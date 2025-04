13 najlepszych alternatywnych narzędzi Sudowrite dla pisarzy w 2025 roku

Jeśli chodzi o kreatywne pisanie, autorzy często patrzą na narzędzia AI ze zdrową dozą sceptycyzmu. W końcu opowiadanie historii to rzemiosło, w którym bardziej liczy się serce niż liczba słów.

Właśnie dlatego Sudowrite był dla pisarzy jak powiew świeżego powietrza. Jego wyróżniająca się funkcja, Story Engine, obiecywała coś niezwykłego: możliwość wygenerowania całej książki od podstaw.

Sposób działania polega na ustawieniu bloków konstrukcyjnych - gatunku, postaci i konspektu. Masz możliwość samodzielnego dopracowania tych szczegółów. Jeśli jednak czujesz się szczególnie leniwy, naciśnij Generuj i pozwól Sudowrite do zrobienia.

Podczas gdy Sudowrite jest fantastyczny do pobudzania pomysłów, organizowania myśli i szybkiego dostosowywania sekcji, pisarze często notują, że wyniki AI mogą wydawać się nieco puste, z powtarzającymi się wzorcami, które nie do końca oddają autentyczność, o którą im chodzi.

Rozpoczyna się polowanie na alternatywy.

Aby zaoszczędzić czas (i blok pisarski), oto 13 alternatyw Sudowrite, które mają na celu uproszczenie procesu pisania bez uszczerbku dla kreatywności.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Ten przewodnik przedstawia 13 najlepszych alternatyw dla Sudowrite, podkreślając ich mocne strony, ceny i najlepsze przypadki użycia:

ClickUp : Najlepsze do tworzenia danych powstania AI i automatyzacji cyklu pracy Grammarly: Najlepsze do poprawiania gramatyki i zwiększania przejrzystości Jasper AI: Najlepsze do generowania spersonalizowanej zawartości marketingowej Writesonic: Najlepszy dla marketerów poszukujących zróżnicowanych formatów zawartości Rytr: Najlepszy dla początkujących, którzy szukają przystępnych cenowo danych powstania AI Frase: Najlepsza dla autorów skupiających się na zawartości opartej na SEO QuillBot: Najlepsze narzędzia do parafrazowania i streszczania Copy.ai: Najlepsze do skalowania danych powstania zawartości przy jednoczesnym zachowaniu personalizacji Simplified: Najlepsze rozwiązanie marketingowe typu "wszystko w jednym" dla małych Teams ProWritingAid: Najlepsze narzędzie do edycji i nauki typu "wszystko w jednym Wordtune: Najlepszy dla wszechstronnej, dostosowującej się do tonu pomocy AI ChatGPT: Najlepszy do wszechstronnego, opartego na AI tworzenia zawartości i interakcji z klientami NovelAI: Najlepsze rozwiązanie dla pisarzy i artystów cyfrowych poszukujących współpracy z AI

Czego powinieneś szukać w Sudowrite Alternative?

Pisarze stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami - czy to walcząc z blokiem pisarskim, organizując skomplikowane wątki, czy też zachowując autentyczność. Dobra alternatywa Sudowrite powinna radzić sobie z tymi przeszkodami, oferując jednocześnie praktyczne rozwiązania. Oto, co powinno być priorytetem w Narzędzia AI do tworzenia zawartości :

Efektywne wsparcie burzy mózgów : Pisarze potrzebują narzędzi, które pobudzają pomysły w trudnych chwilach twórczego zastoju. Poszukaj alternatyw, które zainspirują nowe kierunki, jednocześnie szanując twój unikalny głos

: Pisarze potrzebują narzędzi, które pobudzają pomysły w trudnych chwilach twórczego zastoju. Poszukaj alternatyw, które zainspirują nowe kierunki, jednocześnie szanując twój unikalny głos Wyrafinowana pomoc w pisaniu : Narzędzia poprawiające ton, przepływ lub styl mogą być przełomowe. Funkcje takie jak przeformułowanie lub niestandardowy głos powinny być pomocne, a nie zastępować kreatywność

: Narzędzia poprawiające ton, przepływ lub styl mogą być przełomowe. Funkcje takie jak przeformułowanie lub niestandardowy głos powinny być pomocne, a nie zastępować kreatywność Wsparcie dla oryginalności : Autentyczność ma znaczenie. Alternatywa powinna unikać nadmiernego polegania na stereotypach, a zamiast tego umożliwiać tworzenie znaczącej, oryginalnej zawartości

: Autentyczność ma znaczenie. Alternatywa powinna unikać nadmiernego polegania na stereotypach, a zamiast tego umożliwiać tworzenie znaczącej, oryginalnej zawartości Łatwa organizacja : Funkcje podobne do Sudowrite's Story Bible do zarządzania postaciami, ustawieniami lub osią czasu, które mogą uprościć złożone narracje i zwolnić przestrzeń mentalną na kreatywne pomysły

: Funkcje podobne do Sudowrite's Story Bible do zarządzania postaciami, ustawieniami lub osią czasu, które mogą uprościć złożone narracje i zwolnić przestrzeń mentalną na kreatywne pomysły Uczciwe ceny : Pisarze często pracują przy ograniczonych budżetach. Dobre narzędzie AI do pisania powinno oferować przystępne plany z rozsądnymi limitami kredytowymi lub nawet darmową wersję do okazjonalnego użytku

: Pisarze często pracują przy ograniczonych budżetach. Dobre narzędzie AI do pisania powinno oferować przystępne plany z rozsądnymi limitami kredytowymi lub nawet darmową wersję do okazjonalnego użytku Spójność i dokładność: Błędy, takie jak powtarzające się punkty fabuły lub niewłaściwie umieszczone postacie, zakłócają przepływ tekstu. Wybierz narzędzia, które minimalizują koszty edycji i zapewniają niezawodne wyniki

13 najlepszych alternatyw dla Sudowrite

Bez zbędnych ceregieli, oto najlepsze zamienniki dla Sudowrite:

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia zawartości AI i automatyzacji przepływu pracy)

Proces pisania to wir subplotów, nowych postaci i edycji w ostatniej chwili, a wszystko to dzieje się jednocześnie. W wyniku tego śledzenie wszystkiego wydaje się przytłaczające.

W tym miejscu ClickUp kroków - wszechstronna platforma, która łączy organizację zadań, Zarządzanie projektami SEO i AI, aby uprościć proces kreatywnego pisania.

ClickUp AI napędzany przez sztuczną inteligencję ClickUp Brain rozumie wyzwania stojące przed pisarzami. Uczy się stylu pisania i płynnie integruje się z platformą, oferując wsparcie dla innych funkcji ClickUp, aby przyspieszyć i ułatwić tworzenie danych.

_Twórz wysokiej jakości zawartość zgodną z wytycznymi marki w kilka minut dzięki ClickUp Brai_n

Niezależnie od tego, czy tworzysz zawartość w Dokumenty ClickUp cickUp Brain został zaprojektowany, aby zaoszczędzić czas, jednocześnie usprawniając moją pracę, podsumowując kluczowe punkty z notatek lub przeprowadzając burzę mózgów.

Bonus: Czasami autorzy i twórcy zawartości lubią nagrywać dźwięk, aby uchwycić swoje myśli na wolności. ClickUp AI pomaga w tworzeniu szczegółowych tabel do badań i transkrypcji notatek głosowych na tekst.

Dla autorów i marketerów inspiracja nie zawsze przychodzi w dogodnym momencie. Dzięki ClickUp Docs możesz uchwycić pomysły, gdy tylko się pojawią - niezależnie od tego, czy jest to zwrot akcji, czy idealny nagłówek bloga.

Ponadto platforma sprzyja współpracy. Potrzebujesz opinii? Podziel się swoją wersją roboczą z kolegą z zespołu i otrzymuj sugestie w czasie rzeczywistym, zmieniając tworzenie zawartości w proces bardziej oparty na współpracy.

odblokuj edycję w czasie rzeczywistym, aby zapewnić natychmiastową informację zwrotną _z ClickUp Docs

Gdy szkic zostanie zakończony, ClickUp Brain automatyzuje edycję i korektę, zapewnia poprawność gramatyczną, dostosowuje się do tonu Twojej marki i dopracowuje ostateczne wyniki - wszystko to, dając Ci czas na skupienie się na opowiadaniu historii.

Prawdopodobnie wiesz już, jak ważne jest zarządzanie cyklem pracy w procesie tworzenia zawartości. Tak więc, jeśli chcesz Automatyzacja cyklu pracy z wykorzystaniem AI proste, poznaj Automatyzacja ClickUp . Dzięki ponad 100 integracjom umożliwia połączenie każdego kroku procesu, od planu po publikację.

🧠 Do zrobienia: Badania pokazują, że 91% firm uważa automatyzację marketingu za niezbędną, a 25% korzysta z niej w szerokim zakresie. Podczas gdy niektórzy martwią się o koszty, korzyści płynące z automatyzacji znacznie przewyższają wydatki dla większości Business.

automatyzacja procesu tworzenia i zatwierdzania zawartości za pomocą ClickUp Automations w celu zaoszczędzenia czasu

Przykład: Powiedzmy, że jesteś autorem zawartości ze zbyt wieloma terminami blogów w kalendarzu. Dzięki ClickUp Automatyzacja możesz ustawić regułę, która automatycznie przypisze zadanie do redaktora, gdy oznaczysz swoją wersję roboczą jako "Gotową do recenzji" Jednocześnie może powiadomić redaktora za pośrednictwem Slacka lub e-maila, zapewniając płynne przekazanie bez konieczności ręcznego śledzenia.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Brain : Dostawca pomocy opartej na AI do redagowania, udoskonalania i transkrypcji zawartości z łatwością

: Dostawca pomocy opartej na AI do redagowania, udoskonalania i transkrypcji zawartości z łatwością Docs do tworzenia zawartości : Umożliwia pisarzom przechwytywanie pomysłów, szkicowanie zawartości i płynną współpracę w jednym miejscu

: Umożliwia pisarzom przechwytywanie pomysłów, szkicowanie zawartości i płynną współpracę w jednym miejscu Automatyzacja cyklu pracy : Automatyzacja danych powstania zawartości , przekazywanie zadań, aktualizacje statusu i powiadomienia, aby zapewnić sprawny przebieg projektów

: Automatyzacja danych powstania zawartości , przekazywanie zadań, aktualizacje statusu i powiadomienia, aby zapewnić sprawny przebieg projektów Zintegrowane dane powstania zadania : Umożliwia bezpośrednie tworzenie zadań w Dokumentach i Tablicach, zakończone osadzonymi zasobami

: Umożliwia bezpośrednie tworzenie zadań w Dokumentach i Tablicach, zakończone osadzonymi zasobami Dostosowanie celów : Połączenie zadań z szerszymi celami, dzięki czemu wysiłki przyczyniają się do osiągnięcia jasnych, wymiernych rezultatów

: Połączenie zadań z szerszymi celami, dzięki czemu wysiłki przyczyniają się do osiągnięcia jasnych, wymiernych rezultatów Śledzenie czasu: Monitoruje czas poświęcony na tworzenie, edycję i finalizowanie zawartości, aby zidentyfikować wąskie gardła i poprawić wydajność zespołu

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać ustawienie funkcji za przytłaczające, ale mogą skorzystać z przewodników w celu szybszego wdrożenia

Wersja mobilna nie posiada niektórych funkcji i płynności aplikacji komputerowej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Absolutnie uwielbiam to, jak konfigurowalny jest ClickUp - dostosowuje się do mojego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy zarządzam kalendarzem zawartości, czy też realizuję złożony projekt. Recenzent G2 2. Grammarly (najlepszy do poprawiania gramatyki i zwiększania przejrzystości)

via Grammarly Wyobraź sobie, że spędziłeś godziny na tworzeniu idealnego wpisu na blogu, tylko po to, by odkryć, że jest pełen błędów, które przeoczyłeś w szale terminów.

W tym momencie do akcji wkracza Grammarly - nie tylko jako narzędzie do sprawdzania gramatyki, ale także jako asystent pisania, który pomaga udoskonalić szkice, czyniąc je bardziej przejrzystymi, wciągającymi i wolnymi od błędów.

Grammarly jest szczególnie przydatne dla pisarzy żonglujących wieloma projektami. Od generowania zawartości opartej na AI po zapewnienie, że formalne e-maile i kreatywne posty na blogu są zgodne z twoim tonem, zapewnia spójność pisania.

Najlepsze funkcje Grammarly

Oferuje korektę gramatyki, interpunkcji i pisowni w czasie rzeczywistym w ponad 500 000 aplikacji i witryn internetowych

Pomaga generować zawartość za pomocą AI dla blogów, e-maili, mediów społecznościowych i nie tylko z dostosowaniem tonu i przejrzystości

Dostarcza sugestie poprawiające czytelność, ułatwiając czytelnikom zrozumienie złożonych pomysłów

Zawiera wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, aby zapewnić oryginalność i oznaczyć zduplikowaną zawartość

Dostosowuje sugestie w oparciu o regionalne preferencje języka angielskiego (amerykański vs. brytyjski)

Limity Grammarly

Nadmiernie koryguje wybory stylistyczne, co może sprawić, że pisanie będzie wydawać się robotyczne, chyba że zostanie dokładnie sprawdzone

Wersja Free ma ograniczone funkcje i często skłania użytkowników do korzystania z płatnych planów

Wydajność może być nieco opóźniona w przypadku długich formularzy, powodując opóźnienia w informacjach zwrotnych

Pro Tip: Nie jesteś przekonany do Grammarly? Nie ma problemu. Zapoznaj się z naszą wyselekcjonowaną listą najlepszych Alternatywy dla Grammarly aby podnieść poziom pisania i sprawić, że każde słowo będzie miało znaczenie.

Ceny Grammarly

Free Forever

Pro : $30/miesiąc za użytkownika

: $30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4.7/5 (9,800+ recenzji)

: 4.7/5 (9,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7,100+ reviews)

3. Jasper AI (najlepszy do generowania spersonalizowanej zawartości marketingowej)

via Jasper AI Zbudowany specjalnie dla marketerów, Jasper łączy zaawansowane AI z unikalnym głosem Twojej marki, aby tworzyć zawartość, która wydaje się autentyczna.

Dla pisarzy Jasper oferuje zakres aplikacji zaprojektowanych do wykonywania określonych zadań. Potrzebujesz długiego formularza na bloga? Jasper's szablony do pisania zawartości poprowadzą Cię przez ten proces.

Utknąłeś w sekwencji e-mail? AI firmy Jasper może wygenerować spersonalizowaną treść e-maila, która będzie zgodna z preferencjami odbiorców.

Pro Tip: Jeśli masz trudności z tworzeniem zawartości, która pasuje do głosu Twojej marki, skorzystaj z funkcji Brand IQ Jasper. Zapewnia ona, że każdy produkt odzwierciedla styl, ton i wytyczne. A dla twórców wizualnych, AI Image Suite generuje zgodne z marką wizualizacje w wysokiej rozdzielczości dla mediów społecznościowych, reklam i nie tylko.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Utrzymuje ton i styl marki we wszystkich treściach, analizując i powielając unikalny głos

Oferuje ponad 90 aplikacji do zadań takich jak pisanie blogów, sekwencje e-maili i podpisy w mediach społecznościowych, co ułatwia rozpoczęcie pracy

Generuje obrazy w wysokiej rozdzielczości, wolne od tantiem i zgodne z wytycznymi marki

Tworzy zawartość w ponad 30 językach, zapewniając globalną dostępność

Wykorzystuje Surfer SEO do optymalizacji zawartości pod kątem wyszukiwarek, pomagając bez wysiłku uzyskać wyższą pozycję w rankingu

Jasper AI limits

Opanowanie wszystkich funkcji i możliwości wymaga czasu

Koszty mogą być wysokie dla indywidualnych twórców lub małych teamów w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami

Trudności z tworzeniem dopracowanych wyników w językach innych niż angielski

Cennik Jasper AI

Kreator : 39 USD/miesiąc za użytkownika

: 39 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Business: Ceny niestandardowe

Jasper AI oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1 240+ recenzji)

: 4.7/5 (1 240+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,840+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o AI Jasper?

Jakość generowania treści, a także możliwość dostarczenia niestandardowej zawartości są głównym powodem wyboru tej platformy. Recenzent G2 Pro Tip: AI jest najlepszym wyborem dla marketerów, ale nie jest to jedyna opcja. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, aby odkryć najlepsze Alternatywy dla Jasper AI .

4. Writesonic (najlepszy dla marketerów poszukujących zróżnicowanych formatów zawartości)

via Writesonic Wyobraź sobie zarządzanie pełnym kalendarzem zawartości - posty na blogu, kampanie reklamowe i strategie SEO - wszystko w napiętym terminie. Writesonic dostarcza wszechstronne rozwiązanie AI, które upraszcza ten chaos.

Jest ono przeznaczone dla indywidualnych przedsiębiorców, marketerów i firm potrzebujących szybkiej, wysokiej jakości zawartości w wielu formatach. Od opisów produktów po szczegółowe artykuły, Writesonic pomaga zachować spójność marki, jednocześnie przyspieszając proces tworzenia zawartości.

To, co wyróżnia Writesonic, to elastyczność AI, pozwalająca użytkownikom przełączać się między modelami, takimi jak GPT-4 i Claude, w celu uzyskania niestandardowych wyników.

Najlepsze funkcje Writesonic

Wsparcie dla wielu modeli AI (GPT-4, Claude) dla wszechstronnego generowania zawartości

Integracja z SurferSEO w celu optymalizacji SERP bezpośrednio w edytorze

Oferuje konfigurowalną funkcję Brand Voice dla zachowania spójności

Dostarcza opartą na AI funkcję zmiany przeznaczenia zawartości blogów, podcastów i materiałów wideo

Zawiera funkcję sprawdzania plagiatu i humanizatora w celu zapewnienia jakości

Pro Tip: AI zawsze było zaprojektowane tak, aby być współpracownikiem, a nie samodzielnym aktem. Jeśli nie chcesz brzmieć jak pamiętnik robota, oto Twój przewodnik na temat jak humanizować zawartość AI .

Limity Writesonic

Drogie przy wyższych poziomach użytkowania w porównaniu do konkurencji

Integracja SEO nie jest tak dogłębna, jak w przypadku dedykowanych platform optymalizacyjnych

Wyniki mogą wymagać dostosowania w celu dopasowania do niuansów marki

Ceny Writesonic

Free Plan Pro Plan: $19/miesiąc Enterprise Plan: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4.7/5 (1,990+ recenzji)

: 4.7/5 (1,990+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (2,070+ reviews)

5. Rytr (najlepszy dla początkujących, którzy szukają niedrogich danych do powstania AI)

via Rytr Jeśli jesteś nowy w pisaniu opartym na AI lub pracujesz z ograniczonym budżetem, Rytr oferuje proste, ale skuteczne rozwiązanie.

Dzięki intuicyjnemu projektowi, Rytr jest przeznaczony dla marketerów, właścicieli małych firm i entuzjastów AI, którzy potrzebują podstawowych narzędzi do generowania tekstów i obrazów.

Funkcja dopasowywania tonów Rytr pozwala użytkownikom personalizować zawartość, tworząc unikalny głos dla marek lub projektów.

Najlepsze funkcje Rytr

ponad 40 przypadków użycia zawartości, w tym meta tytuły SEO, posty społecznościowe i szablony e-mail

Dopasowanie tonu AI w celu dostosowania do głosu marki

Wbudowany moduł sprawdzania plagiatu zapewniający oryginalność zawartości

Rozszerzenie Chrome do płynnej integracji z cyklami pracy

Generowanie obrazów przez AI na potrzeby zastępczych wizualizacji lub burzy mózgów w zakresie projektowania

Limity Rytr

Limit podstawowych funkcji; brak zaawansowanych integracji SEO

Dane wyjściowe mogą wymagać znacznej edycji do użytku profesjonalnego

Jakość generowania obrazów pozostaje w tyle za wyspecjalizowanymi narzędziami

Ceny Rytr

Free Plan

Unlimited Plan : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Premium Plan: $29/miesiąc na użytkownika

Rytr oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (800+ recenzji)

: 4.7/5 (800+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Rytr?

Bogactwo szablonów usprawnia proces tworzenia zawartości i przydatna była możliwość kierowania tonem pisania za pomocą kliknięcia przycisku. Recenzent Reddit 6. Frase (najlepsze dla autorów skupiających się na zawartości opartej na SEO)

via Frase Frase to zaawansowany asystent pisania AI dla pisarzy, którzy priorytetowo traktują SEO. Zaprojektowany, aby uprościć podróż od badania słów kluczowych do optymalizacji zawartości, Frase zapewnia kompleksową platformę do tworzenia dobrze zbadanych, wysoko pozycjonowanych artykułów.

Pisarze zajmujący się złożonymi wymaganiami SEO docenią zdolność tego narzędzia do pisania opartego na AI do wygładzania cykli pracy i automatyzacji powtarzalnych zadań.

bonus: Wyróżniającą się funkcją jest cykl pracy SEO, który wykorzystuje analizę SERP w czasie rzeczywistym, aby zasugerować strukturę zawartości, liczbę słów i użycie słów kluczowych - zapewniając konkurencyjność treści.

Najlepsze funkcje Frase

Cykl pracy SEO, który analizuje SERP, aby zasugerować strukturę zawartości i punkty optymalizacji

Kreator artykułów AI do generowania zawartości krok po kroku

Informacje zwrotne dotyczące optymalizacji zawartości w czasie rzeczywistym z analizą gęstości i głębokości słów kluczowych

Integracja z WordPress i Dokumentami Google w celu płynnego publikowania treści

Narzędzia do współpracy przy przydzielaniu zadań i zarządzaniu nimi

Ograniczenia Frase

Zaawansowane funkcje AI, takie jak Kreator artykułów, wymagają droższego planu

Brak możliwości korzystania z mediów społecznościowych i zawartości multimedialnej

Krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Ceny Frase

Wersja próbna Free

Podstawowy plan : $45/miesiąc za użytkownika

: $45/miesiąc za użytkownika Team Plan: 115 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

Oceny i recenzje Frase

G2 : 4.8/5 (290+ recenzji)

: 4.8/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (330+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Frase?

Frase.io tworzy bardzo wyczyszczone briefy, które nasi pisarze mogą śledzić, co oszczędza godziny pracy. Recenzent G2 7. QuillBot (najlepszy dla pisarzy potrzebujących wszechstronnych narzędzi do parafrazowania i podsumowywania)

via QuillBot QuillBot został stworzony dla pisarzy, studentów i badaczy, którzy potrzebują szybkich, niezawodnych możliwości parafrazowania i podsumowywania.

Narzędzia AI usprawniają proces przeformułowywania tekstu, generowania zwięzłych podsumowań i zachowywania oryginalnego znaczenia - a wszystko to z poziomu intuicyjnego interfejsu.

Ponadto, dzięki wielu trybom pisania, funkcjom sprawdzania gramatyki i generowaniu cytatów, QuillBot doskonale wpasowuje się w akademicki, profesjonalny i kreatywny cykl pracy.

Pro Tip: Chcesz zatriumfować nad napiętymi terminami i twórczymi załamaniami, zachowując przy tym swój niepowtarzalny głos? Oto jak wykorzystać AI w copywritingu aby pomóc Ci zaoszczędzić czas i wysiłek.

QuillBot najlepsze funkcje

Dziewięć trybów parafrazowania, w tym kreatywny, formalny i akademicki

Narzędzie Summarizer do kondensowania długiej zawartości w kluczowych punktach

Narzędzie do sprawdzania gramatyki do identyfikowania i poprawiania błędów

Generator cytatów ze wsparciem dla wielu stylów, takich jak APA i MLA

Rozszerzenia do przeglądarek i integracja z Microsoft Word

Ograniczenia QuillBot

Wersja Free ograniczona do dwóch trybów parafrazowania

Parafrazowana zawartość może czasami wymagać ręcznego dostosowania w celu zapewnienia czytelności

Zależność od połączenia internetowego

Ceny QuillBot

Free Plan

Monthly Plan : $9.95/miesiąc

: $9.95/miesiąc Plan kwartalny: $6.65/miesiąc

$6.65/miesiąc Annual Plan: $4.17/miesiąc

QuillBot oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (30+ recenzji)

: 4.4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (140+ recenzji)

8. Copy.ai (najlepsze do skalowania danych powstania przy jednoczesnym zachowaniu personalizacji)

via Copy.ai Twórcy treści i marketerzy często zmagają się z presją tworzenia wysokiej jakości, spersonalizowanej zawartości na dużą skalę, jednocześnie walcząc z blokami twórczymi.

W tym miejscu wkracza Copy.ai, oferując praktyczne rozwiązanie pozwalające zrównoważyć wydajność i kreatywność. To oparte na sztucznej inteligencji narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomagać autorom poprzez rozwiązywanie powtarzalnych zadań, pobudzanie nowych pomysłów i zapewnianie spójnego przekazu marki we wszystkich formatach.

Pro Tip: Chociaż narzędzia AI nie mogą w pełni odtworzyć ciepła i precyzji ludzkiej zawartości, są w stanie zaoszczędzić czas i zwiększyć wysiłek. Dowiedz się, jak osiągnąć idealną równowagę między jakością a wydajnością, korzystając z porad ekspertów na temat jak wykorzystać AI w content marketingu .

Najlepsze funkcje Copy.ai

Niestandardowa zawartość dopasowana do tonu i stylu marki

Automatyzacja procesów tworzenia zawartości, takich jak przygotowywanie briefów SEO lub kampanii e-mail

Zmiana przeznaczenia zawartości dla wielu kanałów, takich jak blogi, e-maile i media społecznościowe

Generuje kreatywne pomysły i sugestie dotyczące kampanii i strategii marketingowych

Dostarcza szablony dla konkretnych potrzeb, takich jak opisy produktów i teksty reklam

Limity Copy.ai

Zawartość generowana przez AI może nadal wymagać dopracowania w przypadku niuansów tematycznych

Funkcje cyklu pracy mogą wydawać się przytłaczające dla nowych użytkowników bez wcześniejszego doświadczenia

Wersja Free ma limit słów i zaawansowane możliwości

✍🏻 Uwaga: Copy AI jest przydatna, ale jej ograniczone opcje wprowadzania danych mogą stanowić przeszkodę dla szczegółowych badań lub zawartości typu thought leadership. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, aby poznać najlepsze Alternatywy dla Copy AI aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego zespołu.

Ceny Copy.ai

Free Plan: Do 2,000 słów miesięcznie

Do 2,000 słów miesięcznie Plan Pro: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Copy.ai oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (180+ recenzji)

: 4.7/5 (180+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (60+ recenzji)

9. Simplified (najlepsze dla kompleksowych rozwiązań marketingowych dla małych Teams)

via Uproszczone Małe Businessy i Teams marketingowe często stają przed wyjątkowym wyzwaniem: zarządzanie limitem zasobów przy jednoczesnej próbie tworzenia wysokiej jakości zawartości, która obejmuje media społecznościowe, blogi i wideo.

Simplified wkracza jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym", aby wypełnić te luki, łącząc narzędzia AI do projektowania, pisania i edycji wideo na jednej platformie.

Jako zakończone rozwiązanie oprogramowanie do cyklu pracy z zawartością , Simplified zmniejsza również potrzebę korzystania z wielu subskrypcji.

Najlepsze funkcje Simplified

Oferuje wspomagane przez AI projektowanie graficzne, edycję wideo i pisanie oraz narzędzia do blogowania pod jednym dachem

Utrzymuje spójność dzięki przewodnikowi po stylu marki opartemu na AI, który można dostosować do różnych projektów

Dostarcza przyjazne dla początkujących przewodniki, aby szybko nauczyć się i zmaksymalizować zaawansowane funkcje

Automatyzacja i planowanie postów na różnych platformach dzięki możliwości planowania zbiorczego

Niestandardowe chatboty AI bez konieczności kodowania

Uproszczone limity

Wymaga czasu, aby nauczyć się niektórych zaawansowanych funkcji

Limit kredytów w planach Free i niższych poziomach

Sporadyczne niespójności w projektach i tekstach generowanych przez AI

Uproszczony cennik

Free Plan

Simplified One : 20 USD/miesiąc za użytkownika

: 20 USD/miesiąc za użytkownika Simplified Growth : $85/miesiąc na użytkownika

: $85/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Uproszczone oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (4,930+ recenzji)

: 4.6/5 (4,930+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (280+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Simplified?

Istnieje wiele wstępnie zaprojektowanych szablonów, które mogę niestandardowo dostosować przy użyciu różnych technologii AI. Interfejs użytkownika jest prosty, a postęp jest zapisywany nawet po zatrzymaniu procesu. Recenzent G2 10. ProWritingAid (najlepsze dla pisarzy szukających wszechstronnego narzędzia do edycji i nauki)

via ProWritingAid Dla pisarzy faza samodzielnej edycji może być labiryntem decyzji - równoważenia kreatywności z czytelnością, przy jednoczesnym uwzględnieniu gramatyki, tempa i przepływu.

ProWritingAid jest przeznaczony dla pisarzy, którzy chcą poprawić swoje rzemiosło poprzez dogłębną analizę i praktyczne sugestie.

Zaprojektowany jako kompleksowy asystent edycji, pomaga użytkownikom udoskonalić gramatykę, styl, czytelność i nie tylko - jednocześnie oferując spostrzeżenia, które sprzyjają długoterminowej poprawie pisania.

Bonus: Dzięki integracji z popularnymi platformami do pisania, takimi jak Dokumenty Google, Scrivener i Word, ProWritingAid zapewnia płynną dostępność dla pisarzy w różnych mediach.

Najlepsze funkcje ProWritingAid

Dostawca ponad 20 szczegółowych raportów dotyczących gramatyki, stylu, czytelności, tempa i spójności

Integruje się z narzędziami takimi jak Scrivener, Dokumenty Google i Microsoft Word w celu edycji w czasie rzeczywistym

Zawiera zaawansowane narzędzia, takie jak Critique Report, do ulepszania narracji

Oferuje konfigurowalne sugestie dostosowane do indywidualnych stylów i preferencji pisania

Zapewnia bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu na poziomie bankowym i nie wykorzystuje tekstów do szkolenia algorytmów

Limity ProWritingAid

Może być przytłaczająca dla użytkowników szukających szybkich poprawek gramatycznych

Spowalnia pracę z długimi dokumentami w Dokumentach Google

Brak pełnego wsparcia dla integracji z Mac Word

Ceny ProWritingAid

Free Plan

Premium : $6/miesiąc na użytkownika

: $6/miesiąc na użytkownika Premium Pro: $8/miesiąc na użytkownika

ProWritingAid oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (480+ recenzji)

11. Wordtune (najlepszy dla pisarzy szukających wszechstronnej, dostosowującej się do tonu pomocy AI)

via Wordtune Wordtune pomaga pisarzom poprawić ich przejrzystość i ton dzięki przepisywaniu opartemu na AI, sprawdzaniu gramatyki i sugestiom kontekstowym.

Dzięki funkcjom zaprojektowanym w celu dostosowania do różnych stylów i tonów pisania, Wordtune ułatwia dopracowanie zawartości w dowolnym celu.

🧠 Do zrobienia: AI w Wordtune ocenia co najmniej pięć wiarygodnych źródeł przed zasugerowaniem faktycznych zmian, zapewniając wysokiej jakości, godną zaufania zawartość.

Najlepsze funkcje Wordtune

Dostawca opcji przepisywania opartych na AI w celu poprawy przejrzystości i tonu

Oferuje dostosowanie tonu do przełączania między swobodnym i formalnym stylem pisania

Natychmiastowo podsumowuje tekst lub wideo z YouTube w celu wydajnego data powstania zawartości

Wsparcie dla płynnej integracji z Dokumentami Google, Microsoft Word i rozszerzeniami do przeglądarek

Zawiera sugestie inteligentnych synonimów w celu rozszerzenia słownictwa

Limity Wordtune

Wersja Free ma limit dziennych przepisań i podsumowań

AI czasami sugeruje robotyczne lub bezsensowne zdania

Zmaga się z niuansami lub wysoce specjalistyczną zawartością

Cennik Wordtune

Podstawowy : Free

: Free Zaawansowany : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Unlimited : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Teams: $8/miesiąc za użytkownika

Wordtune oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (170+ recenzji)

: 4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (80+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wordtune?

Wordtune był nieocenionym towarzyszem w zwiększaniu przejrzystości i wydajności mojego pisania. Intuicyjne sugestie i płynna obsługa naprawdę wyróżniają to narzędzie. Recenzent Trust Pilot 12. ChatGPT (najlepszy do wszechstronnego, opartego na AI tworzenia zawartości i interakcji z klientami)

via ChatGPT Kiedy zbliżają się terminy lub pomysły wysychają, pisarze często szukają iskry inspiracji lub drugiej opinii. Burza mózgów, dopracowywanie szkiców, a nawet odkrywanie nieznanych tematów może stać się czasochłonną przeszkodą.

Dla twórców zawartości, copywriterów lub autorów - posiadanie narzędzia, które odzwierciedla ludzkie myśli, może mieć ogromne znaczenie.

Niezależnie od tego, czy dopracowujesz wpis na blogu, tworzysz atrakcyjną kopię reklamy, czy badasz nową linię fabularną, wszechstronność ChatGPT umożliwia pisarzom eksperymentowanie i iterację z łatwością.

Pro Tip: Dla twórców zawartości, zdolność ChatGPT do optymalizacji pod kątem SEO lub sugerowania słów kluczowych zapewnia, że twoja praca jest nie tylko dobrze napisana, ale także dociera do właściwych odbiorców.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Oferuje elastyczne generowanie zawartości dla blogów, mediów społecznościowych, e-maili i skryptów

Dostarcza kontekstowe, ludzkie odpowiedzi konwersacyjne

Wsparcie dla integracji z aplikacjami do obsługi klienta i generowania leadów

Zaawansowane funkcje językowe, obejmujące tłumaczenia i podsumowania

Skuteczna automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wersje robocze e-maili i często zadawane pytania

Limity ChatGPT

Sporadyczne nieścisłości i halucynacje w odpowiedziach

Wymaga ludzkiego nadzoru w przypadku niuansów lub specjalistycznej zawartości

Ceny ChatGPT

Podstawowy : Free

: Free ChatGPT Plus: 20 USD/miesiąc za użytkownika

ChatGPT oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (650+ recenzji)

: 4.7/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (80+ recenzji)

13. NovelAI (najlepsze dla pisarzy i artystów cyfrowych szukających pomocy AI w zakresie współpracy)

via NovelAI Każdy pisarz mierzy się z chwilami twórczej posuchy - momentami, w których historia utknęła w martwym punkcie, bohaterowie tracą głos, a fabuła wydaje się rozpadać, zanim jeszcze na dobre się rozpoczęła. Dla pisarzy beletrystyki wyzwanie jest jeszcze większe, ponieważ muszą oni tkać fascynujące narracje, budować wciągające światy i tworzyć postacie, które rezonują.

NovelAI wkracza do akcji jako współtwórca i kreatywny partner, zaprojektowany specjalnie z myślą o pisaniu beletrystyki. Jego narzędzia wykraczają poza proste generowanie tekstu, oferując pomoc w budowaniu świata, rozwoju postaci i opowiadaniu historii.

Najlepsze funkcje NovelAI

Generuje wciągające i spójne historie z funkcją zapamiętywania kontekstu

Oferuje generowanie obrazów w stylu anime z prostym interfejsem opartym na etykietach

Zawiera konfigurowalne moduły narracji dla różnych gatunków, takich jak romans i fantasy

Dostawca funkcji zamiany tekstu na mowę w celu ożywienia narracji

Wsparcie dla rozszerzenia wiedzy i budowania świata dzięki zaawansowanym narzędziom

Limity NovelAI

Koncentruje się głównie na stylach graficznych anime, co ogranicza atrakcyjność dla szerszych preferencji artystycznych

Niespójna jakość wyników w przypadku złożonych lub bardzo szczegółowych podpowiedzi fabularnych

Koszty subskrypcji mogą odstraszyć zwykłych użytkowników

Ceny NovelAI

Poziom Free

Tablet Tier : 10 USD/miesiąc za użytkownika

: 10 USD/miesiąc za użytkownika Warstwa przewijania : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Warstwa opus: $25/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje NovelAI

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Sekret uwolnienia pełnego potencjału narzędzi AI leży w opanowaniu podpowiedzi. Zanurz się w naszym przewodniku, aby odkryć najlepsze Podpowiedzi do pisania AI dla marketerów i pisarzy.

Dodatkowe pomocne narzędzia

Jeśli chcesz rozszerzyć swój zestaw narzędzi, te dodatkowe narzędzia oferują unikalne funkcje usprawniające pisanie, dane powstania i strategie SEO.

Surfer SEO : Łączy optymalizację treści ze strategiami SEO, aby pomóc pisarzom w tworzeniu zawartości gotowej na rankingi

: Łączy optymalizację treści ze strategiami SEO, aby pomóc pisarzom w tworzeniu zawartości gotowej na rankingi Notion AI : Oferuje pomoc AI w podsumowywaniu, burzy mózgów i redagowaniu bezpośrednio w obszarze roboczym dostosowanym do współpracy zespołowej

: Oferuje pomoc AI w podsumowywaniu, burzy mózgów i redagowaniu bezpośrednio w obszarze roboczym dostosowanym do współpracy zespołowej Hemingway Editor: Koncentruje się na poprawie czytelności poprzez podkreślanie złożonych zdań i typowych błędów w celu jasnego i zwięzłego pisania

ClickUp stawia "pro" w prozie

ClickUp to podstawa usprawnionego procesu tworzenia zawartości.

To nie my to mówimy, tylko użytkownicy.

Na przykład Sid Babla, koordynator programu Wellbeing w Dartmouth College, udostępniał jak platforma zmieniła ich cykl pracy .

Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia naszych danych dotyczących powstania treści w mediach społecznościowych i cyfrowych. Pozwala nam to zobaczyć status każdej zawartości (w trakcie postępu, wymaga edycji, zaplanowane, itp.) wraz z tym, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również całą komunikację e-mailową, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może być używana do omawiania i oddelegowywania zadań/kolejnych kroków

Sid Babla, koordynator programu Wellbeing, Dartmouth College

A więc, do zrobienia czego służy ClickUp? Dzięki połączeniu ClickUp Docs do burzy mózgów i tworzenia dokumentów, automatyzacji do płynnego przekazywania zadań oraz ClickUp Brain do pomocy opartej na AI, ClickUp radzi sobie ze wszystkim, od pomysłu po publikację.

Niezależnie od tego, czy jesteś powieściopisarzem zmagającym się ze zwrotami akcji, czy marketerem prowadzącym kampanie, ClickUp ułatwia śledzenie postępów, przydzielanie zadań, a nawet transkrypcję pomysłów z północy. Utwórz konto w ClickUp free i uwolnij swój kreatywny potencjał już dziś.