Darmowe szablony wiadomości e-mail Figma dla zespołów marketingowych i projektowych

Szablony e-maili Figma to gotowe pliki projektowe zawierające układy, komponenty i style służące do tworzenia kampanii e-mailowych.

Świetnie sprawdzają się w przypadku wszelkich próbek szablonów e-maili, od sekwencji powitalnych i ogłoszeń promocyjnych po cotygodniowe biuletyny i wiadomości transakcyjne, takie jak potwierdzenia zamówień.

A co najlepsze? Modułowa konstrukcja pozwala łączyć i dopasowywać sekcje do potrzeb każdej kampanii bez konieczności zaczynania od zera. Krótko mówiąc, są niesamowite.

W tym artykule dowiesz się, co składa się na solidny szablon e-maila w Figma, a także znajdziesz kilka dobrych rekomendacji. Dowiesz się również, w jaki sposób darmowe szablony ClickUp mogą wypełnić lukę w zarządzaniu projektami między plikami Figma a uruchomioną kampanią, unikając chaosu.

Czym są szablony wiadomości e-mail Figma?

Doskonały szablon wiadomości e-mail w Figma powinien zapewnić solidną podstawę dla interfejsu użytkownika Twojej wiadomości, zawierając responsywne elementy, które dobrze wyglądają na każdym urządzeniu.

Oto, na co należy zwrócić uwagę w wysokiej jakości szablonie wiadomości e-mail Figma: ✨

Responsywne układy: Upewnij się, że elementy dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów, od komputerów stacjonarnych po urządzenia mobilne ( Upewnij się, że elementy dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów, od komputerów stacjonarnych po urządzenia mobilne ( 46,56% otwarć wiadomości e-mail ma miejsce na urządzeniach Apple), korzystając z projektowania opartego na ograniczeniach

Automatyczny układ: Korzystaj z szablonów o elastycznym rozstawie, który dostosowuje się automatycznie po dodaniu lub usunięciu zawartości, oszczędzając Ci ręcznych poprawek

Warianty komponentów: Poszukaj gotowych stanów przycisków, nagłówków i wezwań do działania (CTA), aby zachować spójność przy mniejszym wysiłku

System typograficzny: Szablon powinien wykorzystywać spójne style tekstu, które pasują do czcionek bezpiecznych dla wiadomości e-mail, takich jak Arial, Georgia lub Helvetica

Zmienne kolorów: Znajdź szablony z łatwymi do aktualizacji kolorami marki, które pozwalają zastosować zmiany we wszystkich elementach jednocześnie

Darmowe szablony projektów e-maili dla cykli pracy w Figma

1. Free szablony e-maili od Designmodo

za pośrednictwem Figma

Pakiet bezpłatnych szablonów e-maili Designmodo zapewnia usprawniony sposób tworzenia profesjonalnych wiadomości e-mail bez konieczności zaczynania od zera. Szablony te zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie zastosowań, od potrzeb marketingowych po transakcje, zapewniając spójność Twojej marki we wszystkich punktach kontaktu z klientem. Niezależnie od tego, czy ogłaszasz wprowadzenie produktu na rynek, czy wysyłasz cotygodniową aktualizację, te układy stanowią dopracowaną podstawę.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Przyjazny dla programistów: Zaprojektowany specjalnie z myślą o kompatybilności z popularnymi frameworkami e-mailowymi i narzędziami do eksportu

Oparte na komponentach: Wykorzystuje automatyczny układ i komponenty Figma, co ułatwia natychmiastową zamianę obrazów i zmianę kolorów

Nowoczesna estetyka: Charakteryzuje się przejrzystą typografią i dużą ilością białej przestrzeni, co zapewnia czytelność na każdym urządzeniu

🧠 Ciekawostka: W 1976 roku królowa Elżbieta II stała się pierwszą głową państwa, która wysłała e-mail. Skorzystała z sieci ARPANET (prekursora internetu) podczas wizyty w Royal Signals and Radar Establishment. Jej nazwa użytkownika brzmiała dostojnie: HME2 (Her Majesty, Elizabeth II).

2. Szablon wiadomości e-mail dla projektantów i start-upów

za pośrednictwem Figma

Szablon Designer and Startup został stworzony z myślą o tych, którzy chcą się wyróżnić. Odchodząc od „nudnych” korporacyjnych wiadomości e-mail, szablon ten wykorzystuje elementy przełamujące schematy oraz odważne wezwania do działania, aby przyciągnąć uwagę. Jest on szczególnie skuteczny w przypadku portfolio lub ogłoszeń dotyczących produktów technologicznych, gdzie priorytetem jest atrakcyjność wizualna.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Wizualne opowiadanie historii: Zoptymalizowane pod kątem wysokiej jakości obrazów i kreatywnych układów typograficznych

Gotowe dla startupów: Zawiera specjalne sekcje na przedstawienie „Zespołu”, „Kamienie milowe produktu” oraz „Najważniejsze funkcje”

Łatwość obsługi: Wyposażony w modułowy system typu „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu sekcje można układać jak bloki

3. Szablony e-maili 2025: komputery stacjonarne i urządzenia mobilne

za pośrednictwem Figma

Patrząc w przyszłość komunikacji, pakiet Email Templates 2025 skupia się na dostępności i najnowocześniejszych interakcjach mobilnych. Szablony te zostały stworzone z myślą o obsłudze nowoczesnych funkcji klientów e-maila, zapewniając wyrafinowany wygląd, który sprawia wrażenie ekskluzywnego i aktualnego. Priorytetem jest nawigacja „przyjazna dla kciuka” oraz układy o wysokim kontraście.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zoptymalizowane pod kątem trybu ciemnego: Specjalnie zaprojektowane, aby wyglądać oszałamiająco zarówno w jasnym, jak i w trybie ciemnym

Projektowanie zorientowane na urządzenia mobilne: Priorytetowo traktuje wrażenia użytkownika na urządzeniach mobilnych, zapewniając łatwość klikania przycisków i linków na mniejszych ekranach

Elementy interaktywne: Zaprojektowane z myślą o „stanach najechania kursorem” i komponentach interaktywnych dla klientów, którym zapewniono wsparcie dla nich

4. Szablony wiadomości e-mail z biuletynami

za pośrednictwem Figma

Szablony wiadomości e-mail z biuletynem są przeznaczone dla kuratorów i autorów. Jeśli Twoim celem jest udostępnianie informacji, artykułów lub cotygodniowych podsumowań, ten szablon zapewnia idealną hierarchię. Równoważy sekcje zawierające dużo tekstu za pomocą wyróżnionych obrazów, dzięki czemu czytelnicy nie czują się przytłoczeni zawartością.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Przejrzysta hierarchia: Wykorzystuje różne rozmiary nagłówków i separatory zawartości, aby logicznie uporządkować informacje

Przejrzyste układy: Zawiera sekcje „Szybkie linki” i „Najlepsze propozycje” dla czytelników, którzy wolą przeglądać treść

Przejrzysta typografia: Skupiamy się na czytelności, aby długie biuletyny były przyjemne dla oka

5. 10 darmowych szablonów e-maili

za pośrednictwem Figma

Ten pakiet 10 szablonów to prawdziwy „szwajcarski scyzoryk” wśród projektów e-maili. Oferuje ogromną różnorodność stylów, co oznacza, że znajdziesz tu szablon na niemal każdą okazję — czy to e-mail powitalny, powiadomienie o zapomnianym haśle, czy ogłoszenie o sezonowej wyprzedaży. To doskonałe źródło, które pozwoli Ci szybko zbudować obszerną bibliotekę e-maili.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Różnorodność: Obejmuje wiele kategorii, w tym e-commerce, SaaS i budowanie marki osobistej

Uporządkowane warstwy: Starannie zorganizowane warstwy w Figma ułatwiają początkującym poruszanie się po pliku

Gotowe do użycia: Każdy z 10 szablonów to zakończona strona, a nie tylko fragment, zapewniający projekt od początku do końca

Ograniczenia związane z używaniem szablonów Figma do tworzenia wiadomości e-mail

Twój piękny projekt wiadomości e-mail w Figma jest uwięziony. To tylko obrazek wiadomości e-mail, a nie prawdziwa wiadomość, która istnieje w izolacji, odłączona od planu kampanii, treści i procesu zatwierdzania.

Wydaje się to prostą rozbieżnością, ale ostatecznie prowadzi do ręcznego przekazywania zadań, zagubionych opinii w niekończących się wątkach komentarzy i braku widoczności w zakresie statusu kampanii. To klasyczny przykład rozproszenia pracy — fragmentacja zadań między wieloma, niepowiązanymi narzędziami, które nie komunikują się ze sobą — a to kosztuje Cię czas i stwarza okazje do popełnienia błędów.

Problem polega na tym, że Figma nie została stworzona do zarządzania całym cyklem pracy związanym z kampanią e-mailową. Oto luki, na które natrafisz:

Brak eksportu do HTML: Twoje projekty z Figmy muszą być ręcznie kodowane lub przetwarzane za pomocą narzędzia zewnętrznego, aby stały się funkcjonalnym e-mailem w formacie HTML, co wymaga dodatkowych kroków i zwiększa ryzyko popełnienia błędów

Brak śledzenia kampanii: Gdy projekt opuszcza Figma, tracisz wszelką widoczność nad nim. Nie ma możliwości połączenia pliku projektu z wskaźnikami otwarć, kliknięć ani innymi wskaźnikami skuteczności

Przeszkody w procesie zatwierdzania: Dodawanie komentarzy w Figma świetnie sprawdza się w przypadku informacji zwrotnych dotyczących wyglądu, ale nie zapewnia połączenia z formalnym cyklem pracy z terminami i przypisaniem zadań dla interesariuszy

Luki w kontroli wersji: Zarządzanie różnymi wersjami wiadomości e-mail na potrzeby testów A/B lub wielu kampanii szybko staje się kłopotliwe bez warstwy zarządzania projektami, która pozwala utrzymać porządek Zarządzanie różnymi wersjami wiadomości e-mail na potrzeby testów A/B lub wielu kampanii szybko staje się kłopotliwe bez warstwy zarządzania projektami, która pozwala utrzymać porządek

Trudne przekazanie projektu : Twoi programiści i specjaliści ds. marketingu e-mailowego potrzebują czegoś więcej niż tylko pliku z projektem. Potrzebują specyfikacji, ostatecznej treści i terminów – wszystko w jednym miejscu, aby uniknąć nieporozumień Twoi programiści i specjaliści ds. marketingu e-mailowego potrzebują czegoś więcej niż tylko pliku z projektem. Potrzebują specyfikacji, ostatecznej treści i terminów – wszystko w jednym miejscu, aby uniknąć nieporozumień

Na przykład testy A/B to jeden z najszybszych sposobów, przez który wersje i wyniki stają się trudne do śledzenia bez dedykowanej warstwy cyklu pracy.

Darmowe szablony ClickUp do zarządzania wiadomościami e-mail

Kiedy cykl pracy nad tworzeniem wiadomości e-mailowych to chaotyczna mieszanka różnych aplikacji i ręcznych kroków, tracisz czas na zadania administracyjne zamiast tworzyć świetne kampanie.

Właśnie w tych lukach przydaje się platforma do zarządzania cyklem pracy. Łączy ona fazę projektowania z pozostałą częścią cyklu produkcji wiadomości e-mail, zapewniając Ci jedno źródło informacji od początku do końca.

Zarządzaj operacyjną stroną swoich kampanii e-mailowych — od planowania po analizę wyników — dzięki szablonom cyklu pracy ClickUp, które uzupełniają Twoje projekty w Figma.

Załączaj pliki Figma bezpośrednio do zadań, śledź recenzje projektów i koordynuj pracę zespołu bez przełączania się między narzędziami dzięki szablonom ClickUp. Dodatkowo możesz generować wstępne treści e-maili, podsumowywać opinie dotyczące kampanii i automatyzować powtarzalne zadania dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI.

Oto 9 darmowych szablonów, które pomogą Ci na każdym etapie tworzenia wiadomości e-mail. 🛠️

1. Szablon e-maila marketingowego od ClickUp™

Szablon marketingowego e-maila ClickUp pomaga tworzyć piękne, spersonalizowane wiadomości, które przyciągają uwagę i zwiększają zaangażowanie.

Planowanie wielokanałowej kampanii e-mailowej w arkuszu kalkulacyjnym to prosta droga do przekroczenia terminów i zapomnienia o zadaniach. Ten szablon marketingowego e-maila od ClickUp™ zapewnia uporządkowaną strukturę realizacji kampanii od pomysłu do wysyłki, gwarantując, że nic nie zostanie pominięte. Jest idealny dla zespołów marketingowych zarządzających wieloma kampaniami e-mailowymi jednocześnie.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Śledzenie etapów kampanii: Przenoś kampanie między uporządkowanymi sekcjami: planowanie, projektowanie, tekst, recenzja i wysyłka

Pola niestandardowe ClickUp : Śledź typ wiadomości e-mail, segment odbiorców i status kampanii w jednym miejscu Śledź typ wiadomości e-mail, segment odbiorców i status kampanii w jednym miejscu

Widok osi czasu w ClickUp: Wizualnie planuj kampanie, aby ustalać realistyczne terminy i zarządzać obciążeniem zespołu

Integracja z ClickUp Brain: Generuj różne wersje tematu wiadomości i wstępne szkice treści bezpośrednio w ramach zadań kampanii ( Generuj różne wersje tematu wiadomości i wstępne szkice treści bezpośrednio w ramach zadań kampanii ( 92% codziennych użytkowników AI zgłasza wzrost wydajności)

2. Szablon reklamy e-mailowej od ClickUp™

Informuj klientów o swoich produktach i usługach dzięki szablonowi reklamy e-mailowej ClickUp

Kiedy trwa wyprzedaż błyskawiczna, nie ma miejsca na błędy. Szablon reklamy e-mailowej gwarantuje, że kody rabatowe, terminy ważności i treść reklamy są ściśle ze sobą powiązane.

Zostało zaprojektowane specjalnie dla zespołów e-commerce, które muszą zsynchronizować projekty Figma z rzeczywistymi stanami magazynowymi i datami premiery, zamieniając chaos promocyjny w naukę o konwersji.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Kalendarz promocyjny: Zaplanuj wydarzenia sprzedażowe, premiery produktów i kampanie sezonowe w kalendarzu współdzielonym

Pola do śledzenia ofert: Używaj pól niestandardowych do przechowywania kodów rabatowych, terminów ważności i szczegółów promocji

Wsparcie załączników Figma: Połącz pliki projektów szablonów e-maili Figma bezpośrednio z zadaniami, aby mieć do nich łatwy dostęp podczas recenzji

Notatki dotyczące konwersji: Dokumentuj spostrzeżenia dotyczące skuteczności w każdym zadaniu, aby usprawnić przyszłe promocje

3. Szablon kampanii e-mail marketingowej od ClickUp™

Zarządzaj swoją strategią e-mailową dzięki szablonowi kampanii e-mail marketingowej ClickUp

Realizacja złożonej sekwencji wiadomości e-mail wymaga podejścia opartego na zarządzaniu zadaniami, polegającego na podziale każdej wiadomości na mniejsze, łatwiejsze do opanowania części.

Ten szablon kampanii e-mail marketingowej pomoże Ci opanować przepływy obejmujące wiele wiadomości e-mail, traktując każdą wiadomość jak precyzyjny projekt. Niezależnie od tego, czy tworzysz 7-dniową serię powitalną, czy długoterminową ścieżkę pielęgnowania relacji, ta struktura zapewni spójność narracji, a każde wezwanie do działania zostanie dokładnie sprawdzone, zanim trafi do Skrzynki odbiorczej.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Podzadania ClickUp dla każdego elementu: Podziel tematy wiadomości, tekst podglądu, treść wiadomości i wezwania do działania na osobne elementy listy kontrolnej Podziel tematy wiadomości, tekst podglądu, treść wiadomości i wezwania do działania na osobne elementy listy kontrolnej

Zależności zadań ClickUp : Połącz zadania, aby copywriter otrzymał powiadomienie po zatwierdzeniu projektu, zapobiegając w ten sposób powstawaniu wąskich gardeł Połącz zadania, aby copywriter otrzymał powiadomienie po zatwierdzeniu projektu, zapobiegając w ten sposób powstawaniu wąskich gardeł

Śledzenie terminów: Ustal realistyczne Ustal realistyczne terminy w ClickUp dla każdego etapu, aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili

Śledzenie sekwencji: Zarządzaj kampaniami składającymi się z wielu wiadomości e-mail, mając pełną widoczność w zakresie tego, co zostało wysłane i co będzie dalej

🌼 Czy wiesz, że: Bill Clinton słynął z twierdzenia, że podczas całej swojej prezydentury wysłał tylko dwa e-maile. Tyle że to nieprawda. Jest ich cała masa!

4. Automatyzacja e-maili z szablonem ClickUp od ClickUp™

Pobierz szczegółową listę kontrolną, która ułatwi automatyzację wysyłania wiadomości e-mail dzięki szablonowi „Automatyzacja wysyłania wiadomości e-mail z ClickUp".

Powtarzające się zadania związane z e-mailami, takie jak wysyłanie cotygodniowego biuletynu lub miesięcznego raportu, generują znaczny nakład pracy administracyjnej. Ten szablon automatyzacji e-maili z ClickUp autorstwa ClickUp™ pomaga skonfigurować zautomatyzowane cykle pracy dla tych powtarzających się zadań, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

Chociaż niektóre kampanie mogą wymagać osobistego podejścia, ten szablon jest przeznaczony dla zespołów obsługujących duże ilości wiadomości e-mail o przewidywalnym cyklu pracy.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Automatyzacje ClickUp: Automatycznie przydzielaj zadania, zmieniaj statusy lub powiadamiaj interesariuszy o osiągnięciu kamienia milowego kampanii

Powtarzające się zadania w ClickUp : Generuj spójne zadania produkcyjne dla swojego newslettera w cyklu tygodniowym lub miesięcznym Generuj spójne zadania produkcyjne dla swojego newslettera w cyklu tygodniowym lub miesięcznym

Wyzwalacze integracji: Nawiązaj połączenie ze swoim dostawcą usług e-mailowych, aby wyzwalać działania w ClickUp na podstawie zdarzeń zewnętrznych

5. Szablon tablicy do newslettera od ClickUp™

Płynnie udostępniaj aktualizacje dzięki szablonowi tablicy do biuletynów ClickUp

Czasami liniowa lista zadań nie jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie planowania kreatywnego projektu, takiego jak newsletter.

Dla tych, którzy preferują myślenie wizualne, szablon tablicy do newslettera oferuje nieskończone pole do przeciągania, upuszczania i połączania filarów zawartości. Służy on jako idealna mapa zarządzania projektami, łącząca wstępny układ w Figma z ostatecznym kalendarzem redakcyjnym, pozwalając Ci wizualizować „klimat” newslettera, zanim jeszcze wyznaczysz termin realizacji.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Notatki samoprzylepne ClickUp Tablica do generowania pomysłów: Zapisuj pomysły na tematy, punkty widzenia i nagłówki w swobodnym, wizualnym formacie

Konwertuj na zadania: jednym kliknięciem zamień najlepsze pomysły z Tablicy na konkretne zadania na liście projektów

Osadzanie prototypów Figma: Umieść aktywne linki do prototypów Figma na swojej Tablicy, aby mieć wizualne odniesienie podczas sesji planowania

Współpraca w czasie rzeczywistym: Przeprowadzaj burzę mózgów ze swoim zespołem i obserwuj ruchy kursorów wszystkich uczestników w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, gdzie się znajdują

6. Szablon recenzji projektu autorstwa ClickUp™

Stwórz przestrzeń do współpracy, aby zaplanować wszystkie etapy projektowania dzięki szablonowi ClickUp Design Review

Ubieganie się o opinie i zatwierdzenia przez e-mail lub Slack jest nieefektywne i prowadzi do pominięcia komentarzy oraz niejasnej kontroli wersji.

Szablon recenzji projektu eliminuje „błędne koło informacji zwrotnych”, zapewniając przejrzystą scenę dla wszystkich interesariuszy. Dzięki scentralizowaniu recenzji masz pewność, że każda iteracja projektu w Figma jest sprawdzana, śledzona i zatwierdzana bez uciążliwego przepychania się z uwagami.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Ustrukturyzowane etapy recenzji: Skorzystaj z dedykowanego cyklu pracy ClickUp Approvals, aby przeprowadzić projekty przez wstępną recenzję, poprawki i ostateczne zatwierdzenie

Wątki komentarzy w ClickUp: Powiąż opinie bezpośrednio z zadaniami projektowymi, aby wszystkie komentarze znajdowały się w jednym miejscu i były połączone z odpowiednią wersją

Pola niestandardowe do zatwierdzania: śledź status zatwierdzeń, sprawdzaj, kto jeszcze musi dokonać przeglądu, i licz rundy poprawek

7. Szablon projektowania graficznego od ClickUp™

Wyprzedzaj wszystkie zlecenia projektowe dzięki wielu gotowym listom w tym szablonie projektowania graficznego od ClickUp

Kiedy zlecenia projektowe napływają ze wszystkich stron, trudno jest ustalić priorytety i zarządzać obciążeniem pracą.

Ten szablon projektowania graficznego działa jak zapora, standaryzując sposób, w jaki otrzymujesz i realizujesz nagłówki e-maili, ikony i zdjęcia główne. Pomaga projektantom skupić się najpierw na elementach o największym wpływie, zapewniając, że zespół nie tonie w drobnych prośbach, gdy zbliża się ważna kampania.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Formularze ClickUp do przyjmowania zgłoszeń: Ujednolicaj przychodzące zgłoszenia projektowe dzięki formularzowi, który rejestruje wszystkie niezbędne specyfikacje, terminy i Ujednolicaj przychodzące zgłoszenia projektowe dzięki formularzowi, który rejestruje wszystkie niezbędne specyfikacje, terminy i wytyczne dotyczące marki

Priorytety w ClickUp : Używaj pól priorytetów, aby oznaczyć pilne zgłoszenia, dzięki czemu Twoi projektanci będą mogli najpierw skupić się na zadaniach o największym znaczeniu Używaj pól priorytetów, aby oznaczyć pilne zgłoszenia, dzięki czemu Twoi projektanci będą mogli najpierw skupić się na zadaniach o największym znaczeniu

Załączniki w ClickUp: Przechowuj gotowe materiały bezpośrednio w zadaniu, aby ułatwić przekazywanie i zapewnić przejrzystą dokumentację zakończonej pracy

Śledzenie terminów: Ustalaj i śledź terminy realizacji, aby mieć pewność, że wszystkie materiały zostaną dostarczone na czas

8. Szablon przewodnika stylistycznego autorstwa ClickUp™

Skorzystaj z szablonu, aby stworzyć wytyczne stylistyczne dostosowane do konkretnego projektu i zapobiec nieporozumieniom oraz błędom

Niespójny branding — na przykład niewłaściwy promień przycisku lub „wystarczająco zbliżony” kod szesnastkowy — może sprawić, że profesjonalny e-mail będzie wyglądał jak oszustwo. Skorzystaj z szablonu przewodnika stylistycznego, aby stworzyć „książkę zasad” swojej marki. Jest to dokument, który na bieżąco aktualizuje się i zawiera wytyczne dotyczące typografii, stylizacji wezwań do działania oraz użycia logo, dzięki czemu każdy e-mail będzie odzwierciedlał charakter Twojej marki.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Integracja z ClickUp Docs : Stwórz przewodnik stylistyczny z funkcją wyszukiwania i udostępniania, który będzie dostępny tuż obok Twoich projektów i zadań

Historia wersji ClickUp: Śledź aktualizacje swoich wytycznych na przestrzeni czasu i przywracaj poprzednie wersje w razie potrzeby

Linki do udostępniania w ClickUp: Zapewnij zewnętrznym współpracownikom lub agencjom bezpieczny dostęp do przewodnika stylistycznego wyłącznie do przeglądania

Osadzanie: Umieszczaj aktywnie osadzone elementy Figma, próbki kolorów i czcionek bezpośrednio w swojej dokumentacji

9. Szablon tożsamości marki autorstwa ClickUp™

Uprość proces tworzenia silnej tożsamości marki dzięki szablonowi tożsamości marki ClickUp

Kiedy zasoby marki są rozrzucone po wielu folderach i dyskach, Teams tracą czas na szukanie odpowiednich plików i często korzystają z nieaktualnych wersji.

Ten szablon tożsamości marki od ClickUp™ centralizuje wszystkie zasoby i wytyczne dotyczące tożsamości marki w jednej, uporządkowanej przestrzeni ClickUp. Od dokumentacji dotyczącej stylu komunikacji po pakiety ikon i logo — ta przestrzeń gwarantuje, że każdy członek zespołu — od wewnętrznego dyrektora marketingu po zewnętrznego freelancera — pracuje w oparciu o te same wytyczne.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Organizacja biblioteki zasobów: Używaj zadań do przechowywania logo, ikon i elementów marki, stosując jasne konwencje nazewnictwa i jako załączniki pliki

Dokumentacja stylu komunikacji marki: Utwórz dokument ClickUp, aby zdefiniować ton komunikacji marki, wytyczne dotyczące przekazów oraz zalecenia i przeciwwskazania dotyczące treści wiadomości e-mail

Wytyczne dotyczące użycia logo: Zapisz zasady dotyczące przestrzeni, warianty kolorystyczne i zabronione zastosowania, aby zapewnić spójność

Współpraca między działami: udostępnij przestrzeń zespołom marketingowym, projektowym i zespołowi odpowiedzialnemu za zawartość, aby zapewnić wszystkim spójność działań

Niesprawny cykl pracy projektowej? Zmień go dzięki ClickUp!

Projekt to dopiero początek historii. To, w jaki sposób ta historia dotrze do odbiorców, zależy wyłącznie od Twojej infrastruktury.

Szablony e-maili Figma to niesamowite narzędzia do wizualnego opowiadania historii, ale nawet najlepszy projekt może zostać zniweczony przez nieuporządkowany cykl pracy.

Łącząc pliki projektowe z szablonami cyklu pracy ClickUp, tworzysz płynny proces, który naturalnie przechodzi od pomysłu do realizacji. Ta integracja gwarantuje, że cele kampanii, zasoby i osie czasu są zawsze zsynchronizowane. Podnieś standard produkcji, rezygnując z ręcznych aktualizacji na rzecz zautomatyzowanego, połączonego ekosystemu.

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo i przekonaj się sam!

Często zadawane pytania dotyczące szablonów e-maili Figma

Tak. Załącz linki do plików Figma bezpośrednio do zadań ClickUp lub osadzaj prototypy na żywo w dokumentach ClickUp, aby zarządzać całym cyklem pracy związanym z projektami w jednym miejscu.

Zestaw elementów interfejsu użytkownika Figma do tworzenia wiadomości e-mail zawiera komponenty projektu wizualnego, takie jak przyciski, nagłówki i układy, które można wykorzystać w programie Figma. Szablon przepływu pracy związanej z wiadomościami e-mail, taki jak te dostępne w ClickUp, zarządza procesem operacyjnym związanym z projektowaniem, w tym przydzielaniem zadań, zatwierdzaniem, terminami i śledzeniem kampanii.

Śledź kluczowe wskaźniki kampanii e-mailowych, tworząc niestandardowe raporty za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Dołącz raporty dotyczące wyników od dostawcy usług e-mailowych do zakończonych zadań kampanii. Podsumuj wyniki i uzyskaj sugestie dotyczące optymalizacji przyszłych kampanii dzięki ClickUp Brain.