As 11 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que se integram ao Microsoft Teams (2025)

O Microsoft Teams é o centro de colaboração do Microsoft 365. Para equipes que já utilizam o ecossistema do Microsoft 365, é aqui que acontecem os chats e as reuniões. Embora o Teams tenha sido criado para conectar pessoas, ele não funciona bem para gerenciar projetos complexos. Além disso, você não encontrará gráficos de Gantt, acompanhamento de sprints ou regras de automação integradas.

Quando as tarefas estão espalhadas por diferentes ferramentas, sua equipe passa mais tempo procurando informações do que realizando o trabalho, o que leva à dispersão do trabalho, um assassino silencioso da produtividade. Portanto, um software de gerenciamento de projetos que se integra ao Microsoft Teams pode ser uma grande vantagem para sua equipe.

Neste blog, analisamos nossas principais opções de software de gerenciamento de projetos com integração ao Microsoft Teams.

👀 Você sabia? A Microsoft originalmente queria comprar o Slack em 2016 por cerca de US$ 8 bilhões. Após um debate interno (com Bill Gates supostamente se opondo à ideia), a Microsoft decidiu criar sua própria plataforma: o Teams.

Aqui está uma tabela rápida que destaca as principais diferenças entre as opções de software de gerenciamento de projetos. Role abaixo para obter mais detalhes.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Crie, gerencie e acompanhe tarefas no Teams, compartilhe visualizações de tarefas e receba notificações em tempo real. Gerenciamento de projetos e comunicação em equipe tudo em um, com tecnologia de IA Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas. Wrike Work Intelligence®, tipos de itens personalizados Agile, integração com mais de 400 aplicativos Ideal para otimizar fluxos de trabalho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Microsoft Project Microsoft 365 Copilot, Meu dia, Minhas tarefas Ideal para planejar e gerenciar o trabalho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Basecamp Lineup, Mission Control, Hill Charts e Doors Ideal para pequenas empresas gerenciarem projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário ProjectManager Programação do caminho crítico, 5 visualizações de projeto, 6 widgets, Ideal para planejar projetos e criar fluxos de trabalho Os planos pagos começam a partir de US$ 30/mês por usuário. Trello Trello Inbox, Butler Automation e Power-Ups Ideal para gerenciamento visual de projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário Jira Atlassian Intelligence (IA), backlog dinâmico e integração com o Slack e o Figma Ideal para gerenciar projetos complexos de desenvolvimento de software usando Agile Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário Trabalho em equipe Teamwork Spaces, integração com Xero e QuickBooks Ideal para gerenciamento de recursos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,99/mês por usuário. Todoist Mais de 50 modelos prontos, e-mails diários com resumos, mais de 80 integrações Ideal para gerenciamento de tarefas e produtividade Gratuito; planos pagos a partir de US$ 2/mês por usuário Zoho Projects Calendário integrado, fatura Zoho, gráficos de Gantt e quadros Kanban. Ideal para gerenciamento de projetos escalável Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,20/mês por usuário. Hive Buzz AI, Hive Mail e integração com o QuickBooks Ideal para otimizar o gerenciamento de projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 1/mês por usuário

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Por que usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos que se integra ao Teams?

Se você já usou o Microsoft Planner, o To Do no Teams ou explorou ferramentas como Lists, DevOps ou Power Automate, você sabe como funciona.

Você não pode @mencionar membros da equipe nos comentários. Carregar vários anexos é complicado. As atualizações de tarefas inundam sua caixa de entrada com notificações desorganizadas. Listas e DevOps exigem configuração e conhecimento técnico. Tudo isso funciona para listas básicas.

Mas, como disse um usuário do Reddit:

Isso está atrapalhando o fluxo de trabalho da nossa equipe no momento. Gostaríamos de deixar de usar o Planner e o To Do até que sejam aprimorados.

Mais importante ainda, as informações e atualizações importantes estão espalhadas por planilhas, Microsoft To-Do e e-mails, levando a uma dispersão do trabalho que custa às organizações US$ 2,5 trilhões por ano. Isso prova a ineficiência inadequada para a torrente diária de tarefas, projetos e solicitações multifuncionais da força de trabalho moderna. Achamos que é hora de dizer adeus a isso.

Principais recursos a serem procurados em uma ferramenta de gerenciamento de projetos integrada ao Teams

Se você estiver gerenciando projetos no Microsoft Teams, precisará de uma ferramenta que faça mais do que apenas ficar em uma guia. Aqui estão alguns aspectos a serem considerados ao escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos integrada ao Teams:

Gerenciamento de tarefas dentro do Teams: elas devem permitir que você crie, atribua e atualize tarefas diretamente dos chats ou canais do Teams. É um diferencial se as tarefas puderem ser transformadas diretamente de uma mensagem em um item acionável com prazos e responsáveis.

Visibilidade clara do projeto: fornece quadros Kanban , gráficos de Gantt, roteiros e painéis para acompanhar o progresso e gerenciar dependências entre equipes.

Suporte para fluxos de trabalho ágeis, em cascata ou híbridos: adapta-se a vários estilos de projeto por meio de recursos como planejamento de sprints , acompanhamento de backlog e gerenciamento de marcos.

Colaboração baseada em funções e controles de acesso: o software de gerenciamento de projetos deve permitir que você defina quem pode visualizar, editar ou comentar, mantendo os dados confidenciais do projeto protegidos.

Recursos avançados de gerenciamento de projetos : embora : embora o gerenciamento de projetos do Microsoft Teams abranja a comunicação, o melhor software de gerenciamento de projetos oferecerá suporte a dependências, planejamento de sprints, acompanhamento de tempo e alocação de recursos.

Automação do fluxo de trabalho: procure aplicativos de gerenciamento de projetos que permitam criar automações baseadas em regras (por exemplo, “quando o status mudar para ‘Em revisão’, atribuir ao QA”) diretamente no Teams ou sincronizar perfeitamente com a plataforma de gerenciamento de projetos.

🧠 Curiosidade: no início do século XX, o gerenciamento de projetos era feito com pranchetas e cronômetros. Acompanhar o andamento dos projetos significava andar pela fábrica com uma prancheta, um cronômetro e um livro-razão. A abordagem de “gerenciamento científico” de Frederick Taylor envolvia dividir o trabalho em tarefas e otimizar os fluxos de trabalho manualmente — uma forma inicial de controle de tempo e análise de tarefas.

Abaixo estão as ferramentas de gerenciamento de projetos do Microsoft Teams que servem como suporte estrutural e aprimoram o gerenciamento de projetos, em vez de complementos.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos e comunicação em equipe com tecnologia de IA tudo em um)

Experimente o ClickUp gratuitamente agora Mantenha-se conectado com mais de 1000 aplicativos com o ClickUp.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo. Ele combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e comunicação em um só lugar, tudo isso com a ajuda da IA de trabalho mais coesa do mundo. E ele se integra ao Microsoft Teams.

Vamos ver isso com um exemplo. Você é um gerente de projetos supervisionando um lançamento complexo. Sua equipe coordena-se no Microsoft Teams, mas ações críticas muitas vezes desaparecem no fluxo do chat. Dentro do Teams, você adicionou a integração ClickUp Microsoft Teams. Quando um desenvolvedor escreve: “Precisamos de um protótipo de interface do usuário até segunda-feira”, você converte isso em uma tarefa do ClickUp.

A ferramenta de gerenciamento de projetos ClickUp se integra ao Microsoft Teams para uma colaboração perfeita.

Em seguida, atribua-a ao designer, defina o prazo e vincule-a à pasta do projeto relevante. Essa tarefa aparecerá diretamente no Teams, com todos os detalhes.

Acompanhe e gerencie solicitações de projetos usando o ClickUp para gerenciamento de projetos.

O ClickUp também alimenta o espaço de trabalho de gerenciamento de projetos do Microsoft Teams, oferecendo à sua equipe uma visão visual do status das tarefas, backlogs de sprint, marcos futuros e cargas de trabalho da equipe. Você pode monitorar o progresso e gerenciar dependências diretamente onde o trabalho é realizado, sem precisar alternar entre ferramentas. Assista a este vídeo rápido sobre como integrar o ClickUp ao MS Teams:

Ao fazer brainstorming no ClickUp Chat, você e seu designer podem apresentar ideias de interface do usuário e anotar requisitos, converter qualquer mensagem de chat em uma tarefa com um único clique, anexar suas mensagens a tarefas ou projetos relevantes, para manter todo o trabalho sincronizado no aplicativo de comunicação da equipe.

Use o ClickUp Chat para ficar por dentro de todas as conversas.

O ClickUp Brain é o seu assistente com inteligência artificial dentro do ClickUp. Se você pedir para ele “Resumir nossa conversa sobre design e criar itens de ação como tarefas”, o Brain gera listas de tarefas com responsáveis designados e próximas etapas com base no contexto da conversa, economizando seu tempo e esforço.

E se você é um gerente de projetos de tecnologia que colabora com engenheiros, também pode solicitar sugestões de código.

Use o ClickUp Brain como seu assistente de IA dentro do ClickUp.

Por fim, durante uma reunião de revisão de sprint, o ClickUp Meetings é executado em segundo plano. Ele captura decisões automaticamente e acompanha as tarefas de acompanhamento. Você pode até mesmo solicitá-lo para gerar resumos de reuniões que podem ser publicados diretamente no Teams. E o AI Notetaker do ClickUp participa das suas reuniões com você ou substitui você como um assistente pessoal útil se você estiver ocupado. Como uma ferramenta de reunião online com tecnologia de IA, ele grava áudio, cria transcrições pesquisáveis, resume pontos-chave e destaca itens de ação em um ClickUp Doc.

Principais recursos do ClickUp

Automatize fluxos de trabalho repetitivos: use use os agentes de IA do ClickUp para atualizações de projetos e geração de tarefas, sem precisar de prompts ou configurações.

Edição em tempo real: elabore, edite e colabore em documentos com comentários ao vivo, páginas aninhadas e vinculação de tarefas no elabore, edite e colabore em documentos com comentários ao vivo, páginas aninhadas e vinculação de tarefas no ClickUp Docs

Permissões avançadas e privacidade: gerencie a visibilidade com controles de acesso granulares baseados em funções para pastas, tarefas e documentos.

Gerenciamento simplificado da carga de trabalho: visualize a capacidade da equipe com mais de 15 visualize a capacidade da equipe com mais de 15 visualizações do ClickUp , incluindo as visualizações Carga de Trabalho e Linha do Tempo, para que você possa equilibrar as atribuições antes que ocorra o esgotamento.

Grave e compartilhe o contexto: use use o ClickUp Clips para capturar gravações rápidas da tela com áudio e compartilhá-las diretamente nas tarefas ou bate-papos.

Visualize cronogramas com gráficos de Gantt: planeje e gerencie projetos complexos usando a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

Crie uma base de conhecimento pesquisável: organize SOPs internos, instruções e referências de projetos, vincule-os a tarefas e torne tudo pesquisável com a pesquisa universal do ClickUp.

Limitações do ClickUp

Pode parecer um pouco complicado para novos usuários, pois há muitos recursos e opções para escolher.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja uma avaliação do G2:

O ClickUp oferece uma gama impressionante de recursos que facilitam a personalização de fluxos de trabalho, o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do progresso em um só lugar. Adoro poder criar visualizações personalizadas para cada projeto, definir automações e integrá-las a outras ferramentas que já uso.

O ClickUp oferece uma gama impressionante de recursos que facilitam a personalização de fluxos de trabalho, o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do progresso em um só lugar. Adoro poder criar visualizações personalizadas para cada projeto, definir automações e integrá-las a outras ferramentas que já uso.

💡 Bônus: Procurando um aplicativo para desktop que elimine a desorganização e ofereça tudo o que você deseja em uma IA para o trabalho? O ClickUp Brain MAX pode ser a opção ideal para você. Transforme a maneira como você gerencia projetos com: Automação perfeita: substitua várias ferramentas de IA desconectadas e tenha acesso a modelos externos de IA premium, como ChatGPT, Gemini e Claude, com uma plataforma inteligente que automatiza tarefas rotineiras, acompanha o progresso e fornece insights acionáveis para cada projeto.

Informações centralizadas: pesquise e acesse instantaneamente planos de projeto, cronogramas e arquivos no ClickUp, Google Drive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, além da web.

Talk to Text: use comandos de voz para transcrever notas, criar tarefas, atualizar o status dos projetos e atribuir responsabilidades sem usar as mãos, tornando o gerenciamento de projetos mais rápido e eficiente. use comandos de voz para transcrever notas, criar tarefas, atualizar o status dos projetos e atribuir responsabilidades sem usar as mãos, tornando o gerenciamento de projetos mais rápido e eficiente. O ClickUp Brain MAX é o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

2. Wrike (ideal para otimizar fluxos de trabalho)

via Wrike

O Wrike é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em nuvem, criada para o gerenciamento visual de cargas de trabalho e recursos. Ele oferece gráficos de carga de trabalho com recurso de arrastar e soltar e relatórios dinâmicos de utilização de recursos que dão aos gerentes de projeto visibilidade em tempo real da capacidade da equipe.

Como uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos, o Wrike também permite criar gráficos de Gantt interativos e painéis personalizáveis, facilitando o planejamento, a sequência e o ajuste de tarefas em projetos complexos.

Com a integração do Wrike ao Microsoft Teams, você pode integrar o planejamento e a execução de projetos diretamente ao fluxo de comunicação diário da sua equipe. Ele também permite adicionar recursos de edição de tarefas e atualizações bidirecionais para melhorar a eficiência do projeto.

Adicione um projeto Wrike como uma guia em qualquer canal do Teams para gerenciar tarefas na visualização de lista ou Gantt, atualizar status, atribuir proprietários e editar prazos. As tarefas podem ser criadas diretamente a partir de conversas de chat, e as visualizações ao vivo facilitam o compartilhamento de atualizações ou referência de trabalho durante uma reunião.

Principais recursos do Wrike

Automatize fluxos de trabalho com sugestões baseadas em IA e use o Work Intelligence® para obter recomendações e reduzir tarefas rotineiras.

Use formulários de solicitação para receber e atribuir automaticamente tarefas repetitivas do projeto, com base em regras e processos personalizados.

Configure regras de automação de fluxo de trabalho em diferentes escopos, seja em toda a conta ou em espaços/projetos individuais.

Limitações do Wrike

O processo de gerenciamento de tarefas pode ser complicado tanto para usuários novos quanto para os já existentes.

Preços do Wrike

Gratuito: R$ 0/mês por usuário

Equipe : US$ 10/mês por usuário

Negócios : US$ 25/mês por usuário

Empresa : Preço personalizado

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,0/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Veja uma avaliação do G2:

Usamos o Wrike há mais de seis anos, e ele realmente se tornou o centro do nosso processo de revisão e aprovação de conteúdo. O que começou como uma solução rápida de gerenciamento de projetos acabou se tornando uma espinha dorsal essencial do fluxo de trabalho em toda a nossa empresa.

Usamos o Wrike há mais de seis anos, e ele realmente se tornou o centro do nosso processo de revisão e aprovação de conteúdo. O que começou como uma solução rápida de gerenciamento de projetos acabou se tornando uma espinha dorsal essencial do fluxo de trabalho em toda a nossa empresa.

3. Microsoft Project (ideal para planejar e gerenciar o trabalho)

via Microsoft Project

O Microsoft Planner é um software de gerenciamento de projetos projetado para equipes já integradas ao ecossistema do Microsoft 365. Sua interface baseada em cartões permite que os usuários organizem tarefas e gerenciem prazos visualmente.

Com painéis de arrastar e soltar e categorias visuais, o Planner oferece um layout familiar para equipes que desejam gerenciar o trabalho diário sem a complexidade do software tradicional de gerenciamento de projetos. A plataforma de baixo código/sem código permite que você configure, automatize e amplie o Planner para se adequar aos seus fluxos de trabalho.

Como um aplicativo do Microsoft Teams, o Planner se integra diretamente aos canais do Teams, permitindo que os usuários visualizem e gerenciem painéis de tarefas sem sair do espaço de trabalho. Você pode fixar guias do Planner em canais específicos do Teams, criar tarefas a partir de mensagens e atribuir proprietários com datas de vencimento.

Embora não tenha recursos avançados, como acompanhamento de dependências ou automação de gerenciamento de projetos, o Planner funciona bem para planejamento básico em combinação com o Microsoft To Do e o Outlook.

Melhores recursos do Microsoft Project

Automatize as atualizações do projeto com e-mails de relatórios de status gerados por IA que resumem o progresso, os marcos e as tarefas futuras.

Unifique o gerenciamento de tarefas por meio do novo aplicativo Microsoft Planner no Teams, combinando o To Do e o Planner para trabalho individual e colaborativo.

Colabore compartilhando arquivos, conversando e organizando reuniões diretamente no Microsoft Teams e no Planner.

Limitações do Microsoft Project

Não inclui funcionalidade de bate-papo integrada da mesma forma que um aplicativo de bate-papo colaborativo em equipe.

Preços do Microsoft Project

Microsoft Planner: US$ 0

Planner Plano 1: US$ 10 por usuário/mês

Planner e Project Plan 3: US$ 30 por usuário/mês

Planner e Project Plan 5: US$ 55 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Microsoft Project

G2: 4,0/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Project?

Veja uma avaliação do G2:

Uma das características de destaque do Microsoft PPM é sua interface intuitiva e fácil de usar. Navegar pelo software e acessar várias funcionalidades é muito fácil, mesmo para usuários com conhecimento técnico limitado.

Uma das características de destaque do Microsoft PPM é sua interface intuitiva e fácil de usar. Navegar pelo software e acessar várias funcionalidades é muito fácil, mesmo para usuários com conhecimento técnico limitado.

4. Basecamp (ideal para pequenas empresas gerenciarem projetos)

via Basecamp

O Basecamp é uma ferramenta simples de gerenciamento de projetos criada com base em listas de tarefas, quadros de mensagens, cronogramas e documentos compartilhados. Ele funciona bem para equipes pequenas que desejam atribuir tarefas e centralizar as discussões sobre os projetos.

Embora o Basecamp não ofereça uma integração nativa com o Microsoft Teams, ele pode ser conectado por meio de aplicativos de terceiros, como Zapier, Make ou Integrately. Essas integrações permitem que você acione atualizações no Microsoft Teams com base na atividade do Basecamp.

Por exemplo, ao enviar uma mensagem no canal do Teams quando uma tarefa é criada, um comentário é adicionado ou um marco do projeto é alcançado. Embora não estejam profundamente integrados como outras ferramentas, esses fluxos de trabalho ajudam a trazer o acompanhamento de tarefas do Basecamp para o ambiente do Teams com o mínimo de esforço.

Melhores recursos do Basecamp

Defina o acesso do cliente nos modelos de projeto para controlar o que os clientes podem visualizar e o que permanece privado desde o início.

Conecte ferramentas externas, como Google Docs ou Notion, usando o recurso Doors para integrar seu fluxo de trabalho.

Acompanhe suas listas de tarefas com os gráficos Hill Charts e use o Hilltop View para ver todos os gráficos do projeto em todas as contas em uma única tela.

Limitações do Basecamp

Não possui recursos avançados, como gráficos de Gantt, dependências e planejamento de sprints

Preços do Basecamp

Gratuito : $0

Plus : US$ 15 por usuário/mês

Pro Unlimited: US$ 299/mês (taxa fixa)

Avaliações e comentários do Basecamp

G2: 4,0/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Veja uma avaliação do G2:

O que mais gosto no Basecamp é a facilidade de uso. Desde o início, você percebe que não precisa perder tempo configurando um milhão de opções. Tudo é organizado de forma muito clara: tarefas, mensagens, calendários, tudo em um só lugar.

O que mais gosto no Basecamp é a facilidade de uso. Desde o início, você percebe que não precisa perder tempo configurando um milhão de opções. Tudo é organizado de forma muito clara: tarefas, mensagens, calendários, tudo em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: 70% dos gerentes usam resumos detalhados do projeto para definir expectativas, 11% confiam nas reuniões iniciais da equipe e 6% adaptam as reuniões iniciais do projeto com base nas tarefas e na complexidade. Isso significa que a maioria dos lançamentos é repleta de documentação, e não orientada pelo contexto. O plano pode estar claro, mas será que está claro para todos, da maneira que eles precisam ouvir? Os recursos de IA do ClickUp Brain ajudam você a personalizar a comunicação desde o início. Use-o para resumir documentos iniciais em briefings de tarefas específicas para cada função, gerar planos de ação por função e identificar quem precisa de mais detalhes e quem precisa de menos. 💫 Resultados reais: A Hawke Media reduziu os atrasos nos projetos em 70% com os recursos avançados de acompanhamento de projetos e automação do ClickUp.

5. ProjectManager (ideal para planejar projetos e criar fluxos de trabalho)

via ProjectManager

Quando a comunicação do Teams flui, mas as atualizações do projeto enfrentam dificuldades, o ProjectManager preenche a lacuna. O ProjectManager é uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos baseada em nuvem com gráficos de Gantt, quadros Kanban, listas de tarefas, painéis e gráficos de carga de trabalho.

Com a integração de gerenciamento de projetos do Teams, você pode criar, pesquisar e atualizar tarefas usando comandos simples. As edições feitas no Teams são sincronizadas instantaneamente com a ferramenta de gerenciamento de projetos, garantindo que ambas as plataformas permaneçam em harmonia.

Seja atualizando o status das tarefas a partir de uma mensagem no canal ou referenciando um ID de tarefa no chat, o ProjectManager incorpora seus fluxos de trabalho à colaboração diária. Ele oferece automação de fluxo de trabalho sem código em todas as visualizações do projeto para reduzir a dependência da organização do projeto em relação à equipe de TI.

Melhores recursos do ProjectManager

Alocar e equilibrar a capacidade da equipe com gráficos de carga de trabalho, roteiros de portfólio e acompanhamento integrado de recursos/tempo.

Acompanhe o status do seu projeto com o Painel do Projeto, que inclui seis widgets, ou seja, integridade do projeto, tarefas, progresso, tempo, custo e carga de trabalho.

Importe planos de projeto do Microsoft Excel, CSV ou MS Project com mapeamento de campos e detecção automática de cabeçalhos.

Limitações do ProjectManager

Integração limitada, especialmente no aplicativo; o site também é lento em comparação com outros aplicativos.

Preços do ProjectManager

Equipe : US$ 17 por usuário/mês

Negócios : US$ 30 por usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do ProjectManager

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProjectManager?

Veja uma avaliação do G2:

A interface do usuário é simples de usar e facilita a comunicação com outras pessoas. Oferece um excelente ambiente de equipe para realizar as atividades habituais de gerenciamento de projetos. Possui um painel e relatórios fáceis de usar, o que o torna uma ferramenta poderosa para gerenciar projetos.

A interface do usuário é simples de usar e facilita a comunicação com outras pessoas. Oferece um excelente ambiente de equipe para realizar as atividades habituais de gerenciamento de projetos. Possui um painel e relatórios fáceis de usar, o que o torna uma ferramenta poderosa para gerenciar projetos.

6. Trello (ideal para gerenciamento visual de projetos)

via Trello

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em cartões que ajuda seus gerentes de projeto a organizar o trabalho visualmente. Pense nisso como um quadro digital onde você pode arrastar e soltar listas. Nessas listas, você pode atribuir responsáveis e até mesmo acompanhar o progresso.

No Trello, você pode transformar seus e-mails em tarefas acionáveis. Basta encaminhá-los para sua caixa de entrada do Trello, e o Atlassian Intelligence (AI) os converterá em tarefas organizadas, com links relevantes.

No Microsoft Teams, o Trello permite converter mensagens diretas em uma ação específica, por exemplo, durante uma reunião da equipe. Você pode fixar um quadro em qualquer canal para acesso rápido, criar novos cartões a partir de mensagens de bate-papo e receber notificações quando os colegas de equipe comentarem, atualizarem uma tarefa ou concluírem uma lista de verificação.

Melhores recursos do Trello

Integre-se a ferramentas como UBit Trello Tool, BetterBugs, Pegasus e Costello para ampliar seu fluxo de trabalho dentro do Trello.

Aprimore seus quadros com Power-Ups que adicionam recursos como calendários, tarefas recorrentes, campos personalizados e relatórios.

Visualize os detalhes do projeto em várias exibições, como Quadro, Tabela, Calendário, Linha do tempo, Mapa e Painel, para obter a clareza de que você precisa.

Limitações do Trello

O Trello não oferece dependências de tarefas integradas, para as quais você precisará de Power-Ups como Planyway ou Elegantt para simular sequências.

Preços do Trello

Gratuito: $0

Padrão: US$ 6 por usuário/mês

Premium: US$ 12,50 por usuário/mês

Empresa: US$ 17,50 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Veja uma avaliação do G2:

O que eu adoro no Trello é a facilidade de uso e o visual intuitivo. Sou o tipo de pessoa que gosta de ver tudo organizado de forma clara, e o Trello faz isso perfeitamente. Os quadros e cartões me permitem organizar minhas tarefas exatamente como eu quero, e é muito fácil atribuir tarefas e acompanhar o progresso.

O que eu adoro no Trello é a facilidade de uso e o visual intuitivo. Sou o tipo de pessoa que gosta de ver tudo organizado de forma clara, e o Trello faz isso perfeitamente. Os quadros e cartões me permitem organizar minhas tarefas exatamente como eu quero, e é muito fácil atribuir tarefas e acompanhar o progresso.

👀 Você sabia? Um grupo central de oito pessoas criou inicialmente o Microsoft Teams em segredo, depois que a Microsoft decidiu não adquirir o Slack, para criar seu próprio concorrente. Liderada por Jigar Thakkar e Brian MacDonald, a pequena equipe recebeu a ambiciosa tarefa de criar uma plataforma de colaboração baseada em chat para aprimorar o pacote de produtividade da Microsoft e competir com a crescente popularidade do Slack no local de trabalho.

7. Jira (ideal para gerenciar projetos complexos de desenvolvimento de software usando Agile)

O Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos projetada para equipes de software e engenharia para entregar trabalhos usando fluxos de trabalho ágeis. Quando conversas sobre bugs, recursos ou incidentes acontecem no Microsoft Teams, o Jira facilita capturá-las e agir sobre elas instantaneamente.

Usando o aplicativo Jira Cloud, você pode transformar qualquer mensagem do Teams em uma questão do Jira. O redator de IA integrado permite preencher automaticamente resumos e descrições com base no contexto da mensagem. O cartão da questão aparece diretamente no chat, mostrando o status, o responsável e a prioridade.

A partir daí, você pode pesquisar, assistir, atualizar ou comentar sobre questões sem sair do Teams. Comandos como /jira find, @Jira Cloud ou /create ajudam os usuários a inserir tickets na conversa ou receber notificações quando são mencionados ou designados.

As automações no Jira também podem enviar atividades importantes, como transições de problemas ou novos relatórios de bugs, diretamente para os canais do Teams.

Principais recursos do Jira

Crie itens de trabalho diretamente a partir de conversas no Teams usando um agente de IA para gerenciamento de projetos

Atualize as questões do Jira (atribua, comente, altere o status ou a prioridade) diretamente da interface do Teams.

Use um backlog dinâmico para priorizar tarefas e planejar sprints para equilibrar a carga de trabalho da equipe.

Limitações do Jira

A integração com o Teams depende das regras de automação do Jira (por exemplo, webhooks) que estão sujeitas a limites de execução.

Preços do Jira

Gratuito : gratuito para sempre para 10 usuários

Padrão : US$ 8 por usuário/mês

Premium : US$ 14 por usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Veja uma avaliação do G2:

O que mais gosto no Jira é que tudo fica em um só lugar e é fácil gerenciar projetos complexos. Sua capacidade de personalizar os fluxos de trabalho, criar tickets descritivos e acompanhar o progresso visualmente realmente ajuda na organização.

O que mais gosto no Jira é que tudo fica em um só lugar e é fácil gerenciar projetos complexos. Sua capacidade de personalizar os fluxos de trabalho, criar tickets descritivos e acompanhar o progresso visualmente realmente ajuda na organização.

8. Teamwork (ideal para gerenciamento de recursos)

via Teamwork

O Teamwork é uma plataforma de gerenciamento de projetos e recursos projetada para empresas focadas no cliente. Ele resolve a desconexão entre conversa e ação para equipes orientadas para o cliente que trabalham no Microsoft Teams.

Ao integrar-se ao Teams, você não precisa que os usuários alternem entre aplicativos — eles permanecem no Teams enquanto transformam o bate-papo em trabalho estruturado. Isso reduz o esforço e cria transparência em torno dos resultados.

As guias fixadas do Teamwork nos canais do Teams tornam os painéis de projetos (como Kanban ou Gantt) visíveis para todos. Você pode até mesmo adicionar atualizações de tarefas e sincronização de prazos dentro do Teams.

Principais recursos do Teamwork

Atualize tarefas diretamente do Teamwork Spaces e vincule projetos ao Spaces para centralizar SOPs e briefings de clientes.

Crie tarefas do Teamwork a partir de mensagens do Teams selecionando uma mensagem e convertendo-a diretamente em uma tarefa, completa com seleção de projeto, data de vencimento, responsável e tags por meio de um código de atalho.

Comente e responda a tarefas, visualize atualizações e colabore no contexto sem precisar voltar ao aplicativo Teamwork.

Limitações do trabalho em equipe

Embora as tarefas e os comentários sejam sincronizados entre o Teamwork e o Teams, os modelos, as configurações de automação ou os fluxos de trabalho administrativos ainda devem ser tratados no portal do Teamwork.

Preços do Teamwork

Gratuito : $0

Entrega : US$ 13,99 por usuário/mês

Grow : US$ 25,99 por usuário/mês

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork?

Veja uma avaliação do G2:

O trabalho em equipe nos permite compartilhar facilmente a carga de trabalho entre os colegas, com total visibilidade do progresso até o momento. As tarefas são atribuídas, acompanhadas e arquivadas com total simplicidade, o que significa que toda a nossa equipe tem uma visão geral contínua do projeto.

O trabalho em equipe nos permite compartilhar facilmente a carga de trabalho entre os colegas, com total visibilidade do progresso até o momento. As tarefas são atribuídas, acompanhadas e arquivadas com total simplicidade, o que significa que toda a nossa equipe tem uma visão geral contínua do projeto.

👀 Você sabia? Em 2019, a Microsoft anunciou que o Skype for Business seria descontinuado em favor do Teams. A transição foi concluída em 2021, tornando o Teams a principal ferramenta de comunicação da Microsoft.

9. Todoist (ideal para gerenciamento de tarefas)

via Todoist

O aplicativo de gerenciamento de tarefas Todoist ajuda os usuários a registrar ideias, organizar projetos e priorizar ações nas esferas pessoal e profissional usando entradas em linguagem natural.

Os usuários podem transformar rapidamente qualquer mensagem do Teams em uma tarefa do Todoist sem sair do chat — basta clicar no menu “Mais ações” em uma mensagem e selecionar “Adicionar tarefa ao Todoist”.

Além da integração nativa, o Todoist também funciona com ferramentas de automação sem código, como o Zapier, para automatizar fluxos de trabalho entre o Microsoft Teams e o Todoist. Por exemplo, você pode criar automaticamente uma tarefa no Todoist quando uma nova mensagem do Teams for postada em um canal específico ou enviar uma notificação do Teams quando uma tarefa for concluída. Essas integrações reduzem o trabalho manual e mantêm todos sincronizados.

Melhores recursos do Todoist

Use exibições filtradas para criar qualquer exibição que desejar, por exemplo, todas as tarefas marcadas com @waiting no seu projeto “Trabalho”.

Compartilhe tarefas e detalhes do Todoist com seus colegas de equipe a partir do Microsoft Teams.

Defina prazos e prioridades para seus projetos

Limitações do Todoist

Temas e ícones limitados na versão gratuita

Preços do Todoist

Iniciante : $0

Pro : US$ 2,50 por usuário/mês

Empresas: US$ 8 + impostos locais por usuário/mês

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Veja uma avaliação do G2:

Uso o Todoist desde 2016. Até agora, concluí 57.500 tarefas. Nos últimos anos, vi muitos avanços na vida desse programa. Acho que é um programa fácil de usar, com muitas ferramentas e opções úteis. Não consigo imaginar minha vida sem uma ferramenta como o Todoist.

Uso o Todoist desde 2016. Até agora, concluí 57.500 tarefas. Nos últimos anos, vi muitos avanços na vida desse programa. Acho que é um programa fácil de usar, com muitas ferramentas e opções úteis. Não consigo imaginar minha vida sem uma ferramenta como o Todoist.

10. Zoho Projects (ideal para gerenciamento de projetos escalável)

via Zoho Projects

O relatório da Grammarly estima que as empresas americanas incorrem em perdas anuais de US$ 1,2 trilhão devido a falhas de comunicação. Uma das prováveis razões? Gerenciamento de projetos que ocorre fora da principal ferramenta de comunicação da sua equipe.

O Zoho Projects integra-se profundamente ao Microsoft Teams para preencher essa lacuna, transformando conversas em colaboração estruturada. Ele traz listas de tarefas, gráficos de Gantt, marcos e acompanhamento de problemas diretamente para a interface do Teams.

Você pode fixar visualizações inteiras do projeto como guias dentro dos canais, criar tarefas a partir de mensagens de bate-papo e usar o bot do Zoho Projects para atribuir trabalhos, definir prazos e marcar entregas.

Quando um colega de equipe sinaliza um bloqueador no chat, você não precisa copiá-lo para outra ferramenta. Transforme essa mensagem em uma tarefa, atribua-a na hora e veja-a refletida imediatamente no painel do seu projeto no Microsoft Teams.

Principais recursos do Zoho Projects

Automatize os fluxos de trabalho do projeto usando o Blueprint Editor, definindo status de tarefas e acionando ações como atualizações de campo ou alertas por e-mail.

Oferece suporte ao gerenciamento de portfólio de projetos por meio de gráficos de Gantt entre projetos, painéis de portfólio e integração com o Zoho Analytics para relatórios mais detalhados.

Acione automações inteligentes com funções personalizadas, por exemplo, reatribua automaticamente problemas, notifique as partes interessadas por SMS ou e-mail, chame webhooks ou execute lógicas complexas.

Limitações do Zoho Projects

Somente usuários que fazem parte do portal Zoho Projects podem acessar as guias do projeto nos canais do Teams.

Preços do Zoho Projects

Plano gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

Veja uma avaliação do G2:

O Zoho Projects é surpreendentemente fácil de usar para uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos completos. Conseguimos começar rapidamente, sem nenhuma integração complexa.

O Zoho Projects é surpreendentemente fácil de usar para uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos completos. Conseguimos começar rapidamente, sem nenhuma integração complexa.

🧠 Você sabia? Henry L. Gantt, engenheiro mecânico e consultor de gestão americano, inventou o gráfico de Gantt na década de 1910 para representar visualmente as atividades do projeto em relação ao tempo.

11. Hive (ideal para otimizar o gerenciamento de projetos)

via Hive

Quando você está gerenciando projetos, a última coisa de que precisa é outra guia para verificar. O Hive ajuda as equipes a planejar e executar o trabalho com ferramentas integradas para acompanhamento de tempo e gerenciamento de carga de trabalho. Seus painéis mostram a atividade do espaço de trabalho em tempo real, e você pode ajustar filtros e widgets para se concentrar no que é importante.

A integração do Hive significa que você pode acessar todas as funcionalidades do aplicativo Hive diretamente no MS Teams. Você também pode acessar o espaço de trabalho do projeto diretamente nos canais onde sua equipe colabora.

Basta fixar um projeto como uma guia para fornecer a todos acesso em tempo real às tarefas, cronogramas e atualizações.

Principais recursos do Hive

Visualize seus projetos usando oito visualizações diferentes

Conduza mensagens comerciais específicas para equipes e projetos com o recurso de mensagens integrado do Hive.

Centralize os ciclos de feedback usando formulários de solicitação personalizáveis e fluxos de aprovação, sem precisar acompanhar cadeias de e-mails.

Limitações do Hive

Não é possível anexar arquivos ou mídia diretamente aos cartões de tarefas, apenas texto.

Preços do Hive

Gratuito

Starter : US$ 1,50 por usuário/mês

Teams : US$ 5 por usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hive?

Veja uma avaliação do G2:

O Hive realmente ajuda nossa equipe a se manter organizada em muitos projetos diferentes. Somos uma grande equipe de cerca de 21 pessoas trabalhando em diferentes campi. O Hive nos mantém sincronizados e pontuais, como se estivéssemos todos no mesmo escritório.

O Hive realmente ajuda nossa equipe a se manter organizada em muitos projetos diferentes. Somos uma grande equipe de cerca de 21 pessoas trabalhando em diferentes campi. O Hive nos mantém sincronizados e pontuais, como se estivéssemos todos no mesmo escritório.

Escolha o ClickUp e elimine a dispersão do trabalho

A comunicação é importante, mas a execução é que faz a diferença. Muitas vezes, as equipes passam horas discutindo itens de ação que nunca se concretizam além das reuniões.

Se você deseja escolher um software de gerenciamento de projetos que funcione onde sua equipe já se comunica, a integração do ClickUp com o Microsoft Teams é sua melhor opção.

Elas transformam conversas em tarefas rastreáveis, para que você possa converter instantaneamente mensagens em tarefas, atribuir trabalhos e monitorar o progresso.

Você quer que suas equipes de gerenciamento de projetos sejam a versão mais eficiente de si mesmas. E o ClickUp torna isso possível com seu conjunto de recursos.

