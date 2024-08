10 melhores ferramentas e softwares de gerenciamento de conformidade em 2024

Se você é como a maioria das empresas, provavelmente tem dificuldades para acompanhar as questões relacionadas à conformidade técnicas de aprimoramento de processos .

Atualmente, as empresas estão investindo cada vez mais em conformidade e ferramentas de gerenciamento de riscos para atender às obrigações regulatórias.

Uma solução de software de automação de conformidade ajuda a eliminar processos ineficientes e burocracia, garantindo que você fique por dentro dos requisitos regulatórios mais recentes.

Para encontrar as principais ferramentas de software de gerenciamento de conformidade que atendam às suas necessidades comerciais, siga estas etapas:

Comece com uma visão geral da conformidade e do gerenciamento de riscos no contexto imediato da sua empresa e do seu setor

Identifique os requisitos relevantes em discussões com todas as partes interessadas da empresa

Por fim, crie umprocesso otimizado de mitigação de riscos e infraestrutura

A boa notícia é que fizemos o trabalho árduo para você e escolhemos a dedo as principais soluções de software de conformidade regulamentar para você escolher.

Vamos mergulhar de cabeça! 🚀

O que são ferramentas de gerenciamento de conformidade?

As ferramentas de gerenciamento de conformidade ajudam as empresas a cumprir as políticas internas, os requisitos do setor e os protocolos regulatórios e legais. Às vezes também chamadas de ferramentas de gerenciamento de conformidade regulatória, elas ajudam as empresas a automatizar uma série de tarefas de gerenciamento de riscos, executar cadências de auditoria e seguir práticas éticas.

Ao aderir aos padrões do setor para melhoria da qualidade e políticas trabalhistas, uma empresa pode proteger sua reputação e evitar riscos de não conformidade.

Uma ferramenta de gerenciamento de conformidade escalável pode melhorar significativamente a avaliação de riscos de sua empresa e garantir a conformidade com gerenciamento de riscos padrões.

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de conformidade?

Encontrar a solução certa de gerenciamento de conformidade para sua empresa pode ser assustador devido às muitas opções disponíveis no mercado, cada uma com diferentes recursos e benefícios.

Como qualquer outra Software empresarial B2B para encontrar a melhor solução de gerenciamento de conformidade para sua organização, defina seus parâmetros inegociáveis. Compilamos uma lista de itens obrigatórios em qualquer software de gerenciamento de conformidade:

Capacidade de classificação de dados: Certifique-se de que a ferramenta escolhida o ajude a cumprir as normas de privacidade de dados, como o GDPR. Isso significa que ela deve ser capaz de classificar seus dados de acordo com sua sensibilidade e também aplicar as medidas de segurança adequadas para protegê-los

Certifique-se de que a ferramenta escolhida o ajude a cumprir as normas de privacidade de dados, como o GDPR. Isso significa que ela deve ser capaz de classificar seus dados de acordo com sua sensibilidade e também aplicar as medidas de segurança adequadas para protegê-los Alertas em tempo real: Você não quer ser pego de surpresa por uma violação de conformidade na empresa com base em seus limites definidos. Uma boa ferramenta envia alertas vermelhos em tempo real para que você possa responder e atender a um evento crítico o mais rápido possível

Você não quer ser pego de surpresa por uma violação de conformidade na empresa com base em seus limites definidos. Uma boa ferramenta envia alertas vermelhos em tempo real para que você possa responder e atender a um evento crítico o mais rápido possível Integração com sua pilha de tecnologia: Um software de conformidade que sincronize com suas outras plataformas de software facilitará o acompanhamento de todas as suas atividades comerciais

Um software de conformidade que sincronize com suas outras plataformas de software facilitará o acompanhamento de todas as suas atividades comerciais Recursos exaustivos de geração de relatórios: As questões regulatórias e de conformidade muitas vezes se referem a pequenos detalhes. Portanto, certifique-se de que sua ferramenta possa preparar relatórios personalizados específicos do setor sobre situações de risco, adesão, atividade dos funcionários etc.

As questões regulatórias e de conformidade muitas vezes se referem a pequenos detalhes. Portanto, certifique-se de que sua ferramenta possa preparar relatórios personalizados específicos do setor sobre situações de risco, adesão, atividade dos funcionários etc. Gerenciamento inteligente de senhas e acesso: Você não quer correr o risco de que seus dados confidenciais relacionados à conformidade fiquem visíveis para usuários não autorizados. Certifique-se de que sua ferramenta de gerenciamento de conformidade possa fornecer acesso baseado em funções e também remover automaticamente o acesso de contas de usuários inativos

Você não quer correr o risco de que seus dados confidenciais relacionados à conformidade fiquem visíveis para usuários não autorizados. Certifique-se de que sua ferramenta de gerenciamento de conformidade possa fornecer acesso baseado em funções e também remover automaticamente o acesso de contas de usuários inativos Interface simples: Uma ferramenta fácil de usar garantirá um treinamento de conformidade mais rápido e uma adoção mais ampla pelas suas equipes. Portanto, procure uma ferramenta com um design amigável e recursos intuitivos que simplifiquem o gerenciamento da conformidade

Uma ferramenta fácil de usar garantirá um treinamento de conformidade mais rápido e uma adoção mais ampla pelas suas equipes. Portanto, procure uma ferramenta com um design amigável e recursos intuitivos que simplifiquem o gerenciamento da conformidade Suporte especializado: Certifique-se de que seu software de gerenciamento de conformidade regulamentar tenha uma equipe de suporte acessível e ágil, para que a solução de problemas e as atualizações regulamentares sejam resolvidas

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de conformidade para usar em 2024

Agora que você tem seus parâmetros de avaliação em mãos, dê uma olhada nesta lista de ferramentas de gerenciamento de conformidade que podem reduzir o risco de não conformidade para a sua empresa.

1. Resolver

via Resolvedor O Resolver é uma plataforma integrada que combina vários módulos de gerenciamento de conformidade, como avaliação de riscos, tratamento de incidentes e processos de auditoria. Ele coleta todos os dados de risco e os examina com base no contexto de seus negócios, ajudando-o a identificar e atenuar possíveis ameaças e vulnerabilidades.

O Resolver se destaca pela assistência técnica e pela configuração personalizada fornecidas durante a fase crucial de implementação. Além disso, a equipe de suporte compartilha regularmente informações para atualizar suas medidas de segurança corporativa.

Melhores recursos do Resolver

Reduza a fadiga da conformidade eliminando solicitações repetitivas de informações. A plataforma GRC totalmente integrada do Resolver permite o compartilhamento de dados e a visibilidade para suas equipes de auditoria, risco e conformidade

Prepare documentação detalhada, relatórios e provas para os órgãos reguladores com o clique de um botão

Obtenha insights acionáveis sobre o status atual de conformidade e áreas de risco em potencial, aproveitando os recursos de análise e relatórios da plataforma

Configure e personalize a plataforma Resolver de acordo com os requisitos regulatórios específicos de sua empresa

Colabore e comunique-se em tempo real com suas equipes internas para que todos na sua empresa trabalhem juntos em prol da conformidade e das obrigações regulamentares

Limitações do Resolver

Os usuários iniciantes podem precisar de algum treinamento para se acostumar com a plataforma

Preços do Resolver

Entre em contato para obter preços

Resolver avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4,4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

2. Prever360

via Predict360 O Predict360 é a principal ferramenta de software da 360factors. Ela combina uma série de ferramentas de conformidade em uma plataforma SaaS que cuida dos riscos e controles de conformidade, políticas e procedimentos, treinamento obrigatório de funcionários e requisitos regulamentares.

O Predict360 é especializado no gerenciamento preventivo de riscos, ajudando as empresas a prever e mitigar facilmente os riscos operacionais. Além disso, sua solução aprimorada por IA automatiza as tarefas e os fluxos de trabalho necessários para a conformidade de toda a organização por meio de uma única plataforma baseada em nuvem.

Melhores recursos do Predict360

Crie estruturas exaustivas e bancos de perguntas para suas pesquisas e inspeções de risco

Defina limites de conformidade e receba alertas em tempo real se algum comportamento suspeito de usuário violar os critérios de limite

Aproveite a inteligência artificial (IA) e o processamento de linguagem natural (NLP) para automatizar as atualizações de requisitos regulatórios e de conformidade em constante mudança

Aprimore o treinamento de conformidade e a autocertificação com o sistema integrado de gerenciamento de aprendizagem (LMS) da plataforma

Limitações do Predict360

Pode ser necessário tempo e treinamento para fazer bom uso de todo o potencial e conjunto de recursos da ferramenta

Preços do Predict360

Entre em contato com

Avaliações e resenhas do Predict360

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Rastreador CMW

via Rastreador de CMV O CMW Tracker é uma ferramenta de gerenciamento de conformidade com pouco código, ideal para profissionais não técnicos. Ele pode ajudá-lo a automatizar seus processos de negócios e fluxos de trabalho relacionados à conformidade e ao gerenciamento de políticas.

O CMW Tracker pode configurar regras de negócios, gerenciar a documentação com segurança e comunicar-se entre as funções de negócios para garantir a conformidade contínua e reduzir os riscos organizacionais.

Os melhores recursos do CMW Tracker

Gerencie dados e controle documentos digitais em um espaço centralizado

Gerar trilhas de auditoria automaticamente

Integrar a ferramenta com software de gerenciamento de conformidade regulamentar de terceiros

Limitações do CMW Tracker

Os usuários experimentam lentidão e bugs ocasionais

Preços do CMW Tracker

Faça você mesmo: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Ombro a ombro: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Count On Partner: Entre em contato para obter preços

CMW Tracker avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

4. Falcão de risco

via Falcão de risco O Risk Hawk oferece fluxos de trabalho de conformidade pré-configurados e personalizáveis para automatizar seus processos de conformidade regulamentar. Com o Risk Hawk, você pode lidar de forma abrangente com riscos, incidentes, políticas, controles e auditorias de conformidade regulamentar.

Você pode configurá-lo como uma solução baseada na nuvem ou no local. Os usuários adoram o Risk Hawk por seu recurso de denúncia anônima ou nomeada, que torna a conformidade uma responsabilidade coletiva de todos os indivíduos no local de trabalho.

Os melhores recursos do Risk Hawk

Gerencie a avaliação de impacto baseada em relatórios de mídia

Receber notificações e tomar providências com relação a denúncias internas e externas

Garanta a segurança dos dados de conformidade e dos documentos digitais

Aproveite a disponibilidade de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aprimorar as personalizações com base em suas necessidades comerciais em constante evolução

Limitações do Risk Hawk

Os usuários às vezes enfrentam problemas iniciais

Capacidade limitada de personalizar o registro de riscos

Preços do Risk Hawk

Entre em contato para obter os preços

Risk Hawk avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

5. HIPAA One

via HIPAA Um A HIPAA, ou "Health Insurance Portability and Accountability Act", é regulamentada pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HSS) e aplicada pelo Escritório de Direitos Civis (OCR). A conformidade com a HIPAA é necessária para que as organizações de saúde garantam a privacidade, a segurança e a integridade dos dados dos pacientes.

O HIPAA One é uma solução automatizada que o ajuda a concluir sua avaliação de risco de segurança HIPAA de forma rápida e fácil.

O HIPAA One tem a confiança de seus usuários por sua abordagem passo a passo da análise de risco, correção e documentação. Ele também gera um relatório abrangente, bem recebido e reconhecido por conselhos e órgãos reguladores.

Os melhores recursos do HIPAA One

Aumente o conhecimento dos funcionários sobre a política da HIPAA com cursos on-line

Execute uma avaliação de violação de privacidade em seu banco de dados confidencial e tome medidas de proteção proativas

Obtenha classificações de risco geradas pelo sistema e recomendações de correção para fortalecer sua manutenção de conformidade

Gerencie e adicione delegados como e quando necessário. Mantenha-os informados com lembretes automáticos

Aproveite a equipe de especialistas do setor do HIPAA One para navegar por atualizações complexas de políticas

Limitações do HIPAA One

A configuração inicial pode exigir algum conhecimento técnico

Preços do HIPAA One

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do HIPAA One

G2: Indisponível

Indisponível Capítulo: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

6. Ziflow

via Ziflow O Ziflow é uma plataforma de revisão on-line de nível empresarial que vem com controles e conformidade de marketing prontos para auditoria. O Ziflow ajuda a aplicar fluxos de trabalho baseados em regras, mantém registros detalhados de atividades e permite a colaboração segura para a sua empresa.

O Ziflow é uma excelente ferramenta para eliminar qualquer risco de conformidade associado aos seus ativos de conteúdo voltados para o público ou ao material de marketing. Ele é usado principalmente por equipes de marketing e agências de criação para proteger seus negócios e clientes.

Melhores recursos do Ziflow

Gerencie processos de aprovação personalizados e automatizados para revisões criativas

Controle o acesso a projetos confidenciais e sensíveis

Garanta a responsabilidade pelo feedback criativo com as listas de verificação e assinaturas eletrônicas do Ziflow

Acompanhe a conformidade de forma eficaz por meio de registros detalhados de atividades

Limitações do Ziflow

Houve casos em que os tempos de carregamento das provas foram mais longos

Preços do Ziflow

**Gratuito

Padrão: $249/mês para 15 usuários

$249/mês para 15 usuários Pro: $399/mês para 20 usuários

$399/mês para 20 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Ziflow ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 380 avaliações)

7. Donesafe

via Donesafe A Donesafe é uma plataforma baseada na nuvem que ajuda as empresas modernas a se livrarem de seus problemas ao cumprirem as obrigações de conformidade. Com a Donesafe, você pode controlar e cumprir de forma proativa as regulamentações de risco, governamentais, de segurança e do local de trabalho - tudo em um único lugar.

A Donesafe é mais conhecida por sua estrutura integrada de ponta a ponta que pode ajudar a supervisionar todo o seu ciclo de gerenciamento de riscos. Você pode identificar automaticamente os riscos com bastante antecedência, formular processos, exercer controles e aproveitar as bibliotecas de controle.

Melhores recursos do Donesafe

Capture riscos por meio da coleta de dados em tempo real de várias fontes de dados

Conduzir sistematicamente auditorias, listas de verificação e inspeções em tempo hábil

Mantenha e gerencie registros de riscos rastreando causas, impactos e controles em relação a processos de conformidade e KRIs (Key Risk Indicators)

Faça um balanço regular e identifique oportunidades para melhorar seus processos de conformidade

Limitações do Donesafe

A primeira configuração e o treinamento são demorados

Os usuários relataram bugs ocasionais

Preços da Donesafe

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Donesafe

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

8. Libryo

via Libras A plataforma Libryo compreende um ecossistema de software como serviço (SaaS), incluindo aplicativos de software, conteúdo, serviços profissionais e integrações de software de terceiros. Ela é construída com base em um conjunto de dados regulatórios globais orientados por API.

O Libryo simplifica seu acesso e compreensão de todos os tipos de legislação. Ele identifica o que você precisa cumprir com base no estágio e no local da sua empresa e o ajuda a tomar as medidas necessárias para ficar totalmente em conformidade.

Melhores recursos do Libryo

Traduza e destile questões jurídicas complexas para suas equipes globais usando a funcionalidade multilíngue

Mantenha-se atualizado com notificações sobre novas regulamentações

Aproveite o rastreamento jurídico específico do local da Libryo para cumprir a política local e os requisitos de conformidade

Busque orientação de especialistas jurídicos da Libryo ou via chat ao vivo a qualquer momento com a equipe de suporte

Limitações da Libryo

A interface do usuário é um pouco complexa e a navegação pode ser difícil

Preços da Libryo

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Libryo

G2: Indisponível

Indisponível Capítulo: 4.4/5 (mais de 60 avaliações)

9. Netwrix

via Netwrix A Netwrix é uma solução de gerenciamento de conformidade e auditoria que manterá seus auditores satisfeitos!

A Netwrix afirma reduzir o tempo de preparação para auditorias em até 85%, eliminando a necessidade de examinar planilhas, compilar relatórios e reunir registros para auditorias internas e externas.

A Netwrix vai além da conformidade com sua solução de segurança de ponta a ponta. A ferramenta pode ajudá-lo a reduzir o risco de violações de dados e proteger suas informações confidenciais contra o comprometimento.

Melhores recursos da Netwrix

Garanta que seus sistemas de TI permaneçam seguros com a ajuda do Netwrix Change Tracker

Identifique e reduza os riscos potenciais para seus dados confidenciais, aproveitando a solução StealthAUDIT

Detecte qualquer comportamento incomum acima dos níveis de limite predefinidos por meio do sistema de alerta em tempo real

Automatize os fluxos de trabalho para aliviar suas equipes da carga de tarefas repetitivas

Limitações do Netwrix

Os recursos de personalização são relativamente limitados

Os filtros de relatórios podem se tornar confusos

Preços da Netwrix

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Netwrix

G2: 4.4 / 5 (mais de 20 avaliações)

4.4 / 5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

10. Filestage

via Página de arquivo O Filestage é uma plataforma abrangente de revisão e aprovação de conteúdo. Com o Filestage, você pode configurar fluxos de trabalho personalizados e grupos de revisores para acelerar significativamente os ciclos de aprovação de conteúdo.

O Filestage garante a conformidade com as normas da FCA e ajuda suas equipes de marketing a publicar suas promoções e campanhas com confiança.

Melhores recursos do Filestage

Liberte as equipes de processos de revisão caóticos com sistemas automáticos de comentários, marcação e notificação

Implante modelos prontos para uso para acelerar novos projetos e processos de revisão

Crie fluxos de trabalho centralizados e automatizados para revisões e aprovações

Integre-se com outras ferramentas de gerenciamento de projetos para gerenciar todas as tarefas de forma holística

Limitações do Filestage

Os usuários enfrentam bugs ocasionais

Preços do Filestage

**Gratuito

Básico: $59/mês

$59/mês Profissional: $299/mês

$299/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Filestage avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

4,6/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de riscos

A conformidade e o gerenciamento de riscos são essenciais para qualquer empresa, mas também podem ser desafiadores e caros.

É por isso que você precisa do ClickUp, uma plataforma de gerenciamento de projetos que oferece um conjunto mais holístico de recursos alimentados por IA para simplificar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de risco e conformidade, melhorar a colaboração multifuncional e aumentar a produtividade de suas equipes.

ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que permite criar e gerenciar todos os seus projetos fluxos de trabalho do projeto incluindo os de gerenciamento de risco e conformidade.

Com o ClickUp, você pode automatizar tarefas de rotina, priorizar atividades essenciais, acompanhar seu progresso e gerar relatórios em tempo real - todos ingredientes essenciais para um processo bem-sucedido de gerenciamento de riscos.

Gerenciamento de Riscos com o ClickUp

O ClickUp pode ser aproveitado como uma ferramenta eficaz de Gerenciamento de Riscos para gerenciar todos os trabalhos e projetos relacionados a uma organização ou equipe. Você pode personalizar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de riscos usando o Solução de Gerenciamento de Projetos do ClickUp .

Os melhores planos de gerenciamento de riscos são formulados de forma colaborativa com as principais partes interessadas. Com Quadro branco ClickUp com o ClickUp Whiteboard, você pode visualizar o processo de mitigação de riscos proposto com a sua equipe e solicitar a opinião e os comentários dela off-line ou em tempo real.

Faça um brainstorming e colabore usando o ClickUp Whiteboard para chegar a um plano de gerenciamento de riscos que melhor atenda às suas necessidades organizacionais

Quando o plano de gerenciamento de riscos estiver pronto, você poderá implementá-lo com a ajuda de Tarefas do ClickUp . Você pode dividir seu plano de mitigação de riscos em tarefas menores e alocá-las aos recursos responsáveis. Também é possível monitorar o progresso da sua equipe em cada entrega em relação aos cronogramas definidos.

Fique por dentro do progresso do seu plano de mitigação de riscos com a ClickUp Tasks

Evite riscos operacionais acompanhando seu plano de gerenciamento de riscos em tempo real com Painel de controle do ClickUp . Você também pode configurar lembretes automáticos e tags em tempo real para manter os membros da sua equipe no caminho certo e atualizados.

Rastreie as tarefas relacionadas ao gerenciamento de riscos em tempo real com a visualização ClickUp Gantt

Se você está preocupado com a segurança dos dados, não se preocupe.

O ClickUp tem certificação ISO, é compatível com SOC 2 e PCI e oferece criptografia de dados de ponta a ponta usando a criptografia AES-256.

A implementação de um processo de gerenciamento de riscos infalível pode ser difícil. Para poupar seu tempo e ajudá-lo a começar, criamos um guia detalhado Modelo de gerenciamento de riscos do ClickUp que pode ajudar. Você também pode dar uma olhada neste detalhado Plano do projeto de conformidade do ClickUp para idéias

Temos certeza de que isso impulsionará significativamente seus processos de gerenciamento de risco e conformidade.

Melhores recursos do ClickUp

Compartilhe com segurança políticas internas, regulamentos, requisitos de conformidade e informações relacionadas à governança com suas equipes

Aproveite os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp para atribuir funções e responsabilidades, definir cronogramas e monitorar o progresso do seu plano de gerenciamento de riscos

Implemente alertas e lembretes automáticos para manter sua equipe atualizada e em dia com os resultados do gerenciamento de riscos

Formule uma cadência de revisão regular e discuta o progresso dos planos com relatórios em tempo real usandoVisualizações ClickUp Limitações do ClickUp

Os usuários iniciantes talvez precisem de tempo para se acostumar com a série de recursos que o ClickUp oferece

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Entre em contato com a equipe de vendas ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

Mantenha o controle total dos seus requisitos de conformidade

Quando se trata de conformidade regulamentar, não há espaço para erros.

O gerenciamento simplificado da conformidade é essencial para cumprir as obrigações regulamentares e promover uma cultura ética no local de trabalho.

É impossível acompanhar as políticas e regulamentações específicas do setor em constante mudança, o que torna as ferramentas de gerenciamento de conformidade uma parte essencial da pilha de tecnologia de uma empresa moderna.

Certifique-se de escolher as melhores ferramentas para gerenciar e aprimorar seus processos de conformidade regulamentar. O ClickUp é uma ferramenta completa que o ajudará em todos os aspectos do seu trabalho e, ao mesmo tempo, reforçará seus recursos de gerenciamento de riscos. Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo!