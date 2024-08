10 narzędzi AI dla zespołów i projektów produkcyjnych w 2024 r

W ciągu ostatnich kilku lat sztuczna inteligencja (AI) przeszła od koncepcji w dużej mierze teoretycznej do aktywnej części zarządzania projektami i zespołami. Niezależnie od tego, czy budujemy produkcję harmonogram projektu aI ma potencjał, aby zmienić sposób, w jaki myślisz o zarządzaniu swoim biznesem produkcyjnym.

Szybkie wyszukiwanie w Google pokazuje, że AI to cyfrowy dziki zachód. Wielu dostawców próbuje sprzedać swoje usługi firmom, które desperacko próbują podążać za tym trendem. To właśnie sprawia, że poszukiwanie najlepszych platform AI dla teamów i projektów produkcyjnych jest tak trudne.

Trafiłeś we właściwe miejsce. Dołącz do nas, aby omówić narzędzia AI w branży produkcyjnej, zaczynając od ogólnego przeglądu zmiennych, których należy szukać, zanim zagłębimy się w najlepsze dostępne obecnie narzędzia do zarządzania zespołami i projektami.

Czego należy szukać w narzędziach AI dla branży produkcyjnej?

Potencjalne zastosowania AI są bardzo szerokie. Algorytmy uczenia maszynowego, zrobotyzowana automatyzacja procesów i konserwacja predykcyjna oparta na AI to różne zastosowania tego samego procesu. Niemniej jednak najlepsze narzędzia AI wszystkie mają kilka wspólnych cech, które mogą pomóc w usprawnieniu biznesu:

Łatwość obsługi: Zwłaszcza w przypadku technologii tak nowej i złożonej jak AI, wybrane narzędzie powinno być wystarczająco łatwe w użyciu bez posiadania zaawansowanego dyplomu inżyniera komputerowego

Zwłaszcza w przypadku technologii tak nowej i złożonej jak AI, wybrane narzędzie powinno być wystarczająco łatwe w użyciu bez posiadania zaawansowanego dyplomu inżyniera komputerowego Możliwości współpracy: Im bardziej narzędzie umożliwia współpracę w zespole, tym większe będzie jego powodzenie w usprawnianiu procesów produkcyjnych

Im bardziej narzędzie umożliwia współpracę w zespole, tym większe będzie jego powodzenie w usprawnianiu procesów produkcyjnych Namacalne usprawnienia procesów: Narzędzia AI do produkcji są, w swej istocie,narzędzia usprawniające procesy. Upewnij się, że wszelkie funkcje, które oferują, mogą prowadzić do wymiernych rezultatówpoprawy wydajności procesu *Elastyczny dostęp: Czy z narzędzia AI można korzystać zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych? Jego zalety powinny być niezależne od lokalizacji, pomagając zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w biurze

Narzędzia AI do produkcji są, w swej istocie,narzędzia usprawniające procesy. Upewnij się, że wszelkie funkcje, które oferują, mogą prowadzić do wymiernych rezultatówpoprawy wydajności procesu *Elastyczny dostęp: Czy z narzędzia AI można korzystać zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych? Jego zalety powinny być niezależne od lokalizacji, pomagając zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w biurze Możliwości automatyzacji: Każde narzędzie AI dla branży produkcyjnej powinno automatyzować przynajmniej niektóre typowo ręczne praktyki, aby zaoszczędzić czas pracy i zwiększyć wydajność

Co najważniejsze, oczywiście, narzędzie AI musi być dopasowane do Twojej firmy strategią rozwoju projektu . Im bardziej można ją wkomponować w istniejące procesy, tym lepiej.

10 najlepszych narzędzi AI dla branży produkcyjnej do wykorzystania w 2024 r

Weźmy wszystkie powyższe funkcje i dopasujmy je do branży produkcyjnej, a otrzymamy poniższą listę. Są to najlepsze narzędzia, które mogą usprawnić procesy produkcyjne, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, konserwację predykcyjną i nie tylko.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Możesz znać ClickUp przede wszystkim jako oprogramowanie do zarządzania projektami, ale jego najlepsza praca dzieje się za kulisami. Obejmuje to poprawę sposobu zarządzania operacjami produkcyjnymi i projektami oraz tworzenie kompleksowego planu projektu za pomocą Funkcja AI w ClickUp .

Dzięki ClickUp, AI wplata się we wszystkie części równania wydajności. Narzędzia AI mogą podsumowywać dokumenty strategiczne, generować elementy działań, tłumaczyć instrukcje i nie tylko. Krótko mówiąc, jest to idealne narzędzie do optymalizacji wydajności podczas tworzenia i optymalizacji kompleksowego planu projektu.

ClickUp najlepsze funkcje

Zaawansowane ustawienie Narzędzia AI które w szczególności poprawiają wydajność i kontrolę jakości poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i lepszą automatyzację procesów

Szeroka biblioteka szablonów, w tym opcje specyficzne dla branży, npPlan projektu produkcyjnego* Narzędzia do mapowania procesów do mapowania procesów produkcyjnych, w tym tablic i map myśli, które mogą połączyć strategiczne dyskusje z taktyczną realizacją opartą na AI

Nacisk na wizualne pulpity i łatwość obsługi, aby ułatwić wdrażanie i korzystanie z funkcji AI

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna ma ograniczony zestaw funkcji, co może prowadzić do problemów z mobilnością dla niektórych użytkowników

Systemy i narzędzia AI są wciąż stosunkowo nowe, a kolejne funkcje są w nie wdrażane

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Odoo

przez Odoo Odoo to pakiet aplikacji, które płynnie integrują się w celu optymalizacji całej struktury biznesowej. CRM, sprzedaż, eCommerce, karta czasu pracy, Helpdesk, fakturowanie, inwentaryzacja i automatyzacja marketingu to tylko niektóre z wielu aplikacji, z których mogą korzystać firmy produkcyjne.

Najlepsze funkcje Odoo

Automatyzacja wydatków oparta na AI, która automatycznie klasyfikuje i weryfikuje rachunki cyfrowe i papierowe

Rozbudowana biblioteka systemów AI i integracji aplikacji zewnętrznych dostawców, w tym automatyzacja kalibracji sprzętu i cykle pracy związane z zapotrzebowaniem na materiały

Silnik AI z obsługą ChatGPT, który umożliwia kierownikom projektów korzystanie z podpowiedzi tekstowych do tworzenia i wykonywania cykli pracy

Rozbudowana społeczność użytkowników, która może pomóc nowym firmom w optymalizacji korzystania z oprogramowania

Limity Odoo

Korzystanie z kilku pojedynczych aplikacji może czasami komplikować zarządzanie całym biznesem

Ograniczona integracja z aplikacjami spoza Odoo, wymagająca pełnego zaangażowania w działania dostawcy, aby w pełni wykorzystać jego narzędzia

Ceny Odoo

Free dla jednej aplikacji

Standard: 24,90 USD/miesiąc na użytkownika

Niestandardowy: $37.40/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4.2/5 (ponad 200 opinii)

Capterra: 4.1/5 (ponad 700 opinii)

3. Asana

Via Asana Wieloletni lider w dziedzinie oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi asana wskoczyła do pociągu AI. Nacisk na projektowanie wszystkich funkcji w celu połączenia AI z istniejącymi funkcjami może pomóc Twojemu zespołowi w podejmowaniu lepszych, bardziej strategicznych decyzji w ramach projektów i między nimi.

Najlepsze funkcje Asany

Analiza obciążenia zespołu w oparciu o historyczne i przewidywane przyszłe obciążenia pracą oraz dynamiczne rekomendacje dotyczące zmiany obciążenia

Zautomatyzowane cykle pracy, które tworzą bardziej wydajne przepływy projektów i samooptymalizują się w czasie zgodnie z celami i najlepszymi praktykami

Dynamiczne aktualizacje statusu projektu, które mogą analizować kondycję projektu i odpowiednio aktualizować zespół

Spersonalizowana możliwość włączania i wyłączania funkcji AI dla procesów, które nadal wymagają bardziej ręcznego działania

Limity Asany

Ograniczone funkcje standaryzacji, zwłaszcza jeśli chodzi o powtarzające się zadania i procesy powszechne w branży produkcyjnej

Tendencja do wysyłania zbyt wielu powiadomień do użytkowników dotyczących działań związanych z zadaniami, co utrudnia wychwycenie każdego powiadomienia w bardziej złożonych projektach

Ceny Asany

Premium: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $24.99/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

4. Praca zespołowa

przez Praca zespołowa Jak sama nazwa wskazuje, Teams ma na celu dokładnie to - pomóc zespołowi lepiej współpracować, aby osiągnąć główne cele biznesowe. Czy tworzenie osi czasu projektu lub usprawnienie sposobu, w jaki firma produkcyjna wykonuje poszczególne zadania, jego funkcje mogą pomóc w optymalizacji pracy.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Automatyzacja zarządzania projektami, która usprawnia szczególnie złożone dane i projekty produkcyjne

Szeroka biblioteka szablonów obejmująca proste agendy spotkań i złożone plany projektów

Zaawansowana analityka inarzędzia do raportowania które zapewniają przegląd i sugerują ulepszenia dla wszystkich projektów oraz zapewniają dokładniejszą prognozę popytu

Chwalony za doskonałą i szybką obsługę niestandardową

Limity pracy zespołowej

Ograniczone API, które doprowadziło do problemów z eksportem danych dla niektórych użytkowników

Pomimo zintegrowanej sztucznej inteligencji na zapleczu, nie ma wyraźnych funkcji AI, które użytkownicy mogliby wykorzystać

Ceny Teamwork

Free

Starter: $5.99/miesiąc na użytkownika

Dostarczanie: $9.99/miesiąc na użytkownika

Grow: $19.99/miesiąc na użytkownika

Skala: Kontakt w sprawie cen

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

5. WiPro

Via Wipro Jako kompleksowy partner w zakresie transformacji cyfrowej i innowacji, WiPro jest czymś więcej niż tylko narzędziem produkcyjnym AI. Firma dostarcza kompleksowe usługi AI, które mają potencjał do zrobienia transformacji w sposobie prowadzenia biznesu.

Najlepsze funkcje WiPro

AI360 to ekosystem innowacji, który integruje modele uczenia maszynowego i sztuczną inteligencję ze wszystkimi narzędziami i procesami biznesowymi

Niestandardowy zespół konsultingowy i wdrożeniowy dla każdego klienta w celu usprawnienia procesu produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw

Kompleksowe doradztwo w zakresie wstępnej strategii, bieżącej realizacji, zarządzania projektami i dokładnej prognozy popytu

Limity WiPro

Ponieważ WiPro jest usługą konsultingową, jest zwykle droższa niż systemy AI oparte wyłącznie na technologii

Firma może opóźniać niektóre projekty ze względu na swoją globalną działalność i bazę klientów

Ceny WiPro

Kontakt w sprawie cen

WiPro oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

6. Procore

Via Procore Procore to wiodące rozwiązanie do zarządzania projektami budowlanymi, które optymalizuje pracę ręczną, od wstępnej oferty poprzez optymalizację łańcucha dostaw, budowę i zamknięcie projektu. Narzędzia AI, które maksymalizują wydajność, mogą usprawnić zarządzanie finansami, projektami i nie tylko.

Najlepsze funkcje Procore

Zaawansowana analityka predykcyjna, która może pobierać dane budowlane i tworzyć dokładniejsze modele prognozy popytu, jednocześnie szacując przyszły wpływ na wszystko, w tym materiały i oś czasu

Cykle pracy z obsługą AI w celu usprawnienia procesów decyzyjnych i budowlanych

Inteligentna wizualizacja danych, która może pokazywać bieżące i przyszłe statusy projektów

Niestandardowe możliwości uwzględniania różnych projektów budowlanych i procesów w całym Business

Limity Procore

Jako narzędzie przeznaczone wyłącznie dla branży budowlanej, ma ograniczoną elastyczność

Interfejs użytkownika niekoniecznie jest intuicyjny dla użytkowników początkujących w cyfrowym zarządzaniu projektami

Ceny Procore

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Procore

G2: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 600 recenzji)

7. Monday

Via Monday Popularne rozwiązanie do zarządzania projektami, Monday dodaje AI do swojego repertuaru. W miarę jej rozwoju będzie ona dostępna w większej liczbie aplikacji i dla większej liczby użytkowników, którzy chcą usprawnić zarządzanie projektami na platformie.

Najlepsze funkcje Monday

Automatyzacja tworzenia zadań, która buduje bardziej wydajne cykle pracy i projekty w Twoim imieniu

Szablony dokumentów z obsługą AI, aby uniknąć rozpoczynania od zera z nowymi instrukcjami pracy lub dokumentami projektu

Kreator formuł umożliwia opisanie zadania lub celu, dla którego następnie buduje wydajny proces w Twoim imieniu

Intuicyjny interfejs użytkownika i systemy oparte na AI sprawiają, że korzystanie z narzędzia jest łatwe, nawet dla nowych użytkowników

Monday limits

Funkcja AI jest obecnie w wersji beta, która jest dostępna tylko dla niestandardowej grupy klientów

Dostępna tylko w kilku podstawowych aplikacjach Monday przed pełnym wdrożeniem

Ceny Monday

Free

Podstawowy: 8 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: $10/miesiąc na użytkownika

Pro: $16/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4 100 recenzji)

8. Projekt Insight

via Wgląd w projekt Project Insight zaprojektował swój system zarządzania projektami z myślą o prostocie, więc nie reklamuje swoich możliwości AI. Zamiast tego subtelnie wplata je w swoją podstawową funkcję, pomagając kierownikom produkcji w łatwiejszym tworzeniu i optymalizacji projektów.

Najlepsze funkcje Project Insight

Automatyzacja procesów zatwierdzania zadań i rezultatów w celu usprawnienia pracy większych teamów, prowadząc do potencjalnie znacznych oszczędności kosztów

Dynamiczne planowanie projektów, które uwzględnia całe portfolio projektów, zadania i cykle pracy

Raportowanie wydajności projektów, które analizuje dane i ocenia projekty produkcyjne w trakcie i po zakończeniu

Spersonalizowane formularze, które przepływają bezpośrednio do cyklu pracy i dynamicznych zadań do przyjmowania i przekazywania informacji

Ograniczenia Project Insight

Brak możliwości optymalizacji niektórych funkcji, takich jak aktualizacje statusu projektów

Stosunkowo ograniczony zestaw funkcji w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami z tej listy

Ceny Project Insight

Free Forever

Dodatki: 3 USD/miesiąc za każdą dodaną funkcję

Enterprise: $45/miesiąc

Oceny i recenzje Project Insight

G2: 3.6/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

9. Wrike

Via Wrike Wrike jest topowym oprogramowanie do zarządzania projektami dla przedsiębiorstw i nie bez powodu. Jego konstrukcja oznacza, że może zwiększyć skalę współpracy i pracy nawet największych zespołów produkcyjnych, a jego narzędzia AI odgrywają dużą rolę w osiągnięciu tego punktu.

Najlepsze funkcje Wrike

Generatywne narzędzia AI do szybkiego generowania zawartości, w tym wstępnych założeń projektów i kompleksowych planów

Analiza czynników ryzyka w ramach projektów, która wykorzystuje dane historyczne, aby zalecić, jak uniknąć opóźnień, zoptymalizować pracę i nie tylko

Dynamiczne daty powstania zadań na podstawie briefów i rozmów, które oszczędzają czas w złożonych projektach

Usprawniony i prosty interfejs, który upraszcza wdrażanie małych i dużych Teams

Limity Wrike

Urządzenia z pulpitem mają zoptymalizowany interfejs użytkownika; aplikacja komputerowa jest mniej spójna

Niektóre funkcje AI, takie jak asystent pracy i inteligentne wyszukiwanie, są nadal w fazie rozwoju i nie są jeszcze dostępne

Cennik Wrike

Free

Teams: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $24.80/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2 400 recenzji)

10. Salesforce Einstein

Via Salesforce Einstein jest komponentem AI najpopularniejszego CRM na świecie (nie wspominając już o najlepszy CRM dla produkcji ). Zwiększa wydajność i poprawia niestandardową komunikację z klientami dzięki zaawansowanym integracjom AI i językowym, które łączą się bezpośrednio z kontem Salesforce.

Najlepsze funkcje Salesforce Einstein

Generowane przez AI e-maile, które uczą się na podstawie najskuteczniejszych wiadomości i ulepszają jeniestandardową komunikację z klientami w czasie

Predykcyjne spostrzeżenia, które umożliwiają bardziej skoncentrowane na danych i strategiczne podejmowanie decyzji

Wizualny interfejs, który umożliwia użytkownikom bez specjalistycznej wiedzy programistycznej wykorzystanie wszystkich jego funkcji

Bezpośrednia integracja z istniejącymi kontami i ustawieniami Salesforce

Limity Salesforce Einstein

Zakres jest zwykle ograniczony, zarówno do Salesforce, jak i funkcji w ramach Salesforce

Według niektórych użytkowników duży model językowy wymaga dalszego szkolenia, aby stać się bardziej niezawodnym

Ceny Salesforce Einstein

Essentials: $25/miesiąc za użytkownika

Professional: $75/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $150/miesiąc na użytkownika

Unlimited: $300/miesiąc na użytkownika

Salesforce oceny i recenzje

G2: Brak dotychczasowych recenzji

Capterra: 4/5 (2+ recenzji)

Znajdź odpowiednie narzędzie AI, aby zoptymalizować swój proces produkcyjny

Nadszedł czas, aby stać się bardziej wydajnym w zarządzaniu procesem produkcyjnym i projektami. Dzięki odpowiedniemu narzędziu AI możesz to osiągnąć - a tym narzędziem jest ClickUp.

Nasze możliwości AI są silne i stale się rozwijają. Co najważniejsze, zostały zaprojektowane w celu optymalizacji pracy i usprawnienia cyklu pracy, pomagając w bardziej efektywnym zarządzaniu procesami i zespołami.

Ale dość gadania. Czas przetestować to samemu! Utwórz darmowe konto aby rozpocząć i dowiedzieć się, dlaczego ClickUp jest najlepszym narzędziem AI dla branży produkcyjnej.