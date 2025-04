Wewnątrz ClickUp Brain for Teams: 10 najlepszych narzędzi do udostępniania wiedzy, automatyzacji projektów i pisania tekstów

ClickUp skonsolidował narzędzia pracy w jednej platformie od 2017 roku. Jednak wraz ze wzrostem popularności i konieczności stosowania AI, optymalizacja miejsca pracy wymaga ponownego przemyślenia sposobu, w jaki Teams śledzą, udostępniają i przywołują swoją zawartość biznesową.

ClickUp Brain to zbiór konwersacyjnych, kontekstowych i opartych na rolach funkcji AI dostępnych wszędzie w ClickUp. Każdy pracownik z dowolnego zespołu może wykorzystać jego trzy kluczowe filary: AI Knowledge Manager, AI Project Manager oraz AI Writer for Work.

Każdy z nas zadaje sobie pytanie: Jak AI może pomóc mi być bardziej skutecznym i wydajnym *w mojej roli?

Dzięki ClickUp Brain Twój zespół nie musi uczyć się inżynierii podpowiedzi, aby zadawać właściwe pytania w celu uzyskania lepszych wyników AI - zajmiemy się tym za Ciebie. Narzędzia ClickUp AI można stosować stopniowo, zaczynając od obszarów o dużym wpływie osobistym i zespołowym, a następnie rozszerzając zakres!

BEZPIECZEŃSTWO Z AIPozostajesz w pełni uprawniony do korzystania z naszych funkcji AI i tylko w sposób zgodny z Twoimi zasadami z korzyścią dla Twoich pracowników. Oto, co musisz wiedzieć:

1. Szyfrowanie danych: ClickUp wykorzystuje szyfrowanie do ochrony danych w tranzycie i w spoczynku, zapewniając, że poufne informacje nie są dostępne dla osób nieupoważnionych. 2. Kontrola dostępu dla Ask AI: ClickUp wdraża ścisłą kontrolę dostępu, zapewniając, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do odpowiedzi ClickUp Brain. Użytkownicy muszą mieć dostęp do podstawowych danych. 3. Umowy z partnerami AGI: ClickUp zawarł umowy z dostawcami LLM, aby nie wykorzystywać danych do trenowania modeli. 4. Trenowanie modeli: ClickUp nie trenuje żadnych modeli AI na danych użytkowników.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą pełną politykę bezpieczeństwa.

Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym funkcjom ClickUp Brain! 🤓

1. Uruchom AI z dowolnego miejsca w ClickUp

Nowy czat AI jest dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz: Kliknięcie na pasku narzędzi w dowolnym miejscu obszaru roboczego. To samoobsługowa brama do wyszukiwania odpowiedzi i utrzymywania zespołu w stanie nieprzerwanego przepływu.

Dzięki dostępowi do ciągłego udostępniania informacji, indywidualne skupienie i współpraca w zespole korzystają z mniejszej liczby zakłóceń.

Gdy Teams aktualizują swoje zadania lub współpracują nad rezultatami, proste dotknięcie przywołuje AI, dzięki czemu każdy może odwołać się do istniejących udokumentowanych decyzji i danych.

Wybierz gotową podpowiedź lub wpisz pytanie za pomocą Ask AI

Podczas gdy każdy dzień przynosi nowe pytania, ClickUp AI jest dostępny 24/7/365. Oto kilka scenariuszy, w jaki sposób ludzie mogą korzystać z ClickUp AI, aby uzyskać szybką pomoc organizacyjną:

Pytanie dotyczące polityki wewnętrznej

Osoba : Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaka jest nasza polityka urlopowa? Chcę wziąć wolne w przyszły piątek, ale nie jestem pewien, czy potrzebuję wcześniejszej zgody i z jakim wyprzedzeniem mogę o nią poprosić.

AI: Odpowiada krótkim przeglądem firmowych zasad WOM, w tym wszelkich wymaganych zatwierdzeń, z jakim wyprzedzeniem należy składać wnioski, dostępności dni chorobowych i dni wolnych od pracy oraz źródeł, w których można uzyskać więcej informacji

Najlepsze praktyki w obszarze roboczym

Osoba : *Do zrobienia zadania prywatnego?

ClickUp AI: Odpowiada instrukcjami krok po kroku i linkami źródłowymi do artykułów pomocy ClickUp w celu uzyskania dodatkowych informacji

Wsparcie IT

Osoba : *Mój komputer nie działa! Jak mogę się skontaktować z działem IT?

ClickUp AI: Odwołuje się do bazy wiedzy, aby zlokalizować udokumentowane procedury i udostępnia linki źródłowe

2. Zadawaj pytania dotyczące zadań i dokumentów

Nawet pracownicy, którzy doskonale radzą sobie z organizacją, mają trudności z nadążeniem za listą zadań wymagających koncentracji.

Wszystko jest teraz terminowe, jeśli masz pięciu kierowników projektów nad pięcioma zadaniami, nad którymi pracujesz.

Teraz będziesz mieć jasność co do zadań, które wymagają natychmiastowego działania oraz tych o niższym priorytecie w oparciu o dane zadania. Zadawaj niestandardowe pytania lub wybieraj spośród gotowych podpowiedzi, w tym:

*Jakie są moje pilne zadania?

*Nad czym powinienem pracować w następnej kolejności?

*Jakie są moje zaległe zadania?

*Jakie zadania są otwarte i przypisane do mnie?

Pozwala to teamom na stały postęp w trakcie realizacji pilnych prac i ważnych długoterminowych celów bez utraty z oczu kluczowych kamieni milowych. 🔑

Uzyskaj najważniejsze informacje o aktywności związanej z zadaniem i zadawaj dodatkowe pytania dotyczące terminu, komentarzy i nie tylko

Korzystanie z narzędzi AI do podsumowywania informacji i pomocy w pisaniu odciąża wszystkich od ogromnej ilości czytania i pisania zawartości w miejscu pracy. Zwiększa to wydajność całej firmy dzięki zaoszczędzonemu czasowi.

Powiedz wszystkim: *Koniec z czytaniem ciągnących się kilometrami wątków zadań!

Automatycznie tworząc podsumowania kluczowych szczegółów, Teams zwiększają swoje obciążenie, aby uzyskać więcej zakończonych i udostępnianych prac. Poniższe sytuacje są doskonałymi okazjami do wykorzystania podsumowań AI:

Rozwój produktu : Podsumuj długie dokumenty wymagań, aby wyodrębnić kluczowe decyzje i kompromisy dla nowych inżynierów

Kampanie marketingowe : Wyciągaj główne tematy i spostrzeżenia z długich wątków e-mail planujących nadchodzące uruchomienie kampanii, aby pomóc współpracownikom przygotować się do pracy

Projekty badawcze: Wyodrębnij kluczowe wnioski i zalecenia z długich wyników i analiz, aby stworzyć zwięzłe podsumowania wykonawcze

Obsługa klienta : Podsumuj konwersacje w ticketach między współpracownikami i klientami, aby ujawnić nierozwiązane problemy, prośby o funkcje lub błędy dla zespołów produktowych

Projekty konsultingowe: Twórz zrzuty wyników, raporty o statusie i protokoły ze spotkań, aby na bieżąco informować klientów o postępach prac

Szybko podsumowuj fragmenty tekstu lub rzeczy w zadaniach, takie jak komentarze, główne aktualizacje, zmiany statusu, nowe podzadania i nie tylko

AI StandUp tworzy na żądanie krótkie podsumowania statusu dla maksymalnie 10 osób. Te regularne punkty kontaktowe w celu oceny postępów sprawiają, że jesteśmy odpowiedzialni, aby nie przeoczyć indywidualnych i zbiorowych wysiłków, które napędzają osiągnięcia organizacyjne. 🏆

Rozmowy indywidualne, spotkania Teams i retrospektywy przebiegają równolegle. Codzienne standupy za pośrednictwem ClickUp AI zapewniają widoczność z chwili na chwilę, aby zachować zwinność, jednocześnie zaspokajając szersze potrzeby, takie jak ustawienie celów i rozwój talentów.

A kiedy prosty punkt kontrolny postępu wystarczy, aby utrzymać dzień na właściwym torze, dodaj kartę StandUp do swojej strony głównej! W ustawieniach karty możesz przełączać się między różnymi okresami i formatami, aby wyświetlać to, co jest dla Ciebie istotne w danym tygodniu.

Stwórz podsumowanie zadania na przestrzeni ustawionej liczby dni, aby szybko wypunktować aktualizacje, zadania do wykonania i wąskie gardła

5. Używaj języka naturalnego do tworzenia niestandardowych automatyzacji

Nasi użytkownicy uwielbiają funkcję automatyzacji w ClickUp, która eliminuje wiele ręcznych procesów związanych z zadaniami. Doładowaliśmy narzędzie, aby każdy mógł tworzyć niestandardowe reguły za pomocą prostego tekstu!

Opisz, co chcesz, aby działało na autopilocie: Aktualizowanie statusów, stosowanie szablonów czy wysyłanie komentarzy do konkretnych osób.

Przykładowo, rekruter automatyzuje cykl pracy przy zatrudnianiu pracowników przy użyciu języka naturalnego: Gdy status zadania zmieni się na zaakceptowany, zastosuj szablon New Hire Onboarding Template i zmień priorytet na wysoki.

Pisz w prostej konwersacji do kreatora automatyzacji

Jeśli korzystasz już z pól niestandardowych, aby skrócić przełączanie zadań, pokochasz najnowsze dodatki do tej grupy: AI Summary i AI Progress Updates!

Pamiętasz wcześniejszą funkcję podsumowań zadań? Teraz możesz uzyskać natychmiastowe podsumowanie postępów i aktualizacji z widoków - bez otwierania zadania.

W przypadku map drogowych produktów lub list kampanii marketingowych wygeneruj świeży przegląd narracyjny ostatnich postępów w realizacji zadań. W przypadku pipeline'ów sprzedażowych lub list sprintów, wyciągaj podsumowania pilnych zadań dla potencjalnych klientów lub wskaźników ukończenia deweloperów, ponieważ zadania ewoluują z dnia na dzień. 🌱

7. Pisz z naszym asystentem dostosowanym do roli

Asystent pisania AI zwiększa wartość, umożliwiając Teams maksymalne wykorzystanie chwili. Podczas gdy pomysły są świeże w naszych umysłach, jest to idealny czas na ustawienie pracy w ruchu. Utrzymamy koncentrację na najważniejszych zadaniach i unikniemy zaległości w papierkowej robocie.

Jak to działa: Zalecane punkty startowe w ClickUp AI zmieniają się w zależności od roli wybranej w oknie dialogowym.

Na przykład inżynierowie mogą wygenerować schemat modelu lub napisać dokument specyfikacji technicznej. Podobnie, kierownicy projektów mogą stworzyć dokument zakresu lub wniosek o zmianę projektu. Dział HR może tworzyć listy ofert pracy lub przygotowywać wewnętrzne ogłoszenia.

Wybieraj spośród różnych działów organizacyjnych, aby uzyskać zawartość dostosowaną do roli w oparciu o Twoje potrzeby

8. Odciążenie z góry dzięki szablonowi opartemu na AI

Wraz ze wzrostem tempa realizacji projektów we wszystkich Business, spójna jakość przynosi komfort. Szablony generowane przez AI standaryzują strukturę i format, dzięki czemu każdy, kto korzysta z zasobów zatwierdzonych przez Twoją markę - niezależnie od tego, czy jest to klient, czy lider - ma do dyspozycji dopracowane materiały. 🎨

Wykorzystaj funkcję Write With AI, aby wygenerować wstępną wersję roboczą dokumentu. W szczególności:

Otwórz nowy dokument Wpisz klucz z ukośnikiem do przodu, aby otworzyć narzędzie Write With AI Powiedz AI, co chcesz stworzyć i edytuj według potrzeb Wstaw tekst do dokumentu i dodaj swoje ostatnie poprawki Zapisz dokument jako szablon, aby inni członkowie zespołu mieli do niego dostęp

Na przykład, menedżerowie programów uruchamiający nowe inicjatywy międzyfunkcyjne mogą natychmiast generować w pełni ustrukturyzowane dokumenty karty modyfikacji dostosowane do najlepszych praktyk PM, takich jak wskaźniki powodzenia, listy ryzyk i matryce RACI dostosowane do wielkości zespołu.

Oto jak inne Teams tworzą szablony na różne okazje:

Media społecznościowe

Wstępnie skonfigurowane ramy zawartości z rozmiarami obrazów i idealnymi długościami podpisów

Szablony kampanii społecznościowych z listami hashtagów i komunikatami wielokrotnego użytku

Raportowanie analityczne ujawniające kluczowe trendy w metrykach

Zawartość

Konspekty wpisów na bloga ze wstępnie wypełnionymi badaniami SEO do sfinalizowania

Gotowe skrypty koncepcyjne wideo ze szczegółami scen i listami kontrolnymi produkcji

Szablony newsletterów e-mail z segmentowanymi blokami zawartości dla subskrybentów

Marketing

Lead nurturing e-mail z podziałem na segmenty leadów

Szablony planów uruchomienia kampanii z funkcją śledzenia budżetu, celami i informacjami o odbiorcach

Szablony informacji prasowych na premierę produktu z językiem pozycjonowania

Inżynieria

Szablony architektury kodu i dokumentacji komponentów

Wstępnie ustawione ramy dokumentów wymagań produktowych z wytycznymi dotyczącymi stylu

Szablony dziennika problemów z planem naprawy błędów z przepływami logicznymi drzewa decyzyjnego

IT

Formularze dokumentacji reagowania na incydenty z kategoryzacją ważności

Szablony raportów z audytów cyberbezpieczeństwa zaktualizowane do najnowszych zgodności

Siatki testowe odzyskiwania danych po awarii i struktury plików do selektywnego przywracania rekordów

HR

Spersonalizowane szablony listów ofertowych wraz z warunkami zatrudnienia

Konfigurowalne 90-dniowe listy kontrolne wdrażania według działu lub zespołu

Elastyczne ramy oceny wyników dostosowane do wartości firmy

Finanse

Szablony analizy ryzyka przygotowania audytu finansowego

Szablony raportowania wydatków budżetowych i rzeczywistych

Powłoki Pitchbook dla materiałów finansowych aktualizowane według wielkości rundy

Płynna współpraca oznacza spotkanie z pracownikami w miejscu, w którym czują się najbardziej komfortowo, wyrażając swoje pomysły. Dla niektórych wypowiadanie koncepcji na głos wydaje się bardziej intuicyjne, pozwalając zabłysnąć tonowi i entuzjazmowi.

Voice Clips w ClickUp pozwala zespołom udostępniać uwagi słowne i zlecać AI natychmiastową transkrypcję rozmów na tekst.

Transkrypcja umożliwia każdemu szybkie skanowanie zawartości w poszukiwaniu kluczowych szczegółów. (I przydaje się, gdy jesteś w przestrzeni publicznej lub otwartym biurze!) Możesz nawet kopiować pełne transkrypcje lub fragmenty dla szerszej widoczności.

Przeczytaj transkrypcję Voice Clip z wysłanego komentarza

10. Twórz podzadania dwa razy szybciej dzięki AI

Zamiast wysilać swój mózg, aby określić każde zadanie składowe potrzebne do pomyślnego zakończenia projektu, pozwól ClickUp AI pomóc zbudować plan działania. Po prostu zdefiniuj nadrzędny cel, np. Utwórz nowy cykl pracy nad przesłanymi dokumentami IT, a AI stworzy zestaw kolejnych podzadań!

A moc podzadań generowanych przez AI na tym się nie kończy. 🤖

Jak to działa: Jeśli zadanie rozpoczęło się jako Plan odświeżenia szkoleń w całej firmie przy pierwszym utworzeniu, może brakować mu szczegółów potrzebnych do określenia logicznych podzadań. Jednak w ciągu kilku dni, gdy rozmowy wyjaśniają formaty dostarczania, odbiorców i priorytety tematyczne, AI może przyjmować wszystkie nowo dodane komentarze.

W oparciu o zmieniający się zakres, może on następnie zalecić dostosowane podzadania odzwierciedlające zaktualizowany kontekst i szczegóły: Nakreślenie potrzebnych ról, miejsc do zorganizowania, tematów sesji do omówienia i zaproszeń do stworzenia!

11. Zmień LLM, aby dostosować swoje doświadczenie z AI

Czy chciałbyś mieć dostęp do ChatGPT w swoim obszarze roboczym? Albo napisać szczegółowy wpis na blogu za pomocą Claude bez przełączania zakładek i logowania się do narzędzia? Teraz to możliwe!

ClickUp Brain oferuje możliwość przełączania się między różnymi dużymi modelami językowymi (LLM), aby zaspokoić różne przypadki użycia i osobiste preferencje. Zapewnia to lepsze wyniki dla różnych zadań, takich jak kodowanie, pisanie lub podsumowywanie.

Wraz z rozwojem technologii AI, możliwość przełączania LLM pozwoli Brainowi na integrację nowszych, bardziej zaawansowanych modeli, gdy tylko staną się one dostępne i sprawi, że Twój podręczny asystent dostosuje się do Twoich wymagań pracy.

Przełączaj LLM w ClickUp Brain, aby spersonalizować swoje doświadczenie z AI

Skaluj wydajność w całej firmie dzięki ClickUp Brain

Chętnie porozmawiamy z Tobą na czacie, aby zrozumieć apetyt Twojego zespołu na automatyzację i dowiedzieć się, gdzie występują punkty bólu związane z tarciem. Podczas spersonalizowanej sesji omówimy, w którym miejscu znajduje się Twój cykl pracy, a następnie pokażemy, gdzie ClickUp Brain, w połączeniu z Twoją bazą wiedzy, zwielokrotni wydajność. ⚙️

Aby uczynić transformację miejsca pracy bardziej dostępną, ClickUp Brain jest dostępny za 5 USD miesięcznie dla każdego członka obszaru roboczego. Począwszy od dziś, Twój zespół może zakończyć zadania na dziś, jutro i pojutrze!