10 recursos essenciais que você deve procurar em um software de gerenciamento de ativos de TI

Você se prepara para uma auditoria e descobre que metade dos registros de ativos está desatualizada ou ausente.

Enquanto isso, a garantia de um servidor essencial expirou há meses, as licenças de software não rastreadas custam milhares de assinaturas não utilizadas e os relatórios de conformidade levam horas para serem compilados.

Sem um software de gerenciamento de ativos de TI (ITAM), esses desafios continuam a se acumular, levando a perdas financeiras e riscos de segurança.

O software ITAM certo mantém tudo sob controle, fornecendo visibilidade em tempo real, automatizando os ciclos de vida dos ativos e garantindo integrações perfeitas. Aqui estão 10 recursos essenciais de software de gerenciamento de ativos de TI que você deve procurar.

O software ITAM rastreia e gerencia os ativos de TI (hardware e software) em todo o seu ciclo de vida. Seus benefícios incluem dados centralizados de ativos, fluxos de trabalho automatizados, controle de custos e conformidade. Estes são os principais recursos que você deve procurar: Repositório centralizado de ativos Descoberta de ativos Rastreamento em tempo real Gerenciamento do ciclo de vida Gerenciamento de licenças

Gerenciamento de licenças A escolha do software ITAM correto envolve a avaliação do rastreamento do ciclo de vida, das integrações, da escalabilidade, da segurança e do ROI O ClickUp for ITAM permite que você use painéis para rastreamento de ativos, tarefas e campos personalizados para organização de dados, exibição de tabela para uma melhor visão geral, automações para otimizar fluxos de trabalho, integrações para centralizar ativos de dados e modelos para iniciar processos

O que é um software de gerenciamento de ativos de TI?

O software de gerenciamento de ativos de TI (ITAM) foi projetado para rastrear e gerenciar todo o ciclo de vida dos ativos de TI de uma organização, tanto de hardware quanto de software. Ele centraliza os dados para otimizar a utilização dos ativos, controlar os custos e garantir a conformidade.

O ITAM inclui ferramentas de gerenciamento de ativos de software (SAM) e ferramentas de gerenciamento de ativos de hardware (HAM) - dois componentes essenciais que mantêm os recursos de TI sob controle.

O SAM concentra-se no rastreamento de licenças de software, garantindo a conformidade e evitando o uso excessivo ou a subutilização. O HAM, por outro lado, monitora os ativos físicos, como computadores, servidores e periféricos, usando leitura de código de barras ou RFID (identificação por radiofrequência).

Fato divertido: O primeiro computador do mundo, o ENIAC, pesava mais de 27 toneladas e ocupava 1.800 pés quadrados. Hoje, um smartphone tem mais poder de computação do que esse enorme ativo de TI.

Principais benefícios do software de gerenciamento de ativos de TI

O software de gerenciamento de ativos de TI vai além do rastreamento - ele otimiza os fluxos de trabalho, reduz o esforço manual e aprimora a tomada de decisões.

Então, como o gerenciamento eficaz de ativos de TI ajuda a sua empresa? Vamos analisar seus principais benefícios. 👇🏼

Repositório consolidado: Reúne todos os registros de hardware e software em uma plataforma única e unificada, permitindo o rastreamento em tempo real e reduzindo a redundância de dados em toda a organização

Gerenciamento automatizado do ciclo de vida: Rastreia os ativos desde a aquisição até a aposentadoria, garantindo que os ativos sejam utilizados e gerenciados com eficiência durante todo o seu ciclo de vida

Controle de custos e otimização do orçamento: Fornece insights detalhados sobre padrões de uso e despesas de manutenção, permitindo que as organizações otimizem custos, negociem melhores contratos com fornecedores e prevejam orçamentos com precisão

Conformidade e mitigação de riscos aprimoradas: Monitora automaticamente as licenças de software e os requisitos regulamentares, garantindo a conformidade contínua, reduzindo os riscos legais e evitando penalidades onerosas

Medidas de segurança reforçadas: Monitora as configurações dos ativos e sinaliza as vulnerabilidades, aplicando políticas de segurança consistentes que protegem os recursos críticos de TI e reduzem a exposição a ameaças cibernéticas

Integração e colaboração perfeitas: Conecta-se sem esforço a outros sistemas de negócios, facilitando a colaboração entre departamentos e oferecendo uma visão holística do desempenho organizacional

Maior transparência e responsabilidade: Oferece visibilidade clara e atualizada do status e do desempenho dos ativos, promovendo a comunicação aberta, a responsabilidade e as decisões de gerenciamento baseadas em dados

Suporte para processos de ITSM: Integra-se perfeitamente às práticas de gerenciamento de serviços de TI (ITSM), simplificando o gerenciamento de mudanças, incidentes e problemas para impulsionar a agilidade organizacional

Suporte ao crescimento estratégico: Transforma o gerenciamento de ativos em uma função proativa que impulsiona a inovação sustentável, otimiza o gerenciamento de recursos e apoia o crescimento dos negócios a longo prazo, ao mesmo tempo em que reduz os riscos operacionais

Recursos essenciais do software de gerenciamento de ativos de TI

Ao gerenciar ativos de tecnologia, ter o software de gerenciamento de TI certo pode fazer toda a diferença. As melhores ferramentas ITAM oferecem um conjunto abrangente de recursos que ajudam a otimizar o rastreamento de ativos, o gerenciamento do ciclo de vida e a geração de relatórios.

Aqui estão os 10 recursos essenciais que você deve procurar. 👀

1. Repositório centralizado de ativos

Um sistema centralizado de gerenciamento de ativos forma a base de qualquer software de gerenciamento de ativos de TI. Semelhante ao software de ordens de serviço, o ITAM consolida todas as informações de hardware e software em um banco de dados acessível, eliminando silos de dados e promovendo a consistência em toda a organização.

Esse sistema unificado permite que as equipes de TI localizem rapidamente os ativos, acompanhem seu histórico e gerenciem as configurações com eficiência. O ITAM armazena detalhes como números de série, datas de compra, locais e propriedade, garantindo a precisão e a confiabilidade dos dados.

Em última análise, essa centralização simplifica o rastreamento de ativos, reduz a sobrecarga administrativa e apoia a tomada de decisões informadas em todos os departamentos.

dica profissional: A única coisa que pode elevar o nível do seu gerenciamento de ativos? A IA! Com uma IA integrada, você pode criar um mecanismo ITAM capaz de fornecer instantaneamente respostas sobre qualquer ativo. Veja como o ClickUp Brain faz isso. 👇🏼

Obtenha percepções instantâneas sobre os ativos por meio do ClickUp Brain

2. Descoberta de ativos e gerenciamento de inventário

O software de gerenciamento de inventário de TI deve detectar e catalogar automaticamente todos os ativos de hardware, software e rede. Esse recurso utiliza escaneamento de rede, leitura de código de barras ou tecnologia RFID para detectar dispositivos e instalações de software sem entrada manual. Ele deve:

Identifique dispositivos em ambientes locais e na nuvem

Mantenha um inventário de ativos atualizado com atualizações em tempo real

Suporte a vários métodos de descoberta, como varredura de rede, uploads de arquivos ou integrações diretas

Além disso, a descoberta automatizada oferece visibilidade completa e ajuda a eliminar ativos fantasmas (dispositivos não rastreados ou não utilizados que consomem recursos).

fato divertido: O primeiro disco rígido comercial, o 305 RAMAC da IBM em 1956, tinha capacidade de armazenamento de apenas 5 MB e era do tamanho de duas geladeiras. Hoje, os ativos de TI, como os SSDs, oferecem terabytes de armazenamento em um dispositivo menor que um telefone.

3. Rastreamento de ativos em tempo real

Os ativos de TI se deslocam com frequência, seja entre funcionários, departamentos ou locais. Portanto, naturalmente, o monitoramento dos ativos torna-se fundamental.

Um sistema de rastreamento em tempo real:

Registra a localização dos ativos, as métricas de desempenho e o histórico de uso

Fornece um painel de controle centralizado para rápida pesquisa de ativos

Ajuda a evitar perda de ativos, roubo ou acesso não autorizado

Esse recurso aproveita alertas e painéis automatizados para sinalizar anomalias, garantindo que os ativos operem dentro dos parâmetros ideais.

Com o rastreamento em tempo real, as equipes de TI podem gerenciar a alocação de ativos com mais eficiência, reduzindo o tempo de inatividade e as compras desnecessárias. Ele também oferece suporte à realocação dinâmica de recursos com base na demanda atual, aumentando a eficiência.

Dica profissional: Use o Map View no ClickUp para obter facilmente detalhes específicos do local de seu ativo.

Encontre locais de ativos mais rapidamente usando o Map View no ClickUp

4. Gerenciamento do ciclo de vida

O gerenciamento abrangente do ciclo de vida de TI é essencial nas soluções de gerenciamento de ativos para supervisionar cada estágio da existência de um ativo. Esse recurso rastreia os ativos desde a aquisição e implantação até a manutenção e eventual aposentadoria, reforçando que cada fase seja documentada com precisão.

Um sistema de gerenciamento de ciclo de vida normalmente:

Rastreia garantias, depreciação e cronogramas de fim de vida útil

Programa a manutenção de rotina para aumentar a vida útil dos ativos

Automatiza os processos de descarte para garantir a conformidade com as normas ambientais e de segurança

As percepções do ciclo de vida ajudam a identificar recursos subutilizados ou obsoletos, reduzindo o desperdício e diminuindo os custos. Além disso, a visibilidade clara do histórico dos ativos ajuda as equipes de TI a planejar orçamentos com mais eficiência e a apoiar a tomada de decisões estratégicas. Isso prolonga a vida útil dos ativos e aumenta a eficiência operacional geral.

ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico envia 25 mensagens por dia apenas para encontrar informações. São muitas idas e vindas, o que leva a atrasos, falhas de comunicação e perda de tempo. Ferramentas centralizadas de gerenciamento de ativos de TI, como o ClickUp, garantem que todos os detalhes essenciais - como números de série, chaves de licença e programações de manutenção - sejam armazenados em um único local para que as equipes possam acessar o que precisam instantaneamente, sem a sobrecarga de mensagens.

5. Gerenciamento de licenças de software

O gerenciamento de licenças de software rastreia sistematicamente as licenças de software, os direitos de uso e as datas de renovação para que você permaneça em conformidade com os contratos de licenciamento. As licenças de software mal gerenciadas podem levar a violações de conformidade e despesas desnecessárias. O software ITAM deve:

Monitore as instalações, o uso e o status de conformidade do software

Alerte as equipes de TI sobre licenças expiradas ou não utilizadas

Evite a compra excessiva ou a subutilização de licenças

Uma visão geral clara dos ativos de software garante que as equipes possam negociar melhores condições com os fornecedores e fazer as escolhas certas em relação aos investimentos em software.

6. Integração com sistemas de TI e de negócios

A integração com o ITSM e o gerenciamento da infraestrutura de TI é um aspecto importante do software moderno de gerenciamento de ativos de TI. Esse recurso conecta os dados dos ativos com os processos de ITSM, como o gerenciamento de incidentes, mudanças e problemas.

A integração perfeita permite:

Conectividade com a central de ajuda para simplificar as solicitações de suporte relacionadas a ativos

Sincronização de ferramentas de aquisição para automatizar o pedido de ativos

Acesso de todos os departamentos aos dados de ativos para a tomada de decisões informadas

Ele vincula os ativos a tíquetes de serviço e programações de manutenção para que as equipes de TI possam visualizar o status operacional de forma abrangente. Essa conectividade melhora a coordenação, acelera a resolução de problemas e aprimora a qualidade geral do serviço. O recurso também permite a manutenção preditiva e o planejamento estratégico ao correlacionar efetivamente o desempenho dos ativos com as métricas de prestação de serviços.

7. Alertas e notificações

Os alertas e notificações proativos são essenciais para evitar interrupções e garantir que os ativos de TI permaneçam em condições ideais. Esses alertas automatizados ajudam as equipes a resolver problemas críticos antes que eles afetem as operações.

Notificações e alertas podem ser enviados para:

Vencimentos e renovações de licenças: Evite riscos de conformidade e tempo de inatividade inesperado recebendo notificações oportunas sobre os próximos vencimentos de licenças de software

Programações de manutenção e serviços atrasados: Reduza as falhas de hardware e o tempo de inatividade com alertas de manutenção programada. Dessa forma, as equipes de TI podem realizar manutenção preventiva para prolongar a vida útil dos ativos e otimizar o desempenho

Movimentações não autorizadas de ativos ou violações de segurança: Detecte e reduza as ameaças à segurança com alertas sobre realocações de ativos não aprovadas ou atividades suspeitas

dica profissional: Aproveite os recursos de automação do software de otimização de inventário para minimizar a falta e o excesso de estoque. Isso o ajuda a manter o equilíbrio ideal, garantindo que você sempre tenha a quantidade certa de estoque no momento certo, sem consumir recursos desnecessários.

8. Segurança e controle de acesso

Os recursos aprimorados de segurança e gerenciamento de riscos protegem as informações de ativos confidenciais por meio de controles de acesso robustos, criptografia e auditorias de segurança regulares. Eles verificam continuamente se há vulnerabilidades e ameaças em potencial, garantindo a conformidade com os padrões e as normas do setor.

O sistema de gerenciamento de ativos de TI que você escolher deve oferecer:

Controle de acesso baseado em função (RBAC) para proteger dados confidenciais

Trilhas de auditoria para monitorar quem acessou ou modificou os registros de ativos

Recursos de criptografia e conformidade de segurança

As ferramentas avançadas de gerenciamento de riscos analisam as tendências dos dados para prever e evitar falhas ou violações, protegendo os ativos físicos e digitais. Por fim, a segurança aprimorada e o gerenciamento de riscos fortalecem a infraestrutura de TI, mantendo a continuidade operacional e minimizando os possíveis danos financeiros e à reputação.

Você sabia que a computação em nuvem mudou o processo de gerenciamento de ativos de TI ao reduzir a necessidade de hardware físico. As empresas agora "alugam" a capacidade de computação em vez de possuir servidores caros no local.

9. Escalabilidade e personalização

O software de gerenciamento de ativos de TI deve ser capaz de crescer junto com uma organização, adaptando-se às crescentes demandas sem exigir revisões frequentes do sistema.

À medida que as empresas se expandem, elas geralmente gerenciam ativos em vários locais, o que exige a capacidade de rastrear os recursos de TI de forma contínua em escritórios, data centers ou equipes remotas. Uma solução ITAM dimensionável oferece visibilidade centralizada e, ao mesmo tempo, acomoda uma força de trabalho distribuída.

A personalização é igualmente essencial, pois cada empresa tem necessidades operacionais exclusivas. As organizações devem ser capazes de modificar os campos de ativos, as estruturas de relatórios e os fluxos de trabalho para se alinharem aos seus processos internos. Essa flexibilidade garante que o software permaneça relevante à medida que os ambientes de TI evoluem. Considere:

Rastreamento de ativos em vários locais para equipes distribuídas

Campos e fluxos de trabalho personalizáveis para atender às necessidades da empresa

Opções baseadas em nuvem para gerenciamento remoto

10. Interface amigável ao usuário

O software ITAM deve ser intuitivo tanto para as equipes de TI quanto para os usuários não técnicos. Uma interface bem projetada deve:

Ofereça um painel de controle simples para acesso rápido aos dados dos ativos

Inclua recursos compatíveis com dispositivos móveis para o gerenciamento de ativos em qualquer lugar

Suporte à configuração fácil sem treinamento extensivo

Um sistema fácil de usar reduz as curvas de aprendizado e melhora a adoção pelas equipes.

Algumas empresas usam serviços de descarte de ativos de TI (ITAD) para apagar e reciclar dispositivos antigos com segurança, evitando que dados confidenciais sejam recuperados após o descarte.

Como escolher o software certo de gerenciamento de ativos de TI

A seleção do software ITAM correto exige uma análise cuidadosa das necessidades específicas de sua organização. Use os critérios a seguir para orientar sua decisão.

Defina suas necessidades de gerenciamento de ativos de TI

Identifique as metas específicas de ITAM de sua organização e os tipos e o volume de ativos que você gerencia. O software deve oferecer suporte ao rastreamento de hardware, software, licenças e periféricos. Crie um sistema de inventário que minimize a entrada manual e evite a redundância de dados.

Avalie os recursos de gerenciamento do ciclo de vida

Examine a capacidade da solução de monitorar todo o ciclo de vida do ativo, desde a aquisição e a implementação até a manutenção e o descarte. Alertas automatizados, manutenção programada e rastreamento de fim de vida útil ajudam a otimizar a utilização dos ativos e a reduzir os custos operacionais.

Você sabia? Um único data center pode consumir tanta eletricidade quanto uma pequena cidade. O gerenciamento eficiente dos ativos de TI é fundamental para reduzir os custos de energia e o impacto ambiental.

Considere a integração e a escalabilidade

Certifique-se de que a solução ITAM se integre aos seus sistemas existentes, como planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e aplicativos financeiros.

Procure suporte à API e opções de importação/exportação de dados sem interrupções. À medida que sua organização cresce, o software deve ser dimensionável para acomodar um banco de dados em expansão e uma estratégia de gerenciamento de ativos de TI.

Analise os fatores de custo e ROI

Analise os modelos de preços, incluindo taxas de licenciamento, custos de assinatura e despesas de implementação. Avalie as possíveis economias de custo decorrentes da melhor utilização dos ativos, da redução do tempo de inatividade e das melhores negociações com fornecedores para determinar o retorno sobre o investimento (ROI).

fato interessante: A vida útil média de um laptop em um ambiente empresarial é de três a cinco anos. Depois disso, o desempenho diminui, o que leva as empresas a substituir ou redirecionar esses ativos de TI.

Teste a usabilidade e o suporte do fornecedor

Solicite demonstrações ou versões de teste para avaliar a experiência do usuário. Uma interface complexa pode retardar a adoção. Além disso, avalie o suporte ao cliente, as opções de treinamento e os tempos de resposta do fornecedor para garantir uma assistência confiável.

Você sabia? Mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico, incluindo ativos de TI desatualizados, como computadores, servidores e periféricos, são descartados todos os anos. O gerenciamento adequado de ativos e a reciclagem podem ajudar a reduzir esse problema crescente.

Como usar o ClickUp para o gerenciamento de ativos de TI

O ClickUp é o aplicativo de tudo para o trabalho* que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Sua flexibilidade faz do ClickUp Software Team Project Management Software uma excelente opção para gerenciar ativos de TI.

Vamos ver como os recursos do ClickUp podem dar suporte ao gerenciamento eficaz de ativos de software.

Centralização do rastreamento de ativos com ClickUp Views e ClickUp Dashboards

Obtenha uma visão geral de todos os seus ativos com o ClickUp Table View

No centro da utilidade do ClickUp como ferramenta de gerenciamento de ativos de TI está o ClickUp's Table View, que oferece uma visão geral clara e rápida dos ativos de TI. Isso permite que as equipes acompanhem facilmente os detalhes, os status e as atribuições dos ativos em um só lugar. Em seguida, temos os ClickUp Dashboards. Esses painéis sem código são fáceis de criar e oferecem visibilidade em tempo real da utilização dos ativos, da conformidade das licenças e dos cronogramas de manutenção. Os gerentes de ativos de TI podem personalizar cartões com painéis para monitorar as principais métricas, como ciclos de vida de ativos, vencimentos de garantia e conformidade de software.

Use os ClickUp Dashboards para ficar por dentro das metas de gerenciamento de ativos

Por exemplo, um Dashboard pode exibir os próximos prazos de renovação e alertar as equipes para que tomem providências antes que uma licença expire. Esse rastreamento centralizado reduz a supervisão manual e garante que as equipes tenham sempre uma visão atualizada da infraestrutura.

Gerenciamento de ativos de TI com o ClickUp Tasks

Rastreie e gerencie seus ativos de TI sem problemas com o ClickUp Tasks

Cada ativo ou incidente - como uma interrupção de servidor, upgrade de hardware ou atualização de software - pode ser representado como uma tarefa, atribuído a membros específicos da equipe e rastreado do início ao fim com o ClickUp Tasks. Isso as torna perfeitas para o gerenciamento de ativos de TI.

Você pode incluir descrições detalhadas, listas de verificação e anexos para armazenar informações essenciais, como datas de compra, detalhes da garantia e especificações técnicas. Isso garante que tudo o que você precisa esteja em um só lugar e seja fácil de atualizar quando houver mudanças.

📋 Organização de dados relacionados a ativos

O gerenciamento de avaliação de TI geralmente envolve o rastreamento de MUITOS números de série e IDs. O ClickUp Custom Fields in Tasks permite que as equipes de TI capturem e categorizem dados específicos de ativos, como números de série, chaves de licença, locais e histórico de manutenção.

Arraste e solte itens no ClickUp Table View para facilitar o manuseio

Por exemplo, você pode identificar rapidamente quais laptops devem ser substituídos com base nas datas de compra e no status da condição, simplificando o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos.

Cada ativo pode ser definido como uma subtarefa com funções e datas de vencimento claramente definidas, contendo sua própria sequência de comunicação e prova/revisão.

Cada ativo pode ser definido como uma subtarefa com funções e datas de vencimento claramente definidas, contendo sua própria sequência de comunicação e prova/revisão.

⚙️ Automatização de fluxos de trabalho de ativos de TI

Crie uma automação ClickUp personalizada para tarefas de rotina a fim de reduzir o esforço manual

A automação do ClickUp ajuda as equipes a manter o controle das tarefas sem perder tempo com atualizações e processos manuais repetitivos. Com a automação, você pode garantir que tarefas como atualizações de software em ativos ou aposentadoria de sistemas antigos ocorram no prazo, que as pessoas certas sejam alertadas e que nada seja esquecido.

Veja como usá-lo para o gerenciamento de ativos de TI:

Atualize os status das tarefas automaticamente conforme o progresso, como mover um reparo de hardware de "Em andamento" para "Concluído"

Atribua incidentes, como falhas no servidor ou problemas de software, ao membro apropriado da equipe com base nas regras definidas

Crie lembretes recorrentes do ClickUp Reminders para as próximas renovações de licença, expirações de garantia ou tarefas de manutenção

Notifique as partes interessadas quando ocorrerem atualizações importantes, como quando uma tarefa for concluída ou quando novos detalhes forem adicionados a um ativo

Conecte o GitHub ao ClickUp para alinhar o gerenciamento de ativos e o desenvolvimento de software

As integrações do ClickUp se conectam a mais de 200 ferramentas de terceiros, como Zapier, GitHub, OneDrive e Google Drive. Essas integrações permitem que as equipes de TI sincronizem informações relacionadas a ativos em vários sistemas, centralizando os dados e simplificando os fluxos de trabalho.

Por exemplo, a integração com o GitHub permite vincular tarefas de gerenciamento de ativos diretamente a projetos de desenvolvimento de software. Essa integração ajuda a rastrear alterações ou atualizações de código juntamente com ativos de TI relacionados, como servidores ou ambientes de teste, garantindo que todas as dependências sejam contabilizadas.

Além disso, você pode automatizar as atualizações de status entre o GitHub e o ClickUp, de modo que, quando uma solicitação pull é mesclada, a tarefa associada no ClickUp é atualizada automaticamente.

Manuseio de ativos e inventário com modelos

O ClickUp também fornece modelos especializados para gerenciamento de ativos e inventário. Eles servem como pontos de partida prontos para uso que podem ser personalizados para atender aos requisitos de gerenciamento de ativos de TI de uma organização.

1. Modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp

Faça o download deste modelo O modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a controlar os ativos da sua empresa.

O ClickUp Asset Management Template oferece um banco de dados intuitivo para organizar dados de ativos, visualizar processos de gerenciamento com gráficos de Gantt e rastrear o uso de ativos. Com esse modelo, você pode:

Armazene todos os dados de ativos em um banco de dados intuitivo para facilitar o acesso

Rastreie o uso de ativos para maximizar a eficiência e evitar desperdícios

Visualize os fluxos de trabalho de gerenciamento de ativos com gráficos de Gantt para um melhor planejamento

2. Modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

Faça o download deste modelo O modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a controlar os itens do seu inventário.

Da mesma forma, o ClickUp Inventory Management Template simplifica o rastreamento dos níveis de estoque, o registro dos detalhes do produto e a análise das tendências de estoque, essenciais para o planejamento de pedidos e o gerenciamento de custos.

O modelo do ClickUp ajuda você a:

Acompanhe os níveis de estoque, a disponibilidade, os movimentos e as alterações de custo

Analise as tendências do inventário para tomar decisões informadas sobre o reabastecimento

Mantenha registros precisos para melhorar a previsão e o orçamento

Desafios comuns e como o software de gerenciamento de ativos de TI ajuda

O gerenciamento de ativos de TI pode parecer complicado quando se lida com dados dispersos, cronogramas de manutenção perdidos e atualizações manuais intermináveis. Vamos explorar alguns desafios comuns e como o software certo de gerenciamento de ativos de TI pode resolvê-los 🛠️

Falta de visibilidade dos ativos

Muitas organizações lutam para manter um inventário preciso de seus ativos de TI, o que leva a ineficiências e possíveis problemas de conformidade. O software ITAM oferece rastreamento em tempo real e gerenciamento centralizado de ativos, garantindo visibilidade abrangente de todos os ativos.

Gerenciamento ineficiente do ciclo de vida

Sem o rastreamento adequado, o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos de TI - da aquisição ao descarte - pode ser um desafio. O software ITAM simplifica esse processo, facilitando o gerenciamento eficiente do ciclo de vida dos ativos.

Vulnerabilidades de segurança

Ativos não rastreados ou desatualizados podem representar riscos à segurança. O software ITAM ajuda a identificar e gerenciar esses ativos, melhorando a postura geral de segurança.

Desafios do gerenciamento de custos

Supervisionar os custos dos ativos de TI sem as ferramentas adequadas pode levar a gastos excessivos. O software ITAM fornece insights sobre a utilização e a manutenção de ativos, permitindo a tomada de decisões informadas sobre investimentos futuros.

📖 Leia também: Os 12 principais softwares de gerenciamento de infraestrutura de data center

Mantenha a TI unida com o ClickUp

A escolha do software ITAM com os recursos certos melhora a visibilidade dos ativos, a conformidade e o gerenciamento de custos. Um sistema bem estruturado simplifica tudo - desde o rastreamento de hardware e o gerenciamento de licenças até a garantia de segurança e manutenção.

É aí que entra o ClickUp.

Com Dashboards para rastreamento em tempo real, Tasks para gerenciamento estruturado e Templates para fluxos de trabalho padronizados, o ClickUp ajuda as equipes de TI a centralizar as operações de ativos e automatizar os principais processos.

Simplifique o gerenciamento de ativos de TI e mantenha o controle. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!