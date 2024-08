10 najlepszych książek o produktywności, które mogą zmienić twoją pracę w 2024 roku

Wraz z presją do zrobienia więcej w krótszym czasie, znalezienie sposobów na zwiększenie wydajności stało się niezwykle cenne.

Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne stwierdziło, że 71% profesjonalistów odczuwa stres w ciągu dnia pracy, co sprawia, że utrzymanie wydajności przy ciągłych wymaganiach jest wyzwaniem.

Problemy takie jak prokrastynacja, przeciążenie informacjami i złe zarządzanie czasem poważnie wpływają na wydajność. Prowadzi to do stresu i niepokoju, a nawet skłania do rozważenia zmiany pracy, jak podkreślono w powyższej ankiecie.

Jednak droga do transformacji wykracza poza rozpoznanie tych przeszkód - chodzi również o wyposażenie się w najlepsze narzędzia zwiększające wydajność aby je przezwyciężyć.

Zebraliśmy dla Ciebie jedne z najlepszych książek na temat wydajności. Wybierz książkę, która rezonuje z tobą, aby poznać porady ekspertów i zaskakująco prostą prawdę stojącą za niezwykłymi wynikami.

10 najlepszych polecanych książek o wydajności w 2024 roku

1. How to be a Productivity Ninja: Worry Less, Achieve More and Live What You Do autorstwa Grahama Allcotta

O książce

Autor: Graham Allcot

Graham Allcot Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 11 godzin

11 godzin Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 368

368 Ocena: 4.4/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



W swojej książce Graham Allcot, założyciel Think Productive, podkreśla znaczenie zarządzania uwagą dla wydajności. Skupia się na równaniu: "Czas + właściwa uwaga i skupienie = zrobione zadanie"

Allcot wprowadza ideę stania się "ninja wydajności", podkreślając takie cechy, jak utrzymywanie spokojnego nastawienia, bycie zdecydowanym w wykonywaniu zadań i korzystanie z dopracowanych cykli pracy jako potężnych narzędzi.

Książka ta skierowana jest do chronicznych prokrastynatorów, wielozadaniowców i osób przytłoczonych przepełnioną skrzynką odbiorczą. Dostarcza wskazówek i technik, które pomogą ci zachować spokój, ukończyć zadania i zmaksymalizować czas na wydajne działania zamiast zwlekania.

Allcot przedstawia model CORD (Capture and collect, Organize, Review, Do) jako tajną broń ninja wydajności i udostępnia praktyczne porady i ćwiczenia, które pomogą ci opanować te techniki.

"To, jak dobrze chronisz i wykorzystujesz swoją uwagę, determinuje twoje powodzenie."

Graham Allcot

Jak być produktywnym ninja - kluczowe wnioski na wynos

Twoja uwaga jest cenną walutą, więc wydawaj ją mądrze

Najlepszym sposobem do zrobienia rzeczy jest ich zrobienie

Co mówią czytelnicy

"To moja ulubiona książka od czasu Getting Things Done Davida Allena. Proste techniki, aby pozbyć się bałaganu z głowy i wprowadzić system zaufania. Szczególnie podobają mi się analogie, takie jak myślenie o tym, jak wykonać pracę z wyprzedzeniem, więc wykonanie pracy jest tak łatwe, jak układanie wiśni na ciastach"

2. Moja praca: Rules for Focused Success in a Distracted World autorstwa Cala Newporta

O książce

Autor: Cal Newport

Cal Newport Rok wydania: 2016

2016 Szacowany czas czytania: 10 godzin

10 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 304

304 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



"Deep Work" autorstwa Cala Newporta to wciągająca książka o wydajności w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie.

Newport sugeruje, że rozwój w dzisiejszym konkurencyjnym świecie wymaga intensywnej, nierozproszonej i wysoce skoncentrowanej pracy.

Na początku książki Newport dokonuje wyraźnego rozróżnienia między głęboką i płytką pracą, wykorzystując przykłady z życia wzięte, aby pomóc ci w ustaleniu priorytetów głębokiej pracy w celu osiągnięcia ukierunkowanego powodzenia.

Druga część książki oferuje strategie rozwijania nawyków głębokiej pracy, w tym zasady 4Dx (4 Dyscypliny Realizacji), takie jak

Pracuj głęboko

Pogódź się z nudą

Porzuć media społecznościowe

Opróżnij płycizny

Pod koniec będziesz zmotywowany, aby poświęcić więcej czasu na sensowną pracę i rozwinąć wydajne nawyki poprzez skupienie się na powodzeniu.

"To, na czym się skupiamy, a co ignorujemy, odgrywa rolę w definiowaniu jakości naszego życia"

Cal Newport

Kluczowe wnioski z mojej pracy głębokiej

Wielozadaniowość i rozpraszanie uwagi są wrogami wydajności

Planowanie zarówno pracy, jak i czasu Free jest niezbędne do przywrócenia energii

Co mówią czytelnicy

"Świetna lektura z praktycznymi taktykami do wdrożenia, aby konsekwentnie osiągać głęboki stan pracy. Będę korzystać z tych wskazówek w przyszłości"

3. Zorganizuj jutro już dziś: 8 Ways to Retrain Your Mind to Optimize Performance at Work and in Life autorstwa Dr. Jason Selk i Tom Bartow

O książce

Autor/autorzy: Dr Jason Selk & Tom Bartow

Dr Jason Selk & Tom Bartow Rok wydania: 2015

2015 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: średniozaawansowany

średniozaawansowany Liczba stron: 240

240 Oceny: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



W "Zorganizuj jutro już dziś" dr Jason Selk i Tom Bartow przedstawiają łatwy do naśladowania przewodnik badający powodzenie nawyków. Oferują osiem skutecznych metod, aby przekształcić swój umysł na bezstresową wydajność zarówno w pracy, jak i w życiu.

Opierając się na doświadczeniach z zakresu lekkoatletyki, psychologii i finansów, autorzy dostarczają praktycznych porad, przykładów z życia wziętych i wskazówek dotyczących rozwoju osobistego. Pomaga to kultywować pozytywne nawyki, śledzić codzienne postępy i doskonalić umiejętności komunikacyjne.

Ta książka o wydajności oferuje praktyczne porady, jeśli szukasz hacki na wydajność i wskazówki organizacyjne.

"Wielkość opiera się na konsekwentnym robieniu rzeczy, których inni nie mogą lub nie chcą zrobić. Mówiąc najprościej, w powodzeniu nie chodzi o bycie genialnym. Chodzi o bycie konsekwentnym."

Dr Jason Selk i Tom Bartow

Zorganizuj jutro już dziś - kluczowe wnioski

Wspieranie nawyku tworzenia rutynowych czynności i systemów w celu skoncentrowania się na swoim życiu

Uznaj swoją wyjątkowość i unikaj wymówek, aby się wyróżniać i wyróżniać

Co mówią czytelnicy:

"To jedna z najlepszych książek samopomocy, jakie kiedykolwiek czytałem! Już pomogła mi w pracy z moją prokrastynacją i organizacją! To książka, którą muszę czytać ponownie co roku!"

4. Jak przestać zwlekać: A Simple Guide to Mastering Difficult Zadania and Breaking Procrastination Habit autorstwa S.J. Scott

O książce

Autor: S.J. Scott

S.J. Scott Rok wydania: 2017

2017 Przewidywany czas czytania: 4 godziny

4 godziny Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 158

158 Oceny: 4.2/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



"How to Stop Procrastinating" jest twoim kumplem, który pomoże ci pozbyć się tego nieznośnego nawyku zwlekania. Niezależnie od tego, czy jesteś czasami prokrastynatorem, czy też pełnoetatowym profesjonalistą w zostawianiu rzeczy na ostatnią chwilę, ta książka cię wspiera.

W tej pracy S.J. Scott przedstawia prosty plan, krok po kroku, aby poradzić sobie z prokrastynacją w każdym zakątku życia. S.J. Scott nie tylko mówi o prokrastynacji, ale także analizuje, dlaczego jest ona prawdziwą przyczyną niepowodzeń, takich jak słabe stopnie, gorsze wyniki w pracy, a nawet problemy finansowe.

Książka uczy nawyków przeciwdziałających prokrastynacji i wyposaża cię w porady dotyczące codziennego życia, takie jak zasada 25-5, sztuczki dotyczące ustawienia motywujących celów i sposoby, aby z wdziękiem powiedzieć "nie" bez bycia bzzkill.

"Im więcej czasu i wysiłku potrzeba do zrobienia zadania, tym trudniej jest zacząć"

S.J. Scott

Jak przestać prokrastynować - kluczowe wnioski na wynos

Zaangażuj się w 5-10 minutową rutynę codziennego przeglądu

Bądź odpowiedzialny za swoje zadania

Co mówią czytelnicy

"Odświeżająco przydatna i zabawna książka od mistrza samodoskonalenia, który wciąż znajduje nowe sposoby inspirowania i zachęcania swoich czytelników prostymi, ale potężnymi radami, jak budować zwycięskie nawyki"

5. 7 nawyków skutecznego działania: Potężne lekcje zmiany osobistej autorstwa Stephena R. Coveya

O książce

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Rok wydania: 1989

1989 Szacowany czas czytania: 15 godzin

15 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 381

381 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Opublikowana w 1989 roku i szczycąca się ponad 25 milionami sprzedanych egzemplarzy książka "The 7 Habits of Highly Effective People" autorstwa Covey'a to ponadczasowy przewodnik pozwalający osiągnąć maksymalną efektywność.

Covey koncentruje się na "etyce charakteru" i przedstawia siedem nawyków, które pomogą ci przejść od zależności do współzależności.

Nie ma tu szybkich rozwiązań. Covey stawia na długoterminowe modyfikacje zachowań i zmianę postrzegania, aby doprowadzić do rozwoju osobistego i powodzenia.

Książka ta stanowi ramy dla rozwoju zdrowych nawyków i oferuje istotne lekcje, które pomogą ci zaangażować się w działania odnawiające i zidentyfikować kluczowe obszary rozwoju osobistego.

Kluczem nie jest ustalenie priorytetów, ale ustalenie priorytetów."

Stephen Covey

Kluczowe wnioski z książki "7 nawyków skutecznego działania

Skup się na tym, co możesz kontrolować, a nie na tym, czego nie możesz

Podejmuj decyzje i ustalaj priorytety działań w oparciu o swoje cele i cele życiowe

Co mówią czytelnicy

"Książka Covey'a to nie tylko praktyczny przewodnik po lepszych nawykach, ale także zmienia perspektywę na to, jak nasze wybory, zarówno fizyczne, jak i mentalne, mogą zmienić naszą ścieżkę na lepsze lub gorsze. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie są nasze codzienne nawyki. Po prostu kontynuujemy życie, nie zastanawiając się nad niektórymi z naszych wyborów. Lektura książki Covey'a pozwala jednak przeanalizować zarówno nawyki osobiste, jak i zawodowe"

6. Essentialism: Zdyscyplinowane dążenie do mniej autorstwa Grega Mckeowna

O książce

Autor: Greg McKeown

Greg McKeown Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 272

272 Ocena: 4.1/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



W świecie przeładowania informacjami i niezliczonych opcji, książka Grega McKeowna zachęca do odcięcia się od rzeczy nieistotnych i skoncentrowania się na wywieraniu największego wpływu na rzeczy istotne - zdyscyplinowanym dążeniu do mniej.

Książka przedstawia pięć głównych idei, podkreślając wartość rezygnacji z prób zrobienia wszystkiego i przyjęcia esencjalizmu. Zachęca do zastąpienia fałszywych założeń trzema fundamentalnymi prawdami:

Wybieram to, do zrobienia Tylko kilka rzeczy ma znaczenie Mogę do zrobienia wszystko, ale nie wszystko

To nie jest typowa książka o zarządzaniu czasem czy wydajności; to ustrukturyzowana dyscyplina, która pomoże ci określić, co naprawdę liczy się w twoim życiu. A jeśli szukasz jasnej drogi do bezstresowej wydajności i spełnienia, przeczytaj Essentialism, aby uzyskać niezwykłe wyniki.

"Czasami to, czego nie zrobisz, jest tak samo ważne jak to, co zrobisz"

Greg McKeown

Kluczowe wnioski z esencjalizmu

Ustaw wyczyszczone granice w swoim życiu

Do zrobienia mniej rzeczy lepiej

Co mówią czytelnicy

"Ta książka rzuci ci wyzwanie do zrobienia tylko tego, co jest niezbędne w twoim życiu i wyeliminowania reszty. Celem jest "mniej, ale lepiej", osiągnięte poprzez skupienie się na kilku istotnych rzeczach, a nie na wielu trywialnych."

7. Free to Focus autorstwa Michaela Hyatta

O książce

Autor: Michael Hyatt

Michael Hyatt Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 250

250 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Szukasz prostego i skutecznego systemu wydajności, aby wyjaśnić priorytety i skupić się na swojej pracy? Michael Hyatt ma dla Ciebie rozwiązanie!

"Free to Focus" wprowadza przełomowe podejście do wydajności, podważając powszechne przekonanie, że chodzi tylko o zrobienie więcej w krótszym czasie.

Dzięki sprawdzonemu systemowi, wspartemu przez ponad 25 000 profesjonalistów, trzy kroki Hyatta - Stop, Cut, Act - prowadzą do filtrowania zadań, eliminowania zbędnych rzeczy, zarządzania przerwami i ustawienia granic w celu zwiększenia koncentracji i wpływowych wyników w rozproszonym świecie. Ta przełomowa książka pomoże ci zbliżyć się do twoich celów, jednocześnie redukując stres.

"Jeśli chcesz zapanować nad swoim harmonogramem, zwiększyć swoją efektywność i wydajność oraz stworzyć w swoim życiu więcej miejsca na rzeczy, na których Ci zależy, musisz nauczyć się koncentrować."

Michael Hyatt

Kluczowe wnioski z Free to Focus

Poznaj moc "tak" lub "nie", aby lepiej się skupić

Najpierw zaplanuj swoje życie, a następnie dostosuj pracę do celów związanych ze stylem życia

Co mówią czytelnicy

"Najprostsza droga do większej ilości czasu z tym, kogo i co kochamy!"

8. Scrum: Sztuka wykonywania dwa razy większej pracy w o połowę krótszym czasie autorstwa Jeffa Sutherlanda

O książce

Autor: Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 258

258 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



"Scrum" Jeffa Sutherlanda to nie tylko format rugby. To przełomowa struktura wydajności zespołu stworzona w 1993 roku. Ta książka bada filozofię i różnorodne zastosowania Scruma poza technologią czy obszarem roboczym.

W książce zagłębisz się w rzeczywiste przykłady i studia przypadków ilustrujące, w jaki sposób wdrożenie Scrum może zrewolucjonizować twoje podejście, czyniąc Teams bardziej efektywnymi i dostarczając szybsze wyniki.

Niezależnie od tego, czy chodzi o biznes, edukację, czy poprawę wydajności, książka ta dostarcza cennych wskazówek dotyczących stosowania zasad Scrum w celu osiągnięcia doskonałych wyników w krótszym czasie.

_"Scrum Master, osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesu, zadaje każdemu członkowi zespołu trzy pytania: 1. Co zrobiłeś wczoraj, aby pomóc zespołowi ukończyć Sprint? 2. Co zrobisz dzisiaj, aby pomóc zespołowi ukończyć Sprint? 3. Jakie przeszkody stoją na drodze zespołu? To wszystko."

Jeff Sutherland

Kluczowe wnioski ze Scruma

Regularny system informacji zwrotnej jest niezbędny do utrzymania wydajności projektu na właściwym torze

Skuteczne zarządzanie projektami polega na promocji świetnej pracy zespołowej

Co mówią czytelnicy

"Ta książka nie tylko wyjaśnia dlaczego Scrum, ale robi to na przykładach w łatwy i wciągający sposób. Miło jest również zobaczyć, jak Scrum jest stosowany do rozwiązywania problemów nie tylko związanych z oprogramowaniem."

9. Ekstremalna wydajność: Boost Your Results, Reduce Your Hours autorstwa Roberta Pozena

O książce

Autor: Robert Pozen

Robert Pozen Rok wydania: 2012

2012 Szacowany czas czytania: 10 godzin

10 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 304

304 Ocena: 4.1/5 (Amazon) 3.6/5 (Goodreads)



Dzięki tej łatwej lekturze autor oferuje cenne spostrzeżenia na temat maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i osobistym.

Opierając się na swoim doświadczeniu jako profesor Harvard Business i wybitny prezes globalnej firmy świadczącej usługi finansowe, Robert Pozen opowiada się za przejściem od koncentrowania się na przepracowanych godzinach do priorytetowego traktowania wyników.

Proste podejście Pozena upraszcza codzienną rutynę, priorytetyzuje ustawienie celów, usprawnia podejmowanie decyzji i pozwala uniknąć niepotrzebnego skupiania się na drobnych zadaniach. Książka odnosi się do wydajności zawodowej i oferuje wskazówki dotyczące rozwoju umiejętności osobistych i skutecznego zarządzania powiązaniami.

Tak więc, jeśli szukasz praktycznych strategii od kogoś, kto rozumie zawiłości utrzymania wydajności w różnych dziedzinach życia, to "Ekstremalna wydajność" jest lekturą obowiązkową.

"Aby wdrożyć ogólną zasadę aktywnego czytania, należy postępować zgodnie z procesem składającym się z trzech kroków: 1. Zrozumieć strukturę lektury. 2. Przeczytaj wstęp i zakończenie. 3. Przejrzyj górne części akapitów"

Robert Pozen

Klucz do ekstremalnej wydajności

Priorytet dla zadań o wysokim priorytecie nad zadaniami o niskim priorytecie

Zdrowie równowaga między pracą a życiem prywatnym jest niezbędna dla ogólnego dobrego samopoczucia

Co mówią czytelnicy

"Zmieniająca życie książka - taka, która obejmuje wszystko, od pracy po zabawę, rodzinę i przyjaciół. Pozen swoimi radami obejmuje wiele dziedzin - i wszystkie są przydatne. Świetna książka, która trafia na moją listę najlepszych"

10. 23 nawyki przeciwdziałające prokrastynacji: Jak przestać być leniwym i osiągnąć wyniki w swoim życiu autorstwa S.J. Scott

O książce

Autor: S.J. Scott

S.J. Scott Rok wydania: 2014

2014 Przewidywany czas czytania: 4 godziny

4 godziny Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 116

116 Oceny: 4.2/5 (Amazon) 3.6/5 (AbeBooks)



Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że mówisz: "Zrobię to później"? Ta książka jest tutaj, aby to zmienić.

Scott dostrzega codzienne zmagania z odkładaniem istotnych zadań na później, co prowadzi do stresu i niedokończonych spraw. Kluczem jest rozwinięcie "nastawienia przeciwko prokrastynacji" poprzez praktyczne i właściwe nawyki wydajności, które promują konsekwentne działanie i zapobiegają stresowi.

Ta książka pomoże ci wyrobić w sobie dobre nawyki, które pozwolą ci przejąć kontrolę nad listą rzeczy do zrobienia i zamienić intencje w czyny.

"Nie jest trudno przestać zwlekać. Naprawdę, wszystko, co musisz zrobić, to sformułować te same nawyki, których używają niezliczeni ludzie odnoszący powodzenia i uczynić je częścią swojej rutyny."

S. J. Scott

23 Nawyki przeciwdziałające prokrastynacji - kluczowe wnioski na wynos

Zacznij od małych rzeczy i nabierz rozpędu

Skup się na wyniku, a nie na procesie

Co mówią czytelnicy

"Do szybkiego przeczytania z kilkoma dobrymi wskazówkami. Ta książka zawiera podstawowe informacje na temat różnych technik i kroków mających na celu powstrzymanie prokrastynacji."

Korzyści z czytania książek o wydajności

Korzyści płynące z czytania książek o wydajności wykraczają poza zrobienie większej ilości pracy i wypracowanie dobrych nawyków. Te literackie perełki oferują wiele spostrzeżeń, strategii i praktycznych wskazówek, które zwiększają efektywność osobistą i zawodową.

Oto kilka kluczowych korzyści płynących z czytania książek o wydajności:

Umiejętności zarządzania czasem: Dowiedz się, jak efektywnie zarządzać czasem dzięki tym książkom, ponieważ dostarczają one praktycznych porad dotyczących blokowania czasu, ustalania priorytetów i tworzenia skutecznych harmonogramów w celu maksymalizacji wydajności

Dowiedz się, jak efektywnie zarządzać czasem dzięki tym książkom, ponieważ dostarczają one praktycznych porad dotyczących blokowania czasu, ustalania priorytetów i tworzenia skutecznych harmonogramów w celu maksymalizacji wydajności Zwiększenie efektywności: Mądrzejsze i szybsze zrobienie czegoś w codziennym życiu dzięki sprawdzonym technikom usprawniania zadań i osiągania lepszych wyników

Mądrzejsze i szybsze zrobienie czegoś w codziennym życiu dzięki sprawdzonym technikom usprawniania zadań i osiągania lepszych wyników Zmiana sposobu myślenia: Wiele książek na temat wydajności zachęca czytelników do przyjęcia pozytywnej i proaktywnej pozycji wobec wyzwań i postrzegania niepowodzeń jako okazji do rozwoju. Ta zmiana perspektywy pomaga prowadzić satysfakcjonujące życie i rozwija nastawienie na rozwój

Wiele książek na temat wydajności zachęca czytelników do przyjęcia pozytywnej i proaktywnej pozycji wobec wyzwań i postrzegania niepowodzeń jako okazji do rozwoju. Ta zmiana perspektywy pomaga prowadzić satysfakcjonujące życie i rozwija nastawienie na rozwój Lepsze skupienie i koncentracja: Zwiększ swoje skupienie i koncentrację dzięki książkom o wydajności, co prowadzi do lepszego zaangażowania w zadania i zapamiętywania

Zwiększ swoje skupienie i koncentrację dzięki książkom o wydajności, co prowadzi do lepszego zaangażowania w zadania i zapamiętywania Wgląd w powodzenie: Książki te dostarczają cennych wglądów w umysły osób, które odniosły sukces, motywując, inspirując i oferując praktyczne pomysły na poprawę wydajności

Na tym kończą się nasze rekomendacje! Wiemy, że wiedza ma kluczowe znaczenie. Spostrzeżenia zawarte w książkach na temat wydajności mogą znacząco wpłynąć na twoją pracę i życie osobiste, pomagając ci wyeliminować zabójców wydajności .

Dlaczego więc nie podnieść poprzeczki? Wzmocnij swoją pozycję za pomocą najlepsze aplikacje zwiększające wydajność do efektywnego zarządzania projektami i optymalizacji cyklu pracy.

