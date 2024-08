10 najlepszych programów do budowania linków dla zespołów SEO w 2024 roku

Piszesz najlepszy artykuł na dany temat i widzisz, że przez wiele tygodni jest on zakopany na piątej stronie wyników wyszukiwania Google.

Nawet po wydaniu tysięcy dolarów na profesjonalnych pisarzy, nadal nie jesteś w rankingu dla słowa kluczowego, które chcesz.

Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji. Jaki jest więc prawdziwy problem?

Jeśli Twoja witryna nie ma odpowiednich linków kierujących do właściwych stron, Twoje rankingi mogą ucierpieć. W dzisiejszych czasach algorytmy wyszukiwania faworyzują legalne wysiłki związane z budowaniem linków w porównaniu z podejrzanymi taktykami lub słabszymi autorami witryn.

Pomyśl o tym - Google żongluje tonami najwyższej jakości zawartości, walcząc o upragnione pierwsze miejsce w różnych branżach. Obserwuje zarówno strategie na stronie, jak i poza nią, aby zapewnić użytkownikom najlepsze wyniki wyszukiwania.

Solidny profil linków zwrotnych i ustawienia linków wewnętrznych informują Google o tym, że zawartość trafia do odbiorców docelowych, dzięki czemu witryna jest bardziej odpowiednia i wartościowa dla użytkowników.

Czy inwestujesz fortunę w strategię dotyczącą zawartości? kampanie reklamowe ale zaniedbanie odpowiednich narzędzi do budowania linków? To tylko zwiększa ryzyko. Zaoszczędź sobie pieniędzy, czasu i kłopotów, korzystając z darmowych narzędzi do budowania linków.

Wybraliśmy najlepsze oprogramowanie do budowania linków, które konsekwentnie realizuje strategię budowania zawartości. Zanurzmy się w nie od razu!

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do link-buildingu?

Zanim zagłębimy się w nasze najlepsze propozycje, oto kilka cech, które wyróżniają dobre narzędzie do budowania linków:

Prostota : Musi być proste w ustawieniu i nawigacji bez trudności technicznych

: Musi być proste w ustawieniu i nawigacji bez trudności technicznych Wiarygodność danych: Upewnij się, że dostarcza wiarygodnych, dokładnych danych w czasie rzeczywistym na temat potencjalnych linków, aby pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych

Upewnij się, że dostarcza wiarygodnych, dokładnych danych w czasie rzeczywistym na temat potencjalnych linków, aby pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych Skalowalność: Dostęp do większości popularnych funkcji wspomagających potoki strategii zawartości

Dostęp do większości popularnych funkcji wspomagających potoki strategii zawartości Efektywność kosztowa: Ceny powinny być elastyczne, aby dostosować się do budżetu firmycele marketingowe *Funkcjonalność: Powinna być odpowiednia dla kampanii zasięgowych,analiza konkurencjiśledzenie i mierzenie odpowiedzi

Ceny powinny być elastyczne, aby dostosować się do budżetu firmycele marketingowe *Funkcjonalność: Powinna być odpowiednia dla kampanii zasięgowych,analiza konkurencjiśledzenie i mierzenie odpowiedzi Łatwa integracja: Zapewnia płynną integrację z narzędziami do optymalizacji wyszukiwarek, CRM i badania słów kluczowych

10 najlepszych narzędzi do budowania linków do wykorzystania w 2024 roku

1. Ahrefs

przez Ahrefs Ahrefs to potężne oprogramowanie z imponującymi funkcjami budowania linków. Początkowo zaprojektowane do sprawdzania backlinków, w ostatnich latach przekształciło się w wiodącą w swojej klasie bazę danych słów kluczowych i backlinków.

Większość ekspertów SEO przysięga, że Ahrefs jest jednym z najlepszych narzędzi do sprawdzania linków zwrotnych w połączeniu z innymi najlepszymi narzędziami.

Ahrefs obejmuje wszystkie podstawy: badania, publikowanie witryn połączonych, śledzenie i zmianę przeznaczenia zawartości. To kopalnia złota do studiowania i działania w oparciu o strategie linkowania konkurencji.

Najlepsze funkcje Ahrefs

Ogólne podsumowanie witryny : Sprawdź przegląd witryny, aby uzyskać szczegółowy wgląd w ocenę domen i URL. Zapoznaj się z rozszerzonym profilem ujawniającym w czasie rzeczywistym typy linków, jakość, domeny odsyłające, przydatne metryki budowania linków, profile linków zwrotnych, odpowiednie możliwości budowania linków, linki zewnętrzne, możliwości budowania niedziałających linków, źródła ruchu i wiele innych funkcji kampanii budowania linków. Dodatkowo, otrzymujesz wyczyszczone, graficzne ilustracje pokazujące wzrost linków domeny w czasie

: Sprawdź przegląd witryny, aby uzyskać szczegółowy wgląd w ocenę domen i URL. Zapoznaj się z rozszerzonym profilem ujawniającym w czasie rzeczywistym typy linków, jakość, domeny odsyłające, przydatne metryki budowania linków, profile linków zwrotnych, odpowiednie możliwości budowania linków, linki zewnętrzne, możliwości budowania niedziałających linków, źródła ruchu i wiele innych funkcji kampanii budowania linków. Dodatkowo, otrzymujesz wyczyszczone, graficzne ilustracje pokazujące wzrost linków domeny w czasie Porównanie domen : Umieść adres URL konkurenta obok innego adresu URL i zobacz, jak wypadają w zestawieniu. Porównaj siłę połączonych linków, autorów i słowa kluczowe oraz dostrzeż wszelkie luki między nimi

: Umieść adres URL konkurenta obok innego adresu URL i zobacz, jak wypadają w zestawieniu. Porównaj siłę połączonych linków, autorów i słowa kluczowe oraz dostrzeż wszelkie luki między nimi Połączone linki : Wyodrębnij szczegółowe i cenne informacje o odsyłających domenach

: Wyodrębnij szczegółowe i cenne informacje o odsyłających domenach Szczegóły połączonych linków : Znajdź strony z błędami, które mają wpływ na domenę, abyś mógł się nimi zająć lub współpracować bardziej efektywnie

: Znajdź strony z błędami, które mają wpływ na domenę, abyś mógł się nimi zająć lub współpracować bardziej efektywnie Wzmianki : Użyj funkcji Eksploratora zawartości, aby monitorować backlinki i szybko odkrywać wzmianki bez linków. Po prostu wprowadź swoją markę i aktywuj filtr "Podświetl niepowiązane domeny", aby sprawdzić, czy te strony są z Tobą powiązane

: Użyj funkcji Eksploratora zawartości, aby monitorować backlinki i szybko odkrywać wzmianki bez linków. Po prostu wprowadź swoją markę i aktywuj filtr "Podświetl niepowiązane domeny", aby sprawdzić, czy te strony są z Tobą powiązane Analiza luk w zawartości: Znajdź pomocne możliwości słów kluczowych, które pozwolą skalować twoją strategię zawartości

Ahrefs limit

Jeśli masz ograniczony budżet, możesz nie uzyskać dużej wartości, ponieważ możesz szybko wykorzystać nowy system kredytowy

Nie dostarcza analiz ruchu dla konkurencyjnych domen

Ceny Ahrefs

Free

Lite : $99 miesięcznie dla jednego użytkownika

: $99 miesięcznie dla jednego użytkownika Standard : 179 USD miesięcznie dla jednego użytkownika

: 179 USD miesięcznie dla jednego użytkownika Zaawansowany : 399 USD miesięcznie dla trzech użytkowników

: 399 USD miesięcznie dla trzech użytkowników Agencja: $999 miesięcznie dla pięciu użytkowników

Oceny i recenzje Ahrefs

G2 : 4.5/5 (494 recenzji)

: 4.5/5 (494 recenzji) Capterra: 4.8/5 (540 recenzji)

2. Połączony Whisper przez

Linkwhisper Link Whisper to zaufane narzędzie do budowania linków wewnętrznych. Sprawdza trafność zawartości i w wygodny sposób sugeruje najlepszą strukturę linków wewnętrznych dla SEO na stronie na pulpicie.

Link Whisper eliminuje kłopoty związane z poszukiwaniem odpowiednich zasobów wewnętrznych do linkowania w artykułach. Jeśli twoim systemem CMS jest WordPress, narzędzie to szybko identyfikuje osierocone strony, naprawia niedziałające linki i usuwa błędy 404, ostatecznie poprawiając twoje pozycjonowanie optymalizację witryny dla SEO.

Połączone funkcje Whisper

Natychmiastowy dostęp do odpowiednich zaleceń dotyczących wewnętrznych linków dla stron i postów

Analiza profilu linków wewnętrznych, od liczby linków wewnętrznych w postach po statusy połączonych linków

Odkryj źródło i miejsce docelowe każdego martwego linku i napraw lub usuń niedziałające linki za pomocą kilku kliknięć

Link Whisper limity

Ograniczone opcje filtrowania, sortowania lub ustalania priorytetów rekomendacji linków w oparciu o preferencje lub kryteria

Ograniczona funkcja, ponieważ działa tylko w ramach CMS WordPress

CenyLink Whisper

$77 za licencję na jedną witrynę rocznie

117 USD za trzy licencje na witrynę rocznie

$167 za licencję na dziesięć lokalizacji rocznie

Połączone oceny i recenzje Whisper

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

3. BuzzStream

przez Buzzstream BuzzStream jest systemem CRM i narzędzie zasięgowe które pomaga zachować spójność procesu budowania linków. Wysyłaj i śledź prośby o linki, niestandardowe i uporządkowane wiadomości e-mail w centralnej lokalizacji.

Buzzstream automatycznie umieszcza na krótkiej liście metryki linków zwrotnych do stron internetowych i dane kontaktowe potencjalnych klientów. Pomaga to zbudować wiarygodną bazę danych marketerów, zwiększając szanse na lepsze wskaźniki linków. Rozpoczęcie kampanii budowania linków jest łatwe, jeśli chcesz szybko śledzić swoje strategiczne kamienie milowe.

Najlepsze funkcje BuzzStream

Zintensyfikuj wyszukiwanie kontaktów, uwzględnianie potencjalnych klientów, analizę linków i dane powstania kampanii przy użyciu niestandardowych motywów - w jednym miejscu!

Organizowanie zadań, etykiety dla potencjalnych klientów, ustawienie przypomnień i filtrowanie potencjalnych klientów według preferencji

Dostosuj kampanie za pomocą funkcji pól niestandardowych, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów

BuzzStream limit

Niezgrabny interfejs; wymaga więcej czasu na naukę obsługi oprogramowania

Ceny BuzzStream

Starter : 24 USD miesięcznie (1 użytkownik i 24 USD za każdego dodatkowego użytkownika)

: 24 USD miesięcznie (1 użytkownik i 24 USD za każdego dodatkowego użytkownika) Growth : $124 miesięcznie (3 użytkowników i $40 za każdego dodatkowego użytkownika)

: $124 miesięcznie (3 użytkowników i $40 za każdego dodatkowego użytkownika) Professional : 299 USD miesięcznie (6 użytkowników i 50 USD za każdego dodanego użytkownika)

: 299 USD miesięcznie (6 użytkowników i 50 USD za każdego dodanego użytkownika) Custom: $999 miesięcznie (15+ użytkowników)

Oceny i recenzje BuzzStream

G2 : 4.1/5 (150+ recenzji)

: 4.1/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

4. BuzzSumo

przez BuzzSumo BuzzSumo pomaga w lokalizacji i ocenie najbardziej popularnej i istotnej zawartości dla dowolnego tematu lub słowa kluczowego. Odkryjesz popularne tematy, pomysły na zawartość, możliwości publikowania gościnnego, wzmianki o markach, niszowych influencerach i nie tylko.

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Odkrywanie popularnych trendów w zawartości na podstawie udostępniania i zaangażowania w dowolne słowo kluczowe, domenę i temat

Monitorowanie sieci, mediów społecznościowych i blogów w celu odkrywania nastrojów i wzmianek na temat słów kluczowych

Łatwe wyszukiwanie, śledzenie i porównywanie zawartości z różnych domen, słów kluczowych i tematów

limity BuzzSumo

Nie posiada e-maila, a co za tym idzie, nie można zautomatyzować kampanii budowania linków.

Ceny BuzzSumo

Tworzenie zawartości : 199 USD miesięcznie (1 użytkownik)

: 199 USD miesięcznie (1 użytkownik) PR & Comms : 299 USD miesięcznie (5 użytkowników)

: 299 USD miesięcznie (5 użytkowników) Suite : 499 USD miesięcznie (10 użytkowników)

: 499 USD miesięcznie (10 użytkowników) Enterprise: $999 miesięcznie (30 użytkowników)

Oceny i recenzje BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (140+ recenzji)

5. SEMrush

Via Semrush SEMrush to popularne narzędzie do badania słów kluczowych i linków. Pomaga marketerom radzić sobie z SEO, PPC i wszystkimi aspektami strategii zawartości, wskazując możliwości budowania linków.

Z ponad 39 unikalnymi funkcjami, SEMrush stale aktualizuje się o nowe funkcje, aby zwiększyć autorytet domeny i widoczność witryny w Internecie.

Najlepsze funkcje SEMrush

Robust SEO research and tools : Przeprowadź bogatą i kompleksową analizę dowolnej strony internetowej, aby zrozumieć, jakie połączone linki wpływają na jej rankingi. Oceniaj również jakość i warunek tych połączonych linków

: Przeprowadź bogatą i kompleksową analizę dowolnej strony internetowej, aby zrozumieć, jakie połączone linki wpływają na jej rankingi. Oceniaj również jakość i warunek tych połączonych linków Audyt strony : Zidentyfikuj problemy, które mogą mieć negatywny wpływ na ranking w wyszukiwarkach

: Zidentyfikuj problemy, które mogą mieć negatywny wpływ na ranking w wyszukiwarkach Organiczne i PPC narzędzia do badania słów kluczowych : Śledzenie słów kluczowych, które generują największy ruch na stronie, czy to poprzez płatne wyszukiwanie, czy wyniki organiczne

: Śledzenie słów kluczowych, które generują największy ruch na stronie, czy to poprzez płatne wyszukiwanie, czy wyniki organiczne SEO na stronie : Po prostu wklej swój artykuł do narzędzia optymalizatora zawartości SEMrush, aby poprawić potencjał rankingowy zapytań docelowych

: Po prostu wklej swój artykuł do narzędzia optymalizatora zawartości SEMrush, aby poprawić potencjał rankingowy zapytań docelowych Analiza konkurencji : Dowiedz się, jakich połączeń i słów kluczowych używa konkurencja w Twojej branży

: Dowiedz się, jakich połączeń i słów kluczowych używa konkurencja w Twojej branży Porównanie domen : Umieść URL konkurenta obok innego i zobacz, jak wypadają w zestawieniu. Porównaj ich mocne strony, takie jak połączone linki, autorytety i słowa kluczowe, i znajdź wszelkie luki między nimi

: Umieść URL konkurenta obok innego i zobacz, jak wypadają w zestawieniu. Porównaj ich mocne strony, takie jak połączone linki, autorytety i słowa kluczowe, i znajdź wszelkie luki między nimi Szczegóły połączonych linków: Znajdź i zidentyfikuj strony z błędami, które mają wpływ na domenę, abyś mógł je naprawić lub współpracować bardziej efektywnie

Limity SEMrush

Interfejs użytkownika nie jest najbardziej przyjazny dla użytkownika

Dość drogi, jeśli pracujesz z niskim budżetem

Ceny SEMrush

Pro : 119,95 USD miesięcznie

: 119,95 USD miesięcznie Guru : $229.95 miesięcznie

: $229.95 miesięcznie Business : $449.95 miesięcznie

: $449.95 miesięcznie Niestandardowy: do negocjacji

oceny i recenzje SEMrush

G2: 4.5/5 (ponad 1800 recenzji)

4.5/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2100+ opinii)

6. Postaga

przez Postaga Postaga to narzędzie do budowania linków, które pomaga budować wysokiej jakości linki do witryny za pomocą narzędzi AI. Obejmuje wszystko - od wskaźników budowania linków analizujących trafność zawartości po znajdowanie kontaktów i zasięg - dzięki czemu budowanie linków jest szybsze i bardziej skuteczne.

Najlepsze funkcje Postaga

Integracja z innymiNarzędzia SEOw tym Moz, Ahrefs i Hunter

Tworzenie sugestii dotyczących kampanii zasięgowych, w tym typu kampanii, grupy docelowej i strategii działań następczych

Tworzenie raportów na podstawie etykiety o wynikach kampanii

Postaga limitów

Brak gwarancji dostarczalności e-maili; wiadomości e-mail mogą zostać odrzucone lub wylądować w folderach spamu

Ceny Postaga

Pro : 84 USD miesięcznie (przy 2000 kontaktów)

: 84 USD miesięcznie (przy 2000 kontaktów) Agency: 240 USD (z 15000 kontaktów)

Oceny i recenzje Postaga

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra: 4.6/5 (60+ recenzji)

7. Pitchbox

przez Pitchbox Pitchbox to narzędzie do budowania linków i sprzedaży dla doświadczonych twórców linków. Pomaga w wyszukiwaniu i identyfikacji potencjalnych klientów oraz tworzeniu i dystrybucji e-maili. Pozwala śledzić rozmowy, podejmować działania następcze i mierzyć wyniki - wszystko w jednym miejscu.

Pitchbox oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza budowanie linków na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Pitchbox

Idealny dla dużych agencji content marketingowych lub firm z rozbudowanym cyklem pracy i zespołem outreachowym

Usprawnia współpracę w zespole, ponieważ kilka osób może pracować nad tą samą kampanią

Dostęp do niestandardowych cykli pracy w celu automatyzacji i optymalizacji procesu docierania do odbiorców

Limity Pitchbox

Użytkownicy zmagają się z rozszerzonymi możliwościami platformy, uważając je za trudne w nawigacji i obsłudze

Ceny Pitchbox

Professional : 550 USD miesięcznie

: 550 USD miesięcznie Enterprise: $1500 miesięcznie

Oceny i recenzje Pitchbox

G2 : 4.7/5 (90+ recenzji)

: 4.7/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

8. NinjaOutreach

przez Ninjaoutreach Ninja Outreach to narzędzie do budowania linków i docierania do potencjalnych klientów, blogerów, dziennikarzy i influencerów. Narzędzie to umożliwia dotarcie do potencjalnych klientów za pomocą różnych kryteriów, takich jak dane kontaktowe, obserwujący w mediach społecznościowych, wpisy na blogu, autorytet domeny i wcześniejsze interakcje.

Najlepsze funkcje NinjaOutreach

Analizuj i śledź potencjalnych klientów przy użyciu różnych wskaźników, będąc na bieżąco z relacjami z potencjalnymi klientami

Współpraca z zespołem w celu obsługi kampanii zasięgowych i opracowywania strategii budowania linków

Limity NinjaOutreach

Wielu użytkowników zmaga się z nawigacją po oprogramowaniu do budowania linków, często mając słabe doświadczenia

Ceny NinjaOutreach

Bronze Ninja : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Silver Ninja : $199 miesięcznie

: $199 miesięcznie Gold Ninja: 399 USD miesięcznie

Oceny i recenzje NinjaOutreach

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra: 3.8/5 (60+ ocen)

9. LinkBuilder.io

przez Linkbuilder.io LinkBuilder.io to agencja zajmująca się budowaniem linków, która pozyskuje najwyższej jakości linki zwrotne z wiarygodnych witryn. Ich eksperci zajmują się każdym aspektem tworzenia linków, od zasięgania i negocjacji po umieszczanie i wyszukiwanie.

Najlepsze funkcjeLinkBuilder

Planowanie i zarządzanie kampaniami link-buildingowymi w jednym miejscu

Monitoruj linki zwrotne i oceniaj zwrot z inwestycji w wysiłki związane z budowaniem linków. Sprawdzaj liczbę pozyskanych linków, ich koszt oraz wpływ na ruch i rankingi w wyszukiwarkach

LinkBuilder limit

LinkBuilder jest drogi dla małych Businessów

Ceny LinkBuilder

Startup : $2999 miesięcznie

: $2999 miesięcznie Growth : $5999 miesięcznie

: $5999 miesięcznie Pro : $9999 miesięcznie

: $9999 miesięcznie Enterprise: $19999 miesięcznie

Oceny i recenzjeLinkBuilder

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

10. BrightLocal

via BrightLocal BrightLocal to wyspecjalizowana platforma do lokalnego SEO, pomagająca w zarządzaniu reputacją i recenzjami, zwiększaniu ruchu i potencjalnych klientów z lokalnych wyszukiwań oraz optymalizacji lokalnych rankingów.

Zapewnia spójność NAP (nazwa, adres, numer telefonu) online, wykrywając i naprawiając problemy z cytowaniem, takie jak brakujące, zduplikowane lub niespójne wpisy.

Najlepsze funkcje BrightLocal

Analizuj Zdrowie SEO aby wykryć wszelkie problemy lub błędy, które mogą mieć wpływ na rankingi, strategię budowania linków lub doświadczenia użytkowników

Tworzenie pytań przeglądowych i zbieranie opinii od niestandardowych klientów lub użytkowników w celu poprawy cyfrowej reputacji witryny

Lokalne limity BrightLocal

BrightLocal działa tylko z witrynami WordPress, ponieważ jest to wtyczka WordPress

Ceny BrightLocal

Śledzenie : 39 USD miesięcznie

: 39 USD miesięcznie Zarządzaj : $49 miesięcznie

: $49 miesięcznie Grow: 59 USD miesięcznie

Oceny i recenzje BrightLocal

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (250+ opinii)

Inne narzędzia marketingowe

Podczas gdy narzędzia do budowania linków i SEO są bardzo ważne w stosie marketingowym, stanowią one tylko niewielką część ogólnego ustawienia wzrostu. Potrzebujesz różnych aspektów, takich jak zawartość, e-mail marketing i płatne reklamy, wśród innych strategii i taktyk, aby współpracować w celu rozwoju swojego biznesu.

Jednym z takich narzędzi jest ClickUp, które łączy wszystkie zespoły marketingowe, aby wspólnie pracować nad osiągnięciem celów związanych z przychodami.

ClickUp

Użyj ClickUp, aby łatwo zarządzać zadaniami i projektami oraz efektywnie współpracować ze swoim zespołem

ClickUp to zakończone narzędzie do zarządzania zadaniami zarządzanie projektami i zadaniami rozwiązanie, które pomoże Ci podnieść poziom marketingu. Tworzenie i śledzenie kampanii za pomocą ClickUp Marketing Teams . Użyj ClickUp AI do generowania pomysłów na kampanie, takich jak blogi, studia przypadków i briefy.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Oprogramowanie do zarządzania zadaniami obejmuje Zarządzanie kampaniami marketingowymi ClickUp system pomagający tworzyć, planować, organizować, przyspieszać i śledzić skuteczność kampanii marketingowych kampanie marketingowe .

Planuj, organizuj i realizuj swoje kampanie marketingowe za pomocą szablonu planu kampanii marketingowej ClickUp

ClickUp dostarcza również

ZADANIE CLICKUP bibliotekę wstępnie wybranych szablonów

dla procesów projektowych i kreatywnych w teamach marketingowych. Z pomocą tych ram można stworzyć przepływ pracy projektowej, który skutecznie replikuje idealny przepływ pracy, zachęcając do wydajności i kreatywności.

ClickUp najlepsze funkcje

Priorytetyzuj projekty : Strukturyzuj projekty lub porównuj różne kampanie link-buildingowe za pomocąpriorytetyzacja projektów matryca

: Strukturyzuj projekty lub porównuj różne kampanie link-buildingowe za pomocąpriorytetyzacja projektów matryca Niestandardowa automatyzacja : Eliminacja zależności od człowieka i automatyzacja procesu planowania

: Eliminacja zależności od człowieka i automatyzacja procesu planowania Wykorzystaj siłę AI : Korzystaj z prostych podpowiedzi, aby tworzyć atrakcyjne treści, do których inne strony będą chciały się połączyć

: Korzystaj z prostych podpowiedzi, aby tworzyć atrakcyjne treści, do których inne strony będą chciały się połączyć Bezproblemowe raportowanie : Generowanie raportów na temat wysiłków związanych z budowaniem linków wewnętrznych. Odkryj najlepiej działające połączenia i wszelkie limity, aby podejmować mądrzejsze decyzje

: Generowanie raportów na temat wysiłków związanych z budowaniem linków wewnętrznych. Odkryj najlepiej działające połączenia i wszelkie limity, aby podejmować mądrzejsze decyzje Optymalizacja kampanii: Organizuj i usprawniaj swoje plany budowania linków, oceniaj połączenia, monitoruj powiadomienia i bądź na bieżąco dzięki narzędziu do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Limity ClickUp

ClickUp jest w dużym stopniu konfigurowalny, co może zniechęcać początkujących użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3500 recenzji)

Podnieś poziom swojej gry SEO i marketingowej w 2024 roku

Link Whisper i inne narzędzia premium do budowania linków koncentrują się na poprawie jakości linków i docieraniu do różnych stron internetowych. Zwiększa to Twoją wiarygodność w sieci i obecność w Internecie - czy to w postaci większej liczby odwiedzin witryny, wzmianek na innych stronach internetowych, czy w mediach społecznościowych.

Połącz moc tych narzędzi z zakończonym rozwiązaniem, takim jak ClickUp do zarządzania zadaniami marketingowymi, zapewniając płynną współpracę między Teams i narzędziami, a ostatecznie zwiększając wydajność w wielu projektach w organizacji. Zarejestruj się za darmo już dziś.