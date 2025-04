10 najlepszych programów do planowania kampanii marketingowych w 2025 roku

Zarządzanie wieloma kampaniami marketingowymi szybko wymyka się spod kontroli - zwłaszcza jeśli nie masz systemu lub cyklu pracy.

Zaufane, stare arkusze kalkulacyjne są dobre na wiele rzeczy, ale zaprowadzą cię tylko tak daleko. W tym miejscu planowanie marketingowe pojawia się oprogramowanie.

Marketing narzędzie do planowania pomagają się zorganizować, myśleć bardziej strategicznie i podejmować decyzje w oparciu o posiadane dane. Pomagają skupić się na szerszej perspektywie, nie zapominając o szczegółach, takich jak terminy, zasoby i zależności.

W tym przewodniku udostępniamy 10 najlepszych narzędzi do planowania marketingowego na rok 2024. Każde z nich ma swoje mocne strony i z powodzeniem pokonało konkurencję. Do dzieła! 🏃

Jak znaleźć najlepsze oprogramowanie do planowania marketingowego dla swojego Teams?

Narzędzia do planowania marketingowego istnieją po to, aby ułatwić pracę kierownikom projektów. Pozwalają one tworzyć szczegółowe oś czasu i plany projektów, a następnie realizować je z pełnym widokiem członków zespołu, zasobów i budżetu.

Najlepsze narzędzia do planowania marketingowego pomogą ci:

Przekształcić strategię marketingową w praktyczne plany marketingowe

Nadzorować projekty, zadania i premiery produktów

Planować kampanie w wielu kanałach marketingowych

Organizować pomysły i zasoby

Przypisywanie członków Teams do projektów i zadań

Planowanie i tworzenie zawartości dla docelowych odbiorców

Lepsza współpraca jako zespół marketingowy

Usprawnij proces planowania dzięki cyklom pracy i automatyzacji, aby łatwiej było nim zarządzać

Przy tak wielu dostępnych narzędziach do planowania i współpracy marketingowej, każdy zespół znajdzie coś dla siebie.

Niektóre narzędzia do planowania marketingowego specjalizują się w mediach społecznościowych. Inne (takie jak ClickUp) mogą być niestandardowe, aby pomóc ci osiągnąć sukces w wielu działaniach marketingowych.

Celem jest znalezienie czegoś, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i jest zgodne z Twoimi narzędziami - niezależnie od tego, czy jest to aplikacja do tworzenia zawartości , oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi lub Narzędzie marketingowe AI .

10 najlepszych programów do planowania marketingowego do budowania strategii marketingowej w 2024 r

Istnieją setki potencjalnych narzędzi do planowania marketingowego, ale które z nich warto wypróbować? Oto 10 narzędzi do planowania marketingowego, które otrzymały nasz głos za najlepsze w swojej klasie.

1. ClickUp

Wypróbuj ClickUp AI

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

ClickUp to coś więcej niż narzędzie do planowania marketingowego - ma potencjał, aby stać się centralnym hubem dla Twojej firmy zespołu marketingowego . Pomysł, plan, wykonanie i raportowanie projektów z wiodącej platformy wydajności typu "wszystko w jednym". ✨

Skalowalne obszary robocze, free oprogramowanie do zarządzania projektami , zarządzanie zasobami, data powstania zawartości, plan mediów i zarządzanie kampaniami z jednego miejsca.

Użyj ClickUp AI aby pomóc członkom zespołu szybko tworzyć studia przypadków lub inne materiały marketingowe, a następnie wspólnie pracować nad zawartością w Docs.

Skorzystaj z szablony planów marketingowych które pomogą Ci zaoszczędzić czas podczas opracowywania zawartości briefów, treści marketingowe , raportowania wewnętrznego i dokumentów skierowanych do klientów.

The Szablon planu marketingowego ClickUp dostarcza kompleksowych ram do stworzenia skutecznego planu marketingowego. Dzięki temu szablonowi możesz nakreślić swoje cele marketingowe, grupę docelową, strategie, taktyki, budżet i wiele więcej. Jest to wszechstronne narzędzie, które można niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb.

Tworzenie planu marketingowego za pomocą ClickUp

ClickUp oferuje wszechstronne funkcje oprogramowania do planowania marketingowego w platformie marketingowej i hubie wydajności, który już znasz i któremu ufasz. To potęga funkcji, z której możesz korzystać w obecnej formie lub niestandardowo, aby stworzyć własną kampanię marketingową silnik planowania. 🏭

ClickUp najlepsze funkcje:

Planuj całe kampanie marketingowe i projekty za pomocą naszych solidnych narzędzi do zarządzania projektami i zadaniami

Przypisywanie zadań i podzadań odpowiedzialnym członkom zespołu

Wizualizuj nadchodzącą zawartość za pomocą funkcjiszablon kalendarza zawartości Przeglądaj członków zespołu, projekty i zasoby w wielu widokach - w tym oś czasu, Kanban i listy

Śledzenie postępów za pomocą śledzenia czasu, statusów i list do zrobienia

Użyjszablony mediów społecznościowych do współpracy nad kreatywnymi pomysłami

Współpraca w celu udostępniania pomysłów i rozwiązywania problemów w Dokumentach, Tablicach i Proofingu

Wizualizuj swój postęp w trakcie pracycele marketingowe i wskaźników KPI kampanii

Zobacz, co dzieje się w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom wizualnym

Limity ClickUp:

ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci w planowaniu i organizowaniu, więc nie możesz publikować zawartości bezpośrednio z platformy

Przy tak dużej elastyczności i bogactwie funkcji, szczegółowe zapoznanie się z nimi może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,300+ recenzji)

4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ opinii)

2. ActiveCollab

przez ActiveCollab ActiveCollab reklamuje się jako narzędzie do zarządzania projektami które pomaga Teams planować, realizować i zachować kontrolę.

Jest to platforma z szerokim zakresem funkcji, w tym zarządzaniem projektami, współpracą zespołową, zarządzaniem czasem i zasobami oraz zarządzaniem klientami. Dla zespołów marketingowych jest to miejsce, w którym można organizować wiele aspektów projektów marketingowych jednocześnie. 📁

Najlepsze funkcje ActiveCollab:

Dogłębne funkcje planowania

Zarządzanie w podróży dzięki aplikacjom na iOS i Androida

Wiele opcji widoku dostosowanych do różnych członków zespołu

Limity ActiveCollab:

Jako bardziej ogólne narzędzie do zarządzania projektami, niektórzy użytkownicy mogą uznać brak funkcji specyficznych dla marketingu za wadę

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się, dostosowując się do oprogramowania

Ceny ActiveCollab:

Plus: $11/miesiąc dla 3 użytkowników

$11/miesiąc dla 3 użytkowników Pro: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Pro+Get Paid: $14/miesiąc za użytkownika

ActiveCollab oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (80+ recenzji)

4.2/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 390 opinii)

3. CoSchedule

przez CoSchedule CoSchedule to specjalnie zaprojektowane narzędzie do planowania marketingowego dla zespołów kreatywnych, projektowych i marketingowych. Narzędzie pełni funkcję przyjaznego dla użytkownika widoku kalendarza, z którego można planować, organizować i realizować potrzeby związane z projektami marketingowymi.

Wraz z kalendarz marketingowy platforma pełni funkcję narzędzi ułatwiających zarządzanie zleceniami marketingowymi, organizowanie zasobów i tworzenie skuteczniejszych nagłówków. ✏️

Najlepsze funkcje CoSchedule:

Szybki podgląd bieżących wydarzeń w widoku kalendarza

Zarządzanie wieloma rodzajami projektów marketingowych

Łatwa integracja z innymi aplikacjami i narzędziami, w tym narzędziami do zarządzania projektami

Limity CoSchedule:

Niektórzy użytkownicy raportują, że konta społecznościowe przestają być połączone

Analityka jest ograniczona, co może stanowić problem dla niektórych użytkowników

Cennik CoSchedule:

Free plan

Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Pakiet marketingowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje CoSchedule:

G2: 4.4/5 (220+ recenzji)

4.4/5 (220+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 opinii)

4. Marmind

przez Marmind Marmind to narzędzie do planowania, które pomaga Teams zachować kontrolę nad różnymi obszarami ich projektów - w tym budżetami, planami i analizami - w jednym miejscu. Platforma zawiera wizualną oś czasu marketingu do widoku projektów i inicjatyw na pierwszy rzut oka, a także narzędzia do monitorowania wydajności i budżetu marketingowego.

Najlepsze funkcje Marmind:

Łatwa komunikacja i współpraca w zespole dzięki wbudowanym notatkom i listom do zrobienia

Zarządzanie zasobami cyfrowymi bezpośrednio na platformie

Mapa złożonych kampanii w krótszym czasie

Limity Marmind:

Chociaż istnieje zakres widoków, niektóre popularne style, takie jak Kanban, nie pełnią funkcji narzędzia

Niektórzy użytkownicy raportują, że proces ustawienia kampanii jest skomplikowany

Ceny Marmind:

Kontakt w sprawie cennika

Oceny i recenzje Marmind:

G2: 4.3/5 (70+ recenzji)

4.3/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.6 (ponad 20 recenzji)

5. Plan Toggl

Przez Toggl

Toggl Plan doskonale usprawnia cykl pracy i plan marketingowy. Narzędzie to zapewnia terminową dostawę w zespołach marketingowych. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku, czy pod koniec projektu, elastyczność w dodawaniu minimalnych lub rozszerzonych szczegółów jest wyróżniającą się funkcją.

Łatwo przydzielaj zadania, współpracuj i załączaj pliki do widoku kalendarza. Można również korzystać z list kontrolnych lub wstawiać komentarze, aby usprawnić pracę zespołową i współpracę. Narzędzie do planowania marketingowego doskonale nadaje się do utrzymywania wszystkich na tej samej stronie i zwiększania wydajności.

Najlepsze funkcje Toggl:

Narzędzie do planowania marketingowego jest wyposażone w funkcje przeciągania i upuszczania, aby łatwo aktualizować widoki

Proste podziały strategii planowania marketingowego w jednym widoku

Proste funkcje komunikacji pozwalają teamom marketingowym na załączanie dokumentów, zostawianie komentarzy i dodawanie list kontrolnych w jednym miejscu

Limity Toggl:

Własność konta może wydawać się nieco silosowa w porównaniu z innymi narzędziami do wspólnego planowania marketingowego

Niektórzy twierdzą, że integracje z innymi firmami są ograniczone

Ceny Toggl:

Teams: $8 za użytkownika miesięcznie

$8 za użytkownika miesięcznie Business: $13.35 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Toggl:

G2: 4.3/5 (37+ recenzji)

4.3/5 (37+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 110 recenzji)

6. Hootsuite

przez Hootsuite Hootsuite specjalizuje się w mediach społecznościowych. Jeśli na tym skupia się twój zespół, jest to świetna opcja. Ta platforma do zarządzania mediami społecznościowymi jest wypełniona funkcjami ułatwiającymi planowanie, harmonogramowanie i analizowanie wpływu zawartości mediów społecznościowych. Publikuj bezpośrednio z platformy, wyświetlaj reklamy, angażuj użytkowników i zachęcaj członków zespołu do dalszej dystrybucji zawartości. 🌻

Najlepsze funkcje Hootsuite:

Kalendarz mediów społecznościowych pomaga członkom zespołu pozostać w połączeniu i być na bieżąco

Widok i zarządzanie wieloma kanałami mediów społecznościowych w jednym miejscu

Łatwe przenoszenie zawartości i zmiana terminów w celu dopasowania do zasobów i obciążeń

Limity Hootsuite:

Limitraportowanie i analityka marketingowa opcje

Niektórzy raportują, że doświadczenie użytkownika jest mniej usprawnione niż w przypadku innych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi

Cennik Hootsuite:

Dostępna jest darmowa 30-dniowa wersja próbna

Profesjonalista: 99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Teams: 249 USD/miesiąc za 3 użytkowników, rozliczane rocznie

249 USD/miesiąc za 3 użytkowników, rozliczane rocznie Business: 739 USD/miesiąc za 5 użytkowników, rozliczane rocznie

739 USD/miesiąc za 5 użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Hootsuite:

G2: 4.1/5 (4,000+ recenzji)

4.1/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3 400 recenzji)

7. Bufor

przez Bufor Buffer to kolejne narzędzie do planowania marketingowego zaprojektowane z myślą o zespołach zajmujących się mediami społecznościowymi i marketingiem cyfrowym. Upraszcza proces tworzenia zawartości - dodaje posty do kolejki, współpracuje z członkami Teams i publikuje na swoich kanałach z jednego pulpitu. ⚒️

Najlepsze funkcje Buffer:

Łatwe planowanie zawartości dzięki systemowi kolejkowania treści

Solidne raportowanie ułatwiające komunikację z interesariuszami

Wbudowane systemy przeglądu zawartości, które pomagają teamom lepiej współpracować

Limity bufora:

Buffer koncentruje się na zawartości mediów społecznościowych, więc będziesz potrzebować innego narzędzia, które pomoże ci planować inne rodzaje kampanii, takie jak e-mail marketing lub projekty optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO)

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby łatwiej było pracować z zawartością stworzoną w innych narzędziach, takich jak ClickUp

Cennik Buffer:

Free Plan

Essentials: $6/miesiąc za 1 użytkownika i 1 kanał

$6/miesiąc za 1 użytkownika i 1 kanał Teams: $12/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników i 1 kanał

$12/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników i 1 kanał Agencja: 120 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników i 10 kanałów

120 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników i 10 kanałów Dodatkowe kanały można dodać za 6-12 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Buffer:

G2: 4.3/5 (900+ recenzji)

4.3/5 (900+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

8. Sprout Social

przez Sprout Social Sprout Social specjalizuje się w marketingu i zarządzaniu mediami społecznościowymi. Narzędzie pomaga teamom marketingowym na każdej scenie procesu. Planowanie, tworzenie i harmonogramowanie zawartości mediów społecznościowych. Monitorować zaangażowanie i wiadomości od użytkowników z poziomu jednej skrzynki odbiorczej. Korzystaj z funkcji social listening, aby zrozumieć, czego naprawdę chcą Twoi odbiorcy. 🤩

Najlepsze funkcje Sprout Social:

Buduj strategiczne plany zawartości w oparciu o wcześniejsze dane

Wyczyszczone, zwięzłe raporty, które można łatwo udostępniać członkom zespołu i interesariuszom

Zobacz na pierwszy rzut oka, co każdy członek zespołu lub dział udostępnia w mediach społecznościowych

Limity Sprout Social:

Zrozumienie najlepszych sposobów korzystania z oprogramowania może wymagać nauki

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby proces wdrażania był płynniejszy

Ceny Sprout Social:

Standard: 249 USD/miesiąc za użytkownika

249 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: 399 USD/miesiąc za użytkownika

399 USD/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $499/miesiąc za użytkownika

$499/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Sprout Social oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (2,500+ recenzji)

4.4/5 (2,500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

9. Marketo Engage

przez Marketo Engage Marketo Engage to podejście Adobe do oprogramowania do planowania marketingowego. Platforma ta pomaga w połączeniu teamów sprzedażowych i marketingowych w celu usprawnić proces i stworzyć lepsze doświadczenie użytkownika.

Marketo Engage pomaga mądrzej wykorzystywać zasoby i umiejętności. Buduj najlepiej dopasowane listy kont, twórz niestandardowe modele scoringowe i automatyzuj interakcje w oparciu o personę klienta i scenę zakupową. 👀

Najlepsze funkcje Marketo Engage:

Centralny hub marketingowy dla zespołów sprzedaży i marketingu

Łatwe skalowanie, aby sprostać wymaganiom dużych Teams i Enterprise

Łatwa obsługa wielu kampanii marketingowych w różnych kanałach

Limity Marketo Engage:

Platforma może być początkowo przytłaczająca dla niektórych użytkowników

Niektórzy użytkownicy raportują, że ustawienie niektórych integracji może być trudne

Ceny Marketo Engage:

Kontakt w sprawie cennika

Marketo Engage oceny i recenzje:

G2: 4.1/5 (2,300+ recenzji)

4.1/5 (2,300+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 600 recenzji)

10. Bitrix24

Via Bitrix24Bitrix24 to kompleksowa platforma do zarządzania biznesem, którą można łatwo wykorzystać jako narzędzie do planowania marketingowego. Oprogramowanie do planowania oferuje zakres zintegrowanych narzędzi, w tym zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie zadaniami i projektami, zarządzanie dokumentami i zarządzanie czasem.

Zarządzanie projektami i oprogramowanie do zarządzania zadaniami zostało zaprojektowane z myślą o usprawnieniu procesów biznesowych, poprawie współpracy w zespole i usprawnieniu działań sprzedażowych. Jego widok kalendarza jest idealny do zarządzania zadaniami w ramach strategii marketingowych lub do zarządzania kampaniami.

Bitrix24 najlepsze funkcje:

Zawiera funkcje wideokonferencji - idealne dla zespołów marketingowych - które mogą pomieścić prawie 50 uczestników, opcje nagrywania rozmów i zmiany w tle

Funkcja zarządzania czasem umożliwia śledzenie czasu rozpoczęcia i zakończenia, aby uzyskać dokładne godziny pracy nad zadaniami

Wbudowane funkcje oceny leadów pomagają zespołom sprzedażowym lepiej wpływać na ogólne strategie marketingowe

Szablony do planowania marketingowego,mapy witryni nie tylko

Limity Bitrix24:

Oprogramowanie do planowania marketingowego ma dla niektórych nieco wymagający interfejs

Brak opcji szkoleniowych w porównaniu do innych programów do planowania

Ceny Bitrix24:

Free: Free

Free Podstawowy: 49 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

49 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Standardowy: $99/miesiąc dla 50 użytkowników

$99/miesiąc dla 50 użytkowników Profesjonalny: $199/miesiąc dla 100 użytkowników

Bitrix24 oceny i recenzje:

G2: 4.1/5 (498+ recenzji)

4.1/5 (498+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (749+ opinii)

Zaplanuj swoją drogę do powodzenia z oprogramowaniem do planowania marketingowego

Narzędzia do planowania marketingowego pomagają teamom w utrzymaniu dobrej organizacji, jak najlepszej pracy i maksymalizacji dostępnych zasobów. Pomagają również dostrzec szanse, zagrożenia i potencjalne przeszkody - dzięki czemu można je usunąć, zanim staną się prawdziwym problemem dla kampanii.

ClickUp oferuje funkcje potrzebne do planowania, współpracy i realizacji projektów marketingowych. Oferuje również obszerną listę ekscytujących funkcji zwiększających wydajność i ułatwiających realizację projektów.

Zapewnij swojemu Teamsowi najlepsze możliwe zasoby i zarejestruj się w ClickUp - to nic nie kosztuje . 🤩