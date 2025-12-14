13 najlepszych narzędzi AI do generatywnej optymalizacji silników wyszukiwania (GEO) w [roku]

Możesz myśleć, że Twoja marka jest łatwa do znalezienia wszędzie... dopóki nie zapytasz ChatGPT i Twoja nazwa nigdy się nie pojawi. To sygnał alarmowy dla Ciebie jako marketera.

W miarę jak generatywne wyszukiwarki AI, takie jak ChatGPT, Perplexity i Gemini, stają się pierwszym miejscem, do którego ludzie zwracają się w poszukiwaniu odpowiedzi, tradycyjne SEO może już nie wystarczać. Twoja marka musi również pojawiać się w odpowiedziach AI na podpowiedzi użytkowników. Narzędzia generatywnej optymalizacji silnika (GEO) pomogą Ci zrozumieć, w jaki sposób duże modele językowe (LLM) interpretują, cytują i wyświetlają Twoją zawartość. Jednak nie wszystkie narzędzia GEO działają w ten sam sposób. Niektóre prowadzą śledzenie, gdzie i jak często jesteś cytowany na platformach AI. Inne pomagają uporządkować zawartość, aby AI mogła ją dokładniej interpretować.

W tym poście przedstawiamy 13 narzędzi GEO, które zostały zaprojektowane w celu rozszyfrowania sposobu przetwarzania zawartości przez wyszukiwarki AI.

Szukasz szybkiego sposobu na znalezienie najlepszych narzędzi do generatywnej optymalizacji wyszukiwarek, porównując funkcje, ceny i idealne zastosowania? Ta tabela posłuży Ci jako punkt odniesienia.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* Peec /AI Śledzenie podpowiedzi w wielu silnikach, benchmarki konkurencji i niezależna od platformy analityka widoczności. Średniej wielkości zespoły poszukujące niedrogich narzędzi do analizy GEO Niestandardowe ceny BrightEdge SEO na poziomie przedsiębiorstwa i wgląd w intencje AI, optymalizacja stron i zawartości, pulpity nawigacyjne cyklu pracy. Duże przedsiębiorstwa potrzebują skalowalnej inteligencji SEO. Niestandardowe ceny Conductor Praktyczne pulpity nawigacyjne SEO i widoczności AI, monitorowanie stanu zawartości, integracje Enterprise Agencje i duże marki zarządzające złożonymi procesami SEO i GEO Niestandardowe ceny Otterly. AI Śledzenie wzmianek o marce w ChatGPT, Gemini, Perplexity, nastrojach i podpowiedziach słów kluczowych. Marki priorytetowo traktujące widoczność marki i wzmianek Ceny zaczynają się od 29 USD miesięcznie. Semrush Śledzenie rankingów ChatGPT/Perplexity, podpowiedzi dotyczące nastrojów, SEO i integracja zestawu narzędzi GEO. Zespoły SEO rozszerzające swoją działalność o widoczność w wyszukiwarkach opartych na AI Plan zaczyna się od 199 USD miesięcznie za użytkownika. Scrunch AI Monitorowanie na poziomie podpowiedzi, automatyczny eksport do plików CSV, podstawowa ocena punktowa i śledzenie marki. Małe i średnie zespoły marketingowe skupione na budowaniu marki z wykorzystaniem AI Plany zaczynają się od 300 USD miesięcznie. AthenaHQ Analizy skupione na GEO, nastroje, śledzenie konkurencji, kontrola natężenia podpowiedzi i centrum działań. Średnie i duże marki skalujące strategię widoczności AI Plan zaczyna się od 295 USD miesięcznie. Rankscale Śledzenie podpowiedzi oparte na kredytach, informacje z robotów indeksujących AI oraz wykrywanie nieznanych konkurentów. Agencje lub marki potrzebujące bardzo szczegółowych danych GEO Plan zaczyna się od 20 USD miesięcznie. Mangools AI Search Grader Wynik wyszukiwania AI w GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; podstawowe informacje na temat podpowiedzi Małe zespoły zgłębiające podstawową wiedzę na temat GEO Bezpłatna wersja próbna, plan zaczyna się od 24,5 USD miesięcznie. Profound Eksplorator konwersacji, mapowanie nastrojów, audyt robotów indeksujących i integracje BI. Marki Enterprise potrzebujące dogłębnej analizy GEO Plan zaczyna się od 99 USD miesięcznie. Surfer SEO Redaktor zawartości w czasie rzeczywistym, SERP Analyzer, audyty, planer tematów, generowanie JSON‑LD Zespoły ds. zawartości łączące SEO i pisanie przyjazne dla GEO Plan zaczyna się od 99 USD miesięcznie za użytkownika. MarketMuse Modelowanie tematów, ocena zawartości, generowanie streszczeń, eksplorator luk i funkcja połączonego łączenia Connect. Zespoły SEO/ds. zawartości zarządzające dużymi procesami redakcyjnymi Dostępny jest bezpłatny Free Plan, ceny niestandardowe. HubSpot AI Search Grader Natychmiastowa ocena nastrojów związanych z marką i udział w dyskusjach w wynikach GPT‑4o, Perplexity i Gemini. Marki, które chcą uzyskać szybki przegląd widoczności AI Całkowicie bezpłatne, bez konieczności logowania się lub zakładania konta.

Podobnie jak tradycyjne wyszukiwarki, wyszukiwarki AI mają kilka ruchomych części. Najlepsze narzędzia pomagają na każdym etapie procesu. Oto, na co należy zwrócić uwagę.

Śledź widoczność na poziomie podpowiedzi: poszukaj narzędzi, które pozwalają monitorować, gdzie Twoja marka pojawia się (lub nie pojawia się) w ChatGPT, Perplexity, Gemini i innych silnikach AI. Najlepsze z nich pokazują pozycję w rankingu, częstotliwość i kontekst wzmianek.

Porównaj wyniki konkurencji: Twoje narzędzie GEO do generatywnej optymalizacji silnika wyszukiwania powinno pokazywać, jak często Twoi konkurenci pojawiają się w odpowiedziach generowanych przez AI i w odpowiedzi na jakie rodzaje podpowiedzi. Pomaga to zidentyfikować możliwości związane z zawartością i luki w intencjach użytkowników.

Optymalizuj zawartość pod kątem interpretacji przez AI: wybierz narzędzia, które wyświetlają frazy w stylu podpowiedzi i klastry semantyczne, aby modele AI mogły analizować i wyświetlać Twoją zawartość. Obejmuje to ewoluujące formy badania słów kluczowych — identyfikowanie nie tylko tego, czego szukają użytkownicy, ale także tego, jak pytają.

Analizuj cytaty i nastroje: poszukaj platform GEO, które analizują, w jaki sposób wyniki wyszukiwania AI odnoszą się do Twojej marki — niezależnie od tego, czy jesteś połączony, streszczany, czy ignorowany. Dodatkowym atutem będzie analiza nastrojów i ocena autorytetu domeny.

Wsparcie śledzenia wielu modeli: upewnij się, że narzędzie śledzi wydajność w wielu silnikach AI. Najbardziej przydatne z nich zapewniają ujednolicony widok Twojej widoczności na różnych platformach AI.

Zrozum zachowanie robotów indeksujących AI: Niektóre narzędzia Enterprise pokazują również, w jaki sposób boty AI uzyskują dostęp do Twojej witryny i ją rozumieją — jest to przydatne w przypadku technicznego SEO, walidacji schematów i zapewnienia, że Twoja zawartość jest przyswajalna przez modele LLM.

Otrzymuj częste aktualizacje widoczności: ponieważ odpowiedzi generowane przez AI zmieniają się bardzo szybko, narzędzia, które aktualizują rankingi i wzmianki codziennie (lub niemal w czasie rzeczywistym), są bardziej niezawodne, jeśli chodzi o szybkie monitorowanie i podejmowanie decyzji.

🧠 Sprawdź fakty: W przeciwieństwie do tradycyjnych wyników SEO, odpowiedzi generowane przez AI zapewniają szybszy kontekst i jaśniejsze odpowiedzi. W rzeczywistości 41% użytkowników korzysta obecnie z narzędzi takich jak ChatGPT, aby uzyskać bardziej bezpośrednie i szczegółowe informacje, a 1 na 3 osoby polega na generatywnej AI podczas wyszukiwania odpowiedzi w Internecie.

Niezależnie od tego, czy jesteś specjalistą ds. marketingu zawartości, kierownikiem ds. SEO, czy założycielem start-upu, narzędzia GEO zapewniają wgląd i dane na poziomie podpowiedzi, których brakuje tradycyjnym platformom optymalizacji wyszukiwarek.

1. Peec AI /AI

za pośrednictwem Peec AI /AI

Peec AI oferuje analizę wyszukiwania AI dla zespołów marketingowych, które chcą zrozumieć i poprawić swoją widoczność na generatywnych platformach wyszukiwania. Dzięki analizie na poziomie podpowiedzi nie musisz zgadywać, czy Twoja zawartość jest cytowana w zapytaniach użytkowników.

Peec pokazuje dokładnie, kiedy, gdzie i jak często Twoja marka jest wymieniana w odpowiedziach generowanych przez AI. Otrzymujesz widok ogólny na obecność Twojej marki w odpowiedzi na rzeczywiste podpowiedzi użytkowników.

Możesz monitorować konkurencję, śledzić zmiany w czasie i eksportować wnioski, aby udoskonalić swoją strategię GEO. Dodatkowo, aby wprowadzić wyniki bezpośrednio do platformy analitycznej, możesz pobrać wszystkie dane dotyczące widoczności i podpowiedzi poprzez eksport CSV lub API.

Najlepsze funkcje Peec AI

Zobacz, kiedy i gdzie Twoja marka pojawia się w wynikach wyszukiwania AI i przeglądach dzięki śledzeniu marki na poziomie podpowiedzi.

Porównaj swoje wyniki bezpośrednio z wynikami konkurencji w różnych modelach AI.

Otrzymuj powiadomienia, gdy Twoja marka pojawia się lub znika z odpowiedzi generowanych przez AI, dzięki alertom w czasie rzeczywistym.

Limits of Peec AI

Peec AI nie oferuje praktycznych zaleceń, takich jak ulepszenia znaczników schematu lub cytatów.

Ceny Peec /AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Peec AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Peec AI w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Są łatwe w użyciu, bardzo szybkie w ustawieniach, zapewniają natychmiastowy wgląd w dane i pozwalają lepiej zrozumieć, gdzie i w jaki sposób Twoja marka jest wymieniana w modelach LLM. Bardzo podoba mi się to, że mogę również zobaczyć cytowane URL-y. Jest to niezwykle pomocne w zrozumieniu, jak zoptymalizować tę podpowiedź.

Są łatwe w użyciu, bardzo szybkie w ustawieniach, zapewniają natychmiastowy wgląd w dane i pozwalają lepiej zrozumieć, gdzie i w jaki sposób Twoja marka jest wymieniana w modelach LLM. Bardzo podoba mi się to, że mogę również zobaczyć cytowane adresy URL. Jest to niezwykle pomocne w zrozumieniu, jak zoptymalizować tę podpowiedź.

👀 Czy wiesz, że... Prawie 80% użytkowników korzysta obecnie z generatywnych podsumowań (wyników bez kliknięcia) w co najmniej 40% swoich wyszukiwań. Ta zmiana, która wywróciła tradycyjne zachowania związane z wyszukiwaniem, spowodowała spadek organicznego ruchu w sieci o 15–25%.

2. BrightEdge

za pośrednictwem BrightEdge

BrightEdge to platforma SEO i wydajności zawartości klasy Enterprise, zaprojektowana dla zespołów zarządzających ekosystemami cyfrowymi obejmującymi wiele witryn. Tradycyjne narzędzia SEO obejmują cały cykl życia — od wyszukiwania słów kluczowych po optymalizację stron, śledzenie pozycji w rankingach i raportowanie wydajności.

Sercem funkcji GEO jest BrightEdge Insights, silnik oparty na AI, który analizuje miliardy punktów danych internetowych i wyszukiwania, aby odkrywać możliwości tworzenia zawartości o dużym wpływie. Wyświetla trendy w czasie rzeczywistym, alerty i działania optymalizacyjne. Te informacje pomagają szybciej reagować na zmiany w zachowaniach wyszukiwania opartych na AI.

BrightEdge oferuje również Copilot do generowania metadanych wspomaganego przez AI oraz DataMind do rozpoznawania wzorców w zakresie intencji wyszukiwania i zaangażowania. Dzięki funkcji AI Visibility Tracking możesz monitorować widoczność swojej marki w wyszukiwarce Google opartej na AI.

Najlepsze funkcje BrightEdge

Sprawdź kondycję witryny na dużą skalę za pomocą ContentIQ, aby wykryć techniczne problemy związane z SEO.

Generuj zoptymalizowane metadane za pomocą BrightEdge Copilot.

Skorzystaj z szablonów dostępnych za jednym kliknięciem, aby tworzyć pulpity nawigacyjne dotyczące wydajności programu, ścieżki zakupowej, otoczenia konkurencyjnego i nie tylko za pomocą Storybuilder.

Ograniczenia BrightEdge

Obecnie oferuje wsparcie dla przeglądów AI Google (SGE) i nie oferuje głębokiego śledzenia innych algorytmów wyszukiwania AI.

Ceny BrightEdge

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BrightEdge

G2: 4,4/5 (ponad 690 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 40 recenzji)

Co o BrightEdge mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

BrightEdge to potężna platforma SEO, która oferuje dogłębne analizy i oparte na danych rekomendacje mające na celu zwiększenie widoczności w Internecie.

BrightEdge to potężna platforma SEO, która oferuje dogłębne analizy i oparte na danych rekomendacje mające na celu zwiększenie widoczności w Internecie.

📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych codziennie wysyła wiadomości do 1–3 osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain zmiana kontekstu staje się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z Twojego obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

3. Conductor

za pośrednictwem Conductor

Conductor rozpoczął działalność jako platforma do optymalizacji stron internetowych i analizy danych. Obecnie, dzięki Conductor AI, platforma wprowadziła inteligentną automatyzację do swoich podstawowych cykli pracy, oferując bardziej responsywne i skalowalne podejście do zawartości i strategii wyszukiwania.

Narzędzie do tworzenia zawartości oparte na AI znacznie zwiększa Twoją wydajność, generując opisy zawartości oparte na słowach kluczowych, automatyzując zadania związane z optymalizacją stron oraz ujawniając pojawiające się trendy na podstawie danych dotyczących rzeczywistych intencji wyszukiwania.

Conductor integruje się również z narzędziami takimi jak DeepCrawl i Adobe, umożliwiając techniczne SEO, cykle pracy z zawartością i raportowanie w jednym ekosystemie.

Conductor nie oferuje głębokiego śledzenia na poziomie podpowiedzi ani szczegółowej widoczności w silnikach AI, takich jak ChatGPT lub Perplexity. Pomaga jednak zespołom poprawić przejrzystość, strukturę i trafność — cechy, które modele AI i strony wyników wyszukiwania konsekwentnie traktują priorytetowo przy wyborze treści do wyświetlenia w odpowiedziach.

Najlepsze funkcje Conductor

Inteligentnie mapuj luki tematyczne za pomocą AI Topic Map, która grupuje zawartość według autorytetu tematycznego i pokazuje, gdzie brakuje strategicznej zawartości.

Śledź wzmianki, cytaty i zrozum postrzeganie marki w odpowiedziach AI za pomocą AI Search Performance.

Przechowuj głos swojej marki, ton, niuanse, persony, informacje o produktach i inne ważne wytyczne dotyczące zgodności w ramach ContentProfiles.

Ograniczenia Conductor

Nie odnosi się to do logiki behawioralnej dużych modeli językowych (LLM) ani nie dostosowuje rekomendacji do interpretacji AI.

Ceny Conductor

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Conductor

G2: 4,5/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Co o Conductor mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Narzędzie to dostarcza szczegółowych informacji na temat optymalizacji. Podoba mi się jego przejrzysty i intuicyjny interfejs. Wyniki analizy są szybkie i kompleksowe. To naprawdę dobre narzędzie do monitorowania zmian. Dzięki niemu lepiej rozumiem, jak działają strony internetowe.

Narzędzie to dostarcza szczegółowych informacji na temat optymalizacji. Podoba mi się jego przejrzysty i intuicyjny interfejs. Wyniki analizy są szybkie i kompleksowe. To naprawdę dobre narzędzie do monitorowania zmian. Dzięki niemu lepiej rozumiem, jak działają strony internetowe.

Analizuj i podsumowuj duże ilości danych lub zawartości konkurencji, uzyskując praktyczne informacje przydatne w strategiach generatywnego SEO lub GEO.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak badanie słów kluczowych, grupowanie zawartości i sugestie dotyczące linków wewnętrznych, usprawniając cykl pracy optymalizacji.

Scentralizuj wszystkie dokumenty, badania i zadania związane z GEO, ułatwiając wyszukiwanie, organizowanie i współpracę z zespołem. Przełączaj się między najlepszymi modelami AI w ClickUp za pomocą BrainGPT.

4. Otterly. AI

za pośrednictwem Otterly.AI/AI

Narzędzie do optymalizacji wyszukiwarek AI Otterly AI pomaga zachować aktualność w nowych platformach wyszukiwania, ponieważ zostało zaprojektowane z myślą o inteligencji na poziomie podpowiedzi.

Brand Visibility Index to autorski indeks, który ocenia Twoją obecność w wiodących silnikach AI, takich jak ChatGPT, Perplexity, Gemini i Claude. Otterly zapewnia również analizę cytowań linków, aby pokazać, czy jesteś bezpośrednio cytowany, czy tylko parafrazowany, oraz jak często te linki zwiększają widoczność.

Otrzymasz również ranking domen i analizy, które pokazują, jak Twoja strona wypada na tle konkurencji pod względem odpowiedzi generowanych przez AI. Korzystając z tych danych, możesz porównać wydajność według podpowiedzi, tematu i wiarygodności źródła. Wszystko to jest regularnie aktualizowane za pomocą przejrzystego, intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego, który pomoże Ci w opracowaniu planu marketingowego.

Otterly. Najlepsze funkcje AI

Przeprowadź badania słów kluczowych AI, aby odkryć odpowiednie podpowiedzi, których Twoi odbiorcy mogą używać w wyszukiwarkach AI.

Monitoruj widoczność podpowiedzi wyszukiwania na platformach AI.

Przeprowadź audyty GEO, aby ocenić mocne strony swojej marki, zidentyfikować konkurentów i ocenić kluczowe taktyki, takie jak cyfrowy PR, zawartość na stronie i wydajność zawartości generowanej przez użytkowników (UGC) w wyszukiwarkach /AI.

Otterly. Limity AI

Otterly nie pomaga ulepszać ani restrukturyzować zawartości w celu poprawy czytelności dla AI lub potencjału cytowania.

Otterly. Oceny i recenzje AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Otterly. Ceny AI

Lite: 29 USD/miesiąc

Standard: 189 USD miesięcznie

Pro: 989/miesiąc

Co użytkownicy mówią o Otterly. AI?

Oto recenzja G2:

Bardzo podoba mi się intuicyjność i ukierunkowanie tego narzędzia — szybko dostarcza praktyczne sugestie i przedstawia je w sposób przyjazny dla użytkownika.

Bardzo podoba mi się intuicyjność i ukierunkowanie tego narzędzia — szybko dostarcza praktyczne sugestie i przedstawia je w sposób przyjazny dla użytkownika.

🧠 Ciekawostka: Humanoid Boston Dynamics o nazwie Atlas niespodziewanie spadł ze sceny podczas pokazu na żywo po potknięciu się o reflektor. Widownia podobno wydała zbiorowe „oof” — a Atlas potknął się, zamiast elegancko powrócić na środek sceny.

5. Semrush

za pośrednictwem Semrush

Założona w 2008 roku jako narzędzie do badania słów kluczowych i konkurencji, Semrush jest platformą dla profesjonalistów zajmujących się SEO. Pierwotnie skupiała się na widoczności SERP i śledzeniu linków zwrotnych, ale obecnie rozrosła się do pełnego pakietu narzędzi do marketingu treści.

Na poziomie przedsiębiorstwa Semrush Enterprise AIO umożliwia uzyskanie wskaźników na poziomie marki dla wykrywania AI. Funkcja śledzenia AI Przegląd pokazuje dokładnie, kiedy Twoja zawartość jest wyświetlana w blokach podsumowujących Google, którzy konkurenci są cytowani i jakie intencje wyszukiwania są wyzwalaczami włączenia zawartości.

Jeśli Twój zespół marketingowy korzysta już z zestawów narzędzi SEMrush do pozycjonowania stron i wyszukiwania słów kluczowych, funkcja GEO umożliwia dodatkowo śledzenie obecności generowanej przez AI.

Najlepsze funkcje Semrush

Zmierz udział w dyskusji, aby sprawdzić, jak często Twoja marka zajmuje pierwsze miejsce w wynikach generowanych przez AI w porównaniu z konkurencją.

Analizuj konkurentów w różnych domenach za pomocą Organic Research i Market Explorer, aby odkryć mocne strony i możliwości ich strategii.

Monitoruj trendy, aby sprawdzić, czy liczba wzmianek o Tobie w odpowiedziach AI rośnie, czy maleje w miarę upływu czasu.

Ograniczenia Semrush

Zaawansowane funkcje GEO (takie jak Share of Voice i Prompt Trends) są obecnie dostępne tylko dla klientów Enterprise AIO.

Ceny Semrush

Pro: 199 USD/miesiąc

Guru: 299 USD/miesiąc

Business: 549 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4,5/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Co o Semrush mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

Ogólnie rzecz biorąc, doświadczenia z Semrush są pozytywne ze względu na głęboką analizę i dostępne integracje. Byłem w stanie bardzo dokładnie przyjrzeć się rankingom, wynikom wyszukiwania i optymalizacji słów kluczowych dla każdej strony i moich konkurentów.

Ogólnie rzecz biorąc, doświadczenia z Semrush są pozytywne ze względu na głęboką analizę i dostępne integracje. Byłem w stanie bardzo dokładnie przyjrzeć się rankingom, wynikom wyszukiwania i optymalizacji słów kluczowych dla każdej strony i moich konkurentów.

6. Scrunch AI

za pośrednictwem Scrunch AI/AI

Dla operatorów stron internetowych zawsze ważne było, aby ich witryny były łatwe do znalezienia w Google, ale obecnie równie ważne jest, aby były one cytowane przez asystentów AI. Wyszukiwanie AI jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się zastosowań konsumenckich w historii, a użytkownicy, którzy klikają odpowiedzi ChatGPT lub Perplexity, są zazwyczaj bardziej wykwalifikowani i bardziej skłonni do konwersji.

Jest to kluczowy problem w wykorzystaniu AI do marketingu treści, który zajmuje się Scrunch AI. Dzięki danym na poziomie podpowiedzi z ChatGPT możesz uzyskać dostęp do nastrojów, pozycji w rankingach i częstotliwości cytowań. Te informacje pomagają Ci określić udział AI w dyskusjach i udoskonalić strategię zawartości w oparciu o to, co wyświetlają wyszukiwarki oparte na AI.

Unikalna funkcja platformy Agent Experience Platform (AXP) firmy Scrunch tworzy równoległą wersję Twojej witryny dostosowaną do sztucznej inteligencji. Jest ona niewidoczna dla agentów AI, zoptymalizowana pod kątem modeli LLM i powiązana z Twoimi źródłami informacji.

Najlepsze funkcje Scrunch AI

Ujawniaj źródła, identyfikując domeny stron trzecich, których systemy AI używają do odniesień do Twojej marki, podkreślając wiarygodne źródła w przeciwieństwie do przestarzałych lub wprowadzających w błąd.

Aktualizuj dane dotyczące widoczności co trzy dni, uzyskując niemal w czasie rzeczywistym informacje na temat tego, jak Twoja marka jest postrzegana w miarę ewolucji systemów AI.

Wspieraj cykle pracy agencyjne dzięki zbiorczemu przesyłaniu podpowiedzi, gotowym do użycia pulpitom marketingowym i narzędziom partnerskim w ramach programu partnerskiego dla agencji.

Ograniczenia Scrunch AI

Scrunch symuluje sposób, w jaki agenci postrzegają Twoją zawartość, ale nie posiada technicznych narzędzi SEO do diagnozowania problemów związanych ze schematami, blokami indeksowania lub indeksowaniem LLM.

Ceny Scrunch AI /AI

Pakiet startowy: 300 USD/miesiąc

Wzrost: 500 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Scrunch AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Scrunch AI w praktyce?

Oto recenzja G2:

Scrunch stale wprowadza nowe funkcje, z którymi inne narzędzia często nie mogą się równać. Nowe wersje są tworzone w oparciu o prośby klientów – jeśli masz Scrunch i potrzebujesz określonej funkcji, prawdopodobnie uda się ją zrealizować. Przewyższa podobne analizatory/trackery generatywnych silników.

Scrunch stale wprowadza nowe funkcje, z którymi inne narzędzia często nie mogą się równać. Nowe wersje są tworzone w oparciu o prośby klientów – jeśli masz Scrunch i potrzebujesz określonej funkcji, prawdopodobnie uda się ją zrealizować. Przewyższa podobne analizatory/trackery generatywnych silników.

🧠 Czy wiesz, że... Pozycja na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google ma silną korelację (około 0,65) z pojawieniem się w modelach LLM, natomiast pozycja w wyszukiwarce Bing również ma znaczenie, choć w nieco mniejszym stopniu.

7. AthenaHQ

za pośrednictwem AthenaHQ

Stworzone przez byłych inżynierów Google, AthenaHQ koncentruje się na szybkiej analizie danych na dużą skalę. Śledzi wzmianki o marce, nastroje, dane i luki w zawartości na różnych platformach. Ponadto oferuje ujednolicony pulpit nawigacyjny, który łączy analizy z praktycznymi wnioskami.

To, co wyróżnia Athena, to pulpit nawigacyjny Prompt Volume i narzędzia monitorujące, które dokładnie pokazują, gdzie masz wzmiankę, jak często i jak to się zmienia w czasie.

Centrum akcji zaleca następnie konkretne poprawki, takie jak celowanie w pomijane tematy, dostosowanie struktury strony lub reagowanie na sukcesy konkurencji.

Najlepsze funkcje AthenaHQ

Wykorzystaj autorski model szacowania liczby zapytań firmy Athena, aby oszacować liczbę zapytań, zidentyfikować popularne podpowiedzi i uzyskać analizę opartą na regionie.

Zidentyfikuj luki w wiedzy AI i uzyskaj konkretne informacje dostosowane do Twojej niszy dzięki Centrum akcji.

Śledź cytaty AI, monitoruj konkurencję i dane geograficzne na całym świecie dzięki Athena Monitoring.

Ograniczenia AthenaHQ

Athena nie oferuje funkcji badania słów kluczowych, analizy SERP ani technicznych funkcji SEO.

Ceny AthenaHQ

Pakiet startowy: 295 USD+/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AthenaHQ

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o AthenaHQ w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Pulpity są intuicyjne i niezwykle łatwo było je zintegrować z naszymi istniejącymi systemami.

Pulpity są intuicyjne i niezwykle łatwo było je zintegrować z naszymi istniejącymi systemami.

👀 Czy wiesz, że... W inżynierii podpowiedzi optymalizacja tokenów nie polega tylko na utrzymaniu się w limitach modelu — chodzi o zwiększenie jasności i precyzji. Techniki takie jak rozpoczynanie od instrukcji, oddzielanie kontekstu od zadania i usuwanie wypełniaczy językowych pomagają modelom AI generować bardziej ukierunkowane i opłacalne odpowiedzi.

8. Rankscale

za pośrednictwem Rankscale

RankScale jest przeznaczony dla agencji i konsultantów zarządzających wynikami wyszukiwania AI wielu klientów. W przeciwieństwie do narzędzi śledzących jedną markę, oferuje ono wsparcie dla śledzenia widoczności wielu marek w ramach jednego konta, co czyni je przydatnym dla agencji marketingowych i SEO zarządzających wieloma witrynami klientów.

Jako oprogramowanie dla agencji SEO, Rankscale śledzi Twoją obecność w ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok i Microsoft Copilot. Otrzymujesz dane na poziomie podpowiedzi dotyczące tego, kiedy, gdzie i w jaki sposób Twoja marka (lub marka Twojego klienta) pojawia się w wynikach generowanych przez AI.

Bezpłatna funkcja analizy widoczności i pozycjonowania w wyszukiwarkach AI przeszukuje Twoją witrynę internetową, wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania podpowiedzi, które mogą zadawać Twoi odbiorcy, a następnie przetwarza te zapytania za pomocą działających silników AI. Otrzymujesz natychmiastowy obraz widoczności i zastępowalności Twojej marki w warstwie odkrywania AI.

Najlepsze funkcje Rankscale

Zbierz wszystkie dane dotyczące wyników Twojej marki, cytatów i analizy nastrojów w dynamicznym panelu marketingowym.

Śledź kluczowe wskaźniki, takie jak wynik widoczności, wzmianki dotyczące nastrojów, cytaty, średnie pozycje i wskaźniki wykrywalności Twojej obecności w AI.

Uzyskaj ogólną ocenę gotowości swojej witryny internetowej wraz ze szczegółowym zestawieniem jej przygotowania.

Ograniczenia RankScale

RankScale pokazuje wyniki, ale nie interpretuje zachowania modelu ani nie sugeruje taktycznych ulepszeń.

Ceny Rankscale

Podstawowe informacje: 20 USD/miesiąc

Pro: 99 USD/miesiąc

Enterprise: 780 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Rankscale

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

9. Mangools AI Search Grader

za pośrednictwem Mangools AI Search Grader

Dlaczego widoczność w wyszukiwarkach AI ma znaczenie, nawet jeśli jesteś małą marką lub samodzielnym marketerem? Ponieważ asystenci AI, tacy jak ChatGPT i Perplexity, kształtują sposób, w jaki ludzie odkrywają zawartość. Większość niezależnych firm nie ma pojęcia, czy są one przedmiotem wzmianek, czy pomijane.

Mangools AI Search Grader oferuje prosty sposób na uzyskanie odpowiedzi na to pytanie, bez konieczności logowania. To bezpłatne narzędzie skanuje Twoją witrynę, analizuje zawartość za pomocą sztucznej inteligencji i symuluje rzeczywiste zachowanie wyszukiwarek opartych na sztucznej inteligencji. Następnie generuje odpowiednie podpowiedzi na podstawie Twojej domeny. Otrzymujesz również wynik wyszukiwania AI, średnią pozycję w rankingu oraz cytaty konkurencji.

Jest to rozwiązanie odpowiednie dla marketerów, którzy chcą szybko sprawdzić, jak ChatGPT sprawdza się w SEO, bez konieczności inwestowania w pełny pakiet GEO. Chociaż nie jest ono przeznaczone do ciągłego śledzenia, jest to jeden z najprostszych sposobów na porównanie widoczności Twojej marki w odpowiedziach generowanych przez AI.

Najlepsze funkcje Mangools AI Search Grader

Uzyskaj szybki wgląd w widoczność, średni ranking i łatwy do zrozumienia wynik optymalizacji wyszukiwania AI (0–100), który odzwierciedla ważoną wydajność w różnych modelach AI.

Uzyskaj odpowiednie podpowiedzi wygenerowane na podstawie opisu Twojej niszy, aby wyświetlić najbardziej skuteczne sposoby pojawiania się w wynikach wyszukiwania.

Wielokrotne analizy modeli AI, aby uzyskać kompleksowy widok na wyniki Twojej marki w ośmiu modelach AI.

Ograniczenia Mangools AI Search Grader

Daje to użyteczny punkt wyjścia, ale nie pozwala zobaczyć aktualnych trendów, zmian w rankingach ani zmian w reakcjach AI.

Ceny Mangools AI Search Grader

Free

Podstawowy: 24,5 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 34,26 USD miesięcznie za użytkownika

Agencja: 63,50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Mangools AI Search Grader

G2: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Mangools AI Search Grader?

Oto recenzja G2:

Mangools łączy prostotę z potężną funkcjonalnością. Narzędzie do wyszukiwania słów kluczowych (KWFinder) jest bardzo intuicyjne. Pulpit nawigacyjny jest przejrzysty i łatwy w obsłudze dla członków zespołu, którzy mają niewielkie doświadczenie w zakresie SEO.

Mangools łączy prostotę z potężną funkcjonalnością. Narzędzie do wyszukiwania słów kluczowych (KWFinder) jest bardzo intuicyjne. Pulpit nawigacyjny jest przejrzysty i łatwy w obsłudze dla członków zespołu, którzy mają niewielkie doświadczenie w zakresie SEO.

10. Profound

za pośrednictwem Profound

Biorąc pod uwagę, że 98% nabywców B2B wykorzystuje generatywną AI do samodzielnego wyszukiwania informacji w procesie zakupowym, generatywna optymalizacja wyszukiwarek ma kluczowe znaczenie dla Twojej firmy.

Profound to kompleksowa platforma GEO stworzona specjalnie dla zespołów korporacyjnych, które chcą kontrolować sposób przedstawiania swojej marki w algorytmach wyszukiwania AI. Od śledzenia markowych podpowiedzi po analizę nastrojów i porównanie konkurencji — uzyskasz pełny widok swojego śladu w wyszukiwarkach AI.

Funkcje Conversation Explorer i Agent Analytics pozwalają symulować sposób, w jaki asystenci AI indeksują, interpretują i cytują Twoją zawartość. Ponadto pulpity nawigacyjne platformy przekształcają informacje GEO w gotowe do wykorzystania przez kadrę kierowniczą systemy raportowania.

Najlepsze funkcje Profound

Ujawnij źródła cytatów i częstotliwość ich występowania, aby wskazać, które domeny lub strony mają wpływ na generowane przez AI odpowiedzi dotyczące Twojej marki.

Przeprowadź audyty robotów indeksujących AI, aby sprawdzić, w jaki sposób boty LLM uzyskują dostęp do Twojej witryny, wykryj problemy z indeksowaniem i zoptymalizuj strony pod kątem danych strukturalnych i formatów gotowych do obsługi AI.

Zgodność z normą SOC 2 TYPE II klasy Enterprise i pojedyncze logowanie (SSO) dla marek, które potrzebują solidnego bezpieczeństwa i ochrony danych.

Poważne ograniczenia

Skupia się wyłącznie na widoczności opartej na AI i nie oferuje wsparcia dla organicznego śledzenia słów kluczowych ani tradycyjnych cykli pracy SEO.

Profound pricing

Pakiet startowy: 99 USD/miesiąc

Wzrost: 399 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Wnikliwe oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Profound mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

W najprostszym ujęciu Profound daje nam możliwość pomiaru zupełnie nowego kanału odkrywania, ale ich narzędzia ewoluowały konsekwentnie, aby zapewnić dalsze możliwości. Otwarta pętla informacji zwrotnej, jaką mamy z zespołem Profound, umożliwiła nam osiągnięcie więcej przy mniejszym nakładzie pracy w szybko zmieniającym się środowisku.

W najprostszym ujęciu Profound daje nam możliwość pomiaru zupełnie nowego kanału odkrywania, ale ich narzędzia ewoluowały konsekwentnie, aby zapewnić dalsze możliwości. Otwarta pętla informacji zwrotnej, jaką mamy z zespołem Profound, umożliwiła nam osiągnięcie więcej przy mniejszym nakładzie pracy w szybko zmieniającym się środowisku.

11. Surfer SEO

za pośrednictwem Surfer SEO

Optymalizujesz bloga, stronę docelową lub hub zasobów. Chcesz, aby uzyskały one wysoką pozycję w rankingach i były cytowane przez narzędzia AI, takie jak ChatGPT. Ale od czego zacząć: od nowej zawartości czy istniejących zasobów? Surfer ułatwia Ci podjęcie decyzji.

Zacznij od sprawdzenia tego, co już masz, korzystając z narzędzia Content Audit. Identyfikuje ono strony o słabej wydajności, luki w pokryciu tematycznym i benchmarki konkurencji, pokazując, co należy zaktualizować w pierwszej kolejności. Redaktor pomaga w przepisywaniu zawartości, wykorzystując poparte danymi sugestie dotyczące słów kluczowych, struktury i długości, oparte na tym, co sprawdza się w wyszukiwaniu i jest preferowane przez modele LLM.

Aby zaplanować kolejne działania, użyj Topical Map, narzędzia AI do wyszukiwania słów kluczowych, które grupuje słowa kluczowe i pojęcia w powiązane ze sobą tematy zawartości. Grow Flow firmy Surfer jest jak asystent SEO, który co tydzień rekomenduje niewielkie zadania optymalizacyjne, aby Twoja strona stale się rozwijała.

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Przeprowadź dogłębną analizę SERP za pomocą narzędzia SERP Analyzer, które porównuje ponad 100–500 czynników rankingowych, takich jak nagłówki, liczba słów, umiejscowienie mediów i struktura linków wewnętrznych.

Natychmiastowo sprawdzaj istniejące strony, nawiązując połączenie z Google Search Console, aby odkrywać zawartość o słabej wydajności i otrzymywać automatyczne cotygodniowe rekomendacje.

Zmień kierowanie geograficzne i typ urządzenia, aby dostosować rekomendacje w oparciu o lokalne zachowania SERP lub wydajność urządzeń mobilnych w porównaniu z komputerami stacjonarnymi.

Ograniczenia Surfer SEO

Strony oparte na nieskończonym przewijaniu lub dynamicznym renderowaniu JavaScript mogą nie być w pełni sprawdzane, co może zniekształcać rekomendacje.

Ceny Surfer SEO

Niezbędne: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Skala: 219 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Surfer SEO w praktyce?

Oto recenzja Capterra:

Jak dotąd wszystko przebiega bardzo dobrze. Nie korzystaliśmy zbytnio z funkcji AI Surfer, ponieważ zawartość, którą posiadamy, ma na celu jedynie zapewnienie większej wartości naszym klientom.

Jak dotąd wszystko przebiega bardzo dobrze. Nie korzystaliśmy zbytnio z funkcji AI Surfer, ponieważ zawartość, którą posiadamy, ma na celu jedynie zapewnienie większej wartości naszym klientom.

12. MarketMuse

za pośrednictwem MarketMuse

Zarządzając zawartością dla dużej witryny, potrzebujesz systemu do planowania, skalowania i optymalizacji zawartości, która dobrze sprawdzają się w wyszukiwarkach. Powinna ona być również widoczna w odpowiedziach generowanych przez AI. MarketMuse to oparta na AI platforma analizy zawartości, która pomaga zarządzać wieloma ogromnymi zasobami klientów.

Funkcja planowania mapuje klastry tematyczne i identyfikuje luki w zawartości w całej witrynie lub branży. Na podstawie tych informacji można zdecydować, co należy napisać, zaktualizować lub skonsolidować. Dzięki generatorowi briefów można szybko tworzyć szczegółowe, gotowe do pozycjonowania konspekty. To narzędzie SEO podaje docelowe słowa kluczowe, pytania, na które należy odpowiedzieć, podtytuły i sugestie dotyczące linków wewnętrznych.

Gdy szkic jest gotowy, dzięki funkcji Optymalizacja łatwiej jest ocenić, czy zawartość ma autorytet tematyczny. Jest to potrzebne zarówno do pozycjonowania w tradycyjnych wyszukiwarkach, jak i cytatów AI.

Najlepsze funkcje MarketMuse

Automatycznie kontroluj zawartość, aby wyróżnić strony wymagające aktualizacji.

Otrzymuj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat tego, jak Twoje artykuły wypadają w porównaniu z modelami tematycznymi MarketMuse.

Polecaj linki wewnętrzne i zewnętrzne za pomocą funkcji Connect, która sugeruje strony, do których można dodać link lub z których można dodać link.

Ograniczenia MarketMuse

Ponieważ prawdziwa wartość MarketMuse wynika ze skalowania klastrów tematycznych i dużych zasobów zawartości, może to być zbyt rozbudowane rozwiązanie dla zespołów publikujących tylko 2–3 artykuły miesięcznie.

Ceny MarketMuse

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje MarketMuse

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co o MarketMuse mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

Nasza zawartość lepiej odpowiada potrzebom czytelników, przyspieszają i usprawniają nasze strategie dotyczące zawartości, a nasze pozycje w Google uległy poprawie.

Nasza zawartość lepiej odpowiada potrzebom czytelników, przyspieszają i usprawniają nasze strategie dotyczące zawartości, a nasze pozycje w Google uległy poprawie.

13. HubSpot AI Search Grader

za pośrednictwem narzędzia AI Search Grader firmy HubSpot

Jeśli dopiero zaczynasz odkrywać, jak wyszukiwarki AI, takie jak ChatGPT-4o, Perplexity lub Gemini, wpływają na Twoją markę, dobrym punktem wyjścia jest narzędzie AI Search Grader firmy HubSpot. Zanim zainwestujesz w pełną platformę GEO, aby szeroko wykorzystywać AI w SEO, to bezpłatne narzędzie daje Ci przegląd wyników Twojej marki w wyszukiwarkach opartych na sztucznej inteligencji.

Narzędzie AI Search Grader analizuje widoczność i postrzeganie Twojej marki przez asystentów AI, oferując wynik widoczności AI. Otrzymujesz dane dotyczące częstotliwości wzmianek dotyczących Twojej marki oraz pozycji w stosunku do konkurencji. Pokazuje również najczęściej cytowane informacje i nastroje związane z marką, zapewniając natychmiastowy punkt odniesienia.

Chociaż nie zastępuje to monitorowania na poziomie podpowiedzi ani śledzenia wielu silników, narzędzie HubSpot działa jako płynny punkt wejścia do przeglądów AI. Typowym zastosowaniem jest wczesne wykrywanie i raportowanie wewnętrzne.

Najlepsze funkcje HubSpot AI Search Grader

Otrzymaj kompleksowy raport dotyczący wydajności AI, który pomoże Ci w rozwoju strategii marketingowej

Śledź jakość źródeł i oceniaj różnorodność oraz kompletność dostępnych informacji o Twojej marce w kanałach cyfrowych.

Zrozum, w jaki sposób archetyp Twojej marki wpływa na wyniki i czy masz pozycję lidera, pretendenta czy niszowego gracza w swojej branży.

Ograniczenia narzędzia HubSpot AI Search Grader

Narzędzie automatycznie generuje porównania marek, więc nie możesz wybrać konkurentów, których chcesz porównać.

Ceny narzędzia HubSpot AI Search Grader

Free

Oceny i recenzje HubSpot AI Search Grader

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o HubSpot AI Search Grader?

Oto recenzja TrustRadius:

Jest to nasze główne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami i automatyzacji marketingu. Codziennie korzystamy z skrzynek odbiorczych, ofert, kontaktów, firm i wielu innych funkcji. Inne często wykorzystywane funkcje to formularze, ankiety opinii, cykle pracy i funkcje e-maila. Krótko mówiąc, jest to kluczowy element naszej działalności, intensywnie wykorzystywany przez wszystkie zespoły, zarówno do komunikacji z klientami, jak i do komunikacji wewnętrznej.

Jest to nasze główne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami i automatyzacji marketingu. Codziennie korzystamy z skrzynek odbiorczych, ofert, kontaktów, firm i wielu innych funkcji. Inne często wykorzystywane funkcje to formularze, ankiety opinii, cykle pracy i funkcje e-maila. Krótko mówiąc, jest to kluczowy element naszej działalności, intensywnie wykorzystywany przez wszystkie zespoły, zarówno do komunikacji z klientami, jak i do komunikacji wewnętrznej.

👀 Czy wiesz, że... Wyszukiwarki oparte na AI Platformy takie jak ChatGPT i Perplexity często cytują źródła z 10 najlepszych wyników wyszukiwania Google. Perplexity czerpie z nich w ponad 90% przypadków, a Google AI Przegląd w około 85%, podczas gdy ChatGPT pozostaje w tyle z wynikiem około 44%.

Wszystkie narzędzia z tej listy pokazują, gdzie Twoja marka plasuje się w wyszukiwarkach AI. Jeśli jednak planujesz scentralizować wszystkie działania związane z SEO i zawartością, będziesz potrzebować innego narzędzia.

ClickUp

Narzędzia generatywnej optymalizacji wyszukiwarek (GEO) pomagają w dostosowaniu się, ale pojawia się problem: insights dotyczące widoczności AI nadal muszą zostać przekształcone w rzeczywiste aktualizacje zawartości, przypisania zadań i cykle pracy.

ClickUp wypełnia tę lukę jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Zamiast przeskakiwać między analizami GEO, dokumentami dotyczącymi zawartości i narzędziami do śledzenia projektów, ClickUp łączy je w jednym miejscu. Zauważyłeś lukę w zawartości? Utwórz zadanie bezpośrednio na podstawie swoich badań. Chcesz zaktualizować istniejącą zawartość pod kątem wyszukiwania AI? Przypisz ją wraz z pełnym kontekstem — oryginalnym postem, analizą konkurencji i docelowymi słowami kluczowymi — wszystko w jednym miejscu. ClickUp eliminuje rozproszenie pracy, zapewniając 100% kontekstu i pojedyncze środowisko pracy, w którym ludzie i agenci AI współpracują — od strategii po opublikowaną zawartość, która faktycznie zajmuje wysokie pozycje w wynikach ChatGPT i Perplexity. Potraktuj to jako ujednoliconą platformę, która obsługuje cały cykl życia zawartości, od strategii po dostarczenie.

Zobaczmy teraz, jak zespoły SEO i ds. zawartości mogą najlepiej wykorzystać ClickUp dla zespołów marketingowych.

Zacznij od ClickUp Brain, aby generować streszczenia zawartości, nagłówki lub pierwsze szkice dostosowane do konkretnego zadania. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz serię blogów, czy piszesz teksty reklamowe, Brain może automatycznie sugerować pomysły w oparciu o Twoje cele, ton lub dane dotyczące osobowości.

Przyspiesz tworzenie zawartości dzięki ClickUp Brain.

Ponadto, podobnie jak BrainGPT Brain, oferuje również wsparcie dla wielu modeli AI, w tym Gemini, Claude i ChatGPT. Ta elastyczność oznacza, że możesz eksperymentować z podpowiedziami, punktami widzenia i formatami, które z większym prawdopodobieństwem zostaną zinterpretowane i cytowane przez różne wyszukiwarki oparte na AI w ramach tej samej platformy.

Wybierz spośród różnych modeli AI w Brain do generatywnej optymalizacji silnika.

Gdy masz już wszystkie pomysły dotyczące zawartości związane z intencją wyszukiwania, zapytaniami użytkowników itp. związane z generatywną optymalizacją silnika, warto zapisać je w edytowalnym dokumencie. ClickUp Docs jest centralnie dostępny dla wszystkich i pozwala organizować wszystko, od briefów kampanii i standardowych procedur operacyjnych po przewodniki stylistyczne.

Możesz dodawać komentarze, wideo, arkusze kalkulacyjne i formatować tabele. Najlepsze jest to, że wszystko to jest połączone z zadaniami, które im wspierają — dzięki czemu strategia i realizacja nigdy się nie rozchodzą.

Wykorzystanie ClickUp Brain do generowania postów na blogu w ClickUp Dokumentach

Aby to zrobić, możesz użyć zadań ClickUp i przydzielić zadania związane z pisaniem, edycją i projektowaniem, korzystając z wbudowanych sugestii zawartości od Brain. Możesz ustawić pola niestandardowe dla metadanych SEO, linków do zasobów lub terminów.

Jeśli potrzebujesz mapować zależności i współpracować wizualnie w czasie rzeczywistym, z pomocą przyjdzie Ci ClickUp Tablica. Gdy zawartość będzie gotowa do przeglądu, przejdź do trybu sprawdzania, w którym interesariusze mogą zostawiać komentarze bezpośrednio na obrazach, plikach PDF lub wideo.

Współpracuj ze swoim zespołem ds. zawartości i SEO za pośrednictwem tablic ClickUp podczas burzy mózgów nad pomysłami na słowa kluczowe dla wyszukiwarek opartych na AI.

Gdy już odkryjesz, gdzie Twoja marka pojawia się w odpowiedziach generowanych przez AI, zaczyna się prawdziwa praca: wykorzystanie tych informacji. Agenci ClickUp są do tego stworzeni. Automatyzują kolejny krok cyklu pracy w oparciu o ustrukturyzowane, powtarzalne zadania.

Korzystaj z agentów Autopilot z inteligentną pomocą, aby radzić sobie z niejasnościami lub podejmować decyzje kontekstowe.

Te agenty AI są jak autonomiczni asystenci. Można je dostosować do konkretnych zadań, takich jak podsumowywanie spotkań w oparciu o tradycyjne strategie SEO, odpowiadanie na pytania dotyczące statusu projektu, dostarczanie cotygodniowych raportów i wiele innych. Nie wymaga to żadnej inżynierii ani ustawień AI.

Jeśli chcesz śledzić wskaźniki KPI marketingowe, takie jak skuteczność kampanii, ilość zawartości według typu, tempo realizacji projektów SEO i przepustowość zespołu, ClickUp Dashboards pozwala Ci to wszystko zrobić w jednym miejscu.

Śledź kluczowe wskaźniki i KPI za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Możesz tworzyć niestandardowe widżety do monitorowania statusu bloga, osi czasu uruchomień lub wskaźników zaangażowania na różnych platformach. Możesz również śledzić wskaźniki odrzuceń chatbotów, średni czas obsługi i wyniki satysfakcji klientów — wszystko to połączone z danymi zadań w czasie rzeczywistym.

ClickUp oferuje gotowe szablony kalendarzy zawartości, wytycznych dotyczących marki, briefów kampanii, zapytań kreatywnych i innych cykli pracy marketingowej. Pozwalają one zaoszczędzić wiele godzin pracy operacyjnej na każdym kroku działalności.

Pobierz bezpłatny szablon Zaplanuj swoją zawartość i inne zasoby marketingowe za pomocą szablonu kalendarza zawartości ClickUp.

Możesz na przykład wypróbować szablon kalendarza zawartości ClickUp. Centralizuje on wszystkie Twoje plany dotyczące zawartości w jednym miejscu, pozostając jednocześnie wystarczająco elastycznym, aby dopasować się do Twojego procesu. Możesz go używać do planowania postów, przydzielania zadań, śledzenia zatwierdzeń i upewniania się, że każda zawartość jest zgodna z Twoimi większymi kampaniami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Chociaż ClickUp Brain generuje pomysły na słowa kluczowe, nie jest to tradycyjne narzędzie do badania słów kluczowych zawierające dane wyszukiwania.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 370 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4490 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

Podsumowanie: ClickUp centralizuje strategie generatywnej optymalizacji silnika wyszukiwania

Zanim odejdziesz, oto krótka lista kontrolna GEO, która pomoże Twojej marce utrzymać widoczność w wynikach generowanych przez AI:

Sprawdź, gdzie Twoja marka jest cytowana na wszystkich platformach wyszukiwania AI.

Porównaj częstotliwość cytowania z konkurencją.

Strukturyzuj swoją zawartość pod kątem skutecznych generatywnych wyszukiwarek, a nie tylko Google.

Na koniec skup się na dostarczaniu wartości. Ruch organiczny, niezależnie od tradycyjnego SEO czy generatywnego wyszukiwania AI, będzie podążał za tym.

Chcesz zarządzać tym wszystkim w jednym miejscu? Dzięki ClickUp możesz tworzyć kalendarz zawartości GEO, przypisywać zadania optymalizacyjne, wykorzystywać AI do tworzenia briefów i śledzić postępy — wszystko w jednym panelu.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp, aby rozpocząć.