Jak wykorzystać AI do pisania książki

Pisanie książki wymaga czasu, skupienia i dużej energii umysłowej. Są dni, kiedy pomysły płyną w przepływie. Są też dni, kiedy pusta strona wydaje się przytłaczająca, szkice się rozpadają, a śledzenie postępów w pisaniu staje się wyczerpujące.

Napięcie między chęcią dobrego pisania a koniecznością dotrzymania terminów jest znane każdemu, kto próbuje ukończyć długi projekt.

Wykorzystanie AI do pisania książki zaczęło zmieniać podejście ludzi do tego procesu. Może ona pomóc w kształtowaniu ogólnych pomysłów, organizowaniu rozdziałów i szybszym tworzeniu szkiców, ale Twój głos wynika z Twoich decyzji i poprawek.

W tym wpisie na blogu omówimy praktyczne sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji na każdym etapie pisania i zbadamy, w jaki sposób ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, może pomóc w tym procesie. 🧑‍💻

Jak AI może pomóc w pisaniu książki

Kiedy patrzysz na pustą stronę, wątek fabularny się plącze, a bohaterowie nie chcą współpracować, pisanie książki może stać się przytłaczające. Narzędzia AI do pisania działają jak praktyczni współpracownicy w tym procesie, zajmując się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu możesz skupić się na kreatywnych decyzjach, które sprawiają, że książka jest Twoja.

Narzędzia te działają najlepiej, gdy rozumiesz, co potrafią, a czego nie potrafią. AI doskonale radzi sobie z generowaniem opcji, porządkowaniem informacji i wykrywaniem wzorców w manuskrypcie. Nie może jednak zastąpić Twojego głosu, wizji ani unikalnej perspektywy, którą wnosisz do swojej historii.

Oto przegląd tego, jak AI może pomóc w pisaniu książki. 👇

Burza mózgów i generowanie pomysłów

AI działa jako niestrudzony partner do burzy mózgów, gdy potrzebujesz świeżego spojrzenia.

Wprowadź do niego założenie, typ postaci lub temat, a on zwróci Ci możliwości, których być może nie brałeś pod uwagę. Jeśli piszesz thriller, którego akcja rozgrywa się w nadmorskiej miejscowości, AI może zasugerować komplikacje fabularne, historie postaci lub elementy tematyczne, które dodadzą głębi.

Prawdziwą wartością jest wykorzystanie tych sugestii jako punktu wyjścia. Możesz poprosić o 10 scenariuszy konfliktowych, wybrać dwa, które najbardziej do Ciebie przemawiają, a następnie przekształcić je w coś zupełnie innego. Takie podejście pozwala zachować kontrolę, jednocześnie poszerzając paletę kreatywnych możliwości.

🚀 Zalety ClickUp: Eksploruj pomysły do swojej książki za pomocą tablic ClickUp. Działają one jak elastyczne płótno do mapowania postaci, konfliktów i motywów bez narzucania stałej struktury. Możesz przenosić pomysły, grupować te, które do siebie pasują, i zobaczyć, jak jeden wybór wpływa na resztę historii w miarę jej kształtowania się. Burza mózgów w ClickUp Tablicach Zaplanuj przebieg swojej historii za pomocą tablic ClickUp Whiteboards. Na przykład, tworząc thriller, którego akcja rozgrywa się w nadmorskiej miejscowości, umieszczasz głównych bohaterów, lokalizacje i napięcia na Tablicy. Łączysz dwa konflikty, które mają ukryte połączenie, dodajesz nowe powiązanie między postaciami i usuwasz pomysły, które nie wzmacniają narracji. Tablica pomaga Ci stworzyć bogatszą historię poprzez wizualne przeanalizowanie dostępnych opcji.

Tworzenie konspektu i struktury rozdziałów

Przekształcenie rozproszonych pomysłów w spójną strukturę stanowi wyzwanie dla wielu pisarzy.

Narzędzia AI do pisania mogą wykorzystać Twoje wstępne notatki i zaproponować strukturę rozdziałów. Opisujesz główne wątki swojej historii, najważniejsze punkty zwrotne i rozwój postaci. Narzędzie organizuje te elementy w sekwencję zgodną z logiką narracji.

Proces ten pozwala wykryć luki w całej książce, zanim poświęcisz miesiące na pisanie szkicu. Być może odkryjesz, że w akcie drugim brakuje napięcia lub że wątek poboczny wymaga wcześniejszego ustawienia. Dostosowanie konspektu zajmie kilka minut, ale przepisanie całych rozdziałów potrwa tygodnie.

🧠 Ciekawostka: Charles Dickens dyktował swoje opowiadania na głos, czasami w dramatyczny sposób. Arthur Stone, jeden z jego uczniów stenografii, nagrywał bezpośrednio duże fragmenty wypowiedzi Dickensa, co oznacza, że niektóre dzieła Dickensa mogły istnieć jako wersje mówione przed wersjami pisemnymi. Fascynujące jest to, że naukowcy nadal nie wiedzą do końca, kto co napisał, ile było improwizacji, a co zostało przeczytane, a co wypowiedziane na miejscu.

Tworzenie zawartości i przezwyciężanie bloku twórczego

Blok twórczy często wynika z perfekcjonizmu lub niepewności. Sztuczna inteligencja eliminuje presję, aby wszystko było idealne za pierwszym razem.

Kiedy nie możesz znaleźć słów, aby opisać daną scenę, poproś program o wygenerowanie trzech wersji. Żadna z nich nie będzie idealna, ale jedna może zawierać frazę lub podejście, które odblokuje Twoje własne pomysły.

Niektórzy pisarze używają oprogramowania AI do pisania książek, aby tworzyć szkice fragmentów, które uważają za nużące:

Sceny przejściowe, które przenoszą bohaterów między lokalizacjami

Opisy techniczne wymagające dogłębnych badań

Różnorodne dialogi pozwalające przetestować różne głosy postaci

Następnie przerabiasz te szkice na swój styl, wykorzystując je jako materiał wyjściowy zamiast zaczynać od zera.

🔍 Czy wiesz, że... Leonardo da Vinci pozostawił po sobie ponad 7000 stron notatek, z których wiele pozostało niedokończonych i dotyczyło różnych tematów. Naukowcy nadal debatują nad „właściwą” kolejnością jego pomysłów.

Redagowanie i dopracowywanie manuskryptu

Narzędzia do korekty tekstu oparte na AI wyszukują wzorce, które umykają ludzkiemu oku. Wykrywają nadużywane słowa, identyfikują problemy z tempem narracji i zaznaczają niespójności w zachowaniu bohaterów lub osi czasu. Mogą zauważyć, że wielokrotnie używasz tej samej struktury zdania lub że kolor oczu głównego bohatera zmienia się w połowie książki.

Są narzędzia AI przeznaczone jako uzupełnienie pracy ludzkich redaktorów. AI może wskazać, że dany akapit brzmi niezręcznie, ale wykwalifikowany redaktor wyjaśni, dlaczego tak jest i jak to naprawić. Dlatego narzędzia AI należy wykorzystywać tylko do wstępnej korekty, wychwytywania oczywistych problemów, zanim zainwestuje się w profesjonalne usługi redakcyjne.

⚡️ Archiwum szablonów: Zorganizuj każdy etap swojej przygody z pisaniem, od burzy mózgów i tworzenia konspektu po edycję i publikację, korzystając z szablonu ClickUp Book Planning Template. Pobierz darmowy szablon Zmień swój pomysł na książkę w gotowy rękopis dzięki szablonowi ClickUp Book Planning Template. Dzięki temu szablonowi możesz również: Przygotowanie do pisania , Edycja , Korekta , Publikacja i Do zrobienia . Śledź postępy dzięki niestandardowym statusom ClickUp , takim jak

lokalizacji , fabuły , postaci , rozdziału i historii . Uchwyć każdy szczegół dzięki polom niestandardowym ClickUp dla

Rozdziały, Priorytet, Szczegóły powieści i Proces pisania. Zachowaj porządek dzięki siedmiu unikalnym widokom ClickUp , w tym

Jak wykorzystać AI do pisania książki (przewodnik krok po kroku)

Ten przewodnik krok po kroku wyjaśnia, jak AI wpisuje się w każdy etap tworzenia książki.

ClickUp wspiera ten przepływ jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Twoje konspekty, szkice rozdziałów, notatki badawcze i zadania związane z poprawkami są przechowywane razem z samą pracą, a nie w oddzielnych narzędziach, które wymuszają zmianę kontekstu. W miarę rozwoju książki ewoluuje również jej struktura i proces pisania, co pozwala uniknąć rozproszenia pracy.

Zacznijmy! 🎯

Krok 1: Zdefiniuj koncepcję książki i stwórz szczegółowy zarys

Solidny zarys jest podstawą pisania książek przy użyciu AI — zapewnia on asystentowi pisarskiemu wystarczającą strukturę, aby generować spójne rozdziały.

Zacznij od dokładnego określenia, co Twoja książka ma osiągnąć. Napisz jedno zdanie oddające główną obietnicę Twojej książki: „Ta książka uczy freelancerów, jak pozyskać klientów korporacyjnych poprzez zimne kontakty e-mailowe” lub „Nauczycielka z małego miasteczka odkrywa ukryty talent, który zmienia jej społeczność”.

Określ ścieżkę czytelnika:

Od czego zacząć? (Zastraszają Cię umiejętności posługiwania się nożem, nie rozumiesz systemów wydajności)

Gdzie to się skończy? (Pewne krojenie warzyw, wydajny cykl pracy)

Czego muszą się nauczyć, aby wypełnić tę lukę?

Podziel to na 8–12 rozdziałów, z 3–5 kluczowymi sekcjami w każdym z nich. Następnie użyj AI, aby sprawdzić swoją logikę: „Jakich kluczowych kroków brakuje mi między rozdziałem 2 a rozdziałem 3?”.

Stwórz konspekt książki za pomocą zagnieżdżonych stron w ClickUp Documents, aby ułatwić nawigację

ClickUp Docs stanie się Twoim warsztatem do tworzenia konspektów. Utwórz dokument o nazwie „[Tytuł książki] – Konspekt główny” i użyj zagnieżdżonych stron dla rozdziałów i sekcji. Następnie możesz zmienić kolejność rozdziałów, przeciągając strony, i dodawać notatki z badań bezpośrednio pod odpowiednimi sekcjami.

W przypadku książki poświęconej pracy zdalnej utwórz strony najwyższego poziomu dla sekcji „Budowanie kultury pracy zdalnej”, „Systemy komunikacji” i „Zarządzanie wydajnością”, a następnie dodaj zagnieżdżone strony rozdziałów, które zawierają zarys konkretnych tematów do omówienia.

Dowiedz się, jak uporządkować swoje notatki pisarskie:

Krok 2: Podziel swój zarys na zadania

Policz sekcje: 10 rozdziałów po cztery sekcje każdy = 40 zadań pisarskich. Zmierz czas potrzebny na napisanie 500 słów, aby obliczyć swoją prędkość. Następnie dodaj konkretne nazwy zadań:

Nie „Rozdział 3”, ale „Szkic: Jak tworzyć struktury zimnych e-maili dla klientów B2B”.

Nie „Rozwój postaci”, ale „Napisz: scena z przeszłości Sarah w centrum społecznościowym”.

Przekształć swój zarys w szczegółowe zadania pisarskie w ClickUp z jasno określonymi terminami

Przekształć swój zarys w cykl pracy za pomocą zadań ClickUp. Utwórz listę dla każdego rozdziału, a następnie dodaj zadania dla poszczególnych sekcji z realistycznymi terminami wykonania opartymi na Twojej szybkości pisania. Pamiętaj, aby uwzględnić czas buforowy.

Dodaj pola niestandardowe, aby śledzić postępy:

Cel dotyczący liczby słów (pomaga ocenić długość sekcji)

Runda poprawek (liczy, ile razy tekst został zredagowany)

Notatki redaktora (utrzymują informacje zwrotne związane z pracą)

Dodaj opisy zadań z kluczowymi punktami do omówienia, liczbą słów i źródłami badań. Dzięki temu, kiedy usiądziesz do pisania, będziesz dokładnie wiedzieć, co chcesz osiągnąć podczas tej sesji.

W przypadku biznesowej autobiografii utwórz listy, takie jak „Faza pomysłów” i „Wyzwania pierwszego roku”, zawierające zadania, takie jak „Napisz: Nieudana prezentacja dla inwestorów na konferencji startupowej”, wraz z notatkami dotyczącymi konkretnych szczegółów i emocji, które chcesz przekazać.

🧠 Ciekawostka: Termin „blok twórczy ” stał się popularny w latach 40. XX wieku, ale już starożytni rzymscy autorzy narzekali na „bezpłodność myśli”. Seneka pisał o dniach, kiedy „umysł odmawia posłuszeństwa”.

Krok 3: Skonfiguruj wizualne śledzenie postępów

Większość pisarzy porzuca pisanie książek w połowie, gdy postępy wydają się niewidoczne. Stwórz spójną przestrzeń, odpowiadając na pytania: Ile rozdziałów jest zakończonych? Czy jestem na dobrej drodze? Ile czasu faktycznie poświęcam na pisanie?

Wybierz wskaźniki pasujące do Twojego stylu motywacji:

Procenty ukończenia , jeśli odpowiadasz na paski postępu

Seria pisarska , jeśli motywuje Cię codzienna konsekwencja

Tygodniowa liczba słów, jeśli najważniejsza jest wydajność

Zbierz dane dotyczące postępów w pisaniu książki w jednym widoku, korzystając z pulpitów nawigacyjnych ClickUp i ukierunkowanych kart.

Śledź postępy w pisaniu dzięki wizualnym wskaźnikom w panelach ClickUp Dashboards

Na przykład możesz:

Dodaj kartę Zadania według statusu , aby zobaczyć, które sekcje książki mają status „Nie rozpoczęte”, „Pierwszy szkic”, „Edytowane” i „Ostateczne”, i sprawdzić stan realizacji projektu.

Dodaj kartę obciążenia pracą , która wyświetla tylko zadania do wykonania w tym tygodniu.

Utwórz niestandardowy wykres do śledzenia łącznej liczby słów w czasie, z celem jako linią odniesienia.

Użyj karty obliczeniowej , aby wyświetlić procent ukończenia (zakończone zadania podzielone przez całkowitą liczbę zadań). Obserwowanie wzrostu tego wskaźnika z 15% do 68% stanowi namacalny dowód, że tworzysz coś realnego.

Autor powieści może również dodać karty przedstawiające zakończone rozdziały, wykres burndown dla pozostałych zadań oraz raport czasu pracy z podziałem na godziny poświęcone na tworzenie świata i faktyczne pisanie scen.

Krok 4: Stwórz pierwszy szkic

Solidny zarys jest podstawą pisania książek z wykorzystaniem AI — zapewnia on asystentowi pisarskiemu wystarczającą strukturę, aby generować spójne rozdziały.

Otwórz swoje pierwsze zadanie pisarskie, przejrzyj kluczowe punkty, a następnie pracuj nad stworzeniem szczegółowych instrukcji dla AI. Słabe podpowiedzi AI generują ogólnikową zawartość, co prowadzi tylko do większej ilości pracy edytorskiej.

Uwzględnij następujące elementy:

Dokładny temat i liczba słów

Grupa celu i pożądany ton

Kluczowe punkty, które należy omówić

Cel w strukturze książki

Porównaj poniższe podpowiedzi dotyczące rozdziału poświęconego marketingowi e-mailowemu:

❌ Słabe: Pisz o tematach wiadomości e-mail

✅ Mocna strona: Napisz 600 słów wyjaśniających, jak tworzyć tematy wiadomości e-mail, które zwiększają wskaźnik otwarć dla firm B2B SaaS. Celem są menedżerowie ds. marketingu treści w firmach zatrudniających od 50 do 200 pracowników. Omów wykorzystanie liczb i konkretnych danych, wzbudzanie ciekawości oraz personalizację na podstawie danych odbiorców. Podaj jeden nieefektywny i jeden efektywny przykład dla każdej techniki. Profesjonalny, ale konwersacyjny ton.

ClickUp Brain eliminuje konieczność przełączania się między aplikacjami dzięki kontekstowej AI.

Otwórz dokument z rękopisem w ClickUp, umieść kursor w pozycji, w której potrzebujesz szczegółowej zawartości, kliknij ikonę mózgu i wprowadź podpowiedź.

Generuj zawartość do pierwszego szkicu swojej książki za pomocą ClickUp Brain

W przypadku rozdziału poświęconego umiejętnościom posługiwania się nożem w książce kucharskiej spróbuj użyć następującej podpowiedzi: „Napisz 400 słów, ucząc domowych kucharzy, jak prawidłowo trzymać nóż szefa kuchni i wykonywać podstawowe cięcia. Wyjaśnij, jak trzymać nóż, pozycję ręki prowadzącej i ruch kołyszący. Zwróć uwagę na częsty błąd polegający na trzymaniu noża jak młotka. Używaj języka zachęcającego dla onieśmielonych czytelników”.

Wystarczy przejrzeć wynik, dodać osobistą anegdotę dotyczącą nauki odpowiedniej techniki, dostosować ton, a następnie przejść do następnej sekcji.

🔍 Czy wiesz, że... Surrealiści stosowali technikę zwaną automatycznym pisaniem, polegającą na ciągłym pisaniu bez planowania i redagowania, aby ominąć blokady twórcze. Niektórzy używali nawet generatorów losowych słów lub wycinanych tekstów. Dzisiejsze podpowiedzi AI działają w ten sam sposób.

Krok 5: Zautomatyzuj powtarzalne czynności w ramach cyklu pracy

Załóżmy, że zaznaczasz rozdział jako zakończony, a następnie ręcznie tworzysz zadanie edycji, przenosisz oryginał do sekcji „Oczekujące na poprawki” i ustawiasz przypomnienie o przeglądzie. Powtarzasz te kroki 40 razy podczas pisania książki.

AI pomaga zrezygnować z zadań do zrobienia, które może wykonać oprogramowanie. Zidentyfikuj wzorce cyklu pracy:

Czy po ukończeniu szkicu zawsze tworzysz zadania związane z edycją?

Czy sekcje wymagają weryfikacji faktów przed oznaczeniem ich jako ostateczne?

Czy wielokrotnie przydzielasz recenzje tej samej osobie?

Twórz cykle pracy, aby wyeliminować ręczne zarządzanie zadaniami dzięki automatyzacji ClickUp

Wykonuj czynności związane z cyklem pracy na podstawie zdefiniowanych wyzwalaczy, korzystając z automatyzacji ClickUp. Zamiast ręcznie przenosić rozdziały, prowadzić śledzenie zmian lub opinii dotyczących poszczególnych wersji roboczych, automatyzacje reagują na zmiany wprowadzane podczas pisania.

Oto kilka przykładów automatyzacji cyklu pracy:

Gdy status > Szkic zakończony, przypisz do redaktora

Gdy redaktor dodaje komentarz, Status > Edycja

Gdy status > Edycje zrobione, przypisz go z powrotem do autora.

Po przejściu do statusu > recenzja beta dodaj czytelników beta jako obserwujących.

Gdy pole niestandardowe „Wymagane poprawki” > Tak, priorytet > Wysoki

W przypadku zmiany terminu aktualizuj termin rozdziału nadrzędnego.

Gdy wszystkie zadania w sekcji > Ostateczne zostaną wykonane, powiadom wydawcę.

Obejrzyj to wideo, aby przyspieszyć automatyzację cykli pracy:

Krok 6: Popraw swój rękopis w uporządkowanych etapach

Teraz, gdy masz już zakończony pierwszy szkic, pamiętaj, że jego celem jest ponowne napisanie. Nie edytuj wszystkiego jednocześnie, tylko zajmij się różnymi kwestiami osobno:

Korekta strukturalna polega na spojrzeniu na całość. Przeczytaj cały rękopis bez szczegółowych poprawek i sprawdź, czy rozdziały są ułożone w optymalnej kolejności, argumenty są logiczne, a punkty fabuły mają odpowiednie ustawienia. Zrób notatki dotyczące fragmentów, które należy wyciąć, połączyć lub zmienić kolejność.

Korekta zawartości dotyczy poszczególnych sekcji. Czy każda z nich zawiera wystarczającą ilość szczegółów i przykładów? Czy wyjaśnienia są jasne? Czy udzielasz wsparcia swoim twierdzeniom dowodami? Bezwzględnie wycinaj zbędne fragmenty. Ta fascynująca dygresja prawdopodobnie nie służy głównej idei Twojej książki.

Korekta linii koncentruje się na zdaniach i doborze słów. Zastąp słabe czasowniki mocniejszymi alternatywami i wyeliminuj przysłówki podtrzymujące słabe czasowniki. Wyeliminuj zbędne frazy, zróżnicuj długość zdań i usuń niejasne sformułowania, takie jak „tak jakby” i „coś w rodzaju”.

Przeczytaj swój rękopis na głos. Być może natrafisz na niezręczne sformułowania, które umykają Twojej uwadze podczas czytania.

Wykorzystaj funkcje ClickUp Brain w sposób strategiczny. Wklej fragment i zadaj pytanie: „Jakie są trzy najsłabsze zdania w tym fragmencie i dlaczego?” W przypadku sekcji poświęconej strategiom SEO poproś o: „Sprawdź, czy to wyjaśnienie ma sens dla osoby niezaznajomionej z optymalizacją wyszukiwarek. Zidentyfikuj terminy specjalistyczne, których nie zdefiniowałem”.

Poproś ClickUp Brain o wskazanie problemów w Twoim manuskrypcie

Aktualizuj statusy zadań po zakończeniu każdej rundy edycji i dbaj o dokładność wskaźników na pulpicie nawigacyjnym.

🧠 Ciekawostka: Wiele klasycznych powieści było publikowanych w cotygodniowych lub comiesięcznych odcinkach. Autorzy tacy jak Alexandre Dumas korzystali z pomocy asystentów i technik szybkiego tworzenia szkiców, aby nadążyć z pracą.

Krok 7: Zbierz uporządkowane opinie i zarządzaj poprawkami

Wielokrotnie poprawiałeś swoją książkę, ale straciłeś obiektywizm. Wybierz 3–5 beta-czytelników reprezentujących Twoją grupę docelową, ale pamiętaj, aby nie wybierać swoich największych fanów ani najsurowszych krytyków.

Zadaj czytelnikom konkretne pytania:

W którym momencie poczułeś się zdezorientowany?

Które sekcje były zbyt długie lub wydawały się zbyt długie?

Które przykłady wywarły największy wpływ?

Jakie pytania pozostały bez odpowiedzi po zakończeniu?

Gdybyś mógł zachować tylko trzy rozdziały, które byś wybrał?

Wyznacz dwutygodniowy termin na przekazanie opinii. W miarę napływania recenzji twórz zadania dla każdej istotnej sugestii dotyczącej poprawek. Nadaj zadaniom konkretne nazwy: „Popraw początek rozdziału 2 ze względu na niejasności dotyczące osi czasu” lub „Dodaj więcej przykładów do sekcji dotyczącej wydajności w rozdziale 5”.

Oczywiście nie każda sugestia zasługuje na wdrożenie. Gdy jeden czytelnik chce więcej szczegółów, a inny zwięzłości, musisz podjąć decyzję. Ale gdy trzech czytelników niezależnie od siebie zaznacza ten sam fragment jako niejasny, należy go poprawić.

Oznacz zadania związane z poprawkami według typu: „Dodanie zawartości”, „Konieczne wyjaśnienie”, „Zmiana struktury”, „Dostosowanie stylu”. Pomoże Ci to zgrupować podobne poprawki.

Lepiej zrozum opinie dzięki wsparciu ClickUp Brain

Dodatkowo ClickUp Brain może pomóc Ci rozwiązać sprzeczne opinie. Jeśli czytelnicy nie zgadzają się co do tego, czy rozdział wymaga rozszerzenia lub skrócenia, wklej rozdział i podaj podpowiedź: „Ta opinia sugeruje, że rozdział jest zarówno zbyt szczegółowy, jak i niewystarczająco szczegółowy. Zidentyfikuj rozwlekłe fragmenty bez wartości oraz koncepcje wymagające dodatkowego wyjaśnienia”.

Śledź, które uwagi zostały uwzględnione, a które świadomie zignorowane, korzystając z pola niestandardowego z opcjami takimi jak „Wdrożone” lub „Odrzucone”.

🔍 Czy wiesz, że... Mark Twain podczas pisania preferował hałas i aktywność. Uważał, że rozmowy i codzienny chaos pomagają mu zachować świeżość pomysłów, dlatego często pracował w miejscach publicznych, a nie w odizolowanych pokojach.

Oto nasze propozycje najlepszych narzędzi AI do pisania książek oraz asystentów AI do tworzenia szkiców, edycji i zarządzania manuskryptem. ✍🏼

1. ClickUp (najlepszy do kontekstowej sztucznej inteligencji ze zintegrowanym zarządzaniem projektami książkowymi)

Generuj projekty rozdziałów uwzględniające kontekst za pomocą ClickUp BrainGPT

Na początek mamy ClickUp! Jest to aplikacja zwiększająca wydajność pisarzy, w której można przechowywać rozdziały, notatki, wyniki badań i terminy, dzięki czemu zachowujesz kontrolę nad każdym elementem projektu książki.

Zachowaj spójność narracji we wszystkich rozdziałach

Pisanie książki wymaga ciągłości na dziesiątkach stron. ClickUp BrainGPT pobiera kontekst z Twojego obszaru roboczego, takiego jak konspekty, notatki i szkice, zanim zacznie pisać za Ciebie. Oznacza to, że już wie, o czym jest Twoja książka, zamiast zaczynać od zera za każdym razem.

Załóżmy, że piszesz książkę non-fiction na temat wypalenia twórczego. Rozdział 2 definiuje wypalenie na podstawie wywiadów i badań, a rozdział 6 skupia się na powrocie do zdrowia.

Kiedy więc poprosisz BrainGPT o napisanie fragmentu rozdziału 6, program odniesie się do oryginalnych definicji, terminologii i tonu wprowadzonych wcześniej. Unika ponownego wyjaśniania pojęć, odzwierciedla sformułowania użyte w rozdziale 2 i opiera się na nich.

Co więcej, BrainGPT (podobnie jak ClickUp Brain) jest niezależny od LLM, co daje Ci dostęp do wielu modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini. Pomaga to uniknąć rozrostu AI i pracować szybciej.

Zachowaj kontekst całej książki, korzystając z ClickUp BrainGPT do tworzenia szkiców i poprawiania rozdziałów.

Pomaga to również podczas wprowadzania poprawek. Załóżmy, że zmieniasz główną ideę w rozdziale 1.

Możesz poprosić BrainGPT o przejrzenie kolejnych rozdziałów i zasugerowanie zmian w miejscach, gdzie pojawia się ten pomysł, dzięki czemu manuskrypt będzie spójny bez konieczności ręcznego sprawdzania. BrainGPT zapewnia wsparcie dla książki jako jednej, ewoluującej całości.

Zapisuj surowe pomysły bez utraty tempa

Pisanie na klawiaturze może spowolnić tempo pracy, zwłaszcza na wczesnym etapie tworzenia szkicu. Funkcja ClickUp Talk-to-Text w BrainGPT zamienia wypowiedziane myśli na czytelny, edytowalny tekst w Twoim obszarze roboczym, a następnie udoskonala go, wykorzystując kontekst projektu.

Zamień pomysły wypowiedziane na głos w uporządkowaną zawartość szkicu, korzystając z funkcji ClickUp Talk to Text w BrainGPT.

Załóżmy, że przemyślasz przejście między scenami, chodząc po pokoju. Dyktujesz pomysł, Talk to Text zamienia go na tekst, a BrainGPT dopasowuje przepływ zdań do otaczającego rozdziału.

Pomysł trafia tam, gdzie powinien, zanim energia opadnie. Działa to dobrze w przypadku scen bogatych w dialogi, esejów osobistych lub fragmentów refleksyjnych, w których język mówiony często brzmi bardziej jak ostateczna wersja.

Zmniejsz obciążenie związane z powtarzalnymi zadaniami związanymi z zarządzaniem projektami książek

Pisanie książki wiąże się z koniecznością wykonywania czynności następczych, wysyłania przypomnień i wprowadzania zmian statusu, co po cichu pochłania czas. Super agenci ClickUp zajmują się tymi zadaniami w tle, zgodnie z regułami zdefiniowanymi przez Ciebie.

Dodaj konkretne wyzwalacze, aby stworzyć niestandardowe superagenty ClickUp, które zajmą się Twoim cyklem pracy w tle

Załóżmy, że kończysz rozdział i oznaczasz go jako „wersja robocza zakończona”. Agent może automatycznie utworzyć zadanie edycji, połączyć notatki badawcze, zaktualizować oś czasu pisania i wyświetlić rozdział podczas cotygodniowego planowania. Postępy są kontynuowane bez ręcznego śledzenia.

Oto kilka niestandardowych agentów, które możesz stworzyć w ClickUp:

Agent cyklu pracy rozdziału: śledź zmiany statusu rozdziału i uruchamiaj zadania związane z edycją, korektą lub układem.

Cotygodniowy agent postępów: Co tydzień sporządzaj krótkie podsumowanie postępów, w którym sporządzisz listę ukończonych rozdziałów, nadchodzących celów i zaległych elementów.

Agent ochrony terminologii: Wykrywaj powtarzające się nazwy lub kluczowe terminy w dokumentach ClickUp i oznaczaj odmiany, aby zachować spójność narracji.

Poznaj najlepsze agenty AI do tworzenia zawartości tutaj:

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

W Free Planie istnieją limity dotyczące korzystania ze sztucznej inteligencji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Z recenzji G2:

Od momentu przejścia na ClickUp wszystko znajduje się w jednym miejscu: zadania, osie czasu, dokumenty, pulpity nawigacyjne, komentarze, a nawet notatki ze spotkań. Jest niezwykle konfigurowalny, ale wystarczająco intuicyjny, aby każdy mógł szybko się z nim zapoznać. Funkcje takie jak automatyzacja, asystent pisania oparty na AI i odnowiony kalendarz naprawdę pozwalają zaoszczędzić czas. A co najlepsze? Skaluje się wraz z nami — niezależnie od tego, czy uruchamiamy nową kampanię, czy zarządzamy długoterminowymi operacjami.

Od momentu przejścia na ClickUp wszystko znajduje się w jednym miejscu: zadania, osie czasu, dokumenty, pulpity nawigacyjne, komentarze, a nawet notatki ze spotkań. Jest niezwykle konfigurowalny, ale wystarczająco intuicyjny, aby każdy mógł szybko się z nim zapoznać. Funkcje takie jak automatyzacja, asystent pisania oparty na AI i odnowiony kalendarz naprawdę pozwalają zaoszczędzić czas. A co najlepsze? Skaluje się wraz z nami — niezależnie od tego, czy uruchamiamy nową kampanię, czy zarządzamy długoterminowymi operacjami.

🧠 Ciekawostka: Fiodor Dostojewski często pisał powieści pod ogromną presją czasu, czasami dyktując je stenografistom w szybkim tempie, aby dotrzymać terminów wydawniczych. Część powieści Gracz była zakończona w zaledwie 26 dniach.

2. Sudowrite (najlepsze dla autorów powieści)

za pośrednictwem Sudowrite

Sudowrite działa w oparciu o własny model Muse, który został specjalnie przeszkolony w zakresie literatury pięknej, a nie zwykłej mieszaniny informacji znalezionych w Internecie. Ma to znaczenie, ponieważ AI rozumie logikę narracji, taką jak struktura scen i motywacje bohaterów.

W sekcji Story Bible możesz zapisać cechy charakteru bohaterów, zasady budowania świata, systemy magiczne i wszystko, co ma znaczenie dla Twojej historii. Następnie Sudowrite korzysta z tej bazy danych podczas każdego generowania.

Dodatkowo funkcja Describe dodaje szczegóły sensoryczne dotyczące wszystkich pięciu zmysłów do płaskich fragmentów, a Twist sugeruje komplikacje fabularne, których nie brałeś pod uwagę. Wszystko działa w fragmentach, a nie w całych rozdziałach, co odpowiada sposobowi tworzenia szkiców przez większość pisarzy beletrystycznych.

Najlepsze funkcje Sudowrite

Jeśli utkniesz w martwym punkcie, skorzystaj z funkcji Auto Write , aby wygenerować kontynuację sceny, lub użyj funkcji Guided Write , aby stworzyć szkic konkretnych momentów, które sobie wyobraziłeś, ale jeszcze nie opisałeś.

Twórz sceny o długości 500–1000 słów zgodnie ze swoimi wytycznymi i zachowaj spójność narracji dzięki First Draft .

Skorzystaj z funkcji Brainstorm , aby wygenerować listy imion postaci, mocy magicznych, elementów świata, zwrotów akcji lub fragmentów dialogów.

Zastosuj ustawienia wstępne Rewrite , takie jak „Pokaż, nie opowiadaj” lub „Dodaj wewnętrzny konflikt” do wybranych fragmentów.

Twórz niestandardowe wtyczki z biblioteki społeczności zawierającej ponad 1000 pozycji lub buduj własne narzędzia do konkretnych zadań, takich jak usuwanie frazesów i dostosowywanie punktu widzenia.

Limity Sudowrite

Trudno jest zachować spójność stylu w rękopisach przekraczających 50 000 słów, co wymaga ręcznego dostosowywania tonu i stylu.

Błędy w pozycji postaci pojawiają się regularnie, umieszczając je w niewłaściwych lokalizacjach lub sprawiając, że reagują na wydarzenia, o których nie powinny jeszcze wiedzieć.

Ceny Sudowrite

Bezpłatna wersja próbna

Hobby i studenci: 19 USD miesięcznie

Profesjonalny: 29 USD/miesiąc

Maksymalnie: 59 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Sudowrite

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co o Sudowrite mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddita pisze:

Osobiście uwielbiam Sudowrite, mimo że systemy punktowe nie należą do moich ulubionych. Jeśli chodzi o zwroty akcji, Story Bible posiada funkcję, dzięki której można ukryć przed AI różne notatki. Teoretycznie można zapisać zwrot akcji na karcie, a następnie ukryć ją przed AI do momentu ujawnienia.

Osobiście uwielbiam Sudowrite, mimo że systemy punktowe nie należą do moich ulubionych. Jeśli chodzi o zwroty akcji, Story Bible posiada funkcję, dzięki której można ukryć przed AI różne notatki. Teoretycznie można zapisać zwrot akcji na karcie, a następnie ukryć ją przed AI do momentu ujawnienia.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia alternatywne dla Sudowrite dla pisarzy

3. Novelcrafter (najlepszy do kontroli technicznej)

za pośrednictwem Novelcrafter

Dzięki Novelcrafter możesz wykorzystać własne klucze API z OpenAI, Anthropic lub Google i podłączyć je do infrastruktury platformy. Codex służy jako interaktywna wiki do przechowywania kart postaci, dokumentów dotyczących budowania świata i wątków fabularnych.

Podczas generowania tekstu platforma automatycznie pobiera odpowiednie wpisy z Codex i przekazuje je jako kontekst do dowolnego modelu AI, z którym nawiązujesz połączenie.

Możesz również sklonować dowolną podpowiedź systemową używaną przez narzędzie, zmodyfikować ją lub stworzyć zupełnie nową od podstaw. Ten poziom niestandardowego dostosowania jest atrakcyjny dla pisarzy, którzy dokładnie wiedzą, jak chcą, aby działała AI, choć wymaga to umiejętności technicznych, których większość autorów nie posiada.

Najlepsze funkcje Novelcrafter

Przechowuj powiązane ze sobą karty postaci, szczegóły dotyczące lokalizacji i informacje o świecie w wpisach Codex, a następnie oznacz je etykietami, aby Novelcrafter automatycznie wstawiał odpowiedni kontekst podczas generowania prozy w czacie .

Skopiuj dowolną podpowiedź systemową i zmodyfikuj parametry lub stwórz zupełnie nowe podpowiedzi od podstaw, korzystając z modułowych komponentów, które sam zdefiniujesz.

Nakreśl strukturę opowieści w widoku Siatka, Matryca lub Konspekt, aby dostrzec problemy z tempem akcji, śledzić postęp wątków pobocznych lub wizualizować pojawianie się postaci w poszczególnych scenach.

Limity programu Novelcrafter

Zarządzanie kluczami API zwiększa złożoność, ponieważ co miesiąc musisz balansować między kosztami subskrypcji a kredytami OpenAI lub Anthropic.

Projekt interfejsu ukrywa przydatne funkcje pod wieloma kliknięciami.

Ceny Novelcrafter

21-dniowa wersja próbna bezpłatna

Scribe: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Hobbysta: 8 USD miesięcznie na użytkownika

Artisan: 14 USD miesięcznie za użytkownika

Specjalista: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Novelcrafter

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co o Novelcrafter mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak udostępniono na Reddicie:

Korzystam z NovelCrafter+OpenRouter i bardzo mi się to podoba. Interfejs jest bardzo wygodny i intuicyjny, a struktura zarówno pisania, jak i kodeksu bardzo dobrze sprawdza się w interakcji ze sztuczną inteligencją. Bardzo podoba mi się również możliwość manipulowania i tworzenia generatorów podpowiedzi, aby tworzyć własne instrukcje i komendy. To niezwykle potężne narzędzie...

Korzystam z NovelCrafter+OpenRouter i bardzo mi się to podoba. Interfejs jest bardzo wygodny i intuicyjny, a struktura zarówno pisania, jak i kodeksu bardzo dobrze sprawdza się w interakcji ze sztuczną inteligencją. Bardzo podoba mi się również możliwość manipulowania i tworzenia generatorów podpowiedzi, aby tworzyć własne instrukcje i komendy. To niezwykle potężne narzędzie…

🔍 Czy wiesz, że... Vladimir Nabokov napisał Lolitę na kartach indeksowych, nieustannie zmieniając kolejność scen przed sfinalizowaniem powieści. Twierdził, że struktura jest ważniejsza niż sekwencja.

4. Squibler (najlepszy do szybkiego rozpoczęcia pracy)

za pośrednictwem Squibler

Squibler stawia szybkość ponad wyrafinowaniem. Możesz pracować bardziej metodycznie, tworząc elementy (postacie, ustawienia, przedmioty), do których Smart Writer odwołuje się podczas generowania scen.

Narzędzie do pisania znajduje się na pasku bocznym i oferuje automatyczne uzupełnianie zdań, przepisywanie akapitów lub tworzenie szkiców całych rozdziałów na podstawie konspektu. Widok tablicy korkowej pozwala na wizualne przetasowywanie scen, co jest pomocne, gdy zdajesz sobie sprawę, że rozdział trzeci powinien znaleźć się po rozdziale siódmym.

Najlepsze funkcje Squibler

Poproś o wygenerowanie całego rękopisu na podstawie podstawowej przesłanki w Generate Scene lub pracuj rozdział po rozdziale za pomocą Smart Writer .

Ustal cele w liczbie słów dla każdego rozdziału lub dla dnia, a następnie monitoruj postępy za pomocą specjalnego panelu.

Przekształcaj zaznaczony tekst w obrazy generowane przez AI za pomocą funkcji Visualize, tworząc szybkie wizualne odniesienia dla złożonych ustawień lub wyglądu postaci.

Limity Squiblera

Wygenerowana proza jest płaska i powtarzalna, opiera się na ogólnych sformułowaniach, które wymagają intensywnej edycji.

Wydajność aplikacji spada w przypadku dłuższych projektów, gdzie nawigacja między rozdziałami przebiega wolniej.

Ceny Squibler

Free

Pro: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Squiblera

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Ernest Hemingway utrzymywał swoją kreatywność na wysokim poziomie, przerywając pisanie w połowie zdania po osiągnięciu dziennego celu 500 słów, dzięki czemu dokładnie wiedział, od czego zacząć następnego dnia. Z kolei Agatha Christie traktowała pisanie kryminałów jak układanki logiczne, starannie rozmieszczając wskazówki i fałszywe tropy, aby rozwiązanie było zawsze sprawiedliwe dla czytelnika. W powieści The ABC Murders wykorzystała nawet alfabet jako ograniczenie strukturalne, aby fabuła była spójna i możliwa do rozwiązania.

5. Shortly AI (najlepsze rozwiązanie dla minimalistycznych interfejsów)

Shortly AI daje Ci pustą stronę i cztery komendy. To wszystko. Żadnych szablonów zaśmiecających widok ani skomplikowanych menu ukrywających funkcje, których nigdy nie użyjesz. Wpisz początkowy akapit lub podpowiedź, a AI będzie kontynuować Twoją myśl w fragmentach liczących około 100 słów.

Cztery polecenia /: /instruct, /rewrite, /shorten i /expand obsługują modyfikacje tekstu w wybranych fragmentach. To uproszczone podejście eliminuje tarcia, gdy próbujesz utrzymać tempo podczas sesji pisania. Shortly AI ma sens dla pisarzy, którzy uważają większość programów do pisania za przytłaczające i po prostu chcą czegoś, co nie będzie im przeszkadzać.

Najważniejsze funkcje Shortly AI

Zastosuj opcję /rewrite do zaznaczonego tekstu, aby uzyskać alternatywne sformułowania, co jest przydatne, gdy zdanie brzmi niezręcznie, ale nie wiesz, jak je poprawić.

Skróć rozwlekłe wyjaśnienia za pomocą funkcji /shorten , która usuwa zbędne słowa, zachowując jednocześnie podstawowe znaczenie fragmentów o długości do 200 znaków.

Rozwiń niedopracowane punkty, używając funkcji /expand na fragmentach tekstu o długości do 120 znaków, zamieniając krótkie wzmianki w pełniejsze opisy.

Limity AI

Długość generowanego tekstu jest ograniczona do około 100 słów na wynik, nawet jeśli potrzebujesz dłuższych ciągłych fragmentów.

Problemy z dokładnością faktograficzną pojawiają się regularnie, ponieważ AI czasami zmyśla daty lub szczegóły.

Wkrótce ceny AI

Niestandardowe ceny

Krótkie oceny i recenzje AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

📮 ClickUp Insight: 43% osób twierdzi, że powtarzalne zadania zapewniają pomocną strukturę ich dnia pracy, ale 48% uważa je za męczące i odwracające uwagę od ważnych zadań. Chociaż rutyna może dawać poczucie wydajności, często ogranicza ludzką kreatywność i powstrzymuje Cię przed osiągnięciem znaczącego postępu. ClickUp pomaga uwolnić się od tego cyklu, automatyzując rutynowe zadania za pomocą inteligentnych agentów AI, dzięki czemu możesz skupić się na głębokiej pracy. Zautomatyzuj przypomnienia, aktualizacje i przydzielanie zadań, a funkcje takie jak automatyczne blokowanie czasu i priorytety zadań pozwolą Ci chronić godziny największej wydajności. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

Kwestie prawne i etyczne związane z książkami napisanymi przy użyciu AI

Sytuacja prawna dotycząca zawartości generowanej przez AI pozostaje niepewna.

W większości jurysdykcji prawo autorskie chroni autorstwo ludzkie, co powoduje komplikacje, gdy AI ma znaczący wkład w powstanie manuskryptu. Sądy nie ustanowiły jeszcze jasnych precedensów, ale wczesne orzeczenia sugerują, że teksty generowane wyłącznie przez AI mogą nie kwalifikować się do ochrony praw autorskich.

Ma to znaczenie z kilku praktycznych powodów:

Ktoś plagiatuje Twoją pracę, a Ty nie możesz dochodzić swoich praw autorskich.

Wydawcy odrzucają umowy, ponieważ nie są w stanie zabezpieczyć praw zależnych.

Umowy licencyjne upadają, gdy pojawiają się pytania dotyczące własności

Wraz z ewolucją przepisów pojawiają się przyszłe wyzwania prawne

Wydawcy coraz częściej proszą autorów o ujawnienie wykorzystania AI podczas negocjacji umów, ponieważ przejrzystość chroni przed potencjalnymi sporami w przyszłości. Niektóre umowy zawierają obecnie konkretne klauzule dotyczące zawartości generowanej przez AI, wymagające od autorów potwierdzenia zakresu udziału maszyn.

Kwestie etyczne idą w parze z kwestiami prawnymi. Czytelnicy oczekują od autorów autentyczności. Jeśli AI tworzy całe rozdziały, a Ty publikujesz je pod swoim nazwiskiem bez znaczących zmian, ryzykujesz utratę zaufania. Różne gatunki literackie wiążą się z różnymi oczekiwaniami:

Podręczniki techniczne i książki referencyjne lub dotyczące wydajności są mniej poddawane krytycznej ocenie.

Wspomnienia i osobiste narracje wymagają autentycznych ludzkich doświadczeń.

Czytelnicy powieści przywiązują dużą wagę do stylu i kreatywności.

Prace naukowe wymagają przejrzystej metodologii.

Praktyczne podejście: wykorzystaj AI jako narzędzie, a nie ghostwritera. Kiedy Twoje kreatywne ślady pozostają na każdej stronie, niejasności prawne mają mniejsze znaczenie, a kwestie etyczne schodzą na dalszy plan.

🔍 Czy wiesz, że... Aby dotrzymać terminu oddania książki Dzwonnik z Notre Dame, Victor Hugo podobno poprosił swoich służących, aby zamknęli jego ubrania, pozostawiając mu jedynie szal. Nie mając możliwości opuszczenia domu, nie miał innego wyboru, jak tylko pisać.

Doprowadź swoją książkę do końca dzięki ClickUp

Pisanie książki wymaga konsekwencji, cierpliwości i systemu, który pomieści tygodnie lub miesiące pracy bez spowalniania tempa. Kiedy proces wydaje się chaotyczny, nawet dobre szkice budzą wątpliwości.

ClickUp łączy konspekt, rozdziały, poprawki i terminy, dzięki czemu nic nie trafia do zapomnianego folderu.

Kontekstowa sztuczna inteligencja (ClickUp Brain i BrainGPT) działa wewnątrz dokumentów, pomagając w tworzeniu szkiców, poprawianiu i przemyśleniu poszczególnych sekcji bez konieczności przechodzenia między narzędziami. Ponadto agenci AI i automatyzacje zajmują się działaniami następczymi, śledzeniem postępów i rutynowymi aktualizacjami, dzięki czemu projekt jest stale realizowany.

Stwórz swoją książkę w przestrzeni zaprojektowanej tak, aby pomieścić wszystko. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Sztuczna inteligencja służąca do pisania książek próbuje samodzielnie wygenerować duże fragmenty książki na podstawie podpowiedzi, natomiast sztuczna inteligencja służąca jako asystent pisarski zapewnia wsparcie dla procesu pisania. Pomaga ona w tworzeniu konspektu rozdziałów, rozwijaniu pomysłów, przepisywaniu fragmentów lub poprawianiu przejrzystości zawartości, podczas gdy użytkownik zachowuje kontrolę nad zawartością i kierunkiem.

Twój głos wynika z twoich wyborów; to ty decydujesz o pomysłach, strukturze, tonie i ostatecznym brzmieniu tekstu. AI powinna służyć do sugerowania opcji, a nie podejmowania decyzji za ciebie. Edytowanie każdego wyniku, restrukturyzacja zdań zgodnie z własnym stylem pisania i dostarczanie AI przykładów twoich poprzednich tekstów pomaga zachować spójność głosu.

Nie. AI może pełnić funkcję sprawdzania gramatyki, poprawiając zdania i wskazując niespójności. Ludzcy redaktorzy wnoszą osąd, kontekst i zrozumienie odbiorców, tempo i niuanse. AI najlepiej sprawdza się jako pierwszy etap, podczas gdy ludzcy redaktorzy zajmują się kreatywnym pisaniem, dopracowywaniem i ostateczną jakością.