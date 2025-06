Jak generatywna sztuczna inteligencja zmienia marketing: strategie i przykłady

Jesteś marketerem. Dlaczego więc czujesz się jak oszust, gdy zmagasz się z niemożliwymi terminami publikacji i zmianami w kampaniach?

Podczas gdy Ty czujesz, że nigdy nie masz wystarczająco dużo czasu, aby pogodzić kreatywność z skalą, Twoi konkurenci wydają się być wszędzie jednocześnie, przekazując idealnie dopasowane komunikaty.

73% marketerów zgadza się, że narzędzia AI mogą zwiększyć ich wydajność.

Różnica między firmami, które wdrożyły AI, a resztą szybko się powiększa. Każda minuta spędzona na powtarzalnych zadaniach lub zmaganiach z blokiem twórczym to minuta stracona na rzecz konkurencji.

Dzięki automatyzacji tworzenia, personalizacji i optymalizacji treści generatywna sztuczna inteligencja przyspiesza i usprawnia cykle pracy w marketingu bez utraty jakości wyników.

W tym przewodniku pokażemy, jak generatywna sztuczna inteligencja wpisuje się w codzienne procesy marketingowe — od generowania treści i SEO po planowanie kampanii e-mailowych — wraz z przykładami, narzędziami i wbudowanymi zabezpieczeniami etycznymi.

Czym jest generatywna sztuczna inteligencja w marketingu?

Generatywna sztuczna inteligencja (AI) odnosi się do sztucznej inteligencji, która może tworzyć (lub generować) treści — tekst, obrazy, wideo, a nawet kod — poprzez uczenie się na podstawie wzorców w istniejących danych, na których została przeszkolona.

Nie oznacza to jednak, że kampanie zostaną przekazane robotom. Chodzi o usprawnienie tego, co już działa: automatyzację żmudnych zadań, skalowanie kreatywności bez wyczerpywania zespołu oraz zapewnienie więcej czasu na skupienie się na strategii, storytellingu i wynikach.

🎨 Marketing zawsze był po części nauką, a po części sztuką. Generatywne modele AI sprawiają, że nauka staje się inteligentniejsza, a sztuka bardziej skalowalna.

Jak działa generatywna AI

W swej istocie generatywna sztuczna inteligencja wykorzystuje modele uczenia maszynowego — zwłaszcza duże modele językowe (LLM) lub modele dyfuzji — do przewidywania i generowania nowych wyników na podstawie danych, na których została przeszkolona.

👉🏼 Na przykład: Tekst : Narzędzia takie jak GPT-4 przewidują następne słowo w sekwencji na podstawie miliardów przykładów, generując szkice blogów, treści e-maili lub warianty reklam

Obrazy : Platformy takie jak DALL·E lub Midjourney remiksują style wizualne i dane wejściowe, aby tworzyć zupełnie nowe grafiki lub ilustracje

Wideo i głos: Narzędzia takie jak Synthesia generują realistyczne filmy wideo na podstawie scenariuszy, często z wielojęzycznym lektorem

✨ Magia dzieje się w tak zwanych "transformatorach" — sieciach neuronowych, które rozumieją kontekst i powiązania między elementami w sposób niedostępny dla poprzednich technologii.

Za kulisami modele te nieustannie udoskonalają się w oparciu o wzorce użytkowania, opinie użytkowników i najnowsze dane, co oznacza, że z czasem wyniki stają się coraz lepsze. Jednak ich jakość zależy od podpowiedzi, kontekstu i osób, które je weryfikują. I tu właśnie pojawiasz się Ty.

📚 Przeczytaj również: Generatywna sztuczna inteligencja a predykcyjna sztuczna inteligencja

Kluczowe korzyści z wykorzystania AI w marketingu

Korzyści płynące z generatywnej AI wykraczają daleko poza oszczędność czasu (choć jest to oczywiście bardzo cenne). Oto, co sprawia, że jest ona tak przydatna:

Tworzenie treści na dużą skalę : Twórz spersonalizowane treści dla różnych segmentów odbiorców bez zwiększania obciążenia pracą. Firmy, które dobrze wdrażają personalizację, odnotowują : Twórz spersonalizowane treści dla różnych segmentów odbiorców bez zwiększania obciążenia pracą. Firmy, które dobrze wdrażają personalizację, odnotowują o 40% większe przychody z tych działań niż przeciętne firmy

Zmniejszone ograniczenia kreatywności: Pamiętasz ten moment, kiedy próbując napisać idealny nagłówek, natrafiasz na ścianę? AI może wygenerować dziesiątki opcji, które pobudzą Twoją kreatywność, gdy utkniesz w martwym punkcie

Optymalizacja oparta na danych : AI nieustannie uczy się, co działa. Twoje ukierunkowane kampanie marketingowe stają się z czasem coraz inteligentniejsze, ponieważ AI analizuje dane dotyczące wydajności i dostosowuje się do nich

Spójny przekaz marki : Możesz trenować AI na podstawie wytycznych dotyczących marki i dotychczasowych treści, aby zachować spójność we wszystkich kanałach, nawet jeśli zaangażowanych jest wielu członków zespołu

Obciążenie strategiczne : Kiedy nie jesteś zajęty zadaniami produkcyjnymi, możesz skupić się na strategii i innowacjach — obszarach, w których nadal króluje ludzka kreatywność

Niższe koszty produkcji i czas realizacji: Tworzenie wysokiej jakości treści tradycyjnie wymaga znacznego nakładu czasu i pieniędzy. AI radykalnie zmniejsza te koszty i nakłady czasowe, zachowując jednocześnie wysoką jakość

Jednak prawdopodobnie największą zaletą generatywnej AI w marketingu jest dostępność. Narzędzia marketingowe, które kiedyś wymagały specjalistycznych umiejętności lub dużych budżetów, są teraz dostępne dla zespołów każdej wielkości. Pole gry wyrównuje się, a o zwycięstwie decyduje kreatywność, a nie tylko zasoby. 🤝

Przykłady zastosowania generatywnej AI w marketingu

Prawdziwa moc generatywnej sztucznej inteligencji tkwi w jej praktycznych zastosowaniach w całym cyklu marketingowym. Technologia generatywnej sztucznej inteligencji może zapewnić Ci największy zwrot z inwestycji poprzez:

1. Tworzenie treści oparte na AI (blogi, media społecznościowe, reklamy itp.)

Szybkość dostarczania treści stała się przewagą konkurencyjną. Ale tak samo jest z jakością — i właśnie w tym zakresie generatywna sztuczna inteligencja błyszczy, gdy jest stosowana z zamierzonym celem.

Narzędzia do pisania oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Jasper, Claude i ClickUp Brain, pomagają zespołom generować konspekty blogów, opisy produktów i podpisy do mediów społecznościowych w ciągu kilku sekund. Dzięki odpowiedniemu szkoleniu i inżynierii podpowiedzi możesz udoskonalić ogólne teksty, dostosowując je do pożądanego tonu, osobowości i sceny lejka.

🔮 Kluczowa informacja: Eksperci ds. marketingu wykorzystują AI jako partnera do burzy mózgów, a następnie nakładają na to dane klientów, ramy pozycjonowania i oceny redakcyjne, aby tworzyć wysokiej jakości treści i wzmacniać unikalny głos marki.

Korzystając z ClickUp Brain, marketerzy mogą generować treści zgodne z wizerunkiem marki bezpośrednio w środowisku zarządzania projektami ClickUp.

Generuj nowe treści lub edytuj istniejące za pomocą ClickUp Brain w ramach ClickUp Docs

Zawartość jest automatycznie formatowana i wstawiana do dokumentów ClickUp — eliminując konieczność przełączania narzędzi i utratę kontekstu. Możesz poprosić AI o stworzenie szkicu tweeta na podstawie briefu kampanii lub wygenerowanie wstępów do postów na blogu powiązanych z niestandardową personą marketingową.

Twórz szczegółowe treści i briefy kreatywne za pomocą AI w ClickUp Brain

✨ Pomaga również:

Generuj kompleksowe treści i briefy kreatywne zgodne z wytycznymi marki

Szybko twórz pierwsze wersje, które zawierają kluczowe punkty komunikatu

Skaluj różnorodność treści w różnych kanałach, zachowując spójność

Pokonaj blokady twórcze, sugerując nowe spojrzenie na znane tematy

Brakuje Ci nowych pomysłów? Pozwól ClickUp Brain przygotować coś dla Twoich potrzeb w zakresie marketingu treści

Połącz to z szablonem kalendarza marketingowego ClickUp i cyklem pracy zarządzania kampaniami, aby usprawnić proces zatwierdzania, zarządzać zasobami i przypisywać jasną własność.

Pobierz darmowy szablon Z łatwością zaplanuj swoją kolejną wielką kampanię dzięki szablonowi kalendarza marketingowego ClickUp

Pola niestandardowe w ClickUp mogą śledzić typ zawartości, kanał i udział AI, dzięki czemu zawsze wiesz, co zostało napisane przez człowieka, wspomagane przez AI lub wygenerowane przez AI, i odpowiednio śledzić wydajność.

Wynikiem jest wysokowydajny silnik, który zapewnia strategiczną, szybką i skalowalną zawartość bez konieczności rezygnacji z kreatywności lub kontroli.

🤝 Przypomnienie: Niuanse są tutaj bardzo ważne. Najlepsze strategie dotyczące treści oparte na sztucznej inteligencji nadal wymagają nadzoru ze strony człowieka.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów polega na narzędziach konwersacyjnej sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie treści, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie z ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo trafne dla Twoich zadań! Zwiększ wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

2. Spersonalizowany marketing e-mailowy i ścieżki klientów

🧠 Ciekawostka: E-mail nadal zapewnia jeden z najwyższych zwrotów z inwestycji w marketingu, zwłaszcza w przypadku marek B2C i marketingu konsumenckiego. Jednak masowe wysyłanie wiadomości ma już swoje lata. Dzisiaj wygrywa hiperpersonalizacja — e-maile, które sprawiają wrażenie napisanych specjalnie dla Ciebie.

W tym miejscu pojawiają się generatywne narzędzia AI, takie jak Copy. ai lub Salesforce Einstein. Wykorzystują one dane z przeszłych zachowań, historii zakupów lub segmentów klientów, aby tworzyć spersonalizowane wersje e-maili na dużą skalę. Pomyśl o tematach wiadomości odzwierciedlających historię przeglądania, treści dostosowanych do etapu cyklu życia i wezwań do działania powiązanych z przewidywanymi intencjami.

ClickUp umożliwia zespołom marketingowym precyzyjną koordynację tych działań.

Zautomatyzuj cykle pracy kampanii e-mailowych dzięki automatyzacji ClickUp

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz wyzwalać tworzenie zadań e-mailowych na podstawie działań klientów, takich jak rejestracja nowych użytkowników lub pobieranie treści. Możesz zarządzać wariantami testów A/B w dokumentach ClickUp i używać zadań ClickUp do koordynowania edycji tekstu, zatwierdzania kreacji i cyklu pracy kontroli jakości między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Czas powitać inteligentniejszą segmentację, szybszą realizację i ścieżki, które wydają się dopracowane, a nie szablonowe.

3. AI w optymalizacji wyszukiwarek — automatyczne wyszukiwanie i optymalizacja słów kluczowych

Prawdopodobnie słyszałeś już setki gorących opinii na temat treści SEO, zwłaszcza odkąd przeglądy AI Google przejęły SERP. I to prawda — już wcześniej wiedzieliśmy, że prawie 60% wyszukiwań odbywa się obecnie bez kliknięcia. Dzięki wynikom AI w grze jeszcze trudniej jest pozyskać ruch i konwersje za pomocą marketingu treści.

Skąd więc bierze się przewaga konkurencyjna SEO? Wynika ona z tego, jak inteligentnie potrafisz połączyć intencje wyszukiwania z strategią treści.

Elitarni specjaliści SEO wykorzystują AI do: Identyfikuj klastry semantyczne i powiązania tematyczne, które mogą umknąć ludzkiemu oku

Generuj kompleksowe briefy dotyczące zawartości, które uwzględniają pełne spektrum intencji wyszukiwania

Twórz różne wersje etykiet tytułów i opisów meta, które są zoptymalizowane zarówno dla ludzi, jak i algorytmów

🔎 Nowoczesne narzędzia SEO, takie jak Clearscope, Surfer i asystenci AI Semrush, mogą wyszukiwać klastry słów kluczowych, automatycznie generować opisy meta, a nawet tworzyć zoptymalizowane briefy dotyczące treści. Narzędzia te rozumieją autorytet tematyczny i intencje wyszukiwania, pomagając marketerom przejść od reaktywnych do proaktywnych strategii SEO.

A dobra wiadomość?

85% marketerów odnotowuje pozytywne wyniki dzięki wykorzystaniu AI do tworzenia treści SEO.

ClickUp stanie się centrum kontroli misji, które pomoże Ci wdrożyć ten cykl pracy.

Korzystaj z dokumentów ClickUp, aby przechowywać aktualne wytyczne dotyczące SEO, osadzać dane SERP bezpośrednio w zadaniach i przypisywać listy kontrolne optymalizacji wraz z rekomendacjami generowanymi przez AI

Co więcej, skorzystaj z szablonu ClickUp do tworzenia stron internetowych, aby zarządzać kampaniami SEO, od aktualizacji struktury witryny po odświeżanie treści. Oznaczaj zadania według priorytetów, przypisuj właścicieli do wewnętrznych linków i automatycznie aktualizuj statusy w miarę przechodzenia briefów przez etapy badań → pisania → publikacji.

Pobierz darmowy szablon Przejdź od mapy strony do gotowej witryny internetowej za pomocą jednego szablonu do zarządzania projektami

Dzięki połączeniu generatywnej sztucznej inteligencji i ClickUp SEO przestaje być wąskim gardłem, a staje się dźwignią wzrostu.

🔮 Kluczowa informacja: Rola AI nie ogranicza się do pomocy w tworzeniu treści SEO — pomaga również zrozumieć podstawowe wzorce decydujące o pozycji treści w wynikach wyszukiwania. Analizując tysiące stron, które odniosły sukces, AI może wyodrębnić zasady wykraczające poza proste umieszczanie słów kluczowych.

4. Chatboty i obsługa klienta oparta na AI

Czy nadal myślisz o skryptowych odpowiedziach, gdy myślisz o agentach wsparcia AI? Masz trochę do nadrobienia.

💬 Dzisiejsze modele chatbotów, oparte na LLM, takich jak GPT-4, i zintegrowane z platformami takimi jak Intercom lub Drift, mogą rozwiązywać zapytania poziomu 1, generować odpowiedzi kontekstowe, a nawet kierować użytkowników na podstawie nastroju lub pilności.

Jakie są zalety? Twoje zespoły marketingowe i CX zyskują czas bez pogorszenia jakości obsługi klienta.

Jednak automatyzacja bez odpowiedzialności jest ryzykowna. W tym pomaga ClickUp.

Wykorzystaj tablice ClickUp do wizualizacji zautomatyzowanych cykli pracy

Zespoły wsparcia i marketingu mogą korzystać z ClickUp do dokumentowania przepływu botów na tablicach ClickUp i mapach myśli, tworzenia pętli informacji zwrotnych z rozmów chatbotów do tworzenia treści (np. "jakie pytania nadal zadają ludzie?") oraz przypisywania zadań do dalszych działań przez ludzi w razie potrzeby.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj pulpity ClickUp, aby śledzić wskaźniki odrzuceń chatbotów, średni czas obsługi i wyniki satysfakcji klientów — wszystko połączone z danymi zadań w czasie rzeczywistym. Oto film wyjaśniający, jak to zrobić:

5. AI do optymalizacji tekstów reklamowych i kampanii

Skuteczne kreacje reklamowe zależą od liczby testów i iteracji. Generatywna sztuczna inteligencja przyspiesza oba te procesy. Gdy możesz przetestować 50 koncepcji zamiast pięciu, znacznie zwiększasz swoje szanse na osiągnięcie przełomowej wydajności.

📊 Platformy takie jak Meta Advantage+ i Performance Max od Google wykorzystują obecnie modele generatywne do dynamicznego testowania kombinacji nagłówków i treści. Narzędzia marketingowe AI, takie jak AdCreative. ai lub CopySmith, generują dziesiątki wariantów na podstawie danych dotyczących odbiorców i informacji o marce.

ClickUp umożliwia strategiczne zarządzanie tym chaosem. Skorzystaj z ponad 15 widoków ClickUp , aby uporządkować materiały kreatywne kampanii według platformy, segmentu odbiorców lub celu — w listach, tablicach Kanban i nie tylko.

Wybierz spośród list, tablic Kanban, wykresów Gantta i innych narzędzi do śledzenia kampanii i zasobów w ClickUp

Możesz nawet tworzyć reguły automatyzacji: po zatwierdzeniu wariantu wyzwalacz aktualizuje status, ustawienia śledzenia wydajności, a nawet synchronizuje się z zewnętrznymi platformami reklamowymi za pośrednictwem ponad 1000 integracji ClickUp.

Automatycznie przypisuj i śledź opinie dotyczące kreacji oraz zadania następcze dzięki automatyzacji ClickUp

To, co kiedyś zajmowało dni, teraz zajmuje godziny — dzięki AI i ClickUp, które tworzą szybką pętlę informacji zwrotnych między pomysłem, realizacją i optymalizacją.

6. Wizualizacje i marketing wideo generowane przez AI

🧠 Ciekawostka: Krótkie filmy wideo (21%), obrazy (19%) i transmisje wideo na żywo (16%) to obecnie jedne z najlepiej działających rodzajów treści!

Marketerzy wykorzystują obecnie AI do tworzenia makiet koncepcyjnych, generowania wizualizacji produktów lub tworzenia filmów instruktażowych na podstawie skryptów tekstowych — a wszystko to przy znacznie mniejszym nakładzie czasu i kosztów.

🎥 Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, takie jak Midjourney, Runway i Synthesia , otworzyły nowe możliwości twórcze. Synthesia pozwala na przykład zespołom tworzyć wielojęzyczne filmy wideo z udziałem rzeczników bez konieczności korzystania ze studiów lub ponownego kręcenia, przy użyciu gotowych lub niestandardowych awatarów AI.

Łatwo współpracuj z członkami zespołu i przekazuj im informacje zwrotne na temat plików dzięki funkcjom adnotacji, sprawdzania i komentowania w ClickUp

W ClickUp marketerzy mogą łatwo wdrożyć wszystkie te rozwiązania. Mogą przechowywać i dołączać zasoby wizualne w dokumentach oraz korzystać z narzędzi do sprawdzania ClickUp w celu dokumentowania opinii, przypisywania osi czasu produkcji za pomocą wykresów Gantta ClickUp oraz tworzenia pętli informacji zwrotnych za pomocą przypisanych komentarzy w celu uzyskania wskazówek wizualnych, wersjonowania i zatwierdzania.

🔮 Kluczowa informacja: Narzędzia AI wyrównują tradycyjnie stromą krzywą uczenia się projektowania wizualnego. Zespoły marketingowe nie muszą już wybierać między szybkością, jakością i kosztami — mogą zoptymalizować wszystkie trzy aspekty jednocześnie.

Praktyczne przykłady generatywnej sztucznej inteligencji w marketingu

Wyjdźmy teraz poza teorię i zobaczmy, jak przyszłościowe marki wdrażają generatywną AI, aby rozwiązywać rzeczywiste wyzwania marketingowe.

AI dla treści i kampanii

Coca-Cola: platforma Create Real Magic

Firma Coca-Cola wykorzystała generatywną sztuczną inteligencję, aby połączyć klasyczny branding z treściami generowanymi przez użytkowników, personalizując kampanie marketingowe i zwiększając interakcję z konsumentami oraz świadomość marki, szczególnie wśród pokolenia Z.

Stworzyli oni własną platformę, która umożliwia konsumentom i twórcom generowanie markowych grafik przy użyciu kultowych elementów Coca-Coli, takich jak butelka o charakterystycznym kształcie, logo, Święty Mikołaj i polarny miś.

Kampania zachęcała do globalnego udziału, a wybrane prace zostały wyświetlone na cyfrowych billboardach na nowojorskim Times Square i londyńskim Piccadilly Circus. W rezultacie konsumenci stworzyli ponad 120 000 dzieł sztuki przy użyciu narzędzi AI, pokazując skok jakości obrazów AI od DALL-E 2 do DALL-E 3.

Heinz: Wzmocnienie tożsamości marki dzięki obrazom AI

Firma Heinz przeprowadziła eksperyment z wykorzystaniem DALL-E 2 firmy OpenAI w celu wygenerowania obrazów na podstawie podpowiedzi, takich jak "keczup". AI konsekwentnie tworzyła obrazy przypominające kultowy design butelki Heinz, nawet bez wyraźnych wzmianek o marce.

Kampania ta podkreśliła silną rozpoznawalność marki Heinz i jej skojarzenia z keczupem, osiągając ponad 1,15 miliarda wyświetleń i 38% wyższy wskaźnik zaangażowania w porównaniu z poprzednimi kampaniami.

Personalizacja oparta na AI w handlu elektronicznym i sprzedaży detalicznej

Rufus firmy Amazon: asystent zakupowy AI zwiększający przychody

Amazon wprowadził Rufusa, asystenta zakupowego opartego na sztucznej inteligencji, aby usprawnić wyszukiwanie produktów i rekomendacje. Rufus, uruchomiony w lutym 2024 r., pomaga klientom znaleźć produkty dostosowane do ich preferencji.

za pośrednictwem Amazon

Amazon szacuje, że Rufus pośrednio wygeneruje ponad 700 milionów dolarów zysku operacyjnego w 2025 roku, wpływając na zwiększenie wydatków klientów.

Deep Brew: sekret hiperpersonalizacji Starbucks

Starbucks korzysta z zaawansowanej platformy AI o nazwie Deep Brew, która wykorzystuje ogromne ilości danych klientów, w tym historię transakcji, porę dnia, pogodę, lokalizację i inne dane kontekstowe, aby spersonalizować oferty i rekomendacje dla lojalnych członków.

Platforma ta umożliwia Starbucks sugerowanie odpowiedniego produktu w odpowiednim momencie, poprawiając jakość obsługi klienta i zwiększając jego zaangażowanie. Personalizacja oparta na sztucznej inteligencji obejmuje również aplikację mobilną i obsługę w sklepie, gdzie barmani mogą rozpoznawać klientów i ich preferencje, zapewniając płynną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb obsługę. Deep Brew pomaga również optymalizować zapasy, zatrudnienie i działalność sklepów w oparciu o analizę predykcyjną.

Starbucks odnotowuje znaczną poprawę zaangażowania klientów i zwrotu z inwestycji dzięki wysiłkom marketingowym opartym na AI. Na przykład wewnętrzne raporty wskazują na 30-procentowy wzrost zwrotu z inwestycji i 15-procentowy wzrost zaangażowania klientów dzięki personalizacji AI i marketingowi ukierunkowanemu.

AI w marketingu influencerskim i zaangażowaniu w mediach społecznościowych

Sztuczna inteligencja integruje obecnie analizę tekstu, obrazu, wideo i audio, aby holistycznie rozumieć rozmowy w mediach społecznościowych, umożliwiając markom tworzenie bogatszych i bardziej angażujących treści.

Systemy AI pomagają nawet platformom społecznościowym wykrywać i usuwać szkodliwe treści, takie jak mowa nienawiści, fałszywe wiadomości i spam, skuteczniej niż moderatorzy. Są one biegłe w identyfikowaniu fałszywych kont i botów, zapewniając bezpieczniejsze i bardziej godne zaufania środowiska społecznościowe.

👉🏼 Marki takie jak Prada, Versace i Red Bull wykorzystują influencerów AI do promocji online. Te wirtualne osobowości angażują odbiorców na platformach społecznościowych, oferując markom nowy sposób nawiązywania kontaktu z konsumentami.

za pośrednictwem Instagram

🤖 Przykład: Stworzona przez startup Brud w 2016 roku Lil Miquela jest jedną z pierwszych i najbardziej znanych influencerek AI. Łączy modę, aktywizm i muzykę, wydaje własne utwory i występuje w teledyskach. Jej realistyczna osobowość i umiejętność opowiadania historii sprawiły, że stała się pionierką w marketingu influencerskim AI. Współpracowała między innymi z takimi markami jak BMW, Samsung i Calvin Klein.

To, co sprawia, że te przykłady generatywnej AI w marketingu są tak skuteczne, to sposób, w jaki marki zintegrowały AI z istniejącymi cyklami pracy. Nie zastąpiły one zespołów marketingowych, ale wyposażyły je w narzędzia, które zwiększyły ich możliwości.

Wybór odpowiednich narzędzi AI może znacznie usprawnić strategie marketingowe. Wybraliśmy kilka, które sprawdzają się w zespołach takich jak Twój:

ClickUp Brain

Szukasz AI, która będzie pełnić rolę wbudowanego stratega ds. treści w Twoim zespole marketingowym? ClickUp Brain to natywny asystent AI ClickUp, który jest niezwykle wszechstronny. Jest płynnie zintegrowany z zadaniami, dokumentami i cyklami pracy, pomagając generować treści zgodne z wizerunkiem marki na potrzeby blogów, e-maili, postów w mediach społecznościowych, briefów kampanii i nie tylko — dokładnie tam, gdzie odbywa się praca.

Użyj ClickUp Brain, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat pomysłów dotyczących treści i dopracować je

Dzięki kontekstowej świadomości wynikającej z opisów zadań, celów projektu i komentarzy zespołu w ClickUp, ClickUp Brain tworzy treści zgodne z Twoją strategią, a nie tylko podpowiedziami.

Najlepiej sprawdza się w zespołach marketingowych, które chcą tworzyć i iterować treści w scentralizowanym obszarze roboczym bez konieczności przełączania się między narzędziami. Wiedzą one bowiem, że prawdziwą przewagę konkurencyjną zapewnia ujednolicenie działań marketingowych na jednej platformie, gdzie AI może uczyć się na podstawie całego ekosystemu marketingowego, a nie tylko na podstawie pojedynczych zadań.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Uzyskaj dostęp do różnych modeli LLM w jednym narzędziu dzięki ClickUp Brain. Wypróbuj Claude do generowania treści, GPT i Gemini do dogłębnych badań i wnioskowania, a ClickUp Brain do osadzania wiedzy kontekstowej z obszaru roboczego w treści! Przełączaj się między wieloma modelami LLM za pomocą ClickUp Brain i optymalizuj model pod kątem danego zadania

Jasper

Jasper to solidny asystent pisania AI dostosowany do potrzeb marketerów, agencji i zespołów zajmujących się treścią, których celem jest skalowanie produkcji wysokiej jakości treści. Oferuje ponad 50 szablonów dla różnych typów treści, w tym postów na blogu, tekstów reklamowych i e-maili.

Dzięki wsparciu dla ponad 30 języków i integracji z narzędziami takimi jak Surfer SEO i Copyscape, Jasper zapewnia optymalizację treści i brak plagiatu.

Copy. ai

Copy. ai jest przeznaczony dla marketerów, którzy chcą szybko dostosowywać zawartość do różnych formatów, w tym postów w mediach społecznościowych, opisów produktów i wiadomości e-mail. Intuicyjny interfejs i obszerna biblioteka szablonów sprawiają, że jest on dostępny dla użytkowników o każdym poziomie umiejętności.

Platformy do tworzenia obrazów i wideo AI

Midjourney

Midjourney to generator obrazów oparty na sztucznej inteligencji, znany ze swojej zdolności do tworzenia wysokiej jakości wizualizacji w różnych stylach artystycznych na podstawie podpowiedzi tekstowych. Dostępny za pośrednictwem Discord, jest przeznaczony dla projektantów i marketerów poszukujących unikalnych obrazów do kampanii.

🧠 Ciekawostka: Jako użytkownik ClickUp nie musisz inwestować w oddzielne narzędzie do generowania obrazów AI. Tablice ClickUp oferują idealne płótno do generowania grafiki i obrazów AI za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych! Użyj ClickUp Brain, aby generować makiety, diagramy i wiele więcej na tablicach ClickUp

DALL-E 3

DALL·E 3, opracowany przez OpenAI, to najnowocześniejszy model generowania obrazów, który przekształca szczegółowe podpowiedzi tekstowe w wysokiej jakości, oryginalne wizualizacje.

W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, DALL·E 3 jest głęboko zintegrowany z ChatGPT, co pozwala użytkownikom na iterację i udoskonalanie podpowiedzi obrazowych w formie konwersacji. Dzięki temu idealnie nadaje się dla marketerów i zespołów kreatywnych, którzy chcą generować unikalne wizualizacje do kampanii, reklam lub treści bez konieczności zaczynania od zera lub korzystania z banków zdjęć.

Runway

Runway Gen-2 to najnowocześniejsze narzędzie do generowania wideo oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia twórcom przekształcanie podpowiedzi tekstowych, obrazów lub istniejących filmów w dynamiczne treści wideo o wysokiej jakości.

Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne ruchy kamery i pędzle ruchu użytkownicy mogą kierować ruchem określonych elementów w kadrze, zyskując niezrównaną kontrolę nad kreatywnością. To sprawia, że jest to nieoceniony atut dla marketerów, twórców treści i filmowców, którzy chcą tworzyć atrakcyjne wizualnie narracje bez konieczności angażowania znacznych zasobów.

Hedra

Hedra to platforma do generowania wideo oparta na AI, która umożliwia użytkownikom tworzenie realistycznych i animowanych filmów poprzez łączenie obrazów i dźwięku z syntezą mowy. Model Character-3 integruje wideo, głos, ruch i emocje, zapewniając doskonałą jakość postaci, dzięki czemu nadaje się do zastosowań marketingowych w przedsiębiorstwach.

Oprogramowanie do automatyzacji marketingu oparte na AI

HubSpot Marketing Hub

HubSpot oferuje funkcje AI w ramach pakietu do automatyzacji marketingu, w tym optymalizację treści i predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów. Łączy CRM z narzędziami marketingowymi opartymi na AI do optymalizacji treści, personalizacji i zarządzania kampaniami.

Kompleksowe narzędzia i solidne funkcje analityczne sprawiają, że jest to rozwiązanie idealne dla firm poszukujących kompleksowego rozwiązania marketingowego.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein zapewnia funkcje AI w całej platformie Salesforce, pomagając w uzyskiwaniu informacji o klientach i spersonalizowanym marketingu. Głęboka integracja z produktami Salesforce i zaawansowana analityka sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.

Marketo

Marketo to platforma do automatyzacji marketingu klasy korporacyjnej z funkcjami AI do oceny potencjalnych klientów, przewidywania treści i optymalizacji kampanii. Jest znana z kompleksowych funkcji B2B, dojrzałej technologii i dogłębnej analityki.

ClickUp dla zespołów marketingowych

Oprócz możliwości AI, ClickUp zapewnia kompleksowe zarządzanie cyklem pracy marketingowej z automatyzacją, która łączy strategię z realizacją.

Szablon planu marketingowego ClickUp został stworzony dla marketerów, którzy potrzebują przejrzystego, powtarzalnego systemu do zarządzania kampaniami wielokanałowymi. Zawiera gotowe sekcje do ustawiania celów kampanii, definiowania grup docelowych, śledzenia budżetu w porównaniu z rzeczywistymi wydatkami oraz przypisywania zadań związanych z treścią, projektowaniem i płatnymi mediami.

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj gotową strukturę do planowania, realizacji i śledzenia kampanii w jednym miejscu dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Dzięki niestandardowym polom, wykresom Gantta i automatycznym aktualizacjom statusu pomaga zespołom dostosować strategię i kontrolować każdy element, od rozpoczęcia do podsumowania.

📚 Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

ClickUp może służyć jako hub automatyzacji do planowania kampanii, tworzenia treści, koordynacji uruchamiania kampanii oraz raportowania i optymalizacji wyników.

Oto kilka prostych przykładów cyklu pracy, które pomogą Ci zacząć:

Przykład 1: Zarządzanie produkcją treści

Cykl pracy nad treścią obejmuje wielu interesariuszy, edycje, zatwierdzanie i terminy — a śledzenie tego wszystkiego to praca na pełen etat.

Utwórz zadanie dla każdego zasobu (blog, wideo, post w mediach społecznościowych) za pomocą szablonu kalendarza marketingowego w ClickUp

Zastosuj pola niestandardowe, takie jak typ zawartości, kanał, etap lejka, termin i inne, aby zapewnić dostępność szczegółowych informacji

Wykorzystaj automatyzację, aby: Przydzielić zadanie autorowi, gdy status = "Gotowy do wersji roboczej" Powiadomić redaktora, gdy status = "W trakcie przeglądu" Zaktualizować kalendarz publikacji, gdy status = "Zatwierdzony"

Przypisz zadanie autorowi, gdy status = "Gotowy do wersji roboczej"

Powiadom redaktora, gdy status = "W trakcie sprawdzania"

Zaktualizuj kalendarz publikacji, gdy status = "Zatwierdzone"

Przypisz zadanie autorowi, gdy status = "Gotowe do wersji roboczej"

Powiadom redaktora, gdy status = "W trakcie przeglądu"

Zaktualizuj kalendarz publikacji, gdy status = "Zatwierdzone"

🧠 Bonus ClickUp Brain: Twórz szkice treści, generuj pierwsze wersje lub podsumowuj wątki z opiniami w ramach zadania, oszczędzając godziny na wymianie informacji. Szybko kondensuj kluczowe aktualizacje z komentarzy, zmian statusu, nowych podzadań i głównych aktualizacji projektu za pomocą ClickUp Brain

Przykład 2: Raportowanie wyników i optymalizacja

Liderzy marketingu i zespoły często borykają się z problemem fragmentarycznych danych dotyczących wydajności, rozproszonych po arkuszach kalkulacyjnych, platformach analitycznych i skrzynkach odbiorczych członków zespołu. Raportowanie staje się comiesięczną walką, wnioski są opóźnione, a optymalizacja następuje zbyt późno, aby miała znaczenie.

Zacznij od systematycznego szablonu Skorzystaj z Skorzystaj z szablonu raportu marketingowego w ClickUp, aby stworzyć dedykowaną przestrzeń do podsumowań kampanii Każde zadanie lub dokument raportu zawiera uporządkowane sekcje: cele, wskaźniki kanałów, budżet a rzeczywiste wydatki, najważniejsze osiągnięcia, wnioski i kolejne kroki Skorzystaj z szablonu raportu marketingowego w ClickUp , aby stworzyć dedykowaną przestrzeń do podsumowań kampanii Każdy raport Zadanie lub Dokument zawiera uporządkowane sekcje: Cele, Metryki kanałów, Budżet a rzeczywiste wydatki, Największe sukcesy, Wnioski i Kolejne kroki Śledź wyniki w czasie rzeczywistym Dodaj pola niestandardowe do zadań kampanii, aby uzyskać: Konwersje wydatków CTR/wskaźnik zaangażowania Parametry UTM Platforma (Google, Meta, LinkedIn itp.) Skorzystaj Dodaj pola niestandardowe do zadań kampanii, aby uzyskać: Konwersje wydatków CTR/wskaźnik zaangażowania Parametry UTM Platforma (Google, Meta, LinkedIn itp.) Skorzystaj z formularzy ClickUp , aby zebrać opinie od interesariuszy (sprzedaż, obsługa klienta, kierownictwo) po uruchomieniu kampanii Dodaj pola niestandardowe do zadań kampanii, aby uzyskać informacje o: konwersjach wydatków, CTR/wskaźniku zaangażowania, parametrach UTM, platformie (Google, Meta, LinkedIn itp.) Wydaj Konwersje Współczynnik klikalności/wskaźnik zaangażowania Parametry UTM Platforma (Google, Meta, LinkedIn itp.) Skorzystaj z formularzy ClickUp , aby zebrać opinie od interesariuszy (sprzedaż, obsługa klienta, kadra kierownicza) po uruchomieniu produktu Zautomatyzuj wyzwalacze raportowania Utwórz automatyzacje ClickUp , aby: Przypisać zadanie raportowania, gdy kampania zostanie oznaczona jako "Uruchomiona" Przenieść kampanię do "Przeglądu" po X dniach Automatycznie przypominać właścicielom o wypełnieniu pól dotyczących wydajności na 48 godzin przed terminem raportu Utwórz automatyzacje ClickUp , aby: Przypisać zadanie raportowania, gdy kampania zostanie oznaczona jako "Uruchomiona" Przenieść kampanię do "Przeglądu" po X dniach Automatycznie przypominać właścicielom o wypełnieniu pól dotyczących wydajności na 48 godzin przed terminem raportu Przypisz zadanie raportowania, gdy kampania zostanie oznaczona jako "Uruchomiona" Przenieś kampanię do "Przeglądu" po X dniach Automatyczne przypomnienia dla właścicieli o wypełnieniu pól dotyczących wydajności na 48 godzin przed terminem raportowania Twórz dynamiczne pulpity nawigacyjne Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby pobierać dane na żywo z zadań i kampanii: Wykresy kołowe pokazujące alokację budżetu według kanałów Wykresy liniowe śledzące trendy konwersji w czasie Tabele podsumowujące zwrot z inwestycji w kampanię Karty filtrowane według właściciela kampanii, etapu lejka lub zespołu Pulpity nawigacyjne zapewniają kierownictwu marketingu natychmiastową widoczność i mogą być udostępniane kadrze kierowniczej lub klientom jako okno wydajności w czasie rzeczywistym Użyj pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby pobierać dane na żywo z zadań i kampanii: Wykresy kołowe pokazujące alokację budżetu według kanałów Wykresy liniowe śledzące trendy konwersji w czasie Tabele podsumowujące zwrot z inwestycji w kampanię Karty filtrowane według właściciela kampanii, etapu lejka lub zespołu Wykresy kołowe przedstawiające alokację budżetu według kanałów Wykresy liniowe śledzące trendy konwersji w czasie Tabele podsumowujące zwrot z inwestycji w kampanie Karty filtrowane według właściciela kampanii, etapu lejka lub zespołu Te pulpity zapewniają kierownictwu marketingu natychmiastową widoczność i mogą być udostępniane kadrze kierowniczej lub klientom jako okno wydajności w czasie rzeczywistym

Skorzystaj z szablonu raportu marketingowego w ClickUp , aby stworzyć dedykowaną przestrzeń do podsumowań kampanii

Każdy raport Zadanie lub Dokument zawiera uporządkowane sekcje: Cele, Metryki kanałów, Budżet a rzeczywiste wyniki, Najważniejsze osiągnięcia, Wnioski i Kolejne kroki

Dodaj pola niestandardowe do zadań kampanii, aby uzyskać informacje o: konwersjach wydatków, CTR/wskaźniku zaangażowania, parametrach UTM, platformie (Google, Meta, LinkedIn itp.)

Wydaj

Konwersje

Współczynnik klikalności/wskaźnik zaangażowania

Parametry UTM

Platforma (Google, Meta, LinkedIn itp.)

Skorzystaj z formularzy ClickUp , aby zebrać opinie od interesariuszy (sprzedaż, obsługa klienta, kadra kierownicza) po uruchomieniu produktu

Wydaj

Konwersje

Współczynnik klikalności/wskaźnik zaangażowania

Parametry UTM

Platforma (Google, Meta, LinkedIn itp.)

Utwórz automatyzacje ClickUp , aby: Przypisać zadanie raportowania, gdy kampania zostanie oznaczona jako "Uruchomiona" Przenieść kampanię do "Przeglądu" po X dniach Automatycznie przypominać właścicielom o wypełnieniu pól dotyczących wydajności na 48 godzin przed terminem raportu

Przypisz zadanie raportowania, gdy kampania zostanie oznaczona jako "Uruchomiona"

Przenieś kampanię do "Przeglądu" po X dniach

Automatyczne przypomnienia dla właścicieli o wypełnieniu pól dotyczących wydajności na 48 godzin przed terminem raportowania

Przypisz zadanie raportowania, gdy kampania zostanie oznaczona jako "Uruchomiona"

Przenieś kampanię do "Przeglądu" po X dniach

Automatyczne przypomnienia dla właścicieli o wypełnieniu pól dotyczących wydajności na 48 godzin przed terminem raportowania

Użyj pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby pobierać dane na żywo z zadań i kampanii: Wykresy kołowe pokazujące alokację budżetu według kanałów Wykresy liniowe śledzące trendy konwersji w czasie Tabele podsumowujące zwrot z inwestycji w kampanię Karty filtrowane według właściciela kampanii, etapu lejka lub zespołu

Wykresy kołowe przedstawiające alokację budżetu według kanałów

Wykresy liniowe śledzące trendy konwersji w czasie

Tabele podsumowujące zwrot z inwestycji w kampanie

Karty filtrowane według właściciela kampanii, etapu lejka lub zespołu

Te pulpity zapewniają kierownictwu marketingu natychmiastową widoczność i mogą być udostępniane kadrze kierowniczej lub klientom jako okno wydajności w czasie rzeczywistym

Wykresy kołowe przedstawiające alokację budżetu według kanałów

Wykresy liniowe śledzące trendy konwersji w czasie

Tabele podsumowujące zwrot z inwestycji w kampanie

Karty filtrowane według właściciela kampanii, etapu lejka lub zespołu

Uzyskaj jasny, skonsolidowany widok wpływu swoich działań marketingowych — od zasięgu treści po konwersje sprzedaży — dzięki pulpitowi marketingowemu ClickUp

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain, aby automatycznie podsumować wyniki kampanii i wygenerować zalecenia dotyczące optymalizacji na podstawie dotychczasowych wyników.

Wykorzystując te narzędzia, marketerzy mogą ulepszyć swoje strategie cyfrowe, usprawnić cykle pracy i dostarczać spersonalizowane doświadczenia swoim odbiorcom. ClickUp, dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji i konfigurowalnym szablonom, służy jako centralny hub (lub aplikacja do wszystkiego) do zarządzania zespołami marketingowymi i automatyzacji cykli pracy.

Wyzwania i kwestie etyczne związane z marketingiem opartym na AI

Wraz z coraz większym stopniem zaawansowania treści generowanych przez AI zaciera się granica między pracą wykonaną przez człowieka a pracą stworzoną przez AI. Świadome marki muszą ustanowić jasne zasady dotyczące wykorzystania AI i ujawniania informacji, aby zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych wewnętrznych i danych klientów. Pozwala to również wzmocnić zaufanie klientów i zapewnić uczciwe praktyki biznesowe.

Oto kilka wyzwań i kwestii etycznych, na które należy się przygotować:

1. Prywatność danych i zgoda

Marketing oparty na AI w dużym stopniu polega na gromadzeniu i analizowaniu ogromnych ilości danych konsumenckich, w tym zachowań podczas przeglądania stron internetowych, historii zakupów i interakcji w mediach społecznościowych. Jednak pojawiają się obawy, gdy dane te są gromadzone bez wyraźnej zgody lub wykorzystywane w celach innych niż zamierzone.

Kluczowe kwestie:

Przejrzystość: jasno komunikuj praktyki gromadzenia danych i uzyskaj wyraźną zgodę konsumentów

Ochrona danych: Wdrożenie solidnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji przed naruszeniami

Zgodność z przepisami: Przestrzegaj przepisów dotyczących prywatności danych, takich jak RODO i CCPA, aby zapewnić zgodność z prawem przetwarzania danych

2. Algorytmiczne uprzedzenia i inkluzywność

📌 Badanie wykazało, że tematyka komunikatów w sloganie marketingowych generowanych przez AI związanych z finansami różniła się znacznie w zależności od czynników demograficznych. * "Kobiety, osoby młodsze, osoby o niskich dochodach i osoby z niższym wykształceniem otrzymują bardziej zróżnicowane komunikaty w porównaniu z osobami starszymi, o wyższych dochodach i wyższym wykształceniem", co może prowadzić do nierównego traktowania.

Systemy AI uczą się na podstawie danych historycznych, które mogą zawierać nieodłączne uprzedzenia związane z rasą, płcią lub statusem społeczno-ekonomicznym.

Jak złagodzić takie uprzedzenia, aby zapobiec dyskryminacji w marketingu?

👉🏼 Upewnij się, że modele AI są szkolone na różnorodnych i reprezentatywnych zbiorach danych. Należy również przeprowadzać okresowe przeglądy wyników AI w celu identyfikacji i korygowania błędów. A krok, który nie podlega negocjacjom? Utrzymanie udziału człowieka w procesach decyzyjnych, aby wychwycić i rozwiązać potencjalne problemy.

3. Przejrzystość i wyjaśnialność

"Czarna skrzynka", jaką są niektóre algorytmy AI, utrudnia zrozumienie procesu podejmowania decyzji, co prowadzi do braku przejrzystości. Ta nieprzejrzystość może podważyć zaufanie konsumentów, zwłaszcza gdy nie są oni świadomi tego, w jaki sposób ich dane wpływają na zawartość marketingową.

Oto kilka najlepszych praktyk, które możesz zastosować:

Wyjaśnialna sztuczna inteligencja (XAI): Polegaj na modelach AI, które zapewniają jasne wyjaśnienia swoich decyzji

Edukacja konsumentów: Informowanie użytkowników o tym, jak AI wpływa na wyświetlaną im zawartość i podejmowane decyzje

Ramy odpowiedzialności: Ustal protokoły postępowania w przypadku problemów wynikających z decyzji podejmowanych przez AI

4. Dezinformacja i deepfake'i

Wraz z demokratyzacją AI łatwiej niż kiedykolwiek jest generować realistyczne, ale fałszywe treści, co prowadzi do rozprzestrzeniania się dezinformacji.

Godnym uwagi przykładem jest wydarzenie Glasgow Willy Wonka, podczas którego reklamy wygenerowane przez AI wprowadziły konsumentów w błąd, co spowodowało publiczną reakcję.

Środki zapobiegawcze obejmują:

Weryfikacja treści: Wdrożenie protokołów sprawdzania faktów dla treści generowanych przez AI

Ujawnienie informacji: Wyraźnie oznaczaj treści generowane przez AI, aby poinformować konsumentów

Zgodność z przepisami: Przestrzegaj standardów i przepisów dotyczących reklamy, aby zapobiec nieuczciwym praktykom

5. AI washing i fałszywe przedstawianie informacji

Niektóre firmy wyolbrzymiają wykorzystanie AI w swoich produktach lub usługach, co jest praktyką znaną jako "AI washing". Może to wprowadzać w błąd konsumentów i inwestorów, co widać w przypadkach, gdy firmy poniosły kary za fałszywe twierdzenia dotyczące integracji AI.

Nasze rekomendacje?

Dokładnie przedstaw rolę AI w produktach i usługach

Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi oświadczeń dotyczących AI, aby uniknąć konsekwencji prawnych

Buduj zaufanie poprzez przejrzystość i autentyczność w komunikacji związanej z AI

7. Równowaga współpracy między człowiekiem a AI

Być może najbardziej subtelnym wyzwaniem jest utrzymanie właściwej równowagi między wydajnością AI a ludzką kreatywnością.

Artykuł opublikowany w HBR donosi, że ludzie współpracujący z generatywną AI osiągają znacznie lepsze wyniki i wydajność w zadaniach takich jak pisanie i burza mózgów w porównaniu z ludźmi pracującymi samodzielnie lub wyłącznie z AI. Jednak motywacja wewnętrzna spadła o 11%, a znudzenie wzrosło o 20% wśród uczestników, którzy współpracowali z gen AI przy jednym zadaniu, a następnie samodzielnie podjęli się innego zadania.

Magia dzieje się, gdy przestajemy postrzegać AI jako zamiennik, a zaczynamy traktować ją jako naszego kreatywnego partnera. Najbardziej skuteczne zespoły projektują inteligentne cykle pracy, w których AI zajmuje się czasochłonnymi zadaniami, a ludzie skupiają się na tym, co robią najlepiej: myśleniu strategicznym i kierowaniu kreatywnością.

8. Negatywny wpływ na środowisko

Wpływ AI na środowisko staje się realnym wyzwaniem dla zespołów marketingowych, które podjęły zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Duże modele AI wymagają znacznych zasobów obliczeniowych, co przyczynia się do problemów środowiskowych.

Warto podejść do tego praktycznie — wdrożyć zasady użytkowania, które zastrzegają intensywne przetwarzanie AI dla zastosowań o wysokiej wartości, a do rutynowych zadań wykorzystują lżejsze modele. Chodzi o przemyślane wykorzystanie tych potężnych narzędzi, a nie o ich stosowanie bez rozróżnienia.

9. Kwestie związane z własnością intelektualną

Sytuacja prawna dotycząca treści generowanych przez AI i własności intelektualnej pozostaje niepewna. Kwestie dotyczące własności praw autorskich, dozwolonego użytku i przypisywania autorstwa wciąż ewoluują. Zespoły marketingowe powinny opracować jasne zasady dotyczące interakcji narzędzi AI z chronionymi utworami oraz rozważyć oznaczanie znakiem wodnym lub przypisywanie autorstwa zasobów generowanych przez AI.

Droga naprzód wymaga przemyślanego podejścia, które równoważy innowacyjność z odpowiedzialnością. Proaktywnie reagując na te wyzwania, marketerzy mogą wykorzystać potencjał AI, jednocześnie budując zrównoważone, etyczne praktyki, które wzmacniają zaufanie do marki w coraz bardziej opartym na AI środowisku.

Przyszłe trendy w generatywnej sztucznej inteligencji w marketingu

Na podstawie aktualnych trendów technologicznych i sygnałów rynkowych przedstawiamy kierunki rozwoju branży.

1. Generatywna sztuczna inteligencja staje się podstawą działań marketingowych

Generatywna sztuczna inteligencja przeszła od nowości do konieczności w nowoczesnym marketingu.

88% marketerów korzysta obecnie z AI w swojej codziennej pracy, a 93% wykorzystuje ją do szybszego generowania treści, a 90% do przyspieszenia procesu podejmowania decyzji.

2. Generatywna optymalizacja wyszukiwarek (AEO) zastępuje tradycyjne SEO

Wraz z pojawieniem się chatbotów AI, takich jak ChatGPT i Claude, użytkownicy coraz częściej poszukują informacji za pośrednictwem interfejsów konwersacyjnych, co prowadzi do powstania generatywnej optymalizacji silników (GEO).

W przeciwieństwie do tradycyjnego SEO, które koncentruje się na rankingach słów kluczowych, GEO ma na celu optymalizację treści pod kątem odpowiedzi generowanych przez AI, odpowiadając na grupy powiązanych pytań w celu zwiększenia widoczności na różnych platformach AI.

🧠 Ciekawostka: 19% marketerów już planuje opracowanie strategii SEO dla generatywnej sztucznej inteligencji w wyszukiwarkach.

3. Hiperpersonalizacja na dużą skalę

Granice personalizacji wkrótce zostaną przekroczone. Spersonalizowane doświadczenia już teraz motywują 80% klientów do konwersji, ale obecne podejście zazwyczaj polega na segmentacji klientów na szerokie grupy.

Systemy AI umożliwiają prawdziwy marketing 1:1 w skali przedsiębiorstwa, dzięki czemu wiodące marki mogą dostarczać każdemu klientowi unikalne treści oparte na wzorcach zachowań w czasie rzeczywistym.

👀 Czy wiesz, że... Narzędzia takie jak Dynamic Yield i Adobe Target ułatwiają dostosowywanie doświadczeń klientów w czasie rzeczywistym, umożliwiając dostosowywanie treści, rekomendacji produktów i komunikatów, które trafiają do poszczególnych osób.

4. Wielomodalna sztuczna inteligencja usprawnia tworzenie treści

Przyszłość należy do systemów AI, które płynnie współpracują z tekstem, obrazem, dźwiękiem i wideo. Systemy te umożliwią marketerom tworzenie zintegrowanych kampanii, w których zawartość automatycznie dostosowuje się do różnych kanałów, zachowując spójność marki — na przykład generując podsumowania wideo na podstawie opisów tekstowych lub tworząc obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych

👀 Czy wiesz, że... Firma Gartner przewiduje, że do 2027 r. 40% rozwiązań generatywnej sztucznej inteligencji ( GenAI) będzie multimodalnych, w porównaniu z 1% w 2023 r. Jedna czwarta marketerów już planuje wykorzystać AI do przekształcania tekstu w kampanie multimodalne.

5. Agenci AI zmieniają relacje z klientami

Zaawansowani agenci AI rewolucjonizują interakcje z klientami, zapewniając bardziej spersonalizowane, responsywne i ciągłe zaangażowanie. Zintegrowani z platformami komunikacyjnymi, takimi jak WhatsApp, agenci ci wykonują zadania w zakresie obsługi klienta, kodowania, usług prawnych i planowania opieki zdrowotnej, wykorzystując ogromne ilości danych użytkowników w celu dostosowania doświadczeń.

Jednak ta bliskość niesie ze sobą ryzyko, ponieważ błędy mogą zniszczyć zaufanie.

🧠 Ciekawostka: Jeden na pięciu marketerów planuje zbadać możliwość wykorzystania agentów AI do automatyzacji inicjatyw marketingowych, od strategii po realizację.

Marketerzy, którzy odniosą sukces w erze AI, to ci, którzy przyjmą te trendy, zachowując jednocześnie strategiczne myślenie i kreatywny wgląd, których nie da się odtworzyć za pomocą technologii.

AI prawdopodobnie nie zastąpi marketerów w najbliższym czasie, ale marketerzy, którzy skutecznie wykorzystują AI, zastąpią tych, którzy tego nie robią.

Sprzedawaj mądrzej dzięki AI, która działa dla Ciebie

Od hiperpersonalizowanych wiadomości e-mail po wysokowydajne teksty reklamowe — AI już zaczęła zmieniać każdy krok lejka sprzedażowego. Ale gdzie leży prawdziwa przewaga konkurencyjna? Nie w samych narzędziach. Chodzi o to, jak je koordynujesz.

Wniosek jest następujący: AI potrzebuje strategii, struktury i widoczności, aby zapewnić rzeczywistą wartość. I właśnie tym wyróżnia się ClickUp.

Dzięki ClickUp Brain marketerzy wykraczają poza generowanie treści i płynnie łączą je z szerszym kontekstem. Twórz projekty kampanii bezpośrednio w zadaniach, automatyzuj powtarzalne cykle pracy, wykorzystuj AI do podsumowywania i analizowania trendów oraz śledź postępy wszystkich interesariuszy — wszystko w jednym obszarze roboczym stworzonym dla nowoczesnych zespołów marketingowych.

Niezależnie od tego, czy skalujesz silnik treści, optymalizujesz SEO, czy testujesz kreacje w pięciu zestawach reklam i trzech personach, ClickUp pomoże Ci zrobić to szybciej, mądrzej i bez utraty przewagi konkurencyjnej.

Generatywna sztuczna inteligencja zmienia zasady gry. Jeśli jesteś gotowy, aby zbudować zespół marketingowy przyszłości, zacznij od narzędzia, które myśli razem z Tobą. 👉 Wypróbuj ClickUp już dziś i zrealizuj swoją strategię marketingową opartą na sztucznej inteligencji.