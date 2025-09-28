25 najlepszych programów do zarządzania cyklem pracy w 2025 r

Zarządzanie pracą może przypominać rozplątywanie słuchawek — jest frustrujące i nie ma końca, zwłaszcza gdy powtarzające się zadania pochłaniają Twój czas i energię.

🧐 Czy wiesz, że... 67% pracowników na całym świecie przyznaje, że poświęca zbyt dużo czasu na powtarzalne zadania.

Ale jest też dobra wiadomość — oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy może to ułatwić.

Narzędzia te usprawniają projekty, automatyzują zadania i ograniczają nakład pracy ręcznej. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z oprogramowania do zarządzania przepływem pracy, czy szukasz lepszego rozwiązania, jesteś we właściwym miejscu.

Zapoznaj się z 25 najlepszymi programami do zarządzania cyklem pracy, które zmienią sposób działania Twojego zespołu! 🔧

Czym jest oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy?

Oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy to rozwiązanie cyfrowe zaprojektowane w celu automatyzacji, organizacji i optymalizacji przepływu pracy, zapewniające wydajnie zakończone zadania.

Od przydzielania zadań i śledzenia postępów po ułatwianie przekazywania informacji zwrotnych i zatwierdzania — narzędzia do zarządzania przepływem pracy zapewniają przejrzystość i ułatwiają współpracę przy każdym projekcie.

Systemy zarządzania cyklem pracy można dostosować w niestandardowy sposób do potrzeb każdej branży i każdej wielkości zespołu — są one niezwykle wszechstronne.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi do tworzenia kontekstu pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w e-mail, rozwinięte w wątku Slacka i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do tracenia czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swój wydajny czas. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Korzyści wynikające z używania oprogramowania do zarządzania cyklem pracy

Oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy ma więcej zalet niż wad. Oto kilka z nich:

zwiększona wydajność: *Zautomatyzuj powtarzalne zadania, wyeliminuj wąskie gardła i zwolnij cenny czas na strategiczne myślenie i innowacje

Lepsza współpraca: Stwórz system komunikacji i pracy, który nie wymaga dużego wysiłku i minimalnej interwencji ręcznej

mniej błędów: *Zautomatyzuj wszystkie procesy ręczne, aby zminimalizować błędy ludzkie

Lepsza widoczność: Uzyskaj wgląd w postęp projektu w czasie rzeczywistym i szybko identyfikuj obszary wymagające poprawy

🧐 Czy wiesz, że... Firmy mogą tracić nawet 1,3 miliona dolarów rocznie z powodu nieefektywnych cykli pracy, które spowalniają pracę pracowników.

Nie ma więc powodu, dla którego nie warto wybrać oprogramowania do zarządzania cyklem pracy!

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania cyklem pracy?

Przy tak wielu dostępnych opcjach oprogramowania, wybór idealnego rozwiązania wymaga dokładnego rozważenia. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać:

Funkcje automatyzacji: Oprogramowanie powinno umożliwiać automatyzację powtarzalnych procesów i przydzielania zadań

🎥 Ciekawi Cię, co właściwie oznacza „automatyzacja przepływu pracy”? W tym wideo zobaczysz, jak narzędzia do automatyzacji przekształcają powtarzalne zadania w płynne procesy, dzięki czemu zespoły mogą przestać mikrozarządzać przekazywaniem zadań i pozwolić oprogramowaniu zarządzać przepływem pracy.

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne: Powinny umożliwiać dostosowanie widoków w celu Powinny umożliwiać dostosowanie widoków w celu lepszej optymalizacji przepływu pracy

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Zapewnij, że nawet pracownicy nieposiadający wiedzy technicznej będą mogli korzystać z narzędzia po minimalnym przeszkoleniu

Integracje: Sprawdź kompatybilność z istniejącymi narzędziami biznesowymi, aby zapewnić płynne przejście

Analityka: Oprogramowanie powinno zapewniać dostęp do szczegółowych raportów i informacji na temat postępów projektu

Bezpieczeństwo: Należy priorytetowo traktować bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze stawiaj na skalowalność i wybieraj narzędzia, które mogą rozwijać się wraz z Twoją firmą i dostosowywać się do przyszłych potrzeb.

W skrócie: 25 najlepszych programów do zarządzania cyklem pracy, które usprawnią Twoją pracę

Oto przegląd 25 narzędzi:

Narzędzie Najlepsza funkcja Podstawowy przypadek użycia Ceny ClickUp Automatyzacja oparta na AI, ponad 15 widoków cyklu pracy, wbudowany asystent AI (ClickUp Brain) Teams potrzebujące ujednoliconej platformy do automatyzacji, wizualnego planowania i współpracy w zarządzaniu pracą Free Forever; Możliwość niestandardowego dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Asana Wizualne śledzenie zadań, automatyzacja przepływu pracy, ponad 270 integracji Teams potrzebujące wizualnego zarządzania zadaniami i usprawnionej komunikacji Free Forever; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie Monday Niestandardowa konfiguracja cyklu pracy bez kodowania, Informacje o projektach, Narzędzia CRM i programistyczne Teams potrzebujące niestandardowe cykle pracy i narzędzi do zarządzania zasobami Free Forever; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie ProofHub Platforma typu „wszystko w jednym”, Śledzenie czasu, Niestandardowe cykle pracy Małe i średnie zespoły, które chcą zunifikowanego zarządzania projektami i współpracy 14-dniowa bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 50 USD miesięcznie ProcessMaker Automatyzacja niskokodowa, Inteligentne przetwarzanie dokumentów, Integracje Enterprise Średnie przedsiębiorstwa automatyzujące złożone, wieloetapowe cykle pracy Dostępna wersja demonstracyjna; płatne plany zaczynają się od 3000 USD miesięcznie Smartsheet Skalowalne widoki (siatka, Gantt, Kanban), generowanie dokumentów, narzędzia do współpracy Organizacje skalujące projekty dzięki elastycznym formatom cyklu pracy i synchronizacji danych 30-dniowa bezpłatna wersja próbna; płatne plan zaczynają się od 12 USD miesięcznie Wrike Work Intelligence AI, niestandardowe pulpity nawigacyjne, hierarchia folderów projektów Przedsiębiorstwa zarządzające złożonymi, wielofunkcyjnymi projektami 14-dniowa bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie Process Street Lista kontrolna oparta na AI, Logika warunkowa, Szablony SOP Powtarzające się zadania i cykle pracy oraz zarządzanie SOP z integracją formularzy 14-dniowa bezpłatna wersja próbna; Niestandardowe ceny Hive Wbudowany czat i wideo, Widoki pulpitu nawigacyjnego, Zależności zadań Teams potrzebujące współpracy i komunikacji w czasie rzeczywistym w jednym miejscu Free Forever; płatne plany zaczynają się od 1,50 USD miesięcznie Zapier Ponad 7000 integracji, Wizualny kreator automatyzacji, Gotowe skrypty Zaps Automatyzacja cyklu pracy poprzez połączenie wielu aplikacji innych producentów Free Forever; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie Kissflow Kreator niestandardowej aplikacji bez kodowania, Wskaźniki cyklu pracy, Przydzielanie zadań metodą round-robin Tworzenie dostosowanych aplikacji biznesowych i automatyzacja procesów bez zasobów programistycznych Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 1500 USD miesięcznie Kintone Kreator aplikacji niestandardowych, Współpraca w czasie rzeczywistym, Wizualizacja danych Teams tworzące niestandardowe, bezkodowe obszary robocze, dostosowane do niestandardowych potrzeb 30-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 16 USD miesięcznie Qntrl Wizualny redaktor cyklu pracy, Automatyzacja zgodności, Niestandardowe role i uprawnienia Teams zarządzające złożonymi procesami z pełną widocznością i egzekwowaniem Bezpłatna wersja próbna; płatne plan zaczynają się od 20 USD miesięcznie Airtable Hybryda arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, Niestandardowe obszary robocze, Śledzenie historii aktywności Kreatywne zespoły i agencje korzystające ze wspólnych, wizualnych cykli pracy Free Forever; płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie Trello Prostota Kanban, automatyzacja Butler, Przełączniki wielu widoków Małe zespoły i osoby zarządzające lekkimi, wizualnymi cyklami pracy Free Forever; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie Nulab (Backlog) Śledzenie błędów + cykle pracy, tworzenie diagramów Cacoo, dokumenty udostępniane i komunikacja Zespoły inżynierów i produktowe potrzebujące narzędzi wizualnych i ułatwiających współpracę Free Forever; płatne plany zaczynają się od 35 USD miesięcznie Cflow Kreator typu „przeciągnij i upuść”, Logika warunkowa, Ponad 1000 integracji Teams zastępujące tradycyjne procesy automatyzacją bez kodowania Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 22 USD miesięcznie Notion Ujednolicone dokumenty + cykle pracy, Niestandardowe bazy danych, Modułowa konstrukcja Teams tworzące bazy wiedzy i zarządzające współpracą w jednym miejscu Free Forever; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie ProProfs Projekt Śledzenie czasu + rozliczenia, osie czasu Gantt, śledzenie wydatków Małe zespoły i start-upy zarządzające dostawami dla klientów i fakturami Free Forever; płatne plany zaczynają się od 49,97 USD miesięcznie Nintex Automatyzacja metodą „przeciągnij i upuść”, Podpisy cyfrowe, Kreator przepływu pracy w chmurze Średnie i duże przedsiębiorstwa automatyzujące procesy wymagające przetwarzania dużej ilości dokumentów Dostępna wersja demonstracyjna; Niestandardowe ceny Pipefy Kreator bez kodowania, Warunkowe cykle pracy, Szablony HR/IT Zespoły operacyjne automatyzujące procesy zaopatrzenia, wdrażania nowych pracowników i obsługi zgłoszeń Free Forever; Niestandardowe ceny Miro Tablica w czasie rzeczywistym, podsumowanie AI, płótno współpracy Zespoły zdalne i międzyfunkcyjne współpracujące wizualnie podczas warsztatów i planowania Free Forever; płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie Next Matter Ponad 3000 integracji, śledzenie czasu, pulpit analityczny Przedsiębiorstwa potrzebujące zgodnej z przepisami, bezpiecznej automatyzacji dla zespołów operacyjnych i prawnych Bezpłatna wersja próbna; Ceny zaczynają się od 625 USD/miesiąc + opłaty za użytkowników beSlick Szablony cyklu pracy z przewodnikiem, ścieżki audytu, interfejs użytkownika dostosowany do urządzeń mobilnych Teams w branżach podlegających regulacjom, które potrzebują zgodnych z przepisami cykli pracy i dokumentacji 14-dniowa bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 16 USD miesięcznie Bynder Scentralizowany system DAM, tagowanie zasobów za pomocą AI, cykl pracy zatwierdzania Zespoły marketingowe i ds. marki zarządzające zasobami cyfrowymi, recenzjami kreatywnymi i zgodnością z przepisami Dostępna wersja demonstracyjna; Niestandardowe ceny

25 najlepszych programów do zarządzania cyklem pracy

Wybierz z tej listy najlepszych aplikacji do zarządzania przepływem pracy, aby spotkać swoje potrzeby.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia dostosowywalnych cykli pracy i wspólnego zarządzania projektami)

Wypróbuj ClickUp za darmo! Uprość pracę zespołową i stwórz wydajne cykle pracy dowolnego rodzaju dzięki ClickUp

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, oferuje oprogramowanie do automatyzacji przepływu pracy bez konieczności pisania kodu, które pozwala skonsolidować pracę w różnych aplikacjach w jedną platformę do współpracy.

🧠 Ciekawostka: 94% firm już teraz digitalizuje swoje cykle pracy za pomocą systemów zarządzania.

✨ Zautomatyzuj cykl pracy dzięki ClickUp Automatyzacji

ClickUp Automatyzacja przekształca żmudne procesy ręczne w płynne cykle pracy, które działają w trybie automatycznym.

Łatwo uruchamiaj przypomnienia i powiadomienia dzięki wyzwalaczowi Trigger reminders and notifications with ClickUp automatyzacja

Dzięki ustawieniu niestandardowych wyzwalaczy i działań zespoły mogą wyeliminować godziny powtarzalnej pracy, jednocześnie mając pewność, że nic nie zostanie pominięte. Od prostych zmian statusu po złożone, wieloetapowe cykle pracy — ClickUp dostosowuje się do unikalnych procesów Twojego zespołu bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania.

To, co wyróżnia ClickUp, to elastyczność w tworzeniu reguł automatyzacji w całym obszarze roboczym. Możesz tworzyć cykle pracy, które automatycznie przypisują zadania, aktualizują pola, wysyłają powiadomienia i tworzą nowe zadania na podstawie wyzwalaczy, takich jak terminy lub zmiany statusu, zapewniając spójne procesy przy mniejszym nakładzie pracy ręcznej.

Kluczowe funkcje automatyzacji cyklu pracy:

Automatycznie przydzielaj zadania członkom zespołu na podstawie obciążenia pracą, wiedzy specjalistycznej lub harmonogramów rotacyjnych

Twórz cykle pracy z warunkowymi wyzwalaczami, które wyzwalają różne działania w oparciu o określone kryteria

Skonfiguruj powtarzające się zadania za pomocą wstępnie wypełnionych szablonów dla standardowych procesów

Przenoś zadania między projektami i aktualizuj statusy, gdy warunki zostaną spełnione

Wysyłaj niestandardowe powiadomienia do interesariuszy po osiągnięciu ważnych kamieni milowych

👀 Poznaj widoki ClickUp, aby zarządzać pracą na swój własny sposób

Od tablic wizualnych po planowanie oparte na osi czasu — ClickUp oferuje wiele widoków umożliwiających śledzenie zadań i zarządzanie nimi:

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom kompleksowe rozwiązanie dla każdego zespołu

Widok listy umożliwiający skupienie się na śledzeniu zadań

Widok tablicowy (Kanban) do wizualnego zarządzania postępami

Widok wykresu Gantta dla osi czasu i zależności

Widok kalendarza umożliwiający szybkie planowanie

Widok tabeli do planowania w stylu arkusza kalkulacyjnego

Box Widok do zarządzania obciążeniem pracą zespołu

Przełączaj się między widokami w dowolnym momencie, aby dopasować je do stylu swojego projektu.

🧠 Wyprzedź konkurencję dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain zapewnia oparte na sztucznej inteligencji aktualizacje postępów i raporty statusu dotyczące zadań, dokumentów i osób. Dzięki sztucznej inteligencji możesz zaoszczędzić czas i pozostać skupiony dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybkim podsumowaniom i zautomatyzowanym zadaniom.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby podsumować procesy związane z zadaniami, czatami i notatkami ze spotkań

🗺️ Twórz mapy myśli za pomocą ClickUp mapy myśli

Złożone cykle pracy? Nie ma problemu. Dzięki ClickUp mapy myśli możesz rozłożyć duże pomysły na czynniki pierwsze, stworzyć diagram przepływu pracy i natychmiast przekształcić je w zadania, które można wykonać.

Wizualizuj złożone projekty, przeprowadzaj burze mózgów i łącz zadania za pomocą map myśli ClickUp

🧩 Współpracuj wizualnie dzięki tablicom ClickUp Whiteboards

Masz dość spotkań przy fizycznej tablicy, których nikt nie pamięta? ClickUp Whiteboards umożliwia burzę mózgów w czasie rzeczywistym, osadzanie dokumentów i bezpośrednie łączenie zadań — dzięki czemu Twoje pomysły są dostępne zawsze i wszędzie.

Zrealizuj swoje pomysły dzięki interaktywnym burzom mózgów, współpracy w czasie rzeczywistym i informacjom zwrotnym za pomocą tablic ClickUp Whiteboards

📝 Nie wiesz, od czego zacząć? Skorzystaj z szablonów cyklu pracy ClickUp

Rozpocznij dowolny proces dzięki ponad 100 gotowych szablonów cyklu pracy przeznaczonych dla marketingu, inżynierii, HR, operacji i nie tylko. Każdy szablon można dostosować do konkretnego procesu — nie ma potrzeby tworzenia go od podstaw.

Jednym z przykładów jest szablon schematu przepływu procesów. Pomaga on wizualizować każdy krok, usprawniać punkty decyzyjne i upraszczać przekazywanie zadań między członkami zespołu. Jest na tyle elastyczny, że można go dostosować do każdej branży i każdego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj przepływy pracy za pomocą hierarchii obszarów roboczych, przestrzeni, folderów, list i zadań

Wybierz spośród ponad 100 gotowych automatyzacji przepływu pracy, aby przypisywać niestandardowe zadania, publikować komentarze i nie tylko

Śledź postępy, monitoruj wydajność i identyfikuj wąskie gardła dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Twórz w pełni niestandardowe automatyzacje z wyzwalaczami, warunkami i działaniami dostosowanymi do Twoich procesów

Skonfiguruj logikę warunkową, aby automatyzacje działały tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki

Zautomatyzuj dane powstania powtarzających się zadań ClickUp dla bieżących cykli pracy

Skorzystaj z ClickUp Forms , aby automatycznie tworzyć i przekazywać zadania na podstawie przesłanych formularzy

Śledź działania związane z automatyzacją dzięki dziennikom audytowym i historii automatyzacji, które zapewniają przejrzystość

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa dzięki silnemu szyfrowaniu, kontroli dostępu i certyfikacji SOC 2

Zintegruj z ponad 1000 aplikacji, takich jak Slack, GitHub i Dropbox

Limitations ClickUp

Ze względu na rozbudowane funkcje i możliwości niestandardowego dostosowywania niektórzy użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby opanować obsługę programu

Wersja mobilna nie posiada (jeszcze!) wszystkich funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent G2 powiedział o ClickUp:

ClickUp wyróżnia się wszechstronnością i kompleksowym podejściem do zarządzania projektami. Stało się najczęściej używaną aplikacją w naszej organizacji. Łączy zarządzanie zadaniami, tworzenie dokumentów, śledzenie czasu, cele i narzędzia do współpracy w jednym zunifikowanym interfejsie, który zapewnia łatwość wdrożenia. Opcje dostosowywania są wyjątkowe, od niestandardowych widoków i statusów po automatyzację i pulpity nawigacyjne. Jest wysoce skalowalne, dzięki czemu nadaje się zarówno dla osób indywidualnych, małych zespołów, jak i dużych organizacji. Interfejs jest elegancki, a funkcje takie jak powtarzające się zadania, integracja z różnymi narzędziami i widok wszystko naprawdę usprawniają zarządzanie przepływem pracy.

ClickUp wyróżnia się wszechstronnością i kompleksowym podejściem do zarządzania projektami. Stało się najczęściej używaną aplikacją w naszej organizacji. Łączy zarządzanie zadaniami, tworzenie dokumentów, śledzenie czasu, cele i narzędzia do współpracy w jednym zunifikowanym interfejsie, który zapewnia łatwość wdrożenia. Opcje dostosowywania są wyjątkowe, od niestandardowych widoków i statusów po automatyzację i pulpity nawigacyjne. Jest wysoce skalowalne, dzięki czemu nadaje się zarówno dla osób indywidualnych, małych zespołów, jak i dużych organizacji. Interfejs jest elegancki, a funkcje takie jak powtarzające się zadania, integracja z różnymi narzędziami i widok „Wszystko” naprawdę usprawniają zarządzanie przepływem pracy.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zacznij od automatyzacji zadań o niskim ryzyku i wysokiej częstotliwości, takich jak codzienne przypomnienia o spotkaniach lub przydzielanie zadań. Jest to najprostszy sposób na zbudowanie zaufania do systemu automatyzacji.

2. Asana (najlepsze rozwiązanie do wizualizacji i usprawniania cyklu pracy)

za pośrednictwem Asana

Asana to niezbędny zestaw narzędzi dla kierowników projektów. Jego funkcje pomagają zespołom efektywnie współpracować, organizować i zakończyć projekty.

Dzięki innowacyjnemu modelowi danych wykresu pracy i wszechstronnym funkcjom, takim jak przydzielanie zadań, śledzenie projektów i konfigurowalne widoki, Asana zapewnia płynną realizację każdego projektu od początku do końca.

Najlepsze funkcje Asany

Wybierz spośród wielu widoków — lista, kalendarz, wykresy Gantt i tablice Kanban — dostosowanych do potrzeb Twojego zespołu

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i skoncentruj się na inicjatywach strategicznych dzięki oszczędzającej czas automatyzacji przepływu pracy opartej na /AI

Łatwo łącz się z ponad 270 aplikacjami, takimi jak Google Workspace, Microsoft Teams i Slack

Ograniczenia Asana

Zadania mogą być przypisywane tylko jednej osobie naraz

Asana AI nie jest dostępna dla użytkowników korzystających z bezpłatnej wersji

Ceny Asana

Osobiste: Free Forever

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany:

G2: 4,4/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co mówią o Asana prawdziwi użytkownicy

Przeczytaj komentarz recenzenta G2 na temat Asana

Jest łatwy w użyciu, można korzystać z prostych narzędzi lub zwiększyć jego złożoność. Nawet te elementy sterujące istnieją dla każdego projektu. Niektóre mogą być proste, inne złożone. Bardzo podoba mi się również pulpit nawigacyjny, na którym można jednocześnie wyświetlić wiele projektów zespołowych.

Jest łatwy w użyciu, można korzystać z prostych narzędzi lub zwiększyć jego złożoność. Nawet te elementy sterujące istnieją dla każdego projektu. Niektóre mogą być proste, inne złożone. Bardzo podoba mi się również pulpit nawigacyjny, na którym można jednocześnie przeglądać wiele projektów zespołowych.

🎉 Ciekawostka: Termin „cykl pracy” został po raz pierwszy użyty w produkcji na początku XX wieku, a obecnie pomaga zespołom programistycznym szybciej dostarczać oprogramowanie, a marketerom planować premiery produktów. Przeszliśmy długą drogę od czasów taśm produkcyjnych.

3. Monday (najlepsze do tworzenia wysoce konfigurowalnych cykli pracy)

Potrzebujesz wydajnego obszaru roboczego, który usprawni cykl pracy w zespole i zapewni przejrzysty wgląd w projekty? monday. com spełni Twoje oczekiwania.

Jedną z najciekawszych funkcji jest możliwość niestandardowego dostosowania bez kodowania. Twój zespół może dostosować cykle pracy do swoich potrzeb bez konieczności kodowania.

Ponadto monday.com oferuje potężne narzędzia do zarządzania zasobami i specjalistyczne rozwiązania, takie jak Monday CRM i Monday Dev, dzięki czemu idealnie nadaje się dla wszystkich rodzajów działalności.

monday. com najlepsze funkcje

Śledź postępy dzięki wykresom Gantt, zarządzaniu obciążeniem pracą i analizom w czasie rzeczywistym

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przydzielanie zadań i śledzenie wiadomości e-mail

Stwórz połączenie z ponad 200 aplikacjami, aby uprościć różne cykle pracy

ograniczenia serwisu monday.com

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Projekt platformy może wydawać się niektórym użytkownikom zbyt zagmatwany

ceny monday.com

Free Forever

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 24 USD/miesiąc na użytkownika

przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

oceny i recenzje monday.com:

G2: 4,7/5 (ponad 12 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co mówią o monday.com prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent serwisu G2 miał do powiedzenia na temat serwisu monday.com:

Korzystam z oprogramowania monday work management od kilku miesięcy i całkowicie zmieniło ono sposób pracy naszego zespołu. Platforma jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i pomogła nam usprawnić cykl pracy w sposób, który nigdy nie wydawał nam się możliwy.

Korzystam z oprogramowania monday work management od kilku miesięcy i całkowicie zmieniło ono sposób pracy naszego zespołu. Platforma jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i pomogła nam usprawnić cykl pracy w sposób, który nigdy nie wydawał nam się możliwy.

4. ProofHub (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i koordynacji pracy zespołów)

za pośrednictwem ProofHub

ProofHub to kompleksowa platforma, która pomaga przełamać bariery, scentralizować komunikację i przekształcić rozproszone zadania w usprawnione historie powodzenia.

Dzięki integracji narzędzi do zarządzania zadaniami, śledzenia czasu i współpracy ProofHub zamienia chaos projektowy w strategiczną realizację.

Najlepsze funkcje ProofHub

Określ kluczowe kamienie milowe do śledzenia postępów i oceny wyników projektu

Monitoruj wydajność zespołu dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia czasu

Usprawnij procesy zatwierdzania dzięki niestandardowym cyklom pracy

Limity ProofHub

Ograniczone funkcje administracyjne, takie jak zarządzanie uprawnieniami, są dostępne w planie Essential

Działa tylko online

Ceny ProofHub

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Niezbędne: 50 USD/miesiąc

Pełna kontrola: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o ProofHub prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent G2 powiedział o ProofHub:

W ProofHub najbardziej podoba mi się to, jak upraszcza zarządzanie różnymi aspektami marketingu zawartości. Mogę obsługiwać wszystko, od tworzenia treści i współpracy po korektę, a wszystko to z jednego miejsca. Po ustaleniu celów kampanii korzystam z tablicy „dyskusji”, aby dokumentować nasz plan i na bieżąco wprowadzać zmiany. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy i zarządzania zadaniami za pomocą widoku „tablicy”.

W ProofHub najbardziej podoba mi się to, jak upraszcza zarządzanie różnymi aspektami marketingu zawartości. Mogę obsługiwać wszystko, od tworzenia treści i współpracy po korektę, a wszystko to z jednego miejsca. Po ustaleniu celów kampanii korzystam z tablicy „dyskusji”, aby dokumentować nasz plan i na bieżąco wprowadzać zmiany. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy i zarządzania zadaniami za pomocą widoku „tablicy”.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Twój zespół nieustannie „monitoruje” zadania, oznacza to, że cykl pracy nie ma wystarczającej widoczności. Wykorzystaj automatyzację, aby powiadamiać interesariuszy o zadaniach, które czekają na ich wykonanie.

5. ProcessMaker (najlepszy do upraszczania złożonych cykli pracy w średnich przedsiębiorstwach)

za pośrednictwem ProcessMaker

ProcessMaker eliminuje kłopoty związane z ręcznym wykonywaniem zadań poprzez automatyzację i uproszczenie złożonych cykli pracy.

Dzięki intuicyjnemu środowisku low-code i interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” projektowanie cykli pracy, digitalizacja formularzy i zarządzanie zadaniami stają się łatwe.

Jest to idealne rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstw, liderów IT, architektów korporacyjnych i inżynierów oprogramowania, którzy chcą zautomatyzować złożone cykle pracy.

Najlepsze funkcje ProcessMaker

Projektuj cykle pracy i automatyzuj tworzenie formularzy za pomocą intuicyjnych narzędzi opartych na AI

Zlikwiduj silosy danych dzięki integracjom z takimi rozwiązaniami jak Salesforce, SAP i Microsoft Dynamics 365

Wyodrębniaj, analizuj i przetwarzaj dane z różnych typów dokumentów, takich jak faktury, umowy lub formularze, dzięki inteligentnemu przetwarzaniu dokumentów (IDP)

Ograniczenia ProcessMaker

Zaawansowane niestandardowe dostosowania wymagają znajomości języka PHP lub JavaScript

Narzędzia do tworzenia formularzy mają ograniczone możliwości dostosowywania niestandardowego

Ceny ProcessMaker

Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie

Standard: 3000 USD miesięcznie

Professional: Niestandardowe ceny

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ProcessMaker

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o ProofHub prawdziwi użytkownicy

Przeczytaj komentarz recenzenta G2 na temat ProcessMaker:

ProcessMaker jest elastyczny w użyciu. Platforma umożliwia przeprowadzenie testów, aby upewnić się co do tworzonego procesu. Możesz uruchamiać dowolną liczbę procesów, które chcesz zbudować i uruchomić.

ProcessMaker jest elastyczny w użyciu. Platforma umożliwia przeprowadzenie testów, aby upewnić się co do procesu do zrobienia. Możesz uruchamiać dowolną liczbę procesów, które chcesz zbudować i uruchomić.

6. Smartsheet (najlepsze rozwiązanie do tworzenia skalowalnych cykli pracy i łatwej współpracy)

za pośrednictwem Smartsheet

Jeśli szukasz prostego sposobu na zarządzanie przepływem pracy, Smartsheet jest rozwiązaniem dla Ciebie. Pozwala ono organizować dane za pomocą konfigurowalnych widoków, automatyzować powtarzalne zadania i tworzyć profesjonalne dokumenty za pomocą narzędzia do generowania dokumentów.

Dzięki skalowalnej konstrukcji i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Smartsheet pozwala optymalizować cykl pracy, współpracować i efektywnie zarządzać zadaniami.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Organizuj i wizualizuj zadania w formacie siatki, wykresu Gantt lub Kanban, aby uzyskać większą przejrzystość

Z łatwością twórz dokumenty i zarządzaj nimi, integrując się z DocuSign w przypadku umów

Łatwo importuj i eksportuj dane między Smartsheet a systemami zewnętrznymi, aby Twoje cykle pracy były zawsze aktualne

Limit Smartsheet

Ograniczone funkcje śledzenia czasu dla zadań

Zaawansowana automatyzacja może wymagać więcej pracy ręcznej niż się spodziewasz

Ceny Smartsheet

30-dniowa bezpłatna wersja próbna

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 24 USD miesięcznie na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

zaawansowane zarządzanie pracą: *Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o Smartsheet prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent serwisu G2 miał do powiedzenia na temat Smartsheet:

Smartsheet jest przyjazny dla początkujących i dość łatwy w ustawieniu podstawowej siatki, raportowania, a nawet zaawansowanych pulpitów nawigacyjnych. Chociaż niektóre elementy mogą być skomplikowane, jeśli tego chcesz, nie musisz mieć doświadczenia w programowaniu, aby Smartsheet działał dla Ciebie.

Smartsheet jest przyjazny dla początkujących i dość łatwy w ustawieniu podstawowej siatki, raportowania, a nawet zaawansowanych pulpitów. Chociaż niektóre elementy mogą być skomplikowane, jeśli tego chcesz, nie musisz mieć doświadczenia w programowaniu, aby Smartsheet działał dla Ciebie.

7. Wrike (najlepsze do zarządzania złożonymi projektami z udziałem wielu interesariuszy)

za pośrednictwem Wrike

Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu zadaniami i solidnym narzędziom do współpracy, Wrike jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów zajmujących się złożonymi, międzydziałowymi projektami. Pozwala tworzyć nieograniczoną liczbę folderów, projektów, zadań i podzadań, jednocześnie umożliwiając łatwe śledzenie obowiązków dzięki przejrzystej widoczności osób przypisanych do zadań.

Wyróżniająca się funkcja Wrike, Work Intelligence, wykorzystuje AI do upraszczania zadań, przewidywania wyników i umożliwiania podejmowania mądrzejszych decyzji.

Najlepsze funkcje Wrike

Uzyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym, które pozwalają Twojemu zespołowi skupić się na priorytetach

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i zoptymalizuj cykl pracy, aby uzyskać większą wydajność i podejmować decyzje oparte na danych dzięki Work Intelligence AI

Limitacje Wrike

Ustawianie integracji może czasami być skomplikowane

Niektóre funkcje pulpitu nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny Wrike

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Zespół: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Biznes: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3500 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Wrike prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent G2 powiedział o Wrike:

Pomocne narzędzie do zarządzania projektami, które zaspokaja wszystkie potrzeby naszego zespołu – od planowania i alokacji zasobów po dokładne raportowanie. Korzystamy z niego codziennie, a integracja była bardzo łatwa. Obsługa klienta jest zawsze dostępna

Pomocne narzędzie do zarządzania projektami, które zaspokaja wszystkie potrzeby naszego zespołu – od planowania i alokacji zasobów po dokładne raportowanie. Korzystamy z niego codziennie, a integracja była niezwykle łatwa. Obsługa klienta jest zawsze dostępna

🎉 Ciekawostka: W ClickUp można łączyć automatyzacje, szablony i przypisane komentarze, aby tworzyć cykle powtarzających się zadań, które służą do przypomnienia, przypisania i dokumentowania postępów bez interwencji człowieka.

8. Process Street (najlepsze do tworzenia cykli pracy z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Process Street

Process Street to proste, ale potężne narzędzie do zarządzania powtarzalnymi cyklami pracy. Pomaga tworzyć listy kontrolne procesów, automatyzować zatwierdzanie i stosować logikę warunkową.

Dzięki narzędziom do przydzielania zadań, zatwierdzania i wspólnego feedu aktywności, Process Street pozwala Twojemu zespołowi pracować spójnie. Zintegruj swoje ulubione narzędzia, aby stworzyć płynny, spójny cykl pracy.

Najlepsze funkcje Process Street

Wykorzystaj logikę warunkową, aby dynamicznie dostosowywać się do konkretnych warunków, upraszczając złożone procesy

Gromadź dane i zarządzaj nimi efektywnie dzięki formularzom, które można łatwo zintegrować z cyklem pracy

Twórz niestandardowe listy kontrolne procesów i standardowe procedury operacyjne (SOP) z biblioteki szablonów i stosuj je w wielu obszarach roboczych

Ograniczenia Process Street

Podejście oparte na liście kontrolnej może nie sprawdzić się w przypadku złożonych cykli pracy

Brak możliwości śledzenia postępów w czasie rzeczywistym

Ceny Process Street

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Startup : Niestandardowe ceny

Pro : Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Process Street

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Process Street użytkownicy w prawdziwym życiu

Przeczytaj komentarz recenzenta G2 na temat Process Street:

Zapewnia ono bardzo przyjazne dla użytkownika doświadczenie dla użytkowników końcowych i oferuje opcje dla różnych rodzajów procesów, które można wdrożyć w narzędziu (np. ankiety, gromadzenie danych i zasobów, wdrażanie nowych pracowników itp.). Bardzo przydatna jest możliwość przeglądania statusu i danych dotyczących wydajności przepływu. Bardzo przydatna jest również możliwość połączenia z aplikacjami Power Apps i innymi narzędziami. Wreszcie, obsługa klienta zapewniana przez zespół wsparcia technicznego jest naprawdę świetna.

Zapewnia ono bardzo przyjazne środowisko dla użytkowników końcowych i oferuje opcje wdrażania różnych rodzajów procesów w narzędziu (np. ankiety, gromadzenie danych i zasobów, wdrażanie nowych pracowników itp.). Bardzo przydatna jest możliwość widoku statusu i danych dotyczących wydajności przepływu. Bardzo przydatna jest również możliwość połączenia z aplikacjami Power Apps i innymi narzędziami. Wreszcie, obsługa klienta zapewniana przez zespół wsparcia technicznego jest naprawdę świetna.

9. Hive (najlepsze rozwiązanie do łatwej komunikacji i realizacji projektów)

za pośrednictwem Hive

Wyobraź sobie wbudowany czat, połączenia wideo i udostępniane kalendarze — to właśnie Hive, dzięki któremu wszyscy są na bieżąco. Hive to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania przepływem pracy. To hub komunikacyjny, który integruje zespół i sprawia, że wszystko jest zrobione.

Zarządzanie zadaniami, śledzenie projektów i integracje upraszczają cykl pracy i usprawniają współpracę w czasie rzeczywistym. Wynik? Płynniejsza komunikacja i szybsza realizacja zadań. Najlepsze funkcje Hive

Łatwo twórz, przydzielaj i śledź zadania dzięki funkcjom takim jak terminy wykonania, poziomy priorytetów i zależności między zadaniami

Uzyskaj przegląd postępów swojego zespołu w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Połącz się z popularnymi narzędziami, takimi jak Google, Slack i Trello, aby scentralizować cykl pracy

Limity Hive

Zaawansowane funkcje, takie jak asystent AI i wykresy Gantt, są dostępne tylko w płatnych planach

Wiele opcji niestandardowych może wydłużyć czas konfiguracji

Ceny Hive

Free Forever

Pakiet startowy: 1,50 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hive

G2: 4,6/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Hive prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent serwisu G2 miał do powiedzenia na temat Hive:

Hive jest najlepszym rozwiązaniem dla zespołów, które potrzebują narzędzia do zarządzania projektami, które umożliwia współpracę, jest elastyczne, sprzyja automatyzacji i można je skalować wraz z rozwojem firmy. Jest szczególnie cenione przez zespoły pracujące zdalnie, działy marketingu i zespoły wielofunkcyjne, które potrzebują przejrzystej komunikacji i widoczności zadań.

Hive jest najlepszym rozwiązaniem dla zespołów, które potrzebują narzędzia do zarządzania projektami, które umożliwia współpracę, jest elastyczne, sprzyja automatyzacji i można je skalować wraz z rozwojem firmy. Jest szczególnie cenione przez zespoły pracujące zdalnie, działy marketingu i zespoły międzyfunkcyjne, które potrzebują przejrzystej komunikacji i widoczności zadań.

10. Zapier (najlepszy do połączenia aplikacji i automatyzacji przepływu pracy)

za pośrednictwem Zapier

Zapier łączy wszystkie Twoje ulubione aplikacje w jednym miejscu, umożliwiając automatyzację przepływu pracy — zwaną „Zaps” — za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Zautomatyzuj wszystko, od dodawania nowych potencjalnych klientów do systemu CRM po wyzwalacz powiadomień Slack w przypadku przekroczenia terminu wykonania zadania. Dzięki ponad 7000 aplikacji w swoim rozległym ekosystemie Zapier integruje się praktycznie z każdym narzędziem, z którego korzystasz.

Najlepsze funkcje Zapier

Twórz aplikacje Zaps z łatwością, korzystając z intuicyjnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”

Wizualnie ustaw wyzwalacze i działania oraz zautomatyzuj większość zadań

Szybko rozpocznij pracę dzięki gotowym rozwiązaniom Zaps i wykorzystaj funkcje AI do podsumowywania rozmów lub pozyskiwania informacji na podstawie danych

Limitacje Zapier

Tworzenie skomplikanych automatyzacji może wymagać nauki dla nowych użytkowników

Zaawansowane funkcje wymagają płatnej subskrypcji, co może nie być idealnym rozwiązaniem dla mniejszych zespołów

Ceny Zapier

Free Forever

Professional: 29,99 USD/miesiąc

Zespół: 103,5 USD miesięcznie

przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Zapier prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent G2 powiedział o Zapier:

Od kilku lat używam Zapier do integracji innych aplikacji na WordPressie. W Zapier najbardziej podoba mi się łatwość obsługi. W szczególności to, że nawet bez umiejętności kodowania ustawienie „Zaps” (zautomatyzowanych cykli pracy) jest intuicyjne i proste

Od kilku lat używam Zapier do integracji innych aplikacji na WordPressie. W Zapier najbardziej podoba mi się łatwość obsługi. W szczególności to, że nawet bez umiejętności kodowania ustawienie „Zaps” (zautomatyzowanych cykli pracy) jest intuicyjne i proste

11. Kissflow (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych bez konieczności kodowania)

za pośrednictwem Kissflow

A co, gdyby Twój zespół mógł stać się zespołem programistów-amatorów? Dzięki Kissflow i jego intuicyjnemu kreatorowi aplikacji bez kodowania jest to całkowicie możliwe!

Funkcja „przeciągnij i upuść” pozwala każdemu tworzyć niestandardowe aplikacje i automatyzować procesy, które upraszczają procesy biznesowe. Eliminuje to potrzebę stosowania skomplikowanego kodowania lub polegania na zasobach informatycznych.

Najlepsze funkcje Kissflow

Twórz niestandardowe aplikacje dostosowane do konkretnych potrzeb bez konieczności pisania ani jednej linii kodu

Przydzielaj zadania poszczególnym osobom, wielu osobom lub działom, korzystając z elastycznych opcji, takich jak system rotacyjny lub stałe terminy

Mierz efektywność przepływu pracy za pomocą wbudowanych wskaźników i gotowych raportów, które pozwalają na śledzenie postępów

Ograniczenia Kissflow

Może być kosztowne dla małych firm

Integracja z innymi platformami w limicie

Ceny Kissflow

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Podstawowy: 1500 USD/miesiąc

przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4,3/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Kissflow prawdziwi użytkownicy

Przeczytaj komentarz recenzenta G2 na temat Kissflow:

Największą zaletą KissFlow jest to, że pozwala nam na automatyzację wszystkich formularzy i dokumentów. Miei pracownicy mogą śledzić postępy, co zapewnia odpowiedzialność i łatwość użytkowania. Integracja i wdrożenie były bardzo proste.

Największą zaletą KissFlow jest to, że pozwala nam na automatyzację wszystkich formularzy i dokumentów. Miei pracownicy mogą śledzić postępy, co zapewnia odpowiedzialność i łatwość użytkowania. Integracja i wdrożenie były bardzo proste.

12. Kintone (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych aplikacji dla idealnego cyfrowego środowiska pracy)

za pośrednictwem Kintone

Zapomnij o nieporęcznych arkuszach kalkulacyjnych i ogólnych narzędziach — dzięki Kintone możesz tworzyć niestandardowe aplikacje dostosowane do swoich unikalnych potrzeb. Stwórz idealną cyfrową przestrzeń roboczą bez kodowania dla swojego zespołu!

Od zarządzania zgłoszeniami obsługi klienta, przez śledzenie zapasów i organizację procesów HR, po zarządzanie projektami — Kintone pozwala tworzyć narzędzia dokładnie takie, jakich potrzebujesz, aby pracować mądrzej, a nie ciężej.

Najlepsze funkcje Kintone

Projektuj bazy danych, twórz cykle pracy i dostosowuj niestandardowe widoki do potrzeb swojego zespołu

Współpracuj ze swoim zespołem dzięki komentarzom w aplikacji, @wzmiankom i powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Uzyskaj cenne informacje dzięki konfigurowalnym wykresom i diagramom, które zapewniają wizualizację danych w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Kintone

Ograniczone do 50 000 rekordów na aplikację i 150 pól na formularz

Zapoznanie się z oprogramowaniem może zająć trochę czasu

Ceny Kintone

30-dniowa bezpłatna wersja próbna

Professional: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Niestandardowy: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Kintone

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Kintone użytkownicy w praktyce

Oto, co recenzent G2 miał do powiedzenia na temat Kintone:

Kintone okazało się doskonałą platformą dla transformacji naszego zespołu. Doceniamy dobrze zorganizowaną strukturę aplikacji, elastyczność niestandardowego dostosowywania każdej z nich, a przede wszystkim doskonałą obsługę klienta, z której korzystaliśmy podczas całego procesu ustawień. Zespół wsparcia sprawił, że nasze wdrożenie przebiegło bezproblemowo, wzmacniając nasze zaufanie do platformy.

Kintone okazało się doskonałą platformą dla transformacji naszego zespołu. Doceniamy dobrze zorganizowaną strukturę aplikacji, elastyczność niestandardowego dostosowywania każdej z nich, a przede wszystkim doskonałą obsługę klienta, z której korzystaliśmy podczas całego procesu ustawień. Zespół wsparcia sprawił, że nasze wdrożenie przebiegło bezproblemowo, wzmacniając nasze zaufanie do platformy.

13. Qntrl (najlepsze rozwiązanie do zarządzania złożonymi cyklami pracy z zakończoną widocznością i kontrolą)

za pośrednictwem Qntrl

Qntrl pomaga przejąć kontrolę nad procesami biznesowymi, oferując scentralizowaną platformę do organizowania zadań, automatyzacji cyklu pracy i usprawniania współpracy.

Wizualizuj wszystko za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, automatyzuj kontrole zgodności i zarządzaj zgłoszeniami z jednego hub. Raportowanie i analityka pomagają mierzyć wydajność i skutecznie optymalizować cykle pracy.

Najlepsze funkcje Qntrl

Wizualizuj cały cykl pracy dzięki konfigurowalnym widokom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Zapewnij zgodność z normami dzięki automatycznym kontrolom procesów i egzekwowaniu zasad

Przełam bariery komunikacyjne, integrując dostęp do danych, aktualizacje i informacje zwrotne bezpośrednio z cyklem pracy

Ograniczenia Qntrl

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania

Doświadczenia mobilne mogą nie być wystarczająco dobre

Ceny Qntrl

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Standard: 20 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwo: 40 USD/miesiąc

Niestandardowy: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qntrl

G2: 4,5/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Qntrl użytkownicy w prawdziwym życiu

Oto, co recenzent G2 powiedział o Qntrl:

Możemy tworzyć niestandardowe skrypty oparte na javascript. Dostępnych jest wiele opcji, takich jak przypisanie do konkretnej osoby, przypisanie do dowolnej roli lub dowolnego zespołu lub automatyzacja za pomocą niestandardowych funkcji.

Możemy tworzyć niestandardowe skrypty oparte na javascript. Dostępnych jest wiele opcji, takich jak przypisanie do konkretnej osoby, przypisanie do dowolnej roli lub dowolnego zespołu lub automatyzacja za pomocą niestandardowych funkcji.

14. Airtable (najlepsze rozwiązanie do współpracy w zakresie przepływu pracy w stylu arkusza kalkulacyjnego)

za pośrednictwem Airtable

Airtable, popularne narzędzie samo w sobie, łączy w sobie łatwość obsługi arkusza kalkulacyjnego z potencjałem bazy danych.

Airtable to coś więcej niż tylko platforma do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych — pozwala tworzyć dostosowane do indywidualnych potrzeb przepływy pracy w zakresie zarządzania projektami. Projektuj dostosowane do potrzeb przepływy pracy, zarządzaj projektami, organizuj dane i współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym — wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Airtable

Stwórz idealne miejsce pracy dzięki funkcji Cobuilder firmy Airtable

Wybierz spośród tablic Kanban, kalendarzy i innych narzędzi, aby wizualizować swoje projekty w sposób najlepiej odpowiadający sposobowi pracy Twojego zespołu

Przydzielaj zadania, udostępniaj status projektów, a także rejestruj historię działań, aby zapewnić skuteczną współpracę

Limits Airtable

Może to nie wystarczyć do złożonej analizy danych i raportowania

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny Airtable

Free Forever

Zespół: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 54 USD/miesiąc na użytkownika

skala przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Airtable użytkownicy w prawdziwym życiu

Przeczytaj komentarz recenzenta Capterra na temat Airtable:

Ogólnie rzecz biorąc, Airtable zapewnia doskonałą równowagę między prostotą a wydajnością, co czyni go doskonałym wyborem do zarządzania projektami, organizowania danych i usprawniania przepływu pracy. Jego intuicyjna konstrukcja i opcje dostosowywania sprawiają, że jest przyjazny dla użytkowników indywidualnych i zespołów.

Ogólnie rzecz biorąc, Airtable zapewnia doskonałą równowagę między prostotą a wydajnością, co czyni go doskonałym wyborem do zarządzania projektami, organizowania danych i usprawniania przepływu pracy. Jego intuicyjna konstrukcja i opcje niestandardowe sprawiają, że jest przyjazny dla użytkowników indywidualnych i zespołów.

🧐 Czy wiesz, że... Przepływy pracy oparte na uprawnieniach zapobiegają przypadkowemu udostępnianiu nadmiernej ilości informacji, ponieważ zadanie zatwierdzania finansowego nie powinno mieć widoczności dla całego zespołu projektowego.

15. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania zadaniami i współpracy)

za pośrednictwem Trello

Uznawane za nieodzowne cyfrowe notatki dla zespołów na całym świecie, Trello to wizualne oprogramowanie do zarządzania projektami.

Niezależnie od tego, czy planujesz kampanię marketingową, czy koordynujesz złożone wprowadzenie produktu na rynek, to narzędzie do zarządzania przepływem pracy przekształca chaotyczne listy zadań do zrobienia w usprawnione tablice Kanban, które ułatwiają śledzenie zadań.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualizuj cykle pracy za pomocą tablic Kanban, list i kart

Szybko przełączaj się między widokami osi czasu, kalendarza i pulpitu nawigacyjnego

Wykorzystaj Butler, narzędzie do automatyzacji firmy Trello, aby zautomatyzować powtarzalne zadania

Limitacje Trello

Ograniczone funkcje zarządzania projektami, takie jak śledzenie czasu i raportowanie

Tablice można eksportować wyłącznie w formacie PDF z integracją

Ceny Trello

Free Forever

Standard: 5 USD miesięcznie na użytkownika

Premium: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Trello:

G2: 4,4/5 (ponad 13 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello:

Oto, co recenzent serwisu G2 miał do powiedzenia na temat Trello:

Bardzo podobało mi się to, że jest tak łatwy w użyciu, że nawet moi pracownicy, którzy nie są biegli w technologii, potrafili z niego korzystać i nie musiałam poprawiać za nich błędów. Jest konfigurowalny, więc mogłam go używać w każdym projekcie, nad którym pracowaliśmy, a nie tylko w jednym, specyficznym dla branży.

Bardzo podobało mi się to, że jest tak łatwy w użyciu, że nawet moi pracownicy, którzy nie są biegli w technologii, potrafili z niego korzystać i nie musiałam poprawiać za nimi błędów. Jest konfigurowalny, więc mogłam go używać w każdym projekcie, nad którym pracowaliśmy, a nie tylko w jednym, który był specyficzny dla branży.

16. Nulab (najlepsze rozwiązanie do stworzenia jednolitego obszaru roboczego sprzyjającego innowacyjności i współpracy)

za pośrednictwem Nulab

Nulab oferuje potężne narzędzia do zarządzania cyklem pracy, takie jak Backlog do zarządzania projektami i Cacoo do tworzenia diagramów przepływu pracy.

Ta zintegrowana platforma zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego planowania, śledzenia i realizacji projektów, od zarządzania zadaniami i śledzenia problemów po komunikację w czasie rzeczywistym i wizualną współpracę.

Najlepsze funkcje Nulab

Planuj, śledź i zarządzaj projektami za pomocą narzędzi takich jak wykresy Gantt, tablice Kanban i wykresy burndown

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom takim jak tablice online, dokumenty udostępniane i zintegrowane narzędzia komunikacyjne

Efektywnie rejestruj, przypisuj i rozwiązuj problemy dzięki wbudowanym narzędziom, które usprawniają proces śledzenia błędów

Ograniczenia Nulab

Free Plan pozwala na maksymalnie pięć integracji

Ograniczone zarządzanie plikami ze względu na limit rozmiaru wynoszący 10 MB

Ceny Nulab

Free Forever

Pakiet startowy: 35 USD/miesiąc

Standard: 100 USD/miesiąc

Premium: 175 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Nulab:

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Nulab prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent serwisu G2 napisał o narzędziu do zarządzania cyklem pracy firmy Nulab, Backlog:

Największą zaletą tego oprogramowania jest jego prosta konstrukcja i łatwość obsługi dla nowych użytkowników. Kiedy dołączyłem do tej firmy, byłem zupełnie nowy w tej dziedzinie, ale łatwo się dostosowałem, ponieważ po raz pierwszy musiałem raportować błędy za pomocą oprogramowania do śledzenia błędów. Mogę w nim łatwo dodawać wzmianki i przypisywać je. Mogę również zaznaczyć, które błędy mają wysoki priorytet.

Największą zaletą tego oprogramowania jest jego prosta konstrukcja i łatwość obsługi dla nowych użytkowników. Kiedy dołączyłem do tej firmy, byłem zupełnie nowy w tej dziedzinie, ale łatwo się dostosowałem, ponieważ po raz pierwszy musiałem raportować błędy za pomocą oprogramowania do śledzenia błędów. Mogę w nim łatwo dodać wzmiankę o błędzie i przypisać go. Mogę również zaznaczyć, które błędy mają wysoki priorytet.

🧐 Czy wiesz, że... Cykl pracy pomaga odkryć niewidoczne zadania, takie jak działania następcze, aktualizacje lub administrator, dzięki czemu można je wyeliminować lub zautomatyzować, zamiast tracić na nie cały dzień.

17. Cflow (najlepsze rozwiązanie do przekształcania tradycyjnych procesów biznesowych w zautomatyzowane cykle pracy)

za pośrednictwem Cflow

Chcesz zrezygnować z papieru i usprawnić złożone procesy biznesowe? Cflow to potężne, niewymagające kodowania rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy, które właśnie to umożliwia.

Wykorzystuje inteligentną automatyzację, aby przekształcić Twoją pracę i zdigitalizować operacje we wszystkich działach. Jest to niezawodny system zarządzania przepływem pracy z ponad 1000 integracjami, takimi jak Zapier, oraz najwyższej klasy zabezpieczeniami danych.

Najlepsze funkcje Cflow

Twórz niestandardowe formularze bez umiejętności technicznych dzięki kreatorowi formularzy typu „przeciągnij i upuść”

Skonfiguruj złożone cykle pracy z logiką warunkową dla zatwierdzeń

Uzyskaj praktyczne informacje, które pomogą zoptymalizować procesy biznesowe i zidentyfikować wąskie gardła w cyklu pracy

Ograniczenia Cflow

Biblioteka szablonów zawiera przede wszystkim szablony automatyzacji procesów biznesowych, które mogą nie odpowiadać wszystkim użytkownikom

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Ceny Cflow

dostępna bezpłatna wersja próbna*

Joy: 22 USD/miesiąc na użytkownika

Bliss: 32 USD miesięcznie za użytkownika

Zen: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cflow:

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Cflow prawdziwi użytkownicy

Przeczytaj komentarz recenzenta G2 na temat Cflow:

Korzystam z niego od kilku miesięcy i pomaga mi on efektywnie organizować pracę. Brak konieczności pisania kodu i rozwiązania oparte na AI ułatwiają zarządzanie wieloma projektami i zatwierdzaniem. Dla mnie prawdziwą funkcją jest możliwość tworzenia szablonów dla każdego projektu, a następnie dostosowywania ich do potrzeb każdego nowego projektu. Tablica Kanban to kolejna funkcja, która sprawiła, że zarządzanie projektami stało się ustandaryzowane i systematyczne. Status każdego projektu lub zadania można łatwo śledzić i efektywnie zarządzać.

Korzystam z niego od kilku miesięcy i pomaga mi on efektywnie organizować pracę. Brak konieczności pisania kodu i rozwiązania oparte na AI ułatwiają zarządzanie wieloma projektami i zatwierdzaniem zadań. Dla mnie prawdziwą funkcją jest możliwość tworzenia szablonów dla każdego projektu, a następnie dostosowywania ich do potrzeb każdego nowego projektu. Tablica Kanban to kolejna zaleta, która sprawiła, że zarządzanie projektami stało się ustandaryzowane i systematyczne. Status każdego projektu lub zadania można łatwo śledzić i skutecznie zarządzać nimi.

18. Notion (najlepsze rozwiązanie do tworzenia scentralizowanej bazy wiedzy z możliwością dostosowania obszaru roboczego)

za pośrednictwem Notion

Zapomnij o żonglowaniu wieloma aplikacjami — Notion na nowo definiuje obszar roboczy, łącząc dokumentację procesów, zarządzanie projektami i współpracę zespołową w jednej potężnej platformie.

Organizuje wszystko w jednym miejscu, ułatwiając zarządzanie zadaniami, notatkami i projektami. Dzięki konfigurowalnym szablonom i bazom danych możesz dostosować Notion do swojego przepływu pracy.

Najlepsze funkcje Notion

Zaprojektuj obszary robocze idealnie dopasowane do cyklu pracy Twojego zespołu — organizuj projekty, zadania i dokumenty

Wyraź siebie za pomocą różnych typów zawartości — tekstu, obrazów, tabeli, a nawet tablic Kanban i kalendarzy

Wykorzystaj komentarze, wzmianki i udostępniane dokumenty, aby wszyscy byli na bieżąco

Limitacje Notion

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs oparty na stronach za skomplikowany

Brak dostępu offline

Ceny Notion

Free Forever

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 24 USD/miesiąc na użytkownika

przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent Capterra miał do powiedzenia na temat Notion:

Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się podoba. Używam Notion prawie codziennie, zarówno do pracy, jak i do projektów osobistych, i nawet po wielu miesiącach użytkowania nadal nie mam żadnych problemów. To wspaniała aplikacja i jedna z moich ulubionych.

Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się podoba. Używam Notion prawie codziennie, zarówno do pracy, jak i do projektów osobistych, i nawet po wielu miesiącach użytkowania nadal nie mam żadnych problemów. To wspaniała aplikacja i jedna z moich ulubionych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Możesz połączyć widoki kalendarza i Kanban w narzędziach takich jak Notion, ClickUp lub Trello, co pozwoli Ci przełączać się między osiami czasu i statusami bez utraty kontekstu.

19. ProProfs Projekt (najlepsze rozwiązanie do tworzenia efektywnych cykli pracy dla małych firm)

za pośrednictwem ProProfs Projekt

ProProfs Project zajmuje się zarządzaniem projektami dla małych i rozwijających się zespołów. Jest to opłacalne rozwiązanie z bezpłatnym planem dla maksymalnie pięciu użytkowników, idealne dla start-upów i małych firm, które dopiero zaczynają swoją działalność.

Możesz łatwo współpracować, śledzić wydatki i generować wnikliwe raporty dotyczące wydajności projektów, alokacji zasobów i produktywności zespołu.

Najlepsze funkcje ProProfs Projekt

Przydzielaj zadania, ustalaj terminy i śledź postęp dzięki podzadaniami i poziomom priorytetów, zapewniając wszystkim odpowiedzialność

Wizualizuj osie czasu projektów i zależności za pomocą wykresów Gantt, zapewniając wszystkim jednakowy poziom wiedzy

Z łatwością rejestruj godziny rozliczeniowe i generuj faktury bezpośrednio na podstawie zarejestrowanego czasu, upraszczając proces rozliczeń

Ograniczenia projektu ProProfs

Ograniczone zaawansowane funkcje dla złożonych projektów

Ograniczone opcje niestandardowego dostosowywania

Ceny ProProfs Projekt

Free Forever

Biznes: 49,97 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ProProfs Projekt:

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 75 recenzji)

Co mówią o ProProfs Projekt prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent G2 powiedział o ProProfs Projekt:

ProProfs pomaga mi bezproblemowo optymalizować obciążenie pracą. Dzięki intuicyjnemu pulpitowi mogę śledzić, czy któreś z zasobów są przeciążone lub niewykorzystane. W ten sposób mogę szybko dostosować cykl pracy i efektywnie zarządzać codziennym obciążeniem pracą.

ProProfs pomaga mi bezproblemowo optymalizować obciążenie pracą. Dzięki intuicyjnemu pulpitowi mogę śledzić, czy któreś z zasobów są przeciążone lub niewykorzystane. W ten sposób mogę szybko dostosować cykl pracy i efektywnie zarządzać codziennym obciążeniem pracą.

20. Nintex (najlepszy do przepływów pracy skoncentrowanych na automatyzacji)

za pośrednictwem Nintex

Nintex jest szczególnie odpowiedni dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które chcą zarządzać złożonymi cyklami pracy. Koncentruje się na automatyzacji i optymalizacji procesów, dzięki czemu idealnie nadaje się dla działów kadr, finansów i obsługi klienta.

Platforma oferuje wsparcie dla wielu aplikacji zapewniających wydajne zarządzanie cyklem pracy i dokumentami.

Najlepsze funkcje Nintex

Twórz cykle pracy bez wysiłku, korzystając z intuicyjnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”

Uprość proces zatwierdzania i zapewnij zgodność z przepisami dzięki funkcjom takim jak podpisy cyfrowe i interaktywne cykle pracy dokumentów

Automatyzacja oparta na chmurze do integracji danych i zarządzania zadaniami

Ograniczenia Nintex

Brakuje zaawansowanych funkcji zarządzania cyklem pracy i współpracy

Może być kosztowne dla mniejszych zespołów

Ceny Nintex

Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nintex:

G2: 4,2/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Co mówią o Nintex prawdziwi użytkownicy

Przeczytaj komentarz recenzenta G2 na temat Nintex:

Nintex całkowicie zmienił zasady gry w zakresie automatyzacji naszych procesów biznesowych. Potężna i łatwa w użyciu funkcja automatyzacji przepływu pracy jest naprawdę silna. Pozwoliła nam zaoszczędzić niezliczone godziny pracy w tym zakresie i umożliwiła automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak wprowadzanie danych i proces zatwierdzania. Ponadto funkcje formularzy i aplikacji pomogły nam w opracowaniu niestandardowych formularzy, które można wypełniać i wysyłać z dowolnego miejsca, co ułatwiło nam pozyskiwanie informacji z terenu.

Nintex całkowicie zmienił zasady gry w zakresie automatyzacji naszych procesów biznesowych. Potężna i łatwa w użyciu funkcja automatyzacji przepływu pracy jest naprawdę silna. Pozwoliła nam zaoszczędzić niezliczone godziny pracy w tym zakresie i umożliwiła automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak wprowadzanie danych i proces zatwierdzania. Ponadto funkcje formularzy i aplikacji pomogły nam w opracowaniu niestandardowych formularzy, które można wypełniać i wysyłać z dowolnego miejsca, co ułatwiło nam pozyskiwanie informacji z terenu.

🎉 Ciekawostka: Lista kontrolna jest najbardziej niedocenianym narzędziem do zarządzania przepływem pracy. Od sal operacyjnych po misje w przestrzeni — nawet najbardziej złożone zadania zaczynają się od prostych, powtarzalnych list.

21. Pipefy (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji bez kodowania)

za pośrednictwem Pipefy

Od obsługi zadań związanych z zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja, po usprawnianie operacji związanych z zaopatrzeniem i obsługą klienta — Pipefy zaspokaja różnorodne potrzeby biznesowe.

Pipefy to platforma bezkodowa, która oferuje narzędzia do tworzenia, automatyzacji i zarządzania cyklem pracy bez konieczności korzystania z wsparcia działu IT.

Najlepsze funkcje Pipefy

Projektuj cykle pracy za pomocą narzędzi typu „przeciągnij i upuść”, logiki warunkowej i automatycznego przydzielania zadań

Stwórz połączenie z ponad 300 aplikacjami, aby zapewnić płynny przepływ danych

Szybko wdrażaj cykle pracy, korzystając z szablonów do zarządzania procesami biznesowymi

Ograniczenia Pipefy

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania w ramach planu Free

Logika warunkowa nie może być stosowana w plikach PDF

Ceny Pipefy

Free Forever

Biznes: Niestandardowe ceny

przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

Unlimited: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Pipefy:

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Pipefy prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent serwisu G2 miał do powiedzenia na temat Pipefy:

Pipefy pomaga mi w śledzeniu moich zadań do zrobienia i kroku, na którym jestem w codziennych procesach. Najlepsze w tym jest to, że bardzo rzadko zdarza mi się pominąć ważne zadanie.

Pipefy pomaga mi w śledzeniu moich zadań do zrobienia i kroku, na którym jestem w codziennych procesach. Najlepsze w tym jest to, że bardzo rzadko zdarza mi się pominąć ważne zadanie.

22. Miro (najlepsze do efektywnej wizualizacji i współpracy nad pomysłami)

za pośrednictwem Miro

Miro to innowacyjna platforma do współpracy online, która przyspiesza proces od pomysłu do wyniku. Jest ona szczególnie odpowiednia dla zespołów z różnych branż, poszukujących elastycznej i intuicyjnej platformy ułatwiającej współpracę i zarządzanie projektami.

Możliwość zapewnienia wsparcia dla burzy mózgów i planowania w czasie rzeczywistym sprawia, że idealnie nadaje się do rozwoju produktów, kampanii marketingowych i projektowania UX.

Najlepsze funkcje Miro

Skorzystaj z Intelligent Canvas, aby łączyć dokumenty, mapy myśli, diagramy i inne elementy z nieograniczoną liczbą członków, nawet w wersji bezpłatnej

Współpracuj bez wysiłku dzięki funkcjom takim jak współedytowanie w czasie rzeczywistym, wideo-konferencje i bezpośrednie komentowanie

Twórz prototypy, podsumowuj dyskusje i uzyskaj cenne informacje dzięki współpracy z AI

Limits Miro

Aplikacja mobilna może czasami nie posiadać wszystkich funkcji

Duże tablice spowalniają surferów

Ceny Miro

Free Forever

Pakiet startowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 16 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Enterprise Guard: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)

Co mówią o Miro prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent G2 powiedział o Miro:

Używam Miro do organizowania informacji związanych z projektem. Zrzuty ekranu, linki, diagramy przepływu, szczegóły dotyczące konkurencji, osie czasu – wszystko trafia na OGROMNĄ tablicę Miro, gdzie mogę łatwo znaleźć to, czego potrzebuję, i efektywnie udostępniać to z innymi.

Używam Miro do organizowania informacji związanych z projektem. Zrzuty ekranu, linki, diagramy przepływu, szczegóły dotyczące konkurencji, osie czasu – wszystko trafia na OGROMNĄ tablicę Miro, gdzie mogę łatwo znaleźć to, czego potrzebuję, i skutecznie udostępniać to z innymi.

🧐 Czy wiesz, że... Narzędzia do tworzenia tablic, takie jak ClickUp Whiteboards lub Miro, służą nie tylko do burzy mózgów — można je połączyć z bieżącymi zadaniami i cyklami pracy, dzięki czemu tworzenie pomysłów staje się częścią realizacji.

23. Next Matter (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji złożonych cykli pracy w przedsiębiorstwach)

za pośrednictwem Next Matter

Next Matter to oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy bez kodowania, które upraszcza operacje i usprawnia współpracę w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Pozwala to skutecznie zarządzać sprawami prawnymi i tworzyć złożone cykle pracy bez konieczności posiadania rozległej wiedzy z zakresu kodowania, zapewniając doskonałość operacyjną w różnych działach.

Najlepsze funkcje Next Matter

Zintegruj z ponad 3000 aplikacji, aby ułatwić wymianę danych i zautomatyzować wprowadzanie danych

Bądź na bieżąco z poszczególnymi zadaniami dzięki dokładnemu śledzeniu czasu pracy

Uzyskaj cenne informacje na temat wydajności operacyjnej dzięki kompleksowej analityce

Limitacje Next Matter

Może być kosztowne dla mniejszych zespołów

W przypadku dużych cykli pracy mogą wystąpić opóźnienia w ładowaniu

Ceny Next Matter

dostępna bezpłatna wersja próbna*

Pakiet startowy: 625 USD opłaty za platformę miesięcznie + 19 USD miesięcznie za każdego użytkownika

Wzrost: 2950 USD opłaty za platformę miesięcznie + 29 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: 7500 USD opłaty za platformę miesięcznie + 49 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Next Matter:

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Next Matter użytkownicy w prawdziwym życiu

Przeczytaj komentarz recenzenta G2 na temat Next Matter:

Narzędzie to jest niezwykle przyjazne dla użytkownika. Zespół wykonał świetną robotę podczas procesu wdrażania, szkoląc nas w zakresie obsługi i odpowiadając na wszystkie pytania, dzięki czemu teraz bardzo łatwo jest tworzyć nowe przepływy i procesy dla naszej firmy. Myślę, że część szkoleniowa procesu wdrażania była naprawdę kluczowa dla naszego powodzenia i przyjęcia platformy.

Narzędzie to jest niezwykle przyjazne dla użytkownika. Zespół wykonał świetną robotę podczas procesu wdrażania, szkoląc nas w zakresie obsługi i odpowiadając na wszystkie pytania, dzięki czemu teraz bardzo łatwo jest tworzyć nowe przepływy i procesy dla naszej firmy. Myślę, że część szkoleniowa procesu wdrażania była naprawdę kluczowa dla naszego powodzenia i przyjęcia platformy.

24. beSlick (najlepsze rozwiązanie dla wydajnych i zgodnych z przepisami operacji)

za pośrednictwem beSlick

Wcześniej znany jako Process Bliss, beSlick to kompleksowa platforma do zarządzania przepływem pracy, zaprojektowana, aby pomóc zespołom w kontrolowaniu zadań, poprawie współpracy i zapewnieniu odpowiedzialności.

Dzięki ponad 3000 integracjom płynnie łączy się z Twoimi ulubionymi aplikacjami. Przyjazny dla użytkownika interfejs i aplikacja mobilna sprawiają, że Twój zespół może zachować wydajność niezależnie od lokalizacji.

To doskonały wybór dla branży finansowej, budowlanej i zarządzania projektami.

najlepsze funkcje beSlick

Twórz i dostosowuj niestandardowe cykle pracy bez wysiłku dzięki interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”

Przydzielaj zadania, ustalaj terminy i dbaj o śledzenie wszystkich dzięki wizualnym pulpitom nawigacyjnym i raportom

Bądź na bieżąco z krytycznymi zadaniami dzięki ścieżkom audytu i narzędziom pomagającymi osiągnąć standardy regulacyjne

limitacje beSlick

Bezpłatna wersja próbna nie zapewnia wszystkich funkcji

Ustawianie wymaga czasu

ceny beSlick

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Wersja płatna: 16 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje beSlick:

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 25 recenzji)

Co mówią o beSlick prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent serwisu G2 miał do powiedzenia na temat beSlick:

Intuicyjne i łatwe w ustawieniach szablony, które tworzą połączenie między dokumentacją a rzeczywistym, kierowanym i rejestrowanym wykonywaniem standardowych procesów. Łatwość obsługi i niewielki wysiłek wymagany do ustawienia procesu, niezależnie od tego, czy jest on prosty, pod warunkiem, czy składa się z wielu kroków. Świetne i szybkie wsparcie techniczne.

Intuicyjne i łatwe w ustawieniach szablony, które tworzą połączenie między dokumentacją a rzeczywistym, kierowanym i rejestrowanym wykonaniem standardowych procesów. Łatwość obsługi i niewielki wysiłek wymagany do ustawienia procesu, niezależnie od tego, czy jest on prosty, pod warunkiem czy składa się z wielu kroków. Doskonałe i szybkie wsparcie techniczne.

25. Bynder (najlepszy do kompleksowego zarządzania zasobami cyfrowymi)

za pośrednictwem Bynder

Potrzebujesz narzędzia do zarządzania wszystkimi zasobami cyfrowymi? Wypróbuj Bynder. Ta platforma DAM (Digital Asset Management) pomaga organizować cykl pracy zawartości, zapewnia spójność marki i usprawnia współpracę zespołową dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji.

Ponadto integracja z aplikacjami takimi jak WordPress, Hootsuite i Vimeo zapewnia, że cała przestrzeń robocza pozostaje w jednym, dostosowanym do potrzeb miejscu.

Najlepsze funkcje Bynder

Zorganizuj i znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu dzięki scentralizowanej bibliotece zasobów

Twórz, przeglądaj i zatwierdzaj zawartość z łatwością, korzystając z konfigurowalnych cykli pracy

Wykorzystaj AI do inteligentniejszego zarządzania zasobami, w tym automatyzację tagowania, ulepszone wyszukiwanie i analizę wydajności

Ograniczenia Bynder

Duże pliki lub biblioteki zasobów mogą spowolnić działanie oprogramowania

Niektórzy klienci uważają, że cykle pracy związane z zatwierdzaniem nie są odpowiednie dla branż podlegających ścisłej regulacji

Ceny Bynder

Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bynder:

G2: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Bynder prawdziwi użytkownicy

Oto, co recenzent G2 powiedział o Bynder:

Przez lata korzystałem z kilku różnych systemów DAM, a Bynder jest zdecydowanie najbardziej przyjazny dla użytkownika, zarówno pod względem ustawień administratora, jak i ogólnego komfortu użytkowania. Ma to ogromne znaczenie dla przyjęcia rozwiązania i ogólnego powodzenia. Ponieważ Bynder jest potężnym narzędziem z wieloma funkcjami, jego wstępne wdrożenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwe do opanowania, niewielkie porcje informacji. Doceniam to, ponieważ pomogło to naszemu zespołowi zwiększyć wydajność: nie musieliśmy tracić czasu na spotkaniach, ponownie omawiając przeszłe tematy.

Przez lata korzystałem z kilku różnych systemów DAM, a Bynder jest zdecydowanie najbardziej przyjazny dla użytkownika, zarówno pod względem ustawień administratora, jak i ogólnego komfortu użytkowania. Ma to ogromne znaczenie dla przyjęcia rozwiązania i ogólnego powodzenia. Ponieważ Bynder jest potężnym narzędziem z wieloma funkcjami, jego wdrożenie jest zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwe do opanowania, niewielkie porcje informacji. Doceniam to, ponieważ pomogło to naszemu zespołowi zwiększyć wydajność: nie musieliśmy tracić czasu na spotkaniach, ponownie omawiając przeszłe tematy.

📖 Przeczytaj również: Przykłady cyklu pracy i przypadki użycia

Wzmianki dla oprogramowania do zarządzania przepływem pracy

* camunda to potężna platforma do automatyzacji przepływu pracy, która pomaga firmom usprawnić złożone procesy dzięki otwartym, wysoce konfigurowalnym funkcjom.

* teamwork to narzędzie do wspólnego zarządzania projektami, które umożliwia zespołom efektywne zarządzanie zadaniami, komunikację i śledzenie postępów w ramach projektów.

Toggl Track to proste, ale skuteczne narzędzie do śledzenia czasu, które pozwala zespołom monitorować godziny pracy, optymalizować wydajność i usprawniać osie czasu projektów.

Ciesz się płynnym zarządzaniem cyklem pracy dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniej platformy do zarządzania przepływem pracy decyduje o całym postępie i wydajności. Chociaż istnieje wiele różnych opcji, ClickUp jest kompleksowym i wszechstronnym rozwiązaniem, które pomaga pracować mądrzej, a nie ciężej.

Potrzebujesz solidnych funkcji zarządzania zadaniami, śledzenia i współpracy? Sprawdzone! Chcesz zintegrować zaawansowaną AI ze swoim cyklem pracy? Sprawdzone!

ClickUp zapewnia jedno źródło informacji dla wszystkich Twoich zadań. Załóż bezpłatne konto ClickUp już dziś! ✅