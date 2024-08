Jak zadać pytanie sztucznej inteligencji: Jak najlepiej wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) oficjalnie opuściła filmy science-fiction i trafiła prosto do urządzeń elektronicznych naszego codziennego życia. 🤖

Dzięki chatbotom opartym na AI, takim jak ChatGPT, uzyskanie odpowiedzi na dowolne pytanie jest tak proste, jak wysłanie tekstu do znajomego. Jest to bardzo pomocne przy burzy mózgów, przeprowadzaniu badań i przygotowywaniu wszelkiego rodzaju zawartości.

A co najlepsze?

Czas reakcji. Nauka jest natychmiastowa.

Ale w tym rzecz:

Jeśli chcesz uzyskać trafne odpowiedzi bez marnowania czasu, musisz wiedzieć, jak skutecznie zadać pytanie AI. Nie, to nie jest fizyka jądrowa - trzeba tylko wiedzieć, jakich pułapek unikać i jakich technik używać.

Właśnie w tym miejscu pojawia się ten przydatny przewodnik.

A jeśli jesteś ciekawy szerszy kontekst AI , zagłębimy się w sposób jej działania i omówimy kwestie etyczne i związane z prywatnością. W ten sposób, wybierając narzędzia AI, będziesz wiedział, na co zwrócić uwagę - na przykład na limity danych szkoleniowych i obsługę danych.

Gotowy? Do dzieła!

Zrozumienie AI i jej działania

AI to pole informatyki, które buduje roboty i systemy komputerowe do wykonywania zadań podobnych do ludzkich z większą dokładnością i w ułamku czasu. ⚡

Osiąga się to poprzez różne gałęzie AI, takie jak:

Uczenie maszynowe : Wykorzystuje algorytmy i duże zbiory danych do budowania modeli samouczących się. Modele te pozwalają systemom komputerowym na autonomiczne uczenie się nowych danych, rozpoznawanie wzorców i podejmowanie decyzji

Wykorzystuje algorytmy i duże zbiory danych do budowania modeli samouczących się. Modele te pozwalają systemom komputerowym na autonomiczne uczenie się nowych danych, rozpoznawanie wzorców i podejmowanie decyzji Głębokie uczenie: Ten podzbiór uczenia maszynowego naśladuje ludzki mózg. Podobnie jak neurony mózgowe, wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe (ustawienie złożonych algorytmów) do uczenia się na podstawie ogromnych ilości danych. Jeśli więc nakarmisz sieć neuronową zdjęciami kotów i psów, nauczy się ona identyfikować inne koty i psy 🐱 🐶

Ten podzbiór uczenia maszynowego naśladuje ludzki mózg. Podobnie jak neurony mózgowe, wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe (ustawienie złożonych algorytmów) do uczenia się na podstawie ogromnych ilości danych. Jeśli więc nakarmisz sieć neuronową zdjęciami kotów i psów, nauczy się ona identyfikować inne koty i psy 🐱 🐶 Przetwarzanie języka naturalnego (NLP): Gałąź AI, która uczy komputery i roboty interakcji z ludzkim językiem, tak jak my to robimy. AI może wtedy rozumieć słowa mówione i pisane, interpretować je i reagować w sposób, który ma dla nas sens

Pobudź kreatywność, twórz szablony lub generuj kopie z prędkością błyskawicy dzięki najlepszemu na świecie partnerowi do burzy mózgów

W dzisiejszych czasach AI jest synonimem potężnych technologii, które zasilają nasze ulubione aplikacje i maszyny. Popularne opcje obejmują:

ChatGPT i ClickUp AI dlagenerowanie zawartości w odpowiedzi na nasze zapytania

dlagenerowanie zawartości w odpowiedzi na nasze zapytania Amazon , Netflix i Spotify za rekomendowanie produktów, filmów i piosenek na podstawie naszych wcześniejszych zachowań i preferencji

za rekomendowanie produktów, filmów i piosenek na podstawie naszych wcześniejszych zachowań i preferencji Siri, Alexa i Google Assistant za rozumienie i reagowanie na nasze komendy głosowe

za rozumienie i reagowanie na nasze komendy głosowe Tesla do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym na drodze

Najczęstsze błędy popełniane przez ludzi podczas zadawania pytań AI

Duże modele językowe (LLM), takie jak ChatGPT firmy OpenAI, stały się integralną częścią wykonywania zadań osobistych i zawodowych, takich jak pisanie e-maili, generowanie kodu i opracowywanie planów marketingowych. 📝

Ale jeśli dopiero zaczynasz pracę z AI, prawdopodobnie popełnisz wiele błędów i będziesz sfrustrowany odpowiedziami. Dlatego wiedza o tym, jak zadać pytanie AI, jest kluczowa. Aby wyeliminować kłopoty i zaoszczędzić czas, oto kilka typowych błędów, których należy unikać podczas zadawania pytań AI.

1. Zadawanie niejasnych pytań

Podczas gdy narzędzia AI mają wiele zaawansowanych funkcji, czytanie w myślach nie jest jedną z nich.

Jakość otrzymywanych odpowiedzi jest powiązana z jasnością i szczegółowością danych wejściowych. Jeśli twoje pytania są niejasne lub dostarczone informacje są niedokładne, spodziewaj się, że otrzymasz odpowiedzi, które są ogólne, niepoprawne lub nie mają zastosowania do tego, czego potrzebujesz.

Przed naciśnięciem przycisku "wyślij" poświęć chwilę na zastanowienie się, czego chcesz się dowiedzieć i podaj jak najwięcej istotnych szczegółów (takich jak cel, kontekst i preferencje). ✍️

2. Dostawca niewielkiego lub żadnego kontekstu

Narzędzia AI często wymagają kontekstu, aby zrozumieć intencję pytania. W przeciwnym razie otrzymasz technicznie poprawne odpowiedzi, które są nieistotne i nie mają zastosowania w Twoim przypadku.

Dostarcz narzędzie AI z pytaniem kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego.

Powiedzmy, że potrzebujesz pomocy przy planowaniu wydarzenia. Wzmianka o rodzaju wydarzenia, jego lokalizacji, dacie i tym, kto będzie w nim uczestniczył, ma kluczowe znaczenie. Ten kontekst pozwala AI dostosować miejsca, działania i sugestie logistyczne do unikalnych potrzeb wydarzenia.

3. Oczekiwanie, że AI za każdym razem natychmiast trafi w sedno

Oczekiwanie, że AI za każdym razem trafi w sedno za pierwszym razem, jest nieco nierealistyczne - AI jest inteligentna, ale nie jest doskonała.

Dostosuj wyniki, aby szybciej dotrzeć do lepszej zawartości za pomocą podpowiedzi w ClickUp AI

Na przykład, jeśli zapytasz AI o najlepsze praktyki w marketingu cyfrowym, możesz otrzymać odpowiedź obejmującą szeroki zakres tematów. Zamiast czuć się sfrustrowanym i poddawać się, Twoja kolejka poprowadzi AI do zawężenia odpowiedzi. 🎯

To tak, jakby zadać pytanie znajomemu. Czasami będziesz musiał dostosować swoje pytanie, wyjaśnić określone punkty lub dodać dodatkowe szczegóły, aby uzyskać potrzebne informacje.

4. Brak sprawdzenia faktów

Narzędzia AI generują odpowiedzi przy użyciu zestawów danych większych niż te, które ludzki mózg może obsłużyć na raz. Nadal jednak mogą się pomylić, nie ostrzegając cię, że nie są pewne.

Jeśli korzystasz z AI, aby uzyskać najnowsze statystyki dotyczące korzystania z Internetu, może ona dostarczyć nieaktualne dane pochodzące z niewiarygodnych baz danych. Musisz sprawdzić te fakty (z wiarygodnymi, aktualnymi źródłami), aby upewnić się, że są poprawne przed udostępnianiem ich innym.

Chociaż brzmi to jak dużo pracy, jest to znacznie szybsze niż samodzielne wyszukiwanie wszystkich tych informacji.

Wyzwania stojące przed AI w udzielaniu odpowiedzi

Nawet jeśli unikniesz typowych błędów, które właśnie omówiliśmy, AI nadal ma limity. Ich zrozumienie może pomóc w lepszym zarządzaniu i wykorzystywaniu otrzymywanych odpowiedzi.

1. Aktualizacje w czasie rzeczywistym

Narzędzia AI opierają się na danych, na których zostały przeszkolone, co może nie obejmować najnowszych informacji lub trendów.

Wyobraź sobie, że chcesz dowiedzieć się o najnowszych gadżetach w dziedzinie energii odnawialnej. Jeśli ostatnia aktualizacja danych AI miała miejsce sześć miesięcy temu, może ona przegapić niedawne przełomy lub dyskusje.

Dobrym posunięciem jest samodzielne sprawdzenie najnowszych faktów lub zweryfikowanie, kiedy AI otrzymała ostatnią aktualizację. Dzięki temu nie przegapisz niczego nowego i będziesz mógł podejmować decyzje, mając pod ręką najnowsze informacje. 🧐

2. Obciążenie przy rozwiązywaniu problemów

Ponieważ wydajność AI zależy od danych treningowych, może ona mieć trudności z kreatywnym rozwiązywaniem problemów i odpowiadaniem na złożone pytania.

Na przykład, jeśli poprosisz AI o przygotowanie biznesplanu, może ona wygenerować podstawowy zarys w oparciu o szablony i informacje zawarte w jej danych szkoleniowych. Może jednak nie uwzględnić pewnych kluczowych szczegółów unikalnych dla danego pomysłu na biznes. 💡

Mając to na uwadze, rozważ wykorzystanie AI do uzupełnienia swojej wiedzy i kreatywności, a nie do tworzenia wszystkiego od zera. Dostarczaj jej jak najwięcej informacji na temat swojego pomysłu na biznes i udoskonalaj jej odpowiedzi za pomocą swoich spostrzeżeń i perspektywy.

3. Algorytmiczna stronniczość

Jeśli dane użyte do szkolenia AI mają jakąkolwiek stronniczość - zamierzoną lub nie - odpowiedzi AI będą to odzwierciedlać. Na przykład, jeśli poprosisz AI o wskazówki dotyczące zatrudniania, a została ona przeszkolona na podstawie danych pokazujących głównie mężczyzn na rolach kierowniczych, może zasugerować praktyki, które faworyzują mężczyzn.

Zadaniem inżynierów uczenia maszynowego jest upewnienie się, że dane szkoleniowe nie są stronnicze. Jednak jako użytkownik musisz być świadomy tej możliwości.

Wiedza o tym pozwala krytycznie oceniać odpowiedzi AI, szukać uprzedzeń i przekazywać informacje zwrotne (modelowi AI i dostawcom) w celu wdrożenia poprawek.

Praktyczne metody jak zadawać AI pytania

Pytania wpisywane w narzędziu AI (aka podpowiedzi) wpływają na jakość jego odpowiedzi. Optymalizacja tych podpowiedzi (aka inżynieria podpowiedzi) znacznie poprawia wyniki.

Oto pięć praktycznych metod, które pozwolą ci poprawić jakość podpowiedzi i wygenerować dokładniejsze odpowiedzi.

1. Używaj podpowiedzi AI

Rozpoczęcie od podstawowej podpowiedzi w nowym oknie chatbota jest dobrym pierwszym krokiem podczas zadawania pytań AI. Działa to dobrze w przypadku prostych pytań, takich jak "Jaka jest stolica Francji?" lub "Co to jest fotosynteza?"

Co jednak w przypadku, gdy musisz opracować szczegółowe pytania, ale chcesz przyspieszyć proces lub nie wiesz jak to zrobić? Użyj Szablony podpowiedzi AI ! 🤩

Łatwo twórz kampanie podzielone na segmenty, zbieraj spostrzeżenia i dane w celu identyfikacji typów klientów oraz generuj pomysły na zawartość i promocje, aby zwiększyć zaangażowanie i konwersje dzięki szablonowi Chat GPT Prompts for Marketing by ClickUp

Dzięki ClickUp możesz uzyskać dostęp do setek opcji, w tym:

Jeszcze lepiej, użyj ClickUp AI zawiera ponad 100 gotowych szablonów podpowiedzi dla każdej roli i przypadku użycia. Na przykład dla roli marketingowej szablony podpowiedzi pomagają w tworzeniu opisów produktów, planowaniu wydarzeń, tworzeniu briefów kampanii i wielu innych.

2. Bądź konkretny

Aby uniknąć ogólnych odpowiedzi AI, należy zadawać konkretne pytania. Oznacza to uwzględnienie jak największej liczby szczegółów, takich jak cel zawartości, preferowany styl pisania, format wyjściowy (tabela, CSV, HTML), docelowi odbiorcy oraz wszelkie konkretne zalecenia i zakazy.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, podsumowywać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Na przykład: "Czy możesz pomóc mi napisać e-mail?" to niejasna prośba. Lepszym pytaniem byłoby: "Napisz profesjonalny e-mail do klienta z przeprosinami za opóźnienie projektu. Wspomnij o naszym zaangażowaniu w jakość i zaoferuj rabat za niedogodności. Nie obwiniaj ani nie podawaj zbyt wielu szczegółów technicznych"

Im więcej szczegółów podasz, tym bliżej AI będzie do wskazania i dostarczenia dokładnej odpowiedzi, której potrzebujesz. 📌

3. Dostarcz wystarczający kontekst

Oprócz bycia konkretnym, dostarczanie kontekstu jest kolejnym sposobem na uzyskanie dokładnych odpowiedzi. Możesz zapewnić kontekst poprzez:

Opisywanie konkretnych scenariuszy: Zamiast "Daj mi kilka pomysłów na zawartość dla mojego biznesu pielęgnacji skóry", namaluj scenariusz: "Projektuję kampanię marketingową dla ekologicznych produktów do pielęgnacji skóry skierowaną do millenialsów. Jakie pomysły na zawartość trafią do moich odbiorców?"

Zamiast "Daj mi kilka pomysłów na zawartość dla mojego biznesu pielęgnacji skóry", namaluj scenariusz: "Projektuję kampanię marketingową dla ekologicznych produktów do pielęgnacji skóry skierowaną do millenialsów. Jakie pomysły na zawartość trafią do moich odbiorców?" Podawanie przykładów: Zamiast "Poleć kilka dobrych książek", możesz powiedzieć: "Podobało mi się czytanie 'Alchemika' i 'Siddharthy' Czy możesz polecić książki o podobnej tematyce lub stylu pisania?"

Zamiast "Poleć kilka dobrych książek", możesz powiedzieć: "Podobało mi się czytanie 'Alchemika' i 'Siddharthy' Czy możesz polecić książki o podobnej tematyce lub stylu pisania?" Pozwolenie AI na przyjęcie osobowości: Na przykład: "Wyobraź sobie, że jesteś blogerem podróżniczym specjalizującym się w budżetowych wycieczkach. Jakie jest twoje pięć najlepszych miejsc na podróże budżetowe w 2024 roku?"

Konkretność przydaje się, gdy potrzebujesz pomocy w niestandardowych strategiach biznesowych, spersonalizowanych rekomendacjach i rozwiązywaniu problemów technicznych. 🛠️

4. Używaj zwięzłego języka

Unikaj używania żargonu lub skomplikowanych zwrotów, które mogą zmylić AI - zachowaj prostotę. Ułatwi to AI zrozumienie tego, czego chcesz i udzielenie pomocnych odpowiedzi.

Na przykład, zamiast pytać: "Jakie są najlepsze praktyki SEO, aby poprawić rankingi SERP?", możesz zapytać: "Jak mogę sprawić, by moja witryna pojawiała się wyżej w wynikach wyszukiwania Google?"

Zmodyfikowane pytanie używa prostego języka i porzuca żargon SEO i SERP, aby przekazać ten sam pomysł i jest bardziej prawdopodobne, że uzyska lepszą odpowiedź.

5. Przetestuj różne dane wejściowe

Pamiętaj, że AI może nie trafić za pierwszym razem.

Co więc zrobić, gdy zastosujesz wszystkie poprzednie techniki, ale nadal nie uzyskasz odpowiedzi, której szukasz? Odpowiedź jest prosta - spróbuj ponownie.

Oznacza to przeformułowanie całego pytania (zmieniając jego strukturę lub dostarczając więcej szczegółów) lub zadając dodatkowe pytania dotyczące określonych części poprzedniej odpowiedzi.

Po przejściu przez to kilka razy, zaczniesz dostrzegać, co działa najlepiej dla różnych aplikacji i przypadków użycia. 💪

Korzyści z wykorzystania AI

Po opanowaniu tworzenia skutecznych podpowiedzi, korzystanie z generatywnych narzędzi AI, takich jak ChatGPT i ClickUp AI, pozwala przezwyciężyć blok pisarski i generować pierwsze szkice w kilka sekund.

Renderuj niemal idealne tłumaczenia swojej zawartości w ponad 10 językach za pomocą akcji Tłumacz w ClickUp AI

Ale ClickUp AI idzie o krok dalej, oferując więcej korzyści:

Dostępność 24/7 na różnych platformach: ClickUp AI to asystent AI, który jest dostępny 24/7 za pośrednictwem aplikacji internetowych, komputerowych, Android i iOS. Możesz uzyskać pomoc zawsze i wszędzie - niezależnie od tego, czy pracujesz do późna, jesteś w podróży, czy przełączasz się między urządzeniami

ClickUp AI to asystent AI, który jest dostępny 24/7 za pośrednictwem aplikacji internetowych, komputerowych, Android i iOS. Możesz uzyskać pomoc zawsze i wszędzie - niezależnie od tego, czy pracujesz do późna, jesteś w podróży, czy przełączasz się między urządzeniami Płynny cykl pracy : Użyj ClickUp AI, aby usprawnić zadania i projekty biznesowe, przekształcając notatki ze spotkań w zadania, dzieląc zadania na podzadania i generując aktualizacje statusu projektu

: Użyj ClickUp AI, aby usprawnić zadania i projekty biznesowe, przekształcając notatki ze spotkań w zadania, dzieląc zadania na podzadania i generując aktualizacje statusu projektu Zwiększenie wydajności: ClickUp AIzwiększa wydajność pomagając szybko znaleźć konkretne informacje w dużych zbiorach danych i podsumować długie dokumenty i wątki czatu. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi skupić się na złożonych i kreatywnych zadaniach 🙌

ClickUp AIzwiększa wydajność pomagając szybko znaleźć konkretne informacje w dużych zbiorach danych i podsumować długie dokumenty i wątki czatu. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi skupić się na złożonych i kreatywnych zadaniach 🙌 Tłumaczenia: UżyjTłumaczenie akcji w ClickUp AI do tworzenia zawartości w kilkunastu różnych językach

Względy etyczne i prywatność w rozmowach z AI

AI ma wiele zalet, ale wiąże się również z problemami etycznymi i prywatnością. Oto, co musisz wiedzieć, aby zapewnić sobie odpowiedzialnie korzystać z narzędzi AI .

1. Rola ciasteczek HTTP w AI

Pliki cookie HTTP to małe pliki zapisywane na urządzeniu podczas odwiedzania stron internetowych. Zazwyczaj służą one do zapamiętywania wcześniejszych zachowań i preferencji użytkownika.

Są one przekazywane do aplikacji AI, które personalizują przyszłe interakcje na tych stronach. Chociaż poprawia to ogólne wrażenia użytkownika, budzi również obawy dotyczące prywatności.

Dane gromadzone przez pliki cookie mogą być wykorzystywane w sposób, którego użytkownik nie zamierzał. Załóżmy, że często odwiedzasz strony internetowe poświęcone zdrowiu. Pliki cookie będą przechowywać i wykorzystywać te informacje, aby wpływać na reklamy i zawartość wyświetlaną w innych witrynach.

Niektóre z najlepszych sposobów przeciwdziałania temu to dowiedz się więcej o AI i polityki prywatności witryn internetowych, ogranicz lub blokuj śledzenie plików cookie i regularnie usuwaj pliki cookie ze swojego urządzenia.

2. Prywatność i bezpieczeństwo danych w AI chatbot apps

Aplikacje typu chatbot często potrzebują dostępu do danych osobowych, aby zapewnić odpowiednie i pomocne odpowiedzi. Jednak udostępnianie zbyt dużej ilości danych może być ryzykowne, zwłaszcza w odniesieniu do danych wrażliwych.

Wiedza o tym, w jaki sposób chatboty chronią i wykorzystują udostępniane dane, jest bardzo ważna. Oczywiście, wiele aplikacji chatbot wykorzystuje silne szyfrowanie i ścisłe zasady ochrony danych, aby chronić informacje i zapobiegać ich niewłaściwemu wykorzystaniu. 🔒

Ale poziomy bezpieczeństwa mogą się różnić, więc bezpieczniej jest sprawdzić ich politykę prywatności i zrozumieć, jakich uprawnień udzielasz.

W ten sposób możesz cieszyć się korzyściami płynącymi z AI, zachowując kontrolę nad prywatnymi informacjami i zmniejszając ryzyko naruszenia prywatności.

3. Utrata miejsc pracy

Systemy AI przejmą takie zawody, jak wirtualni asystenci, zarządzanie mediami społecznościowymi, obsługa klienta i produkcja, gdy staną się bardziej zaawansowane.

Według badania opublikowane w Sage Journals , 14% pracowników straciło już pracę na rzecz AI. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie, ponieważ coraz więcej firm planuje redukcję siły roboczej poprzez wykorzystanie AI i innych strategii automatyzacji. 👀

Rozwiązanie? Firmy powinny ustawić programy szkoleniowe, które pomogą ich zespołom dostosować się i doskonalić dzięki AI. Może to oznaczać inwestowanie w ludzkie umiejętności, których AI nie jest w stanie odtworzyć, oraz uczenie pracowników wykorzystywania AI w ich pracy.

W międzyczasie pracownicy mogą postrzegać tę zmianę jako impuls do podnoszenia swoich umiejętności i pozostania elastycznymi. Udział w programach szkoleniowych oferowanych przez pracodawców lub odkrywanie nowych kursów technologicznych to świetne rozwiązanie na początek.

4. Zużycie energii

Rozwijanie i utrzymywanie dużych AI wymaga dużej ilości energii. Rodzi to obawy o udział AI w emisji dwutlenku węgla, który negatywnie wpływa na nasze środowisko. 🌱

W miarę jak AI staje się coraz bardziej zintegrowana z naszym codziennym życiem, jej wpływ na środowisko staje się coraz trudniejszy do zignorowania. Istnieją jednak sposoby, aby wkroczyć jako twórcy i użytkownicy AI - opowiadając się za wykorzystaniem odnawialnych źródeł danych w centrach danych i prowadząc badania nad mniej energochłonnymi modelami AI.

Osiągnięcie znaczącego postępu w tym obszarze zajmie trochę czasu. Ale już dziś możemy rozpocząć rozmowę na temat budowania zrównoważonej przyszłości z AI.

Przyszłość pracy jest mądrzejsza dzięki ClickUp AI

Wiedza o tym, jak zadać AI pytanie, sprowadza się do tego:

Zadawaj właściwe pytania, aby uzyskać najlepsze odpowiedzi AI i dokładnie zastanów się, które szczegóły uwzględnić, a które pominąć. Zwiększa to wydajność, ale także pozwala kontrolować prywatność i problemy etyczne. ✅

Dzięki ponad 100 podpowiedziom opartym na rolach i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, ClickUp AI jest doskonałym narzędziem do pisania i narzędzie edukacyjne dla studentów (i początkujących), którzy potrzebują dodatkowej pomocy w rozpoczęciu pracy z AI.

Możesz poznać zaawansowane funkcje ClickUp AI dla zaawansowanych użytkowników i firm do zarządzania operacjami biznesowymi, projektami i dokumentami.

Jesteś ciekawy, co ClickUp AI ma dla Ciebie w zanadrzu? Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp i zacznij już dziś!