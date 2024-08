10 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla pisarzy, aby pokonać czynniki rozpraszające i zaoszczędzić czas w 2024 roku

Jako pisarze, utrzymanie wydajności zawsze było wyzwaniem. Zawsze jest tak wiele do zrównoważenia - terminy dla klientów, wiele projektów o różnych wymaganiach i bycie na bieżąco z branżą... A do tego dochodzi przerażający blok pisarski, z którym trzeba walczyć od czasu do czasu.

Teraz możesz skorzystać z pomocy aplikacji zwiększających wydajność i koncentrację!

Narzędzia te pomagają być bardziej wydajnym i zorganizowanym oraz zwiększają kreatywność. Jednak przy tak wielu aplikacjach dostępnych na rynku, może być trudno wybrać tę, która spełnia wszystkie Twoje potrzeby.

Dlatego też przygotowaliśmy listę 10 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla pisarzy, które pozwolą ci lepiej pisać, stać się wydajnym i rozwijać się w swoim rzemiośle.

Czego należy szukać w aplikacjach zwiększających wydajność dla pisarzy?

Przy wyborze narzędzia zwiększające wydajność , ważne jest, aby zapoznać się z funkcjami, które pomogą usprawnić proces pisania i z łatwością zrobić to, co do zrobienia. Oto czego należy szukać:

Usprawniony obszar roboczy: Upewnij się, że narzędzie zapewnia scentralizowany hub dla wszystkich twoich dokumentów, umożliwiając łatwy dostęp i organizację

Upewnij się, że narzędzie zapewnia scentralizowany hub dla wszystkich twoich dokumentów, umożliwiając łatwy dostęp i organizację Wspólna edycja: Szukaj najlepszych narzędzi zwiększających wydajność, które umożliwiają pracę zespołową, w tym komentowanie, przydzielanie zadań i śledzenie zmian

Szukaj najlepszych narzędzi zwiększających wydajność, które umożliwiają pracę zespołową, w tym komentowanie, przydzielanie zadań i śledzenie zmian Integracja z zadaniami : Zdecyduj się na aplikacje do pisania, które łączą twoje dokumenty z zarządzaniem projektami i zadaniami, umożliwiając połączenie projektów iefektywnie ustalać priorytety zadań *Narzędzia organizacyjne: Poszukaj aplikacji zwiększających wydajność z solidnymi funkcjami organizacyjnymi, takimi jak kategoryzacja, możliwość wyszukiwania i konfigurowalne układy, aby Twoja praca była uporządkowana i dostępna

: Zdecyduj się na aplikacje do pisania, które łączą twoje dokumenty z zarządzaniem projektami i zadaniami, umożliwiając połączenie projektów iefektywnie ustalać priorytety zadań *Narzędzia organizacyjne: Poszukaj aplikacji zwiększających wydajność z solidnymi funkcjami organizacyjnymi, takimi jak kategoryzacja, możliwość wyszukiwania i konfigurowalne układy, aby Twoja praca była uporządkowana i dostępna Funkcje oszczędzające czas: : Przeglądaj narzędzia zwiększające wydajność z wbudowanymi funkcjami, takimi jak tryby pisania bez rozpraszania uwagi, szablony dokumentów i bogate opcje formatu zoptymalizować swój cykl pracy *Integracja z innymi narzędziami: Szukaj aplikacji zwiększających wydajność, które oferują płynną integrację z innymi narzędziaminarzędziami do zarządzania projektami (kalendarz, time tracker itp.), których używasz, aby zaoszczędzić czas na przełączaniu aplikacji

: Przeglądaj narzędzia zwiększające wydajność z wbudowanymi funkcjami, takimi jak tryby pisania bez rozpraszania uwagi, szablony dokumentów i bogate opcje formatu zoptymalizować swój cykl pracy *Integracja z innymi narzędziami: Szukaj aplikacji zwiększających wydajność, które oferują płynną integrację z innymi narzędziaminarzędziami do zarządzania projektami (kalendarz, time tracker itp.), których używasz, aby zaoszczędzić czas na przełączaniu aplikacji Sprawdzanie gramatyki i plagiatu: Najlepsze aplikacje zwiększające wydajność dla pisarzy będą zawierały solidne funkcje sprawdzające gramatykę i plagiat, aby pomóc w utrzymaniu jakości i oryginalności twoich tekstów

Dzięki takim możliwościom pisarze będą w stanie zoptymalizować swoje zadania i stać się lepszymi.

10 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla pisarzy w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy pracujesz na pełny etat dla agencji, czy jesteś częścią zespołu niezależnych pisarzy, aplikacje zapewniające wydajność są niezbędnymi przewodnikami do optymalizacji pracy.

Upraszczają one zadania, pomagają zaoszczędzić czas i zmniejszyć stres, a także pozwalają skupić się na procesie twórczym bez rozpraszania uwagi.

Od burzy mózgów i badania faktów po pisanie i publikowanie, te aplikacje zwiększające wydajność dla pisarzy obejmują każdy aspekt tworzenia zawartości, uwalniając cię od obciążeń technicznych lub administracyjnych.

Jednak wybór odpowiedniego narzędzia spośród wielu jest kluczowy dla powodzenia. Oto nasza lista 10 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla pisarzy, skrupulatnie wybranych w celu zwiększenia wydajności w 2024 roku:

1. ClickUp

ClickUp Docs umożliwia bogate formatowanie i polecenia / slash, aby pomóc Ci stać się bardziej wydajnym

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie wszystkich problemów, które ograniczają wydajność podczas pracy nad świetnym dziełem. Oferuje wiele funkcji dla pisarzy, aby zwiększyć ich wydajność, a także Dokumenty ClickUp jest jednym z nich.

Łączy wszystkie dokumenty i zadania w jednej wygodnej platformie, usprawniając sesje pisania bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.

ClickUp Docs pozwala bez wysiłku tworzyć dokumenty i wiki dostosowane do Twoich potrzeb, zakończone opcjami stylizacji i osadzonymi zakładkami ułatwiającymi nawigację. Współpraca z autorami w czasie rzeczywistym, wspólnie wprowadzaj zmiany, zostawiaj komentarze i przekształcaj tekst w zadania, które można wykonać. Blog w Docs może stać się zadaniem w kalendarzu publikowania zawartości za pomocą jednego kliknięcia.

Jest to ulubione narzędzie pisarzy, ponieważ pomaga w zwiększyć wydajność tworzenia zawartości wykorzystując sztuczną inteligencję (AI)/%href/ ClickUp Brain . Możesz przezwyciężyć blok pisarski i generować pomysły na zawartość, jednocześnie sprawdzając gramatykę i styl, aby poprawić jakość pisania. Pozwala to zaoszczędzić znaczną ilość czasu i wysiłku w procesie pisania.

Używaj ClickUp Brain do burzy mózgów oraz pisania i edytowania zawartości w kilka sekund

Uporządkuj swoją pracę, kategoryzując dokumenty w celu szybkiego dostępu i możliwości wyszukiwania. Dzięki bezpiecznym opcjom udostępniania i konfigurowalnym uprawnieniom, jesteś teraz przygotowany do pewnej współpracy ze współpracownikami, jednocześnie chroniąc poufne informacje.

Od pisania bez rozpraszania uwagi dzięki trybowi Focus Mode po konfigurowalne szablony i zaawansowane ustawienia, ClickUp Docs umożliwia pisarzom skupienie, organizację i wydajność.

Oprócz ClickUp Docs, sprawdźmy inne funkcje ClickUp, które zwiększają wydajność pracy pisarzy.

Dzięki ClickUp AI Writer for Work i niestandardowym podpowiedziom możesz z łatwością tworzyć ważne dokumenty i studia przypadków

Najlepsze funkcje ClickUp

Utrzymuj swoją pracę dobrze zorganizowaną: Planuj, organizuj i współpracuj nad projektami pisania bez wysiłku dzięki konfigurowalnemu zarządzaniu zadaniami dziękiZadania ClickUp. Dostosuj zadania do swoich konkretnych potrzeb związanych z pisaniem za pomocą aplikacji ClickApp

Planuj, organizuj i współpracuj nad projektami pisania bez wysiłku dzięki konfigurowalnemu zarządzaniu zadaniami dziękiZadania ClickUp. Dostosuj zadania do swoich konkretnych potrzeb związanych z pisaniem za pomocą aplikacji ClickApp Efektywne zarządzanie zadaniami: Uprość proces pisania, dzieląc złożone projekty na możliwe do zrobienia podzadania lub listy rzeczy do zrobienia. Twórz listy kontrolne w ramach zadań za pomocąListy kontrolne zadań ClickUp do śledzenia wszystkiego, od konspektu po ostateczną edycję

Uprość proces pisania, dzieląc złożone projekty na możliwe do zrobienia podzadania lub listy rzeczy do zrobienia. Twórz listy kontrolne w ramach zadań za pomocąListy kontrolne zadań ClickUp do śledzenia wszystkiego, od konspektu po ostateczną edycję Oszczędzaj godziny każdego tygodnia : Usprawnij swój cykl pracy pisarskiej dzięki ponad 100 automatyzacjom wykorzystującymAutomatyzacja ClickUpfunkcja. Niezależnie od tego, czy chodzi o rutynowe zadania, czy przekazanie projektu, automatyzacja powtarzalnych procesów pozwala zaoszczędzić czas i skupić się na pisaniu

: Usprawnij swój cykl pracy pisarskiej dzięki ponad 100 automatyzacjom wykorzystującymAutomatyzacja ClickUpfunkcja. Niezależnie od tego, czy chodzi o rutynowe zadania, czy przekazanie projektu, automatyzacja powtarzalnych procesów pozwala zaoszczędzić czas i skupić się na pisaniu Ustaw i śledź swoje pisarskie cele: Wyznacz jasne cele i mierzalne cele wraz z oś czasu zClickUp Cele. Użyj konfigurowalnegoPulpity ClickUp aby śledzić swoje postępy w pisaniu i zachować motywację do osiągnięcia swoich celów. Wizualizuj swoje postępy w pisaniu za pomocą widżetów do zadań, śledzenia czasu i nie tylko

Wyznacz jasne cele i mierzalne cele wraz z oś czasu zClickUp Cele. Użyj konfigurowalnegoPulpity ClickUp aby śledzić swoje postępy w pisaniu i zachować motywację do osiągnięcia swoich celów. Wizualizuj swoje postępy w pisaniu za pomocą widżetów do zadań, śledzenia czasu i nie tylko Śledź swój czas pisania automatycznie lub ręcznie i połącz go z zadaniami z dowolnego urządzenia za pomocą funkcjiGlobalny time tracker ClickUp. Zachowaj wydajność przez cały proces pisania

Burza mózgów i współpraca : Współpracuj wizualnie ze swoim zespołem pisarskim w czasie rzeczywistym za pomocą zdalnegoTablice ClickUp. Wypełnij lukę między burzą mózgów a pisaniem, łącząc pomysły bezpośrednio z zadaniami i dokumentami

: Współpracuj wizualnie ze swoim zespołem pisarskim w czasie rzeczywistym za pomocą zdalnegoTablice ClickUp. Wypełnij lukę między burzą mózgów a pisaniem, łącząc pomysły bezpośrednio z zadaniami i dokumentami Rysuj swoje pomysły: Wizualizuj swoje pomysły na pisanie i planuj projekty za pomocąMapy myśli ClickUp. Twórz mapy cykli pracy, rysuj połączenia między zadaniami i pozwól swojej kreatywności na przepływ w procesie pisania

Wizualizuj swoje pomysły na pisanie i planuj projekty za pomocąMapy myśli ClickUp. Twórz mapy cykli pracy, rysuj połączenia między zadaniami i pozwól swojej kreatywności na przepływ w procesie pisania Pracuj mądrzej : Oszczędzaj czas i zapewnij spójność w swoich projektach pisania, wykorzystując setki szablonów. Od tworzenia konspektów po formatowanie - znajdź idealnySzablony ClickUp dla potrzeb Twojego zespołu

: Oszczędzaj czas i zapewnij spójność w swoich projektach pisania, wykorzystując setki szablonów. Od tworzenia konspektów po formatowanie - znajdź idealnySzablony ClickUp dla potrzeb Twojego zespołu Połącz swoje narzędzia:Zintegruj ClickUp z ulubionymi narzędziami do pisania, w tym kalendarzami, aplikacjami do przesyłania wiadomości i pamięcią masową w chmurze, aby wszystkie zasoby do pisania były w jednym miejscu

Śledzenie czasu w zadaniach i wizualizacja harmonogramu dzięki zarządzaniu czasem ClickUp

limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że krzywa uczenia się jest początkowo stroma

Sporadyczne problemy z wydajnością były raportowane w okresach największego obciążenia

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cenyClickUp Brain Calmly Writer to idealne rozwiązanie, jeśli jesteś szukasz narzędzia do pisania które zwiększa wydajność, jednocześnie minimalizując rozpraszanie uwagi. Oferuje wersję Free z możliwością pobrania aplikacji na Windows lub iOS.

Możesz dostosować ustawienia, takie jak tryb ciemny, rozmiary czcionek i kolory w tym narzędziu, aby zapewnić dostosowane i wydajne środowisko podczas sesji pisania.

Calmly Writer pomaga przezwyciężyć blokadę pisarską i stać się bardziej wydajnym dzięki interfejsowi bez rozpraszania uwagi i prostocie Markdown. Dodatkowo pomaga w śledzeniu celu, jakim jest liczba słów.

Ta aplikacja podnosząca wydajność obejmuje inne istotne funkcje, takie jak sprawdzanie pisowni i gramatyki. Posiada również wbudowany wykrywacz plagiatu i inteligentne funkcje interpunkcyjne, dzięki czemu moja praca jest oryginalna i wolna od błędów.

Najlepsze funkcje Calmly Writer

Możliwość korzystania z różnych rozmiarów, typów ekranów i urządzeń dzięki responsywnemu designowi

Możliwość pisania w trybie ciemnym, idealnym dla użytkowników preferujących biały tekst na czarnym ekranie

Podniesienie komfortu pisania dzięki opcjonalnemu efektowi dźwiękowemu maszyny do pisania

limity Calmly Writer

Brak zaawansowanych funkcji dostępnych w oprogramowaniu do pisania klasy premium

Nie zawiera funkcji współpracy do zrobienia projektu z innymi użytkownikami

Ceny Calmly Writer

Jednorazowa płatność: $14.99

Calmly Writer oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Hypotenuse AI

via Hypotenuse AI Aplikacja Hypotenuse AI została zaprojektowana, aby pomóc w rozpoczęciu pisania i przezwyciężeniu czynników rozpraszających. Ta aplikacja oferuje rozwiązanie bloku pisarskiego, pomagając w początkowych szkicach.

Masz temat na myśli? Hypotenuse AI może tworzyć tytuły, konspekty, a nawet pełnoprawne akapity, oszczędzając cenny czas i energię. Upraszcza proces wyszukiwania, sugerując odpowiednie pomysły na zawartość i słowa kluczowe.

Ta oparta na chmurze oprogramowanie wspomagające pisanie jest dostosowane do potrzeb pisarzy, pomagając w tworzeniu różnego rodzaju zawartości, od artykułów na blogu po teksty reklamowe i opisy produktów. Wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego (NLP), Hypotenuse AI pozwala skupić się na wyrażaniu swoich pomysłów bez grzęźnięcia w szczegółach.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Usprawnienie danych powstania dzięki masowym cyklom pracy nad zawartością

Dopasowanie stylu pisania dzięki funkcji niestandardowego ustawienia tonu głosu

Generowanie zawartości przyjaznej dla SEO przy użyciu NLP do generowania sugestii

Bezpośrednia synchronizacja z Shopify i WordPress

Hypotenuse AI limit

Oferuje 7-dniową bezpłatną wersję próbną, ale z limitowaną liczbą kredytów

Zapewnia dostęp do ograniczonej liczby szablonów lub ram zawartości do generowania określonych typów zawartości

Funkcje SEO są dostępne tylko w planie Enterprise

Ceny AI

Indywidualnie: $29/miesiąc

$29/miesiąc Teams: $59/miesiąc

$59/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje AI

G2: 4.4/5 (15 recenzji)

4.4/5 (15 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

4. Grammarly

via Grammarly Kolejnym z popularnych narzędzi zwiększających wydajność, które oferuje pomoc w usprawnieniu sesji pisania, jest Grammarly. Identyfikuje i poprawia błędy gramatyczne i jest idealny dla użytkowników, którzy chcą pisać bez rozpraszania uwagi.

Wersja Free pozwala sprawdzić zadanie pisania pod kątem podstawowych błędów gramatycznych i ortograficznych, powtórzonych słów itp. Piszący mogą wygodnie uzyskać dostęp do Grammarly za pośrednictwem różnych platform, w tym Dokumentów Google, Microsoft Word i rozszerzenia na pulpit.

Podczas gdy wersja Free jest wystarczająca dla wielu osób, aktualizacja Premium zapewnia dodatkowe zaawansowane kontrole i funkcje, takie jak wzbogacanie słownictwa, sprawdzanie pisania pod kątem gatunku, wykrywacz plagiatu, a nawet sprawdzanie biernej strony głosu. Jest to przydatne dla pisarzy odsetkach, aby ich praca była bardziej profesjonalna.

Najlepsze funkcje Grammarly

Wykrywanie plagiatu w celu zapewnienia oryginalności tekstu

Wybór spośród różnych sugestii dotyczących tonu, aby poprawić ogólny ton tekstu

Popraw czytelność złożonych zdań dzięki przepisywaniu całych zdań

Gramatyczne limity

Czasami pomija błędy gramatyczne i struktury zdań, wpływając na ogólną dokładność edycji

Oferuje wysoki zakres cenowy subskrypcji premium, który może nie być dostępny dla szerokiego grona użytkowników

Ceny Grammarly

Free Forever

Premium: $12/miesiąc

$12/miesiąc Business: $15/miesiąc

$15/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje gramatyczne

G2: 4,7/5 (ponad 8000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 7000 recenzji)

5. Focus Booster

via Focus Booster Jeśli potrzebujesz narzędzia do zwiększenia wydajności poprzez proste i wnikliwe śledzenie czasu, wybierz Focus Booster. Pomaga on pisarzom w efektywnym wykonywaniu zadań z ich list do zrobienia przy użyciu metody Pomodoro.

Technika Pomodoro polega na pracy nad jednym zadaniem przez 25 minut, robieniu przerwy na kolejne 20 minut i powtarzaniu tej czynności. Użytkownicy mogą uznać tę podstawową funkcję za pomocną w ograniczeniu rozpraszania uwagi i zwiększeniu koncentracji.

Focus Booster prezentuje również przyjazny dla użytkownika pulpit, dzięki któremu użytkownicy mogą wizualizować i śledzić postępy. Jest to korzystne dla pisarzy, którzy chcą być odpowiedzialni i uzyskać wgląd w swoje działania związane z zarządzaniem czasem.

Najlepsze funkcje Focus Booster

Lepsze skupienie i ograniczenie rozpraszania uwagi dzięki technice Pomodoro

Pulpity i raportowanie wysyłane pocztą elektroniczną pozwalają zrozumieć, gdzie trafia czas

Efektywnie zarządzaj portfolio nowych klientów lub wieloma projektami, zapewniając uczciwą zapłatę za swoją ciężką pracę dzięki przydzielonym godzinom rozliczeniowym

Limity Focus Booster

Funkcje ograniczają się głównie do śledzenia czasu

Technika Pomodoro w aplikacji może nie być odpowiednia dla każdego

Ceny Focus Booster

Free Forever

Profesjonalny: $4.99/miesiąc

oceny i recenzje Focus Booster

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Scrivener

via Scrivener Jeśli piszesz książkę, powieść lub artykuł naukowy, wypróbuj Scrivener. Ta aplikacja do tworzenia długich danych pozwala tworzyć zawartość w wielu sekcjach i zmieniać ich kolejność w razie potrzeby za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania.

Scrivener doskonale nadaje się do tworzenia wstępnej zawartości i jest chwalony za swoje funkcje organizacyjne. Dzięki Scrivener możesz uporządkować wszystkie swoje pomysły w jednym miejscu i skutecznie ustrukturyzować swoje teksty.

Przeczytaj również: 5 kluczowych umiejętności organizacyjnych, które przyspieszą twoją karierę Interfejs aplikacji umożliwia pracę w różnych trybach, od edycji określonych sekcji po przeglądanie całej zawartości. Pomaga to pisarzom efektywnie zarządzać zadaniami w całym procesie pisania.

Kolejną imponującą funkcją jest możliwość robienia notatek i bezpiecznego przechowywania swoich badań. Zapewnia to wygodny dostęp do zawartości lub zasobów podczas sesji pisania. Sprawia to, że aplikacja jest popularna wśród aplikacji zwiększających wydajność pisarzy akademickich.

Najlepsze funkcje Scrivener

Bezproblemowa struktura dużych dokumentów, zapewniająca ich przejrzystość i organizację

Możliwość zastosowania pogrubienia, kursywy i innych opcji formatu w celu zwiększenia czytelności i podkreślenia treści

Importowanie badań lub wcześniejszych prac w dokumentach Word lub PDF, obrazów, wideo itp.

Scrivener limit

Wymaga czasu na adaptację ze względu na bardziej stromą krzywą uczenia się w porównaniu do Microsoft Word

Przytłacza użytkowników swoim interfejsem, pełniąc funkcję wielu paneli i opcji, z których niektóre mogą nie odnosić się do danego projektu

Ceny Scrivener

Standardowa licencja dla macOS: $59.99 (płatność jednorazowa)

$59.99 (płatność jednorazowa) Standardowa licencja dla Windows: $51.95 (płatność jednorazowa)

$51.95 (płatność jednorazowa) Standardowa licencja na aplikację iOS: 23,99 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje Scrivener

G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

7. Automatyczny ekspander tekstu

via chrome Web Store_ Aplikacja Auto Text Expander to rozszerzenie dla przeglądarki Google Chrome, które po zintegrowaniu upraszcza pisanie dla pisarzy, pomagając im zaoszczędzić czas na komputerze. Dzięki temu narzędziu pisarze mogą tworzyć niestandardowe skróty klawiaturowe przy użyciu preferowanych liter, cyfr i symboli.

Na przykład, zamiast wpisywać "Zaraz wracam" w artykule, mogą po prostu użyć skrótu, takiego jak "BRB", a zakończona fraza pojawi się na pustym ekranie. Narzędzie to pozwala pisarzom poświęcić więcej czasu na zadania związane z pisaniem, a mniej na wpisywanie powtarzających się fraz.

Auto Text Expander najlepsze funkcje

Tworzenie niestandardowych skrótów za Free

Szybsze pisanie dzięki skrótom tekstowym

Auto Text Expander ograniczenia

Problemy z funkcją na różnych platformach i stronach internetowych, zgłaszane przez wielu użytkowników

Opóźnienia i awarie występują sporadycznie podczas użytkowania, zakłócając cykl pracy

Auto Text Expander ceny

Free Forever

Auto Text Expander oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Redaktor Hemingway

via Hemingway Editor Hemingway Editor to kolejne popularne narzędzie zwiększające wydajność, które może pomóc przyspieszyć sesje pisania dzięki zaawansowanym możliwościom AI. Podkreśla złożone zdania i bierną stronę głosu, które mogą mieć wpływ na wrażenia czytelnika.

Ponadto zaznacza potencjalne błędy ortograficzne lub interpunkcyjne i pomaga przepisać skomplikowany tekst (w wersji płatnej). Śledzi również pożądaną liczbę słów, w tym liter, znaków, akapitów, zdań itp.

Redaktor Hemingway sugeruje uproszczone zwroty, aby poprawić kopię i uczynić ją zwięzłą. Narzędzie to jest szczególnie przydatne w zadaniach związanych z pisaniem akademickim, ponieważ dostarcza szczegółowych informacji zwrotnych w celu poprawy jakości zawartości. Dzięki kolorowym wskaźnikom dla każdego problemu, autorzy mogą szybko zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zająć się nimi.

Najlepsze funkcje edytora Hemingway

Kolorowe sugestie dotyczące poprawy struktury zdań

Popraw czytelność, korzystając z systemu poziomów ocen

UżyjNarzędzie do pisania AI aby poprawić swoje pisanie

limity edytora Hemingway

Edycje i sugestie mogą nie być zgodne z osobistym stylem pisarza

Sugestie AI są dostępne tylko w płatnej wersji aplikacji

Brak dogłębnej kontroli gramatyki

Cena edytora Hemingway

Free Forever

Indywidualne 5K: $10/miesiąc

$10/miesiąc Indywidualne 10K: $15/miesiąc

$15/miesiąc Teams 10K: $15(za użytkownika)/miesiąc

oceny i recenzje redaktorów Hemingway

G2: 4.4/5 (47 recenzji)

4.4/5 (47 recenzji) Capterra: 4.4/5 (11 recenzji)

9. Ulisses

via Ulysses W poszukiwaniu narzędzie do pisania które oferuje środowisko wolne od rozpraszania uwagi? Jeśli tak, to Ulysses może okazać się doskonałym wyborem. Ta aplikacja dla użytkowników iOS jest świetna dla pisarzy pracujących nad krótszymi formularzami, takimi jak blogi lub pisanie zawartości stron internetowych.

Jej minimalistyczny design i interfejs sprzyjają wydajnym sesjom pisania. Ulysses oferuje nie tylko prostotę, ale także funkcje organizacyjne, takie jak foldery projektów i opcje eksportu, w tym Google Drive, e-mail, iBooks i inne aplikacje innych firm.

Ulysses pomaga również publikować zawartość w serwisach WordPress i Medium. Użytkownicy mogą swobodnie pisać w 20 językach, a wbudowany korektor i narzędzie gramatyczne zapewniają dopracowaną zawartość.

Najlepsze funkcje Ulysses

Profesjonalna korekta i sprawdzanie gramatyki zawartości

Wizualizacja zawartości przed publikacją dzięki funkcji podglądu na żywo, co pozwala zaoszczędzić czas na wprowadzanie poprawek i formatowanie w ostatniej chwili

Zapisywanie każdego wpisanego słowa dla przyszłych podpowiedzi i optymalizacja pamięci urządzenia poprzez zarządzanie wieloma plikami

Ulysses limit

Użytkownicy odnotowali utratę danych lub ich błędne umieszczenie podczas przesyłania plików

Niedostępne dla użytkowników systemów Windows i Android

Ceny Ulysses

Indywidualny: $5.99/miesiąc

$5.99/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Ulysses

G2: 4.5/5 (24 recenzje)

4.5/5 (24 recenzje) Capterra: 4.7/5 (12 recenzji)

10. Wordtune

via Wordtune Ostatnią aplikacją, która dołączyła do listy najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla pisarzy jest Wordtune. Jest to oprogramowanie oparte na AI, które pomaga przyspieszyć proces pisania poprzez udoskonalanie zawartości. Korzystając z AI, poprawia błędy gramatyczne i ortograficzne, sugeruje ulepszenia zdań i oferuje wiele opcji zmiany tonu pisania.

Podkreślone na czerwono zdania wskazują na błędy gramatyczne, ortograficzne lub interpunkcyjne, podczas gdy fioletowe podkreślenia sugerują poprawę płynności, słownictwa lub przejrzystości. Użytkownicy mogą również podkreślać i przeredagowywać zdania zgodnie z potrzebami, korzystając z konfigurowalnych opcji, takich jak Dorywczo, Formalnie, Skróć i Rozwiń.

Dodatkowo, Wordtune może podsumowywać długie dokumenty tekstowe i pomagać w oszczędzaniu czasu. Może również dostarczać unikalne odpowiedzi na pytania, wykorzystując swoje możliwości AI.

Przeczytaj również: Jak zadać pytanie AI: Jak najlepiej wykorzystać narzędzia AI?

Najlepsze funkcje Wordtune

Popraw pisanie dzięki zalecanym alternatywnym sformułowaniom, strukturom zdań i dostosowaniom tonu

Szybkie poprawianie błędów gramatycznych i ortograficznych

Łatwe tłumaczenie zdań lub słów, podczas gdy użytkownicy premium Wordtune mogą tłumaczyć całe akapity

Limity Wordtune

Sprawdza gramatykę, pisownię i interpunkcję, ale może nie być tak wszechstronny jak inne narzędzia

Oferuje opcje przepisywania skomplikowanych tekstów, ale ich dokładność może być niższa

Wersja Free zawiera tylko 3 podpowiedzi i podsumowania AI dziennie

Cennik Wordtune

Forever Free

Plus: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Unlimited: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Worktune

G2: 4.4/5 (77 recenzji)

4.4/5 (77 recenzji) Capterra: 4.6/5 (177 recenzji)

Czas pokonać rozproszenie uwagi z ClickUp!

Założymy się, że nasza lista aplikacji zwiększających wydajność dla pisarzy, omówiona szczegółowo, z pewnością pomoże ci znaleźć rozwiązanie, którego szukasz. Wyszczególniliśmy ich podstawowe funkcje, a nawet limity, aby pomóc ci dokonać mądrego wyboru.

Jeśli nadal nie możesz się zdecydować, nie martw się. ClickUp to wszechstronne rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które może pomóc ci pozostać na bieżąco, pokonać rozpraszające cię czynniki i zachować wydajność przez cały czas.

Dzięki funkcjom takim jak pisanie wspomagane przez AI, zarządzanie zadaniami, listy kontrolne, pulpity i wiele innych, pomagamy skutecznie osiągać cele związane z pisaniem.

Na co więc czekasz? Pospiesz się i zarejestruj się na ClickUp za Free !