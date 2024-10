Czy wiesz, że termin SEO, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, został po raz pierwszy wzmiankowany w 1997 roku w materiałach marketingowych jednej z agencji? Tak, typowy marketingowiec SEO.

Jednak w ciągu dwóch dekad zawartość zoptymalizowana pod kątem SEO stała się strategiczną dźwignią dla startupów i Enterprise. Google jest obecnie dominującym graczem w wyszukiwarkach i niemal świętym punktem odniesienia dla każdego, kto szuka (lub optymalizuje) online.

Jak więc narzędzia sztucznej inteligencji wpływają na strategię SEO? Czy można wykorzystać AI do podniesienia poziomu zawartości SEO?

ChatGPT, nowe fajne dziecko AI w bloku, może pomóc w identyfikacji słów kluczowych, skupieniu się na intencjach wyszukiwania, pomocy w optymalizacji SEO dla dużych ilości zawartości, a nawet tworzeniu tej zawartości od podstaw. W tym artykule dowiesz się, jak używać ChatGPT do swoich wymagań SEO i znajdziesz alternatywne cenne narzędzie, które pomoże Ci osiągnąć sukces w grze SEO. Zaczynajmy!

Jak używać ChatGPT dla SEO

Kiedy początkowo pojawił się ChatGPT, ludzie obawiali się, że AI może przejąć ich pracę. (W porządku; wszyscy mieliśmy krótką fazę "Skynet nadchodzi".) Jednak prawda nie mogła być bardziej odległa.

A ostatnie badanie ujawnia, że zespoły marketingu cyfrowego intensywnie korzystają z ChatGPT w celu rozszerzenia wydajności SEO swojej zawartości:

58% używa go do generowania i optymalizacji zawartości

20% do pisania metadanych

15% do badania słów kluczowych

8% do analizy porównawczej

Chociaż są to obecnie jedne z najpopularniejszych zadań ChatGPT w zakresie SEO, potencjalne zastosowania sięgają jeszcze dalej. Marketerzy mogą również używać ChatGPT do generowania znaczników schematu, pisania regex i tworzenia etykiet hreflang

Brzmi zniechęcająco? Uprośćmy to, zaczynając od badania słów kluczowych, a następnie wyjaśniając, w jaki sposób można użyć ChatGPT, aby to osiągnąć.

Krok 1: Łatwiejsze podejście do badania słów kluczowych

Czy wiesz, że przeciętna osoba korzysta z Google około cztery razy dziennie? To 1,7 miliarda użytkowników przeprowadzających ponad 7 miliardów wyszukiwań dziennie! A sam pierwszy wynik wyszukiwania cieszy się ponad 27% wszystkich kliknięć .

Wyraźnie widać, że zawartość ma ogromne możliwości dotarcia do pożądanych odbiorców, ale konkurencja może być równie duża.

Co zatem wyróżnia powodzenie zawartości? Badanie słów kluczowych jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ranking zawartości lub witryny.

Tradycyjnie docelowe słowa kluczowe są badane za pomocą narzędzi SEO, które zapewniają wgląd w takie informacje, jak miesięczna lub dzienna liczba wyszukiwań, koszt kliknięcia reklam, a czasem nawet sugestie dotyczące odniesień. Jeśli techniczne aspekty badania słów kluczowych wydają się przytłaczające (a często mogą), ChatGPT jest idealnym rozwiązaniem Narzędzie AI SEO dla Ciebie.

Chociaż dokładność może czasami być nieco inna, ChatGPT zapewnia znacznie szybszą i bardziej przyjazną dla użytkownika alternatywę dla innych narzędzi AI SEO. W końcu nawet Planer Słów Kluczowych Google został uznany za wybrakowany 91% raportowanych wolumenów wyszukiwania jest przesadzone

Ale w jaki sposób ChatGPT może pomóc w badaniu słów kluczowych? Przeanalizujmy szczegółowo każdą z możliwości.

Znajdź słowa kluczowe z długiego ogona

**Oto dobrze strzeżony sekret SEO: dłuższe frazy osiągają lepsze wyniki

Dotyczy to etykiety tytułu i długości zawartości, ale zasada ta rozciąga się również na słowa kluczowe. Te dłuższe frazy, znane jako słowa kluczowe z długiego ogona, są szczególnie skuteczne.

zabawny fakt: Słowa kluczowe z długim ogonem generują 1.76 razy więcej kliknięć w organicznych wynikach wyszukiwania (SERP), zwłaszcza w porównaniu z krótszymi słowami kluczowymi.

Te słowa kluczowe z długiego ogona stanowią imponujące 70% całego ruchu związanego z wyszukiwaniem, ponieważ są zazwyczaj bardzo szczegółowe i niszowe. Ta specyfika oznacza, że te wyszukiwania są często bardziej adekwatne do intencji użytkownika, oferując doskonałą okazję do odkrycia tych precyzyjnych, celowych fraz za pośrednictwem ChatGPT.

Poniżej znajduje się przykład tego, jak można użyć ChatGPT do znalezienia słów kluczowych z długiego ogona:

ChatGPT identyfikuje odpowiednie drugorzędne słowa kluczowe i intencje wyszukiwania

Określanie drugorzędnych słów kluczowych

ChatGPT może również utworzyć całą listę drugorzędnych słów kluczowych, jeśli główne słowo kluczowe jest gotowe.

Na przykład, jeśli Twój Business koncentruje się na naprawie pralek, a podstawowym słowem kluczowym jest "usługi naprawy pralek w Queens, Nowy Jork", ChatGPT zasugeruje następujące frazy i drugorzędne słowa kluczowe:

ChatGPT sugeruje drugorzędne słowa kluczowe związane z usługą, lokalizacją, problemem i odbiorcami

Identyfikacja słów kluczowych LSI

Czy zdarzyło Ci się kiedyś wpaść w internetową króliczą norę? Zaczynasz od jednej strony i zanim się zorientujesz, masz już ponad dwadzieścia zakładek otwartych w przeglądarce!

Kluczem do tego doświadczenia są dobrze rozmieszczone semantycznie powiązane słowa kluczowe, znane również jako słowa kluczowe Latent Semantic Indexing (LSI).

Oto jak one działają: te słowa kluczowe są koncepcyjnie połączone z głównym słowem kluczowym i pomagają wyszukiwarkom zrozumieć kontekst zawartości. Na przykład: Zaproponuj słowa kluczowe LSI dla słowa kluczowego "Czarne kurtki męskie online, rozmiar XL"

ChatGPT oferuje słowa kluczowe LSI w celu zwiększenia możliwości wyszukiwania treści

Chociaż mogą one nie być bezpośrednio skierowane do konkretnego zapytania wyszukiwania, pomagają one na przykład Google zrozumieć szerszy temat zawartości.

W wyniku tego zawartość staje się bardziej trafna i angażująca, co prowadzi do lepszych wyników SEO.

Koncentracja na intencjach wyszukiwania

Google wykorzystuje ponad 200 czynników w swoim algorytmie do pozycjonowania stron internetowych, a czynniki te są aktualizowane około 500-600 razy w roku.

Dlatego też niezwykle ważne jest generowanie zawartości, która zaspokaja potrzeby użytkowników. Podczas gdy sprzedaż i widoczność zawsze powinny być celem stojącym za zawartością, nie powinny one kolidować z dostarczaniem czytelnikom informacji, których szukają.

ChatGPT może łatwo klasyfikować słowa kluczowe w oparciu o intencje wyszukiwania. Prosząc ChatGPT o utworzenie tabeli, która kategoryzuje słowa kluczowe na typy "komercyjne", "nawigacyjne", "transakcyjne" lub "informacyjne", zyskujesz wgląd w końcowe cele wyszukiwarek.

Oto przykład: Podziel słowa kluczowe LSI, które zasugerowałeś, na 4 kategorie - komercyjne, nawigacyjne, transakcyjne i informacyjne.

_ChatGPT kategoryzuje słowa kluczowe w oparciu o intencje użytkownika stojące za ich wyszukiwaniem

Ta klasyfikacja dostosuje zawartość do intencji każdego słowa kluczowego, poprawiając ogólną wydajność SEO.

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI do badania słów kluczowych w 2024 roku (recenzje i ceny)

Kanibalizm w SEO

Oto częsty scenariusz, z którym spotykają się nowi stratedzy SEO: Wybierają słowo kluczowe z długiego ogona i tworzą wokół niego wiele treści.

Chociaż może się to wydawać solidną strategią, strony te wkrótce zaczynają ze sobą konkurować, co prowadzi do kanibalizacji słów kluczowych. **Kanibalizacja słów kluczowych ma miejsce, gdy podobna zawartość ma na celu to samo słowo kluczowe, nasycając konkurencję i ostatecznie szkodząc wysiłkom SEO

Dla przykładu, weźmy pod uwagę te trzy tytuły blogów:

"Korzyści z niezależnych usług projektowania graficznego"

"Dlaczego powinieneś skorzystać z usług niezależnego projektowania graficznego"

"Oto, co usługi niezależnego projektowania graficznego wnoszą do tabeli"

We wszystkich trzech przypadkach słowo kluczowe "niezależne usługi projektowania graficznego" pozostaje takie samo - podobnie jak koncepcje blogów. Taka redundancja może osłabić pozycję w rankingach wyszukiwarek.

Rozwiązanie? Unikalne pomysły na zawartość.

Na szczęście generowanie świeżych i unikalnych pomysłów na zawartość jest jedną z mocnych stron ChatGPT. Może on pomóc ci odkryć tematy, których być może nie rozważałbyś w inny sposób - pomyśl o kategoryzowaniu pomysłów na zawartość na "posty na blogu", "przewodniki krok po kroku" i inne.

Oto przykład tego, jak ChatGPT może generować świeże pomysły na zawartość dla grafików.

ChatGPT sugeruje unikalne pomysły na zawartość, aby uniknąć kanibalizmu słów kluczowych

Stamtąd można planować daty publikacji zawartości, organizować posty w mediach społecznościowych i przeprowadzać audyty zawartości. Możesz nawet poprosić ChatGPT o uporządkowanie tytułów tematów według typu zawartości lub znaczenia semantycznego. Łatwizna, prawda?

Krok 2: C w ChatGPT oznacza zawartość

Bądźmy szczerzy - każdy uwielbia świetną zawartość, ale każdy autor treści wie, ile herkulesowego wysiłku kryje się nawet za pierwszym szkicem (aka głębokie nurkowanie, które zamienia się w czarną dziurę zakładek i odniesień).

To właśnie tutaj narzędzia AI, takie jak ChatGPT, robią różnicę. Przy przemyślanym użyciu, ChatGPT może zoptymalizować cały proces tworzenia zawartości - od pomysłu do ostatecznej edycji - ułatwiając utrzymanie strategii treści bez zwykłych kłopotów.

Są to różne sposoby, w jakie można wykorzystać ChatGPT do spełnienia wymagań dotyczących zawartości:

Zarysy i szkice

Co dzieje się po burzy mózgów dotyczącej pomysłów na zawartość? Oczywiście piszesz zawartość.

Jednak ważnym krokiem w tworzeniu dobrej zawartości jest najpierw stworzenie ustrukturyzowanego formularza. ChatGPT może pomóc ci go stworzyć. W rzeczywistości może pójść o krok dalej, analizując zawartość konkurencji i sugerując bardziej kompleksowy zarys, który może sprawić, że będziesz wyżej w Google.

Na przykład, możesz podpowiedzieć ChatGPT: "Stwórz zarys zawartości wpisu na blogu na temat AI w branży ubezpieczeniowej" ChatGPT z kolei zasugeruje nagłówki i podtytuły, które zapewnią podstawę dla struktury zawartości i pomogą w rozmieszczeniu słów kluczowych.

Chcesz jeszcze bardziej dopracować konspekt? Określ parametry, takie jak liczba słów, liczba nagłówków lub pożądany styl pisania. Na przykład, jeśli chcesz, aby artykuł zawierał liczne wypunktowania lub tabele, wyraźnie zakomunikuj to w podpowiedzi.

ChatGPT sugeruje zarys zawartości, który może pomóc Twojemu blogowi w rankingu Google

Możesz pójść o krok dalej i poprosić ChatGPT o przygotowanie podstawowego konspektu zawartości. Niezależnie od tego, czy chodzi o zdefiniowanie grupy docelowej, określenie tonu głosu czy ustawienie celu artykułu, ChatGPT może nadać zawartości jasny kierunek.

⚠️ Zastrzeżenie: Narzędzia AI, takie jak ChatGPT, czasami dostarczają błędnych informacji. Upewnij się, że zawsze przeprowadzasz badania przed opublikowaniem jakiejkolwiek zawartości.

Zrównoważone podejście do pisania treści

Oczywiście, ChatGPT może w mgnieniu oka przygotować dla ciebie wstępny szkic. Ale ten szkic będzie dość... szorstki.

Wersje robocze dostarczane przez ChatGPT często nie są oryginalne, mogą zawierać zbyt wiele słów kluczowych i nie są zgodne z zasadami Zalecane przez Google E-E-A-T (Doświadczenie, Wiedza, Autorytet i Zaufanie). Chociaż Google nie flaguje zawartości AI, nie docenia jej również (zwłaszcza jeśli brakuje jej ludzkiego charakteru!).

Via X Automatycznie wymaga to dokładnego przejrzenia, sprawdzenia faktów i edycji zawartości wygenerowanej przez AI przed jej opublikowaniem.

Dla ludzi, przez ludzi

Ekspert SEO Neil Patel twierdzi, że każda strona internetowa powinna zawierać sekcję FAQ. Nie tylko dostarcza ona informacji o firmie lub usługach, ale także obejmuje kilka pytań z sekcji "Ludzie też pytają" w Google. Może to znacznie zwiększyć szanse na znalezienie się w rankingu na pierwszej stronie.

Ale zanim przejdziemy do jego sugestii, musimy upewnić się, że FAQ nie staną się śmietnikiem danych. Na początek możesz zapytać ChatGPT: "Jakie są najczęstsze pytania związane z tematem?", a on wygeneruje listę odpowiednich FAQ.

ChatGPT poleca FAQ związane z firmami ubezpieczeniowymi, o które ludzie często pytają

Jeśli chcesz, aby było to bardziej spersonalizowane, rozważ napisanie próbki i zadanie jej, aby zidentyfikować potencjalne pytania, które mogą mieć czytelnicy. Pytania te można zintegrować w całej zawartości, aby dopasować je do przepływu artykułu.

ChatGPT sugeruje FAQ oparte na próbce sekcji "o nas"

Wracając do podstaw - wszyscy wiemy, jaką rolę odgrywają meta tytuły i opisy w zwiększaniu ruchu z wyszukiwarki. Co więcej, elementy te zapewniają kontekst dla wyszukiwarek i mogą znacząco wpłynąć na współczynnik klikalności.

ChatGPT może generować wiele opcji dla meta tytułów i opisów, dając ci zakres wyboru do dostrojenia.

Pamiętaj, że choć nie ma ścisłego limitu znaków, ogólnie zaleca się, aby etykiety tytułów nie przekraczały 60 znaków, a opisy meta nie przekraczały 160 znaków. Zwięzłość to kolejna z najmocniejszych funkcji ChatGPT.

Wypełnij luki w zawartości

Chcesz być liderem w swojej niszy? Musisz zidentyfikować każde niestandardowe zapytanie klienta lub czytelnika i odnieść się do niego w swojej zawartości. Proces ten znany jest jako wypełnianie luk w zawartości

W tym przypadku możesz wprowadzić istniejące nagłówki do ChatGPT i poprosić go o wykrycie brakujących tematów. Alternatywnie, można poprosić o AI o utworzenie zawartości mapa silosów, która może pomóc w uwzględnieniu wszystkich istotnych tematów.

Optymalizacja zawartości pod kątem wyszukiwarek

Jeśli Twoja zawartość znajduje się na 10 stronie wyników wyszukiwania Google, to czy w ogóle istnieje? Tutaj właśnie wkracza optymalizacja zawartości.

Optymalizacja zawartości to coś więcej niż tylko dodawanie słów kluczowych do treści. Chodzi o to, aby zawartość była odpowiednia do tego, czego szukają ludzie. ChatGPT może ci w tym pomóc.

Na przykład, możesz poprosić ChatGPT o pomoc w przeformułowaniu zawartości w celu uniknięcia plagiatu lub przeanalizowania sentymentu twojego tekstu. Możesz nawet poprosić go o pomoc w ukierunkowaniu funkcji featured snippets, czyli krótkich podsumowań, które pojawiają się na górze wyników wyszukiwania.

wideo #### również potrzebują SEO

Zgadza się! ChatGPT nie jest limitowany do blogów. Możesz w pełni wykorzystać swój opis na YouTube używając ChatGPT.

Oto jak to działa: Opis na YouTube przyciąga widzów, poprawia widoczność wideo i zapewnia kontekst dla zawartości.

Oto jak model AI może Ci pomóc:

Identyfikacja odpowiednich słów kluczowych: Sugerując słowa kluczowe związane z tematem wideo, ChatGPT może poprawić twoje SEO

Pisanie atrakcyjnych streszczeń: ChatGPT może generować pouczające opisy, które dokładnie oddają istotę twojego wideo

Optymalizacja pod kątem zaangażowania: Włączając elementy takie jak wezwania do działania lub odpowiednie hashtagi, ChatGPT może pomóc zachęcić widzów do interakcji

Notatka: Podczas gdy YouTube pozwala na długie opisy, ważne jest, aby były one zwięzłe, angażujące i bogate w słowa kluczowe

Punkt sprzedaży

To może być szokujące, ale liczby nie kłamią: Proste wezwanie do działania może zwiększyć Twoje szanse na bycie kliknięte o 371% .

To naprawdę niezłe szanse. A co, jeśli powiedzielibyśmy ci, że kilka zmian w kopii CTA może podnieść te liczby?

Wejdź na ChatGPT.

To narzędzie AI może tworzyć wezwania do działania, które rezonują z odbiorcami i są zgodne z ich intencjami wyszukiwania. Nawet podczas udoskonalania tekstu ChatGPT może dopasować ton Twojej marki.

ChatGPT sugeruje wezwania do działania zgodne z tonem marki i przekazem

Krok 3: Budowanie i łączenie z ChatGPT

Jak wszyscy wiemy, linki zwrotne są podstawą każdej skutecznej strategii SEO (jeśli nie wiedziałeś, teraz już wiesz 😉 ). Dzięki ChatGPT otwierają się drzwi do identyfikowania i pozyskiwania wysokiej jakości linków zwrotnych dla Twojej witryny. Oto jak to zrobić:

Poznaj zasięg

Kiedy twoja domena otrzymuje link zwrotny, sygnalizuje to wyszukiwarkom, że twoja zawartość jest wartościowa. Chociaż organiczne linki zwrotne są idealne, proaktywne ich pozyskiwanie może znacznie podnieść ranking w wyszukiwarkach.

Chociaż ChatGPT może nie być najlepszym oprogramowanie do budowania linków które dostarcza listę konkretnych witryn zasięgowych, oferuje pomocny punkt wyjścia. ChatGPT może wygenerować listę pomysłów na linki zwrotne dostosowane do Twojej branży, dzięki czemu możesz rozpocząć działania z solidnym planem.

Tworzenie e-maili kontaktowych

Kolejnym krokiem na drodze do powodzenia jest... dotarcie do innych stron internetowych. ChatGPT świetnie nadaje się do generowania szkiców e-maili, zwłaszcza jeśli możesz przekazać mu szczegółowe instrukcje dotyczące tonu, zawartości i stylu pisania. Aby dać ci wyobrażenie o tonie: Twój e-mail musi być perswazyjny i zawierać wzmiankę o tym, w jaki sposób połączenie z Twoją zawartością może przynieść korzyści stronie odbiorcy.

Pozyskiwanie linków zwrotnych HARO

HARO to skrót od Help a Reporter Out. Jak sama nazwa wskazuje, szybkość i precyzja mają kluczowe znaczenie przy odpowiadaniu na prośby HARO - ChatGPT może pomóc, generując zwięzłe, wpływowe odpowiedzi, które zwiększają szanse na pojawienie się w funkcji.

Generowanie reguł robots.txt

Dobra, tutaj sprawy stają się nieco techniczne (ale nie dla ciebie - masz ChatGPT!). Jeśli nie jesteś zaznajomiony z robots.txt, ChatGPT może pomóc w generowaniu reguł, które minimalizują błędy i zapewniają prawidłowy indeks stron internetowych.

Tworzenie reguł przepisywania .htaccess dla przekierowań

Niezależnie od tego, czy musisz wdrożyć przekierowania 301 (stałe), czy 302 (tymczasowe), ChatGPT może wygenerować niezbędne reguły przepisywania .htaccess. Dzięki temu użytkownicy i wyszukiwarki będą zawsze przekierowywani na prawidłowe adresy URL.

Generowanie etykiet hreflang

Hreflang jest atrybutem HTML, który określa język strony internetowej i może mieć na celu regiony geograficzne. Etykiety Hreflang mają fundamentalne znaczenie dla wskazania lokalizacji geograficznej i języka stron internetowych wyszukiwarkom. Generując te etykiety, ChatGPT pomaga zapewnić, że zawartość dotrze do odpowiednich odbiorców we właściwym języku.

Tworzenie znaczników schematu

Znaczniki schematu to formularz mikrodanych, który pomaga wyszukiwarkom zrozumieć zawartość stron internetowych. Umożliwia generowanie fragmentów rozszerzonych, które zwiększają widoczność w wynikach wyszukiwania.

ChatGPT może generować kod znaczników schematu, ułatwiając implementację i walidację stron. Oto przykład:

ChatGPT zajmuje się technicznym SEO, abyś mógł skupić się na swoich zadaniach

Przyjazna rada: Nie zapomnij mierzyć wpływu swoich wysiłków SEO. Możesz użyć Google Analytics lub podobnego narzędzia, takiego jak Google Search Console, aby śledzić, w jaki sposób zawartość SEO prowadzi do większej liczby rejestracji, wersji demonstracyjnych i konwersji.

Limity korzystania z ChatGPT dla SEO

Podczas gdy ChatGPT dla SEO oferuje wiele korzyści w tworzeniu zawartości, jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać:

Nadzór ludzki : Zduplikowana zawartość może zaszkodzić kondycji twojej strony i obniżyć twój ranking na zawsze. Niestety ChatGPT ma trudności z tworzeniem oryginalnej zawartości. Aby temu zaradzić, zawsze należy poprosić człowieka o sprawdzenie i edycję zawartości, aby upewnić się, że spełnia ona najwyższe standardy jakości

: Zduplikowana zawartość może zaszkodzić kondycji twojej strony i obniżyć twój ranking na zawsze. Niestety ChatGPT ma trudności z tworzeniem oryginalnej zawartości. Aby temu zaradzić, zawsze należy poprosić człowieka o sprawdzenie i edycję zawartości, aby upewnić się, że spełnia ona najwyższe standardy jakości Optymalizacja słów kluczowych : Badanie słów kluczowych i włączanie ich do zawartości to dwie umiejętności. Z tym drugim zmaga się ChatGPT. Czasami może dojść do zrobienia "keyword stuffing", gdzie wypełnia zawartość powtarzającymi się słowami kluczowymi, które nie wnoszą żadnej wartości dla czytelników

: Badanie słów kluczowych i włączanie ich do zawartości to dwie umiejętności. Z tym drugim zmaga się ChatGPT. Czasami może dojść do zrobienia "keyword stuffing", gdzie wypełnia zawartość powtarzającymi się słowami kluczowymi, które nie wnoszą żadnej wartości dla czytelników Sprawdzanie faktów : Weryfikuj wszelkie informacje generowane przez ChatGPT, zwłaszcza statystyki lub twierdzenia. ChatGPT może nie zawsze tworzyć zawartość zgodną z brandingiem, tonem lub przekazem firmy. Korzystaj z renomowanych źródeł, aby uniknąć rozpowszechniania błędnych informacji

: Weryfikuj wszelkie informacje generowane przez ChatGPT, zwłaszcza statystyki lub twierdzenia. ChatGPT może nie zawsze tworzyć zawartość zgodną z brandingiem, tonem lub przekazem firmy. Korzystaj z renomowanych źródeł, aby uniknąć rozpowszechniania błędnych informacji ChatGPT nie nadąża : Największą wadą ChatGPT jest to, że jego darmowa wersja jest zawsze szkolona ze starszych ustawień danych. Z limitem wiedzy, błędy z pewnością się zdarzą. Chcesz tego uniknąć? Przygotuj się na wydatek rzędu 20$ miesięcznie, aby uzyskać dostęp do płatnej wersji ChatGPT 4

: Największą wadą ChatGPT jest to, że jego darmowa wersja jest zawsze szkolona ze starszych ustawień danych. Z limitem wiedzy, błędy z pewnością się zdarzą. Chcesz tego uniknąć? Przygotuj się na wydatek rzędu 20$ miesięcznie, aby uzyskać dostęp do płatnej wersji ChatGPT 4 Krzywa uczenia się: Praca z ChatGPT nie jest tak prosta, jak się sprzedaje. Zadawanie pytań narzędziu i oczekiwanie doskonałych odpowiedzi jest niewykonalne. Potrzeba kilku sesji, aby zrozumieć, w jaki sposób ChatGPT najlepiej odpowiada na konkretne zapytania

Jeśli więc nie ChatGPT, to co? Alternatywa GPT jest właściwym narzędziem AI dla Twoich potrzeb SEO?

Korzystanie z ClickUp AI dla SEO ClickUp Brain nie jest oldschoolowym narzędziem AI, jakich wiele na rynku. ClickUp Brain działa w ramach innowacyjnego systemu ClickUp i utrzymuje wszystko połączone - zadania, ludzi, czaty, dokumenty - wszystko w jednym miejscu.

To jak masło orzechowe i galaretka - niektóre rzeczy są po prostu lepsze razem. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi SEO, takich jak ChatGPT czy asystenci AI, ClickUp Brain jest głęboko osadzony w obszarze roboczym.

W ten sposób pomaga:

Sugestie słów kluczowych zorientowane na branżę i cele: ClickUp Brain upraszcza wyszukiwanie słów kluczowych. Integracja z Twoim obszarem roboczym pozwala AI dokładnie obserwować Twoją branżę i cele. Ta ciągła integracja z Twoją pracą pozwala ClickUp Brain rekomendować aktualne i trafne pomysły na słowa kluczowe w podróży

Twórz zawartość dostosowaną do branży i roli dzięki ClickUp Brain

Automatyzacja optymalizacji zawartości : Największa czerwona flaga ChatGPT jest zieloną flagą ClickUp Brain. Wyzwanie związane z optymalizacją słów kluczowych, z którym możesz się zmierzyć za pomocą ChatGPT, znika dzięki ClickUp Brain. Brain dynamicznie dąży do optymalizacji czytelności i wydajności SEO

: Największa czerwona flaga ChatGPT jest zieloną flagą ClickUp Brain. Wyzwanie związane z optymalizacją słów kluczowych, z którym możesz się zmierzyć za pomocą ChatGPT, znika dzięki ClickUp Brain. Brain dynamicznie dąży do optymalizacji czytelności i wydajności SEO Uporządkowany cykl pracy SEO: Nie tylko optymalizujesz SEO, ale także możesz nim zarządzać za pomocą ClickUp Brain. Śledzenie cykli pracy związanych z SEO, od danych powstania po monitorowanie wydajności, za pomocą jednego narzędzia

aktualizacja niestandardowego statusu dla każdego cyklu pracy za pomocą ClickUp_

ClickUp Brain ma jasne motto - być "jednym AI, które zastąpi je wszystkie" Czytaj także: ChatGPT vs. ClickUp: Które narzędzie AI jest najlepsze? Jednak do zrobienia najlepszego trzeba zająć się drobiazgami, a ClickUp robi to bardzo dobrze.

Oto przykład: Wyobraź sobie, że zespół marketingowy zebrał się, aby opracować nową strategię zawartości w celu poprawy SEO dla nadchodzącej kampanii.

Oto jak wyglądałby cykl pracy w ClickUp:

1. Spotkanie inauguracyjne

Teams zbiera się w wirtualnym pokoju spotkań. Rozpoczynają od omówienia celów kampanii i grupy docelowej. Kierownik projektu tworzy nowe zadanie w ClickUp pod tytułem "Strategia zawartości kampanii SEO" i przydziela je zespołowi.

2. Sesja burzy mózgów

Teams używa Dokumenty ClickUp do burzy mózgów na temat zawartości. Gdy pomysły są proponowane, ClickUp Brain sugeruje powiązane słowa kluczowe i potencjalne klastry słów kluczowych w oparciu o dyskusję.

Na przykład, jeśli zespół wzmiankuje o "zrównoważonej modzie", ClickUp Brain może zasugerować słowa kluczowe, takie jak "ekologiczna odzież" i "zrównoważone materiały".

płynna współpraca przy przeglądach dokumentów za pomocą ClickUp Docs_

Członkowie Teams używają następnie Tablice ClickUp do tworzenia map klastrów tematycznych. Wizualizują one, w jaki sposób różne elementy zawartości, takie jak posty na blogu, wideo i infografiki, mogą się ze sobą łączyć.

podłącz swoje mapy myśli do Tablic ClickUp i bez wysiłku uzyskaj dostęp do bazy danych zawartości_

3. Doskonalenie pomysłów

Teams tworzy Pole niestandardowe ClickUp w swoim zadaniu, aby kategoryzować pomysły na zawartość w oparciu o trafność słów kluczowych, typ zawartości i grupę docelową.

pola niestandardowe w ClickUp pozwalają na elastyczne śledzenie szczegółów związanych z zadaniami SEO

Umożliwiają one ustawienie powtarzających się list kontrolnych dla każdej zawartości, obejmujących takie kroki jak badanie słów kluczowych, redagowanie, edytowanie i publikowanie.

4. Przypisywanie zadań

Następnie kierownik projektu przydziela konkretne zadania członkom zespołu.

Na przykład, autor zawartości ma za zadanie przygotować artykuł na temat "zrównoważonych trendów w modzie", podczas gdy specjalista SEO jest odpowiedzialny za optymalizację tematu pod kątem odpowiednich słów kluczowych.

5. Śledzenie postępów

organizuj swój cykl pracy, ustalaj priorytety zadań i śledź postępy na pulpicie nawigacyjnym ClickUp

Teams korzysta z konfigurowalnego Pulpity ClickUp do monitorowania postępu każdego elementu zawartości. Śledzą one takie wskaźniki, jak rankingi słów kluczowych, status zakończonych prac nad zawartością i wydajność SEO. Przeczytaj także: 10 najlepszych programów dla agencji SEO do skalowania ruchu organicznego

6. Recenzja

W miarę opracowywania i optymalizacji zawartości, członkowie zespołu zostawiają komentarze i sugestie w ClickUp Docs. Dokonują oni zmian w czasie rzeczywistym w oparciu o informacje zwrotne i śledzą, jak te zmiany wpływają na wydajność SEO za pomocą pulpitów.

7. Wpływ w czasie rzeczywistym

Po opublikowaniu zawartości zespół może śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak ruch organiczny, rankingi słów kluczowych i zaangażowanie użytkowników, które są automatycznie aktualizowane.

Korzystając z pulpitu ClickUp, można zrozumieć wpływ kampanii, niezależnie od tego, czy są to rankingi wyszukiwarek, czy wzrost ruchu organicznego, w przejrzystej wizualnej reprezentacji, bez uwikłania się w szczegóły techniczne. Wreszcie, kierownik projektu może szybko generować niestandardowe raporty, aby udostępniać te spostrzeżenia interesariuszom.

Szablony ClickUp dla SEO

Ten artykuł byłby niekompletny bez wzmianki o tym, jak niesamowite może być życie SEO dzięki szablonom ClickUp. Oto dwa popularne szablony, które pomogą Ci rozpocząć strategię SEO (zwłaszcza jeśli jesteś początkującym):

ClickUp SEO Zawartość Brief nakreśla ważne elementy, które pomogłyby Twojej zawartości w rankingu

Mapa drogowa ClickUp SEO strategicznie odnosi się do czynników technicznych, na stronie i poza nią

Jeśli jednak znasz już dobrze SEO, to te dwa szablony są dla Ciebie jeszcze lepsze:

Szablon do badań i zarządzania SEO ClickUp

Szablon Szablon do badań i zarządzania SEO ClickUp jest idealny do obsługi wieloaspektowej natury SEO. Integruje badania słów kluczowych, analizę konkurencji i zarządzanie zadaniami w jednym miejscu.

Pobierz ten szablon

W wyniku tej centralizacji możesz lepiej śledzić i zarządzać swoimi wysiłkami SEO. Ponadto masz dostęp do wglądu w wydajność witryny i śledzenie postępów SEO, co ogólnie oszczędza czas i wysiłek.

Pobierz ten szablon

Szablon do zarządzania projektami SEO ClickUp

Idealny do zarządzania bieżącymi projektami SEO, szablon Szablon do zarządzania projektami SEO ClickUp pozwala śledzić wszystko na bieżąco. Pomaga zarządzać zadaniami, płynnie współpracować z zespołem i pozostać w zgodzie z celami SEO.

Pobierz szablon

Co jest w nim dla Ciebie?

Wyczyszczony przegląd twoichMarketingowa mapa drogowa SEO* Łatwa komunikacja z interesariuszami

Inteligentne śledzenie budżetu i zasobów

Pobierz ten szablon

Wzmocnij swoją grę SEO dzięki ClickUp

Bądźmy szczerzy: ChatGPT jest niezwykle wszechstronnym narzędziem AI. Ale są pewne rzeczy, które robi lepiej niż inne - SEO nie jest jedną z nich.

ChatGPT brakuje funkcji współpracy i dostępu do funkcji zarządzania zadaniami, które są niezbędne do prowadzenia powodzenia w zarządzaniu SEO kampanie.

Ale co by było, gdyby połączyć możliwości AI ChatGPT z platformą, która pozwala komunikować się z zespołem i natychmiast oddelegować im zadania? Otrzymałbyś coś, co wygląda jak ClickUp.

Czy wspomnieliśmy już, jak niesamowite są szablony ClickUp? Wszystkie są wstępnie zaprojektowane, dzięki czemu możesz zrobić to, co dla Ciebie ważne - piąć się wysoko w rankingu SEO!

Gotowy, by poczuć różnicę? Zarejestruj się na ClickUp na darmowe konto już dziś!