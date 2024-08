10 estratégias obrigatórias de mitigação de riscos para sua empresa

O risco é inevitável nos negócios. Desde os comerciantes marítimos de antigamente que protegiam seus produtos dos piratas até as empresas modernas que lutam contra os criminosos cibernéticos, as estratégias de mitigação de riscos são fundamentais para qualquer negócio.

Os custos de oportunidade de não ter uma estratégia de mitigação de riscos podem ser extremamente altos. KMPG Estimativas que as grandes empresas perdem 1,5% de seus lucros devido a estratégias ruins de gerenciamento de riscos.

As organizações devem ter uma estratégia de mitigação de riscos bem pensada e preparada para o futuro para evitar perda de lucros, reputação e conformidade. Nesta postagem do blog, discutiremos por que e como.

O que é risco?

Risco é a incerteza ou imprevisibilidade associada à administração de uma empresa, que pode resultar em algum tipo de perda. A perda em si não precisa ser apenas monetária. Ela pode se apresentar de várias formas, como, por exemplo:

Risco financeiro: As organizações enfrentam riscos financeiros quando estão sujeitas a perder dinheiro se isso se concretizar. Pode ser a perda de vendas potenciais, multas/penalidades de autoridades, perda de negócios para a concorrência etc.

Riscos legais ou de conformidade: Os riscos decorrentes da não conformidade com as normas regulatórias podem ser muito altos. Esses riscos expõem as empresas a processos judiciais ou multas de regularidade.

Riscos operacionais: Quando algo que deveria funcionar sem problemas não funciona, isso cria um risco operacional. Pode ser uma falha em um maquinário crítico ou a queda do ambiente de nuvem. Isso também pode interromper A colaboração no local de trabalho e dificultando a entrega eficaz do projeto.

Riscos de segurança: A segurança das pessoas, do espaço, dos ativos e dos produtos de uma organização é fundamental. As ameaças podem vir de um desastre natural, de um invasor inesperado ou de um hacker.

Riscos de reputação: Quando a reputação de uma empresa pode ser afetada pelas ações de alguém, isso cria um risco. Por exemplo, uma campanha publicitária racista (inadvertidamente) ou o comportamento rude de um funcionário podem afetar a reputação de uma empresa.

O que é mitigação de riscos?

A mitigação de riscos é um processo estratégico para identificar, controlar e eliminar possíveis ameaças que possam afetar negativamente uma organização. Ela é parte integrante de uma estratégia de negócios para fortalecer sua resiliência e capacidade de resposta. Veja a seguir como deve ser um bom processo de mitigação de riscos.

Identificar

Seja um detetive e detecte os possíveis riscos, sejam eles financeiros, operacionais ou logísticos. Para fazer isso, crie sistemas. Por exemplo, os riscos operacionais relacionados à tecnologia podem ser identificados por meio de monitoramento contínuo e avaliação regular de vulnerabilidades e testes de penetração (VAPT).

Rate

Depois de identificar suas ameaças, faça uma avaliação completa dos riscos e priorize a resposta. Você pode fazer isso respondendo a duas perguntas importantes:

Probabilidade: qual é a probabilidade de esse risco se materializar?

Impacto: quanto esse risco afetará os negócios caso ocorra?

Classifique cada risco identificado com base na gravidade e elabore o plano de ação. Escolha entre Modelos de Avaliação de Risco do ClickUp para começar. Ou crie seu próprio modelo.

Minimize os riscos de segurança com o modelo de análise de segurança do trabalho do Clickup

Por exemplo, uma vulnerabilidade em seu banco de dados de clientes (que acarreta riscos financeiros, de reputação e de conformidade) seria uma prioridade significativamente maior do que um erro tipográfico em uma publicação de mídia social (que acarreta risco de reputação). Priorize-os de acordo e defina cronogramas.

Mitigar

Com base nas prioridades, lide com os riscos e enfrente-os de frente. Crie um plano de mitigação de riscos (que discutiremos em detalhes mais adiante nesta postagem do blog).

Monitorar

Os riscos não desaparecem depois que você os identifica e mitiga. As empresas enfrentam novos riscos de todas as direções todos os dias. Portanto, monitore continuamente seus riscos e a eficácia do seu plano de mitigação de riscos. Revise o processo uma vez a cada 3-6 meses com todas as partes interessadas.

Você pode pensar: "Mas eu não sou uma empresa de ponta com grandes recursos. Tudo isso é realmente necessário?" Bem, sim!

Por que a mitigação de riscos é importante?

Independentemente do tamanho, da localização, dos produtos ou da receita de uma empresa, uma boa estratégia de mitigação de riscos protege a organização e resguarda seus interesses.

Uma estratégia bem executada pode mitigar os riscos ao

Possibilitar a identificação, a avaliação e o gerenciamento proativos dos riscos

Prever riscos futuros e facilitar medidas preventivas

Prevenir perdas financeiras evitáveis

Evitar a confusão de recursos e respostas quando a ameaça se materializa

Economizar o custo adicional do gerenciamento de riscos e das medidas corretivas

Criar espaço para experimentação e inovação

Aumentar a resiliência dos negócios e o valor para os acionistas

Para mitigar os riscos de forma eficaz, você precisa de um plano. Vamos ver como você pode criá-lo.

O que é um Plano de Mitigação de Riscos?

Um plano de mitigação de riscos é uma estrutura abrangente que o ajuda a lidar com todos os tipos de riscos potenciais. É como um guarda-chuva de confiança em um dia chuvoso, permitindo que você dance na chuva e permaneça seco!

Normalmente, ele inclui o seguinte.

Uma abordagem geral para o gerenciamento de riscos: O que você define como risco? Você será preventivo ou reativo? Suas respostas serão ofensivas ou defensivas? Como você absorverá o impacto de seus riscos?

Riscos identificados: Faça uma lista dos riscos que você espera encontrar. Torne essa lista específica e prática. Em vez de listar "mudança na regulamentação", defina isso como "espera-se que a Lei de Resiliência Operacional Digital entre em vigor em 2024"

Estratégia de mitigação de riscos: Descreva claramente como você abordaria cada risco potencial. Um fluxo de trabalho visual de mitigação de riscos pode ajudar a trazer toda a equipe para o processo. Isso também os ajudará a lembrar as etapas ou a acessar facilmente o fluxo de trabalho, caso precisem.

Inclua o que você faria para evitar que o risco ocorra e como responderia se ele se materializasse.

ClickUp Whiteboard para visualizar o processo de mitigação de riscos, com comentários/notas para cada etapa

Medidas acionáveis: Definir ações específicas para implementar a estratégia de mitigação de riscos.

Atribua responsabilidades aos membros da equipe

Reservar orçamentos para mitigar os riscos identificados

Definir cronogramas para cada item de ação

Monitoramento e revisão: Formule um processo de revisão regular (pelo menos uma vez por trimestre) para avaliar se o seu plano de mitigação de riscos funciona. Meça a eficácia com base em métricas predeterminadas, como economia de custos, satisfação do cliente, etc.

Agora que você já entendeu o conceito, vamos explorar maneiras práticas de criar sua estratégia de mitigação de riscos.

10 Estratégias de mitigação de riscos para sua empresa

1. Aceitar riscos inevitáveis

Nem todos os riscos precisam ser eliminados ou mesmo mitigados. Às vezes, a probabilidade de ocorrência de um risco pode ser muito baixa. Ou o custo de mitigar o risco pode ser maior do que seu impacto. Nesses casos, você reconhece a existência do risco e o deixa passar, uma estratégia chamada de aceitação do risco.

O exemplo mais simples é o risco de um determinado membro da equipe deixar a organização. Na maioria dos casos, isso é inevitável, portanto, o risco é aceito. Quando isso acontece, a função deve ser preenchida novamente.

2. Transferência de riscos para um terceiro

Como o nome sugere, essa estratégia transfere o risco de você para outra entidade. O exemplo clássico é a aquisição de seguro contra roubo ou incêndio para sua empresa. No gerenciamento de projetos, isso pode significar ter recursos no banco de reservas ou manter os empreiteiros no quadro de funcionários.

As organizações adotam a transferência de riscos como estratégia quando o impacto de sua materialização é alto. Ao implementar essa estratégia, lembre-se de que os custos também podem ser altos. Por exemplo, o seguro é um pagamento regular, independentemente de o risco se concretizar ou não.

3. Evitar situações de risco por completo

No outro extremo das estratégias de gerenciamento de riscos está a prevenção de riscos. Aqui, você se afastará de projetos/atividades que envolvam esse risco. Essa estratégia é empregada em situações em que o impacto do risco é excepcionalmente alto.

Exemplos claros seriam a abstenção de contratar um candidato com antecedentes criminais ou a instalação de um escritório em um país que está passando por uma turbulência política. Em cada caso, o custo do fracasso é muito alto para que se corra o risco.

4. Compartilhamento de riscos com base na tolerância organizacional

Aqui, você distribui o risco entre várias partes. Por exemplo, uma empresa de capital de risco investe uma parte do investimento solicitado por uma startup em vez da soma total. Eles decidem quanto investir com base em sua tolerância ao risco, ou seja, o investimento que podem perder confortavelmente.

Quando cada investidor decide seu investimento dessa forma, o risco é compartilhado entre eles, evitando a queda caso ela ocorra.

5. Gerenciando riscos estrategicamente

O gerenciamento de riscos, também conhecido como amortecimento de riscos, é quando você tem um backup de tudo o que precisa (pessoas, tempo, bens) para tempos de crise. Se isso lhe traz à mente um preparador do dia do juízo final, não precisa ser tão radical.

As empresas mantêm regularmente sistemas de recuperação de desastres ou backups de dados para o caso de algo falhar. Manter um fluxo de caixa saudável que cubra os salários dos próximos meses também é um exemplo perfeito.

Projetado para um fim específico Software de Gerenciamento de Riscos pode ajudar a elaborar o plano de ação correto para cada tipo de risco que uma empresa possa encontrar.

6. Diversificação para proteção contra riscos

De acordo com o ditado, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta; a diversificação distribui seu risco ou dependência em várias opções, reduzindo a exposição ao risco e suas consequências. É uma estratégia de mitigação de riscos muito comumente usada.

As organizações costumam contratar vários prestadores de serviços para trabalhos semelhantes a fim de diversificar o risco de paralisação de qualquer um deles. Os capitalistas de risco diversificam seus investimentos em várias startups. Consultores e freelancers trabalham com vários clientes se um deles reduzir ou rescindir o contrato.

7. Adoção de uma abordagem ágil

A prática do Agile, por si só, é uma estratégia eficaz de mitigação de riscos. A maneira tradicional consistia em gastar anos e milhões de dólares para construir um produto antes de levá-lo ao mercado, o que representa um risco considerável de fracasso.

Por outro lado, as equipes ágeis lançam um produto mínimo viável (MVP) e o desenvolvem de forma incremental, levando em conta a resposta do mercado regularmente. Isso aumenta as chances de sucesso, pois é construído com base no feedback dos clientes e no desempenho do produto. Outras equipes de tecnologia lançam versões beta para desenvolvedores e, posteriormente, para o público, antes de um lançamento completo.

8. Uso de um software de gerenciamento de tarefas

Essa estratégia de gerenciamento de riscos se baseia em ferramentas e processos para eliminar os riscos operacionais. Um bom software de gerenciamento de tarefas pode ajudar a organizar todo o trabalho de forma hierárquica, interconectada e contextual, melhorando a eficiência operacional da equipe.

9. Monitoramento do progresso do projeto

Você corre riscos estratégicos, operacionais e financeiros se o projeto não progredir como pretendido. Um mecanismo robusto de monitoramento de riscos pode mitigar isso.

O monitoramento regular pode ajudar:

Acompanhar se o projeto está dentro do prazo

Definir Objetivos Claros para o Projeto

Identificar lacunas ou problemas em caso de atraso

Faça correções, como designar recursos adicionais ou adiar prazos

Colaborar com os membros da equipe sobre seu desempenho e os ajustes necessários

10. Defina metas atingíveis

A redução do risco de fracasso começa com a preparação para o sucesso. Definir metas atingíveis é fundamental para isso. Reúna sua equipe e defina metas que todos considerem alcançáveis. Torne-as visíveis para todos na equipe - você pode usar vários Aplicativos de Controle de Metas para essa finalidade.

Inclua tempo e esforço de reserva para evitar a correria de última hora. Reveja suas metas ocasionalmente e ajuste-as se elas se tornarem inatingíveis.

