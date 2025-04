50 kreatywnych pomysłów na newsletter, które zaangażują odbiorców

Widziałeś to już wcześniej - te wyskakujące okienka zachęcające do zapisania się do newslettera, obiecujące ekskluzywną zawartość, wcześniejszy dostęp lub kuszący rabat. Myślisz: "Dlaczego nie?" i wpisujesz swój e-mail.

Minęło kilka tygodni, a ten niegdyś ekscytujący newsletter? Leży pod stertą nieotwartych e-maili, czekając na swój nieuchronny los - przerażające kliknięcie Unsubscribe.

Do zrobienia, aby Twój newsletter nie skończył tak samo?

Świetny newsletter to coś więcej niż naciśnięcie przycisku Wyślij w e-mailu pełnym aktualizacji. Chodzi o tworzenie zawartości, która przyciąga, buduje zaufanie i sprawia, że odbiorcy z niecierpliwością czekają na kolejne wydanie.

W tym wpisie na blogu udostępniamy zakończony przewodnik po tworzeniu newslettera, w tym 50 pomysłów, które konsekwentnie angażują i motywują.

60-sekundowe podsumowanie Wybierz typ newslettera, który jest zgodny z twoimi celami - spostrzeżenia, aktualizacje, historie, ciekawostki, społeczność lub sprzedaż

Istnieje sześć rodzajów newsletterów do rozważenia: branżowe spostrzeżenia i ekspertyzy, aktualizacje produktów i biznesu, osobiste historie i lekcje, ciekawostki i podsumowania, budowanie społeczności, sprzedaż i promocje

Projektuj skuteczne newslettery z wyczyszczoną zawartością, przejrzystą hierarchią wizualną, optymalizacją mobilną i spersonalizowanymi wezwaniami do działania, nieustannie testując i dostosowując je w celu zwiększenia zaangażowania

Zbuduj nawyk tworzenia kreatywnych newsletterów poprzez rejestrowanie pojawiających się pomysłów, rozwijanie ustrukturyzowanego przepływu pracy, efektywną współpracę, wykorzystywanie narzędzi AI i ciągłe śledzenie wydajności w celu dostosowywania i ulepszania w miarę upływu czasu

ClickUp pomaga usprawnić zbieranie pomysłów, organizację zadań, śledzenie wyników, tworzenie zawartości i nie tylko, umożliwiając tworzenie angażujących, spójnych biuletynów wzbogaconych o wsparcie AI

Rodzaje newsletterów do rozważenia

Co chcesz osiągnąć za pomocą newslettera? Posiadanie jasnego celu, który jest zgodny z głównymi celami biznesowymi, jest niezbędne do skutecznego ustrukturyzowania zawartości wokół niego.

Przyjrzyjmy się kilku popularnym typom newsletterów.

ciekawostki i podsumowania

Kto powiedział, że biuletyny zawsze muszą dotyczyć nowych spostrzeżeń? Istnieje już mnóstwo informacji, a newsletter można zbudować, zbierając najbardziej wartościową zawartość na dany temat w jednym cotygodniowym e-mailu.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku bardzo nasyconych tematów, takich jak SEO lub Generative AI, gdzie ludzie szukają szybkiego dostępu do najbardziej pomocnych informacji.

osobiste historie i lekcje

To doskonały sposób dla solopreneurów i marek działających w kreatywnych przestrzeniach na zbudowanie połączenia z odbiorcami.

Skup się na autentycznej, surowej zawartości, takiej jak wyciągnięte wnioski, emocjonalne momenty, codzienne aktualizacje, wskazówki dotyczące wydajności, które sprawdzają się w Twoim przypadku itp. Pamiętaj, aby używać prostego, szczerego języka, aby być bardziej wiarygodnym.

Jeśli chcesz, aby Twoi odbiorcy docelowi byli podekscytowani tym, co tworzysz, Twój biuletyn może udostępniać aktualizacje produktów, zawartość zza kulis, aktualizacje dotyczące finansowania, odliczanie do premiery, informacje o wczesnym dostępie itp.

sprzedaż i promocje

Newslettery mogą stanowić istotną wartość dodaną w cyklu sprzedaży! Kluczem jest upewnienie się, że nie tylko sprzedajesz swoim odbiorcom - dajesz im cenne informacje, które pomogą im dokonywać lepszych wyborów, nawet jeśli nie kupią twojego produktu. Istnieje kilka szablonów kampanii drip, które można sprawdzić w poszukiwaniu inspiracji.

budowanie społeczności

Jeśli chcesz zjednoczyć swoich odbiorców jak rodzinę, potraktuj swój newsletter jako przestrzeń, która ich łączy. Udostępniaj opinie użytkowników, w tym pytania i odpowiedzi, organizuj zabawne cotygodniowe wyzwania lub planuj wirtualne spotkania.

spostrzeżenia i wiedza branżowa

Jest to idealny format, jeśli chcesz ustawić się w roli eksperta. Możesz analizować trendy w branży, oferować perspektywy oparte na wieloletnim doświadczeniu lub zagłębiać się w tematy, w których posiadasz wiedzę merytoryczną.

📮 ClickUp Insight: Podczas gdy 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w mniej niż 10 minut, 15% zajmuje to ponad 2 godziny. Ta mieszanka błyskawicznych i opóźnionych odpowiedzi może tworzyć luki w komunikacji i spowalniać współpracę. Dzięki ClickUp wszystkie wiadomości, zadania i aktualizacje znajdują się w jednym miejscu, zapewniając, że żadna rozmowa nie zostanie zawieszona, a wszyscy pozostaną zsynchronizowani, bez względu na to, jak szybko - lub wolno - odpowiadają.

50 pomysłów na angażującą zawartość newslettera

Ciekawostki i podsumowania

1. Promocje na blogu

Chcesz zwiększyć zasięg swojego bloga? Wykorzystaj swój newsletter do promocji najnowszych artykułów. Niezależnie od tego, czy udostępniasz pojedynczy post, czy wyselekcjonowaną listę, ta strategia utrzymuje zaangażowanie subskrybentów newslettera, jednocześnie zwiększając ruch na Twojej stronie internetowej.

Inspiracja: Oto nasz własny newsletter, WriteClick , który co dwa tygodnie dostarcza zestawienie wyselekcjonowanych postów na blogu! Od dogłębnych metodologii po praktyczne wskazówki, przynosi najnowsze trendy ze świata wydajności.

2. Najczęściej zadawane pytania

Zamień często zadawane pytania w zawartość! Zbierz często zadawane pytania z transkrypcji czatów na żywo, komentarzy w mediach społecznościowych lub zapytań e-mail i odnieś się do nich w swoim newsletterze. To nie tylko oszczędność czasu, ale także pewność, że odpowiadasz dokładnie na to, co chcą wiedzieć Twoi odbiorcy.

przykład: Jeśli jesteś firmą technologiczną zajmującą się opieką zdrowotną, możesz powiedzieć: Przejrzeliśmy wasze komentarze i zapytania na czacie, a oto najczęściej zadawane pytania: P: W jaki sposób Wasze oprogramowanie integruje się z istniejącymi systemami opieki zdrowotnej?

3. Pobieranie plików i szablonów

Każdy lubi otrzymywać darmowe rzeczy, zwłaszcza jeśli są one łatwe do zdobycia. Daj swoim subskrybentom gotowe do użycia szablony, ramy lub listy kontrolne, które mogą natychmiast zastosować w życiu osobistym lub zawodowym. Niektóre przykłady obejmują kalendarze planowania, arkusze budżetowe, plany treningowe, a nawet szablony biuletynów.

Inspiracja: DesignModo trafia w dziesiątkę, oferując pakiet darmowych zasobów do prototypowania, w tym slajdów i paneli nawigacyjnych. Nie mówią po prostu: "Oto gratis". "Przedstawiają je jako niezbędne narzędzie dla projektantów i sprawiają, że pobieranie jest bezproblemowe.

Prosta wskazówka: Niech twoje wezwanie do działania będzie bezpośrednie i ukierunkowane na działanie. Zwroty takie jak "Pobierz swój przewodnik " lub "Pobierz swój darmowy szablon " działają najlepiej w przypadku e-maili opartych na zasobach.

4. Przewodniki po prezentach

Dla eCommerce specjalne okazje są kopalnią złota dla sprzedaży. I nie chodzi tylko o Boże Narodzenie! Stwórz przewodnik po zakupach, prezentach lub podróżach na Walentynki, Dzień Matki, powrót do szkoły itp.

Inspiracja: Myślisz nieszablonowo? Wyślij swoim subskrybentom wyselekcjonowaną listę "Prezentów dla miłośników kawy". albo do zrobienia czegoś w stylu Warby Parker. Ich biuletyn prezentuje stylowy i dobrze zorganizowany przewodnik po prezentach, zawierający wyselekcjonowane produkty, atrakcyjne wizualnie zdjęcia i przejrzyste linki do zakupów, zapewniające płynne przeglądanie.

przykład: Jeśli jesteś firmą turystyczną, udostępnij The Ultimate Valentine's Day Getaway Guide. Podkreśl wymarzone miejsca docelowe, wyjątkowe doświadczenia i ekskluzywne oferty podróży, a także ułatw klientom rezerwację dzięki bezpośrednim połączonym linkom! ❤️✈️

5. Sezonowe "must-knows

To więcej niż udostępnianie pozdrowień na sezon. Dostosuj swoje porady, produkty lub promocje do pory roku.

Przykład: Jeśli jesteś firmą zajmującą się pielęgnacją skóry, możesz zaoferować wskazówki dotyczące limitu ekspozycji na słońce latem, a także porozmawiać o filtrach przeciwsłonecznych.

Niezależnie od branży - produkcja, organizacje non-profit, edukacja - zawsze znajdą się kluczowe daty, o których subskrybenci mogą nie wiedzieć lub o których mogą potrzebować przypomnienia. Stwórz newsletter wokół nich.

Inspiracja: Intuit Turbotax upraszcza tę kwestię, wysyłając na czas przypomnienia o terminach podatkowych. Ich newsletter zawiera nawet opcję "Dodaj do kalendarza", dzięki czemu czytelnicy mogą być zorganizowani za pomocą jednego kliknięcia.

7. Quizy

Quizy są interaktywne, zabawne i wciągające. Wykorzystaj je jako okazję do zwiększenia zaangażowania i zebrania istotnych informacji dzięki pytaniom dostosowanym do twoich subskrybentów i biznesu.

✨ Inspiracja: Heights wciąga za pomocą łamigłówki, która nie tylko pobudza ciekawość, ale także subtelnie promuje suplement diety Vitals. Zachęcając czytelników do udzielania odpowiedzi, sprawiają, że newsletter staje się interaktywny, a nie jednostronny.

Przykład: Jeśli jesteś firmą kosmetyczną, możesz zapytać - Jaki jest Twój typ skóry? Rozwiąż nasz 2-minutowy quiz, aby się dowiedzieć. Uzyskaj spersonalizowaną rekomendację produktu, aby Twoja skóra była promienna przez cały rok!

8. Branżowe pytania "Czy wolałbyś?

Ten lekki, interaktywny format pozwala subskrybentom zaangażować się w Twoją markę w zabawny sposób. Stawiaj przed subskrybentami dylematy związane z branżą, które zmuszą ich do dokonania interesującego wyboru.

Przykład: Jeśli jesteś firmą programistyczną, możesz zapytać: Czy wolałbyś debugować 1000-liniowy kod bez komentarzy, czy przepisać go od zera?

💡 Prosta wskazówka: Aby zwiększyć uczestnictwo w newsletterach technologicznych, przeprowadź ankietę w swoim e-mailu i udostępniaj najpopularniejszą odpowiedź w następnym problemie.

Osobiste historie i lekcje

9. Spostrzeżenia zza kulis (BTS)

Spraw, by subskrybenci poczuli się jak wtajemniczeni. Pokaż im, jak tworzysz produkt, realizujesz projekt lub jak wygląda kultura organizacyjna w Twoim biurze. Przedstaw członków zespołu za pomocą zabawnych faktów i ich ról. Możesz też udostępniać wpadki i ujęcia z kampanii. Zawartość BTS humanizuje markę i sprzyja silniejszemu połączeniu z odbiorcami.

Przykład: Jeśli jesteś firmą zajmującą się produktami, możesz pomyśleć o czymś w stylu: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak powstaje nasz najnowszy produkt? Spotkaj się z Sarą, naszą główną projektantką, i zobacz ten zabawny szkic, który zrobiła przed ostatecznym produktem! Oto podgląd procesu twórczego!

10. Osobista notatka od zespołu

Udostępnij wiadomość od kogoś z zespołu, aby nadać swojemu newsletterowi osobisty charakter. Nie musi to być koniecznie dyrektor generalny. Wiadomość od projektanta produktu, przedstawiciela obsługi klienta, a nawet stażysty może być równie interesująca.

Przykład: Jeśli jesteś marką korporacyjną, co powiesz na wprowadzenie "Tygodnia z życia szefa [DEPARTAMENTU]"?

11. Tablica nastrojów lub inspiracji dla Twojej marki

Daj swoim subskrybentom wgląd w estetykę, motywy i wpływy, które kształtują tożsamość Twojej marki. Niezależnie od tego, czy jest to kolaż kolorów, tekstur czy elementów projektu, sprawia to, że Twoja marka jest bardziej celowa i atrakcyjna wizualnie.

Inspiracja: Newsletter Opumo "Monday Mood: Autumn Essentials" to sezonowa tablica nastrojów z funkcją ciepłych odcieni, przytulnych tekstur i minimalistycznej estetyki. Tworzą wciągające doświadczenie, które jest zgodne z tożsamością ich marki.

12. Co leży na naszym biurku?

Ludzie uwielbiają odkrywać ulubione narzędzia, gadżety lub niezbędne elementy, które pomagają profesjonalistom z danej branży zachować wydajność, kreatywność lub relaks. Zaprezentuj niezbędniki swojego zespołu w sposób, który wzbudzi ciekawość i zaoferuje wartość.

Przykład: Jeśli jesteś agencją projektową, pomyśl do zrobienia czegoś takiego: Inside a Graphic Designer's Toolkit: 7 gadżetów, które ułatwiają moją pracę, w funkcji rysików, palet kolorów i najlepszej ergonomicznej myszy na długie godziny pracy.

13. Osobiste wyzwanie od Teams

Zaproś swoich subskrybentów do podjęcia wyzwania związanego z przydatnymi lub zabawnymi pomysłami na newsletter wraz z Twoim zespołem. Niech będą one proste, wykonalne i istotne dla Twojej branży. Może to być coś tak prostego, jak wyzwanie "5 dni bez skrzynki odbiorczej", które zmotywuje ludzi do pozbycia się bałaganu.

Możesz również użyć szablonów e-maili z potwierdzeniem, aby wysłać potwierdzenie rejestracji do uczestników, gdy zarejestrują się w wyzwaniu.

📌 Przykład: Jeśli posiadasz narzędzie zwiększające wydajność, co powiesz na wprowadzenie wyzwania związanego z porządkowaniem? Chcesz uporządkować swój obszar roboczy i zwiększyć wydajność? Dołącz do naszego 7-dniowego wyzwania "Detoks biurka "

14. Nostalgiczne marketingowe powroty

Trendy zawsze zataczają koło, a wykorzystanie nostalgii może być potężnym narzędziem marketingowym. Powróć do minionych trendów branżowych, zbadaj ich ewolucję i omów ich znaczenie dzisiaj. Dodaj to do comiesięcznej rotacji pomysłów na biuletyny, aby objąć jak najwięcej tematów.

Przykład: Jeśli jesteś firmą z branży fintech, przygotuj newsletter na temat Boom or Bust? Era Dot-Com vs. dzisiejsza bańka startupowa lub podobne tematy.

15. Zdjęcia zwierząt

Porozmawiajmy o najbezpieczniejszym pomyśle na newsletter! Urocze zdjęcia zwierząt są preferowane na wszystkich kanałach mediów społecznościowych i sprawiają, że Twoja marka jest bardziej ludzka i możliwa do powiązania.

✨ Inspiracja: Fi nn wykorzystuje ten pomysł, prezentując w swoim newsletterze urzekające zdjęcia zwierząt domowych. Zamiast przeładowywać e-mail tekstem, pozwalają obrazom błyszczeć, jednocześnie płynnie integrując wezwanie do działania, które zachęca do zaangażowania.

16. Promocja list odtwarzania Spotify

Newslettery pomagają budować relacje, a czy jest lepszy sposób na połączenie niż muzyka? W końcu jest uniwersalna. Udostępniaj playlisty swojego zespołu do pracy, motywacyjne miksy, a nawet tematyczne playlisty na święta. Wszystko, co wywołuje emocje, poprawia nastrój i pasuje do wizerunku Twojej marki.

Przykład: Jeśli jesteś marką lifestylową, możesz powiedzieć: Rozpocznij tydzień z naszą motywacyjną playlistą na Monday. Posłuchaj jej i daj nam znać, jaki jest Twój ulubiony utwór!

17. Ankieta lub sondaż

Szukasz bezpośredniej informacji zwrotnej od swoich subskrybentów? Wyślij szybką ankietę lub sondę w newsletterze i obserwuj napływające odpowiedzi. Jednak ankiety powinny być krótkie (maksymalnie 3-5 pytań) i zabawne, aby zwiększyć zaangażowanie.

Inspiracja: Newsletter Mir o jest bardzo prosty. Zaprasza subskrybentów do wzięcia udziału w 3-pytaniowej ankiecie na temat nowych funkcji, używając czystego projektu z wyraźnym wezwaniem do działania.

18. Motywacyjne lub zabawne cytaty

Zawartość newsletterów zależy od rodzaju prowadzonego biznesu, ale pozwalają one podnieść na duchu, zainspirować lub rozbawić subskrybentów. Wybierz cytaty, które pasują do Twojego przekazu, na przykład motywujące do rozwoju, dowcipne do stylu życia lub prowokujące do myślenia dla profesjonalistów.

Inspiracja: Zenpen stosuje minimalistyczne podejście w "Weekly Drops of Wisdom". "Zamiast wrzucać losowy cytat, tworzą wciągające doświadczenie dzięki przemyślanym wiadomościom, delikatnym akwarelowym wizualizacjom i czystemu, uporządkowanemu układowi.

19. Ekskluzywna zawartość

Zamień swój newsletter w ekskluzywne doświadczenie VIP. Zaoferuj swoim subskrybentom dostęp do wewnętrznej zawartości, takiej jak zakulisowe spostrzeżenia, ukryte funkcje, nadchodzące premiery produktów lub specjalne rabaty, które nie są dostępne gdzie indziej. Buduje to ekscytację i sprawia, że ludzie z niecierpliwością czekają na twoje e-maile.

📌 Przykład: Jeśli masz produkt z funkcjami sztucznej inteligencji, powiedz, Uzyskaj ekskluzywne pierwsze spojrzenie na naszą nową funkcję opartą na sztucznej inteligencji, która zostanie uruchomiona w przyszłym miesiącu tylko dla subskrybentów naszego newslettera!

20. X mniej znanych faktów o Twojej marce

Udostępnianie nieoczekiwanych faktów BTS o swoim Business, Teams lub historii, aby zbudować głębsze połączenie z subskrybentami.

📌 Przykład: Jeśli jesteś startupem, funkcja a Czy wiesz, że zaczynaliśmy w małym garażu z zaledwie dwiema osobami i starym laptopem? Nasza podróż była pełna niespodzianek - oto pięć mniej znanych faktów o tym, jak się tu znaleźliśmy!

21. seria "Używasz tego w niewłaściwy sposób

Wielu klientów nieświadomie niewłaściwie korzysta z produktów, co wpływa na ich doświadczenia. Wskaż najczęstsze błędy, aby nauczyć ich, jak uzyskać najlepsze wyniki. To wyjątkowy sposób na udostępnianie wskazówek.

📌 Przykład: Firma technologiczna może powiedzieć: *Myślisz, że w pełni wykorzystujesz potencjał naszej aplikacji? Oto dlaczego prawdopodobnie robisz to źle i jak uzyskać najlepsze wyniki w 3 prostych krokach!

Poinformuj subskrybentów o tym, co dzieje się na Twoich platformach społecznościowych i zachęć ich do śledzenia najnowszych aktualizacji i spostrzeżeń branżowych.

Inspiracja: Sprawdź, jak Fractel zachęca swoich subskrybentów do bycia na bieżąco poprzez śledzenie ich na Instagramie i Facebooku w tym newsletterze.

23. Marketing webinarowy

Organizujesz webinarium? Twój newsletter może go promować, aby stworzyć szum i zachęcić do rejestracji. Niezależnie od tego, czy jest to sesja pytań i odpowiedzi na żywo, szkolenie czy wykład branżowy, podkreśl, co zyskają uczestnicy. W e-mailu umieść link do rejestracji i krótką wypunktowaną listę tego, czego się nauczą.

Przykład: Jeśli jesteś ekspertem finansowym, wyślij zaproszenie o treści: Weź udział w naszym darmowym webinarium: Jak zbudować bogactwo w 2025 roku (liczba miejsc jest ograniczona!).

24. Promocje na wydarzenia

Ten jest podobny do promocji webinarów, ale jest szerszy. Stwórz sekwencję e-maili, które budują emocje związane z nadchodzącymi wydarzeniami.

Przykład: Jeśli wprowadzasz na rynek produkt, przypomnij czytelnikom: Podekscytowany naszym nadchodzącym wydarzeniem związanym z premierą produktu? Dołącz do nas, aby zobaczyć go po raz pierwszy! Miejsca szybko się zapełniają - zarezerwuj swoje miejsce już dziś!

25. Rocznica firmy lub kamień milowy

Twoi odbiorcy chcą świętować zwycięstwa razem z Tobą. Niezależnie od tego, czy jest to rocznica istnienia Twojej firmy, czy też ważny kamień milowy (np. osiągnięcie 100 milionów dolarów przychodu lub zdobycie nagrody), udostępniaj je w swoim newsletterze. Publiczne uznanie sprawia, że marka staje się bardziej wiarygodna i godna zaufania.

Inspiracja: W tym newsletterze Mad ewell zastosowano podejście storytellingowe, aby uczcić kamienie milowe z 2024 roku. Wykorzystuje angażujące wizualizacje, aby użytkownik poczuł się częścią podróży marki, jednocześnie wzmacniając podekscytowanie przyszłością.

Sprzedaż i promocje

26. Oferty i rabaty

Okazje i rabaty (aka e-maile motywacyjne) są podstawową strategią e-mail marketingu nie bez powodu. Wszyscy żyjemy dla dreszczyku emocji związanego z zapisaniem się do newslettera, aby otrzymać 10% zniżki na pierwszy zakup! Możesz także ustawić kampanie kroplowe i zautomatyzowane wyzwalacze w swoim CRM, aby wysyłać szablony e-maili z kodami rabatowymi.

Inspiracja: Canva robi to dobrze - w tym newsletterze promuje limitowany 50% rabat na Canva Pro, wykorzystując przyciągający wzrok projekt i pilną kopię do zrobienia, aby zachęcić do natychmiastowego działania.

27. Seria wideo

Filmy wideo tworzą głębsze połączenia z subskrybentami. Niezależnie od tego, czy jest to samouczek, spojrzenie zza kulis, czy też ekspertyza, udostępnianie krótkich filmów wideo w YouTube w biuletynie zapewnia dynamikę.

Przykład: Jeśli zajmujesz się technologią, stwórz wideo na temat: 2-Minute Breakdown: Jak AI zmieni Twoją branżę dla konkretnych odbiorców

28. Program Poleć Znajomego

Zmień swoich subskrybentów w ambasadorów marki dzięki programowi poleceń. Oferuj rabaty, darmowe materiały lub ekskluzywne korzyści, gdy wprowadzą nowych klientów do Twojej marki. Jest to również świetny sposób na budowanie listy e-mail.

✨ Inspiracja: Busu u robi to za pomocą czystego, angażującego e-maila, który oferuje 30 dni darmowego dostępu do Premium Plus dla każdego zaproszonego znajomego. Zawiera nawet narzędzie do śledzenia postępów, dzięki czemu użytkownicy mogą zobaczyć, ile poleceń zostało zakończonych.

29. Pozdrowienia z wakacji

Święta to idealny czas na szerzenie radości i przypomnienie subskrybentom, że o nich myślisz. Niezależnie od tego, czy jest to ważne święto, takie jak Święto Dziękczynienia, czy zabawne święto marketingowe, takie jak Narodowy Dzień Pizzy, wysłanie szybkiego świątecznego e-maila buduje dobrą wolę.

✨ Inspiracja: Coterie dostarcza to pięknie z prostą, ale szczerą świąteczną wiadomością, dziękując swoim subskrybentom za wsparcie. Eleganckie zdjęcia i dobrze umieszczone wezwanie do działania sprawiają, że bardziej przypomina to świętowanie niż sprzedaż.

30. Spróbowaliśmy, więc nie musisz tego robić

Przetestuj wirusowy trend, metodę lub produkt i udostępniaj swoje niefiltrowane doświadczenia. Nie musi to być związane z Twoją branżą i może to być po prostu coś zabawnego i wciągającego.

Przykład: Jeśli jesteś firmą konsultingową zajmującą się opieką zdrowotną, powiedz swoim czytelnikom Spędziłem tydzień jedząc tylko paski proteinowe. Oto, co się wydarzyło: dobre, złe i pełne białka sprawdzenie rzeczywistości!

31. E-mail, który ulega samozniszczeniu

Eksperymentuj z tajemniczymi, wrażliwymi na czas e-mailami, które wywołują FOMO (fear of missing out). Powiedz subskrybentom, że mają tylko 24 godziny na przeczytanie i podjęcie działań, zanim e-mail zniknie na zawsze (lub zanim wygaśnie oferta, zawartość lub okazja). Dlaczego to działa? Gra na pilności, ciekawości i ekskluzywności i sprawia, że ludzie otwierają tylko po to, aby zobaczyć, co jest w środku.

Przykład: Jeśli jesteś firmą produkującą sneakersy, wypróbuj to: Ostatnia szansa na 10% zniżki na naszą limitowaną edycję sneakersów. Ten e-mail ulegnie samozniszczeniu w ciągu 24 godzin. Nie przegap!

Budowanie społeczności

32. Zawartość generowana przez użytkowników (UGC)

UGC to prezent, który wciąż daje. Jest to skuteczny formularz dowodu społecznego, na który składają się treści udostępniane przez klientów, takie jak referencje, opinie w mediach społecznościowych lub materiały wizualne (zdjęcia/filmy wideo).

Mimo że treści UGC są zazwyczaj udostępniane w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej firmy, stanowią one również doskonały pomysł na newsletter.

Inspiracja: Bubble Goods wykorzystuje tę strategię, zwracając uwagę na marki prowadzone przez kobiety w branży spożywczej. Ich newsletter to nie tylko promocja produktów - opowiada historie założycielek, prezentuje wysokiej jakości zdjęcia i zawiera bezpośrednie linki do zakupów, dzięki czemu zawartość jest zarówno inspirująca, jak i interaktywna.

Przykład: Jeśli jesteś marką kawy, zaangażuj swoich czytelników za pomocą: Pozdrawiamy @CoffeeLover89 za udostępnianie idealnego porannego naparu z naszych ziaren kawy. Chcesz wziąć udział w funkcji? Oznacz nas etykietą #MyBestBrew!

Jest to forma UGC, ale z osobistym i skoncentrowanym na opowiadaniu historii akcentem. Twoi subskrybenci są pełni wspaniałych historii, więc dlaczego by ich nie wyróżnić? Przedstaw prawdziwe zwycięstwa, wyzwania lub kreatywne zastosowania swojego produktu lub usługi.

Przykład: Jeśli sprzedajesz sprzęt fitness, możesz udostępniać: Stacey udostępnia informacje o tym, jak nasz sprzęt treningowy pomógł jej zakończyć swój pierwszy bieg na 5 km. Przeczytaj jej inspirującą podróż!

34. Pracownik miesiąca

Przedstaw swoim subskrybentom niesamowitych ludzi stojących za Twoją marką. Funkcja Pracownika Miesiąca podnosi morale zespołu i sprawia, że marka staje się bardziej osobista. Poza tym, kto nie chciałby być wyróżniony w firmowym newsletterze? To bardzo ważne!

Przykład: Jeśli jesteś firmą znaną z niesamowitych projektów, wyślij swoim czytelnikom Shoutout to Josh, nasz niesamowity grafik. Jego kreatywne oko ożywiło naszą najnowszą kampanię - i potrafi żonglować pięcioma piłkami naraz!

35. Oferty pracy

Zatrudniasz? Twój kolejny świetny pracownik może już być subskrybentem Twojego newslettera lub może znać idealnego kandydata. Pamiętaj, aby treść e-maila była krótka i łatwa do zeskanowania. Dodaj link do pełnego opisu stanowiska i wyróżnij korzyści, aby uczynić go bardziej atrakcyjnym.

Inspiracja: Zapoznaj się z newsletterem Social Print Studio. Ogłasza on otwarcie stanowiska głównego projektanta z odważnym, zabawnym designem i angażującą treścią. E-mail jasno określa rolę, podkreśla kluczowe kwalifikacje i zawiera wyraźne wezwanie do działania ("Zobacz naszą ofertę pracy"), aby zachęcić do aplikowania.

36. Pochwal się ludziom, których cenisz

Uczyń swój newsletter przestrzenią dla wdzięczności. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracowników, partnerów, niestandardowych członków społeczności, okazywanie wdzięczności zawsze wzmacnia relacje. Powiedz "DZIĘKUJĘ!

Możesz również przekształcić to w comiesięczną funkcję i wyróżnić subskrybenta, pracownika lub partnera w każdym problemie. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zaproszenie odbiorców do nominowania kogoś do kolejnego wyróżnienia.

Przykład: Jeśli jesteś firmą z doskonałą obsługą klienta, powiedz Duże podziękowania dla Emily za jej ciągłe wsparcie w naszym zespole obsługi klienta. Właśnie osiągnęła swój 500. kamień milowy pozytywnych recenzji!

37. 3-sekundowy test projektu

Przetestuj instynkty subskrybentów, pokazując im dwa projekty produktów, wizualizacje marketingowe lub opcje brandingu i pytając, które z nich wolą.

📌 Przykład: Jeśli finalizujesz nowe logo swojego produktu, zapytaj: Które logo sprawia, że czujesz się pewniej: Opcja A (pogrubione) czy Opcja B (eleganckie)? Zagłosuj teraz!

Przygotuj listę przydatnych aplikacji, usług lub narzędzi, o których twoi subskrybenci mogą nie wiedzieć.

📌 Przykład: Jeśli jesteś firmą motoryzacyjną, wyślij swoim czytelnikom to: Odkryj najlepszego towarzysza podróży! sprawdź ABC, aby bezproblemowo planować trasy, aktualizować informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i bez wysiłku śledzić stan techniczny samochodu w jednym miejscu!

39. Edycja Ask Me Anything (AMA)

Ten jest popularnym rodzajem aktywności w serwisie Reddit. W rzeczywistości możesz powielić to samo w swoim newsletterze. Odpowiadaj na pytania przesłane przez odbiorców w dedykowanym e-mailu w stylu pytań i odpowiedzi.

📌 Przykład: Jeśli masz nadchodzący produkt, poinformuj o tym czytelników: W tym tygodniu odpowiadamy na palące pytania dotyczące naszej nadchodzącej premiery produktu!

Spostrzeżenia i wiedza branżowa

40. Poradniki i samouczki

Ludzie uwielbiają wskazówki krok po kroku, które pomagają im rozwiązywać problemy lub doskonalić umiejętności. Masz w głowie złożony temat? Podziel go na proste, możliwe do wykonania kroki w e-mailu.

✨ Inspiracja: Reclai m AI wykorzystuje to w swoim newsletterze, oferując zwięzłe podejście krok po kroku do wdrażania dni wolnych od spotkań w obszarze roboczym. E-mail zawiera jasne punkty działania, atrakcyjny wizualnie układ i wezwanie do działania prowadzące do bardziej szczegółowych zasobów.

41. Błędy, których należy unikać

Nikt nie chce popełniać kosztownych błędów. Zamiast tego chcą strategii popartych danymi, które można natychmiast zastosować, aby uzyskać pozytywne wyniki. Dlaczego nie podkreślić typowych pułapek w branży i nie podzielić się pomocnymi wskazówkami, jak ich uniknąć?

📌 Przykład: Jeśli jesteś trenerem sprzedaży, napisz o 5 błędach w wysyłaniu zimnych e-maili, które kosztują cię transakcje (i jak je naprawić) lub Unikaj tych 3 typowych błędów w sprzedaży, które odwracają potencjalnych klientów.

42. Mity i błędne przekonania

Każda branża ma swoje mity. Mitów, które wprowadzają w błąd. Mity, które wprowadzają w błąd. Mity, które powstrzymują ludzi. Twoi subskrybenci e-maili w nie wierzą i nadszedł czas, aby obalić je faktami i wzbudzić ciekawość. Do zrobienia tego za pomocą newslettera.

Przykład: Jeśli jesteś dietetykiem, omów 5 mitów żywieniowych, które szkodzą twojemu zdrowiu lub Prawda o węglowodanach: Dlaczego nie są wrogiem.

43. Studia przypadków i historie powodzenia

Pokaż, nie opowiadaj. Wykorzystaj rzeczywiste wyniki uzyskane od niestandardowych klientów, sprzedawców lub członków społeczności, aby stworzyć atrakcyjne studia przypadków. Dowody społeczne budują wiarygodność i zaufanie oraz pomagają potencjalnym klientom wyobrazić sobie ich powodzenie z Twoją firmą.

Inspiracja: Weźmy na przykład newsletter Beefree. Podkreśla on, w jaki sposób Madison Taylor Marketing skrócił czas tworzenia e-maili o 66% za pomocą swojego edytora typu "przeciągnij i upuść". E-mail nie mówi tylko "nasze narzędzie oszczędza czas" - udowadnia to liczbami, dzięki czemu wpływ jest niezaprzeczalny.

Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz szablony studium przypadku, aby podkreślić wymierne wyniki, takie jak wzrost przychodów lub oszczędność czasu.

44. Wskazówki i sekrety branżowe

Daj swoim subskrybentom dostęp do wiedzy, której nie znajdą gdzie indziej. Może to być branżowy hack, mało znana strategia lub spostrzeżenia z istotnego badania. Ekskluzywna zawartość buduje zaufanie i sprawia, że czytelnicy wracają.

Przykład: Jeśli prowadzisz sklep eCommerce, podziel się 5 psychologicznymi wyzwalaczami, które zwiększają sprzedaż online.

45. Wywiady z ekspertami branżowymi

Kto nie lubi porad ekspertów? Zaproś profesjonalistów do newslettera w stylu pytań i odpowiedzi lub wyróżnij kluczowe wnioski z wywiadu w newsletterze. Osadź również wideo lub link do podcastu w zawartości, aby zwiększyć zaangażowanie.

Inspiracja: Na przykład, DesignB etter udostępniał wywiad z Jasonem Goodwinem, badając, w jaki sposób lider designu włącza myślenie projektowe i zwinne metodologie do cyklu pracy. Zamiast długiej transkrypcji, e-mail zawierał najlepsze spostrzeżenia, z opcją przeczytania więcej.

46. Infografiki

Nie wszystkie informacje muszą zawierać dużo tekstu - czasami atrakcyjna wizualnie infografika ułatwia zrozumienie złożonych idei. Niezależnie od tego, czy chodzi o trendy branżowe, poradniki, czy dane statystyczne, infografiki sprawiają, że zawartość jest łatwa w odbiorze.

Inspiracja: Zobacz, jak Grüns Nutrition porównuje stężenie składników odżywczych w żelkach i tabletkach? Ich newsletter wykorzystuje elegancką infografikę z wykresem słupkowym ilustrującym szybkość wchłaniania w czasie. Zamiast długich wyjaśnień, wizualizacja opowiada całą historię.

Pro Tip: Trzymaj się 2-3 kolorów i zminimalizuj ilość tekstu - niech grafika mówi sama za siebie.

47. Kolumna z poradami

Spersonalizowane newslettery mogą być bardzo angażujące. Zachęcaj subskrybentów do zadawania pytań i udostępniania odpowiedzi w e-mailach o charakterze porad. Niezależnie od tego, czy chodzi o porady dotyczące biznesu, dobrego samopoczucia czy kariery, odpowiadanie na prawdziwe pytania sprawia, że newsletter jest interaktywny i wartościowy.

📌 Przykład: Newsletter dla startupów może pełnić funkcję Kącika założyciela, w którym przedsiębiorcy przesyłają pytania dotyczące skalowania ich biznesu. Jedno z wydań może zawierać odpowiedź na pytanie Jak przyciągnąć pierwszych 100 klientów bez budżetu marketingowego wraz z praktycznymi strategiami rozwoju.

48. Udostępnianie wiadomości branżowych

Newslettery nie muszą obejmować wszystkiego - zamiast tego wybieraj najistotniejsze aktualizacje dla swojej niszy. Niezależnie od tego, czy chodzi o technologię, modę, finanse czy dobre samopoczucie, pomóż swoim subskrybentom być na bieżąco bez nadmiaru informacji. Dodawaj spostrzeżenia, opinie lub podsumowania, które ułatwiają przyswajanie informacji.

Inspiracja: McKinsey robi to bardzo dobrze. W jednym z newsletterów przełożyli złożony raport ekonomiczny na wciągający artykuł "Co będzie potrzebne, aby zwiększyć konkurencyjność Europy". czytelnicy otrzymali cenne spostrzeżenia bez konieczności zagłębiania się w pełnowymiarowy raport.

49. Rekomendacje dotyczące podcastów

Podcasty przeżywają rozkwit, a Twoi subskrybenci docenią wyselekcjonowane rekomendacje. Funkcja ta może obejmować ulubiony odcinek, wywiad z gościem, którego warto posłuchać, a nawet własny podcast firmowy.

Inspiracja: Na przykład, Guru Conference promuje w tym e-mailu odcinek swojego podcastu Guru Insider. Zamiast po prostu upuszczać połączony link, podkreślają kluczowe wnioski, dając czytelnikom przekonujący powód, aby dostroić się do nich.

50. Recenzje

Recenzje nie zawsze muszą skupiać się na wydajności produktów lub usług. Książki, trendy, raporty branżowe - twoje zdanie na temat wszystkiego, co jest istotne dla twoich odbiorców (i branży), może stanowić wartość dodaną. W rzeczywistości możesz również udostępniać informacje o tym, jak Twoja firma jest postrzegana w branży. Bądź kreatywny!

Inspiracja: Figlia robi to znakomicie. Ich newsletter prezentuje recenzje prasowe z The New York Times, Vogue, Forbes i GQ, aby zbudować wiarygodność ich bezalkoholowego aperitivo. Zamiast mówić "Nasz produkt jest świetny", pozwalają zaufanym głosom do zrobienia tego.

Wskazówki dotyczące projektowania i układu newsletterów

Nie chodzi tylko o to, co mówisz w swoim newsletterze, ale także o to, jak to mówisz. Efektywne wykorzystanie kolorów, elementów wizualnych i białej przestrzeni to klucz do tego, by dotrzeć do odbiorców i skłonić ich do podjęcia pożądanych działań.

Oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać.

1. Struktura każdego newslettera umożliwia jego skanowanie

Nikt nie chce otwierać e-maila tylko po to, by zostać uderzonym ścianą tekstu. Rozmieść zawartość w przestrzeni, aby ułatwić czytanie, i upewnij się, że wszystkie kluczowe punkty są łatwe do pominięcia.

Do zrobienia: Krótkie akapity (maksymalnie trzy zdania)

Korzystanie z wypunktowanych list lub ramek do podsumowania informacji

Dodawanie obrazów, infografik lub GIF-ów w celu wzbogacenia zawartości

2. Wykorzystaj wizualną hierarchię

Jeśli subskrybenci nie przewijają pierwszego fragmentu newslettera, upewnij się, że widzą najważniejsze informacje z góry. Nagłówki i pogrubiony tekst są tutaj twoimi przyjaciółmi. W razie potrzeby dodaj połączenia i wezwania do działania.

Pro Tip: Postępuj zgodnie z modelem odwróconej piramidy. Zacznij od tego, co najważniejsze, następnie podaj wszystkie szczegóły i zakończ silnym wezwaniem do działania.

3. Optymalizacja pod kątem urządzeń mobilnych

W dzisiejszych czasach prawie każdy czyta e-maile na telefonie komórkowym, więc upewnij się, że Twój newsletter jest zaprojektowany tak, aby można go było łatwo przewijać.

Najlepsze praktyki obejmują:

Unikanie ciężkich plików graficznych/wideo, których załadowanie może zająć trochę czasu

Korzystanie z dużych przycisków CTA, które są łatwe do kliknięcia

Trzymanie się układu jednokolumnowego

Pro Tip: Większość programów do tworzenia newsletterów umożliwia podgląd wiadomości e-mail na pulpicie i urządzeniach mobilnych. Wykorzystaj to, aby w razie potrzeby dostosować swój układ.

4. Jedno wyraźne wezwanie do działania (CTA)

Każdy newsletter powinien zawierać jeden wyraźny element akcji. Nie dezorientuj subskrybenta zbyt wieloma możliwościami wyboru. Pamiętaj, aby używać prostego, bezpośredniego języka na przycisku CTA, takiego jak Pobierz teraz lub Zarejestruj się za darmo.

Pro Tip: Umieść jeden przycisk CTA na początku e-maila, aby subskrybenci mogli go zobaczyć bez konieczności przewijania strony.

Nic tak nie kojarzy się z masowym marketingiem jak newsletter lub temat e-maila zaczynający się od słów takich jak Drogi czytelniku lub Drogi subskrybencie.

Zwracaj się do każdego subskrybenta po imieniu i dostosuj zawartość do różnych grup odbiorców i ich odsetek.

Do zrobienia? Spersonalizowane tematy e-maili zwiększają wskaźnik otwarć o 26%

➡️ Czytaj więcej: Jak stworzyć listę kontrolną e-mail marketingu

Jak wyrobić w sobie nawyk wysyłania kreatywnych newsletterów?

Prawdopodobnie jesteś zmęczony słyszeniem frazy "spójność jest kluczem". "To prawda, zwłaszcza w przypadku newsletterów. Łatwo jest wysłać jeden lub trzy świetne e-maile, ale świetne e-maile tydzień po tygodniu? To wymaga commitu.

Dobra wiadomość jest taka, że jest to łatwiejsze niż myślisz.

Potrzebujesz jasnego systemu tworzenia pomysłów, który będzie pasował do twojego harmonogramu pracy i naturalnego rytmu twórczego.

Oto jak zacząć.

1. Uchwyć inspirację, gdy tylko się pojawi

Czy kiedykolwiek miałeś świetny pomysł w środku dnia, tylko po to, by powiedzieć sobie: *"Zapiszę to później?"

Aby nie zgubić się w chaosie, zapisuj pomysły na newsletter, gdy tylko się pojawią.

Jeśli szukasz inspiracji, zasubskrybuj najlepsze newslettery AI na rynku i zobacz, jakimi kątami i formatami się bawią.

Ponadto, będziesz chciał zbudować centralny bank pomysłów, w którym rozwiniesz swoje pomysły i zbudujesz nowe połączenia między nimi.

Skorzystaj z pomocy ClickUp Dokuments.

Stwórz dedykowany bank pomysłów na newsletter w ClickUp Docs

Rozpocznij nowy dokument, aby notować swoje pomysły na biuletyny i użyj zagnieżdżonych stron, aby uporządkować je według trendów branżowych, osobistych spostrzeżeń lub studiów przypadku. Możesz także osadzić zakładki, aby zapisać inspiracje z biuletynów konkurencji, odpowiednich artykułów lub trendów w mediach społecznościowych, ułatwiając późniejsze odwoływanie się do nich.

ClickUp Docs ułatwia również wspólną burzę mózgów dzięki funkcjom jednoczesnej edycji i wykrywania współpracy. Za każdym razem, gdy przyjdzie Ci do głowy nowy pomysł lub unikalny temat, dodaj go do dokumentu i oznacz członków zespołu, aby uzyskać opinie.

Możesz nawet przypisywać komentarze i przekształcać teksty w zadania, które można śledzić. Gdy pomysł jest gotowy do rozwinięcia w newsletter, możesz natychmiast przenieść go do wydajności bez przełączania narzędzi.

Pro Tip: Zapytaj swoich subskrybentów bezpośrednio o pomysły. Z czym się zmagają? Jakie pytania wciąż zadają? Możesz użyć formularzy ClickUp, aby zebrać te pomysły. Gdy odpowiedzi zaczną napływać, automatyzacja ClickUp może natychmiast przekształcić je w zadania, które można bezpośrednio podłączyć do cyklu pracy.

2. Miej realistyczny cykl pracy nad tekstem

Najlepszy sposób na pokonanie paniki w ostatniej chwili? Opracuj krok po kroku proces, którego możesz się trzymać, pozostawiając sobie wystarczająco dużo czasu na pomysł, przerwę i przepisanie w razie potrzeby.

Na przykład, jeśli wysyłasz swój newsletter w piątki, twój harmonogram pisania może wyglądać następująco:

Monday: Burza mózgów i finalizacja konspektu

Wtorek: Napisz pierwszą wersję roboczą

Środa: Edytuj i napisz drugą wersję roboczą

Czwartek: Dodaj elementy projektu

Piątek: Hit Send

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony newsletterów dla Dokumentów Google

3. Wykorzystaj AI na swoją korzyść

AI może zrobić tak wiele, aby ułatwić zarządzanie newsletterami. Może przeprowadzać burze mózgów na temat pomysłów na biuletyny e-mail, tworzyć konspekty, pisać wersje robocze zgodne z tonem marki, udoskonalać kopie marketingowe i nie tylko.

Przykładowo, wbudowany asystent pisania ClickUp Brain zadba o to, by Twój newsletter brzmiał profesjonalnie, angażująco i zgodnie z marką. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie wstępu, podsumowanie kluczowych spostrzeżeń, czy też opracowanie wezwania do działania, narzędzie to jest w stanie to zrobić:

Przepisz i udoskonal swoją zawartość, aby uzyskać lepszą przejrzystość i ton

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w czasie rzeczywistym - nie są potrzebne żadne wtyczki

Sugeruj szybkie odpowiedzi, aby szybciej reagować na opinie w newsletterze

Pisz i udoskonalaj zawartość newslettera z ClickUp Brain

Lub, jeśli wolisz burzę mózgów na głos podczas spotkań Teams lub notatek głosowych, ClickUp Brain może transkrybować spotkania i notatki głosowe na ustrukturyzowany tekst, automatycznie przekształcając Twoje pomysły w gotowe do użycia szkice newsletterów.

Chcesz ujednolicić format newslettera? Ask Brain wygeneruje szablony dla zadań, dokumentów i projektów, ułatwiając skalowanie danych powstania zawartości. Twórz i ustawiaj powtarzające się struktury newsletterów, kalendarze redakcyjne i sekwencje wysyłek za pomocą ClickUp Automatyzacja, aby utrzymać zorganizowany i wydajny cykl pracy.

Twórz niestandardowe automatyzacje z podpowiedziami w języku naturalnym za pomocą ClickUp Brain

Pro Tip: Obejrzyj samouczki na temat korzystania z AI do pisania e-maili, aby zrównoważyć wygodę zawartości AI ze świeżością własnego podejścia.

4. Śledzenie i dostosowywanie w czasie

Każdego miesiąca ustaw blok czasu, w którym ocenisz, jak radzi sobie twój biuletyn i jakie elementy wymagają uwagi.

Skup się na takich aspektach jak: Które tematy mają najwyższy wskaźnik otwarć? Jaki rodzaj odpowiedzi na e-mail widzisz? Jaki jest współczynnik klikalności Twoich wezwań do działania?

Odpowiedzi dostarczą ci krytycznych informacji na temat dostosowania strategii newslettera do potrzeb subskrybentów.

Dzięki pulpitom ClickUp możesz ustawić ujednolicony widok kluczowych wskaźników newslettera, takich jak wskaźniki otwarć, poziomy zaangażowania i wzrost liczby subskrybentów. Zamiast ręcznie pobierać raporty, pozwól pulpitowi wykonać całą pracę, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym na pierwszy rzut oka.

Wizualizuj wydajność newslettera za pomocą pulpitów ClickUp

Używaj wykresów, list i tabel do wizualizacji trendów w czasie. Chcesz wiedzieć, kiedy zaangażowanie spada lub kiedy kampania osiąga wyjątkowo dobre wyniki? Ustaw alerty powiadamiające o przekroczeniu określonych progów, aby móc szybko działać.

Pobierz, ustaw, wyślij swój newsletter z ClickUp

Najlepsze newslettery pojawiają się w skrzynkach odbiorczych subskrybentów zawsze wtedy, kiedy powinny.

Przykłady newsletterów omówione na tym blogu urozmaicają biuletyn i utrzymują zaangażowanie czytelników. Gdy masz już ustrukturyzowany cykl pracy, na którym możesz polegać, oraz proces oceny i dostosowywania, jesteś już w połowie drogi.

ClickUp pozwala zarządzać kompleksowymi cyklami pracy nad newsletterami, od generowania pomysłów po śledzenie wydajności. ClickUp posiada odpowiednie narzędzia i możliwości, aby usprawnić proces, zoptymalizować współpracę, śledzenie zawartości i uporządkować strategię newslettera.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś.