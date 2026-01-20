Który zestaw narzędzi AI jest odpowiedni dla zespołów projektowych i kreatywnych?

Narzędzia AI mnożą się szybciej niż przeglądy projektów w poniedziałkowy poranek. 🚀

Każde z nich obiecuje skrócić czas projektowania o połowę, błyskawicznie stworzyć wysokiej jakości zasoby lub w jakiś sposób uwolnić 10-krotnie większą kreatywność. Prawdziwe pytanie brzmi: czy potrzebujesz każdego z tych narzędzi?

Nie.

To, czego naprawdę potrzebujesz, to kilka aplikacji AI, które dobrze ze sobą współpracują i zapewniają wsparcie dla procesu twórczego od początku do końca. Innymi słowy, zestaw narzędzi AI.

Przyjrzyjmy się bliżej tym ustawieniom i sprawdźmy, jak można zbudować lub wybrać idealny zestaw narzędzi dla swojego zespołu!

Podstawowe elementy zestawu narzędzi AI dla zespołów kreatywnych

Dokładny zestaw narzędzi AI będzie się różnił w zależności od celów i priorytetów Twojego zespołu.

Należy jednak pamiętać, że doskonały zestaw narzędzi AI do wszelkich prac kreatywnych zawsze składa się z pięciu kluczowych elementów:

Są to programy AI, które pomagają szybko przeprowadzić burzę mózgów, stworzyć i edytować zasoby kreatywne w zaledwie kilka minut. Chociaż wyniki zazwyczaj wymagają nieco dopracowania (nie zawsze są idealne od razu po uruchomieniu), przyspieszają one produkcję zawartości.

Oto kilka popularnych narzędzi AI do tworzenia zawartości, które warto rozważyć:

Asystenci tekstowi i pisarze: Wykorzystaj ich do generowania tekstów reklamowych, opisów w mediach społecznościowych, postów na blogu, szkiców wiadomości e-mail, streszczeń, metaopisów, Wykorzystaj ich do generowania tekstów reklamowych, opisów w mediach społecznościowych, postów na blogu, szkiców wiadomości e-mail, streszczeń, metaopisów, opisów produktów , standardowych procedur operacyjnych itp.

Generatory obrazów i projektów: Uzyskaj grafiki do mediów społecznościowych, makiety produktów, plakaty wydarzeń, ilustracje, scenariusze i wiele więcej dzięki Uzyskaj grafiki do mediów społecznościowych, makiety produktów, plakaty wydarzeń, ilustracje, scenariusze i wiele więcej dzięki generatorom grafiki AI

Narzędzia do tworzenia wideo: idealne do tworzenia krótkich wideo promocyjnych, prezentacji produktów, wideo wyjaśniających lub krótkich wideo w serwisie Reels. Mogą również przekształcać scenariusze w animowane wideo lub klipy w stylu prezentacji.

Narzędzia do badania i optymalizacji zawartości: burza mózgów na temat pomysłów, wykrywanie luk w zawartości, optymalizacja blogów za pomocą odpowiednich słów kluczowych, generowanie briefów SEO i analiza najlepiej działających treści konkurencji.

Narzędzia audio i głosowe: konwertuj skrypty na naturalnie brzmiącą mowę, transkrybuj wywiady, twórz fragmenty audio do mediów społecznościowych oraz generuj narrację lub lektora do wideo i reklam.

Twórcy stron internetowych: świetnie nadają się do szybkiego prototypowania, pozwalają na szybsze iteracje. Używaj ich do generowania układów stron głównych i stron docelowych, tworzenia makiet interfejsu użytkownika i automatycznego stylizowania stron za pomocą elementów Twojej marki.

📝 Krótka notatka: Narzędzia do tworzenia treści oparte na AI łączą tradycyjną sztuczną inteligencję (taką jak uczenie maszynowe i analityka predykcyjna) z nowszymi modelami generatywnej sztucznej inteligencji. Na przykład Grammarly wykorzystuje tradycyjną sztuczną inteligencję do zadań edytorskich, takich jak sprawdzanie gramatyki i tonu, ale ich nowsze funkcje wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia zupełnie nowych treści od podstaw.

Biblioteka zasobów AI

Nie mówi się o tym zbyt często, ale jest to jedna z najważniejszych części Twojego zestawu technologii AI.

Biblioteka zasobów AI automatycznie przyczepia etykiety, grupuje i kategoryzuje zasoby w momencie ich przesłania. Dzięki temu przechowywanie i organizowanie wszystkich plików kreatywnych jest dziecinnie proste.

Wyszukiwanie plików również staje się znacznie prostsze! Zamiast zapamiętywać dokładne nazwy plików lub przeszukiwać lokalizacje folderów, wpisz zapytanie w języku naturalnym, np. „Pokaż mi wszystkie zdjęcia z kampanii świątecznej, które mają czerwone tło”. I gotowe!

Kolejna ogromna zaleta? Narzędzia te mogą usuwać zduplikowane zasoby, dzięki czemu nie tracisz godzin na ręczne porządkowanie pamięci.

✅ Sprawdź fakty: 83% pracowników ponownie tworzy pliki, które już istnieją! Dlaczego? Ponieważ po prostu nie mogą znaleźć oryginałów w swoim obecnym systemie. Ciągłe powielanie plików znacznie obniża wydajność. Właśnie dlatego biblioteka zasobów AI ma tak kluczowe znaczenie — natychmiast rozwiązuje problem wyszukiwania plików.

Sztuczna inteligencja upraszcza komunikację w zespole na dwa główne sposoby:

Łączy wszystko w jednym miejscu: koniec z przeskakiwaniem między czatem, e-mailem i narzędziami do spotkań. AI integruje to wszystko, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do dowolnej rozmowy lub kanału komunikacji z jednego centralnego miejsca.

Ułatwia komunikację: AI może podsumowywać długie wątki czatu, tłumaczyć wiadomości, transkrybować spotkania i wyodrębniać kluczowe informacje z nagrań audio. Oznacza to, że możesz nie tylko łatwo rozmawiać i współpracować ze swoim zespołem, ale także robić to w sposób znacznie inteligentniejszy, szybszy i bardziej wydajny.

📮 ClickUp Insight: Prawie 20% respondentów naszej ankiety wysyła ponad 50 wiadomości błyskawicznych dziennie. Tak duża liczba może oznaczać, że zespół nieustannie prowadzi szybką wymianę informacji — co jest świetne pod względem szybkości, ale może również prowadzić do przeciążenia komunikacyjnego. Dzięki zintegrowanym narzędziom do współpracy ClickUp, takim jak ClickUp Chat i ClickUp Assigned Comments, Twoje rozmowy są zawsze połączone z odpowiednimi zadaniami, co zwiększa widoczność i zmniejsza potrzebę niepotrzebnych działań następczych.

Twój zespół projektowy potrzebuje inteligentnego systemu zarządzania projektami tak samo jak zespoły inżynierów lub produktowe. Zwłaszcza jeśli jesteś agencją obsługującą różnych klientów — AI może pomóc Ci uporządkować chaos.

Dzięki narzędziu do zarządzania projektami opartemu na AI możesz automatycznie:

Przeanalizuj obciążenie zespołu i przydziel zadania dostępnym członkom.

Prognozuj osie czasu projektów i szacuj koszty

Aktualizuj statusy zadań, wysyłaj przypomnienia i monitoruj postępy w czasie rzeczywistym.

📚 Czytaj więcej: Przetestowaliśmy 10 najlepszych narzędzi AI dla menedżerów produktu

Jak zbudować lub wybrać zestaw narzędzi AI dla zespołów kreatywnych

Nie masz pewności, czy powinieneś budować stos AI od podstaw, czy po prostu wybrać jeden?

Oto krótka praktyczna zasada, która pomoże Ci podjąć decyzję:

Zacznij budować, jeśli jesteś dużą organizacją lub agencją, która ma złożone, niestandardowe potrzeby, zarządza bardzo wrażliwymi zasobami lub posiada własne oprogramowanie, którego nie można zintegrować z powszechnie dostępnymi narzędziami AI.

Powinieneś WYBRAĆ istniejące rozwiązanie, jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, masz ograniczony budżet lub zasoby na stworzenie stosu AI i chcesz od razu zacząć korzystać z AI.

Kiedy już podejmiesz decyzję, czas zabrać się do działania.

Pokażemy Ci krok po kroku, jak zbudować lub wybrać swój zestaw narzędzi AI:

Krok 1: Określ swoje potrzeby

Zrób przegląd rodzajów zasobów, które Twój zespół tworzy najczęściej.

Czy kierujesz zespołem skupiającym się wyłącznie na zawartości, który tworzy posty na blogu i teksty z okazjonalnymi elementami wizualnymi? W takim przypadku wystarczy lekki zestaw narzędzi do projektowania. Taki, który oferuje proste generowanie obrazów przez AI.

A może Twój zespół zajmuje się głównie projektowaniem — tworzeniem identyfikacji wizualnej marki, materiałów graficznych do kampanii, makiet interfejsu użytkownika, ilustracji produktów? W takim razie potrzebujesz narzędzi do projektowania produktów, które pozwolą na szybkie wprowadzanie zmian i cykl pracy z eksportem wielu plików.

Porównaj każde narzędzie AI pod kątem jednej podstawowej funkcji, do której zostało stworzone.

📌 Przykład: Jeśli masz na swojej liście pięć generatorów tekstu na obraz, sprawdź, jak szybko i dokładnie każdy z nich generuje obrazy.

Pamiętaj, że skomplikowane narzędzie, z którego nikt nie korzysta, to strata pieniędzy. Wybierz coś przyjaznego dla użytkownika, z czego Twoi projektanci, pisarze, redaktorzy itp. będą mogli zacząć korzystać w ciągu kilku minut, a nie tygodni.

Następnie weź pod uwagę skalowalność, aby sprostać przyszłym obciążeniom pracą, obciążeniom zespołu i dodatkowym opłatom.

Prywatność jest tu równie ważna. Sprawdź, czy narzędzie oferuje szyfrowanie, certyfikaty zgodności i szczegółowe uprawnienia użytkowników. Upewnij się, że możesz łatwo ograniczyć udostępnianie danych do szkolenia modeli AI.

Ale czy wiesz, co naprawdę ma kluczowe znaczenie? Integracje.

Każde narzędzie dodawane do stosu AI powinno integrować się z innymi narzędziami i istniejącym systemem, aby zapewnić płynny przepływ danych.

📮ClickUp Insight: 70% respondentów twierdzi, że pozostawia otwarte zakładki, ponieważ planuje „wrócić do nich później”. Już to słyszeliśmy. 🤭 Jak na ironię, 30% respondentów twierdzi, że poczułoby ulgę, gdyby na przykład utraciło wszystkie otwarte zakładki w przeglądarce w wyniku awarii. To efekt Zeigarnika w praktyce. Nasz mózg skupia się na niedokończonych zadaniach, zamieniając każdą zakładkę w cliffhanger. Czujesz się zajęty, nawet jeśli nic się nie dzieje. Jako zintegrowany obszar roboczy AI, ClickUp sprawia, że Twoje priorytety są zawsze na pierwszym planie. Poproś ClickUp Brain o wyświetlenie Twoich codziennych lub tygodniowych priorytetów lub przeprowadź wyszukiwanie w Internecie w czasie rzeczywistym, aby znaleźć odpowiednie informacje dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz. Teraz możesz zamykać zakładki bez zamykania pętli. 🕊️

Krok 3: Połącz cykle pracy AI dzięki ujednoliconej koordynacji

Wiele narzędzi w Twoim zestawie technologii AI do projektowania prowadzi do rozrostu narzędzi, co zmniejsza wydajność, budżet i koncentrację. Przekształci się to w rozrost pracy, gdzie Twoje pliki, aktualizacje i decyzje będą rozrzucone po aplikacjach, wątkach czatu i skrzynkach odbiorczych.

Jakie są skutki tego problemu? Ogromna strata w wysokości 2,5 biliona dolarów w globalnej wydajności każdego roku.

Aby tego uniknąć, po uruchomieniu stosu AI będziesz potrzebować jednej warstwy koordynacyjnej, która połączy wysiłki różnych narzędzi i działów.

ClickUp staje się warstwą koordynacyjną.

Pierwsza na świecie zintegrowana przestrzeń robocza AI łączy aplikacje i cykle pracy w jedną platformę.

Co to właściwie oznacza dla Ciebie? 👇

📮 ClickUp Insight: Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w ramach jednej platformy, uzupełnionej o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Krok 4: Wdrożenie stosu i przeszkolenie zespołu

Gdy Twój zestaw narzędzi AI będzie gotowy, wdrażaj go etapami, aby ułatwić przyjęcie i testowanie wydajności.

Zacznij od zadań, które oferują natychmiastową wartość. Może to być synteza wyszukiwań użytkowników lub automatyzacja części procesu przekazywania projektów. Następnie udoskonal cykle pracy.

A jeśli Twój zespół jest niewielki, wdroż zestaw narzędzi AI tylko dla jednego projektu.

Wykorzystaj te sukcesy, aby zdobyć poparcie interesariuszy przed rozszerzeniem zastosowania AI.

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Clips, aby szybko przechwycić nagrania ekranu i stworzyć prezentacje produktów dla członków zespołu szkoleniowego. Możesz osadzić te klipy bezpośrednio w zadaniach ClickUp lub dokumentach lub po prostu udostępnić je za pomocą linków. Szybko udostępniaj kontekst i opinie ze swoim zespołem za pomocą krótkich wiadomości wideo, korzystając z ClickUp Clips.

Krok 5: Monitoruj wydajność i powtarzaj

Nadszedł moment prawdy! Musisz zadać sobie następujące pytania:

Jak dobrze działa Twój zestaw narzędzi AI?

Czy naprawdę pomogło to Twojemu zespołowi szybciej tworzyć i dostarczać projekty kreatywne?

Czy zauważasz wzrost jakości i ilości prac projektowych?

Czy system AI zmniejszył liczbę poprawek, czy też, co gorsza, ją zwiększył?

Śledź postępy od pierwszego dnia — nie tylko podczas wstępnego pilotażu, ale w sposób ciągły. W ten sposób możesz proaktywnie wykrywać, kiedy niektóre narzędzia przestają działać skutecznie lub kiedy pojawiają się nowe potrzeby wymagające bardziej zaawansowanych rozwiązań.

⭐ Bonus: Oto kluczowe wskaźniki, które warto śledzić: Zadowolenie interesariuszy, opinie klientów lub wyniki ankiet

Czas realizacji projektu (przed i po wdrożeniu AI)

Liczba potrzebnych cykli poprawek

Oszczędność czasu przy powtarzalnych zadaniach

Ilość materiałów kreatywnych produkowanych tygodniowo/miesięcznie

Odsetek dostaw zrealizowanych terminowo

Przykładowy zestaw narzędzi AI dla zespołów projektowych i kreatywnych w 2026 r.

Przygotowaliśmy podstawowy zestaw technologii AI dla zespołów projektowych i kreatywnych. Możesz dowolnie dodawać lub zamieniać narzędzia w zależności od potrzeb:

1. Tworzenie pomysłów i generowanie zawartości

Ta warstwa napędza kreatywne myślenie na wczesnym etapie i przyspiesza tworzenie zawartości przez zespoły projektowe. Pomaga projektantom szybciej przejść od pustego obszaru roboczego do gotowych koncepcji, niezależnie od tego, czy chodzi o kierunek wizualny, pomysły na kampanię czy projekty tekstów.

ChatGPT

Zacznij od ChatGPT, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat koncepcji projektowych, pomysłów na kampanie, planów marketingowych, kierunków kreatywnych itp.

Najważniejsze funkcje:

Generowanie pomysłów na kampanie, układy i motywy projektowe

Kopie stron docelowych, mikrokopii i briefów kreatywnych

Podpowiedzi konwersacyjne umożliwiające szybkie iterowanie koncepcji

Ceny: Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika.

Midjourney

Wykorzystaj Midjourney jako swoje podstawowe narzędzie do projektowania oparte na AI, umożliwiające szybkie generowanie obrazów lub grafiki. Każda podpowiedź powoduje natychmiastowe utworzenie czterech wariantów obrazu, co doskonale sprawdza się podczas szybkich iteracji na wczesnych etapach pracy.

Najważniejsze funkcje:

Generowanie obrazów na podstawie tekstu w celu szybkiej eksploracji wizualnej

Eksperymenty stylistyczne i estetyczne z wykorzystaniem podpowiedzi i odniesień

Wysokiej jakości wizualizacje koncepcyjne do prezentacji, moodboardów i inspiracji

Ceny: Od 10 USD miesięcznie za użytkownika

Jasper

Przejdź na Jasper, aby generować zawartość pisemną, taką jak teksty reklamowe, podpisy w mediach społecznościowych, scenariusze filmów na YouTube, opisy produktów, CV, posty na LinkedIn i wiele innych.

Najważniejsze funkcje:

Konfiguracja głosu i tonu marki w celu zapewnienia spójności komunikatów

Szablony nagłówków, opisów produktów i zawartości kampanii

Funkcje współpracy umożliwiające przeglądanie i udoskonalanie tekstów kreatywnych

Ceny: od 69 USD miesięcznie za użytkownika

2. Projektowanie i edycja

Ta warstwa pomoże Ci szybciej przejść od koncepcji do realizacji. Automatyzuje powtarzalne zadania projektowe, umożliwiając szybką iterację w różnych formatach i kanałach.

Figma AI

Wykorzystaj Figma AI do generowania układów, udoskonalania komponentów i przyspieszenia iteracji bez opuszczania podstawowego środowiska projektowego.

Najważniejsze funkcje:

Układy, komponenty i sugestie projektowe generowane przez AI

Inteligentne przepisywanie tekstu i wypełnianie zawartości w ramach

Szybsze iteracje dzięki automatycznej zmianie rozmiaru i udoskonaleniom projektu

Ceny: Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika.

Adobe Firefly

Jeśli jesteś użytkownikiem Adobe, Adobe Firefly umożliwia generowanie i edycję obrazów, klipów wideo, scenariuszy, zasobów marki, szablonów marketingowych i innych elementów w ekosystemie Adobe.

Najważniejsze funkcje:

Generowanie obrazów i wektorów na podstawie tekstu dla zasobów kreatywnych

Generatywne wypełnianie i rozszerzanie do szybkiej edycji i tworzenia wariantów

Bezpieczne komercyjnie wyniki zintegrowane z narzędziami Adobe

Ceny: od 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Canva Magic Studio

Magic Studio firmy Canva jest przydatne do szybkiego tworzenia grafiki, edycji zbiorczej i szybkiego przygotowywania zawartości.

Najważniejsze funkcje:

Magic Design do tworzenia natychmiastowych układów na podstawie podpowiedzi lub zawartości

Magic Edit i usuwanie tła dla szybkich zmian wizualnych

Zestawy marek do spójnego stosowania czcionek, kolorów i stylów

Ceny: Free; płatne plany zaczynają się od 12,99 USD miesięcznie za użytkownika.

3. Współpraca i śledzenie projektów

Zarządzanie kreatywnymi cyklami pracy może być przytłaczające, jeśli nie jesteś profesjonalistą w zarządzaniu projektami. Masz zmieniające się terminy, klientów aktualizujących swoje wymagania i członków zespołu tkwiących w niekończącej się pętli informacji zwrotnych.

Aby to wszystko ogarnąć, skorzystaj z ClickUp, aplikacji do pracy, która ma Wszystko.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami projektowymi zostało stworzone właśnie w tym celu.

Zawiera wszystkie kluczowe elementy potężnego zestawu technologii AI do projektowania, zapewniając w ten sposób połączenie wszystkich etapów procesu projektowania i ograniczając rozrost AI.

Zacznij od szablonu formularza zgłoszenia kreatywnego ClickUp, aby w łatwy sposób gromadzić, monitorować i zarządzać każdym zgłoszeniem kreatywnym.

Pobierz bezpłatny szablon Zautomatyzuj i śledź cały proces twórczy dzięki szablonowi formularza zgłoszenia kreatywnego ClickUp.

Podziel projekty na proste, wykonalne elementy za pomocą zadań ClickUp. Dodaj terminy, zależności, osoby przypisane i niestandardowe statusy do każdego z nich, aby wszyscy mieli jasność co do swoich obowiązków i terminów.

Następnie skorzystaj z ClickUp Brain, zintegrowanego asystenta AI, aby przeprowadzić burzę mózgów i dopracować pomysły, stworzyć uporządkowane briefy projektowe i przygotować zawartość marketingową w dowolnym miejscu.

Możesz również użyć go do tworzenia makiet projektów wizualnych, tablic inspiracji i szkiców koncepcyjnych za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym. Nie jest potrzebna żadna skomplikowana inżynieria podpowiedzi.

Twórz dzieła sztuki oparte na AI w swoim obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain

Co więcej, ClickUp Brain eliminuje nadmiar informacji, który spowalnia większość cykli projektowych.

Ponieważ asystent AI rozumie Twój obszar roboczy, może wyjaśnić intencje stojące za briefem, podsumować trendy w opiniach lub wskazać zmiany między wersją V2 a V8 danego zasobu.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Podsumuj wszystkie opinie dotyczące banera na stronie głównej w wersjach od V3 do V5, przygotuj listę tego, co pozostało do zrobienia, i poinformuj mnie, czy coś jest niezgodne z naszym dokumentem zawierającym wytyczne dotyczące marki.

ClickUp Chats może stać się Twoją nową ulubioną platformą do komunikacji błyskawicznej. Ponieważ jest ona wbudowana w obszar roboczy ClickUp, nie musisz już opuszczać miejsca pracy, aby nawiązać połączenie z innymi.

⭐ Bonus: Skonfiguruj automatyzacje ClickUp, aby wyeliminować powtarzalne, ręczne czynności z procesów wewnętrznych. Możesz na przykład utworzyć automatyzację bez kodowania, która natychmiast powiadamia osobę zatwierdzającą o aktualizacji statusu zadania. Dzięki temu nikt nie musi tracić czasu na ciągłe sprawdzanie aktualizacji. Twórz niestandardowe automatyzacje oparte na wyzwalaczach i warunkach oraz regułach „jeśli to, to tamto”.

Ceny:

4. Informacje zwrotne i wersjonowanie

Narzędzia te zapewniają zespołom projektowym jedno miejsce do gromadzenia danych wejściowych, śledzenia wersji i przekazywania zasobów do zatwierdzenia bez zamieszania i konieczności ponownej pracy.

Frame. io

Do przeglądania materiałów wideo użyj Frame.io. Możesz dodawać adnotacje klatka po klatce, a nawet rysować bezpośrednio na wideo, dodając precyzyjne komentarze z oznaczeniem czasu.

Najważniejsze funkcje:

Komentarze z sygnaturą czasową do projektów wideo i animacji

Porównanie wersji w celu śledzenia zmian w kolejnych iteracjach

Bezpieczne linki do udostępniania dla zewnętrznych recenzentów i klientów

Jednak zaczyna on zawodzić, gdy trzeba zarządzać opiniami na temat innych rodzajów materiałów kreatywnych, takich jak zawartość tekstowa, lub ogólną komunikacją zespołu.

Ceny: Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika.

ClickUp Proofing

Nie tylko Ty (lub Twoi klienci) możecie dodawać szczegółowe komentarze do wideo, obrazów i dokumentów, ale ClickUp centralizuje i łączy wszystkie te opinie bezpośrednio z Twoim głównym obszarem roboczym.

Korzystając z funkcji sprawdzania ClickUp, recenzenci mogą dodawać, przypisywać lub rozwiązywać komentarze dotyczące dowolnego pliku PNG, GIF lub PDF bez opuszczania ClickUp.

Dzięki ClickUp do przeglądania projektów możesz przypisywać opinie bezpośrednio członkom zespołu bezpośrednio z komentarza, zamieniając pasywne sugestie w konkretne elementy.

Skorzystaj z funkcji sprawdzania ClickUp, aby uzyskać opinie na temat konkretnych elementów swoich dzieł i dopracować je.

Najważniejsze funkcje:

Komentarze i adnotacje w plikach projektowych

Historia wersji powiązana bezpośrednio z zadaniami i cyklami pracy

Zatwierdzanie na podstawie statusu, aby przejść od przeglądu do ostatecznej wersji

Cena: bezpłatnie w ramach planów ClickUp Business i Enterprise

5. Zarządzanie zasobami i dostarczanie treści

Chcesz, aby zasoby kreatywne były uporządkowane i dostępne do ponownego wykorzystania. Ta warstwa Ci w tym pomoże. W ten sposób dostarczasz odpowiednie zasoby odpowiednim osobom, bez konieczności ciągłego przeszukiwania folderów lub zajmowania się nieaktualnymi linkami.

Bynder

Bynder to system zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM) służący do organizowania, przechowywania i zarządzania dużymi ilościami zasobów kreatywnych. Możesz przechowywać i udostępniać zdjęcia, wideo, logo i materiały brandingowe zespołom i klientom.

Najważniejsze funkcje:

Centralna biblioteka zasobów z metadanymi i etykietami

Kontrola wersji zapewniająca, że Teams korzystają wyłącznie z zatwierdzonych plików

Kontrolowane udostępnianie dla zespołów wewnętrznych i partnerów zewnętrznych

ClickUp Docs

Skorzystaj z połączenia ClickUp Docs + Brain, aby tworzyć i przechowywać wytyczne dotyczące marki, systemy projektowe, briefy kreatywne i notatki dotyczące dostaw.

Użyj dokumentów + Brain do generowania briefów projektowych i standardowych procedur operacyjnych (SOP)

Najważniejsze funkcje:

Scentralizowane dokumenty (z wersjonowaniem i uprawnieniami użytkowników) dotyczące wytycznych dotyczących marki, systemów projektowania i przekazywania zasobów

Podsumowania oparte na AI, które podkreślają kluczowe aktualizacje, zmiany lub zatwierdzenia

Pisanie i edycja z uwzględnieniem kontekstu, oparte na zadaniach, komentarzach i poprzednich pracach

Cena: Bezpłatnie we wszystkich planach ClickUp

Dzięki integracji z Google Drive i Dropbox możesz błyskawicznie przesyłać i uzyskiwać dostęp do wszystkich swoich zasobów.

Wszystkie informacje dotyczące projektu — pomysły, zadania, pliki, opinie i zatwierdzenia — są przechowywane w ClickUp, dzięki czemu Twój zespół zawsze ma jasny, łatwy do przeszukiwania zapis każdego kroku.

⭐ Dodatkowa korzyść: Wyobraź sobie, że nigdy nie musisz ręcznie sortować plików do odpowiednich folderów ani łączyć zduplikowanych plików w swoich obszarach roboczych. Dzięki ClickUp Super Agents jest to całkowicie możliwe! Na przykład, możesz stworzyć w ClickUp superagenta do klasyfikacji plików, który automatycznie analizuje zawartość plików i metadane, aby posortować je do odpowiednich folderów. Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj to wideo, aby przekonać się, jak łatwo skonfigurować Super Agents w ClickUp!

6. Raportowanie i analizy

Ostatni element układanki? Solidne narzędzie do analizy projektów, które pomaga monitorować obciążenie zespołu, śledzić wyniki projektów i przeprowadzać raportowanie na temat kluczowych informacji.

Panele ClickUp Dashboards oferują idealny sposób na zrobienie tego (bez konieczności stosowania oddzielnego narzędzia analitycznego).

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne do zarządzania projektami za pomocą prostych widżetów typu „przeciągnij i upuść” oraz kart AI, aby śledzić każdy aspekt wydajności swojego zespołu.

Dzięki zebraniu tych informacji w jednym miejscu możesz szybko ocenić, czy Twoje technologie AI przynoszą oczekiwane korzyści pod względem szybkości, jakości wyników, akceptacji przez zespół i współpracy.

Generuj aktualizacje na żywo i podsumowania oparte na AI na pulpicie nawigacyjnym ClickUp za pomocą kart AI

Możesz tworzyć niestandardowe wizualizacje przy użyciu różnych kart AI, aby śledzić i optymalizować każdy element stosu technologii AI. Oto kilka przykładów:

Wykres kołowy , aby zobaczyć, jak czas projektowania jest rozdzielony między projekty, klientów lub typy zasobów, takie jak media społecznościowe, internet lub wideo.

Wykres słupkowy do porównywania tygodniowej lub miesięcznej wydajności projektowej, liczby poprawek lub czasu realizacji między zespołami

Wykres baterii do monitorowania postępów w aktywnych zadaniach projektowych, etapach przeglądu lub gotowości do zatwierdzenia

Możesz również skorzystać z wbudowanych kart AI, aby uzyskać informacje, np. gdzie cykle informacji zwrotnych ulegają spowolnieniu, które zasoby utknęły w procesie przeglądu lub którzy projektanci są przeciążeni. Karty AI mogą nawet sygnalizować anomalie, takie jak niezwykle wysoka liczba poprawek lub niedotrzymane terminy.

A ponieważ pulpity nawigacyjne odświeżają się automatycznie i mogą wysyłać zaplanowane podsumowania, kierownicy ds. projektowania nie potrzebują spotkań dotyczących statusu, aby zrozumieć przeszkody.

Cena: bezpłatnie w ramach planów ClickUp Business i Enterprise

⭐ Dodatkowa zaleta: Widok obciążenia pracą w ClickUp pokazuje aktualne zadania każdego członka zespołu. Wiesz, kto jest przeciążony pracą i możesz odpowiednio rozdzielić zasoby. Kolor czerwony oznacza nadwyżkę obciążenia, zielony oznacza optymalną wydajność, a pomarańczowy wskazuje, że mają oni wystarczającą przepustowość, aby podjąć się większej ilości pracy. Skorzystaj z widoku obciążenia pracą ClickUp, aby ocenić dostępność każdego członka zespołu i efektywnie przydzielać zadania.

🚀 Zaleta ClickUp: Zintegruj wszystkie narzędzia kreatywne w jednym obszarze roboczym dzięki integracjom ClickUp. ClickUp płynnie łączy się z ponad 1000 narzędziami, od Figma, Adobe i Canva po Slack, Google Drive, Dropbox i Notion. Przepływ Twoich plików, opinii, kalendarzy, wiadomości i prototypów projektów odbywa się w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym, eliminując chaos związany z korzystaniem z wielu narzędzi. Zautomatyzuj przekazywanie zadań, synchronizuj aktualizacje na bieżąco i dbaj o to, aby wszystkie zasoby kreatywne były powiązane z odpowiednim zadaniem lub projektem. Nie musisz przebudowywać swojego stosu. Nie musisz przełączać się między kontekstami. Po prostu korzystaj z płynniejszych i inteligentniejszych cykli pracy od początku do końca. Stwórz zintegrowany zestaw technologii AI dla zespołów kreatywnych, korzystając z integracji ClickUp

7. Warstwa koordynacji pracy według ClickUp

W stosie AI dla zespołów projektowych i kreatywnych warstwa koordynacji cyklu pracy będzie spajać wszystko w całość, a rolę tę pełni ClickUp.

ClickUp BrainGPT został stworzony właśnie w tym celu — aby wyeliminować rozrost AI.

Łączy wiele funkcji AI w jednym obszarze roboczym na komputerze stacjonarnym, dzięki czemu projektanci nie muszą korzystać z wielu różnych narzędzi do tworzenia pomysłów, pisania, wyszukiwania i aktualizacji.

Oto, jak korzystają z niego zespoły projektowe:

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI w jednym miejscu: użyj ChatGPT do tworzenia szkiców tekstów, Gemini do badań i uporządkowanego myślenia lub Claude do udoskonalania narracji i koncepcji bez opuszczania ClickUp.

Użyj funkcji Talk-to-Text , aby szybciej uchwycić kreatywne pomysły: dyktuj briefy, opinie lub aktualizacje zadań natychmiast. Projektanci mogą wyrażać swoje pomysły w momencie, gdy pojawia się inspiracja, zamiast przerywać przepływ pracy, aby je wpisać. dyktuj briefy, opinie lub aktualizacje zadań natychmiast. Projektanci mogą wyrażać swoje pomysły w momencie, gdy pojawia się inspiracja, zamiast przerywać przepływ pracy, aby je wpisać.

Wyszukiwanie korporacyjne w całym stosie projektowym: Zadawaj pytania w języku naturalnym, aby znaleźć zadania, dokumenty, komentarze, pliki, narzędzia w połączeniu, a nawet strony internetowe. Nie musisz już przeszukiwać folderów ani aplikacji. Zadawaj pytania w języku naturalnym, aby znaleźć zadania, dokumenty, komentarze, pliki, narzędzia w połączeniu, a nawet strony internetowe. Nie musisz już przeszukiwać folderów ani aplikacji.

Dzięki BrainGPT ClickUp staje się centrum dowodzenia pracami projektowymi. Pomysły przepływają w zadania, opinie zamieniają się w działania, a zasoby trafiają do dostawy bez konieczności ręcznej koordynacji lub ciągłego sprawdzania statusu.

Jak ujął to jeden z użytkowników Reddita:

„Ma dostęp do ClickUp, dzięki czemu praca jest znacznie bardziej usprawniona. Można łatwo tworzyć zadania, aktualizować je itp. Bardzo przydatne… Pozwala na korzystanie z różnych modeli AI, co dla niektórych może być bardzo ważne, dla mnie niekoniecznie, ale doceniam tę funkcję… Ma dostęp do innych aplikacji, na przykład mam zsynchronizowany dysk, więc znacznie szybciej jest znaleźć arkusz kalkulacyjny lub inny plik za pomocą Brain Max niż (sic) otwierając dysk, szukając go itp. ”

„Ma dostęp do ClickUp, dzięki czemu praca jest znacznie bardziej usprawniona. Można łatwo tworzyć zadania, aktualizować je itp. Bardzo przydatne… Pozwala na korzystanie z różnych modeli AI, co dla niektórych może być bardzo ważne, dla mnie niekoniecznie, ale doceniam tę funkcję… Ma dostęp do innych aplikacji, na przykład mam zsynchronizowany dysk, więc znacznie szybciej jest znaleźć arkusz kalkulacyjny lub coś innego za pomocą Brain Max niż (sic) otwieranie dysku, szukanie itp. ”

Jeśli już korzystasz z zbyt wielu narzędzi AI, oto jak temu zaradzić, zanim sprawy wymkną się spod kontroli 👇

Korzyści płynące ze zintegrowanego zestawu technologii AI dla zespołów kreatywnych

Być może zastanawiasz się, czy zestaw narzędzi AI do pracy kreatywnej rzeczywiście zwiększy Twoją wydajność.

A może zastanawiasz się, czy naprawdę potrzebujesz zintegrowanego zestawu narzędzi AI dla zespołów kreatywnych, skoro możesz po prostu kupić kilka narzędzi?

Oto, w jaki sposób zestaw technologii AI przyspiesza wzrost przychodów i dlaczego jest wart każdej zainwestowanej złotówki.

Szybsze osie czasu od pomysłu do dostawy

Generatywna AI, inteligentniejsza automatyzacja i scentralizowane zarządzanie projektami przyspieszają działania kreatywne.

Dzięki temu różne zespoły mogą szybciej uruchamiać kampanie, reagować na trendy na czas, testować więcej pomysłów i wykorzystywać okazje sprzedażowe.

Mniej cykli informacji zwrotnych i przekroczonych terminów

Odpowiednie narzędzia AI pozwalają uzyskać gotowe do publikacji projekty za jednym zamachem. Znacznie ogranicza to liczbę poprawek i pomaga uruchomić kampanie na czas (a nawet przed terminem).

👀 Czy wiesz, że... Na długo przed pojawieniem się dzisiejszych generatorów sztuki opartych na AI brytyjski artysta Harold Cohen stworzył AARON — jeden z pierwszych autonomicznych programów do tworzenia dzieł sztuki. Jego obrazy generowane przez AI były wystawiane w największych muzeach, w tym w Tate Gallery.

Większa inspiracja twórcza dzięki współpracy opartej na AI

Wiesz, gdzie większość zespołów kreatywnych traci czas? Na burzy mózgów, poszukiwaniu pomysłów i przekształcaniu tych abstrakcyjnych myśli w namacalną sztukę.

Zintegrowany zestaw narzędzi AI usuwa te bloki twórcze, pomagając zespołom szybko odkrywać nowe kierunki i współpracować podczas sesji burzy mózgów, co daje znacznie lepsze wyniki.

🧠 Ciekawostka: Dzieło Beeple'a „The First 5000 Days ” — cyfrowy kolaż złożony z 5000 obrazów — zostało sprzedane na aukcji Christie's za 69 milionów dolarów. Ciekawe jest to, że licytacja rozpoczęła się od zaledwie 100 dolarów, ale ostatecznie osiągnęła oszałamiającą kwotę, mimo że był to plik cyfrowy, który każdy może łatwo skopiować lub obejrzeć w Internecie.

Lepsza widoczność kampanii i zasobów

Nic tak nie spowalnia kreatywności jak słaba widoczność kampanii.

Im więcej czasu poświęcasz na przełączanie się między narzędziami, szukanie odpowiednich plików i dbanie o to, żeby wszyscy byli na bieżąco, tym mniej masz pomysłów i energii.

Zintegrowany pakiet AI rozwiązuje ten problem. Zapewnia on jedną, ujednoliconą przestrzeń roboczą, która automatycznie organizuje zasoby i prowadzi śledzenie postępów, dzięki czemu możesz wreszcie skupić się na prawdziwej pracy.

Spójna narracja marki na różnych platformach

AI może egzekwować zasady marki, utrzymywać spójny ton, dopasowywać kolory i style, oznaczać nieprawidłowe zasoby oraz generować zawartość zgodną z wizerunkiem marki we wszystkich kanałach.

Spójność marki poprawia skuteczność kampanii i pomaga skuteczniej pozyskiwać klientów.

🧠 Ciekawostka: Banksy, anonimowy brytyjski artysta uliczny znany ze swoich ostrych, satyrycznych murali, kiedyś bez pozwolenia wniósł swoje dzieło do British Museum. Praca „ Wall Art or Peckham Rock ” pozostawała tam przez trzy dni, zanim pracownicy zorientowali się, że jest to dzieło nieautoryzowane.

Zanim zakończymy, przyjrzyjmy się szybko trzem rzeczom, których absolutnie należy unikać podczas tworzenia kreatywnego zestawu narzędzi AI:

❌ Typowe błędy ✅ Rozwiązania Zakup osobnego narzędzia AI do każdego drobnego zadania Oceń i wybierz narzędzia, które zaspokoją wiele potrzeb i płynnie wkomponują się w istniejący cykl pracy. Wymiana wszystkiego naraz Wdrażaj technologie AI etapami. Zacznij od jednego cyklu pracy lub zespołu, a następnie rozszerzaj zakres działania w miarę osiągnięcia powodzenia. Pomijanie kontroli wydajności Traktuj swój zestaw narzędzi AI jak każdą inną podstawową inwestycję: regularnie mierz zwrot z inwestycji, prowadź śledzenie kluczowych wskaźników i dostosowuj narzędzia, które nie przynoszą oczekiwanych wyników.

📚 Czytaj więcej: Narzędzia AI dla zespołów produkcyjnych i projektów

Zwiększ wydajność swoich kreatywnych cykli pracy dzięki ClickUp

Dzięki generatywnej AI każdy może łatwo tworzyć projekty i kreacje, więc prawdziwe pytanie brzmi: jak Ty możesz się wyróżnić?

Odpowiedź jest prosta: poprzez mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji na każdym kroku kreatywnego cyklu pracy.

Dzięki inteligentnej integracji sztucznej inteligencji z pracą przestaniesz dostarczać nijaką zawartość generowaną przez AI, którą tworzą wszyscy inni. Zamiast tego uwolnisz maksymalny potencjał swojego zespołu i osiągniesz szczytową wydajność twórczą, ponieważ sztuczna inteligencja przejmie nieefektywną komunikację, powtarzalne zadania i zarządzanie projektami.

ClickUp sprawia, że dodawanie AI i automatyzacja różnych elementów cyklu pracy stają się dziecinnie proste, bez konieczności dodawania kolejnych narzędzi do swojego zestawu.

Burza mózgów, współpraca z zespołem, projektowanie kreacji, zbieranie opinii od klientów, śledzenie projektów i raportowanie wniosków — wszystko to w jednym, opartym na AI obszarze roboczym.

Aby rozpocząć, zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp.

Często zadawane pytania (FAQ)

Stos AI to zestaw narzędzi AI, które współpracują ze sobą, wspierając każdy etap kreatywnego cyklu pracy — tworzenie pomysłów, projektowanie lub tworzenie zawartości, współpracę, sprawdzanie, zarządzanie zasobami i realizację projektów. Potraktuj to jako połączoną przestrzeń roboczą, która pomaga Twojemu zespołowi pracować szybciej, a nie jako wiele niezależnych narzędzi, które prowadzą do przełączania się między kontekstami.

AI przyspiesza burzę mózgów i generuje pierwsze wersje, oszczędzając czas. Może również wykonywać powtarzalne zadania, takie jak edycja zbiorcza, organizowanie plików, aktualizowanie statusów, wysyłanie przypomnień i udostępnianie informacji o postępach.

Szukając narzędzia AI do współpracy przy projektowaniu, należy priorytetowo traktować funkcje ujednoliconej komunikacji i sprawdzania. Zalecamy korzystanie z ClickUp, aby uprościć współpracę w czasie rzeczywistym i scentralizować informacje zwrotne dla zespołu projektowego. Na przykład wielu członków zespołu może jednocześnie korzystać z tablic ClickUp Whiteboards, aby przeprowadzać burzę mózgów i generować nowe pomysły. Za pomocą ClickUp Chats możesz wysyłać wiadomości błyskawiczne do poszczególnych członków zespołu, a także tworzyć dedykowane kanały dla różnych projektów. Funkcje sprawdzania ClickUp umożliwiają recenzentom i klientom dodawanie adnotacji do zasobów kreatywnych, takich jak obrazy, wideo i dokumenty.

ClickUp służy jako centralny hub dla wszystkich prac kreatywnych. Łączy narzędzia projektowe, narzędzia AI, zadania, zasoby, briefy i opinie w jednym miejscu. Dzięki temu zespoły mają do dyspozycji jeden system do planowania, śledzenia, współpracy i automatyzacji różnych etapów procesu twórczego bez konieczności korzystania z wielu platform.

Zespoły zachowują kreatywność, wykorzystując AI jako punkt wyjścia, a nie ostateczną odpowiedź. AI pomaga przełamać blokady twórcze, wytyczać nowe kierunki i wykonywać powtarzalne zadania, ale to zespół nadal kieruje pomysłami, dopracowuje koncepcje i ocenia ostateczny efekt. AI przyspiesza proces, ale nie zastępuje kreatywnego myślenia.