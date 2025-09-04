Free szablony projektów Smartsheet dla Teams, biur zarządzania projektami i freelancerów

🔍 Czy wiesz, że... Według PMI średni wskaźnik wydajności projektów wynosi 73,8%, co wskazuje na możliwość poprawy, mimo że większość projektów przynosi pewną wartość.

Każdy projekt rozpoczyna się od konkretnych celów, zmotywowanych Teams i jasnych terminów. Jednak gdzieś pomiędzy rozpoczęciem a realizacją często pojawiają się komplikacje. Zadania się piętrzą, zmieniają się priorytety, a luki komunikacyjne pogłębiają się.

Szablony do zarządzania projektami Smartsheet zostały stworzone, aby wypełnić te luki. Zapewniają one strukturę, przejrzystość i porządek w cyklu pracy.

Zamiast więc za każdym razem odkrywać Amerykę na nowo, sprawdź te najlepsze szablony projektów, które zostały już zaprojektowane, aby pomóc Ci osiągnąć sukces.

*czym są szablony do zarządzania projektami Smartsheet?

Szablony do zarządzania projektami Smartsheet to gotowe, konfigurowalne arkusze kalkulacyjne zaprojektowane, aby pomóc Teams w efektywnym planowaniu, śledzeniu i zarządzaniu projektami. Szablony te zawierają takie funkcje, jak listy zadań, osie czasu, wykresy Gantt i narzędzia do współpracy, usprawniając ustawienia i realizację projektów w ramach platformy w chmurze Smartsheet.

Oto, co zawiera dobry szablon projektu Smartsheet:

Śledzenie zadań : monitoruj postępy za pomocą list kontrolnych, kolumn statusu i przypisanych obowiązków

wykresy Gantt*: Wizualizuj osie czasu projektów i zależności, aby efektywnie zarządzać harmonogramami

Narzędzia do automatyzacji : skonfiguruj alerty, przypomnienia i cykle pracy, aby ograniczyć ręczne aktualizacje

Funkcje współpracy : udostępnianie arkuszy, komentuj w czasie rzeczywistym i przydzielaj zadania członkom zespołu

Konfigurowalne układy : dostosuj szablony do konkretnych potrzeb projektu, branży lub cyklu pracy

pulpit i raportowanie*: Podsumowuj dane projektu w sposób wizualny, aby podejmować lepsze decyzje i aktualizować informacje

zarządzanie zasobami*: Przydzielaj i prowadź śledzenie obciążenia pracą, aby efektywnie zrównoważyć obciążenie zespołu

najlepsze szablony do zarządzania projektami Smartsheet i ClickUp w skrócie*

*co sprawia, że szablon do zarządzania projektami Smartsheet jest dobry?

Szablony Smartsheet , będące potężnymi narzędziami do zarządzania projektami, usprawniają realizację projektów i zwiększają ich przejrzystość. Oto, na co warto zwrócić uwagę:

dostosowanie projektu*: Wybierz szablon stworzony specjalnie dla Twojego konkretnego przypadku użycia. Szablon retrospektywy sprintu może nie być idealny do planowania projektu i jego rozpoczęcia. Podobnie, możesz potrzebować różnych szablonów dla karty projektu i diagramu przepływu procesu. Dopasowanie odpowiedniego szablonu do odpowiedniego przypadku użycia zmniejsza liczbę edycji i zapewnia płynne planowanie

Wsparcie cyklu pracy : wybierz szablon, który jest zgodny z istniejącymi procesami zespołu. Dostosowany szablon minimalizuje niejasności i ułatwia wdrożenie

Pola obowiązkowe : poszukaj kluczowych sekcji, takich jak zadania, terminy, status projektu i inne, aby nie musieć dodawać podstawowych informacji. Pomaga to również uniknąć bałaganu i pozwala zachować skupienie

Dostosowanie : Rozważ szablon, który pozwala dostosować pola, tytuły, opisy i kategorie. Dzięki temu szablon pozostaje elastyczny i można go dostosować do różnych potrzeb

Przejrzysty układ: wybierz szablony zaprojektowane tak, aby były intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Celem jest zmniejszenie złożoności zarządzania projektami, a nie poświęcanie większości czasu na zrozumienie szablonu

*najlepsze szablony do zarządzania projektami Smartsheet, z których warto skorzystać

Szablony do zarządzania projektami Smartsheet są przydatne w większości elementów zarządzania projektami, w tym w śledzeniu zadań, zarządzaniu oś czasu i informowaniu interesariuszy o aktualnym stanie realizacji projektu. Zapewniają one przewagę, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na formatowanie informacji, a więcej na ich wykorzystanie do realizacji zadań.

Oto szablony projektów Smartsheet, które warto sprawdzić:

szablon projektu Smartsheet z zarządzaniem zasobami*

za pośrednictwem Smartsheet

Szablon projektu z zarządzaniem zasobami firmy Smartsheet pomaga zespołom zrównoważyć obciążenie pracą, mądrze alokować zasoby i zapewnić wsparcie dla inteligentnego podejmowania decyzji.

Możesz łatwo śledzić, kto jest dostępny i nad czym pracuje, aby poprawić wydajność. Uprości to planowanie zasobów, obejmując jednocześnie wszystkie zadania bez przeciążania Teams.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Widok procentu przydziału zasobów i procent zakończonych zadań, aby monitorować obciążenie pracą i postęp w jednym miejscu

Podaj szczegóły, takie jak osoba przypisana, poprzednicy i czas trwania zadania w dniach, aby zapewnić prawidłowe planowanie

Dodaj krótki opis i komentarze do każdego elementu pracy, aby poprawić komunikację i widoczność

🔑 Idealne dla: kierowników projektów i zespołów operacyjnych, którzy chcą usprawnić alokację zasobów projektowych

2. Zestaw szablonów do śledzenia projektów i podsumowań

za pośrednictwem Smartsheet

Zestaw szablonów do śledzenia projektów i podsumowań firmy Smartsheet zapewnia szybki i skuteczny sposób śledzenia projektów i sprawne ich realizowanie.

Szablon pomaga planować, harmonogramować i przydzielać zadania w oparciu o fazy projektu. Dzięki pulpitowi nawigacyjnemu projektu można śledzić kluczowe szczegóły, takie jak data rozpoczęcia, data końcowa, termin realizacji oraz przegląd projektu w jednym miejscu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wizualizuj szczegółowy plan projektu dla każdego etapu

Twórz indywidualne dokumenty dla inicjatyw obarczonych ryzykiem, kamieni milowych projektu i zadań podsumowujących projekt

Wpisz szczegóły, takie jak osoba przypisana, terminy i status realizacji wraz z każdym zadaniem, aby ułatwić śledzenie postępów

🔑 Idealne dla: małych Teams poszukujących szablonu do śledzenia powodzenia projektu

3. Szablon pulpitu nawigacyjnego planu zarządzania projektami

za pośrednictwem Smartsheet

Szablon pulpitu nawigacyjnego planu zarządzania projektami firmy Smartsheet oferuje usprawniony sposób śledzenia i wizualizacji kluczowych wskaźników projektu.

Zawiera również dynamiczną listę zadań, która automatycznie aktualizuje wykres Gantt projektu w Smartsheet w miarę postępu zadań. Wbudowany widżet pulpitu podsumowuje status zadań, wydatki związane z projektem i elementy oczekujące. Pomaga to kierownikom projektów, interesariuszom i Teams zachować spójność działań.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Utwórz oś czasu dla wszystkich zadań związanych z projektem

Śledź priorytety zadań i oceny realizacji, aby ułatwić plan

Lista planowanego budżetu i rzeczywistych wydatków, aby odkryć zakres optymalizacji

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, którzy chcą planować zadania projektowe, prowadzić śledzenie budżetów i zapewnić ich sprawne działanie

4. Szablon tablicy zadań projektu zespołowego

za pośrednictwem Smartsheet*

Szablon tablicy zadań projektu zespołowego Smartsheet pomaga przeglądać i śledzić projekty w całym zespole w uproszczonym układzie w stylu Kanban. Ustrukturyzowane kolumny ułatwiają śledzenie postępów procentowych, pomagają zidentyfikować luki w alokacji zasobów i odpowiednio zrównoważyć obciążenie pracą.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zobacz, które zadania są w trakcie postępu, które zostały zakończone, a które są w śledzeniu

Filtruj widok według statusu zadania, osoby przypisanej, działu, celu i wnioskodawcy

Dodaj formuły, aby zautomatyzować obliczenia dotyczące planowania zasobów i równoważenia obciążenia pracą

🔑 Idealne dla: kierowników zespołów i Teams operacyjnych poszukujących narzędzia do usprawnienia planowania projektów i przydzielania zadań

5. Prosty szablon projektu Agile

za pośrednictwem Smartsheet

Chcesz prowadzić śledzenie hierarchii projektu według dat, czasu trwania i statusu? Szablon Simple Agile Project firmy Smartsheet pomoże Ci to osiągnąć.

Pozwala on ustawić zależności, wizualizować oś czasu projektu i przeprowadzać raportowanie postępów, aby zapewnić płynny przebieg projektu. Dzięki ustrukturyzowanemu podejściu szablon pomaga analizować i optymalizować szczegóły projektu na poziomie szczegółowym.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Ustal priorytety, aby uprościć planowanie i sprawdzić, czy zadanie jest zagrożone opóźnieniem lub pozostawieniem w stanie nieukończonym

Dodaj krótki opis zadań, aby zapewnić jasność wszystkim zaangażowanym osobom

Monitoruj procentowy przydział zadań, aby lepiej planować obciążenie

🔑 Idealne dla: zwinnych Teams poszukujących ustrukturyzowanego podejścia do planowania projektów, alokacji zasobów i monitorowania postępów

6. Projekt z twardym terminem realizacji i szablonem Gantt

za pośrednictwem Smartsheet

🧠 Ciekawostka: 63% projektów prowadzonych przez profesjonalistów o wysokich umiejętnościach Business jest realizowanych zgodnie z harmonogramem, podczas gdy w przypadku projektów prowadzonych przez inne osoby odsetek ten wynosi tylko 59%.

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem ma mniejsze szanse na straty finansowe i marnowanie zasobów. Szablon projektu z twardym terminem i wykresem Gantt firmy Smartsheet pomaga planować i zarządzać harmonogramem pracy zespołu, aby osiągnąć właśnie ten cel.

Pozwala to również ustawić bufory czasowe i czasy realizacji zadań, dzięki czemu można uwzględnić odchylenia w trakcie realizacji i nadal zakończyć je na czas. W miarę wprowadzania i aktualizowania zależności terminy dostaw i terminy końcowe zmieniają się automatycznie, umożliwiając precyzyjne planowanie.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj pliki i załączniki do każdego zadania w jednym miejscu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości

Prowadź rozmowy dotyczące każdego zadania indywidualnie, korzystając z wbudowanej funkcji przesyłania wiadomości

Lepiej planuj zadania i zarządzaj zależnościami dzięki sprawdzonemu harmonogramowi Gantt

🔑 Idealne dla: małych Teams i kierowników projektów zarządzających projektami poszukujących narzędzia, które pozwoli lepiej przewidywać terminy realizacji projektów i zarządzać nimi

ograniczenia zarządzania projektami Smartsheet*

Chociaż Smartsheet jest popularny ze względu na interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny, ma pewne limity:

Stroma krzywa uczenia się: Interfejs nie jest zbyt intuicyjny dla nowych użytkowników lub nietechnicznych Teams. Często może to sprawiać, że proces zarządzania projektami jest nieproduktywny

Drogie dodatki : Za edycję, integrację, szkolenia i wsparcie pobierane są dodatkowe opłaty, co sprawia, że rozwiązanie to jest kosztowne

Ograniczona automatyzacja: Niestandardowe cykle pracy mogą być nieelastyczne. Brak responsywnej automatyzacji zwiększa nakład pracy ręcznej i niedokładność

ograniczenia oprogramowania*: Oprogramowanie ma limit do maksymalnie 20 000 wierszy, 400 kolumn i 500 000 komórek na arkusz. To sprawia, że nie nadaje się do dużych projektów z dużymi zbiorami danych

Problemy z wydajnością: Gdy arkusze zbliżają się do limitu rozmiaru lub korzystasz z zaawansowanych funkcji, aplikacja zaczyna ładować się bardzo wolno, co wpływa na wydajność

alternatywne szablony Smartsheet*

Szablony Smartsheet w pewnym stopniu ułatwiają pracę kierownikom projektów, ale nie spotykają konkretnych wymagań dotyczących projektów na dużą skalę.

Jak więc pokonać te limity?

Oto kilka najlepszych alternatywnych szablonów Smartsheet, które warto wypróbować:

szablon zarządzania projektami ClickUp*

Pobierz szablon Free Wydaj swój wysiłek zmierzający do powodzenia projektu i utrzymuj wydajność operacyjną dzięki szablonowi zarządzania projektami ClickUp

Szablon zarządzania projektami ClickUp sprawia, że zarządzanie projektami przebiega płynnie od początku do końca.

Szablon pomaga zidentyfikować cele, planować elementy i osie czasu, monitorować powodzenie i zarządzać budżetem — wszystko w jednym miejscu. Ponadto wbudowane widoki ClickUp, w tym widok Gantt i widok kalendarza, pomagają śledzić zaplanowane i przeterminowane zadania na pierwszy rzut oka.

Ponadto oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp oferuje zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja, przypomnienia, niestandardowe alerty i powiadomienia, które pomagają zespołowi skupić się i dostosować do każdego projektu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj etykiety i zależności, aby zdefiniować związki między zadaniami

Dodaj pola niestandardowe, aby uzupełnić zadania o szczegóły, takie jak cele OKR, wskaźniki powodzenia, dział i inne informacje

Twórz formularze ClickUp , aby gromadzić dane projektowe, dokumenty ClickUp , aby pisać i przechowywać dokumentację projektową, oraz grupuj zadania w widoku listy, aby lepiej organizować projekt

🔑 Idealne dla: freelancerów i kierowników projektów poszukujących przyjaznego dla użytkownika i kompleksowego narzędzia do planowania wielu projektów

2. Szablon planu pracy projektu ClickUp

Pobierz szablon Free Wyznaczaj realistyczne cele, organizuj zadania i prowadź śledzenie postępów projektu dzięki szablonowi planu pracy projektu

Czy planowanie każdego najmniejszego szczegółu projektu przed jego rozpoczęciem sprawia, że czujesz się zestresowany? Szablon planu pracy projektu ClickUp sprawia, że proces ten przebiega płynnie.

Szablon zapewnia ustrukturyzowane ramy do kategoryzowania działań według scen, w tym planowania, projektowania, rozwoju, kontroli jakości i wdrażania. A co najlepsze? Tworzy oś czasu dla każdej sceny i pokazuje wszystkie zadania w widoku kalendarza, aby pomóc Ci w śledzeniu postępów.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wskaż wysiłek niezbędny do osiągnięcia postępu na każdym etapie projektu

Twórz zadania i przydzielaj je członkom zespołu za pomocą prostego, wbudowanego formularza przesłanych zadań

Korzystaj z pól niestandardowych, takich jak harmonogram, wysiłek, rzeczywisty czas trwania w dniach, rzeczywista data rozpoczęcia i czas trwania w dniach, aby łatwo wizualizować osie czasu projektów i unikać opóźnień

🔑 Idealne dla: małych Teams i freelancerów, którzy chcą planować i prowadzić śledzenie projektów, unikając opóźnień

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jako najbardziej zakończona sztuczna inteligencja do pracy na świecie, ClickUp Brain ułatwia planowanie zadań i identyfikowanie luk w celu efektywnego zarządzania projektami. W jaki sposób? Posiada pełny kontekst wszystkich danych dotyczących obszaru roboczego — zadań, terminów, oś czasu, osób przypisanych, priorytetów, zależności i innych. Połącz to wszystko razem, a otrzymasz asystenta AI, który zwiększy Twoją wydajność dziesięciokrotnie!

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu inteligencji ClickUp Brain w swoim cyklu pracy:

3. Szablon struktury podziału pracy ClickUp

Pobierz Free szablon Organizuj zadania, koordynuj pracę członków zespołu i śledź postęp dzięki szablonowi struktury podziału pracy ClickUp

Dzięki szablonowi struktury podziału pracy ClickUp zakończenie projektu nie będzie już stanowić wyzwania. Pomaga on podzielić większe projekty na łatwe do zarządzania zadania i podzadania, które można wykonać w logicznej kolejności. Możesz nawet sporządzić przydatne listy kontrolne ClickUp, które zapewnią Ci zastrzyk dopaminy za każdym razem, gdy odhaczysz wykonane zadanie.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przypisz unikalny numer WBS do każdego zadania i dodaj szczegółowy komentarz dla większej przejrzystości

Organizuj zadania według priorytetów, korzystając z tablicy statusów, aby zespół mógł skupić się na pracy

Sporządź listę wymaganych zasobów, hierarchię zadań i cykle pracy dla każdego zadania, aby mieć do nich łatwy dostęp

🔑 Idealne dla: kierowników operacyjnych i liderów zespołów poszukujących uporządkowanej struktury do podziału zadań projektowych i śledzenia postępów

4. Szablon harmonogramu projektu ClickUp

Pobierz Free szablon Twórz harmonogramy, organizuj zadania, wyznaczaj cele i śledź postępy dzięki szablonowi harmonogramu zarządzania projektami ClickUp

Szablon harmonogramu projektu ClickUp to proste narzędzie do śledzenia statusu każdego zadania składającego się na projekt, od „W trakcie realizacji” do „zakończone”. Posiada również dedykowany widok, który pozwala zaznaczyć problemy i ryzyka, które mogą zakłócić oś czasu projektu i termin realizacji.

Ten szablon jest idealny, gdy potrzebujesz uporządkowanej struktury, aby kierownik projektu i współpracownicy byli odpowiedzialni za swoje cele. Możliwość dodawania komentarzy do każdego zadania ułatwia śledzenie i odwoływanie się do kontekstu przy podejmowaniu decyzji.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Kategoryzuj projekty według faz i wyraźnie zaznaczaj zależności, aby zapewnić, że zadania są zakończone w planowanej kolejności

Ustaw ustawienie warunkowych automatyzacji ClickUp , aby bez wysiłku przenosić zadania przez różne sceny w miarę spotkania warunków

Przypisuj poziomy ryzyka i problemów w oparciu o ich powagę

5. Szablon karty projektu ClickUp

Pobierz szablon Free Uzyskaj kompleksowy przegląd projektu, udostępniaj kluczowe dokumenty i zapewnij spójność działań wszystkich zainteresowanych stron dzięki szablonowi karty projektu ClickUp

Stwórz zakończony zarys i zapisz zakres swojego projektu za pomocą szablonu ClickUp Project Charter Template. Zapewnia on przejrzystą strukturę do definiowania i upraszczania komunikacji zespołu podczas projektu.

Możesz śledzić, kim są kluczowi interesariusze i członkowie zespołu projektowego, a także jakie są wyniki, ograniczenia i wskaźniki powodzenia. Efekt? Kompleksowa karta, która zapewnia wszystkim spójność od początku do końca.

Potrzebujesz przeprowadzić burzę mózgów na temat konkretnych elementów lub poprosić o sprawdzenie sekcji przed sfinalizowaniem projektu? Etykietuj członków zespołu lub dodaj komentarze bezpośrednio w dokumencie projektu, aby przyspieszyć pracę.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Ustal cele SMART w ClickUp i przypisuj zadania kaskadowe konkretnym członkom zespołu

Dokumentuj ryzyko związane z projektem w przejrzystej tabeli, która pozwala wyraźnie zobaczyć wpływ każdego ryzyka i sposoby zarządzania nim

Śledź postępy za pomocą pól niestandardowych, etykiet i automatyzacji dostosowanych do Twojego cyklu pracy

🔑 Idealne dla: małych Teams i freelancerów, którzy chcą w uporządkowany sposób nakreślić cele projektu i wyniki, jednocześnie zarządzając przewidywanym ryzykiem

6. Szablon planu zarządzania projektami wysokiego poziomu ClickUp

Pobierz Free szablon Stwórz przegląd projektu, uporządkuj zadania i ustal ogólne cele dzięki szablonowi planu zarządzania projektami wysokiego poziomu ClickUp

Chcesz stworzyć ogólny przegląd całego projektu — od celów i oczekiwań po zasoby i osie czasu?

Szablon planu zarządzania projektami wysokiego poziomu ClickUp zapewnia odpowiednie ramy do tego celu. Oferuje przejrzystą strukturę do tworzenia list i kategoryzowania wyników według funkcji, takich jak projektowanie lub finanse. Ponadto można oznaczyć aktualny etap każdego wyniku, aby ułatwić śledzenie postępów.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz niestandardowe widoki dla każdej kategorii projektu, aby uprościć planowanie i śledzenie postępów

Wyświetlaj procentowe zakończone zadania, aby monitorować postępy w czasie rzeczywistym

Dodaj szczegółowe listy kontrolne i zasoby do każdego zadania, aby zapewnić płynniejsze wykonanie

🔑 Idealne dla: zespołów operacyjnych i kierowników projektów poszukujących ustrukturyzowanego szablonu do planowania projektów wysokiego szczebla

⚡️ Bonus: Zobacz to wideo i dowiedz się, jak stworzyć ogólny plan projektu w mniej niż 30 minut!

7. Szablon osi czasu zarządzania projektami ClickUp

Pobierz Free szablon Wizualizuj projekty, ustalaj zadania i terminy oraz śledź postęp dzięki szablonowi osi czasu zarządzania projektami ClickUp

Dzięki szablonowi osi czasu zarządzania projektami ClickUp przekroczone terminy należą już do przeszłości. Układ tablicy ułatwia planowanie i wizualizację każdej sceny projektu.

Określaj kolejne kroki, dodawaj karteczki samoprzylepne i kształty, aby uzyskać dodatkowy kontekst, i przechowuj wszystkie szczegóły w jednym miejscu. Możesz zmieniać oś czasu i przenosić zadania za pomocą prostej funkcji „przeciągnij i upuść”. Utrzymuj płynny cykl pracy dzięki etykietom priorytetów, tagom i komentarzom.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz karty zadań zawierające szczegółowe informacje oparte na poszczególnych krokach projektu

Planuj powtarzające się zadania w ClickUp , aby regularnie przeglądać i dostosowywać terminy realizacji projektów

Oznaczaj kolorami oś czasu w oparciu o sceny projektu i planowane kroki, aby ułatwić nawigację

🔑 Idealne dla: zespołów programistycznych, zespołów marketingowych i kierowników projektów poszukujących skutecznego sposobu planowania i zarządzania osą czasu projektu

8. Szablon portfolio zarządzania projektami ClickUp

Pobierz Free szablon Śledź projekty w różnych działach i programach dzięki szablonowi portfolio zarządzania projektami ClickUp

Szablon portfolio zarządzania projektami ClickUp upraszcza złożoność zarządzania wieloma projektami jednocześnie.

Funkcja zawiera listy do monitorowania stanu projektu i szczegółowy plan działania PMO. Pomaga również w śledzeniu każdej czynności według statusu jej zakończenia, upraszczając i konsolidując planowanie różnych inicjatyw.

A co najlepsze? Wbudowane AI ułatwia ustalanie priorytetów zadań, ustawianie terminów i szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych zadań.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Monitoruj stan projektu za pomocą pól niestandardowych, które wskazują budżety, wskaźniki powodzenia i inne informacje

Sprawdź obciążenie pracą zespołu i nieprzydzielone zadania, aby zrównoważyć obowiązki w całym portfolio projektów

Monitoruj wydajność według projektu, działu i sceny, korzystając z konfigurowalnych pulpitów ClickUp

🔑 Idealne dla: kierowników projektów poszukujących struktury do jednoczesnego zarządzania różnymi projektami i powiązanymi zadaniami w swoim portfolio

9. Szablon ClickUp Projekt Tracker

Pobierz szablon Free Śledź zależności i terminy w bardziej efektywny sposób dzięki szablonowi ClickUp Project Tracker

Koniec z żonglowaniem wieloma projektami, zadaniami i napiętymi terminami rozrzuconymi po różnych narzędziach — szablon ClickUp Project Tracker organizuje to wszystko w jednym miejscu. Funkcja szablonu ClickUp Project Tracker zawiera gotowe pola niestandardowe, które można edytować lub zachować w zależności od potrzeb projektu.

Ponadto możesz tworzyć foldery z podzadaniami i listami kontrolnymi, aby jasno podzielić każde zadanie. Pomaga to również utrzymać zespół na właściwej drodze dzięki niestandardowym automatyzacjom zarządzania projektami, które zmniejszają ilość pracy ręcznej i zwiększają wydajność.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Widok zadań podzielonych na sceny projektu, aby ułatwić śledzenie i planowanie

Śledź czas automatycznie lub rejestruj go ręcznie za pomocą wbudowanej funkcji śledzenia czasu projektu w ClickUp

Oznacz status RAG dla każdego zadania, aby podkreślić postępy i poziomy ryzyka

🔑 Idealne dla: zwinnych Teams i freelancerów poszukujących rozwiązania do śledzenia powodzenia projektów

10. Szablon ClickUp Agile Sprint Planning

Pobierz szablon Free Planuj sprinty, wizualizuj osie czasu i prowadź śledzenie postępów dzięki szablonowi ClickUp Agile Sprint Planning Template

👀 Czy wiesz, że... Badania konsekwentnie wykazują silne połączenie między dokładnym planem a powodzeniem projektu. W wielu badaniach korelacja ta jest uderzająco spójna — średnio planowanie odpowiada za około 33% zmienności wydajności i 34% ogólnego powodzenia projektu.

Chcesz bez wysiłku organizować pracę, monitorować postępy i prowadzić śledzenie zasobów w ramach sprintów? Wypróbuj szablon ClickUp Agile Sprint Planning Template. Wyznacz jasne cele sprintu, nakreśl kroki niezbędne do ich osiągnięcia i podziel wszystko na łatwe do wykonania zadania.

Otrzymasz niestandardowe widoki, takie jak widok Sprint Backlog do śledzenia i ustalania priorytetów elementów, widok Development Status do wizualizacji postępów zadań na tablicy Kanban oraz widok kalendarz do monitorowania terminów i przestrzegania harmonogramu. A co najlepsze? Intuicyjne pulpity nawigacyjne szablonu zapewniają aktualizacje postępów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zarządzaj i organizuj swoje zaległości sprintowe, a także śledź rzeczywisty postęp w jednym miejscu

Widok obciążenia pracą zespołu, aby przydzielać zadania bez nadmiernego obciążania lub niedostatecznego wykorzystania zasobów

Dodaj pola formuł , które automatycznie obliczają wykorzystane godziny i pozostałe godziny dla każdego sprintu

🔑 Idealne dla: kierowników operacyjnych, Teams agile, kierowników finansowych i szefów marketingu poszukujących ustrukturyzowanego podejścia do planowania i zarządzania sprintami

📮 ClickUp Insight: 19% menedżerów twierdzi, że największym wyzwaniem związanym z widocznością jest uzyskiwanie aktualnych informacji od członków zespołu. Jednak nawet gdy pojawiają się aktualizacje, często są one niespójne. Niektóre są niejasne, inne zbyt szczegółowe, a jeszcze inne całkowicie brakuje. Ta niespójność powoduje zamieszanie zamiast jasności. Karty AI ClickUp oraz generowane przez AI podsumowania statusu i czatu pomagają zapewnić spójność w sposobie raportowania postępów. Członkowie mogą generować uporządkowane aktualizacje jednym kliknięciem, a Ty zyskujesz ujednolicony, czytelny obraz tego, co jest na dobrej drodze, a co wymaga uwagi. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma Pigment poprawiła efektywność komunikacji zespołowej o 20% dzięki ClickUp — zapewniając lepsze połączenie i koordynację między Teams.

11. Szablon listy zadań do zrobienia ClickUp

Pobierz Free szablon Twórz listy kontrolne ułatwiające planowanie i śledzenie zadań dzięki szablonowi listy zadań ClickUp

Wielu kierowników projektów jest fanami list do zrobienia i mają ku temu dobry powód. Pozwalają one uporządkować myśli, przenosząc zadania z głowy na papier (lub do aplikacji), co zwiększa wydajność i zmniejsza stres.

Szablon listy zadań do wykonania ClickUp pozwala uprościć zarządzanie zadaniami poprzez tworzenie własnych list zadań do wykonania. Dzięki łatwym do edycji listom kontrolnym i narzędziom do śledzenia statusu, przejrzysty format pozwala Ci konsekwentnie dążyć do płynnej realizacji projektu.

Wykorzystaj go, aby skupić się na priorytetach projektu bez pomijania żadnego kroku. Niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistym celem, czy współpracujesz nad projektem zespołowym, ten szablon pomoże Ci planować, organizować i pozostać na dobrej drodze — wszystko w jednym miejscu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przekształć elementy listy kontrolnej w praktyczne zadania ClickUp, które możesz przypisywać i śledzić postęp

Połącz zadania lub dokumenty, aby stworzyć przejrzyste związki i ułatwić odniesienia

Zaimportuj szczegóły projektu z innych narzędzi, aby szybko rozpocząć pracę

🔑 Idealne dla: freelancerów i małych Teams, którzy potrzebują przejrzystego i prostego układu do tworzenia list i śledzenia zadań projektowych

12. Szablon ClickUp Problem Tracker

Pobierz Free szablon Zgłaszaj błędy, prowadź śledzenie i usprawniaj współpracę zespołu dzięki szablonowi ClickUp Problem Tracker

Martwisz się, że błędy zakłócą cykl pracy Twojego projektu? Wypróbuj szablon ClickUp Problem Tracker, aby rejestrować przeszkody.

Widok listy zapewnia widoczność wszystkich problemów i ułatwia zarządzanie nimi. Krótkie opisy pozwalają szybko zapoznać się z kontekstem, a widok Gantt podkreśla terminy i zależności, oferując wsparcie przy terminowym rozwiązywaniu problemów. Kluczowe szczegóły, takie jak dział, status rozwiązania i kategoria ryzyka, pomagają uniknąć wąskich gardeł.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj listy kontrolne do każdego problemu, aby usprawnić proces rozwiązywania problemów

Określ zależności dla każdego problemu, aby uprościć śledzenie i planowanie, oraz nakreśl jego wpływ na projekt

Utwórz formularz rejestru problemów niestandardowy dostosowany do wymagań Twojego projektu

🔑 Idealne dla: zespołów projektowych i zespołów programistycznych poszukujących prostego układu do śledzenia i rozwiązywania błędów

13. Szablon alokacji zasobów ClickUp

Pobierz szablon Free Wizualizuj dostępność zasobów i optymalizuj ich wykorzystanie dzięki szablonowi alokacji zasobów ClickUp

Masz dość zastanawiania się, gdzie trafiają zasoby i budżet Twojego zespołu? Szablon alokacji zasobów ClickUp zapewnia pełną przejrzystość, umożliwiając śledzenie wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym i przydzielanie zadań dokładnie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Widok obciążenia pracą zapewnia widoczność w harmonogramy zespołu, oferując elastyczne przedziały czasowe, filtry i ustawienia obciążenia pracą. Pozwala szybko wykryć nadmierne lub niedostateczne wykorzystanie zasobów i ponownie przydzielić zadania tam, gdzie powinny być wykonane.

Możesz również skorzystać z konfigurowalnych niestandardowych statusów zadań w ClickUp (takich jak „w trakcie”, „do zrobienia”, „do weryfikacji przez klienta” itp.), aby ujednolicić cykl pracy i zapewnić przejrzystość każdej sceny procesu. Ponadto dodanie pól niestandardowych, które zawierają kluczowe informacje o projekcie — takie jak budżet, rodzaj dostarczanych produktów i etap projektu — zapewnia pełną spójność między Teams.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz usprawniony proces realizacji projektu, obejmujący takie sceny jak do zrobienia, przygotowanie, koncepcja, realizacja i dostarczenie

Dodaj notatki referencyjne do każdego zadania, aby zapewnić kontekst i zwiększyć przejrzystość

Kategoryzuj projekty według typu i klienta, aby zapewnić lepsze zarządzanie i śledzenie

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, liderów zespołów i zespołów operacyjnych poszukujących intuicyjnego podejścia do zarządzania i optymalizacji wykorzystania zasobów

14. Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Pobierz Free szablon Ustal dokładny szacowany czas, aby projekt został zrealizowany w przewidzianym terminie, korzystając z szablonu harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Dzięki szablonowi harmonogramu zarządzania czasem ClickUp łatwo pogodzisz wiele projektów.

Szablon umożliwia rejestrowanie działań dla każdego projektu wraz z konkretnymi szacowanymi czasami, typem działania, datą rozpoczęcia i terminem. Widok obciążenia pracą wyświetla dzienne szacowane czasy dla każdego zadania. Kliknij dowolny blok, aby rozwinąć i wyświetlić szczegóły dotyczące konkretnego zadania.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Sporządź listę codziennych zadań dla każdego projektu, aby efektywnie planować cały tydzień

Skorzystaj z wbudowanego time tracker, aby monitorować przepracowane godziny i poprawić zarządzanie czasem

Ustaw status priorytetu dla każdego zadania, aby pomóc zespołowi skupić się na tym, co jest najpilniejsze

🔑 Idealne dla: freelancerów i członków Teams, którzy chcą zarządzać czasem poświęcanym na projekty i optymalizować go

Oto, co Alfred Titus, kierownik ds. wsparcie administracyjnego w fundacji Brighten A Soul Foundation, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp do zarządzania projektami:

Każdej organizacji borykającej się z problemami związanymi z zarządzaniem projektami ClickUp pomoże w współpracy przy realizacji zadań. Dzięki temu oprogramowaniu pracownicy mogą śledzić elementy na liście rzeczy do zrobienia i pracować nad nimi w wyznaczonym czasie. Pomaga ono również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp prac, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

Każdej organizacji borykającej się z problemami związanymi z zarządzaniem projektami ClickUp pomoże w współpracy przy realizacji zadań. Dzięki temu oprogramowaniu pracownicy mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad nimi w wyznaczonym czasie. Pomaga ono również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp projektów, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

15. Szablon ClickUp SMART ciele

Pobierz Free szablon Określ cele SMART, organizuj zadania i monitoruj postępy dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals

Dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals możesz zdefiniować jasne, konkretne cele i wizualizować je za pomocą obrazów i kodów kolorystycznych, co ułatwia nawigację.

Z łatwością określ, kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego stoi za każdym celem. A co najlepsze? Widok tablicy pokazuje status celu — zgodnie z planem, nie zgodnie z planem, w trakcie realizacji, zakończone lub do zrobienia — co ułatwia monitorowanie wyników.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dostosuj arkusz celów SMART i określ własne cele, aby dopasować je do konkretnych potrzeb projektu

Śledź szczegóły na poziomie zadań i sprawdź, jak wpisują się one w ogólne inicjatywy w zakładce „Cele firmy”

Oceniaj wysiłek dla każdego zadania w skali od 1 do 10 i pogrupuj je odpowiednio

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, zespołów marketingowych i operacyjnych poszukujących narzędzia, które pomaga w ustawieniu konkretnych celów i monitorowaniu wyników

16. Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz szablon Free Utrzymuj porządek w projektach, sprawdzaj postępy i wizualizuj kluczowe dane dotyczące wydajności dzięki szablonowi pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Zamień chaotyczne cykle pracy projektowe w płynne i przejrzyste śledzenie projektów dzięki szablonowi pulpitu ClickUp Project Management Dashboard Template. Szablon ten zapewnia całemu zespołowi wspólny hub wizualny do komunikacji i szybkiego rozwiązywania problemów.

Korzystaj z bogatych pól niestandardowych, takich jak planowany koszt, poziom problemu, rzeczywisty koszt, faza projektu i pozostały budżet, aby szczegółowo monitorować finanse, ryzyko i sceny projektu. W połączeniu z niestandardowymi statusami, takimi jak „do zrobienia”, „w trakcie”, „Wstrzymane” i „zakończone”, pomagają one ujednolicić przepływ zadań i natychmiast wykrywać wąskie gardła.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wysyłaj przypomnienia i aktualizacje do zespołu za pośrednictwem e-mail, aby żadne zadanie nie umknęło Twojej uwadze

Wizualizuj terminy na pierwszy rzut oka i z łatwością planuj osie czasu, korzystając z widoku kalendarza

Korzystaj z widoków takich jak „Wydajność zespołu” i „Planowanie obciążenia” oraz informacji o obciążeniu pracą, aby wykrywać niedobory zasobów, przeciążenie członków zespołu i zablokowane zadania, zanim sytuacja się pogorszy

🔑 Idealne dla: kierowników projektów i liderów zespołów, którzy potrzebują scentralizowanej przestrzeni do sprawnego prowadzenia projektów

17. Szablon zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz szablon Free Zachowaj wydajność wszystkich Teams, dzieląc większe cele na mniejsze zadania dzięki szablonowi zarządzania zadaniami ClickUp

Szukasz szablonu, który pomoże Twojemu zespołowi znaleźć najlepszą strukturę pracy? Wypróbuj szablon zarządzania zadaniami ClickUp.

Podziel zadania na intuicyjne segmenty, aby Twój zespół mógł skupić się na działaniach gotowych do realizacji, mieć na uwadze innowacyjne pomysły i wiedzieć, co jest jeszcze w planie.

Na pierwszy rzut oka zobacz, kto jest przypisany do każdego zadania, kiedy zadania mają być wykonane i ile czasu mogą zająć. Możesz również dodać pola niestandardowe dla budżetów, adresów URL, załączników lub innych szczegółów kluczowych dla Twojego projektu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz indywidualne listy zadań dla zaległości, działań, pomysłów i innych kluczowych aspektów projektu — uporządkowane według priorytetów i działów

Dodaj szczegółowe informacje do kart zadań, aby mieć do nich szybki dostęp i zapewnić większą przejrzystość

Łatwo planuj zadania, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania w widoku kalendarza

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, liderów zespołów i freelancerów poszukujących struktury do planowania, zarządzania i śledzenia aspektów projektu

18. Szablon planu komunikacji ClickUp

Pobierz Free szablon Usprawnij współpracę zespołu i zwiększ szanse powodzenia projektu dzięki szablonowi planu komunikacji ClickUp

Skorzystaj z szablonu planu komunikacji ClickUp, aby usprawnić komunikację w ramach projektu i zapewnić spójność wysiłku. Pomaga on planować, monitorować i zarządzać wiadomościami oraz procesami komunikacyjnymi w oparciu o cele projektu.

Szablon pomaga również ocenić skuteczność komunikacji w zespole i zidentyfikować obszary wymagające poprawy, dzięki czemu strategia staje się bardziej ukierunkowana i zorientowana na wynik.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przeprowadź analizę PEST, SWOT i konkurencji, aby zapewnić wsparcie planowi strategicznemu

Stwórz listę interesariuszy i przypisz im jasno określone role i obowiązki

Zamień cele komunikacyjne w praktyczne zadania, które ułatwią realizację projektu

🔑 Idealne dla: zespołów obsługi klienta, zespołów marketingowych i kierowników zarządzania projektami, którzy chcą usprawnić komunikację z klientami, interesariuszami i zespołami wewnętrznymi

🧠 Ciekawostka: Kiedy kortyzol (hormon stresu) dominuje, ogranicza naszą koncentrację i kreatywność. Aby temu przeciwdziałać, starannie zbilansowany „koktajl dla mózgu” zawierający pozytywne substancje neurochemiczne — oksytocynę, dopaminę i endorfiny — może uwolnić przepływ i radykalne pomysły. Najprostszy sposób? Zachęcaj do pracy zespołowej i wzajemnego zaufania poprzez proste działania, takie jak kontakt wzrokowy, śmiech, udostępnianie zabawnymi lub krępującymi momentami lub łączenie w pary osób, które zazwyczaj nie współpracują.

19. Szablon raportu o statusie projektu ClickUp

Pobierz Free szablon Podejmuj sprawne decyzje, prowadź śledzenie danych i identyfikuj trendy dzięki szablonowi raportu o statusie projektu ClickUp

Szablon raportu o stanie projektu ClickUp usprawnia monitorowanie postępów projektu. Umożliwia on kategoryzowanie raportów projektowych według działu, sceny i statusu, zapewniając niestandardowe informacje.

Pomaga również w definiowaniu harmonogramów i zakresu projektów. Kolorowa, liniowa oś czasu zapewnia wizualny przegląd, ułatwiając szybkie wykrycie wszelkich zaległych elementów. Dzięki uporządkowanemu widokowi wszystkich szczegółów raporty dotyczące statusu projektu są uporządkowane i łatwe w zarządzaniu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź budżety, aby sprawdzić, czy projekt jest zakończony, zagrożony lub realizowany poniżej budżetu

Skonfiguruj automatyzację, aby udostępniać raporty śledzenia interesariuszom i zapewnić aktualizacje w czasie rzeczywistym

Dodaj kierownika działu i zespołu do każdego zadania, aby zachować jasną odpowiedzialność

🔑 Idealne dla: kierowników projektów i zespołów operacyjnych poszukujących ustrukturyzowanego formatu do śledzenia statusu projektu i budżetu

20. Szablon wymagań dotyczących zarządzania projektami ClickUp

Pobierz szablon Free Określ zakres projektu, organizuj zadania i monitoruj postępy dzięki szablonowi wymagań dotyczących zarządzania projektami ClickUp

Rozpocznij swoje projekty w oparciu o jasność i spójność dzięki szablonowi wymagań dotyczących zarządzania projektami ClickUp, który jest idealny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kierowników projektów. Ten gotowy do użycia szablon w formie listy usprawnia sposób, w jaki Teams definiują i dokumentują wymagania projektowe, pomagając wszystkim — od interesariuszy po współpracowników — pozostać na tej samej stronie.

Lista kontrolna i podzadania pomagają w realizacji projektu. Potężne pola niestandardowe — scena zatwierdzania, wyniki, klasyfikacja, zakończenie i osoba zatwierdzająca — zapewniają niezbędny kontekst i usprawniają nawigację po zadaniach.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uchwyć i wyjaśnij, jakie jest ustawienie Twojego projektu, co dostarczysz i w jakim terminie, a wszystko to w jednej uporządkowanej przestrzeni

Przenoś wymagania między łatwymi w użyciu statusami, takimi jak „Do zrobienia”, „W trakcie”, „Wstrzymane” i „Zakończone”, dzięki czemu postępy są zawsze przejrzyste

Automatycznie obliczaj sumy budżetu, wskaźniki realizacji i inne wskaźniki ilościowe za pomocą pól formuł

🔑 Idealne dla: małych Teams i kierowników operacyjnych poszukujących ustrukturyzowanego podejścia do planowania wymagań projektowych

21. Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz Free szablon Informuj interesariuszy, wizualizuj oś czasu projektu i śledź postępy dzięki szablonowi arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Niezależnie od tego, czy zarządzasz dużym, czy małym zespołem, utrzymanie porządku w projektach może stanowić poważne wyzwanie. Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki przejrzystemu, uporządkowanemu układowi.

Wszystkie wyniki wraz z ich statusem, fazą projektu i sceną zatwierdzenia są uporządkowane w jednym miejscu, co ułatwia dostęp do informacji. Ponadto dedykowana zakładka procesu zatwierdzania wskazuje, które wyniki wymagają uwagi, a które przeszły proces zatwierdzania.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Widok poziomu problemów dla każdego elementu dostarczanego i sporządź notatkę rozwiązania na przyszłość

Określ zależności między wynikami, korzystając z relacji takich jak „oczekiwanie na” i „blok”

Włącz automatyczne śledzenie czasu, przypisuj członków zespołu i dodawaj komentarze, aby zapewnić płynną współpracę

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, menedżerów marketingu, menedżerów operacyjnych i małych Teams, które potrzebują uporządkowanego szablonu arkusza kalkulacyjnego do planowania, zarządzania i współpracy

22. Szablon zarządzania projektami budżetowymi ClickUp

Pobierz Free szablon Organizuj sekwencje zadań, ustalaj priorytety zadań według budżetu i monitoruj koszty projektu dzięki szablonowi zarządzania projektami budżetowymi ClickUp

Dzięki szablonowi zarządzania projektami z budżetem ClickUp możesz jasno i precyzyjnie kontrolować finanse swoich projektów. Ten szablon, zaprojektowany z myślą o kierownikach projektów i zespołach finansowych zarządzających inicjatywami wrażliwymi na koszty, usprawnia budżetowanie, sekwencjonowanie zadań i śledzenie kosztów w czasie rzeczywistym.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Użyj funkcji śledzenia przydzielonego budżetu, rzeczywistych kosztów i pozostałego budżetu projektu

Dodawaj szczegółowe notatki, aby uwzględnić odniesienia, kontekst lub komentarze dotyczące nadzoru finansowego

Wybierz jeden z pięciu różnych widoków: przewodnik dla początkujących, przegląd budżetu, harmonogram projektu, fazy projektu i status działań, aby uzyskać dostęp do odpowiednich informacji w odpowiednim momencie

🔑 Idealne dla: freelancerów, menedżerów marketingu, zespołów programistów i zespołów operacyjnych, którzy chcą utrzymać budżet projektu pod śledzeniem

23. Szablon podręcznika zarządzania projektami ClickUp

Pobierz szablon Free Organizuj zadania zespołu, śledź postępy i dbaj o spójność działań Teams dzięki szablonowi ClickUp Zarządzanie Projektami

Szablon ClickUp Zarządzanie Projektami Playbook oferuje jasny plan działania zapewniający powodzenie realizacji projektu.

Pomaga zdefiniować procesy, wyznaczyć cele i nakreślić wskaźniki KPI dla każdej sceny. Widok pulpitu zapewnia przegląd zasobów, dokumentów, osób przypisanych do zadań i osi czasu.

Ponadto zakładka podsumowania pozwala szybko zapoznać się z każdą fazą projektu. Ułatwia to śledzenie postępów, dzięki czemu Twój zespół może pozostać zgrany przez cały czas.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz osobne dokumenty dla każdego etapu projektu, aby zachować szczegółową strukturę

Zamień każdą fazę w wykonalne zadania i śledź je za pomocą widoku listy

Analizuj oś czasu projektu i wprowadzaj zmiany w czasie rzeczywistym, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia celu

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, liderów zespołów i zespołów operacyjnych poszukujących zorganizowanego podejścia do planowania i realizacji etapów projektu

usprawnij planowanie i zarządzanie projektami dzięki ClickUp*

Szablony projektów Smartsheet oferują scentralizowaną przestrzeń do organizowania zadań, zasobów i celów. Jednak wraz ze wzrostem wielkości zespołu limit dotyczące skalowalności, automatyzacji i wydajności zaczynają spowalniać pracę.

W tym miejscu ClickUp wkroczył. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, upraszcza zarządzanie projektami dzięki potężnym narzędziom do współpracy, śledzenia i analizy, a także szerokiemu zakresowi gotowych do użycia szablonów.

Masz dość pogoni za terminami i rozproszonych plików? Zarejestruj się w ClickUp i przejmij kontrolę nad celami, oś czasu i wynikami swojego zespołu.