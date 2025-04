15 najlepszych programów do pisania książek w 2025 roku

Twoja książka to przede wszystkim świetny pomysł i mistrzowskie opanowanie rzemiosła. Pisanie książki zależy jednak w dużej mierze od narzędzi, których używasz do przekształcenia tego pomysłu w gotowy manuskrypt. 🖋️

Najlepsze oprogramowanie do pisania książek dla autorów jest jak plany dla architekta. Odpowiednie narzędzie do pisania książek będzie twoim stałym partnerem, niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym bestsellerem, tworzysz pamiętnik, czy piszesz obiektywne podsumowanie.

Od organizacji pomysłów po śledzenie rozwoju i poprawę gramatyki, te narzędzia i inne aplikacje do pisania mają na celu uproszczenie procesu pisania książek. Ale biorąc pod uwagę tak duży wybór, jak zdecydować, która aplikacja do zrobienia notatek jest najlepsza?

W tym artykule omówimy podstawowe funkcje oprogramowania do pisania książek i wyróżnimy najlepsze narzędzia dostępne obecnie na rynku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do pisania książek?

Wybierając oprogramowanie do pisania książek, weź pod uwagę następujące kluczowe funkcje, które usprawnią proces twórczy:

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Wybierz oprogramowanie do pisania z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który zapewnia płynną nawigację i minimalizuje techniczne zakłócenia

Narzędzia organizacyjne : Użyj narzędzi z funkcjami konspektu, pomocy w rozwoju postaci i zarządzania osią czasu, aby skuteczniej ustrukturyzować swoją narrację

Kompatybilność : Sprawdź, czy oprogramowanie działa w preferowanych systemach operacyjnych, takich jak macOS i Windows, oraz urządzeniach

Funkcje współpracy : Wybierz oprogramowanie, które wspiera współpracę w czasie rzeczywistym i udostępnianie dokumentów, jeśli pracujesz ze współautorami lub redaktorami

Opcje eksportu : Poszukaj opcji, które pozwalają wyeksportować manuskrypt w wielu formatach, takich jak PDF lub ePub, aby spełnić wymagania wydawnicze

Środowisko wolne od rozpraszania uwagi : Wybierz platformę, na której pisanie odbywa się bez rozpraszania uwagi, aby pomóc w utrzymaniu skupienia i wydajności

Względy budżetowe: Zdecyduj, czy darmowe narzędzia spełniają twoje potrzeby, czy też oprogramowanie premium z zaawansowanymi funkcjami uzasadnia inwestycję

Do zrobienia? W 1964 roku firma IBM wypuściła na rynek maszynę do pisania Magnetic Tape Selectric Typewriter (MT/ST), która łączyła funkcję maszyny do pisania Selectric z zapisem na taśmie magnetycznej, umożliwiając modyfikację i przechowywanie tekstu.

15 najlepszych programów do pisania książek

Odpowiednie oprogramowanie do pisania i edycji książek dostarczy ci pomysłów i podpowiedzi niezbędnych do zachowania innowacyjności i dyscypliny.

W tej sekcji omówimy 15 najlepszych opcji oprogramowania do pisania książek, które zaspokajają szeroki zakres stylów pisania, celów i budżetów.

1. ClickUp (najlepszy do pisania, współpracy i zarządzania projektami z wykorzystaniem AI)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego do pracy, która integruje funkcje pisania, współpracy i zarządzania projektami oparte na AI, dzięki czemu jest idealna dla autorów poszukujących kompleksowego oprogramowania do pisania książek.

Twórz najwyższej jakości zawartość dzięki asystentowi pisania i edycji ClickUp AI

ClickUp Brain to asystent oparty na AI, który łączy wszystko - zadania, dokumenty, ludzi i narzędzia - w jednym miejscu.

Usprawnia cykl pracy i upraszcza codzienne zadania. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy z kontekstem, zawartością, czy automatyzacją rutynowej pracy, ClickUp Brain pomaga zaoszczędzić czas i skupić się bardziej na kreatywnej pracy.

ClickUp Docs działa jak kreatywny plac zabaw. Jest to przestrzeń do współpracy, w której można szkicować, edytować i organizować swoją pracę. Dzięki możliwości tworzenia wiki, zagnieżdżonych stron i udostępniania dokumentów, ClickUp Docs zapewnia Tobie i Twojemu zespołowi skupienie i wydajność.

Współpracuj z innymi w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Docs

Ponadto funkcja wykrywania współpracy w ClickUp ułatwia udostępnianie pomysłów, otrzymywanie opinii i współpracę w czasie rzeczywistym - bez względu na to, gdzie znajdują się członkowie zespołu.

*To nie wszystko!

ClickUp oferuje również zakres szablonów do burzy mózgów, które eliminują konieczność zgadywania podczas tworzenia struktury projektów pisarskich. Dla przykładu:

Pobierz szablon Organizuj rozdziały, śledź postępy i zarządzaj terminami dzięki szablonowi do planowania książek ClickUp

Planuj, organizuj i łatwo zarządzaj swoją książką za pomocą szablonu ClickUp Book Planning Template. Posiada on gotowe widoki dla rozdziałów, szczegółów powieści i całego procesu pisania - dzięki czemu masz pewność, że Twoja powieść jest tak ustrukturyzowana, jak Twój najlepszy zwrot akcji.

Szablon propozycji książki ClickUp pomaga autorom tworzyć profesjonalne propozycje z gotowymi sekcjami dotyczącymi tematów, odbiorców docelowych i strategii marketingowych - idealne do przedstawienia wydawcom.

Oto, co Cristina Willson, dyrektor ds. zawartości w Graphite, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Nie tylko zaczęliśmy pisać artykuły, ale zdecydowaliśmy się robić to na dużą skalę, więc potrzebowaliśmy solidnej platformy, która mogłaby łatwo dostosować się do rosnącej liczby naszych produktów. ClickUp był najlepszym wyborem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Użyj ClickUp Chat , aby usprawnić komunikację, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym i synchronizację z wiadomościami błyskawicznymi i aktualizacjami

Burza mózgów, planowanie i organizowanie w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia współpracy dzięki ClickUp Whiteboards

Efektywna organizacja harmonogramów projektów przy użyciu wykresów Gantta i widoków osi czasu

Automatyzacja powtarzalnych zadań, śledzenie kamieni milowych i utrzymywanie zespołu zgodnie z harmonogramem dzięki ClickUp Automations

Niestandardowe statusy zadań z ClickUp upraszczają pisanie książek i śledzenie każdej sceny od szkicu do zatwierdzenia

ClickUp limit

Nowi użytkownicy napotykają krzywą uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji

W aplikacji mobilnej brakuje kilku funkcji dla komputerów stacjonarnych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

💡 Pro Tip: Chcesz zamienić swoją kolekcję przepisów w dopracowaną książkę kucharską? Szablon książki kucharskiej ClickUp to twoja tajna broń! Dzięki sekcjom na składniki, instrukcje krok po kroku i planowanie projektu, szablon ten eliminuje kłopoty związane z organizacją danych powstania.

2. Dokumenty Google (najlepsze do współpracy w czasie rzeczywistym i dostępności)

via Dokumenty Google

Dokumenty Google to darmowy edytor tekstu, który umożliwia użytkownikom tworzenie, edytowanie i współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym. Jego charakter oparty na chmurze zapewnia dostępność z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym, co czyni go wygodnym wyborem dla pisarzy i zespołów.

Tryby jasny i ciemny pozwalają pisarzom na niestandardowe dostosowanie wyglądu edytora tekstu.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Jednoczesna praca z innymi osobami nad tym samym dokumentem, z odzwierciedleniem zmian w czasie rzeczywistym

Edycja i widok dokumentów z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu

Korzystaj z funkcji kontroli wersji dokumentów, aby monitorować zmiany i w razie potrzeby powracać do poprzednich wersji

Ograniczenia Dokumentów Google

Może brakować niektórych zaawansowanych narzędzi do formatowania i edycji w porównaniu do edytorów tekstu na pulpicie

Pełna funkcja wymaga stabilnego połączenia z Internetem, co ogranicza dostęp w obszarach o słabej łączności

Wycena Dokumentów Google

Free

Oceny i recenzje Dokumentów Google

G2: N/A

Capterra: 4. 7/5 (28,000+ recenzji)

Pro Tip: Słuchaj podcastów poświęconych pisaniu, aby poznać różne perspektywy i techniki, generować nowe pomysły i usprawniać proces twórczy.

3. Microsoft Word (najlepszy do zaawansowanego formatu i profesjonalnych danych powstania dokumentów)

via Microsoft

Microsoft Word to powszechnie używana aplikacja do edycji tekstu, znana ze swoich wszechstronnych funkcji, które zaspokajają podstawowe potrzeby związane z przetwarzaniem tekstu i zaawansowanymi danymi powstania dokumentu, niezależnie od tego, czy jest to książka, obiektywne podsumowanie czy raport.

Bogate opcje formatu i integracja z innymi aplikacjami Microsoft Office sprawiają, że jest to preferowany edytor tekstu do profesjonalnego pisania.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Word

Uzyskaj dostęp do szyku narzędzi do formatowania, w tym stylów, czcionek i układów stron

Korzystaj z zaawansowanych funkcji edycji, takich jak komentarze i sprawdzanie gramatyki

Moja praca z innymi aplikacjami Microsoft Office, takimi jak Excel i PowerPoint, w celu zwiększenia wydajności i integracji danych

Ograniczenia Microsoft Word

Dostęp do pełnego zestawu funkcji wymaga płatnej subskrypcji

Rozszerzenie zakresu funkcji może być przytłaczające dla nowych użytkowników

Cena Microsoft Word

Word Only: $179. 99

Oceny i recenzje Microsoft Word

G2: 4. 7/5 (1,800+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (2,000+ recenzji)

Użytkownik G2 mówi:

Microsoft Word jest dostępny w ramach miesięcznej subskrypcji 365 i integruje się z 90% innego oprogramowania, zarówno na pulpicie, jak i online. Word jest również dostępny w chmurze za pośrednictwem Microsoft, dzięki czemu można uzyskać dostęp do dokumentów w dowolnym miejscu!

4. Grammarly (najlepszy do zwiększenia przejrzystości i poprawności pisania)

via Grammarly

Grammarly to oparty na AI korektor, asystent pisania i narzędzie do sprawdzania gramatyki, zaprojektowane w celu poprawy przejrzystości, poprawności i ogólnej jakości pisania.

Oferuje sprawdzanie gramatyki i pisowni w czasie rzeczywistym, sugestie dotyczące stylu i wykrywanie tonu, dzięki czemu jest cennym narzędziem do tworzenia dopracowanej i profesjonalnej zawartości.

Najlepsze funkcje Grammarly

Otrzymuj natychmiastowe informacje zwrotne na temat błędów gramatycznych i ortograficznych

Uzyskaj dostęp do sugestii dotyczących poprawy struktury zdań, doboru słów i ogólnej czytelności

Użyj narzędzia do wykrywania plagiatu, aby porównać swoją zawartość z dużą bazą danych

Grammarly limit

Niektóre sugestie mogą nie pasować do zamierzonego kontekstu

Dokumenty przekraczające 100 000 znaków należy podzielić na mniejsze części

Grammarly pricing

Free

Pro: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4. 7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (7,000+ recenzji)

➡️ Czytaj więcej: 50 podpowiedzi do pisania, które odmienią proces twórczy w mojej pracy

5. Evernote (najlepszy do robienia notatek i organizacji)

via Evernote

Evernote to wszechstronna aplikacja do robienia notatek, która pozwala użytkownikom na wyszczególnianie, organizowanie i łatwy dostęp do informacji na wielu urządzeniach.

Jest to scentralizowany hub dla organizacji osobistych i zawodowych z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak skanowanie dokumentów, wycinanie stron internetowych i zarządzanie zadaniami.

Najlepsze funkcje Evernote

Twórz notatki w różnych formatach, w tym tekstu, obrazów, nagrań audio i wycinków internetowych

Sortowanie notatek w notatnikach i przypisywanie etykiet w celu efektywnej kategoryzacji

Wykorzystaj zaawansowane funkcje wyszukiwania, aby znaleźć tekst w obrazach i zeskanowanych dokumentach

limity Evernote

Wersja Free ogranicza miesięczne przesyłanie plików i synchronizację urządzeń

Konta Evernote Free są ograniczone do jednego urządzenia na raz

Cena Evernote

Osobiste: $14. 99/miesiąc

Profesjonalista: $17. 99/miesiąc

Teams: $24. 99/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4. 4/5 (2,000+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (8,000+ recenzji)

Użytkownik G2 mówi:

Evernote jest najlepszy do zarządzania harmonogramami! W Evernote podoba mi się to, że jest tak zorganizowany, że można dotrzeć do oddzielnych dat i list do zrobienia. Z łatwością przypomina mi o moich przyszłych harmonogramach i projektach do zrobienia. Jest Free, można z niego korzystać bez uaktualniania za pomocą płatności. Przypomina notatnik, ale z zakładkami menu i różnymi opcjami planowania.

6. Scrivener (najlepszy do zarządzania projektami przy pisaniu długich formularzy)

via Scrivener

Scrivener to oprogramowanie do pisania przeznaczone dla autorów, naukowców i scenarzystów zaangażowanych w rozszerzone projekty pisarskie. Oferuje zestaw narzędzi organizacyjnych, które umożliwiają zarządzanie złożonymi rękopisami, od wstępnych szkiców po ostateczną publikację.

Najlepsze funkcje programu Scrivener

Użyj funkcji segregatora, aby uporządkować swój rękopis w rozdziały i sceny

Skorzystaj z wirtualnej tablicy korkowej, aby uporządkować i zmienić kolejność streszczeń swoich sekcji

Zwiększ wydajność poprzez widok i edycję wielu dokumentów jednocześnie, korzystając z funkcji dzielenia ekranu

limity Scrivener

Użytkownicy muszą zakupić oddzielne licencje dla każdej platformy

Rozszerzenia projektów mogą powodować sporadyczne zawieszanie się i wolniejsze czasy ładowania

ceny Scrivener

iOS: $23. 99

Licencja edukacyjna: $50. 99

Standardowa licencja: $59. 99

Pakiety: $95. 98

Oceny i recenzje Scrivener

G2: 4. 6/5 (80+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (200+ recenzji)

Użytkownik G2 mówi:

Posiadanie wszystkich materiałów do pisania powieści w jednym miejscu to bardzo fajna funkcja, o której zwykły edytor tekstu może tylko pomarzyć. Masz foldery badań i foldery rozdziałów, które możesz podzielić na sceny. Te z kolei można przemieszczać, więc jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba przeniesienia sceny z jednego rozdziału do drugiego lub przeniesienia rozdziału do innej lokalizacji, można to łatwo zrobić za pomocą przeciągania i upuszczania. Bardzo podobają mi się też opcje dzielenia ekranu.

7. Redaktor Hemingway (najlepszy do poprawy czytelności i zwięzłości)

via Hemingway Redaktor

Hemingway Editor to darmowa aplikacja do pisania zaprojektowana w celu poprawy przejrzystości i czytelności tekstu. To oprogramowanie do pisania książek prowadzi pisarzy w kierunku bardziej zwięzłej i skutecznej prozy, podkreślając złożone zdania i typowe błędy.

Najlepsze funkcje edytora Hemingway

Zidentyfikuj długie lub zawiłe zdania z sugestiami poprawiającymi czytelność

Wykryj instancje mowy biernej i zastąp je bardziej angażującym językiem

Dostosuj zawartość do odpowiednich odbiorców dzięki poziomowi czytelności

Ograniczenia redaktora

Bardziej zoptymalizowane pod kątem krótszych tekstów, takich jak artykuły

Brak kompleksowych funkcji sprawdzania gramatyki i pisowni

Cena edytora Hemingway

Indywidualny plan 5K: $10/miesiąc

Indywidualny plan 10K: 15 USD/miesiąc

Plan Teams 10K: $15/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje edytora Hemingway

G2: 4. 4/5 (40+ recenzji)

Rozdziałra: Za mało recenzji

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się, że mierzy w trakcie pisania. To dobry miernik i spójny sposób pisania dla dużej publiczności. Sprawia, że moje teksty są bardzo przystępne.

🧠 Ciekawostka: Ernest Hemingway, słynny autor, wolał pisać na stojąco, zazwyczaj używając maszyny do pisania na półce na wysokości skrzyni w swoim domu w Hawanie.

8. yWriter (najlepszy do tworzenia struktury powieści z zarządzaniem scenami i rozdziałami)

via yWriter

yWriter to darmowe oprogramowanie do pisania opracowane przez autora Simona Haynesa, zaprojektowane, aby pomóc pisarzom w organizowaniu ich rękopisów poprzez dzielenie ich na rozdziały i sceny. Taka struktura sprzyja efektywnemu zarządzaniu projektami i usprawnia sam proces pisania.

najlepsze funkcje yWriter

Podziel swój manuskrypt na łatwe do zarządzania sekcje

Ustawienie i monitorowanie celów liczby słów dla poszczególnych scen lub rozdziałów

Maintainer szczegółowe zapisy postaci, lokalizacji i elementów

yWriter limity

Wersje na macOS i urządzenia mobilne oferują ograniczoną funkcję

Nie jest idealny do wspólnego pisania, ponieważ jest przeznaczony głównie dla indywidualnych pisarzy

ceny yWriter

Free

Rejestracja srebrna: $11. 95

Złota rejestracja: $24. 95

oceny i recenzje yWriter

G2: Za mało recenzji

Rozdziałra: Za mało recenzji

9. ProWritingAid (najlepszy do analizy pisania i poprawy stylu)

via ProWritingAid

ProWritingAid to program do pisania i asystent, który oferuje dogłębną analizę w celu poprawy gramatyki, stylu pisania i czytelności. To oprogramowanie do pisania książek zapewnia szczegółowe raportowanie i sugestie, oferując kompleksowe rozwiązania dla pisarzy w celu udoskonalenia ich pracy.

Najlepsze funkcje ProWritingAid

Uzyskaj dostęp do ponad 20 raportów dotyczących pisania, które oceniają takie aspekty jak gramatyka, styl, czytelność i nie tylko

Otrzymuj sugestie dotyczące upraszczania złożonych zdań, redukowania biernej strony tekstu i eliminowania zbędnych fragmentów

Integracja z platformami takimi jak Microsoft Word, Dokumenty Google, Scrivener i rozszerzenia do przeglądarek internetowych

ProWritingAid limit

Wersja Free ma limit 500 słów na dokument

Wymaga połączenia z Internetem do funkcji

ProWritingAid pricing

Free

Premium: $30/miesiąc

Premium Pro: $36/miesiąc

Oceny i recenzje ProWritingAid

G2: 4. 5/5 (40+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (400+ recenzji)

Użytkownik G2 mówi:

Spośród wielu programów do edycji, które wypróbowałem, PWA jest najłatwiejszy i najbardziej dokładny. Wysyłam przez niego wszystkie moje manuskrypty i polegam na PWA, który wyłapuje moje błędy i przeoczenia. Działają szybko, zależnie od potrzeb i nie tylko poprawiają moje teksty, ale także uczę się z ich podpowiedzi. Nie znam innego narzędzia do edycji, które byłoby tak wydajne i łatwe w użyciu.

10. Ulysses (najlepszy do pisania bez rozpraszania uwagi na urządzeniach Apple)

via Ulysses

Ulysses to najwyższej jakości aplikacja do pisania, która oferuje pisarzom czyste i skoncentrowane środowisko. Jej minimalistyczny interfejs i potężne narzędzia organizacyjne sprawiają, że jest to preferowany wybór do pisania bez rozpraszania uwagi.

Najlepsze funkcje Ulysses

Skoncentruj się wyłącznie na zawartości dzięki wolnemu od bałaganu obszarowi roboczemu

Wykorzystaj system biblioteczny do optymalizacji zarządzania dokumentami w celu ich łatwej kategoryzacji

Ustaw cele liczby słów i monitoruj postępy

Limity Ulissesa

Dostępne tylko na macOS i iOS

Brak wbudowanych narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym

Cena Ulissesa

Płatna subskrypcja: $5. 99/miesiąc

Oceny i recenzje Ulissesa

G2: 4. 5/5 (20+ recenzji)

Rozdziałra: Za mało recenzji

Użytkownik G2 mówi:

Moje ulubione narzędzie do tworzenia konspektów, pisania postów na bloga i robienia notatekCzysty interfejs, doskonała integracja Markdown, integracja z WordPress, wspaniały tryb pełnoekranowy i tryb ciemny. Z pozoru łatwe w użyciu, ale tak potężne.

➡️ Czytaj więcej: Optymalizacja cyklu pracy związanego z zarządzaniem dokumentami: Najlepsze praktyki usprawniające organizację

11. Bibisco (najlepsze do tworzenia ustrukturyzowanych historii)

via Bibisco

Bibisco to oprogramowanie open-source do pisania powieści, które pomaga autorom rozwijać i organizować swoje historie, koncentrując się na rozwoju postaci i fabuły. Oferuje ono zakres narzędzi do efektywnego tworzenia struktury powieści, dzięki czemu jest cenne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych pisarzy.

najlepsze funkcje Bibisco

Korzystaj ze szczegółowych arkuszy postaci i wywiadów, aby tworzyć dobrze zaokrąglone postacie

Organizuj swoją pracę w rozdziały i sceny, aby ułatwić nawigację i restrukturyzację

Analizuj dystrybucję postaci, lokalizacji i innych elementów w całej powieści

Bibisco limit

Oferuje podstawowe możliwości formatu

Brak aplikacji mobilnej ogranicza elastyczność pisania w podróży

Cena Bibisco

Edycja społecznościowa: Free

Edycja dla wsparcia: $59

Oceny i recenzje Bibisco

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

via Dabble

Kolejnym oprogramowaniem do pisania książek jest Dabble, narzędzie online dla autorów pełne funkcji ułatwiających pisanie i tworzenie fabuły książki.

Oparta na chmurze konstrukcja umożliwia dostęp do pracy z pulpitu na urządzenia mobilne, oferując doskonałą elastyczność i organizację procesu twórczego.

Najlepsze funkcje

Wykorzystaj narzędzia do generowania konspektów, rozwijania postaci i prowadzenia szczegółowych notatek

Uzyskaj dostęp i edytuj moją pracę z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym

Ustaw cele dotyczące liczby słów i śledź postępy, aby uzyskać jasną ścieżkę do zakończenia projektu

Dabble limitations

Brak zintegrowanego formatu książki do bezpośredniego przesyłania do sklepów internetowych

Zaprojektowane specjalnie do pisania książek i mogą nie pasować do innych form pisania

Dabble pricing

Podstawowy: $9/miesiąc

Standard: 19 USD/miesiąc

Premium: $29/miesiąc

Oceny i recenzje Dabble

G2: 4. 3/5 (15+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownik G2 mówi:

Jeśli chodzi o tworzenie niezwykłych powieści, Dabble jest moim ulubionym narzędziem. Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" pomaga mi bez wysiłku ustrukturyzować moje teksty, a aplikacja mobilna pozwala mi uchwycić moje pomysły na historię w podróży. Doceniam również możliwość organizowania punktów fabuły w sekcje, co ułatwia śledzenie fabuły.

13. Vellum (najlepszy do profesjonalnego formatu książek na macOS)

via Vellum

Vellum to specjalistyczny program do formatowania książek przeznaczony dla autorów, którzy chcą tworzyć atrakcyjne wizualnie eBooki i książki drukowane.

Znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i wysokiej jakości wydruków, sprawia, że złożony proces formatowania książek jest dostępny dla konsumentów - nawet tych z mniejszą wiedzą techniczną.

Najlepsze funkcje Vellum

Korzystaj z wielu profesjonalnych szablonów i stylów, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie książki

Twórz różne typy plików, w tym ePub i PDF, do dystrybucji na wielu platformach i w usługach druku na żądanie

Automatycznie generuj tabelę zawartości, aby uprościć nawigację i organizację

Limity

Dostępne tylko na macOS

Wymaga znacznej inwestycji z góry

Cena welinowa

Vellum Ebooks: $199. 99

Vellum Press: $249. 99

Oceny i recenzje Vellum

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

14. Atticus (najlepszy do pisania i formatowania "wszystko w jednym")

via Atticus

Atticus to wszechstronne narzędzie, które eliminuje stres związany z pisaniem i formatowaniem książki. To internetowe oprogramowanie łączy w sobie potężne funkcje pisania z profesjonalnym formatem, pomagając autorom przejść od szkicu do publikacji bez kłopotów.

Prosty interfejs Atticus eliminuje potrzebę korzystania z różnych aplikacji, czego wynikiem jest wydajny i płynny cykl pracy.

Najlepsze funkcje

Generowanie i formatowanie manuskryptów w ramach jednej platformy

Możliwość korzystania na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych w celu zwiększenia elastyczności w różnych środowiskach

Ustaw cele i monitoruj swoje nawyki pisarskie

Atticus limit

Wymaga połączenia z Internetem dla pełnej funkcji

Kopiowanie i wklejanie zawartości z innych programów może powodować nieprzewidywalne zachowanie z powodu problemów z zewnętrznym formatem

Atticus pricing

Jednorazowa płatność: 147 USD

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: 11 najlepszych generatorów skryptów AI

15. Free (najlepsze do pisania bez rozpraszania uwagi na różnych urządzeniach)

via Freedom

Freedom to program zwiększający wydajność, który pomaga użytkownikom zachować koncentrację poprzez blokowanie rozpraszających stron internetowych i aplikacji na różnych urządzeniach.

Idealny dla profesjonalistów, studentów i pisarzy, Freedom tworzy kontrolowane środowisko pracy poprzez synchronizację sesji na różnych urządzeniach. Pomaga to użytkownikom zachować wydajność na telefonie, tablecie lub pulpicie.

Najlepsze funkcje

Synchronizuj sesje bloków na wszystkich swoich urządzeniach, aby nie rozpraszać uwagi

Twórz spersonalizowane listy witryn i aplikacji do zablokowania

Zaplanuj sesje bloków z wyprzedzeniem, aby ustalić rutynę wydajności

Limity wolności

Freedom skupia się na blokowaniu rozpraszających elementów i nie dostarcza analiz wydajności

Ustawienie i zarządzanie listami bloków wymaga poruszania się zarówno po aplikacji komputerowej, jak i pulpicie online

Wolne ceny

Miesięczna subskrypcja Premium: $8. 99/miesiąc

Roczna subskrypcja Premium: $3. 33/miesiąc

Na zawsze: 199 USD

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? Przed erą cyfrową, J. K. Rowling napisała oryginalny rękopis Harry'ego Pottera ręcznie, pokazując, że wspaniałe historie mogą zaczynać się od pióra i papieru.

Specjalne wzmianki

LivingWriter: Oferuje intuicyjne narzędzia do planowania, konfigurowalne szablony i integrację z chmurą, aby pomóc autorom w organizacji, pisaniu i śledzeniu postępów

Novlr: Zapewnia autorom organizację i motywację dzięki synchronizacji w chmurze, śledzeniu celów i konfigurowalnym przestrzeniom do pisania

FocusWriter: Ciesz się przejrzystym, konfigurowalnym interfejsem, który pozwala autorom skupić się na pracy i zwiększyć wydajność

Squibler: Pomaga uporządkować pomysły, ustawić cele i śledzić postępy, usprawniając cały proces pisania od początku do końca

LibreOffice Writer: Oferuje potężne narzędzia do pisania, zaawansowany format i kompatybilność z wieloma formatami

