Ponad 15 przykładów kampanii reklamowych, które przyniosły efekty

Czasami przeprowadzasz „idealną” kampanię, a przynajmniej tak Ci się wydaje. Zawiera ona humor, chwytliwą puentę i odpowiednią ilość informacji sprzedażowych. Otrzymuje kilka kliknięć, ale nie przekłada się na konwersje. Jako marketerzy wiemy, że ostatecznie liczy się tylko wkład w przychody.

Wszyscy to znamy i wiemy, jak frustrujące to jest. Dobry projekt i sprytny tekst reklamowy nie wystarczą, jeśli nie tworzą połączenia z sednem.

Aby zainicjować coś, co zostanie zapamiętane, potrzebujesz przykładów, które przyciągnęły uwagę. Dlatego w tym poście na blogu przedstawiamy ponad 15 przykładów kampanii reklamowych. A kiedy już zainspirujesz się nimi, pokażemy Ci, jak rozpocząć swoją wyjątkową kampanię z ClickUp. Zaczynamy! 💁

Co decyduje o powodzeniu kampanii reklamowej?

Na podstawie badań branżowych i kampanii o powodzeniu przedstawiamy kluczowe elementy, które konsekwentnie przyczyniają się do powstania wyróżniających się reklam:

Jasno określone cele: Określ swoje Określ swoje cele marketingowe , niezależnie od tego, czy chodzi o większą liczbę kliknięć, rejestracji czy zakupów, i mierz postępy za pomocą ukierunkowanych wskaźników KPI.

Dogłębna wiedza o odbiorcach: poznaj motywacje, bolączki i zachowania swoich klientów, aby dostosować komunikację, która naprawdę do nich przemówi.

Kreatywne i zapadające w pamięć komunikaty: Bądź odważny, oryginalny i angażuj emocjonalnie, aby zapewnić wysoką jakość kreatywności i maksymalny efekt.

Celowe elementy wizualne i odpowiedni format: Dopasuj elementy wizualne do swojej platformy (np. Reel, OOH, story), aby Twoja zawartość była nie do przeoczenia.

Silne wezwanie do działania i oferta: Użyj jasnego wezwania do działania i podkreśl pilność, np. „Oferta ograniczona czasowo”, aby skłonić odbiorców do działania.

Ciągłe pomiary i optymalizacja: śledź wyniki w czasie rzeczywistym, przeprowadzaj testy A/B i szybko wprowadzaj zmiany w śledź wyniki w czasie rzeczywistym, przeprowadzaj testy A/B i szybko wprowadzaj zmiany w oprogramowaniu do planowania marketingowego

🧠 Ciekawostka: Słowo „reklama” istnieje co najmniej od 1426 roku i ma swoje korzenie zarówno w języku francuskim (advertissement), jak i włoskim (avvertimento). Pierwotnie oznaczało ostrzeżenie lub zawiadomienie, na długo przed tym, zanim stało się synonimem krzykliwych billboardów i wyskakujących okienek.

Ponad 15 przykładów wyróżniających się kampanii reklamowych

Przyjrzyjmy się ponad 15 wyróżniającym się kampaniom reklamowym, które pomogą Ci opracować strategię zarządzania kampaniami marketingowymi.

1. ClickUp | Kampania „Powrót do pracy”

Kiedy marki B2B grają bezpiecznie, wszystko zaczyna wyglądać podobnie: modne hasła, formaty blogów i sztywne zdjęcia stockowe z biur. ClickUp postanowił zmienić scenariusz dzięki kampanii „Powrót do pracy”, dzięki czemu oprogramowanie dla przedsiębiorstw stało się bardziej ludzkie.

Ta kampania z wieloma wideo, która ruszyła w sierpniu 2021 r., nie skupiała się na funkcjach produktu. Zamiast tego opowiadała zabawne, łatwo zrozumiałe historie z życia zawodowego: niezręczne spotkania, nadużywane żargony i zamieszanie po pandemii. Zebrała miliony wyświetleń, wywołała dyskusję i dała marketerom podpowiedź, jak może wyglądać zawartość B2B.

2. Kampania „Is He CeraVe?” Michaela Cery i CeraVe

za pośrednictwem Yellow Chili

Czy potrafisz sobie wyobrazić Michaela Cerę spacerującego po Nowym Jorku z kremem nawilżającym CeraVe w dłoni? Tak, to był dziwny zbieg okoliczności, że marka i celebryta mieli podobne nazwisko.

CeraVe wykorzystało to zamieszanie, tworząc reklamę w stylu luksusowych reklam z lat 90. oraz mikrostronę „I am CeraVe ”. Ta zabawna akcja promowała pierwszy spot reklamowy marki podczas Super Bowl, łącząc autorytet dermatologów z urokiem popkultury. Wywołała ona naturalny szum i sprawiła, że pielęgnacja skóry stała się zabawna i przystępna dla marki, która zazwyczaj kojarzy się z kliniczną stroną medycyny.

3. Liquid Death x e. l. f. | Współpraca w zakresie makijażu trupiego

za pośrednictwem e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (producent wody w puszkach) połączył siły z e. l. f. Cosmetics, aby stworzyć ekstrawagancką linię kosmetyków do makijażu, łączącą gotyckie motywy metalowe z produktami kosmetycznymi.

Niezwykłe połączenie heavy metalu i pielęgnacji skóry wygenerowało ponad 250 milionów wyświetleń w mediach społecznościowych i niezliczone wideo z reakcjami, dzięki czemu obie marki stały się viralowe. Wyróżnia się, ponieważ przełamało normy kategorii, wzmacniając śmiałość marki bez tradycyjnych wydatków reklamowych.

🔍 Czy wiesz, że... Zasada społecznego dowodu słuszności, polegająca na wyświetlaniu recenzji lub statystyk popularności, może zwiększyć zaufanie konsumentów i poprawić współczynniki konwersji, szczególnie na konkurencyjnych rynkach.

4. Gra Chili's Big Smasher BurgerTime

za pośrednictwem X

Chili's wywołało prawdziwą nostalgię dzięki kampanii „Big Smasher BurgerTime”, będącej zabawną wersją klasycznej gry zręcznościowej BurgerTime z lat 80. W tej markowej wersji gracze wcielili się w postać Joe Chili Head, aby walczyć z bezczelnymi maskotkami fast foodów, jednocześnie budując gigantyczne burgery Big Smasher na sześciu pełnych akcji poziomach.

Nie chodziło jednak tylko o zabawę i gry. Kampania sprytnie wypromowała ofertę Chili's „3 For Me” za 10,99 dolarów jako przystępną cenowo odpowiedź na rosnące ceny fast foodów. Dzięki ponad 8000 godzinom rozgrywki zarejestrowanym w ciągu zaledwie 20 dni, kampania spełniła wszystkie listy kontrolne marketingowe i sprawiła, że fast food stał się pełnoprawną rozrywką arcade.

📮 ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja pozwoliłaby im zaoszczędzić 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że dzięki niej zyskałoby 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet niewielka oszczędność czasu się sumuje: zaledwie dwie godziny zaoszczędzone tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯 Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykl pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w konkretne kroki — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. Skorzystaj z gotowych lub stwórz niestandardowe agenty ClickUp AI Autopilot. 💫 Rzeczywiste wyniki: RevPartners obniżyło koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

5. Grab Philippines | Kampania „No Sweat Summer”

źródło: Grab

W obliczu upałów na Filipinach firma Grab uruchomiła kampanię „No Sweat Summer” (Lato bez potu). W kampanii pojawiła się postać pocąca się, którą ratowały klimatyzowane przejazdy i dostawy GrabCar.

Żartobliwe komunikaty spotkały się z pozytywnym odbiorem, co spowodowało prawie 30-procentowy wzrost transakcji GrabCar Saver w kluczowych obszarach. Pokazało to, jak trafność, humor i znajomość lokalnych realiów mogą przyczynić się do zdobycia nagród i rzeczywistego wzrostu.

🔍 Czy wiesz, że... Mentalność stadna jest jednym z najsilniejszych czynników napędzających reklamę. Ludzie są bardziej skłonni do zaangażowania się, gdy widzą, że inni robią to samo.

6. Channel 4 | Co brać pod uwagę?

za pośrednictwem Channel 4 na YouTube

Kampania Channel 4 „Considering What?” poświęcona Igrzyskom Paraolimpijskim w Paryżu w 2024 r. zmieniła sposób, w jaki widzowie postrzegali paraolimpijczyków. Przedstawiono ich jako elitarnych zawodników, którzy zmagają się z tymi samymi wyzwaniami, co wszyscy inni sportowcy.

Krytykuje protekcjonalne pochwały, takie jak „Jest szybka... jak na swoje możliwości”. Sportowcy Aaron Phipps, Dame Sarah Storey i Emmanuel Oyinbo-Coker pomagają obalić takie ablistyczne postrzeganie poprzez swoje osiągnięcia. Dzięki wprowadzeniu na wiele platform kampania zyskała szerokie uznanie i odnotowała znaczny wzrost oglądalności.

7. LEGO | Epic historia napisana przez dzieci

za pośrednictwem BricksFanz

Firma LEGO zaprosiła dzieci do napisania opowiadań osadzonych w LEGO City. Najlepsze historie zostały zanimowane w oficjalnych wideo, prezentujących wyobraźnię dzieci jako narzędzie do opowiadania historii marki.

Rodzice zachęcali swoje dzieci do priorytetowego traktowania kreatywności, a kampania pogłębiła zaangażowanie, przekształcając zawartość tworzoną przez użytkowników w dopracowane materiały marketingowe.

Przyjazna wskazówka: Możesz użyć ClickUp Brain jako swojego osobistego narzędzia do tworzenia tekstów reklamowych opartego na AI, aby natychmiast wygenerować wiele wariantów nagłówków reklam, sloganów lub opisów produktów. Wystarczy wpisać cel kampanii jako podpowiedź, np. „Napisz chwytliwe nagłówki dla ekologicznych środków czyszczących” i obserwować, jak pojawiają się pomysły. Rozpocznij realizację swojego nowego pomysłu reklamowego dzięki inteligentnym, dostosowanym do potrzeb sugestiom tekstowym za pomocą ClickUp Brain.

8. Old Spice | Mężczyzna, którego zapachem mógłby pachnieć Twój mężczyzna

za pośrednictwem LinkedIn

Kampania Old Spice „The Man Your Man Could Smell Like” zmieniła wizerunek Old Spice z przestarzałego produktu dostępnego w drogeriach na odważną, pełną humoru i znającą się na sprawach społecznych markę. W reklamach, w których Isaiah Mustafa wcielił się w rolę elokwentnego, owiniętego ręcznikiem „Old Spice Mana”, sprytnie skierowano cel komunikacji do kobiet, które często kupują produkty do pielęgnacji dla mężczyzn.

Szybkie monologi, absurdalny humor i surrealistyczne przejścia między ujęciami przełamały schemat tradycyjnych reklam skierowanych do mężczyzn. Jednak prawdziwym hitem była bezpośrednia odpowiedź Mustafy na pytania fanów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem spersonalizowanych wideo na YouTube. To ożywiło wizerunek marki dzięki niezapomnianej frazie: Spójrz na swojego mężczyznę, a teraz spójrz na mnie.

9. Uber Eats | Zamów prawie wszystko

za pośrednictwem Uber Eats na YouTube

Uber Eats postawił na humor i przejrzystość w kampanii „Get Almost, Almost Anything” (Zdobądź prawie wszystko), pokazując, co by się stało, gdyby naprawdę dostarczali „Wszystko”. W wideo na YouTube aktorka Nicola Coughlan przypadkowo przywołuje zalotnika z XIX wieku. Natomiast aktor Tom Felton zamawia „magię”. Podkreśla to, dlaczego „prawie” często wystarcza. Reklamy sprytnie zajmowały pozycję dla rosnącego zakresu oferty Uber Eats (artykuły spożywcze, detaliczne, alkohol i inne), jednocześnie żartując z chaosu związanego z dostarczaniem wszystkiego.

🔍 Czy wiesz, że... Kreatywność reklamowa jest często oceniana na podstawie pięciu kluczowych standardów: symboliki, prostoty, dokładności, wyjątkowości i artyzmu. Pomagają one określić, na ile pomysł kreatywny jest skuteczny i oryginalny.

10. British Airways | Billboardy Windows

za pośrednictwem LBB

Linie lotnicze British Airways przeprowadziły kampanię outdoorową pod nazwą „Windows”, w której wykorzystano zbliżenia pasażerów patrzących przez okna samolotu. Nie było w niej żadnego logo, sloganu ani wezwania do działania. Reklamy odwróciły typową narrację podróżniczą, skupiając się na emocjach wewnątrz samolotu, a nie na widokach za oknem. A ponieważ linie BA są uważane za kultowe, ludzie natychmiast rozpoznawali markę.

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384%. Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

11. Telstra | Lepiej w lepszej sieci

za pośrednictwem Telstra na YouTube

Kampania Telstra „Better on a Better Network” pokazuje najbardziej rozbudowaną sieć komórkową w Australii w serii 26 filmów poklatkowych. Każde wideo reklamowe przedstawia inny region i jego ekscentrycznych mieszkańców. Od tasmańskich diabłów, przez nastoletnie gotyckie kakadu, po męskie kwiaty akacji – kampania pokazuje bogactwo charakterów tego kraju. Każda 15-sekundowa reklama zawiera krótką narrację, która podkreśla zasięg Telstra, pozycjonując ją jako wątek łączący Australijczyków.

🧠 Ciekawostka: Reklamy wywołujące emocje aktywują więcej obszarów mózgu, co prowadzi do silniejszego kodowania pamięci i lepszego zapamiętywania reklam.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

źródło: Volkswagen

Kampania „Think Small” z 1959 roku wprowadziła model VW Beetle na amerykański rynek, który był zafascynowany dużymi, efektownymi samochodami. Jednak zamiast ukrywać rozmiar Beetle'a, reklamy przedstawiały mały samochód otoczony białą przestrzenią, podkreślając jego oszczędność paliwa, przystępną cenę i niezawodność.

Kreatywni liderzy Helmut Krone i Julian Koenig wykorzystali postrzegane słabe strony samochodu (rozmiar i kształt) i przekształcili je w atuty sprzedażowe. Użyli prostych haseł, takich jak „Lemon” (Cytryna) lub „It’s ugly, but it gets you there” (Jest brzydki, ale dowiezie Cię na miejsce).

🔍 Czy wiesz, że... Firmy generują średnio 8 dolarów zysku na każdego dolara wydanego na Google Ads. Świadczy to o opłacalności reklamy cyfrowej.

13. Szkice prawdziwego piękna Dove

za pośrednictwem Dove

Emocjonująca kampania Dove „Real Beauty Sketches” została uruchomiona w 2013 roku jako krótki film. Przedstawiała ona rysownika sądowego, który rysował kobiety najpierw na podstawie ich własnych opisów, a następnie na podstawie opisów dostarczonych przez nieznajomych. Wyniki pokazały, że kobiety mają tendencję do oceniania siebie surowiej niż robią to inni.

Ten kontrast stanowił silną wizualną reprezentację głównego przesłania kampanii: piękno często definiuje się poprzez postrzeganie siebie, a nie rzeczywistość. Wideo zdobyło nagrodę Cannes Lions Grand Prix, co spowodowało 6-procentowy wzrost sprzedaży produktów Dove.

🧠 Ciekawostka: W starożytności i średniowieczu reklama istniała w formie przekazywania informacji z ust do ust. Pierwszym krokiem w kierunku nowoczesnej reklamy był rozwój drukarstwa w XV i XVI wieku.

14. Heineken | Nudny telefon / Nudny tryb

źródło: Creativepool

Kampania Heinekena zachęcała ludzi do odłączenia się od smartfonów i ponownego połączenia się z prawdziwym życiem, zwłaszcza podczas wydarzeń muzycznych. W ramach wyjątkowej aktywacji marka w sprytny sposób wykorzystała technologię podczerwieni, aby dostarczyć ukryte wiadomości widoczne tylko przez aparaty telefonów.

Kiedy uczestnicy koncertu podnosili swoje telefony, aby nagrywać, na ekranach pojawiały się niewidoczne dla oka komunikaty. W ramach szerszej platformy Boring Phone, która oferuje wymianę telefonów, naklejki na aparaty fotograficzne i poszukiwanie skarbów offline, promuje ona cyfrowy detoks.

🧠 Ciekawostka: Jeden z najsłynniejszych plakatów reklamowych z czasów I wojny światowej przedstawia feldmarszałka Lorda Kitchenera zachęcającego ludzi do wstąpienia do armii brytyjskiej. Napis na plakacie brzmiał: „BRYTYJCZYCY: Lord Kitchener was potrzebuje” i pochodził z kampanii reklamowej w magazynie. Jego atrakcyjność wizualna została dostrzeżona przez innych artystów w USA, którzy zastąpili wizerunek Kitchenera wizerunkiem Wuja Sama!

15. Starburst | Za każdym razem inne

za pośrednictwem Muse by Clios

Po 12 latach ciszy firma Starburst powróciła z kampanią „Different Every Time” („Za każdym razem inaczej”). Była to dynamiczna, oparta na technologii kampania, która celebrowała nieskończone możliwości cukierków. Dzięki ponad 479 milionom kombinacji smaków w 12-sztukowym opakowaniu marka wykorzystała tę różnorodność na swoją korzyść.

W kampanii wykorzystano generatywną AI do tworzenia ciągle zmieniających się reklam. Od soczewek AR Snapchata po playlisty Spotify „chews-your-own-adventure” – fani są zaproszeni do doświadczania Starburst poprzez spersonalizowane podróże.

16. Coca-Cola | Share a Coke

źródło: Coca-Cola

Kampania Coca-Coli „Share a Coke” jest jedną z najbardziej znanych akcji marketingowych w najnowszej historii. Wszystko zaczęło się od śmiałego pomysłu: zastąpienia klasycznego logo Coca-Coli imionami osób. Od Australii po resztę świata, na butelkach i puszkach pojawiły się imiona i pseudonimy. Ludzie uwielbiali dreszczyk emocji związany z dostrzeżeniem własnego imienia na półkach lub kupieniem butelki dla kogoś bliskiego.

Firma wykorzystała ten moment, oferując interaktywne doświadczenia. Kody QR na opakowaniach i narzędzia cyfrowe pozwoliły ludziom tworzyć butelki niestandardowe, wideo i memy, a nawet udostępniać online wspomnienia związane z Coca-Colą.

Typowe rodzaje kampanii (i gdzie je stosować)

Rodzaje kampanii różnią się w zależności od celu, odbiorców i platformy. Każda z nich służy unikalnemu celowi, pomagając Ci skutecznie dotrzeć do odbiorców.

Oto kilka najpopularniejszych rodzajów kampanii marketingowych i obszary, w których są one najbardziej skuteczne. 👇

Kampanie budujące świadomość marki: mają na celu wprowadzenie lub wzmocnienie tożsamości marki. Idealnie nadają się do platform o szerokim zasięgu, takich jak telewizja, YouTube i billboardy.

📌 Przykład: Kampania Apple „Shot on iPhone” prezentuje jakość aparatu, jednocześnie subtelnie wzmacniając prestiż marki poprzez zawartość generowaną przez użytkowników.

Kampanie wprowadzające produkt na rynek: Przedstawiają nowy produkt lub usługę w zintegrowanych mediach, aby szybko wzbudzić zainteresowanie.

📌 Przykład: Firma Nike wprowadzając na rynek buty z automatycznym sznurowaniem, wykorzystała zapowiedzi w mediach społecznościowych, współpracę z influencerami i działania PR, aby wywołać szum wokół produktu.

Kampanie marketingowe oparte na wynikach: powodują konkretne działania, takie jak kliknięcia, rejestracje lub zakupy, i świetnie sprawdzają się na platformach cyfrowych, takich jak Google Ads, Meta czy e-mail.

📌 Przykład: Kampania Chili's Big Smasher BurgerTime promowała zestaw posiłków za 10,99 $. Dzięki ponad 8000 godzinom rozgrywki w ciągu zaledwie 20 dni kampania przekształciła zabawę w ruch w lokalu, generując rzeczywiste zakupy, a jednocześnie zachowując zabawowy charakter.

Kampanie społeczne: budują świadomość na temat problemów społecznych lub środowiskowych, często realizowane za pośrednictwem PR, mediów społecznościowych i partnerstw z organizacjami non-profit.

📌 Przykład: ALS Ice Bucket Challenge, która stała się światowym hitem internetowym, mającym na celu zwiększenie świadomości i zebranie funduszy na walkę z ALS poprzez media społecznościowe i udział celebrytów.

Kampanie oparte na doświadczeniach: zapewniają wciągające, rzeczywiste interakcje, często wzmacniane poprzez udostępnianie w mediach społecznościowych.

📌 Przykład: Kampania Lululemon „Pride in the Park” , w ramach której firma stworzyła wciągającą instalację artystyczną w Hudson River Park i zorganizowała wspólne sesje jogi, zachęcając ludzi do udostępniania swoich doświadczeń na Instagramie za pomocą hashtagu #ProudAndPresent.

Jak planować i śledzić kampanie reklamowe o wysokim stopniu powodzenia

Najlepsze kampanie reklamowe wyglądają na łatwe do zrealizowania — dowcipne teksty, oszałamiające efekty wizualne, idealne wyczucie czasu. Jednak za każdą zapadającą w pamięć reklamą stoi zespół zajmujący się briefami, poprawkami, zatwierdzeniami, harmonogramami medialnymi i zmianami wprowadzanymi w ostatniej chwili.

W ten sposób nie tylko tracisz wydajność, ale także ryzykujesz opóźnienia w uruchomieniu i nieporozumienia, które mogą zniweczyć nawet najsilniejszy pomysł.

ClickUp łączy wszystkie elementy jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI. Służy jako scentralizowane środowisko pracy do planowania, przydzielania zadań, pisania, przeglądania i śledzenia każdego szczegółu strategii kampanii reklamowej, a wszystko to dzięki AI.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi eliminuje również rozproszenie pracy, przenosząc kompleksową realizację kampanii do jednego obszaru roboczego. Twój zespół ma pełny wgląd w każdy etap — od wstępnego briefu po końcowe raportowanie i śledzenie. Zespoły kreatywne mogą współpracować nad zasobami, podczas gdy menedżerowie kont śledzą zatwierdzenia, a zespoły medialne planują rozmieszczenie reklam.

Przejdźmy przez kolejne kroki planowania kampanii marketingowej.

Krok 1: Burza mózgów nad pomysłami na kampanię z wykorzystaniem AI

Każda zwycięska kampania reklamowa zaczyna się od iskry: pomysłu, przesłania lub koncepcji wizualnej. W tym miejscu do akcji wkraczają narzędzia do zarządzania kampaniami.

Dodaj różne elementy do tablic ClickUp, aby usprawnić burzę mózgów

Skorzystaj z tablic ClickUp, aby nakreślić podstawowe elementy swojej strategii marketingowej:

Utwórz nową tablicę z paska bocznego → Kliknij + Nowa tablica

Użyj karteczek samoprzylepnych, strzałek i kształtów , aby nakreślić cele kampanii, bolączki odbiorców, formaty specyficzne dla platformy (np. Instagram Reels vs. YouTube Shorts) oraz haczyki reklamowe.

Współpracuj w czasie rzeczywistym i pozwól całemu zespołowi włączyć się do działania, dodawać komentarze lub przenosić elementy.

🚀 Przyjazna wskazówka: W ramach funkcji Tablica ClickUp Brain może generować pomysły na motywy kampanii na podstawie prostej podpowiedzi (np. Podaj mi pięć pomysłów na kampanię dotyczącą letniej pielęgnacji skóry) lub nawet sugerować koncepcje wizualne lub zdjęcia, które mogą posłużyć jako wskazówki dla zespołu projektowego. Twórz obrazy w Tablicach za pomocą ClickUp Brain

Twórz dokumenty i współpracuj z innymi, korzystając z wszechstronnych narzędzi Docs.

Gdy kierunek kampanii będzie już jasny, przejdź do ClickUp Docs + ClickUp Brain, aby przekształcić pomysły w rzeczywistą zawartość i plany:

Przygotuj briefy kreatywne , napisz scenariusze reklam, nakreśl scenariusz wideo lub sporządź listę kluczowych rezultatów.

Oznacz członków zespołu, aby uzyskać opinie, lub przypisz sekcje, takie jak wezwania do działania lub komunikaty dotyczące marki.

Dodaj komentarze z opiniami lub wyjaśnieniami, aby Wszystko pozostało w jednym miejscu.

Jeśli masz w dokumencie element do wykonania, po prostu zaznacz sekcję i przypisz ją do swojego copywritera lub projektanta, korzystając z funkcji ClickUp Assign Comments.

Załóżmy, że Twój zespół zakończył sesję strategiczną dotyczącą Tablic dla kolejnej kampanii sezonowej. Otwórz dokument i zacznij tworzyć brief kreatywny bezpośrednio w nim. Kierownik marki dodaje ton i pozycjonowanie, copywriter tworzy projekty nagłówków i scenariuszy, a projektant przygotowuje listę kluczowych elementów.

Wykorzystaj ClickUp Brain wraz z ClickUp Dokumentami, aby dopracować i udoskonalić swoje pomysły oraz zawartość.

Możesz również użyć ClickUp Brain w dokumentach, aby:

Generuj wiele wariantów nagłówków, tematów wiadomości e-mail lub opisów w mediach społecznościowych dostosowanych do Twojego stylu.

Podsumuj długie briefy kampanii w punktach do przeglądu przez kierownictwo.

Popraw komunikaty, prosząc ClickUp Brain o uczynienie Twoich tekstów bardziej przekonującymi, zwięzłymi lub dostosowanymi do konkretnej osoby.

Korzystaj z wielu modeli LLM, w tym ChatGPT, Gemini, Claude i innych w ramach Brain, aby wykorzystać je do badań, edycji i nie tylko.

Uzyskaj dostęp do wiodących modeli LLM w jednym miejscu dzięki ClickUp Brain, platformie AI ClickUp.

Krok 2: Opracuj osę czasu kampanii

Kampania bez osi czasu to tylko lista życzeń. Skorzystaj z widoku Gantta ClickUp, aby wizualnie przedstawić zależności. Pomaga to uniknąć wąskich gardeł i sprawia, że terminy są realistyczne.

Wyświetlaj zadania, osie czasu i zależności między projektami dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp.

Na przykład, jeśli finalizujesz oś czasu promocji „Powrót do szkoły”, możesz użyć wykresu Gantta do zaplanowania zadań, ustawienia zależności i wizualizacji ścieżki krytycznej.

A jeśli wolisz listy, możesz skorzystać z widoku listy ClickUp, aby zarządzać zadaniami kampanii z jasnymi priorytetami, osobami przypisanymi do zadań i terminami wykonania, idealnym rozwiązaniem dla kalendarzy zawartości, wariantów reklam lub zadań związanych z konkretnymi kanałami.

ClickUp Brain działa jak Twój strategiczny asystent

Wypróbuj ClickUp Brain, aby stworzyć projekt całej kampanii reklamowej.

Oto jak wykorzystać AI w reklamie podczas planowania osi czasu:

Sporządź listę zadań do wykonania w ramach wprowadzenia nowego produktu lub kampanii sezonowej (np. Co powinniśmy stworzyć na potrzeby kampanii z okazji Czarnego Piątku?).

Przygotuj przykładowe osie czasu, aby uzyskać przewagę w planowaniu projektu.

Podziel złożone pomysły na mniejsze zadania

Użyj ClickUp Brain, aby monitorować postępy i przydzielać zadania członkom zespołu.

Chelsea Bennett, menedżer ds. zaangażowania marki w Lulu Press, udostępnia swoje doświadczenie: Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam utrzymać połączenie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie codziennie, do wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy jest lepszy i bardziej wydajny. Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam pozostawać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, dla Wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

Krok 3: Ponowne wykorzystanie szablonów cykli pracy kampanii

Pobierz darmowy szablon Zbierz wszystkie plany kampanii w jednym miejscu dzięki szablonowi zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp.

Prowadzisz podobne kampanie w mediach społecznościowych, e-mailowych lub płatnych? Oszczędzaj czas, korzystając z szablonu zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp. Zawiera on siedem niestandardowych statusów, w tym Zablokowane, Anulowane, Zakończone, Gotowe i W trakcie realizacji, które pomagają zespołom monitorować dokładny etap każdego zadania kampanii.

Ten szablon planu marketingowego zawiera również 11 pól niestandardowych, takich jak Ostateczna zawartość, Wersja robocza, Odniesienie, Zatwierdzenie i Przypisany zespół. Pozwalają one na rejestrowanie kluczowych informacji o każdym zadaniu i przejrzystą wizualizację postępów kampanii na poszczególnych etapach przeglądu.

⚡ Archiwum szablonów: Szablon reklamowy ClickUp to idealny sposób na burzę mózgów, ustalanie priorytetów zadań i monitorowanie wskaźników wydajności. Szablon reklamowy przyspiesza planowanie i zapewnia dotarcie do celów na czas.

Krok 5: Zautomatyzuj cykl pracy

Jeśli masz dość ścigania ludzi w celu uzyskania aktualnych informacji, skonfiguruj ClickUp Automations + AI Agents, aby obsługiwały przypomnienia, automatycznie przypisywały zadania w przypadku zmiany statusu i powiadamiały interesariuszy, gdy potrzebna jest ich zgoda.

Twórz niestandardowe automatyzacje w ClickUp, aby dopasować je do swoich cykli pracy marketingowej

Oto jak skonfigurować niestandardową automatyzację w ClickUp:

Kliknij przycisk ⚙️ Automatyzuj (w prawym górnym rogu).

Wybierz lub skonfiguruj automatyzację: Gdy status wynosi Wymaga przeglądu , przypisz zadanie dyrektorowi kreatywnemu. Gdy zadanie jest opóźnione, wyślij przypomnienie do osoby przypisanej do zadania. Gdy zadanie jest zakończone, przenieś je do następnej fazy.

Gdy status wynosi Wymaga przeglądu , przypisz do dyrektora kreatywnego.

Gdy zadanie jest opóźnione, wyślij przypomnienie do osoby przypisanej do jego wykonania.

Gdy zadanie zostanie oznaczone jako Zakończone, przenieś je do następnej fazy.

Gdy status wynosi Wymaga przeglądu , przypisz do dyrektora kreatywnego.

Gdy zadanie jest opóźnione, wyślij przypomnienie do osoby przypisanej do jego wykonania.

Gdy zadanie zostanie oznaczone jako Zakończone, przenieś je do następnej fazy.

Oprócz tradycyjnych automatyzacji opartych na regułach, agenci ClickUp AI wprowadzają bardziej adaptacyjną, inteligentną warstwę do Twojego cyklu pracy.

Zamiast czekać na proste wyzwalacze, agenci AI interpretują kontekst zadania, rozumieją intencje i podejmują proaktywne działania w oparciu o to, co wykryją — niezależnie od tego, czy chodzi o sygnalizowanie brakujących szczegółów briefingu, generowanie list kontrolnych, przepisywanie opisów zadań zgodnie z wewnętrznymi standardami, czy automatyczną koordynację wieloetapowych cykli pracy.

Mogą monitorować wzorce, przewidywać opóźnienia, przydzielać zadania, dostosowywać osie czasu i komunikować się w naturalnym języku, wykorzystując podsumowania lub aktualizacje, które nadają im ludzki charakter. Krótko mówiąc, podczas gdy automatyzacje zajmują się tym, co przewidywalne, agenci AI zajmują się tym, co niejednoznaczne — podnosząc Twój obszar roboczy z poziomu reaktywnych wyzwalaczy do prawdziwie inteligentnego zarządzania cyklem pracy.

Krok 6: Monitoruj wyniki kampanii za pomocą pulpitów nawigacyjnych

Widoczność w skuteczność kampanii pomaga zespołom zachować spójność i szybciej reagować na to, co najważniejsze.

Stwórz pulpit nawigacyjny ClickUp dla swojej kampanii reklamowej, który wyświetla kluczowe wskaźniki KPI, w tym wyświetlenia, konwersje, status kreacji, budżet marketingowy i wiele innych. Dodaj karty, takie jak paski postępu tworzenia zasobów, śledzenie celów dla wyników zespołu oraz wykresy wydajności poszczególnych platform.

Śledź swoje wskaźniki marketingowe i zwrot z inwestycji dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Aby stworzyć niestandardowy pulpit kampanii:

Z paska bocznego → kliknij Dashboards (Pulpity) → + New Dashboard (Nowy panel)

Wykres realizacji zadań: śledź postępy w realizacji zasobów Śledzenie celów: monitoruj kamienie milowe kreatywności Wykresy kołowe lub słupkowe: porównuj skuteczność reklam i Dodaj te karty:śledź postępy w realizacji zasobówmonitoruj kamienie milowe kreatywnościporównuj skuteczność reklam i wskaźniki KPI marketingowe

Wykres realizacji zadań: Śledź postępy w realizacji zadań

Narzędzie do śledzenia celów: Monitoruj kreatywne kamienie milowe

Wykresy kołowe lub wykresy słupkowe: Porównaj skuteczność reklam i Porównaj skuteczność reklam i wskaźniki KPI marketingowe

Wykonaj połączenie odpowiednich list lub folderów, aby pobierać dane w czasie rzeczywistym.

Wykres realizacji zadań: Śledź postępy w realizacji zadań

Narzędzie do śledzenia celów: Monitoruj kreatywne kamienie milowe

Wykresy kołowe lub słupkowe: Porównaj skuteczność reklam i Porównaj skuteczność reklam i wskaźniki KPI marketingowe

🚀 Szybki trik: Prowadzenie kampanii oznacza jednoczesne zarządzanie zasobami, opiniami, badaniami i kreatywnymi pomysłami. ClickUp Brain MAX pozwala skupić się na wszystkich tych aspektach. Zrealizuj połączenie swoich narzędzi innych firm, aby uzyskać ulepszony obszar roboczy dzięki ClickUp Brain MAX Oto jak to zrobić: Natychmiast wyszukuj briefy kampanii, zasoby kreatywne, plany medialne i opinie klientów w ClickUp, Google Drive, Dropbox i wszystkich podłączonych aplikacjach — nie musisz już przeszukiwać folderów, gdy klient poprosi o „wersję 3” tekstu reklamowego.

Korzystaj z funkcji Talk to Text , aby aktualizować statusy kampanii, przypisywać zadania kreatywne lub burzyć mózg nad sloganami za pomocą głosu — bez użycia rąk, podczas przeglądania makiet lub przygotowywania się do rozmów z klientami.

Zastąp dziesiątki niepowiązanych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, jednym, kontekstowym rozwiązaniem, które faktycznie rozumie kontekst Twojej kampanii — a nie tylko udziela ogólnych porad marketingowych. Wypróbuj ClickUp Brain MAX — sztuczną inteligencję, która zna wytyczne Twojej marki, poprzednie kampanie i cykle pracy zespołu. Już dziś porzuć rozproszone narzędzia AI.

Wnioski płynące z najlepszych przykładów kampanii marketingowych

Chcesz, aby Twoja kolejna kampania reklamowa odniosła sukces? Oto, czego uczą nas niektóre ze świetnych strategii promocyjnych:

Postaw na zaskoczenie: nieoczekiwane połączenia (np. makijaż trupów + pielęgnacja skóry) szybko przyciągają uwagę.

Opowiedz historię: Niezależnie od tego, czy chodzi o dzieci LEGO, czy faceta z ręcznikiem Old Spice, historie pozostają w pamięci.

Zadbaj o interaktywność: od gier po odpowiedzi na żywo – pozwól odbiorcom wziąć udział w zabawie.

Wykorzystaj kulturę: Wykorzystaj trendy, nostalgię lub lokalny humor, aby natychmiast wzbudzić sympatię odbiorców.

Postaw na ludzki wymiar: humor, emocje i prawdziwe życiowe dziwactwa zawsze wygrywają z specyfikacjami produktów.

Odwróć scenariusz: Zmień zwykły przekaz lub podkreśl nowy punkt widzenia, aby się wyróżnić.

Nie przesadzaj z reklamą: Czasami subtelność (jak w przypadku billboardów okiennych BA) mówi wszystko.

Pozwól użytkownikom przejąć inicjatywę: zawartość tworzona przez użytkowników = autentyczne zaangażowanie i lojalność wobec marki

Zrealizuj śmiałe pomysły dzięki ClickUp

Za każdą niezapomnianą kampanią stoi ogrom pracy związanej z planowaniem, koordynacją i kreatywnym chaosem.

Dzięki ClickUp masz wszystko w jednym miejscu: szkice koncepcji w dokumentach, mapy osi czasu z wykresami Gantt, organizację zasobów i automatyzację powtarzalnych zadań.

A dzięki ClickUp Brain pomysły Twojego zespołu staną się jeszcze mądrzejsze i szybsze.

