Jak ustawić marketingowe OKR (z 30 przykładami)

Gdy firma chce poszerzyć bazę klientów i zwiększyć sprzedaż online, tradycyjne ustawienie celów może prowadzić do niejasnych celów, takich jak "zwiększenie świadomości marki" lub "poprawa ruchu na stronie internetowej" Chociaż cele te są ważne, brakuje im konkretności i mierzalności, aby uzyskać dokładne wyniki.

W tym miejscu do gry wkraczają cele i kluczowe wyniki (OKR). Ustawiając jasne cele i definiując mierzalne kluczowe wyniki, możesz zapewnić swojemu zespołowi marketingowemu ukierunkowany kierunek i skutecznie śledzić ich postępy

Ustawienie odpowiednich OKR marketingowych może znacząco napędzić rozwój i powodzenie biznesu. Na przykład, dostawca SaaS może ustawić OKR, takie jak zwiększenie liczby rejestracji użytkowników o 25%, osiągnięcie wskaźnika Net Promoter Score (NPS) na poziomie 40 lub wyższym oraz zapewnienie 90% wskaźnika zakończonych materiałów szkoleniowych dla użytkowników.

Skupiając się na tych kluczowych wynikach, firma mogłaby skoncentrować się na inicjatywach mających na celu zwiększenie zadowolenia klientów, zmniejszenie liczby rezygnacji i ostatecznie zwiększenie przychodów dzięki wyższemu utrzymaniu klientów. Jest to przykład tego, jak dobrze skonstruowane marketingowe OKR mogą przyczynić się do znacznego wzrostu biznesu.

Niniejszy artykuł udostępnia kluczowe kroki w ustawieniu skutecznych marketingowych OKR, wraz z przykładami działań dla różnych funkcji marketingowych.

Czym są marketingowe OKR?

Marketingowe OKR to rama ustawienia celów, która pomaga teamom marketingowym przekształcić cele biznesowe w mierzalne kamienie milowe. Jest to proces oparty na współpracy, który zapewnia przejrzystość i dostosowanie wysiłków marketingowych do ogólnego wzrostu.

Zrozummy dwa składniki OKR:

Cele: Ambitne, jakościowe stwierdzenia, które definiują to, co chcesz osiągnąć (np. "Zostań wiodącym autorem w technologii ekologicznych paliw").

Kluczowe wyniki: Mierzalne, określone w czasie wskaźniki, które śledzą postęp w trakcie realizacji celu (np. "Zwiększenie ruchu na stronie internetowej ze słów kluczowych związanych ze zrównoważonym rozwojem o 30%").

Ustalając jasne cele i śledząc postępy za pomocą mierzalnych kluczowych wyników, Teams mogą podejmować decyzje oparte na danych i dostosowywać strategie w razie potrzeby.

Ważne jest, aby nie mylić OKR z KPI (Kluczowe Wskaźniki Wydajności). Chociaż zarówno OKR, jak i KPI mierzą wydajność, służą one różnym celom. KPI to wskaźniki, które mierzą bieżącą wydajność, podczas gdy OKR wyznaczają ambitne cele dla określonych ram czasowych.

Na przykład, jeśli Twoim celem jest zwiększenie świadomości marki wśród odbiorców docelowych:

możliwym kluczowym wynikiem może być "Zwiększenie liczby obserwujących w mediach społecznościowych o 20%" z odpowiednimi wskaźnikami KPI, takimi jak liczba postów publikowanych w mediach społecznościowych oraz minimalny wskaźnik zaangażowania i wzrostu liczby obserwujących, które należy osiągnąć

może być "Zwiększenie liczby obserwujących w mediach społecznościowych o 20%" z odpowiednimi wskaźnikami KPI, takimi jak liczba postów publikowanych w mediach społecznościowych oraz minimalny wskaźnik zaangażowania i wzrostu liczby obserwujących, które należy osiągnąć Innym kluczowym wynikiem może być "osiągnięcie wartości zasięgu medialnego na poziomie $500,000" W takim przypadku wskaźniki KPI obejmowałyby śledzenie liczby wzmianek w mediach, zasięgu w mediach i nastrojów w mediach Marketingowe wskaźniki KPI mówią "jak sobie radzisz", podczas gdy OKR mówią "dokąd zmierzasz" Najlepiej, jeśli kluczowe wyniki wykorzystują odpowiednie wskaźniki KPI do śledzenia postępów w realizacji celu.

Przeczytaj również: 25 wskaźników KPI i metryk marketingu produktowego do śledzenia sukcesu

Podstawy marketingowych wskaźników OKR

Zrozumienie ich podstawowych elementów jest niezbędne do ustawienia skutecznych OKR. Elementy te obejmują:

Skupienie: Zdolność do ustalenia priorytetów dla limitowanej liczby OKR, aby zmaksymalizować wpływ. Zbyt wiele OKR może rozmyć wysiłek i utrudnić postęp

Zdolność do ustalenia priorytetów dla limitowanej liczby OKR, aby zmaksymalizować wpływ. Zbyt wiele OKR może rozmyć wysiłek i utrudnić postęp Dostosowanie: Stopień, w jakim OKR są połączone i przyczyniają się do realizacji celów organizacyjnych wyższego szczebla. Zapewnia to, że wszyscy pracują nad wspólną wizją

Stopień, w jakim OKR są połączone i przyczyniają się do realizacji celów organizacyjnych wyższego szczebla. Zapewnia to, że wszyscy pracują nad wspólną wizją Przejrzystość: Praktyka otwartego komunikowania OKR w całej organizacji. Sprzyja ona wspólnemu zrozumieniu, odpowiedzialności i współpracy

Praktyka otwartego komunikowania OKR w całej organizacji. Sprzyja ona wspólnemu zrozumieniu, odpowiedzialności i współpracy Osiągalność: Stopień, w jakim OKR stanowi wyzwanie, ale jest realistyczny. Powinien wywierać presję na Teams, ale być osiągalny przy wysiłku

Stopień, w jakim OKR stanowi wyzwanie, ale jest realistyczny. Powinien wywierać presję na Teams, ale być osiągalny przy wysiłku Regularny przegląd: Ciągły proces monitorowania postępów, dostarczania informacji zwrotnych i dostosowywania OKR w razie potrzeby. Zapewnia, że OKR pozostają istotne i osiągalne

Przeczytaj również: Jak stworzyć marketingową mapę drogową (z szablonami)

30 przykładów marketingowych OKR

Teraz, gdy ustaliliśmy już podstawy OKR, przyjrzyjmy się kilku praktycznym przykładom marketingowych OKR z różnych dyscyplin:

1. OKR optymalizacji pod kątem wyszukiwarek

OKR-y związane z optymalizacją pod kątem wyszukiwarek (SEO) koncentrują się na zwiększaniu widoczności w organicznych wynikach wyszukiwania poprzez strategiczny cel słów kluczowych i optymalizację strony internetowej.

Oto kilka przykładów:

Cel 1: Zwiększenie liczby potencjalnych klientów o 30% w ciągu sześciu miesięcy.

Kluczowy wynik 1: Uzyskanie pozycji na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google dla pięciu słów kluczowych o wysokim wolumenie, które są istotne dla naszej grupy docelowej

Uzyskanie pozycji na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google dla pięciu słów kluczowych o wysokim wolumenie, które są istotne dla naszej grupy docelowej Kluczowy wynik 2: Zwiększenie organicznego ruchu z wyszukiwarki od naszych celów o 25%

Zwiększenie organicznego ruchu z wyszukiwarki od naszych celów o 25% Kluczowy wynik 3: Poprawa współczynnika konwersji witryny z ruchu organicznego o 10%

Cel 2: Poprawa autorytetu witryny i organicznych rankingów wyszukiwania.

Kluczowy wynik 1: Osiągnięcie średniego wyniku autorytetu domeny na poziomie 60 w ciągu następnego kwartału

Osiągnięcie średniego wyniku autorytetu domeny na poziomie 60 w ciągu następnego kwartału Kluczowy wynik 2: Opublikowanie dziesięciu wysokiej jakości, dogłębnych artykułów, które znajdą się w pierwszej trójce wyników wyszukiwania dla odpowiednich kluczy

Opublikowanie dziesięciu wysokiej jakości, dogłębnych artykułów, które znajdą się w pierwszej trójce wyników wyszukiwania dla odpowiednich kluczy Kluczowy wynik 3: Zwiększenie ruchu organicznego w witrynie z wyszukiwanych haseł związanych z branżą o 40%

Zwiększenie ruchu organicznego w witrynie z wyszukiwanych haseł związanych z branżą o 40% Kluczowy wynik 4: Osiągnięcie rankingu top 3 dla pięciu docelowych słów kluczowych

Cel 3: Poprawa lokalnej widoczności SEO.

Kluczowy wynik 1: Zwiększenie lokalnych rankingów wyszukiwarek dla dziesięciu docelowych słów kluczowych o trzy pozycje

Zwiększenie lokalnych rankingów wyszukiwarek dla dziesięciu docelowych słów kluczowych o trzy pozycje Kluczowy wynik 2: Wygenerowanie ponad 200 pozytywnych recenzji online

Wygenerowanie ponad 200 pozytywnych recenzji online Kluczowy wynik 3: Zwiększenie ruchu pieszego do fizycznej lokalizacji sklepu o 15%

2. OKR marketingu w mediach społecznościowych

OKR marketingu w mediach społecznościowych koncentrują się na budowaniu świadomości marki, zwiększaniu zaangażowania w mediach społecznościowych wśród odbiorców docelowych oraz zwiększaniu ruchu w witrynie lub konwersji za pośrednictwem platform społecznościowych.

Przykłady:

Cel 1: Zwiększenie liczby obserwujących nas w mediach społecznościowych o 50% na wszystkich platformach w ciągu sześciu miesięcy.

Kluczowy wynik 1: Zwiększenie liczby obserwujących na Instagramie o 30%

Zwiększenie liczby obserwujących na Instagramie o 30% Kluczowy wynik 2: Zwiększenie liczby obserwujących na Twitterze o 25%

Zwiększenie liczby obserwujących na Twitterze o 25% Kluczowy wynik 3: Osiągnięcie 15% wzrostu polubień strony na Facebooku

Cel 2: Zwiększenie zaangażowania odbiorców w mediach społecznościowych o 20%.

Kluczowy wynik 1: Zwiększenie średniego wskaźnika post-zaangażowania o 15%

Zwiększenie średniego wskaźnika post-zaangażowania o 15% Kluczowy wynik 2: Osiągnięcie 20% wzrostu udostępniania w mediach społecznościowych

Osiągnięcie 20% wzrostu udostępniania w mediach społecznościowych Kluczowy wynik 3: Wygenerowanie ponad 1000 wzmianek w mediach społecznościowych w ciągu następnego kwartału

3. OKR-y marketingu produktowego

OKR marketingu produktowego koncentrują się na pozycji i wprowadzaniu nowych produktów, generowaniu popytu na produkty i zwiększaniu udziału w rynku.

Przykłady:

Cel 1: Powodzenie wprowadzenia na rynek nowego produktu X i osiągnięcie 10% udziału w rynku w ciągu pierwszych sześciu miesięcy.

Kluczowy wynik 1: Wygenerowanie 1000 rejestracji przed wprowadzeniem produktu na rynek

Wygenerowanie 1000 rejestracji przed wprowadzeniem produktu na rynek Kluczowy wynik 2: Osiągnięcie relacji prasowej z premiery produktu w trzech publikacjach poziomu 1

Osiągnięcie relacji prasowej z premiery produktu w trzech publikacjach poziomu 1 Kluczowy wynik 3: Wygenerowanie 500 000 USD przychodu z produktu w pierwszym kwartale

Cel 2: Zwiększenie świadomości i zainteresowania produktem wśród odbiorców docelowych o 30%.

Kluczowy wynik 1: Osiągnięcie 25% wzrostu ruchu na stronie internetowej z wyszukiwanych haseł związanych z produktem

Osiągnięcie 25% wzrostu ruchu na stronie internetowej z wyszukiwanych haseł związanych z produktem Kluczowy wynik 2: Wygenerowanie ponad 500 leadów marketingowych (MQL) poprzezzawartość marketingowa *Kluczowy wynik 3: Zwiększenie liczby zapytań o demo produktu o 20%

Cel 3: Doprecyzowanie komunikatów produktowych w związku z premierą nowego produktu.

Kluczowy wynik 1: Przeprowadzenie dziesięciu sesji testowych z użytkownikami na miejscu w celu zrozumienia docelowych odbiorców

Przeprowadzenie dziesięciu sesji testowych z użytkownikami na miejscu w celu zrozumienia docelowych odbiorców Kluczowy wynik 2: Zbadanie i wdrożenie 20 nowych kanałów dystrybucji zawartości

Zbadanie i wdrożenie 20 nowych kanałów dystrybucji zawartości Kluczowy wynik 3: Osiągnięcie 20% redukcji zapytań niestandardowych związanych z funkcjami i korzyściami produktu w ciągu dwóch miesięcy

4. OKR-y związane z content marketingiem

Wskaźniki OKR dla marketingu treści koncentrują się na tworzeniu wartościowej zawartości w celu przyciągnięcia, zaangażowania i zatrzymania docelowych odbiorców.

Przykłady:

Cel 1: Zwiększenie ruchu organicznego na stronie internetowej o 40% poprzez content marketing.

Kluczowy wynik 1: Publikowanie 20 wysokiej jakości artykułów na blogu miesięcznie

Publikowanie 20 wysokiej jakości artykułów na blogu miesięcznie Kluczowy wynik 2: Osiągnięcie średniego wskaźnika zaangażowania w zawartość na poziomie 5% w ciągu trzech miesięcy

Osiągnięcie średniego wskaźnika zaangażowania w zawartość na poziomie 5% w ciągu trzech miesięcy Kluczowy wynik 3: Wygenerowanie ponad 500 linków przychodzących do zawartości w ciągu sześciu miesięcy

Cel 2: Ugruntowanie pozycji firmy jako lidera w branży poprzez content marketing.

Kluczowy wynik 1: Osiągnięcie 30% wzrostu udostępniania zawartości w mediach społecznościowych

Osiągnięcie 30% wzrostu udostępniania zawartości w mediach społecznościowych Kluczowy wynik 2: Wygenerowanie ponad 100 wzmianek w mediach związanych z branżą w oparciu o zawartość

Wygenerowanie ponad 100 wzmianek w mediach związanych z branżą w oparciu o zawartość Kluczowy wynik 3: Zwiększenie liczby subskrybentów newslettera e-mail o 25%

Cel 3: Poszerzenie bazy odbiorców i pogłębienie zaangażowania poprzez atrakcyjną zawartość.

Kluczowy wynik 1: Zwiększenie liczby obserwujących w mediach społecznościowych o 25% na wszystkich platformach

Zwiększenie liczby obserwujących w mediach społecznościowych o 25% na wszystkich platformach Kluczowy wynik 2: Poprawa średniego czasu spędzonego na stronie o 20%

Poprawa średniego czasu spędzonego na stronie o 20% Kluczowy wynik 3: Osiągnięcie wskaźnika zaangażowania w zawartość wideo na poziomie 8%

5. Testowanie A/B OKRs

OKR testów A/B koncentrują się na poprawie wydajności strony internetowej i doświadczenia użytkownika poprzez eksperymentowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Przykłady:

Cel 1: Zwiększenie współczynnika konwersji strony internetowej o 15% poprzez testy A/B.

Kluczowy wynik 1: Przeprowadzenie 10 testów A/B na kluczowych stronach docelowych

Przeprowadzenie 10 testów A/B na kluczowych stronach docelowych Kluczowy wynik 2: Osiągnięcie 5% wzrostu średniej wartości zamówienia poprzez testy A/B

Osiągnięcie 5% wzrostu średniej wartości zamówienia poprzez testy A/B Kluczowy wynik 3: Zmniejszenie współczynnika odrzuceń o 10% dzięki testom A/B

Cel 2: Optymalizacja e-mail marketing kampanie zapewniające wyższy wskaźnik otwarć i kliknięć.

Kluczowy wynik 1: Przeprowadzenie testów A/B na pięciu różnych tematach wiadomości e-mail

Przeprowadzenie testów A/B na pięciu różnych tematach wiadomości e-mail Kluczowy wynik 2: Zwiększenie wskaźnika otwarć wiadomości e-mail o 10% dzięki testom A/B

Zwiększenie wskaźnika otwarć wiadomości e-mail o 10% dzięki testom A/B Kluczowy wynik 3: Poprawa współczynnika klikalności e-maili o 15% dzięki testom A/B

Cel 3: Zmniejszenie współczynnika odrzuceń strony internetowej.

Kluczowy wynik 1: Stworzenie listy 20 stron o najwyższym współczynniku odrzuceń (w celu ustalenia priorytetów)

Stworzenie listy 20 stron o najwyższym współczynniku odrzuceń (w celu ustalenia priorytetów) Kluczowy wynik 2: Przeprowadzenie 30 eksperymentów A/B na stronach docelowych w tym kwartale

Przeprowadzenie 30 eksperymentów A/B na stronach docelowych w tym kwartale Kluczowy wynik 3: Zwiększenie współczynnika klikalności w CTA na naszej głównej stronie z 2% do 5%

6. OKR dla e-mail marketingu

OKR w e-mail marketingu zwiększają wydajność kampanii e-mail i generują przychody dzięki e-mail marketingowi.

Przykłady:

Cel 1: Zwiększenie wskaźnika otwarć wiadomości e-mail o 20% poprzez lepszą personalizację i segmentację.

Kluczowy wynik 1: Wdrożenie personalizacji e-maili w oparciu o niestandardowe zachowania i preferencje klientów

Wdrożenie personalizacji e-maili w oparciu o niestandardowe zachowania i preferencje klientów Kluczowy wynik 2: Osiągnięcie 20% wzrostu wskaźnika otwarć wiadomości e-mail

Cel 2: Wygenerowanie przychodu w wysokości 500 000 USD dzięki kampaniom e-mail marketingowym.

Kluczowy wynik 1: Osiągnięcie średniej wartości zamówienia z kampanii e-mail na poziomie 500$

Osiągnięcie średniej wartości zamówienia z kampanii e-mail na poziomie 500$ Kluczowy wynik 2: Zwiększenie współczynnika konwersji e-mail o 15%

Zwiększenie współczynnika konwersji e-mail o 15% Kluczowy wynik 3: Wygenerowanie 1000 sprzedaży opartych na e-mailach

7. OKR płatnej reklamy

Te OKR marketingu cyfrowego obejmują maksymalizację ROI i pozyskiwanie klientów za pośrednictwem płatnych kanałów reklamowych.

Przykłady:

Cel 1: Zwiększenie ROI z płatnych kampanii reklamowych o 25%.

Kluczowy wynik 1: Obniżenie kosztu pozyskania klienta (CPA) o 15%

Obniżenie kosztu pozyskania klienta (CPA) o 15% Kluczowy wynik 2: Zwiększenie współczynnika klikalności (CTR) o 10%

Zwiększenie współczynnika klikalności (CTR) o 10% Kluczowy wynik 3: Osiągnięcie zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS) na poziomie X

Cel 2: Rozszerzenie pozyskiwania niestandardowych klientów poprzez płatne kanały reklamowe.

Kluczowy wynik 1: Pozyskanie 10 000 nowych niestandardowych klientów poprzez płatne reklamy

Pozyskanie 10 000 nowych niestandardowych klientów poprzez płatne reklamy Kluczowy wynik 2: Zwiększenie wartości niestandardowej (CLTV) o 10%

Zwiększenie wartości niestandardowej (CLTV) o 10% Kluczowy wynik 3: Obniżenie kosztu pozyskania klienta (CAC) o 15%

Cel 3: Rozszerzenie zasięgu płatnych reklam na nowych odbiorców.

Kluczowy wynik 1: Zwiększenie liczby wyświetleń o 30% przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego kosztu tysiąca wyświetleń (CPM)

Zwiększenie liczby wyświetleń o 30% przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego kosztu tysiąca wyświetleń (CPM) Kluczowy wynik 2: Pozyskanie 500 nowych niestandardowych klientów dzięki targetowaniu lookalike audience

Pozyskanie 500 nowych niestandardowych klientów dzięki targetowaniu lookalike audience Kluczowy wynik 3: Zwiększenie udziału w rynku o 5% dzięki płatnym reklamom

8. OKR-y public relations

Budowanie reputacji marki i zarządzanie relacjami z mediami.

Przykłady:

Cel 1: Zwiększenie świadomości marki poprzez relacje z mediami o 30%.

Kluczowy wynik 1: Zapewnienie 500 publikacji w mediach w docelowych publikacjach

Zapewnienie 500 publikacji w mediach w docelowych publikacjach Kluczowy wynik 2: Osiągnięcie miliona wyświetleń w mediach

Osiągnięcie miliona wyświetleń w mediach Kluczowy wynik 3: Zwiększenie wzmianek w mediach społecznościowych o 20%

Cel 2: Zarządzanie i łagodzenie negatywnych problemów związanych z prasą i reputacją online.

Kluczowy wynik 1: Zmniejszenie negatywnych relacji w mediach o 25%

Zmniejszenie negatywnych relacji w mediach o 25% Kluczowy wynik 2: Poprawa oceny recenzji online o 10%

Poprawa oceny recenzji online o 10% Kluczowy wynik 3: Opracowanie i wdrożenie planu komunikacji kryzysowej

Cel 3: Zwiększenie zasięgu medialnego o 25%.

Kluczowy wynik 1: Zapewnienie zasięgu w X liczbie publikacji docelowych

Zapewnienie zasięgu w X liczbie publikacji docelowych Kluczowy wynik 2: Zwiększenie liczby wzmianek w mediach o X%

Zwiększenie liczby wzmianek w mediach o X% Kluczowy wynik 3: Zbudowanie relacji z X nowych kontaktów medialnych

9. OKR partnerstw

Zachęcają do zawierania strategicznych sojuszy w celu poszerzenia zasięgu rynkowego i bazy niestandardowych klientów.

Przykłady:

Cel 1: Nawiązanie 50 strategicznych partnerstw w celu rozszerzenia zasięgu rynkowego.

Kluczowy wynik 1: Podpisanie 30 nowych umów partnerskich

Podpisanie 30 nowych umów partnerskich Kluczowy wynik 2: Wygenerowanie 750 000 USD przychodu dzięki partnerstwom

Wygenerowanie 750 000 USD przychodu dzięki partnerstwom Kluczowy wynik 3: Zwiększenie bazy niestandardowych klientów o 50% dzięki poleceniom partnerów

Cel 2: Wzmocnienie istniejących partnerstw w celu zwiększenia satysfakcji klientów.

Kluczowy wynik 1: Osiągnięcie wyniku satysfakcji klienta na poziomie co najmniej 7,5/10 dla usług związanych z partnerami

Osiągnięcie wyniku satysfakcji klienta na poziomie co najmniej 7,5/10 dla usług związanych z partnerami Kluczowy wynik 2: Zwiększenie skuteczności wspólnych kampanii marketingowych o 20%

Zwiększenie skuteczności wspólnych kampanii marketingowych o 20% Kluczowy wynik 3: Zmniejszenie liczby odejść partnerów o 15%

10. OKR niestandardowego powodzenia klienta

Koncentrują się one na zwiększaniu zadowolenia klientów, ich utrzymaniu i wartości przez całe życie.

Przykłady:

Cel 1: Zwiększenie zadowolenia klientów o 15%.

Kluczowy wynik 1: Osiągnięcie wyniku satysfakcji klienta na poziomie 8/10

Osiągnięcie wyniku satysfakcji klienta na poziomie 8/10 Kluczowy wynik 2: Zmniejszenie liczby odejść klientów o 10%

Zmniejszenie liczby odejść klientów o 10% Kluczowy wynik 3: Zwiększenie wartości życiowej klienta o 15%

Cel 2: Zwiększenie retencji klientów poprzez proaktywne zaangażowanie.

Kluczowy wynik 1: Zwiększenie wskaźnika zaangażowania klientów o 20%

Zwiększenie wskaźnika zaangażowania klientów o 20% Kluczowy wynik 2: Skrócenie czasu rozwiązywania niestandardowych problemów klientów o 25%

Skrócenie czasu rozwiązywania niestandardowych problemów klientów o 25% Kluczowy wynik 3: Wdrożenie trzech nowych inicjatyw w zakresie powodzenia klienta

Cel 3: Zwiększenie satysfakcji klientów o 15%.

Kluczowy wynik 1: Skrócenie czasu rozwiązywania zgłoszeń dotyczących obsługi klienta o 20%

Skrócenie czasu rozwiązywania zgłoszeń dotyczących obsługi klienta o 20% Kluczowy wynik 2: Zwiększenie wskaźnika promotora netto klienta (NPS) o 10%

11. OKR marketingu mobilnego

Koncentrują się one na optymalizacji wysiłków marketingowych i wyników dla urządzeń mobilnych.

Przykłady:

Cel 1: Zwiększenie konwersji mobilnych o 30%.

Kluczowy wynik 1: Poprawa czasu ładowania strony mobilnej o 20%

Poprawa czasu ładowania strony mobilnej o 20% Kluczowy wynik 2: Zwiększenie liczby pobrań aplikacji mobilnych o 25%

Zwiększenie liczby pobrań aplikacji mobilnych o 25% Kluczowy wynik 3: Osiągnięcie X% współczynnika konwersji mobilnej

Osiągnięcie X% współczynnika konwersji mobilnej Kluczowy wynik 4: Zwiększenie miesięcznej liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej o 30%

Cel 2: Zwiększenie widoczności i liczby pobrań w sklepie z aplikacjami (ASO).

Kluczowy wynik 1: Poprawa rankingu sklepu z aplikacjami dla pięciu docelowych kluczy

Poprawa rankingu sklepu z aplikacjami dla pięciu docelowych kluczy Kluczowy wynik 2: Zwiększenie liczby pobrań aplikacji o 25%

Zwiększenie liczby pobrań aplikacji o 25% Kluczowy wynik 3: Osiągnięcie oceny 4/5 w sklepie z aplikacjami

Cel 3: Zwiększenie retencji użytkowników aplikacji o 25%.

Kluczowy wynik 1: Zmniejszenie wskaźnika rezygnacji z aplikacji o 15%

Zmniejszenie wskaźnika rezygnacji z aplikacji o 15% Kluczowy wynik 2: Zwiększenie średniego czasu trwania sesji o 20%

Zwiększenie średniego czasu trwania sesji o 20% Kluczowy wynik 3: Wdrożenie trzech nowych funkcji angażujących w aplikacji

Jak ustawić i śledzić marketingowe OKR?

Oto przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia marketingowych OKR i korzystania z narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, w celu ich optymalizacji:

Krok 1: Zrozum swoje cele organizacyjne

Zacznij od zbadania celów swojej organizacji na nadchodzący kwartał. Pomoże to upewnić się, że marketingowe OKR wspierają szersze cele firmy.

Przykład:

Cel firmy: Zwiększenie udziału w rynku w branży zrównoważonej mody o 20% w ciągu następnego kwartału; marketingowe OKR mogą obejmować:

Cel: Zwiększenie świadomości marki i preferencji wśród świadomych ekologicznie konsumentów.

Kluczowy wynik 1: Zwiększenie ruchu na stronie internetowej z organicznego wyszukiwania o 30%

Zwiększenie ruchu na stronie internetowej z organicznego wyszukiwania o 30% Kluczowy wynik 2: Poprawa wskaźników zaangażowania w mediach społecznościowych o 50% na kluczowych platformach

Cel: Zoptymalizowanie oferty produktów i komunikatów dla odbiorców docelowych.

Kluczowy wynik 1: Wprowadzenie na rynek nowej linii zrównoważonych produktów z naciskiem na materiały pochodzące z recyklingu

Wprowadzenie na rynek nowej linii zrównoważonych produktów z naciskiem na materiały pochodzące z recyklingu Kluczowy wynik 2: Zwiększenie oceny satysfakcji klientów o 10%

Zwiększenie oceny satysfakcji klientów o 10% Kluczowy wynik 3: Zmniejszenie liczby zwrotów produktów o 25%

Możesz również użyć Szablon ClickUp OKR Framework **Każdy cel jest połączony z konkretnymi kluczowymi wynikami, zapewniając, że wszyscy pracują na rzecz tych samych celów. Taka struktura zwiększa koncentrację i wyrównanie, co ma kluczowe znaczenie dla osiągania wyników.

Twórz i śledź konkretne cele SMART, które są zgodne z głównym celem Twojego zespołu, korzystając z szablonu ClickUp OKR Framework

Dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia celów szablon umożliwia monitorowanie postępów w realizacji każdego celu i powiązanych z nim kluczowych wyników. Możesz zobaczyć, jak blisko jesteś osiągnięcia swoich celów w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji i dostosowań w razie potrzeby.

Szablon posiada również konfigurowalne pulpity, które zapewniają wizualną reprezentację OKR. Pulpity te można dostosować do konkretnych potrzeb, aby śledzić postępy, identyfikować wąskie gardła i upewnić się, że zespół pozostaje na dobrej drodze.

Krok 2: Podziel cele na części

Podziel cele organizacji na konkretne cele marketingowe za pomocą ClickUp Cele . Powinny one być ambitne, przejrzyste i motywujące. Aby uniknąć przytłoczenia zespołu, trzymaj się 3-4 celów na raz.

Rozbij cele na różne cele za pomocą ClickUp Goals

Krok 3: Opracowanie kluczowych wyników dla każdego celu

Opracuj od 3 do 5 kluczowych wyników dla każdego marketingowego OKR. Te kluczowe wyniki powinny być konkretne, mierzalne i określone w czasie, zapewniając jasną ścieżkę do osiągnięcia celu. Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp może pomóc w tworzeniu i zarządzaniu OKR, które prowadzą do wyników.

Śledź i analizuj postępy w realizacji celów marketingowych dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

Oprogramowanie upraszcza i optymalizuje operacje marketingowe. Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest możliwość pomocy zespołowi marketingowemu w tworzeniu i zarządzaniu wskaźnikami OKR, które zapewniają wymierne wyniki.

Oferuje również następujące funkcje:

Zapewnia scentralizowany obszar roboczy , w którym zespoły marketingowe mogą definiować swoje cele i rozbijać je na kluczowe wyniki. Zapewnia to, że wszyscy są zgodni ze strategicznymi celami firmy i mogą łatwo śledzić postępy w czasie rzeczywistym

, w którym zespoły marketingowe mogą definiować swoje cele i rozbijać je na kluczowe wyniki. Zapewnia to, że wszyscy są zgodni ze strategicznymi celami firmy i mogą łatwo śledzić postępy w czasie rzeczywistym Jego funkcje śledzenia celów dodatkowo umożliwiają zespołom wizualizację ich OKR za pomocą wykresów Gantta, osi czasu iniestandardowych pulpitów w ClickUp. Ułatwia to monitorowanie postępów, dostosowywanie strategii i upewnianie się, że kluczowe wyniki są osiągane na czas

dodatkowo umożliwiają zespołom wizualizację ich OKR za pomocą wykresów Gantta, osi czasu iniestandardowych pulpitów w ClickUp. Ułatwia to monitorowanie postępów, dostosowywanie strategii i upewnianie się, że kluczowe wyniki są osiągane na czas Wbudowane narzędzia komunikacyjne, takie jak czat, komentarze i udostępnianie dokumentów, poprawiają współpracę w zespole, zapewniając, że wszyscy zaangażowani w proces OKR są na tej samej stronie. Prowadzi to do lepszej koordynacji i szybszej realizacji strategii marketingowych

Przed ClickUp komunikowanie statusu i wyników naszych globalnych i regionalnych kampanii marketingowych naszym jednostkom biznesowym było dalekie od optymalnego. Dzięki naszym nowym pulpitom oszczędzamy czas, a nasi interesariusze mają dostęp do potrzebnych informacji w czasie rzeczywistym, kiedy tylko ich potrzebują.

Joerg Klueckmann, wiceprezes ds. marketingu, Finastra

Krok 4: Śledzenie i monitorowanie postępów

Użyj Widoki ClickUp do śledzenia i monitorowania postępów OKR. Oto kilka pomysłów na początek:

Widok listy: Zorganizuj swoje OKR w listy w oparciu o ich cele, zespoły lub ramy czasowe. Zapewni to przejrzysty przegląd celów i ich postępów

Zorganizuj swoje OKR w listy w oparciu o ich cele, zespoły lub ramy czasowe. Zapewni to przejrzysty przegląd celów i ich postępów Widok tablicy: Wizualizuj swoje OKR-y jako karty na tablicy, pozwalając na śledzenie ich postępu w różnych scenach (np. do zrobienia, w trakcie realizacji, zakończone).

Wizualizuj swoje OKR-y jako karty na tablicy, pozwalając na śledzenie ich postępu w różnych scenach (np. do zrobienia, w trakcie realizacji, zakończone). Widok kalendarza: Zaplanuj kluczowe kamienie milowe i terminy związane z OKR, zapewniając terminową realizację

Regularnie przeglądaj i iteruj swoje OKR, aby upewnić się, że pozostają one istotne i zgodne z celami firmy. Jeśli OKR nie są już zgodne z celami firmy lub okazują się nieosiągalne, dokonaj niezbędnych zmian.

Nie zapomnij o świętować powodzenie teamu aby utrzymać morale i motywację.

Wizualizuj swoje OKR w ponad 15 konfigurowalnych widokach ClickUp

Ogólne wskazówki dotyczące ustawienia odpowiednich wskaźników OKR dla zespołu

Oto krótkie podsumowanie najlepszych praktyk podczas pisania marketingowych OKR:

Zachęcaj do wkładu wszystkich członków zespołu przy ustawianiu OKRs. To promuje własność i wyrównanie

przy ustawianiu OKRs. To promuje własność i wyrównanie Upewnij się, że twoje OKR bezpośrednio przyczyniają się do realizacji ogólnych celów biznesowych

Unikaj przytłaczania swojego zespołu zbyt wieloma celami. Ustal priorytety i skoncentruj się na tym, co naprawdę ważne

zbyt wieloma celami. Ustal priorytety i skoncentruj się na tym, co naprawdę ważne Używaj kwantyfikowalnych wskaźników do dokładnego śledzenia postępów

do dokładnego śledzenia postępów OKR powinny zachęcać zespół do dążenia do doskonałości, ale nie powinny być nierealistyczne

OKR nie są ustawione w kamieniu. Regularnie monitoruj postępy i wprowadzaj poprawki w razie potrzeby

i wprowadzaj poprawki w razie potrzeby Nagradzaj osiągnięcia, aby utrzymać motywację zespołu

Przeczytaj również: 12 darmowych szablonów planów marketingowych do budowania strategii marketingowej

Korzyści i wyzwania związane z marketingowymi OKR-ami

83% decydentów ankietowanych w badaniu Raportowanie wpływu OKR przez Mooncamp zgadza się, że OKR miały i nadal mają pozytywny wpływ na ich organizacje.

Najważniejsze korzyści płynące z OKR marketingowych obejmują:

Priorytetyzacja i wyrównanie: OKR-y pomagają teamom w priorytetyzacji wysiłków i zapewniają, że wszyscy pracują na rzecz tych samych celów

OKR-y pomagają teamom w priorytetyzacji wysiłków i zapewniają, że wszyscy pracują na rzecz tych samych celów Odpowiedzialność: Poprzez jasne zdefiniowanie kluczowych wyników, tworzysz poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu

Poprzez jasne zdefiniowanie kluczowych wyników, tworzysz poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu Podejmowanie świadomych decyzji: Śledzenie tych wyników dostarcza cennych informacji do podejmowania świadomych decyzji

Śledzenie tych wyników dostarcza cennych informacji do podejmowania świadomych decyzji Podnoszenie morale i zaangażowania: Stawianie sobie ambitnych celów i osiąganie wymiernych postępów może podnieść morale i zaangażowanie zespołu

Proces ustawiania celów może jednak wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Jednym z największych problemów podczas wdrażania OKR jest ustawienie ambitnych, ale osiągalnych celów. Ma to bezpośredni wpływ na uzyskanie poparcia kierownictwa, bez którego wdrożenie OKR może się nie powieść.

Oto kilka sposobów na pokonanie tego i innych wyzwań:

Wyzwania Rozwiązania Ryzyko zbytniego skupienia się na osiągnięciu kluczowych wyników, a nie na celu długoterminowym Zrównoważenie celów krótkoterminowych i długoterminowych Nie wszystkie wyniki /href/ https://clickup.com/blog/marketing-plan-examples//marketing plan/%href/ można łatwo skwantyfikować Znajdź kreatywne sposoby mierzenia wyników jakościowych Wprowadzenie OKR może napotkać opór ze strony członków zespołu, którzy preferują tradycyjne metody ustawiania celów Skuteczne informowanie o korzyściach płynących z OKR Skuteczne stosowanie OKR wymaga dyscypliny i regularnych cykli przeglądu. Niekonsekwentne stosowanie może prowadzić do minimalnej poprawy wyników. Wprowadź miesięczne, kwartalne lub półroczne cykle przeglądów, zależnie od czasu trwania OKR

Powodzenie w marketingu dzięki właściwym OKR-om

Dobre OKR-y marketingowe zapewniają potężne ramy dla ustawienia celów, śledzenia postępów i napędzania wyników. Postępując zgodnie z zasadami opisanymi w tym artykule i wykorzystując narzędzia marketingowe takie jak ClickUp, Teams marketingowe mogą zwiększyć swoją wydajność, poprawić współpracę i ostatecznie przyczynić się do ogólnego powodzenia organizacji.

Pamiętaj, że kluczem do powodzenia OKR jest ustawienie odpowiednich celów, które motywują (a nie zniechęcają) twój zespół, jednocześnie przesuwając igłę dla krytycznych celów biznesowych. Śledzenie postępów i kultywowanie kultury ciągłego doskonalenia pozwala utrzymać koncentrację na celach strategicznych. Korzystanie z platformy takiej jak ClickUp i jej funkcji może być niezwykle pomocne w uproszczeniu tego procesu. Wypróbuj ClickUp dzisiaj.