamente importante em segmentos como bancos e comércio eletrônico, onde milhares, se não mais, de transações ocorrem diariamente.

Modificações na rede

Qualquer modificação nas configurações de rede também é capturada pelos registros do log de auditoria. Como a maioria das organizações usa serviços em nuvem, o gerenciamento adequado das configurações de rede pode protegê-lo contra violações de segurança.

Ações administrativas

A atividade capturada aqui inclui tudo, desde a criação de contas de usuário e atribuição de privilégios/acessos até backups do sistema e quase todas as outras ações realizadas pelos administradores do sistema.

Esses dados o ajudam a monitorar e rastrear - e, se necessário, remover - os usuários que têm acesso a informações sensíveis ou confidenciais na sua organização.

Incidentes de segurança

Cada incidente relacionado à segurança é rastreado para garantir que seus dados sejam protegidos e permaneçam assim. Os dados de incidentes de segurança rastreiam tentativas de login fracassadas, modificações no acesso e ativações (ou desativações) de software antivírus e antimalware.

Benefícios da implementação de registros de auditoria

A coleta de logs de auditoria pode transformar a maneira como a sua organização gerencia a segurança e a conformidade.

Veja como o aproveitamento desses registros pode beneficiar sua organização. 📝

Aumenta a segurança

Uma das funções mais importantes dos logs de auditoria é a capacidade de rastrear todas as atividades do sistema. Isso se torna especialmente crucial quando ocorrem violações de segurança. Uma investigação forense na trilha de auditoria da sua organização se torna a revelação.

Os registros de auditoria rastreiam a origem da violação para revelar não apenas como ela ocorreu, mas também quais dados foram afetados. Para os administradores de sistemas, a análise dos registros de auditoria pode ajudar a identificar discrepâncias ou comportamentos incomuns e, assim, neutralizar e evitar ataques cibernéticos.

✔️ Permite a conformidade regulatória

A manutenção de registros de auditoria detalhados não é apenas uma boa prática, mas um requisito legal. Tradicionalmente, apenas as organizações que operam no setor financeiro e de saúde que lidam com dados confidenciais precisavam manter registros de auditoria.

**Hoje em dia, órgãos reguladores como HIPAA e PCI DSS exigem que qualquer organização com uma pegada digital mantenha registros de auditoria

Além de demonstrar a conformidade com as normas do setor e os padrões de proteção de dados, os registros de auditoria também protegem a sua organização contra processos judiciais fraudulentos. Os registros detalhados que eles geram servem como prova confiável de sua diligência.

Dica profissional: Crie um lista de verificação de conformidade oferece às suas equipes a plataforma perfeita para controlar e gerenciar logs de auditoria.

Com Registros de auditoria do ClickUp fornecem um registro abrangente de todas as ações realizadas em um espaço de trabalho. Eles permitem que os administradores do espaço de trabalho rastreiem e monitorem a atividade do usuário, garantindo responsabilidade e transparência sem esforço.

Acesse facilmente os registros de auditoria do ClickUp em seu espaço de trabalho

Cada registro de auditoria gera os seguintes dados:

Data

Usuário

Função

Evento

Status

Os registros de auditoria do ClickUp ajudam a rastrear e auditar duas categorias:

Logs de usuários: Cada ação do usuário é registrada como um evento. Esses logs capturam e rastreiam eventos como logins e logouts de usuários, permissões de funções, logins de token e alterações de usuários

Cada ação do usuário é registrada como um evento. Esses logs capturam e rastreiam eventos como logins e logouts de usuários, permissões de funções, logins de token e alterações de usuários Logs de tarefas: Todas as atividades de tarefas são monitoradas por usuário e tipo de atividade. Esses logs registram alterações no status, arquivamento, restauração, conclusão ou exclusão de tarefas

Sendo SOC 2 Tipo 2 o ClickUp oferece uma maneira segura e confiável para a sua equipe identificar atividades suspeitas ou não autorizadas nos seus sistemas. É possível rastrear facilmente as ações dos usuários para solucionar problemas e identificar suas causas principais.

Ele também permite monitorar a produtividade e o envolvimento dos funcionários, ao mesmo tempo em que garante a conformidade com as normas da sua organização Políticas e procedimentos de TI . O ClickUp também oferece uma variedade de modelos criados para simplificar e agilizar os processos de registro de auditoria. 👇

Modelo de plano de auditoria do ClickUp

O modelo Modelo de plano de auditoria do ClickUp é um recurso fantástico que facilita o processo de auditoria em qualquer organização ou projeto. Com esse modelo, você pode montar rapidamente um plano de auditoria eficaz que capture toda a documentação essencial e a análise de dados e processos relevantes.

Ele fornece um roteiro para identificar áreas de risco para auditorias de conformidade, organizar os documentos necessários e acompanhar cada etapa, desde o planejamento até a execução e a conclusão.

Com esse modelo, é possível criar vários projetos para alinhar-se às metas de auditoria, colaborar com várias partes interessadas, monitorar o status das tarefas e maximizar a produtividade da equipe.

Faça o download deste modelo

Modelo de auditorias corporativas do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de auditorias corporativas do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a gerenciar e acompanhar o progresso das auditorias corporativas.

Navegar pelas auditorias corporativas pode ser uma tarefa árdua. No entanto, com o Modelo de auditorias corporativas do ClickUp você pode acessar uma estrutura rápida e abrangente para lidar com qualquer auditoria.

Ele serve como referência para qualquer auditoria, desde garantir a conformidade regulamentar e coletar informações relevantes até identificar riscos potenciais e garantir a precisão dos resultados.

Esse modelo torna a auditoria de qualquer departamento/processo uma tarefa rápida e perspicaz. Ele também destaca oportunidades de melhoria, permitindo que sua organização aumente a eficiência e a eficácia em vários processos.

Faça o download deste modelo

Além disso, o Modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp também é uma ótima opção. Seu objetivo é simplificar as auditorias de processos, avaliando os processos existentes e identificando áreas para aprimoramento.

Melhores práticas para gerenciar e analisar registros de auditoria

Os logs de auditoria são registros digitais imutáveis nos quais a sua organização pode confiar a longo prazo.

Gerencie melhor seus logs de auditoria com estas práticas recomendadas. 📈

Revise os logs regularmente

Sua organização precisa estabelecer um sistema de monitoramento sólido para prever com eficácia as ameaças à segurança. Afinal de contas, o tempo é essencial ao lidar com violações de segurança.

A intervenção humana também é essencial nesse processo.

Por exemplo, somente os gerentes de segurança devem ter direitos de administrador para acessar os registros de auditoria. Além disso, é importante treinar o pessoal para ler e interpretar esses registros adequadamente.

Com a configuração e o treinamento corretos, você pode detectar e tratar com eficácia as atividades suspeitas e as violações de segurança a tempo.

🗃️ Fortifique o armazenamento de registros

Todos os arquivos de registro de auditoria devem ser seguros e não podem ser adulterados.

Aqui estão algumas etapas para garantir isso:

Restrinja o acesso aos registros apenas ao pessoal autorizado para evitar a visualização e a adulteração não autorizadas

Criptografe os registros, especialmente quando eles contiverem informações ou dados confidenciais

Manter a integridade do registro de auditoria por meio de soluções WORM (write-once-read-many)

Criar uma convenção de nomenclatura consistente

Uma convenção de nomenclatura clara e consistente facilita o gerenciamento e o acesso aos seus logs de auditoria.

Quando cada entrada de registro segue um formato estruturado, sua equipe pode examinar rapidamente os dados sem confusão. Para manter a clareza, padronize a forma como rotula os principais elementos, como tipos de eventos, usuários, sistemas e registros de data e hora.

**Por exemplo, em vez de usar termos vagos como "alteração" ou "acesso", opte por nomes descritivos como "file_modified" ou "user_logged_in"

Estabeleça uma política de retenção de registros

É importante simplificar como, quando e onde você retém os registros.

Comece fazendo regularmente o backup dos seus registros. Isso é especialmente importante no caso de uma falha de hardware ou software que leve à perda de dados.

Sua política de retenção de logs também deve considerar por quanto tempo os registros de logs de auditoria são mantidos no banco de dados. Embora a largura de banda operacional e o armazenamento possam determinar isso, não se esqueça de considerar o que a conformidade estipula. Em geral, os órgãos reguladores têm diretrizes que determinam por quanto tempo os seus logs precisam ser retidos.

**Leia também 10 melhores ferramentas de governança, risco e conformidade (GRC)

Desafios e soluções comuns para registro de auditoria

Embora o registro de auditoria seja essencial para manter a segurança e a conformidade, ele não está isento de desafios.

Vamos nos aprofundar em alguns problemas comuns e em como superá-los. 🚧

Dados em sobrecarga

Graças a desenvolvimentos como microsserviços e camadas de infraestrutura distribuídas e complexas nos últimos anos, grandes quantidades de dados são geradas sempre que você fica on-line. Mas isso também significa que os logs de auditoria são rapidamente inundados com grandes quantidades de dados.

Um grande volume de dados tem implicações que vão além do armazenamento, embora seu impacto também seja crucial. Ao mesmo tempo em que aumentam o custo do armazenamento em nuvem, eles causam grandes atrasos no monitoramento de auditoria e nas operações comerciais.

Como lidar com isso: A melhor maneira de resolver esses problemas? Compactação de dados.

Ao reduzir o tamanho dos arquivos de log, você pode reduzir os requisitos de armazenamento, cortar os custos da nuvem e obter uma transferência de dados mais rápida. Isso também minimiza a largura de banda e o tempo necessários para transferir arquivos de auditoria.

Acessibilidade e segurança dos registros

A esta altura, você já deve ter percebido a necessidade de manter a integridade dos logs de auditoria. Afinal de contas, eles protegem seus dados e estabelecem o precedente para o relacionamento com todos os seus usuários ou clientes.

Como navegar por isso:

Para evitar ataques cibernéticos ou até mesmo resolver incidentes de segurança, o registro de auditoria correspondente precisa estar acessível. Uma ferramenta de gerenciamento de auditoria que garanta a categorização, os registros de data e hora e a indexação adequados é indispensável para isso.

Como a natureza dos dados confidenciais pode variar de credenciais de autenticação a dados comerciais proprietários e informações de identificação pessoal, o sistema ideal de registro de auditoria precisa detectá-los e eliminá-los em tempo real.

Navegando em registros complexos

O registro de auditoria é apenas a primeira etapa. Gerenciar e indexar esses dados adequadamente é a chave para aumentar a segurança e alcançar a conformidade organizacional. 🔑

Mas quando os logs de auditoria específicos são capturados em diversos formatos de log em diferentes arquiteturas e infraestruturas dinâmicas, como eles podem ser entendidos?

Vasculhar esses dados manualmente para identificar eventos significativos é uma tentativa em vão.

Como navegar por isso: As ferramentas automatizadas para análise de logs podem simplificar significativamente o processo, permitindo que a sua equipe identifique rapidamente eventos significativos sem precisar examinar manualmente grandes quantidades de dados.

Leia também: 10 melhores ferramentas e softwares de gerenciamento de conformidade

Correlação de eventos

Uma parte significativa do gerenciamento de logs de auditoria envolve a correlação de eventos entre aplicativos, sistemas e redes para identificar comportamentos suspeitos e ameaças à segurança. Mas isso é mais fácil de dizer do que fazer.

por quê? Bem, os dados de registro geralmente são armazenados em silos em vários sistemas, o que complica o quadro geral, especialmente em redes maiores. Os erros podem se originar de vários parâmetros, dificultando a análise da causa raiz.

Alertas mal configurados e problemas transitórios de rede podem causar falsos positivos, enquanto alertas redundantes podem resultar de um único problema que aciona várias notificações devido à complexidade do sistema.

Como lidar com isso: Para enfrentar esses desafios, considere o uso de uma solução de registro centralizado que reúna dados de registro de todas as suas fontes. Com isso, você aumentará a visibilidade e simplificará muito mais a correlação de eventos.

Além disso, a utilização de ferramentas automatizadas para análise de logs filtra o ruído, permitindo que você se concentre em eventos significativos e responda rapidamente a qualquer risco em potencial.

Descubra o registro de auditoria seguro e sem interrupções com o ClickUp

As decisões baseadas em dados estão no centro de toda organização que funciona bem. Portanto, os dados devem ser protegidos como o bem mais precioso (e são).

A resposta está nos seus registros de log de auditoria. Portanto, mesmo com a expansão dos seus negócios e dos dados, uma ferramenta que auxilie no registro de auditoria contínuo torna-se a ferramenta mais importante do seu arsenal.

Escolha o ClickUp para oferecer à sua equipe uma maneira fácil de gerenciar e aprimorar a segurança com nossos modelos de plano de auditoria. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!