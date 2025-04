10 skutecznych narzędzi SEO dla agencji w 2025 roku

Czy starasz się mieć jedno oko na pozyskiwanie klientów, inne na zarządzanie powiązaniami z istniejącymi klientami, a jeszcze inne na zarządzanie projektami SEO i teamami, a jeszcze inny o tym, jak w przyszłości przenieść swoją agencję na wyższy poziom?

Prowadzenie skutecznej agencji SEO nie jest prostym zadaniem. Istnieje więcej funkcji SERP, wyszukiwarek, oczekiwań klientów i aktualizacji algorytmów, które należy uwzględnić niż kiedykolwiek wcześniej.

Sama ilość pracy może być przytłaczająca i odwracać uwagę nawet najbardziej doświadczonych specjalistów SEO od tego, co naprawdę ważne. Co więcej, nie da się tego wszystkiego zrobić ręcznie, bez względu na wielkość zespołu.

Właśnie dlatego potrzebujesz najlepszego SEO oprogramowanie agencyjne w swoim stosie technologicznym. Poznajmy więc najlepsze narzędzia dla agencji SEO, które pomogą Ci podejmować świadome decyzje i wynieść Twoją agencję na nowe wyżyny. 🚀

Czym jest oprogramowanie dla agencji SEO?

Oprogramowanie dla agencji SEO to termin używany do opisania narzędzi SEO, które mogą pomóc w prowadzeniu agencji jak dobrze naoliwionej maszyny, zbieraniu informacji o wyszukiwarkach, wspieraniu efektywnej współpracy między zespołami i zarządzaniu projektami SEO dla klientów. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju wysoce efektywnego biznesu agencji. 👌

Prowadzenie agencji SEO to nie tylko umiejętności i wiedza z zakresu SEO. Podobnie jak w przypadku każdej innej firmy, musisz również zorganizować swój zespół, współpracować w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie i śledzenie postępów.

W rzeczywistości liderzy i menedżerowie agencji SEO zwykle codziennie zakładają wiele kapeluszy. 🧢

Przeprowadzają audyty, strategie, badania, piszą, optymalizują i komunikują się między różnymi funkcjami w ramach swojej organizacji, a także z zewnętrznymi Teams i klientami.

Tak więc umiejętność automatyzacja pracy tak często, jak to możliwe, a jednocześnie znaleźć czas na zapewnienie klientom humanizowanego doświadczenia.

W tym miejscu oprogramowanie agencji SEO wypełnia lukę.

Platformy te upraszczają i automatyzują wewnętrzne i zewnętrzne wysiłki agencji SEO.

Innymi słowy, pozwalają:

✅ budować wydajne cykle pracy do zarządzania kampaniami SEO

zarządzać zawartość kalendarzy ✅ Śledzenie wielu kampanii

przesuwanie klientów przez lejek sprzedaży

kontroluj zakresy projektów

poprawa współpracy w teamie

...i więcej.

10 najlepszych programów dla agencji SEO w 2024 roku

Od badania słów kluczowych i optymalizacji po raportowanie i zarządzanie projektami - przejrzyjmy oprogramowanie, które pomoże Ci prowadzić agencję SEO jak profesjonalista. 🧑‍💻⚡️

1. ClickUp

Najlepszy do zarządzania projektami SEO

Kiedy Twoja firma SEO zaczyna się rozwijać, powiększa się również Twój Teams. A najlepszym sposobem na zarządzanie rosnącym zespołem SEO i bazą klientów jest efektywne zarządzanie zarządzanie projektami .

Być może masz już jakieś starsze i drogie narzędzia SEO, które zaadoptowałeś na początku swojej działalności, ale to może nie być najlepsze rozwiązanie dla szybko rozwijającej się agencji SEO. Potrzebujesz narzędzie do zarządzania projektami aby śledzić wszystkie inicjatywy marketingowe, usprawnić przepływ pracy i umożliwić zespołom współpracę, nawet podczas pracy zdalnej.

Do tego właśnie służy ClickUp. ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, wyposażone w zaawansowane i elastyczne funkcje, które zapewniają wszystko, czego potrzebujesz do powodzenia agencji SEO.

Dlaczego więc to narzędzie jest przydatne dla agencji SEO? Oto kilka powodów:

1️⃣ Zarządzanie projektami: Oferuje pakiet funkcji do zarządzania projektami, takich jak Dokumenty ClickUp dla wiki, SOP , briefy dotyczące zawartości i inne potrzeby związane z dokumentacją. Użycie tablice do współpracy do burzy mózgów i planowania strategii, takich jak budowanie linków i strategia SEO, i wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych widoków do wizualizacji projektów, w tym widok listy do zarządzania zadaniami związanymi z badaniem słów kluczowych, blogiem, optymalizacją zawartości i nie tylko.

2️⃣ Zarządzanie zawartością SEO: Pozwala Twojemu Teamsowi zebrać się w jednym miejscu, aby planować, zarządzać i śledzenie zawartości SEO wizualizować swój kalendarz redakcyjny w Widok kalendarza w ClickUp i nie tylko.

3️⃣ W pełni konfigurowalna platforma: Cała platforma jest konfigurowalna, co pozwala na niestandardowe dostosowanie ClickUp do swoich unikalnych potrzeb i utrzymanie organizacji - szczególnie w przypadku zarządzania i śledzenia wielu kampanii, projektów i klientów jednocześnie.

Ta elastyczność jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, gdy Twój biznes się rozwija, dzięki czemu ClickUp jest najlepszym wyborem dla agencji marketingu cyfrowego, które chcą skalować swoje wysiłki. 📈

4️⃣ Biblioteka szablonów: Jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy lub jesteś zainteresowany ulepszeniem swojego procesu, ClickUp oferuje szereg szablonów do zarządzania projektami dla każdego przypadku użycia, aby zapewnić płynny przepływ pracy i usprawnić działania agencji.

Instancja Szablon do badań SEO i zarządzania przez ClickUp umożliwia przypisywanie terminów, ustawienie ETA i śledzenie rankingów SERP z jednego widoku, podczas gdy szablon Szablon do zarządzania projektami SEO od ClickUp może pomóc w zarządzaniu projektami SEO od początku do końca.

Aby upewnić się, że żadne kluczowe zadania SEO nie umkną Twojej uwadze, możesz skorzystać z szablonu Szablon listy kontrolnej SEO od ClickUp do zrobienia, od upewnienia się, że etykiety tytułów są prawidłowo ustawione, po sprawdzenie niedziałających linków i nie tylko.

SEO wymaga wielu ruchomych części i współpracowników. Dzięki ClickUp możesz łatwo ustawić terminy, statusy, szacowany czas, śledzenie i zarządzanie rankingami - wszystko w jednym miejscu

Organizuj i zarządzaj zadaniami SEO w widoku listy za pomocą szablonu do zarządzania projektami SEO firmy ClickUp

Najlepsze funkcje

Widoki niestandardowe : 15+ niestandardowych widoków do wizualizacji mojej pracy na swój sposób, w tym widok Embed

: 15+ niestandardowych widoków do wizualizacji mojej pracy na swój sposób, w tym widok Embed Widok osadzony : Uzyskaj przejrzysty widok z lotu ptaka, łącząc różne źródła danych. Z Widok osadzony możesz na przykład pobrać Arkusze Google, tablice Miro lub spostrzeżenia z Google Data Studio bezpośrednio do ClickUp. Pomoże to Twojemu zespołowi zobaczyć szerszy obraz i odkryć nowe możliwości.

: Uzyskaj przejrzysty widok z lotu ptaka, łącząc różne źródła danych. Z Widok osadzony możesz na przykład pobrać Arkusze Google, tablice Miro lub spostrzeżenia z Google Data Studio bezpośrednio do ClickUp. Pomoże to Twojemu zespołowi zobaczyć szerszy obraz i odkryć nowe możliwości. ClickUp Goals : Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

: Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów Niestandardowa automatyzacja : Twórz niestandardowe automatyzacje lub korzystaj z gotowych receptur w ClickUp, aby przenieść ręczne i powtarzalne zadania na autopilota

: Twórz niestandardowe automatyzacje lub korzystaj z gotowych receptur w ClickUp, aby przenieść ręczne i powtarzalne zadania na autopilota Pola niestandardowe : Dodawaj pola niestandardowe, aby ważne informacje były zawsze widoczne

: Dodawaj pola niestandardowe, aby ważne informacje były zawsze widoczne Powtarzające się zadania : Oszczędzaj czas, który w innym przypadku poświęcany jest na wiele rutynowych, codziennych zadań. Dzięki powtarzające się funkcje w ClickUp można na przykład ustawić codzienne zadanie monitorowania Feedly pod kątem aktualizacji SEO. Lub cotygodniowe zadanie audytu rankingów SEO dla strony internetowej

: Oszczędzaj czas, który w innym przypadku poświęcany jest na wiele rutynowych, codziennych zadań. Dzięki powtarzające się funkcje w ClickUp można na przykład ustawić codzienne zadanie monitorowania Feedly pod kątem aktualizacji SEO. Lub cotygodniowe zadanie audytu rankingów SEO dla strony internetowej Zależności między zadaniami : Z zależności zadania można zapewnić, że określone zadania są wykonywane w określonej kolejności. Na przykład, jeśli strona nie jest jeszcze aktywna, można uniemożliwić członkom zespołu łączenie się z nią z innych stron, nad którymi pracują

: Z zależności zadania można zapewnić, że określone zadania są wykonywane w określonej kolejności. Na przykład, jeśli strona nie jest jeszcze aktywna, można uniemożliwić członkom zespołu łączenie się z nią z innych stron, nad którymi pracują Niestandardowe pulpity z raportowaniem w czasie rzeczywistym : Zbuduj swój idealny pulpit nawigacyjny, aby uzyskać przegląd wysokiego poziomu swoich zadań, postępów i nie tylko

: Zbuduj swój idealny pulpit nawigacyjny, aby uzyskać przegląd wysokiego poziomu swoich zadań, postępów i nie tylko Aplikacja mobilna : Dostęp do ClickUp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

: Dostęp do ClickUp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie Możliwości integracji : Połączenie ClickUp z ponad 1000 innych narzędzi do pracy, aby przenieść całą pracę w jedno miejsce i usprawnić przepływ pracy

: Połączenie ClickUp z ponad 1000 innych narzędzi do pracy, aby przenieść całą pracę w jedno miejsce i usprawnić przepływ pracy ClickUp AI: Używaj AI jako narzędzia SEO do badania słów kluczowych, optymalizacji zawartości i nie tylko

Limity

Przyzwyczajenie się do szerokiego zakresu funkcji może zająć trochę czasu

Pulpitów nie można eksportować

Niektóre widoki nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik

Free Forever : Bogaty w funkcje plan Free

: Bogaty w funkcje plan Free Unlimited : 5 USD miesięcznie/użytkownika

: 5 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Business Plus : $19 za miesiąc/użytkownika

: $19 za miesiąc/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (5,680+ recenzji)

: 4.7 na 5 (5,680+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (3,540+ recenzji)

2. Ahrefs

Najlepszy do analizy SEO

Zwiększ ruch z wyszukiwarki i zoptymalizuj strony internetowe z Ahrefs Ahrefs to kompleksowe oprogramowanie do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, które zapewnia szeroki zakres funkcji, takich jak audyt konkurencji, badanie słów kluczowych, budowanie linków i śledzenie pozycji.

Nieustannie przeszukuje sieć w celu monitorowania i gromadzenia dużej ilości danych na temat nowych i istniejących stron internetowych.

Najlepsze funkcje

Site Explorer : To narzędzie integruje trzy raporty SEO, aby wyświetlić wydajność witryny w jednym widoku, w tym analizę linków zwrotnych, ruch z płatnych promocji i odwiedziny organiczne

: To narzędzie integruje trzy raporty SEO, aby wyświetlić wydajność witryny w jednym widoku, w tym analizę linków zwrotnych, ruch z płatnych promocji i odwiedziny organiczne Eksplorator słów kluczowych : To narzędzie do słów kluczowych jest doskonałe do identyfikacji słów kluczowych, ponieważ pozwala odkrywać sugestie słów kluczowych, oceniać ich trudność w rankingu i szacować ruch, jaki mogą przynieść

: To narzędzie do słów kluczowych jest doskonałe do identyfikacji słów kluczowych, ponieważ pozwala odkrywać sugestie słów kluczowych, oceniać ich trudność w rankingu i szacować ruch, jaki mogą przynieść Audyt witryny : Funkcja Audytu witryny umożliwia sprawdzenie SEO witryny na stronie w celu wychwycenia problemów, które mogą uniemożliwić jej zajęcie wyższej pozycji w SERP-ach

: Funkcja Audytu witryny umożliwia sprawdzenie SEO witryny na stronie w celu wychwycenia problemów, które mogą uniemożliwić jej zajęcie wyższej pozycji w SERP-ach Wizualizacja : Ta funkcja umożliwia wyświetlenie wyników witryny w SERP w formacie wizualnym. Możesz zobaczyć takie wskaźniki jak średnia pozycja, liczba odwiedzin i dystrybucja w rankingu

: Ta funkcja umożliwia wyświetlenie wyników witryny w SERP w formacie wizualnym. Możesz zobaczyć takie wskaźniki jak średnia pozycja, liczba odwiedzin i dystrybucja w rankingu Badanie konkurencji: Porównanie postępów w pozycjonowaniu stron internetowych klienta z jego konkurentami w danym okresie

Limity

Niedawne zmiany cen sprawiły, że oprogramowanie Ahrefs SEO jest droższe niż wcześniej

Brakuje niektórych istotnych narzędzi, takich jak lokalne SEO

Badania słów kluczowych i sugestie mogą być lepsze i bardziej kompleksowe niż u konkurencji

Rankingi słów kluczowych i liczba wyszukiwań nie są aktualizowane codziennie

Ceny

Lite : 83 USD miesięcznie

: 83 USD miesięcznie Standard : $166 miesięcznie

: $166 miesięcznie Zaawansowany : $333 miesięcznie

: $333 miesięcznie Agencja: 833 USD miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (450+ recenzji)

: 4.6 na 5 (450+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (480+ recenzji)

3. Google Search Console

Najlepsze dla technicznego SEO

Mierz wydajność i ruch w witrynie oraz dbaj o jej obecność dzięki Google Search Console (zdjęcie za pośrednictwem Software Advice)

Jednym z pierwszych kroków w każdym projekcie SEO jest upewnienie się, że wyszukiwarki mogą znaleźć i indeksować witrynę klienta. Wchodzi to w zakres podstawowego technicznego SEO i obejmuje takie czynniki, jak linkowanie wewnętrzne, meta-tagi i etykiety mapy witryn .

Prawdopodobnie wiesz już, gdzie najlepiej zacząć: Google Search Console . Korzystając z tego darmowego oprogramowania SEO od Google, można zrozumieć, czy witryna klienta jest indeksowana, czy też napotyka jakieś problemy.

Najlepsze funkcje

Analiza wydajności : Ta funkcja oferuje cenne dane dotyczące tego, jak witryna radzi sobie w wyszukiwaniach Google, w tym podział ruchu według krajów, zapytań i stron

: Ta funkcja oferuje cenne dane dotyczące tego, jak witryna radzi sobie w wyszukiwaniach Google, w tym podział ruchu według krajów, zapytań i stron Przesłanie strony : Przesyłanie map witryn i adresy URL. Ponadto sprawdzaj zasięg indeksu, aby upewnić się, że Google ma najbardziej aktualny przegląd witryny klienta

: Przesyłanie map witryn i adresy URL. Ponadto sprawdzaj zasięg indeksu, aby upewnić się, że Google ma najbardziej aktualny przegląd witryny klienta Powiadomienia e-mail : Otrzymuj powiadomienia, gdy Google zidentyfikuje problemy w witrynie klienta, abyś mógł je podpowiedź szybko naprawić

: Otrzymuj powiadomienia, gdy Google zidentyfikuje problemy w witrynie klienta, abyś mógł je podpowiedź szybko naprawić Narzędzie do sprawdzania adresów URL : Uzyskaj kompleksowy wgląd w indeksowanie i indeksowanie stron klienta, w tym danych strukturalnych, AMP i wideo

: Uzyskaj kompleksowy wgląd w indeksowanie i indeksowanie stron klienta, w tym danych strukturalnych, AMP i wideo Analiza użyteczności mobilnej: Dzięki temu raportowi możesz ocenić i poprawić responsywność mobilną swojej witryny dzięki dostosowanym danym analitycznym

Limity

Interfejs może być mylący dla początkujących, ponieważ jest wypełniony szerokim zakresem funkcji i żargonem SEO

Nie dostarcza informacji w czasie rzeczywistym, przez co dostawcy muszą czekać co najmniej jeden dzień do zrobienia raportu o statusie witryny

Dane są limitowane do 1000 wierszy. Aby uzyskać więcej informacji, potrzebne są płatne wtyczki

Cennik

Free

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (150+ recenzji)

: 4.7 na 5 (150+ recenzji) Capterra: 4.8 na 5 (140+ recenzji)

4. Screaming Frog

Najlepszy do audytów SEO

Audyt linków zwrotnych i pobieranie danych z witryn internetowych za pomocą Screaming Frog, narzędzia do audytu witryn SEO Screaming Frog jest jednym z najlepszych programów agencji SEO dostępnych na rynku. Umożliwia skanowanie stron internetowych i audyt SEO technicznego i na stronie.

Jest to w zasadzie oprogramowanie SEO do ekstrakcji danych, które indeksuje i kataloguje zakończoną witrynę, w tym jej tekst, opisy meta, wizualizacje, teksty alternatywne i wszystkie inne rzeczy ważne dla SEO.

Organizuje również informacje w formacie tabelarycznym, dzięki czemu można je zaprezentować potencjalnym klientom.

Najlepsze funkcje

Identyfikacja niedziałających linków : Martwe linki mogąwpłynąć na SEO wpływając na czas przebywania na stronie, współczynnik odrzuceń i autorytet domeny. Screaming Frog szybko skanuje witrynę i wykrywa błędy na serwerze oraz martwe linki (404)

: Martwe linki mogąwpłynąć na SEO wpływając na czas przebywania na stronie, współczynnik odrzuceń i autorytet domeny. Screaming Frog szybko skanuje witrynę i wykrywa błędy na serwerze oraz martwe linki (404) Sprawdź nagłówki i meta etykiety : Oceniaj nagłówki i meta opisy podczas skanowania i wykrywaj instancje, w których są one długie, pozbawione szczegółów, nieobecne lub wielokrotnie używane w całej witrynie

: Oceniaj nagłówki i meta opisy podczas skanowania i wykrywaj instancje, w których są one długie, pozbawione szczegółów, nieobecne lub wielokrotnie używane w całej witrynie Sprawdź przekierowania : Wykryj zarówno stałe, jak i krótkotrwałe przekierowania, wskaż pętle i łańcuchy przekierowań lub prześlij katalog połączonych linków do sprawdzenia podczas zmiany witryny

: Wykryj zarówno stałe, jak i krótkotrwałe przekierowania, wskaż pętle i łańcuchy przekierowań lub prześlij katalog połączonych linków do sprawdzenia podczas zmiany witryny Tworzenie plików sitemap.xml : Generowanie map witryn i map witryn z obrazami w formacie XML. Do każdego adresu URL można dołączyć parametry takie jak priorytet, częstotliwość zmian i data ostatniej aktualizacji

: Generowanie map witryn i map witryn z obrazami w formacie XML. Do każdego adresu URL można dołączyć parametry takie jak priorytet, częstotliwość zmian i data ostatniej aktualizacji Znajdź powtarzający się tekst : Znajdź dokładne permalinki ze zduplikowaną zawartością lub częściowo powtarzającymi się elementami, takimi jak nagłówki, etykiety lub tytuły i odkryj strony internetowe z niewystarczającą ilością informacji

: Znajdź dokładne permalinki ze zduplikowaną zawartością lub częściowo powtarzającymi się elementami, takimi jak nagłówki, etykiety lub tytuły i odkryj strony internetowe z niewystarczającą ilością informacji Integracje: Możliwość połączenia z Google Search Console, Google Analytics iPageSpeed Insights. Screaming Frog może następnie wyodrębnić informacje o odwiedzających i ruchu na wszystkich stronach podczas skanowania, aby lepiej zrozumieć wydajność witryny

Limity

Gdy baza danych jest duża do zeskrobania, często zajmuje dużo czasu, ulega awarii lub zawiesza się

Interfejs użytkownika jest staroświecki i nie jest przyjazny dla początkujących. Może to przytłoczyć nowych użytkowników

Wymaga rozszerzenia pamięci do funkcji, skanowania i przechowywania informacji. Alternatywy oparte na chmurze nie są dostępne

Ceny

Wersja Free: Dobra do indeksowania do 500 adresów URL

Dobra do indeksowania do 500 adresów URL Wersja płatna: 259 USD za rok/licencję

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (85+ recenzji)

: 4.7 na 5 (85+ recenzji) Capterra: 4.9 na 5 (100+ recenzji)

5. Clearscope

Najlepszy do przygotowywania briefów zawartości SEO

Zoptymalizuj zawartość, aby zwiększyć ruch w witrynie dzięki Clearscope

Jak wiadomo, świetne SEO wymaga świetnej zawartości. Ale opracowanie takiej zawartości nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli chodzi o analizę 10 najlepszych wyników wyszukiwania, aby zobaczyć, dlaczego są tak wysoko w rankingu lub zidentyfikować, co można zrobić lepiej.

Na szczęście istnieją narzędzia takie jak Clearscope . Jest to oprogramowanie agencji SEO oparte na AI, które pozwala zoptymalizować każdą tworzoną zawartość.

Od badania słów kluczowych i liczby słów po zarysowanie i sfinalizowanie projektu, pomaga zobaczyć, jak zawartość wypada w porównaniu z 10 najlepszymi wynikami wyszukiwania Google.

Zawiera również zalecenia dotyczące słów lub fraz, które należy uwzględnić w treści.

Najlepsze funkcje

Raport słów kluczowych : Wprowadź słowo kluczowe i uzyskaj pełną analizę 10 najlepszych i 20 następnych wyników wyszukiwania dla tego słowa kluczowego w Google

: Wprowadź słowo kluczowe i uzyskaj pełną analizę 10 najlepszych i 20 następnych wyników wyszukiwania dla tego słowa kluczowego w Google Edytor tekstu : Korzystaj z intuicyjnego edytora tekstu, który ocenia zawartość pod kątem SEO, czytelności, liczby słów i nie tylko

: Korzystaj z intuicyjnego edytora tekstu, który ocenia zawartość pod kątem SEO, czytelności, liczby słów i nie tylko Tworzenie briefów i konspektów : Twórz briefy i konspekty ukierunkowane na SEO, aby zacząć od właściwej stopy i udostępniać jasne oczekiwania pisarzom i innym zaangażowanym osobom

: Twórz briefy i konspekty ukierunkowane na SEO, aby zacząć od właściwej stopy i udostępniać jasne oczekiwania pisarzom i innym zaangażowanym osobom Integracje : Clearscope można łatwo dopasować do bieżącego cyklu pracy dzięki takim funkcjom, jak dodatek do Dokumentów Google, udostępnianie raportów i wtyczka WordPress

: Clearscope można łatwo dopasować do bieżącego cyklu pracy dzięki takim funkcjom, jak dodatek do Dokumentów Google, udostępnianie raportów i wtyczka WordPress Analiza intencji wyszukiwania: Odkryj nowe słowa kluczowe i ich wyniki wyszukiwania, aby zrozumieć intencję każdego słowa kluczowego i odpowiednio zmodyfikować plan zawartości

Limity

Drogie plany. Nawet najtańszy plan nie jest przystępny dla małych firm

Interfejs użytkownika może często prowadzić do przypadkowego wygenerowania raportu, gdy w rzeczywistości chcesz tylko sprawdzić słowo kluczowe

Cennik

Essentials: 170 USD miesięcznie za jednego użytkownika

170 USD miesięcznie za jednego użytkownika Business: Niestandardowy cennik dla pięciu użytkowników

Niestandardowy cennik dla pięciu użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.9 na 5 (80+ recenzji)

: 4.9 na 5 (80+ recenzji) Capterra: 4.9 na 5 (55+ recenzji)

6. BuzzSumo

Najlepszy do analizy zawartości

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do trendów na całym świecie i odkryj najskuteczniejszą zawartość dzięki BuzzSumo

Jednym z najlepszych sposobów na zajęcie wysokiej pozycji w wyszukiwarkach jest zidentyfikowanie tematów i kątów, które prawdopodobnie zyskają najwięcej linków zwrotnych i sygnałów społecznościowych. W tym miejscu BuzzSumo wchodzi.

Narzędzie to jest cenne przy budowaniu linków, ponieważ pozwala łatwo znaleźć pomysły, które już generują szum w niszy klienta.

Ponadto można uzyskać wgląd w istniejącą zawartość klienta lub jego konkurentów, np. które tytuły zyskują największe zaangażowanie w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje

Odkrywanie zawartości : Dzięki tej funkcji agencje SEO mogą znaleźć tematy i trendy, które najbardziej odpowiadają odbiorcom ich klienta

: Dzięki tej funkcji agencje SEO mogą znaleźć tematy i trendy, które najbardziej odpowiadają odbiorcom ich klienta Badanie zawartości : Uzyskaj cenne informacje na temat najskuteczniejszych treści, takich jak udostępnianie w mediach społecznościowych, ruch i linki zwrotne

: Uzyskaj cenne informacje na temat najskuteczniejszych treści, takich jak udostępnianie w mediach społecznościowych, ruch i linki zwrotne Znajdź influencerów : Odkryj najlepszych influencerów i dziennikarzy w niszy, którzy najprawdopodobniej połączą się z twoją zawartością lub udostępnią ją w mediach społecznościowych

: Odkryj najlepszych influencerów i dziennikarzy w niszy, którzy najprawdopodobniej połączą się z twoją zawartością lub udostępnią ją w mediach społecznościowych Monitorowanie marki : Śledzenie wzmianek w sieci o kliencie, konkurencji lub ważnym wydarzeniu. Dzięki temu można wykorzystać okazje do zaangażowania odbiorców lub poradzić sobie z kryzysem, zanim rozprzestrzeni się on dalej

: Śledzenie wzmianek w sieci o kliencie, konkurencji lub ważnym wydarzeniu. Dzięki temu można wykorzystać okazje do zaangażowania odbiorców lub poradzić sobie z kryzysem, zanim rozprzestrzeni się on dalej Analiza konkurencji: Monitoruj, co działa u konkurentów twojego klienta i kradnij ich dane powstania lub strategię dystrybucji lub ulepszaj to, co robią

Limity

W zależności od wymagań, może to być kosztowne

Interfejs może być trudny w użyciu i przytłaczający dla nowicjuszy

Dane często nie są tak istotne, jak oczekiwano i wymagają wielu filtrów

Ceny

Podstawowy : $95 miesięcznie dla jednego użytkownika

: $95 miesięcznie dla jednego użytkownika Tworzenie zawartości : 199 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników

: 199 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników PR & Comms : 199 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników

: 199 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników Suite : 319 USD miesięcznie dla 10 użytkowników

: 319 USD miesięcznie dla 10 użytkowników Enterprise: $999 miesięcznie dla 30 użytkowników

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.5 na 5 (90+ recenzji)

: 4.5 na 5 (90+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (135+ recenzji)

7. Mailshake

Najlepszy do budowania linków zewnętrznych

Wysyłaj spersonalizowane e-maile na dużą skalę i zarządza e-mail outreach kampanie z Mailshake

Nie ma sensu tworzyć epickiej zawartości, jeśli nikt jej nie zobaczy. A żeby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, potrzebujesz e-mail i narzędzie do budowania linków. To jest to Mailshake to - platforma cold e-mail do promocji zawartości SEO.

Dzięki Mailshake możesz prowadzić spersonalizowane kampanie mailingowe z automatycznymi e-mailami follow-up. Poza tym możesz również wykonywać połączenia telefoniczne i angażować odbiorców klienta w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje

Spersonalizowane dostarczanie e-maili : Oprócz adresów e-mail, możesz przesłać osobiste dane swoich kontaktów, takie jak imię i nazwisko, strona internetowa i tak dalej, aby nadać swoim e-mailom ludzki charakter

: Oprócz adresów e-mail, możesz przesłać osobiste dane swoich kontaktów, takie jak imię i nazwisko, strona internetowa i tak dalej, aby nadać swoim e-mailom ludzki charakter Automatyczne wiadomości uzupełniające : Utwórz i zaplanuj wiadomości uzupełniające dla swojej kampanii tylko raz, a Mailshake będzie je wysyłać w Twoim imieniu, dopóki nie otrzymasz odpowiedzi

: Utwórz i zaplanuj wiadomości uzupełniające dla swojej kampanii tylko raz, a Mailshake będzie je wysyłać w Twoim imieniu, dopóki nie otrzymasz odpowiedzi Analiza danych : Możesz wyświetlić metryki, takie jak wskaźniki otwarć i odpowiedzi, aby zobaczyć i porównać wyniki wszystkich swoich kampanii e-mail

: Możesz wyświetlić metryki, takie jak wskaźniki otwarć i odpowiedzi, aby zobaczyć i porównać wyniki wszystkich swoich kampanii e-mail Zarządzanie kampaniami na żywo : Oznacza to, że możesz dostosować ustawienia kampanii w trakcie jej trwania, aby szybko naprawić wszelkie błędy lub wprowadzić ulepszenia

: Oznacza to, że możesz dostosować ustawienia kampanii w trakcie jej trwania, aby szybko naprawić wszelkie błędy lub wprowadzić ulepszenia Przygotowane szablony: Mailshake posiada rozszerzoną bibliotekę sprawdzonych wiadomości dla różnych przypadków użycia, które można wykorzystać po wyjęciu z pudełka

Limity

Istniejąca wersja obsługuje tylko skrzynki odbiorcze G Suite i Gmail

Jest nieco droższa niż inne podobne oprogramowanie

Cena

Email Outreach plan : $58 miesięcznie/użytkownika

: $58 miesięcznie/użytkownika Sales Engagement plan: $83 miesięcznie/użytkownika

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (200+ recenzji)

: 4.7 na 5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (99+ recenzji)

8. BrightLocal

Najlepszy dla lokalnego SEO

Popraw pozycję w rankingu, zwiększ swoją reputację i buduj cytaty dzięki BrightLocal (zdjęcie za pośrednictwem Software Advice)

Dla firm posiadających sklepy stacjonarne, lokalne SEO jest bardzo skutecznym sposobem na ich promocję w sieci. BrightLocal to lokalne oprogramowanie do cytowania i SEO typu "wszystko w jednym", które dostarcza cennych danych dla firmy klienta.

Dzięki BrightLocal można uzyskać kompleksowy przegląd rankingów w danym obszarze, zidentyfikować problemy SEO, a także korzystać ze spersonalizowanych, markowych raportów i portali dostępu dla klientów.

Najlepsze funkcje

Reputation Manager : To rozwiązanie umożliwia pielęgnowanie, śledzenie i reagowanie na recenzje kupujących w wielu witrynach. Pozwala również przekształcić pozytywne opinie w przekonujące dowody społeczne

: To rozwiązanie umożliwia pielęgnowanie, śledzenie i reagowanie na recenzje kupujących w wielu witrynach. Pozwala również przekształcić pozytywne opinie w przekonujące dowody społeczne Audyt lokalnego SEO : Dzięki temu narzędziu można przeanalizować lokalną obecność klienta i zidentyfikować problemy SEO, które wymagają uwagi i zaleceń dotyczących poprawy

: Dzięki temu narzędziu można przeanalizować lokalną obecność klienta i zidentyfikować problemy SEO, które wymagają uwagi i zaleceń dotyczących poprawy Kreator cytatów : Ten program szybko i precyzyjnie składa i śledzi listę klienta na lokalnych platformach agregujących cytaty i dane

: Ten program szybko i precyzyjnie składa i śledzi listę klienta na lokalnych platformach agregujących cytaty i dane Local Rank Tracker : Można uzyskać kompleksowy przegląd lokalnych rankingów internetowych i zidentyfikować najskuteczniejsze sposoby ich poprawy

: Można uzyskać kompleksowy przegląd lokalnych rankingów internetowych i zidentyfikować najskuteczniejsze sposoby ich poprawy White-label everything : Zrób wrażenie jako lokalny specjalista SEO dzięki dokumentom SEO z możliwością brandingu. Każdy dokument można w pełni spersonalizować, aby wyświetlić najważniejsze wskaźniki wydajności

: Zrób wrażenie jako lokalny specjalista SEO dzięki dokumentom SEO z możliwością brandingu. Każdy dokument można w pełni spersonalizować, aby wyświetlić najważniejsze wskaźniki wydajności Integracja z mediami społecznościowymi: Dzięki połączeniu z Facebookiem i Twitterem możesz śledzić postępy stron klientów w sieci. Można na przykład monitorować wzrost liczby widoków, obserwujących i polubień. Pomaga to klientom zwiększyć zaangażowanie i wzmocnić sygnały społecznościowe

Limity

Platforma i jej system analityczny mogą być czasami powolne i wadliwe.

Szeroki zakres integracji sprawia, że interfejs jest nieco zniechęcający

Nie można uwzględnić kilku regionów i ich słów kluczowych w jednym raporcie rankingowym

Ceny

Single Business : 24,17 USD miesięcznie

: 24,17 USD miesięcznie Multi Business : $40.83 miesięcznie

: $40.83 miesięcznie SEO Pro: $65.83 miesięcznie

Niestandardowe oceny i recenzje

G2 : 4.6 na 5 (190+ recenzji)

: 4.6 na 5 (190+ recenzji) Capterra: 4.8 na 5 (230+ opinii)

9. Zoom

Najlepszy do komunikacji z Teams i klientami

Współpracuj z Teams i klientami z dowolnego miejsca dzięki Zoom

W zależności od konkurencji, powodzenie strategii SEO może trwać od miesięcy do lat, zanim pojawią się wyniki. To sprawia, że kluczowe dla firm SEO jest utrzymywanie stałego kontaktu ze swoimi partnerami. Zoom jest jedną z najbardziej znanych opcji wyboru zależnej platformy do wideokonferencji dla Twojej agencji.

Zoom oferuje różnorodne funkcje spotkań wideo w chmurze, takie jak wideo w wysokiej rozdzielczości i funkcje głosowe, dialer telefoniczny i Zoom Rooms. Zoom jest również dostawcą nieograniczonych połączeń VOIP z bezpłatnymi połączeniami w ponad 60 krajach.

Najlepsze funkcje

Transkrypcje audio : Jeśli wolisz zachować pisemny zapis dyskusji ze spotkania, funkcja Transkrypcji Zoom może stworzyć pisemny zapis głosów z konferencji i zapisać go jako plik .VTT

: Jeśli wolisz zachować pisemny zapis dyskusji ze spotkania, funkcja Transkrypcji Zoom może stworzyć pisemny zapis głosów z konferencji i zapisać go jako plik .VTT Wirtualne tło : Wybierz z kolekcji wbudowanych teł lub wykorzystaj własne obrazy tła, aby sprawić profesjonalne wrażenie

: Wybierz z kolekcji wbudowanych teł lub wykorzystaj własne obrazy tła, aby sprawić profesjonalne wrażenie Udostępnianie ekranu : Możesz brać udział w dwuosobowych lub większych konferencjach zespołowych i transmitować swój ekran. Ponadto, jeśli prezentujesz, masz możliwość pokazania całego ekranu lub określonych okien

: Możesz brać udział w dwuosobowych lub większych konferencjach zespołowych i transmitować swój ekran. Ponadto, jeśli prezentujesz, masz możliwość pokazania całego ekranu lub określonych okien Nagrywanie : Możesz nagrywać spotkania do późniejszego wykorzystania. Nagrania mogą być zapisywane lokalnie lub w chmurze

: Możesz nagrywać spotkania do późniejszego wykorzystania. Nagrania mogą być zapisywane lokalnie lub w chmurze Pojedyncze logowanie : Dzięki funkcji jednokrotnego logowania, logowanie do konferencji staje się płynnym i spójnym procesem dla wszystkich pracowników firmy

: Dzięki funkcji jednokrotnego logowania, logowanie do konferencji staje się płynnym i spójnym procesem dla wszystkich pracowników firmy Tablice: Zoom dostarcza udostępnianą tablicę, która umożliwia administratorowi i, z autoryzowanym dostępem, uczestnikom dodawanie adnotacji. Funkcja ta jest idealna do dyskusji grupowych i wspólnej pracy nad projektami

Limity

Aplikacja mobilna nie jest tak przyjazna dla użytkownika jak aplikacja internetowa

Czasami występują opóźnienia i zakłócenia w dźwięku i wideo

Nieco przestarzały interfejs użytkownika

Ceny

Podstawowy : Free

: Free Pro : $149.90 za rok/użytkownika

: $149.90 za rok/użytkownika Business : $199.90 za rok/użytkownika

: $199.90 za rok/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (52 500+ recenzji)

: 4.5 na 5 (52 500+ recenzji) Capterra: 4.6 na 5 (13,400+ recenzji)

10. Proposify

Najlepszy do tworzenia propozycji SEO

Uzyskaj dostęp do wstępnie zatwierdzonej zawartości i twórz piękne propozycje dzięki Proposify

Tworzenie i udostępnianie ofert jest jedną z najbardziej pracochłonnych części cyklu sprzedaży agencji SEO. Proposify może przyjść z pomocą. Pozwala specjalistom ds. sprzedaży tworzyć, dostarczać, monitorować i elektronicznie podpisywać kontrakty, umowy i propozycje.

Dzięki temu oprogramowaniu dla agencji SEO możesz uzyskać cenne dane, aby zoptymalizować swój cykl pracy, prowadzić podpowiedź, dokonywać precyzyjnych prognoz i zapewnić klientom płynne podpisywanie umów.

W rezultacie pracownicy mogą zaoszczędzić wiele godzin spędzonych na żmudnych czynnościach i skupić się na swojej podstawowej działalności: zamykaniu transakcji.

Najlepsze funkcje

Biblioteka zawartości : Platforma ta oferuje repozytorium gotowych przykładów, zdjęć i innej zawartości. Użytkownicy mogą organizować podsumowania produktów, historie powodzenia, segmenty i wizualizacje według folderów i filtrów, aby umożliwić łatwy dostęp dla każdego

: Platforma ta oferuje repozytorium gotowych przykładów, zdjęć i innej zawartości. Użytkownicy mogą organizować podsumowania produktów, historie powodzenia, segmenty i wizualizacje według folderów i filtrów, aby umożliwić łatwy dostęp dla każdego Design Editor : Dzięki tej funkcji możesz nadać swoim propozycjom wyrazisty branding i design swojej agencji. Od wyboru czcionki po zdjęcia i wideo, Twoja tożsamość pozostaje spójna i gotowa do wywarcia wpływu

: Dzięki tej funkcji możesz nadać swoim propozycjom wyrazisty branding i design swojej agencji. Od wyboru czcionki po zdjęcia i wideo, Twoja tożsamość pozostaje spójna i gotowa do wywarcia wpływu Zarządzanie rolami : Przyznaj uprawnienia tylko do niezbędnych informacji, umożliwiając agentom szybsze przygotowywanie ofert i znacznie minimalizując ryzyko kosztownych błędów.

: Przyznaj uprawnienia tylko do niezbędnych informacji, umożliwiając agentom szybsze przygotowywanie ofert i znacznie minimalizując ryzyko kosztownych błędów. Metrics : Uzyskaj cenne dane na temat zaangażowania potencjalnych klientów w Twoje umowy i zidentyfikuj potencjalne przeszkody uniemożliwiające powodzenie transakcji. Określ, które segmenty Twojej oferty cieszą się największym zainteresowaniem, a które mogą wymagać dalszej poprawy

: Uzyskaj cenne dane na temat zaangażowania potencjalnych klientów w Twoje umowy i zidentyfikuj potencjalne przeszkody uniemożliwiające powodzenie transakcji. Określ, które segmenty Twojej oferty cieszą się największym zainteresowaniem, a które mogą wymagać dalszej poprawy Powiadomienia i przypomnienia: Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy Twoja propozycja zyska większe zaangażowanie, co pozwoli Ci określić optymalny czas na wykonanie kolejnego kroku. Możesz otrzymywać aktualizacje dotyczące przetwarzania płatności, podpisów, widoków itp

Limity

Często występują problemy z edytowaniem i zapisywaniem dokumentów . Interfejs może czasami wydawać się niezgrabny i skomplikowany

Powielanie określonych części, takich jak kopiowanie i wklejanie tabel, może być trudne

Ceny

Plan Teams : 49 USD za użytkownika/miesiąc

: 49 USD za użytkownika/miesiąc Business Plan: Od 590 USD miesięcznie za 10 użytkowników

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (900+ recenzji)

: 4.6 na 5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (260+ recenzji)

Użyj narzędzi SEO, aby usprawnić cykl pracy i wysiłki marketingowe

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) może być niezwykle czasochłonna i trudna w zarządzaniu, jeśli pracujesz z kilkoma klientami jednocześnie.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że możesz wybrać jedną z powyższych opcji i korzystać z oprogramowania agencji SEO, które ma największy sens dla twojego zespołu.

Korzystając z tych narzędzi w celu usprawnienia cyklu pracy, śledzenia postępów i bycia na bieżąco z najnowszymi najlepszymi praktykami w branży, możesz zapewnić lepszą wyniki dla klientów i rozwijaj swoją agencję.

A jeśli szukasz rozwiązania do zarządzania wszystkimi projektami klienta i wewnętrznymi w jednym miejscu, ClickUp może pomóc do zrobienia tego i więcej.

Jest to potężne narzędzie, które pomaga zespołom łatwo zarządzać projektami od początku do końca i poprawić ogólną wydajność. Rozpoczęcie pracy jest Free - daj ClickUp i zobacz, jaką różnicę może to zrobić dla Twojej agencji SEO. 🧑‍💻⚡️

Guest Writer:

Hitesh Sahni jest konsultantem marketingowym, copywriterem i założycielem firmy Smemark wielokrotnie nagradzana agencja zajmująca się content marketingiem, SEO i PPC dla marek w przestrzeni B2B/SaaS.