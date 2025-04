10 różnych rodzajów marketingu w promocji marki

Czy wiesz, że przedsiębiorca z końca XVIII wieku, Josiah Wedgwood, jest powszechnie znany jako pionier nowoczesnego marketingu? W swojej firmie garncarskiej wykorzystywał on pocztę bezpośrednią, darmową dostawę, oferty typu "kup jeden, drugi otrzymasz gratis" itp.

Jednak w ciągu ostatnich kilku stuleci definicja "nowoczesności" ewoluowała dramatycznie. Rzeczy, które były wyjątkowe i innowacyjne w ostatniej dekadzie, są już passé. To, co wczoraj było nowoczesne, jutro prawdopodobnie będzie tradycyjne lub nawet przestarzałe.

Dlatego tak ważne jest zrozumienie dostępnych rodzajów marketingu. Dziś przyjrzyjmy się temu spektrum.

Marketing tradycyjny

Marketing tradycyjny odnosi się do strategii, praktyk i technik, które od dawna są wykorzystywane przez organizacje w ramach ich działań promocyjnych. Zazwyczaj tradycyjny jest używany jako przeciwieństwo cyfrowego, który jest uważany za nowoczesny.

Niektóre z najczęstszych tradycyjnych strategii marketingowych to:

Reklama drukowana : Umieszczanie promocji i reklam w gazetach, magazynach, czasopismach itp.

: Umieszczanie promocji i reklam w gazetach, magazynach, czasopismach itp. Reklama telewizyjna : Reklamy wideo i programy edutainment w telewizji

: Reklamy wideo i programy edutainment w telewizji Reklama zewnętrzna : Billboardy, plakaty, banery itp.

: Billboardy, plakaty, banery itp. Wydarzenia : Partnerstwa, sponsoring i reklama na wydarzeniach branżowych

: Partnerstwa, sponsoring i reklama na wydarzeniach branżowych Marketing bezpośredni: Promocyjne wiadomości e-mail, katalogi, rozmowy telefoniczne itp.

Marketing cyfrowy

Marketing cyfrowy odnosi się do taktyk wykorzystujących kanały internetowe, takie jak wyszukiwarki, media społecznościowe, urządzenia mobilne itp. Marketing cyfrowy otworzył przed markami szeroki zakres możliwości.

Zasięg: Ponad 90% Amerykanów posiada smartfona a 15% dorosłych Amerykanów korzysta z Internetu wyłącznie za pomocą tego urządzenia. W typowy dzień, niestandardowi klienci spędzają 6,5 godziny online . Jeśli marka musi dotrzeć do wystarczającej liczby osób, online jest miejscem, w którym należy być.

Niskie bariery wejścia: Każdy może uruchomić cyfrową kampanię marketingową mając zaledwie 100$. To wyrównuje pole gry dla indywidualnych przedsiębiorców i małych firm.

Wydajność: Marketing online tworzy duże ilości danych, które marki mogą wykorzystywać do tworzenia, monitorowania i optymalizacji swoich kampanii. Sprawia to, że marketing jest bardziej opłacalny, przynosząc wyższy zwrot z inwestycji.

Dostosowanie: W przeciwieństwie do druku, telewizji czy billboardów, reklamy online mogą być niestandardowe i dopasowane do odsetków odbiorców.

Targetowanie: Dzięki marketingowi cyfrowemu można bardziej szczegółowo segmentować odbiorców. Retargetowanie może być kontekstowe i terminowe, dzięki czemu jest skuteczną strategią marketingową.

Możliwość adaptacji: Jeśli kampania nie działa, natychmiast zmień parametry. Kampania przynosi straty, wstrzymaj ją jednym kliknięciem. Wydarzenie ze świata rzeczywistego sprawia, że kampania staje się nieistotna - zatrzymaj ją.

Skumulowany efekt: Kampanie marketingowe w mediach społecznościowych tworzą koło zamachowe, zwiększając zasięg i opierając się na poczcie pantoflowej. Tworzy to zarówno wiarygodność, jak i widoczność.

Nic więc dziwnego, że od czasu powstania Internetu na początku lat 90-tych, marketing cyfrowy rozwinął się wykładniczo. Szybko też ewoluuje.

Marki znajdują coraz to nowe sposoby na przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów. Moment marketing, proximity marketing i zakupy wideo na żywo to tylko kilka z pojawiających się trendów. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

Rodzaje marketingu cyfrowego

W zależności od używanego kanału, wypróbowanej taktyki i udostępnianej wiadomości, istnieją dziesiątki rodzajów marketingu cyfrowego. Omówmy tutaj te najbardziej skuteczne, popularne i odsetki.

1. Marketing zawartości

Content marketing odnosi się do danych powstania, publikacji i dystrybucji zawartości w posiadanych, płatnych i zarobionych kanałach. Jest to podstawa całego marketingu cyfrowego. Jest to również waluta w działaniach marketingu przychodzącego. Musisz więc sprawić, by się liczył.

Działania związane z marketingiem zawartości

W ramach wysiłków związanych z content marketingiem, będziesz:

Publikować zawartość w mediach społecznościowych w celu budowania świadomości marki

Hostowanie zasobów na swojej stronie internetowej jako zawartości do pobrania poprzez podanie swojego ID e-mail (przechwyconego jako lead)

Prowadzić webinaria, aby edukować odbiorców i angażować ich w proces sprzedaży

Przykład marketingu zawartości

Spotify Wrapped 2023 [Źródło: Spotify ]

Każdego roku Spotify Wrapped tworzy niezwykłą zawartość na podstawie danych o nawykach słuchania klientów. Podsumowuje najlepszych artystów, albumy, piosenki i podcasty klienta, aby dać mu wgląd w miniony rok. Łaskocze to poczucie nostalgii, a także jest na tyle atrakcyjne, że chcą się nim dzielić.

Najlepsze praktyki marketingu treści

Niech będzie odsetki: Internet jest przepełniony zawartością. Aby się wyróżnić, musisz uczynić swoją zawartość interesującą. Sprecyzuj odsetki swoich klientów i zaoferuj im coś sensownego.

Spersonalizuj: Ogólnej zawartości jest za grosz. Dostosuj zawartość do potrzeb, odsetków i preferencji klienta we właściwym czasie.

Kompleksowa wiedza: Edukuj klienta poprzez różne formularze i rodzaje zawartości na temat swojej wiedzy specjalistycznej. Ostrożnie używaj powtórzeń i powtórzeń.

Oferuj wartość: Nie sprzedawaj od razu. Najpierw zaoferuj wartość. Edukuj czytelnika. Daj mu narzędzia itp. zanim przedstawisz mu swój produkt.

2. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO)

SEO to praktyka tworzenia i optymalizacji zawartości w celu uzyskania wyższej pozycji na stronach wyników wyszukiwania (SERP).

Działania SEO

Typowa praktyka SEO obejmuje:

Badanie : Zrozumienie słów kluczowych wyszukiwanych przez klientów, ich wzorców i potrzeb

: Zrozumienie słów kluczowych wyszukiwanych przez klientów, ich wzorców i potrzeb Strategię zawartości : Budowanie kalendarza tematów i pomysłów do konsekwentnego publikowania w dłuższej perspektywie czasowej

: Budowanie kalendarza tematów i pomysłów do konsekwentnego publikowania w dłuższej perspektywie czasowej Optymalizacja zawartości : Tworzenie zawartości, która spełnia najlepsze praktyki SEO dotyczące użycia słów kluczowych, struktury, wewnętrznego linkowania itp.

: Tworzenie zawartości, która spełnia najlepsze praktyki SEO dotyczące użycia słów kluczowych, struktury, wewnętrznego linkowania itp. Budowanie linków : Wymiana połączonych linków z renomowanymi stronami internetowymi w celu budowania wiarygodności

: Wymiana połączonych linków z renomowanymi stronami internetowymi w celu budowania wiarygodności Techniczne SEO: Ustawienie strony internetowej tak, aby była atrakcyjna i łatwa do indeksowania dla robotów indeksujących

Przykłady SEO

Każda organizacja zajmuje się SEO z różnym stopniem powodzenia. Istnieją różne przykłady w całym spektrum. W świecie marketingu HubSpot jest znany jako jeden z najlepszych.

W zakupach, Amazon znajduje się na szczycie większości list. Jeśli chodzi o zawartość edukacyjną, Wikipedia zajmuje pierwsze miejsce. A dla wszystkich wyszukiwanych haseł związanych z marką, odpowiednia strona internetowa marki wyprzedza wszystkich innych.

najlepsze praktyki SEO

Przeprowadź dokładne badania słów kluczowych i zawęź swój krajobraz do tych najbardziej odpowiednich dla Twojej marki

Twórz zawartość dla czytelników i optymalizuj ją pod kątem robotów indeksujących, a nie odwrotnie

Bądź konsekwentny - nawet najwyżej pozycjonowane artykuły mogą spaść w SERP, jeśli nie będziesz konsekwentny

Skup się również na strukturze, hierarchii informacji, nagłówkach, połączonych linkach itp

3. Marketing w wyszukiwarkach (SEM)

Marketing w wyszukiwarkach polega na płaceniu za umieszczanie reklam na górze SERP. Jest to kluczowa taktyka marketingu wychodzącego.

Działania SEM

Znany również jako pay-per-click (PPC), SEM to proces licytowania odpowiednich słów kluczowych, dzięki czemu marki mogą spotkać się z klientem dokładnie w momencie, gdy czegoś szuka.

Największym powodem, dla którego SEM działa, jest to, że marki dokonują bezpośredniej korelacji między działaniami marketingowymi a sprzedażą.

Na przykład, jeśli płacisz 1$ za kliknięcie, a 1 na 100 konwersji zamienia się w płacącego klienta, Twój koszt pozyskania wynosi 100$. Jeśli sprzedajesz produkt o wartości 1000 $, jest to świetny zwrot z inwestycji.

Jednak wraz z rosnącą konkurencją i niskimi barierami wejścia, koszt SEM rośnie. Bez wykwalifikowanych specjalistów SEM może się okazać, że zapłacisz więcej pieniędzy niż zamierzałeś, a zysk będzie niewielki.

Przykład SEM

Sponsorowane wyniki wyszukiwania dla terminu "iPad mini" / Źródło: Google ]

PPC jest szczególnie skuteczny w przypadku narzędzi e-commerce lub SaaS. Na przykład, jeśli klient wpisze w Google "iPad Mini", znajdzie reklamy różnych sprzedawców, którzy rywalizują o pojawienie się na górze strony.

Na liście wyników "sponsorowanych", SEM pozwala markom nieorganicznie pojawiać się na szczycie SERP. Z drugiej strony, narzędzia SaaS wykorzystują SEM na swoją korzyść, zapisując niestandardowych klientów na bezpłatne wersje próbne lub demonstracyjne w odpowiednim czasie.

Najlepsze praktyki SEM

Połączenie wysiłków SEO i SEM dla lepszej wydajności

Optymalizacja stron docelowych w celu maksymalizacji konwersji

Dodaj wykluczające słowa kluczowe, aby uniknąć marnotrawstwa

Używaj atrakcyjnych wezwań do działania

Regularnie optymalizuj, usuwaj nieefektywne kampanie i podwajaj te, które są skuteczne

4. Marketing w mediach społecznościowych

Marketing w mediach społecznościowych obejmuje wszystkie działania podejmowane przez marki na platformach takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok itp. Zazwyczaj obejmuje to następujące działania.

Działania marketingowe w mediach społecznościowych

Organiczna zawartość : Regularne publikowanie zawartości na platformie, często repurposing z innych formatów

: Regularne publikowanie zawartości na platformie, często repurposing z innych formatów Reklama : Celowanie w konkretnych odbiorców na podstawie preferencji i nawyków korzystania z platformy za pomocą dynamicznych i niestandardowych reklam

: Celowanie w konkretnych odbiorców na podstawie preferencji i nawyków korzystania z platformy za pomocą dynamicznych i niestandardowych reklam Wydarzenia na żywo : Wydarzenia online na żywo, takie jak premiery produktów, webinaria i Ask Me Anything (AMAs) prowadzone przez celebrytów

: Wydarzenia online na żywo, takie jak premiery produktów, webinaria i Ask Me Anything (AMAs) prowadzone przez celebrytów Quizy i konkursy : Konkursy promocyjne, prezenty i nagrody

: Konkursy promocyjne, prezenty i nagrody Marketing influencerów: Więcej na ten temat później

Przykład marketingu w mediach społecznościowych

Reklamy Duolingo w mediach społecznościowych [Źródło: Instagram ]

W ostatnich latach aplikacja do edukacji językowej Duolingo była fantastyczna w swoich kampaniach w mediach społecznościowych. Podwajając aspekty społecznościowe i grywalizacyjne marki, Duolingo regularnie publikuje zabawną zawartość w mediach społecznościowych. Stworzyli tożsamość online, która jest rozpoznawalna, zapadająca w pamięć i skuteczna.

Najlepsze praktyki marketingu w mediach społecznościowych

Wyróżnij się: Media społecznościowe to miejsce, w którym ludzie często bezmyślnie scrollują. Twórz zawartość, która się wyróżnia, aby przyciągnąć uwagę użytkownika.

Skróć: Twórz treści o niewielkich rozmiarach, aby ludzie mogli je skonsumować i przejść dalej.

Repurpose: Gdy niestandardowi odbiorcy po raz pierwszy zobaczą Twoją (krótką) zawartość, prawdopodobnie nie zwrócą na nią uwagi. Zmień przeznaczenie i powtórz wiadomość, aby mogli podjąć działanie na czas.

Angażuj: Aktywnie angażuj swoich niestandardowych odbiorców. Nie publikuj zawartości tylko po to, by ją zobaczyli. Zaproś ich do polubienia, udostępniania, komentowania itp. w celu głębszego zaangażowania.

5. E-mail marketing

E-mail marketing to cyfrowa wersja direct mailingu. Mówiąc najprościej, jest to proces wykorzystywania kanału e-mail jako części strategii promocji . Jednak innowacyjni marketerzy stworzyli dynamiczną i ekscytującą praktykę e-mail marketingu.

Działania e-mail marketingowe

Newslettery: Regularna zawartość edukacyjna mająca na celu przyciągnięcie i zaangażowanie czytelnika w jego odsetki. O powodzeniu tej taktyki świadczy dowolna liczba podstron.

Kampanie e-mail: Seria e-maili zaprojektowanych w celu osiągnięcia konkretnego celu. Na przykład, organizacje wysyłają kampanie e-mailowe onboardingowe, gdy klient rejestruje się w celu zakupu produktu.

Promocyjne wiadomości e-mail: E-maile zawierające szczegóły dotyczące wyprzedaży, promocji, ofert last minute itp. mające na celu skłonienie klienta do podjęcia natychmiastowych działań.

Przykłady e-mail marketingu

E-mail Grammarly po anulowaniu subskrypcji [Źródło: Grammarly ]

Najważniejszy e-mail to ten, który wysyłasz, gdy klient z Tobą zrywa. Ten przykład z Grammarly jest emocjonalny, ale nie nachalny. Zapewnia o dostępie użytkownika, jednocześnie subtelnie zapraszając go do ponownej subskrypcji.

Najlepsze praktyki e-mail marketingu

Doskonalenie linii tematu : Wprowadzaj innowacje, eksperymentuj i skupiaj się na tematach wiadomości, aby poprawić wskaźnik otwarć

: Wprowadzaj innowacje, eksperymentuj i skupiaj się na tematach wiadomości, aby poprawić wskaźnik otwarć Dołącz wiele połączonych linków : Stwórz czytelnikowi możliwość dowiedzenia się więcej lub podjęcia działania na podstawie e-maila

: Stwórz czytelnikowi możliwość dowiedzenia się więcej lub podjęcia działania na podstawie e-maila Bądź responsywny : Umożliwiaj ludziom czytanie e-maili na urządzeniach mobilnych bez mrużenia oczu

: Umożliwiaj ludziom czytanie e-maili na urządzeniach mobilnych bez mrużenia oczu Niech będzie opt-in: Niech link do rezygnacji z subskrypcji będzie widoczny - i tak nie chcesz trzymać na siłę niezainteresowanego użytkownika

6. Influencer marketing

Ważną częścią marketingu w mediach społecznościowych jest współpraca z influencerami. Marki wybierają popularnych influencerów mediów społecznościowych w swojej branży, aby pomogli im promować ich produkty.

Działania influencer marketingu

Promocja : Influencerzy stają się ambasadorami marki

: Influencerzy stają się ambasadorami marki Recenzje : Influencerzy publikujący recenzje produktów, które otrzymali za darmo od marki

: Influencerzy publikujący recenzje produktów, które otrzymali za darmo od marki Współpraca : Marki tworzące produkty z wykorzystaniem wiedzy i opinii influencerów

: Marki tworzące produkty z wykorzystaniem wiedzy i opinii influencerów Sponsoring : Marki sponsorujące określone rodzaje wideo/zawartości od influencerów

: Marki sponsorujące określone rodzaje wideo/zawartości od influencerów Demo: Marki makijażowe robią to często, zapraszając influencerów do wypróbowania produktu i zademonstrowania, jak go używać

Przykłady marketingu influencerów

wielokrotnie nagradzana kampania influencer marketingu firmy Dove (Źródło: Shorty Awards )_

Dove regularnie wykorzystuje influencer marketing, aby szerzyć swoje przesłanie dotyczące pewności siebie i inkluzywności. W różnych kampaniach angażują ponad 1000 influencerów, aby stworzyć trwały i silny wpływ.

Najlepsze praktyki marketingu influencerów

Wybieraj ostrożnie: Dokładnie zbadaj wszystkich influencerów, z którymi chcesz współpracować, pod kątem zgodności z wartościami marki.

Bądź strategiczny: Nie zapraszaj influencerów tylko do publikowania postów na temat twojego projektu. Pozwól im stać się strategicznymi partnerami poprzez stałą współpracę.

Umożliwiaj: Daj influencerom wszystkie zasoby, takie jak zawartość, komunikaty, skrypty, próbki produktów itp.

Mierz: Zasięg influencer marketingu może być atrakcyjny. Należy jednak dokładnie mierzyć zwroty z inwestycji.

7. Marketing afiliacyjny

Marketing afiliacyjny polega na wykorzystaniu strony trzeciej lub pośrednika do promocji swoich produktów w zamian za prowizję. Przykładowo, wielu influencerów podwaja swoją rolę jako partnerzy, szczególnie w przypadku produktów cyfrowych i witryn e-commerce.

Działania marketingu afiliacyjnego

Zarejestruj odpowiednich partnerów afiliacyjnych z odpowiednimi celami

Zaprojektuj mechanizm prowizyjny

Zapewnienie im potrzebnych zasobów

Tworzenie połączonych linków afiliacyjnych do wykorzystania przez partnerów

Ustawienie automatyzacji i procesów w celu śledzenia aktywności afiliacyjnej na dużą skalę

Przykłady marketingu afiliacyjnego

program partnerski Amazon (Źródło:) Amazon )

Amazon.com ma jeden z największych na świecie programów partnerskich. Influencerzy, osoby prywatne, małe biznesy i YouTuberzy zarabiają prowizje od Amazon za polecanie produktów.

Najlepsze praktyki marketingu afiliacyjnego

Budowanie relacji: Partnerzy są również swego rodzaju ambasadorami marki. Polecają twoje produkty odbiorcom, którzy im ufają. Buduj relacje ze swoimi partnerami.

Twórz wielopoziomowe programy: Partnerzy polecają produkty w celu uzyskania prowizji. Zachęcaj więc tych, którzy polecają więcej. Oferuj wyższe prowizje dla tych, którzy osiągają lepsze wyniki.

Dywersyfikacja: Chociaż dobrze jest skupić się na swojej niszy, należy również zdywersyfikować partnerstwa afiliacyjne. Zbuduj zestaw partnerów, którzy obejmują całą gamę twojej bazy klientów.

8. Marketing mobilny

Marketing mobilny to wykorzystanie telefonu komórkowego jako kanału przekazu promocyjnego. Dzięki smartfonom możliwości są nieograniczone.

Działania marketingu mobilnego

SMS : Najbardziej podstawowa i popularna forma marketingu mobilnego - tak stara, że niemal uznawana za tradycyjną

: Najbardziej podstawowa i popularna forma marketingu mobilnego - tak stara, że niemal uznawana za tradycyjną Powiadomienia z aplikacji : Współcześni marketingowcy wykorzystują powiadomienia z aplikacji w kreatywny sposób, aby przyciągnąć i zaangażować użytkowników

: Współcześni marketingowcy wykorzystują powiadomienia z aplikacji w kreatywny sposób, aby przyciągnąć i zaangażować użytkowników Reklama mobilna : Płatne reklamy tekstowe lub graficzne na urządzeniach mobilnych, w sklepach z aplikacjami itp.

: Płatne reklamy tekstowe lub graficzne na urządzeniach mobilnych, w sklepach z aplikacjami itp. Marketing zbliżeniowy: Wiadomości, gdy użytkownik mija określoną lokalizację, taką jak centrum handlowe lub sklep

Przykłady marketingu mobilnego

Powiadomienia push od headspace [Źródło: Headspace ]

Headspace wysyła jedne z najbardziej przemyślanych i aktualnych powiadomień. Są one zaprojektowane tak, aby zintegrować uważność z codziennymi czynnościami.

Najlepsze praktyki marketingu mobilnego

Wysyłaj wiadomości tylko do niestandardowych klientów

Kontroluj liczbę wysyłanych wiadomości - nie chcesz być irytujący

Wiadomości powinny być krótkie, zwięzłe i atrakcyjne

Dostarczaj wartości; bądź informacyjny, edukacyjny, humorystyczny, a nawet po prostu przypomnij

Ułatwiaj rezygnację z subskrypcji

9. Moment marketing

Jak sama nazwa wskazuje, moment marketing to podejście carpe diem do marketingu. Marki na całym świecie wykorzystują święta, wydarzenia, a nawet incydenty w mediach społecznościowych do tworzenia przekazu marketingowego.

Świąteczny projekt kubka Starbucks jest jednym z najpopularniejszych przykładów marketingu momentów. Wiele marek prowadzi kampanie z okazji czwartego lipca, Święta Dziękczynienia, Bożego Narodzenia itp. Marketing momentów jest jednak o wiele bardziej spontaniczny.

chwilowy post marketingowy Oreo po Super Bowl 2013 (Źródło: Oreo na Twitterze )_

W 2013 roku, kiedy podczas Super Bowl doszło do awarii zasilania, amerykańska marka ciastek Oreo wykorzystała ten pomysł. Post w mediach społecznościowych stał się wirusowy i wygenerował miliony lajków na całym świecie.

Bonus Read: Oto ustna historia tego, jak powstał post Oreo .

Najlepsze praktyki marketingu momentów

Wybierz odpowiedni moment (nie rzucaj się na wszystko)

Zachowaj przekaz zgodny z marką (oprzyj się pokusie bycia sprytnym bez uwzględnienia głosu marki)

Bądź pozytywny (nie krytykuj innej marki)

Spraw, by przekaz był wizualny (umieść swoją puentę na ładnym tle)

10. Marketing partyzancki

Marketing partyzancki, spopularyzowany przez Jaya Conrada Levinsona w jego książce z 1984 r. o tym samym tytule, wykorzystuje niekonwencjonalne metody do promowania marki. Dobry marketing partyzancki jest szokujący, destrukcyjny i nieszablonowy.

kampania partyzancka Samsunga przeciwko Apple (Źródło:) Agencja Boomerang )_

Samsung okresowo prowadzi kampanie przeciwko Apple i jego produktom. Tym razem zdecydował się pójść dziwną drogą. Samsung podarował mieszkańcom holenderskiego miasta "Appel" telefony Galaxy za darmo i twierdził, że społeczność Appel przeszła na Samsunga.

Ta kampania, jeśli nic innego, sprawiła, że ludzie odwrócili się i zwrócili uwagę, tworząc szum zarówno wśród lojalistów Apple, jak i Samsunga.

Najlepsze praktyki marketingu Guerilla

Bądź oryginalny : Marketing partyzancki, który jest powtarzalny i nieoryginalny, może być irytujący dla konsumenta i przynieść skutki odwrotne do zamierzonych

: Marketing partyzancki, który jest powtarzalny i nieoryginalny, może być irytujący dla konsumenta i przynieść skutki odwrotne do zamierzonych Bądź krytyczny : Udostępnianie pomysłu na marketing partyzancki tak wielu różnym grupom ludzi, jak to tylko możliwe i uzyskiwanie informacji zwrotnych

: Udostępnianie pomysłu na marketing partyzancki tak wielu różnym grupom ludzi, jak to tylko możliwe i uzyskiwanie informacji zwrotnych Bądź omnichannel: Publikuj swoje działania marketingu partyzanckiego online, aby zwiększyć zasięg

Powyżej wymieniono dziesięć najpopularniejszych rodzajów marketingu, ale nie są one jedynymi. Oto kilka rodzajów marketingu, które mogą pasować do każdej z powyższych kategorii lub wyróżniać się samodzielnie.

Wideo marketing: Używanie wideo jako głównego formatu i publikowanie na YouTube, Vimeo, Instagram Reels itp. w celu promowania produktów.

Marketing konwersacyjny: Ustawienie czatu na żywo lub chatbotów jako punktu interakcji z użytkownikiem w celu rekomendowania odpowiednich produktów, przedstawiania sugestii, odpowiadania na pytania itp.

Event marketing: Obecność na wydarzeniach branżowych lub samodzielne prowadzenie konferencji w celu zaangażowania potencjalnych klientów. Jest to popularna metoda w branży B2B.

Marketing oparty na kontach: Jest to kolejna technika marketingu B2B, która polega na identyfikowaniu indywidualnych potencjalnych klientów i celowaniu w nich działań. Na przykład, jeśli nowa firma fintech zidentyfikuje Citibank jako swój cel, będzie prowadzić kampanie mające na celu przyciągnięcie różnych interesariuszy z banku.

Stealth marketing: Lokowanie produktu i inne niepozorne techniki marketingowe.

Jak widać, świat jest twoją ostrygą. Istnieją dziesiątki technik marketingowych, które można wykorzystać do promocji marki online. Skuteczne strategie marketingowe łączą jednak te techniki, aby wywrzeć większy wpływ. Oto jak to zrobić.

Łączenie strategii marketingowych

Współczesny krajobraz biznesowy jest złożony. Dzisiejsi niestandardowi klienci preferują samoobsługę. Prowadzą własne badania rynku i śledzą marki na wielu kanałach, zanim zainicjują kontakt. Klienci z pokolenia Z to niestandardowi użytkownicy Internetu . Narzędzia cyfrowe mają na nich duży wpływ. Starają się stworzyć dla siebie indywidualną tożsamość. Poważnie traktują swoje sprawy i oczekują, że marki będą miały sumienie.

Przyciąganie, angażowanie i sprzedawanie tym klientom wymaga więcej niż jednego rodzaju marketingu. Wejdź: Zintegrowany plan marketingowy.

Co to jest zintegrowany plan marketingowy?

Zintegrowany plan marketingowy łączy w sobie to, co najlepsze z różnych kanałów marketingowych, technik i komunikatów, aby zmaksymalizować realizację celów.

Jak stworzyć zintegrowany plan marketingowy?

Jeśli chcesz stworzyć zintegrowany plan marketingowy, oto ramy oparte na kompleksowym narzędziu do zarządzania projektami, takim jak ClickUp dla teamów marketingowych .

1. Zdefiniuj swoje cele

Określ jasno, co chcesz osiągnąć dzięki marketingowi zintegrowanemu. Czy jest to świadomość, generowanie leadów, sprzedaż, czy coś innego? Ustaw marketingowe OKR aby były widoczne i możliwe do śledzenia w miejscu takim jak Cele ClickUp .

śledzenie celów za pomocą ClickUp_

Ustaw cele liczbowe, pieniężne, prawda/fałsz i zadania. Organizuj je w folderach, aby zobaczyć postępy. Udostępniaj je zespołowi w bezpieczny sposób z odpowiednią kontrolą dostępu. Rozbij cele marketingowe na zadania dla każdego członka zespołu, które zostaną zakończone w ciągu roku.

2. Wybierz swoje kanały

Istnieje kilka platform mediów społecznościowych, a nowe pojawiają się co kilka tygodni. Nie wszystkie z nich są odpowiednie dla Ciebie.

Jeśli sprzedajesz produkt B2B, możesz znaleźć większe odsetki na LinkedIn niż na TikTok. Jeśli sprzedajesz produkty kosmetyczne, kanały takie jak Instagram lub YouTube mogą być bardziej odpowiednie. Wybierz więc odpowiednią kombinację kanałów, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom biznesowym.

Następnie podziel swoje cele biznesowe na cele specyficzne dla kanału. Na przykład, możesz wykorzystać influencer marketing do budowania świadomości marki na temat premiery nowego produktu, a jednocześnie publikować reklamy w mediach społecznościowych w celu zwiększenia sprzedaży.

3. Zaplanuj swoje działania

Po ustawieniu tego, co chcesz osiągnąć, nadszedł czas, aby zaplanować działania. Tutaj niezbędne jest narzędzie do zarządzania projektami. Jeśli dopiero zaczynasz, zapoznaj się z kilkoma z nich przykłady planów marketingowych wcześniej, aby uzyskać inspirację.

Ustawienie hierarchii projektów: Zorganizuj moją pracę za pomocą Zadania ClickUp do projektów, zadań, podzadań, list kontrolnych itp.

Pomysły na burzę mózgów: Zbierz Teams razem, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat pomysłów na zintegrowane kampanie marketingowe. Na przykład, zespoły ds. mediów społecznościowych, influencer marketingu i marketingu wideo mogą współpracować przy projektowaniu kampanii, które udostępniają/repurpose zawartość.

tablice ClickUp do wspólnej burzy mózgów_

Zastosowanie Tablice ClickUp do tworzenia map pomysłów, łączenia ich i uzyskiwania zatwierdzeń. Po zatwierdzeniu można bezpośrednio tworzyć zadania z tablicy i rozpocząć pracę.

Zaplanuj swoją pracę: Przypisz daty rozpoczęcia i daty końcowe do wszystkich swoich zadań, aby utworzyć marketingowa mapa drogowa . Upewnij się, że zintegrowane kampanie działają równolegle, aby zmaksymalizować ich wpływ. Na przykład, jeśli prowadzisz marketing partyzancki w terenie, upewnij się, że Twój zespół online również jest o tym poinformowany.

widok wykresu Gantta ClickUp do śledzenia jednoczesnych zadań_

Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest użycie widoku kalendarza lub widoku Gantt ClickUp do wizualizacji nakładających się na siebie działań. Jeśli udostępniasz kreatywne zasoby, takie jak copywriter lub projektant, oznacz je jako zależności. Połącz różne zadania, aby otrzymywać powiadomienia, gdy coś się zmieni.

⚡️Archiwum szablonów: Możesz również użyć dowolnego z nich szablony kalendarzy marketingowych aby rozpocząć.

Automatyzacja cykli pracy: Ze swej natury zintegrowana funkcja marketingowa jest złożona. Weźmy prosty przykład. Na bardzo podstawowym poziomie, jeśli publikujesz dwie aktualizacje dziennie na trzech kanałach mediów społecznościowych, potrzebujesz 42 wersji tekstu, 42 zdjęć (przynajmniej w zmienionym rozmiarze), kilkunastu połączonych linków w zależności od tego, ile ponownie wykorzystujesz, i zatwierdzeń.

Nie mówiąc już o nieograniczonej liczbie działań następczych, które menedżer ds. mediów społecznościowych musi zrobić dla każdego z tych działań. Wyeliminuj te nieefektywności dzięki skutecznej automatyzacji.

Ustawienie Formularze ClickUp które przechwytują briefy kreatywne i automatycznie tworzą na ich podstawie zadania

Automatyczne przypisywanie zadania z powrotem do menedżera mediów społecznościowych, gdy projekt jest gotowy

Twórz repozytorium linków, opisów produktów, szablonów stopek itp. dla łatwego dostępu

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics itp. w celu zarządzania zasobami i wydajnością z poziomu ClickUp

Aby usprawnić ten proces, wypróbuj Zarządzanie kampaniami marketingowymi ClickUp Szablon. Użyj go do konsolidacji wszystkich zasobów zawartości, zarządzania publikacjami i śledzenia wydajności.

wykorzystaj ClickUp Brain do natychmiastowej pracy nad zintegrowanym marketingiem

Co więcej? Burza mózgów, szybsze pisanie, sprawdzanie pisowni, tworzenie szablonów i wiele więcej dzięki ClickUp Brain. Możesz również zadawać ClickUp Brain pytania dotyczące projektów marketingu zintegrowanego i natychmiast otrzymywać odpowiedzi.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z planowaniem projektów, wypróbuj aplikację Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp . Ten przyjazny dla początkujących szablon zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, od śledzenia celów po zarządzanie zadaniami w jednym zorganizowanym widoku.

4. Mierz i ulepszaj

Aby zakończyć zintegrowane wysiłki marketingowe, ustaw monitorowanie i śledzenie wydajności.

Twórz raporty oparte na KPI za pomocą Pulpity ClickUp . Wyjdź poza metryki zarządzania projektami. Zintegruj różne narzędzia do zarządzania marketingiem i twórz skonsolidowane raporty dla wszystkich swoich wysiłków. Od wydajności postów w mediach społecznościowych i wskaźniki KPI dotyczące zawartości marketingowej do współczynników konwersji sprzedaży, mają zakończony kontekst bezpośrednio w ClickUp.

skonsolidowane pulpity marketingowe z ClickUp_

Na podstawie tych wskaźników przeprowadzaj regularne retrospektywy ze swoimi Teams. W razie potrzeby wprowadzaj poprawki i optymalizuj kampanie. Dodawaj lub usuwaj kanały/taktyki w zależności od potrzeb i maksymalizuj wyniki.

Czy to brzmi łatwo? Myśleliśmy, że nie.

Przezwyciężanie wyzwań marketingowych

Nikt nigdy nie powiedział, że marketing jest łatwy. W rzeczywistości współczesny marketing jest jeszcze trudniejszy, biorąc pod uwagę jego niezliczone ruchome części. Jeśli czujesz, że utknąłeś w martwym punkcie, oto kilka typowych wyzwań i sposobów na ich pokonanie.

Złożoność

Największym wyzwaniem marketingowym jest dziś złożoność. A ostatnie badanie wynika, że marketerzy wykorzystują aż dziesięć kanałów do promocji swoich produktów. Pomiędzy tekstem, obrazami, wideo, krótkimi filmami, podcastami, e-mailami i postami w mediach społecznościowych, zmagają się również z różnymi formatami zawartości.

Zarządzanie taką złożonością na dużą skalę wymaga najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi . Wybierz takie, które jest wystarczająco elastyczne, aby zaspokoić Twoje potrzeby. Na przykład, niestandardowe pola w ClickUp pomagają Teams śledzić dowolne metryki, których potrzebują.

Ta elastyczność pomaga zarządzać złożonością w sposób przemyślany i zrównoważony.

Czytanie bonusowe: Jak zespół marketingowy korzysta z ClickUp

Zamrożenie mózgu

Marketing to codzienna harówka. Zwłaszcza jeśli zajmujesz się marketingiem w mediach społecznościowych, musisz tworzyć zawartość każdego dnia, jednocześnie czyniąc ją wyjątkową, kreatywną i przyciągającą uwagę.

Nie rób tego sam. Skorzystaj z pomocy Narzędzie marketingowe AI jak ClickUp Brain, aby przełamać lody. Poproś go do zaproponowania pomysłów, zrobienia badań lub po prostu przedyskutowania z Tobą problemów.

Współpraca

Przeciętny zespół marketingowy składa się z pisarzy, projektantów, twórców stron internetowych, specjalistów SEO, ekspertów PPC, kamerzystów, redaktorów, analityków, osób zajmujących się operacjami marketingowymi itp. Często w każde działanie zaangażowane są trzy lub więcej osób.

Ustaw kompleksowe narzędzie do współpracy, aby mogły one ze sobą współpracować. Jeszcze lepiej, jeśli możesz wprowadzić współpracę do obszaru roboczego zarządzania projektami, tak jak robi to ClickUp Chat.

Organizuj rozmowy według projektów. Dodawaj etykiety do osób, zadań, dokumentów i czatów, aby wszystko było w odpowiednim kontekście. Twórz zadania bezpośrednio z wiadomości czatu i zabierz się do pracy. Uprość współpracę dzięki ClickUp Chat.

Raportowanie

Każdy zespół marketingowy korzysta z wielu narzędzi analitycznych. Minimum to analityka strony internetowej, mediów społecznościowych, e-maili, influencer marketingu i raportowanie narzędzia do zarządzania kampaniami . Wyzwanie polega na tym, że wszystkie one są zróżnicowane i rozproszone w różnych miejscach.

Skonsoliduj je, łącząc wszystkie swoje zintegrowane narzędzia do zarządzania marketingiem z ClickUp. Twórz konfigurowalne pulpity, aby zobaczyć liczby, które są dla Ciebie ważne w czasie rzeczywistym. Ustawienie szablony analityczne dla powtarzalności i wydajności.

Pozostawanie w tyle

W świecie marketingu codziennie dzieje się coś nowego. Rozwój generatywnej AI zmienił marketing w głęboki sposób. Zbliżająca się śmierć plików cookie może po prostu zabić retargeting.

Nano influencerzy (ci, którzy mają mniej niż 100 000 obserwujących) otwierają niewykorzystane rynki. Zakupy wideo na żywo dramatycznie rosną w Azji, wkraczając również na rynki zachodnie. Wciągające doświadczenia i wirtualna rzeczywistość mogą być kolejną wielką rzeczą.

Śledzenie tego wszystkiego może być wyzwaniem dla marketerów. Dobrą wiadomością jest to, że nie trzeba natychmiast reagować na wszystko.

bądź na bieżąco: Czytaj, co dzieje się w tej przestrzeni. Subskrybuj branżowe biuletyny lub czasopisma.

bądź czujny: Pierwszy gracz nie zawsze ma przewagę. Czekaj i obserwuj. Wyobraź sobie, że spędziłeś tygodnie na tworzeniu strategii Mastodon, gdy był boom!

bądź kreatywny: Jeśli chcesz postawić na nową platformę lub trend, bądź kreatywny. Przeprowadź małą kampanię pilotażową. Przeznacz na nią swój budżet na innowacje. Działaj z pełną mocą tylko wtedy, gdy jesteś pewien wyników.

Zbuduj solidne fundamenty marketingu zintegrowanego z ClickUp

Marketing to działalność o wysokiej wartości i dużym wolumenie. Marketing pełni dziś funkcję jednego z pięciu największych wydatków większości organizacji. Dobra kampania może zwiększyć sprzedaż, tak jak puchar Stanleya, który zniknął z magazynu po wirusie TikTok.

Zła kampania może narobić smrodu. Przykładem nietrafionej inicjatywy marketingowej jest tweet Burger Kinga "Women belong in the kitchen" z 2021 roku. Choć była to prowokacyjna kampania z okazji Dnia Kobiet z postępowymi tweetami, nie została dobrze przyjęta. Marka musiała usunąć wątek i przeprosić.

Aby konsekwentnie do zrobienia swojej pracy, marki potrzebują solidnego oprogramowanie do operacji marketingowych . ClickUp został zaprojektowany właśnie po to.

Dzięki zarządzaniu zadaniami, planowaniu, kreatywności, zarządzaniu zasobami, automatyzacji, raportowaniu i funkcjom integracji, ClickUp jest najbardziej elastycznym zintegrowanym narzędziem do zarządzania marketingiem, jakie można znaleźć.

Prowadź swój marketing efektywnie. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .