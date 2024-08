10 melhores ferramentas de governança, risco e conformidade (GRC) em 2024

Governança, risco e conformidade (GRC) é um sistema de verificações e equilíbrios que permite que as empresas aprimorem os padrões de segurança, minimizem os riscos de violação de dados e atendam aos requisitos regulamentares.

As organizações precisam estar em conformidade com muitos regulamentos, incluindo GDPR, PCI-DSS, CCPA e SOX. O software GRC alinha a infraestrutura de TI com os objetivos de negócios e, ao mesmo tempo, gerencia os riscos e atende aos padrões de conformidade.

Atualmente, até mesmo as empresas de pequeno porte têm uma presença global. Nesse cenário, elas precisam estar em conformidade com as normas internacionais e se preparar para enfrentar ameaças que podem prejudicar suas operações, a menos que estejam em conformidade com o GRC.

O software de GRC permite criar, coordenar e monitorar políticas e controles e mapear os requisitos de conformidade internos e regulamentares. Essas soluções oferecem SaaS baseado em assinatura, automatizam processos e aumentam a eficiência da sua equipe de governança, reduzindo a complexidade.

Este artigo discute as 10 melhores ferramentas de governança, risco e conformidade (GRC) para 2024, com seus recursos, contras e preços.

O que você deve procurar em um software de GRC?

Ao procurar um software de conformidade, escolha ferramentas de GRC que simplifiquem a demorada auditoria para avaliação de riscos, gerenciamento de conformidade e auditorias internas para padrões de conformidade e risco. Além disso, elas devem se adequar a seus fluxos de trabalho, processos de negócios e cultura existentes.

Gerenciamento e automação de fluxos de trabalho: A ferramenta GRC escolhida deve ser capaz de automatizar fluxos de trabalho comuns, como relatórios em tempo real de riscos e controles. Ela deve permitir o monitoramento contínuo de controles (CCM), a coleta de provas e a extração de informações de outros sistemas de acordo com o cronograma que você escolher

A ferramenta GRC escolhida deve ser capaz de automatizar fluxos de trabalho comuns, como relatórios em tempo real de riscos e controles. Ela deve permitir o monitoramento contínuo de controles (CCM), a coleta de provas e a extração de informações de outros sistemas de acordo com o cronograma que você escolher Monitoramento de controle contínuo (CCM): O CCM permite o monitoramento contínuo ou frequente dos seus controles para validar a eficácia da sua estrutura de GRC para reduzir os riscos

O CCM permite o monitoramento contínuo ou frequente dos seus controles para validar a eficácia da sua estrutura de GRC para reduzir os riscos Segurança de nível empresarial e facilidade de uso: Como você armazena todas as suas vulnerabilidades na plataforma GRC, precisa de uma ferramenta que mantenha seus dados seguros e, ao mesmo tempo, permita que você trabalhe com eficiência. Escolha ferramentas com recursos nativos incorporados, semelhantes aos do Excel, para que você não perca tempo descobrindo a solução de GRC. Procure ferramentas de colaboração para criar tarefas, gerenciar equipes e manter-se seguro.

Como você armazena todas as suas vulnerabilidades na plataforma GRC, precisa de uma ferramenta que mantenha seus dados seguros e, ao mesmo tempo, permita que você trabalhe com eficiência. Escolha ferramentas com recursos nativos incorporados, semelhantes aos do Excel, para que você não perca tempo descobrindo a solução de GRC. Procure ferramentas de colaboração para criar tarefas, gerenciar equipes e manter-se seguro. Escalabilidade: Dimensionar a conformidade é um processo complexo e demorado. O uso de planilhas para executar o programa de GRC da sua empresa dificulta a inclusão de estruturas adicionais de GRC, a coleta de evidências e a manutenção dos processos de conformidade. Escolha um software de GRC que se adapte ao crescimento de sua empresa para manter a conformidade e a segurança, independentemente do tamanho da organização

Dimensionar a conformidade é um processo complexo e demorado. O uso de planilhas para executar o programa de GRC da sua empresa dificulta a inclusão de estruturas adicionais de GRC, a coleta de evidências e a manutenção dos processos de conformidade. Escolha um software de GRC que se adapte ao crescimento de sua empresa para manter a conformidade e a segurança, independentemente do tamanho da organização Relatórios: Com os relatórios em suas ferramentas de GRC, visualize os controles cruciais, os principais riscos e o gerenciamento de incidentes em um ambiente de dados unificado. Sua plataforma de GRC deve simplificar e reunir todos esses dados em painéis, que funcionam como uma única fonte de verdade em toda a organização

Com os relatórios em suas ferramentas de GRC, visualize os controles cruciais, os principais riscos e o gerenciamento de incidentes em um ambiente de dados unificado. Sua plataforma de GRC deve simplificar e reunir todos esses dados em painéis, que funcionam como uma única fonte de verdade em toda a organização Integrações de terceiros: Para o gerenciamento integrado de riscos em seu programa de risco e conformidade, o software de GRC deve se comunicar com as outras ferramentas de sua pilha de tecnologia, comosoftware de gerenciamento jurídico esoftware de gerenciamento de riscos. A plataforma deve se integrar aos seus aplicativos móveis, ao gerenciamento de projetos e a outras ferramentas de conformidade eferramentas de relatórios para um fluxo de informações preciso e oportuno

As 10 melhores ferramentas de governança, risco e conformidade (GRC) para usar em 2024

Aqui está a nossa lista de software de GRC que permite que a sua equipe mantenha a conformidade sem o trabalho pesado de processos manuais ou soluções legadas inflexíveis.

1. ClickUp

O ClickUp é sua solução completa para gerenciamento de conformidade e gerenciamento de projetos . Com recursos personalizáveis e funcionais e modelos incorporados, o ClickUp coordena todos os seus programas de risco e conformidade em um só lugar. Independentemente do tamanho da sua equipe, use essa ferramenta GRC para monitorar atualizações de projetos, gerenciar riscos e colaborar em um só lugar.

Poupe sua equipe do incômodo de usar várias ferramentas para avaliação de riscos, auditoria de processos internos e gerenciamento de projetos, pois o ClickUp combina tudo isso. Todos se beneficiam da experiência perfeita de gerenciamento do trabalho, seja uma equipe pequena ou uma organização maior.

O espaço de trabalho do ClickUp oferece muito mais do que as soluções GRC comuns.

Os recursos do ClickUp análise do fluxo de trabalho , mais de 100 integrações, digital Quadros brancos e documentos colaborativos ajudam você a se manter organizado e a reduzir os riscos em seu programa de gerenciamento de riscos corporativos. Veja como.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis de controle: Obtenha uma visão de alto nível de todos os aspectos do seu processo de gerenciamento de auditoria, requisitos de conformidade e estrutura GRC em um único painel personalizávelPainel do ClickUp. Com mais de 50 widgets projetados para serem personalizados de acordo com seu fluxo de trabalho, escolha as informações que deseja ver e como deseja visualizá-las

Fique de olho na saúde de um projeto usando análises avançadas no ClickUp

Modelo de plano de projeto de conformidade : Use este modelo para coordenar todos os seus esforços de conformidade em um só lugar. Desde a identificação e avaliação dos requisitos de conformidade até a medição do seu programa de conformidade e a adoção de ações corretivas, este modelo permite que você faça tudo isso

Use este modelo do ClickUp para planejar e gerenciar a conformidade, incluindo avaliação de requisitos, medição de progresso e ação corretiva

Documentos: Liste todos os regulamentos e estruturas com os quais você deve estar em conformidade emDocumentos do ClickUp. Atribua funções e responsabilidades para garantir que cada estrutura de GRC seja cumprida, que um membro da equipe esteja monitorando as mudanças e que os problemas estejam sendo tratados

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Visualização de gráfico de Gantt: OVisualização do gráfico de Gantt no ClickUp permite que você crie cronogramas para cada projeto de gerenciamento de riscos. Defina cronogramas, atribua tarefas a membros individuais da equipe e marque outras equipes em comentários relacionados a questões adicionais, como jurídicas e financeiras

Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para monitorar os cronogramas do projeto

Modelos de avaliação de risco : Use esses modelos para economizar o tempo do gerente de projeto, destacando os riscos potenciais antes que a equipe comece a trabalhar no projeto. Por exemplo,Modelo de matriz de risco de valor do ClickUp permite que você crie uma matriz de risco para cada risco possível para o gerenciamento proativo de riscos

Contras do ClickUp

Tempo de resposta lento

Recursos avançados, como o ClickUp AI, estão disponíveis em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário/mês

$7/usuário/mês Empresarial: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Empresa: Preço personalizado

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Pathlock

via Bloqueio de caminho Como a maioria das ferramentas de GRC, o Pathlock oferece uma visão completa das violações de políticas em todas as regulamentações governamentais e do gerenciamento de conformidade. Agilize seus programas de conformidade com relatórios automatizados para minimizar e reduzir os riscos mitigar riscos .

Adicione novos aplicativos aos seus sistemas de gerenciamento de riscos e conformidade para identificar antecipadamente as violações de acesso.

A solução de risco e conformidade da Pathlock exige o mínimo de configuração ou manutenção. Aprimore sua postura de segurança, maximize a produtividade e entenda como você está em conformidade com as normas governamentais e do setor.

Melhores recursos do Pathlock

Monitoramento de controle contínuo, dimensionável e automatizado para gerenciamento de riscos entre aplicativos e riscos de segurança

Automatize a auditoria interna para reduzir os custos crescentes de auditorias e controles por meio de automação, dados avançados e melhor alinhamento entre as partes interessadas e os aplicativos

Um conjunto completo de aplicativos de acesso à governança com análise de risco de acesso, provisionamento em conformidade, gerenciamento de acesso elevado e gerenciamento de funções

Contras do Pathlock

Uma curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

Você precisa de suporte técnico para começar a usar o Pathlock

Preços do Pathlock

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Pathlock

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Sistema de estrutura de fusão

via Sistema Fusion Framework O software GRC baseado em nuvem Fusion Framework System permite que você crie programas dinâmicos de continuidade de negócios integrando dados, serviços, sistemas e procedimentos.

O software de gerenciamento de riscos Fusion se integra a diferentes fontes de negócios para se alinhar aos objetivos estratégicos de sua organização e garantir a conformidade.

Alinhe os objetivos estratégicos de sua organização, garanta a conformidade e obtenha visibilidade ideal por meio de análises preditivas. Ele foi desenvolvido especificamente para manter a governança, a avaliação de riscos e o gerenciamento de incidentes.

melhores recursos do #### Fusion Framework System

O software de gerenciamento de riscos mantém todos os seus dados conectados e melhora o alinhamento multifuncional

Aproveite a resiliência operacional habilitada pela tecnologia para atender às exigências regulatórias em constante evolução

O sistema de gerenciamento de crises e incidentes do Fusion fornece aos usuários percepções práticas para se adaptarem às mudanças, evitarem interrupções e melhorarem o desempenho dos negócios

Contras do sistema Fusion Framework

Usado principalmente para continuidade dos negócios e mitigação de riscos, mas carece de ferramentas para a estratégia de GRC

Os implementadores gastariam muito tempo configurando os recursos de gerenciamento de riscos

Não possui uma estrutura de preços transparente

Preços do sistema Fusion Framework

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Fusion Framework System

G2: 4,4/5 (101 avaliações)

4,4/5 (101 avaliações) Capterra: 4,4/5 (45 avaliações)

4. Riskonnect

via Riskonnect O serviço e a ferramenta GRC da Riskonnect facilitam a conformidade com os requisitos regulamentares nos setores de varejo, saúde, seguros e manufatura. Você pode usar essa plataforma de software de conformidade para gerenciamento de riscos, monitoramento de eventos de risco, gerenciamento de governança, gerenciamento de regulamentos de privacidade de dados e mitigação de riscos com auditorias internas e externas.

Como outras ferramentas de GRC, o Riskonnect ajuda no gerenciamento de documentos, armazenando documentos essenciais aos negócios para simplificar os processos de gerenciamento de riscos.

Melhores recursos do Riskonnect

Você pode monitorar suas políticas corporativas e legais para evitar multas e outros danos

Elimine os silos e comunique-se perfeitamente desde a linha de frente até a diretoria para garantir que as ações em todos os níveis atendam às expectativas

Registre problemas, incidentes e modificações de documentos com uma trilha de auditoria clara

Contras do Riskonnect

A saída para a análise quantitativa parece desajeitada e precisa ser atualizada

Essa ferramenta só funciona com o Internet Explorer e não no iPad

Preços do Riskonnect

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Riskonnect

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. IBM OpenPages

via IBM OpenPages O IBM OpenPages é uma plataforma GRC unificada que simplifica a forma como você gerencia proativamente os riscos e a conformidade regulamentar.

O IBM OpenPages simplifica a governança de dados, as avaliações de risco e a conformidade regulatória de seu programa de gerenciamento de riscos corporativos.

O IBM OpenPages® é uma solução de conformidade escalável e orientada por IA que é executada em qualquer nuvem com o IBM Cloud Pak® for Data. Centralize seu risco em silos funções de gerenciamento em um único ambiente para identificar, monitorar, relatar e reduzir os riscos no atual cenário dinâmico.

Gerencie a conformidade nos tempos atuais e prepare-se para o futuro com uma plataforma de GRC empresarial totalmente extensível que pode ser dimensionada para milhares de usuários.

Melhores recursos do IBM OpenPages

A interface de usuário focada em tarefas simplifica processos e ações complexas com o mínimo de treinamento

Você pode usar o recurso de fluxo de trabalho de GRC para executar casos de uso prontos para uso em uma base programada e sob demanda

É fácil criar uma estratégia eficaz de GRC com insights sobre riscos em toda a organização por meio de gráficos, relatórios e painéis dinâmicos

Contras do IBM OpenPages

Os usuários reclamam de gastar muito tempo gerando relatórios, que precisam do MS Excel e do PowerPoint

A integração com outras ferramentas, como ferramentas de auditoria, gerenciamento de pesquisas eSoftware de conformidade SOC-2é um desafio

Preços do IBM OpenPages

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do IBM OpenPages

G2: 4/5 (51 avaliações)

4/5 (51 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Gerenciador de lógica

via Gerenciador de lógica O software de gerenciamento de riscos corporativos do LogicManager conecta todas as áreas de governança corporativa e funciona como uma única fonte de verdade para a organização. Você pode identificar áreas de alto risco operacional e zonas de fraude conectando dados entre departamentos, incluindo auditorias internas, segurança da informação, GRC e finanças.

Além disso, o software de gerenciamento de risco integrado do LogicManager rompe os silos entre departamentos para ajudá-lo a criar um programa GRC eficaz. O software foi projetado para ajudá-lo a alinhar as metas estratégicas com os objetivos operacionais e oferece uma visão completa dos seus riscos de segurança.

Melhores recursos do LogicManager

O software integrado de gerenciamento de riscos ajuda a detectar vulnerabilidades em silos e a atribuir atividades de controle com bibliotecas de riscos pré-criadas

Identificar riscos críticos em toda a organização com critérios de avaliação de riscos objetivos e editáveis

Fornecer relatórios significativos para as partes interessadas com resumos dos principais riscos e painéis personalizados para ajudar a tomar decisões conscientes dos riscos

Contras do LogicManager

Recursos limitados de autorrelato após uma auditoria interna

Como a ferramenta oferece apenas três níveis para riscos e controles, é difícil obter dados granulares

Preços do LogicManager

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LogicManager

G2: 4,4/5 (51 avaliações)

4,4/5 (51 avaliações) Capterra: 4,6/5 (22 avaliações)

7. Fusão padrão

via Fusão padrão A ferramenta GRC de gerenciamento de conformidade StandardFusion ajuda as empresas de tecnologia, saúde, serviços financeiros, manufatura, governo e varejo a manter a conformidade.

Simplifique todos os aspectos do seu processo de auditoria interna, seja para auditar controles ou requisitos. Gerencie o status de suas auditorias internas e externas e documente os requisitos em uma plataforma centralizada.

O que o diferencia das outras ferramentas de GRC é que você pode iniciar e gerenciar rapidamente várias auditorias no StandardFusion e acompanhar o progresso delas simultaneamente.

Melhores recursos do StandardFusion

Tenha todas as evidências necessárias para o gerenciamento de auditorias em uma única plataforma

Acompanhe todas as suas auditorias em tempo real, obtenha registros completos de eventos e histórico de versões para acompanhar o histórico de auditorias

Defina, documente, revise e gere relatórios sobre programas de conformidade e gerencie controles específicos da organização

Contras do StandardFusion

Escopo para recursos de integração mais amplos com outras ferramentas de conformidade e segurança

Falta de opções suficientes de relatórios

Preços do StandardFusion

Iniciante: US$ 1.500/mês

US$ 1.500/mês Profissional: US$ 2.500/mês

US$ 2.500/mês Enterprise: US$ 4.500/mês

US$ 4.500/mês Enterprise+: US$ 8.000/mês

StandardFusion avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (40 avaliações)

4,6/5 (40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Governança, risco e conformidade do ServiceNow

via ServiceNow O programa de risco de governança da ServiceNow capacita empresas resilientes com decisões conscientes de risco incorporadas ao trabalho diário. Esse software GRC conecta sua empresa, segurança e TI em uma plataforma central.

A melhor parte é que o ServiceNow se integra ao seu software existente, incluindo consolidadores de conteúdo, provedores de pontuação de segurança e soluções de processos de negócios.

O gerenciamento de riscos da ServiceNow trabalha em conjunto com o gerenciamento de serviços e as operações de segurança e oferece uma abordagem integrada para o gerenciamento de riscos.

Melhores recursos do ServiceNow

Um ambiente de dados unificado com análise detalhada de dados personalizados

Monitoramento, automação e análise em tempo real para respostas mais rápidas

Gerenciamento contínuo de riscos operacionais para minimizar perdas

Contras do ServiceNow

Menos integrações de API em comparação com outras ferramentas de GRC

Uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ServiceNow

G2: 4,3/5 (782 avaliações)

4,3/5 (782 avaliações) Capterra: 4,5/5 (227 avaliações)

9. SAI360

via SAI360 O software GRC da SAI360 simplifica seu processo de gerenciamento de riscos para que você assuma os riscos adequados no momento certo com confiança e foco. Armazene, gerencie e extraia dados de risco em toda a empresa com esse software escalável de risco, ESG e sustentabilidade.

Melhores recursos do SAI360

Módulos GRC pré-configurados monitoram, examinam e evitam interrupções

Visualize as lacunas de conformidade, tome decisões rápidas para otimizar seu programa de risco e conformidade com relatórios personalizáveis

Garanta a continuidade dos negócios, gerencie as atividades críticas dos fornecedores e reduza o tempo gasto com a privacidade dos dados e as ameaças à segurança com o SAI360

Contras do SAI360

UX e UI desatualizados

Para personalização avançada, talvez seja necessário pagar por serviços profissionais

Preços do SAI360

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SAI360

G2: 4/5 (121 avaliações)

4/5 (121 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. SAP GRC

via SAP GRC Obtenha percepções antecipadas e preditivas sobre anomalias e riscos potenciais e monitore continuamente entidades, ameaças cibernéticas e conformidade com processos de missão crítica usando o SAP GRC.

O uso das ferramentas de GRC da SAP para automatizar tarefas repetitivas de auditoria e gerenciamento de conformidade oferecerá visibilidade em tempo real do monitoramento de controle.

A SAP tem soluções flexíveis para o monitoramento de ameaças cibernéticas, controle de dados, gerenciamento de identidade e acesso e controles de privacidade para manter seus sistemas seguros em um ambiente de negócios e regulatório em constante mudança.

Melhores recursos do SAP GRC

Controle os principais processos e gerencie a conformidade, documentando, avaliando, testando e corrigindo os riscos críticos do processo

Aproveite os recursos preditivos para informar os processos e as operações de negócios

A governança de identidade e acesso protege sua propriedade intelectual e sua reputação em toda a organização

Contras do SAP GRC

Os implementadores precisam de conhecimento especializado e treinamento em SAP

Desempenho lento e o sistema trava ao processar grandes volumes de dados

Preços do SAP GRC

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre SAP GRC

G2: 4,2/5 (62 avaliações)

4,2/5 (62 avaliações) Capterra: 4,5/5 (32 avaliações)

Gerencie a governança, o risco e a conformidade de sua organização com as melhores ferramentas de GRC, como o ClickUp

Embora muitas plataformas de GRC gerenciem riscos e conformidade regulamentar, você precisa de uma solução de software de GRC que faça isso sem interromper a pilha de tecnologia existente.

O ClickUp oferece a você o melhor dos dois mundos como uma ferramenta de GRC que otimiza suas estruturas de governança, risco e conformidade e, ao mesmo tempo, detecta antecipadamente os riscos operacionais e de conformidade.

Essa ferramenta de GRC é amigável para iniciantes, o que permite que qualquer pessoa da sua equipe a utilize sem conhecimento técnico prévio. Torne seu processo de gerenciamento de riscos mais eficiente com recursos personalizáveis, como painéis e Objetivos . Usar modelos de conformidade pré-criados e modelos de documentação do projeto para monitorar regularmente o progresso de como suas organizações gerenciam os riscos.

A melhor parte é que não custa nada mitigar riscos no ClickUp. Registre-se no ClickUp e comece a monitorar seus processos de conformidade.