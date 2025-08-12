Darmowe szablony umów ramowych, które upraszczają umowy biznesowe i partnerstwa

Znalezienie odpowiedniego szablonu umowy o współpracy nie jest łatwe 🤔 Większość z nich jest zbyt niejasna, zbyt skomplikowana lub po prostu niepraktyczna.
Jeśli zamiast rozwijać współpracę, utknąłeś w przeglądaniu szablonów, potrzebujesz czegoś prostego, przejrzystego i łatwego do dostosowania.
W tym artykule przedstawiamy najlepsze darmowe szablony MOU, które naprawdę działają. Bez zbędnych dodatków, tylko gotowe do użycia szablony różnych rodzajów umów, które ułatwią Ci kolejne działania biznesowe.
Darmowe szablony umów ramowych w skrócie
|Nazwa szablonu
|Pobierz szablon
|Idealne dla
|Najlepsze funkcje
|Szablon prostej umowy płatniczej ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Freelancerzy, właściciele małych firm lub każdy, kto pożycza pieniądze i potrzebuje jasnej, możliwej do śledzenia umowy pożyczki
|Dokumentowanie kwot płatności, terminów i warunków; Konfigurowalny widok tabeli; Struktura z możliwością wyszukiwania
|Szablon listu intencyjnego ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Założyciele sporządzający list intencyjny dotyczący partnerstwa biznesowego
|Pomocne notatki/przykłady; Współpraca nad dokumentami ClickUp; Widok tablicy do śledzenia klauzul
|Szablon umowy pożyczki ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Właściciele małych firm lub kredytodawcy potrzebujący ustrukturyzowanej umowy kredytowej
|Pola niestandardowe dla warunków; Śledzenie postępów pożyczki; Przypomnienia i sortowanie
|Szablon umowy zakupu ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Zespoły ds. zaopatrzenia i dostawcy potwierdzający warunki umowy
|Przypisuj komentarze w celu współpracy; śledzenie podpisów na podstawie zadań; przypomnienia o statusie
|Szablon umowy zakupu i sprzedaży ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Małe firmy/dostawcy sprzedający produkty z określonymi osiami czasu
|Śledzenie zależności; Kamienie milowe dostawy; Automatyczne powiadomienia
|Szablon umowy partnerskiej ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Współzałożyciele i partnerzy w małych firmach
|Określa sposób postępowania w przypadku zysków/strat; Mapowanie osi czasu w widoku kalendarza; Zmniejsza liczbę niezałatwionych zobowiązań
|Szablon umowy dla freelancerów ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Freelancerzy lub konsultanci poszukujący jasnych umów
|Sekcje dotyczące wyników, zakresu i własności intelektualnej; Widok harmonogramu projektu; Zarządzanie długoterminowymi relacjami
|Szablon umowy partnerskiej 50/50 ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Równi partnerzy biznesowi dzielący się własnością
|Śledzenie wykresu Gantta; Procesy decyzyjne; Funkcje odpowiedzialności
|Szablon umowy o zachowaniu poufności ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Zespoły prawne, freelancerzy i firmy zarządzające wieloma umowami o zachowaniu poufności
|Śledzenie statusu umowy; Automatyzacja przechowywania i alertów; Wsparcie w zakresie zgodności
|Szablon umowy wykonawcy ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Firmy zatrudniające wykonawców
|Obejmują zakres, płatności, osie czasu i klauzule prawne; Wyślij e-mail do ClickApp, aby wysłać umowy
|Szablon umowy konsultingowej ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Niezależni konsultanci i agencje formalizujące nowe umowy z klientami
|Jasny zakres prac; Tablice do wizualnego mapowania; Unikanie przepracowania
|Szablon umowy inwestycyjnej ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Start-upy, założyciele i inwestorzy strukturyzujący inwestycje
|Przydzielanie zadań; Organizacja klauzul; Paski postępu z listami kontrolnymi
|Szablon umowy o współpracy ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Teams ustalające normy pracy, zwłaszcza zdalnej lub międzyfunkcjonalnej
|Mapa osobowości; sekcja Aspiracje; tablica rozwiązań tematów
|Szablon umowy o rozstaniu ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Pary przechodzące separację
|Ogranicza nieporozumienia; Wyjaśnia prawa/obowiązki; Planowanie rozwiązywania sporów
|Szablon umowy o pracę ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Zespoły HR formalizujące warunki zatrudnienia
|Wsparcie w zakresie zgodności z przepisami; Rozstrzyganie sporów; Możliwość edycji w dokumentach ClickUp
|Szablon umowy najmu komercyjnego ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Właściciele nieruchomości/zarządcy nieruchomości w Teksasie
|Obejmują podstawowe kwestie prawne; klauzule z możliwością dostosowania; zgodność z prawem stanu Teksas
|Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Freelancerzy, konsultanci i agencje
|Określanie zakresu/osi czasu; Jasność płatności; Zapobieganie nieporozumieniom
|Szablon umowy dostawcy ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Firmy współpracujące z dostawcami
|Usprawnia proces zatwierdzania; chroni własność intelektualną; narzędzie do współpracy z klientami
|Szablon umowy najmu ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Właściciele nieruchomości/zarządcy nieruchomości
|Obejmują czynsz, kaucje, zasady; klauzule dotyczące rozwiązania umowy; zapobieganie sporom
|Szablon umowy operacyjnej LLC ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Przedsiębiorcy zakładający spółkę LLC
|Określanie własności; Zasady finansowe i dotyczące prowadzenia dokumentacji; Zapobieganie sporom
|Szablon umowy o zakazie konkurencji ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Pracodawcy chroniący dane firmy
|Klauzula o zakazie pozyskiwania klientów; sekcja dotycząca poufności; wspólna edycja
|Szablon umowy nadrzędnej ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Współrodzice zarządzający wspólnymi obowiązkami
|Organizowanie dokumentów w jednej przestrzeni; Wspólny kalendarz; Rozwiązywanie sporów
|Szablon umowy o zwolnieniu z odpowiedzialności ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Firmy formalizujące umowy dotyczące odpowiedzialności
|Określa zakres; Obowiązujące przepisy prawne; Klauzule zrzeczenia się/odszkodowania
|Szablon umowy małżeńskiej ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Ustalanie warunków przed zawarciem małżeństwa przez pary
|Obejmują finanse, własność, wsparcie; Dostosuj oczekiwania do celów ClickUp
|Szablon przeglądu umowy ClickUp
|Pobierz darmowy szablon
|Przedsiębiorcy/liderzy firm przeglądający umowy
|Widok wszystkich umów; widok tablicy z polami niestandardowymi; aktualizacje metodą „przeciągnij i upuść”
|ClickUp Szablon aneksu do umowy
|Pobierz darmowy szablon
|Specjaliści prawni, kierownicy projektów i właściciele firm modyfikujący umowy
|Współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym; Komentarze; Tablica Śledzenie postępów
Czym są szablony protokołów ustaleń?
Szablony protokołów ustaleń to wstępnie sformatowane dokumenty, które tworzą „protokół ustaleń” między dwiema lub więcej stronami. Określają one podstawowe warunki partnerstwa, takie jak cele, obowiązki i osie czasu, nie będąc prawnie wiążące.
Szablony te pozwalają zaoszczędzić czas, zapewniając gotową do edycji strukturę, dzięki czemu możesz skupić się na kluczowych klauzulach umowy, zamiast zaczynać od zera. 📝
Czym charakteryzuje się dobry szablon protokołu ustaleń?
Dobrze opracowany szablon porozumienia ustanawia scenę dla jasnych, profesjonalnych umów, eliminując niejasności i dostosowując wszystkie strony od samego początku.
Oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę 👇
- Możliwość dostosowania: Wybierz szablon, który można łatwo dostosować do konkretnego partnerstwa, rodzaju projektu lub warunków biznesowych
- Łatwość użytkowania: Wybierz przejrzysty, intuicyjny układ, który pozwala szybko wypełnić szczegóły bez prawniczego żargonu i skomplikowanych terminów
- Przejrzystość: Uzyskaj szablon, który jasno określa role, obowiązki, osie czasu i oczekiwania obu stron
- Gotowość do współpracy: poszukaj szablonu, który można łatwo udostępniać innym stronom i aktualizować, aby wszyscy byli na bieżąco
- Profesjonalny ton: Wybierz szablon, który zapewnia odpowiednią równowagę między przyjaznym a formalnym tonem
- Gotowe do podpisania: wybierz szablon zawierający przestrzeń na podpisy wszystkich stron, aby umowa stała się oficjalna
Najlepsze szablony protokołów ustaleń do wyboru
Solidny szablon porozumienia stanowi podstawę płynnej współpracy i odpowiedzialności.
Jeśli chcesz uprościć formalności związane z prowadzeniem działalności, te szablony umów o współpracy są doskonałym punktem wyjścia:
1. Szablon prostej umowy płatności ClickUp
Szablon prostej umowy płatności ClickUp sprawia, że warunki finansowe między stronami są jasne i łatwe do śledzenia. Szablon ten pomaga freelancerom i firmom określić kwoty płatności, terminy i warunki niewykonania płatności bez użycia żargonu prawniczego.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Nie wiesz , jak wystawić fakturę klientowi? Ten szablon pomaga ustalić podstawowe zasady, umożliwiając udokumentowanie wszystkich informacji z góry
- Skorzystaj z widoku tabeli ClickUp, aby utworzyć w pełni dostosowany arkusz kalkulacyjny i uporządkować płatności według klienta, częstotliwości lub statusu
- Uzyskaj strukturę, która sprawi, że Twoje umowy będą uporządkowane, łatwe do wyszukiwania i gotowe do użycia w razie potrzeby
✅ Idealne dla: freelancerów, właścicieli małych firm lub wszystkich osób pożyczających pieniądze i poszukujących jasnej, łatwej do śledzenia umowy pożyczki
🏗️ Elementy składowe: Mimo że umowy MOU nie są prawnie wiążące, mają one znaczną wagę moralną i zawodową. Podpisana umowa MOU może wpłynąć na negocjacje i wykazać zaangażowanie. Umowy MOU mogą również przekształcić się w różne rodzaje umów. Gdy obie strony czują się komfortowo i zbudowano zaufanie, umowa MOU może służyć jako podstawa do szczegółowej, prawnie wiążącej umowy.
2. Szablon listu intencyjnego ClickUp
Szablon listu intencyjnego ClickUp pomaga zespołom jasno określić zakres, role i koszty związane z każdą umową biznesową.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Zawierają one pomocne notatki, przykłady i instrukcje, dzięki czemu wszyscy od samego początku dokładnie wiedzą, czego się od nich oczekuje
- Możesz użyć ClickUp Docs, aby wspólnie w czasie rzeczywistym sporządzić projekt szablonu zawierający cel i warunki
- Aby wszystko było bardziej przejrzyste i zrozumiałe, widok tablicy ClickUp zamienia każdą klauzulę lub wynik na kartę, którą można przenosić między scenami, takimi jak przegląd, zatwierdzone lub udostępnione
✅ Idealne dla: Założycieli, którzy chcą sporządzić list intencyjny dotyczący partnerstwa biznesowego
3. Szablon umowy pożyczki ClickUp
Szablon umowy pożyczki ClickUp to inteligentny, uporządkowany sposób sformalizowania warunków pożyczki między przyjaciółmi, freelancerami lub partnerami biznesowymi. Zawiera kluczowe elementy, takie jak całkowita kwota pożyczki, harmonogram spłat, oprocentowanie i warunki prawne, aby zapewnić przejrzystość i uniknąć sporów.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Utwórz pola niestandardowe w ClickUp, aby śledzić określone dane, takie jak oprocentowanie, terminy lub częstotliwość płatności
- Monitoruj postępy w spłacie pożyczki, ustaw przypomnienia oraz filtruj lub sortuj warunki w wielu umowach — wszystko w jednym widoku
✅ Idealne dla: Właścicieli małych firm lub wszystkich osób pożyczających pieniądze i poszukujących jasnej, łatwej do śledzenia umowy pożyczki
4. Szablon umowy zakupu ClickUp
Szablon umowy zakupu ClickUp pomaga firmom tworzyć przejrzyste, profesjonalne dokumenty potwierdzające umowy z dostawcami, sprzedawcami i klientami. Zawiera pola do dodawania danych kupującego/sprzedającego, opisów produktów, warunków płatności i podpisów.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Użyj funkcji „Przypisz komentarze” w ClickUp, aby dodawać notatki, sugerować zmiany lub wyjaśniać warunki, dzięki czemu wszyscy będą mieli te same informacje przed podpisaniem umowy
- Po sfinalizowaniu warunków użyj zadań ClickUp, aby przypisać obowiązki związane z podpisaniem, śledzić status i ustawić przypomnienia
- Realizuj umowy bez pomijania żadnych kroków i bez konieczności śledzenia wiadomości e-mail
✅ Idealne dla: zespołów ds. zaopatrzenia i dostawców, którzy potrzebują prostego, łatwego do śledzenia szablonu umowy zakupu z jasno określonymi obowiązkami
5. Szablon umowy zakupu i sprzedaży ClickUp
Umowa zakupu i sprzedaży ClickUp jest szczególnie przydatna dla firm, które regularnie mają do czynienia z dostawcami i klientami, zajmując się formalną wymianą towarów lub usług. Zapewnia uporządkowany sposób dokumentowania kluczowych informacji, takich jak dane kupującego/sprzedającego, specyfikacje nieruchomości, warunki płatności i harmonogramy transferów.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Śledź zależności i unikaj opóźnień bez konieczności mikrozarządzania
- Łatwo zarządzaj terminami dostaw za pomocą kamieni milowych ClickUp
- Zautomatyzuj powiadomienia za pomocą automatyzacji ClickUp, aby wszyscy interesariusze byli na bieżąco
✅ Idealne dla: Małych firm lub dostawców zajmujących się sprzedażą produktów fizycznych lub cyfrowych, którzy chcą ustalić warunki i osie czasu
📚 Przeczytaj również: Darmowe proste szablony umów i porozumień biznesowych
6. Szablon umowy partnerskiej ClickUp
Szablon umowy partnerskiej ClickUp pomaga zespołom zdefiniować własność, obowiązki i wkłady w ramach partnerstwa biznesowego. Struktura ułatwia ustawienie warunków partnerstwa i dokumentowanie wkładów kapitałowych. Szablon zawiera również szczegółowy podział wkładów pieniężnych i niepieniężnych, zapewniając pełną widoczność tego, kto wnosi do tabeli, finansowo lub w inny sposób.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Określ, w jaki sposób będą rozliczane zyski, straty i wynagrodzenia
- Z łatwością twórz oś czasu dla cyklu życia partnerstwa, np. daty rozpoczęcia, kamienie milowe odnowienia lub punkty kontrolne przeglądu, korzystając z widoku kalendarza ClickUp
- Zmniejsz ryzyko niedotrzymania zobowiązań lub późniejszych nieporozumień, jasno i przejrzyście planując terminy
✅ Idealne dla: Współzałożycieli i partnerów małych firm, którzy chcą udokumentować role, udziały i oczekiwania
🧠 Czy wiesz, że... MOU (memorandum of understanding) jest często nazywane „dżentelmeńską umową” w kręgach prawniczych, ponieważ określa intencje i porozumienie bez mocy prawnej.
7. Szablon umowy dla freelancerów ClickUp
Szablon umowy dla freelancerów ClickUp to kompleksowy zestaw narzędzi dla freelancerów, który pozwala określić oczekiwania, chronić swoje prawa i ustalić warunki współpracy z nowym klientem. Dzięki polom przeznaczonym na oś czasu projektu, stawki i warunki fakturowania możesz od samego początku wyeliminować niejasności i pewnie radzić sobie w sytuacjach takich jak profesjonalne prośby o płatność.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Uzyskaj dostęp do dedykowanych sekcji, w których można określić wyniki, zakres usług, czas trwania płatności i sposób postępowania z własnością intelektualną
- Wbudowany widok harmonogramu projektu oferuje klientom przejrzysty podział każdego etapu, od rozpoczęcia do zakończenia, zwiększając przejrzystość i odpowiedzialność
- Zarządzaj długoterminowymi relacjami z freelancerami, zajmując się takimi kwestiami, jak poufność, zwrot kosztów i rozwiązanie umowy
✅ Idealne dla: freelancerów lub konsultantów, którzy chcą mieć jasne umowy i uniknąć sporów
💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX, aby w ciągu kilku minut sporządzić projekt umowy o współpracy. Zamiast wpisywać każdą klauzulę, po prostu wypowiedz warunki na głos — Brain MAX transkrybuje je i uporządkuje bezpośrednio w preferowanym dokumencie ClickUp.
W ClickUp możesz również tworzyć niestandardowych agentów Autopilot, którzy będą sygnalizować brakujące standardowe klauzule, sugerować formalny język, a nawet dostosowywać ton dokumentu do poprzednich umów przechowywanych w obszarze roboczym.
8. Szablon umowy partnerskiej 50/50 ClickUp
Szablon umowy partnerskiej 50-50 ClickUp pomaga partnerom jasno zdefiniować równe prawa własności, obowiązki i oczekiwania. Gotowe sekcje dotyczące wkładu kapitałowego, podziału zysków, rozwiązywania sporów, warunków wycofania się itp. ułatwiają ustawienia prawne.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Śledź osie czasu dla kluczowych decyzji, takich jak przeglądy finansowe i okresy odnowienia, dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp
- Zachowaj spójność i odpowiedzialność przez cały czas trwania współpracy
- Określ procesy decyzyjne i wkłady finansowe w jednym miejscu
✅ Idealne dla: Równych partnerów biznesowych tworzących przejrzyste i zrównoważone umowy dotyczące własności
9. Szablon umowy o zachowaniu poufności ClickUp
Szablon umowy o zachowaniu poufności ClickUp zawiera jasno określone sekcje służące do identyfikacji stron ujawniających i otrzymujących informacje, dzięki czemu obie strony są w pełni świadome swoich ról i obowiązków. Możesz zdecydować, co kwalifikuje się jako informacje poufne, określić wyłączenia (takie jak dane domeny publicznej) oraz ustawić granice użytkowania, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionemu udostępnianiu.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Śledź status umowy, ustaw przypomnienia i przypisuj współpracowników do aktualizacji
- Po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności skorzystaj z funkcji automatyzacji w ClickUp, aby bezpiecznie przechowywać dokumenty i natychmiast powiadamiać interesariuszy projektu
- Zapewnij zgodność z przepisami i ułatw wyszukiwanie informacji — idealne rozwiązanie dla szybko działających zespołów przetwarzających poufne dane
Zobacz, jak automatyzacja ClickUp może uprościć cykle pracy związane z umowami o zachowaniu poufności, od przypisywania zadań po automatyczne wyzwalanie alertów.
✅ Idealne dla: zespołów prawnych, freelancerów i firm zarządzających wieloma umowami o zachowaniu poufności z klientami, które mają surowe wymagania dotyczące poufności
10. Szablon umowy z wykonawcą ClickUp
Szablon umowy z wykonawcą ClickUp pomaga nakreślić jasne warunki współpracy między Twoją firmą a niezależnymi wykonawcami. Dzięki konfigurowalnym sekcjom dotyczącym zakresu prac, harmonogramów płatności, osi czasu projektów, poufności i klauzul prawnych zapewnia wzajemną przejrzystość i bezpieczeństwo prawne od pierwszego dnia.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dodaj warunki przedłużenia umowy i metody rozwiązywania sporów, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości
- Ujawniaj obowiązki podatkowe dla większej przejrzystości
- Skorzystaj z wbudowanej funkcji e-mail ClickApp, czyli funkcji integracji poczty elektronicznej ClickUp, aby bezpośrednio wysłać umowę do kontrahenta do podpisania
✅ Idealne dla: Firm zatrudniających zdalnych wykonawców i potrzebujących niezawodnego systemu zatwierdzania umów
11. Szablon umowy konsultingowej ClickUp
Szablon umowy konsultingowej ClickUp pomaga zdefiniować usługi, osie czasu, warunki wynagrodzenia i klauzule poufności, minimalizując nieporozumienia w relacjach między klientem a konsultantem.
Możesz również użyć tablic ClickUp, aby wizualnie zaplanować dodatkowe postanowienia lub oszacować czas realizacji usług. Te tablice do współpracy są pomocne podczas burzy mózgów z klientami w czasie rzeczywistym i uzgadniania oczekiwań. Możesz dodawać notatki, rysować cykle pracy lub aktualizować zmiany zakresu.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dostosuj oczekiwania klientów, aby zapewnić powodzenie współpracy
- Jasno określ zakres prac i wyniki, aby uniknąć nadmiernego obciążenia pracą
- Stwórz prawnie wiążącą umowę, aby uniknąć problemów prawnych
Szablon sprawdza się również w przypadku firm rozważających outsourcing zarządzania projektami, pomagając im sformalizować oczekiwania i obowiązki wobec zewnętrznych konsultantów.
✅ Idealne dla: niezależnych konsultantów i agencji formalizujących współpracę z nowymi klientami w jasny i elastyczny sposób
12. Szablon umowy inwestycyjnej ClickUp
Szablon umowy inwestycyjnej ClickUp pomaga zarządzać umowami finansowania z zachowaniem precyzji prawnej. Zawiera wszystkie istotne szczegóły, od określenia udziałów kapitałowych i warunków wypłaty dywidendy po zdefiniowanie praw głosu i klauzul poufności.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Możesz przypisywać zadania, organizować klauzule w oddzielnych folderach, a nawet dodawać osie czasu, aby mieć pewność, że terminy nie zostaną przekroczone
- Dzięki listom kontrolnym zadań i automatycznie aktualizowanym paskom postępu będziesz na bieżąco, unikając niepotrzebnej wymiany e-maili
Niezależnie od tego, czy pozyskujesz aniołów biznesu, czy formalizujesz rundę finansowania, ten szablon zapewni usprawnienie i przejrzystość procesu inwestycyjnego.
✅ Idealne dla: Startupów, założycieli i inwestorów, którzy chcą stworzyć prawnie wiążącą, ustrukturyzowaną umowę inwestycyjną, która zabezpiecza zarówno pieniądze, jak i prawa własności
13. Szablon umowy o współpracy ClickUp
Szablon umowy o współpracy ClickUp pomaga zespołom dostosować oczekiwania, poprawić współpracę i zmniejszyć wewnętrzne tarcia dzięki wspólnym wartościom i jasnym standardom postępowania.
Zintegrowana tablica ClickUp ułatwia wspólne tworzenie norm zespołowych, takich jak preferencje komunikacyjne lub zasady podejmowania decyzji. Możesz również dodawać sekcje propozycji lub retrospektywy, aby z czasem udoskonalać cykle pracy.
Ten szablon jest idealny dla każdego zespołu korzystającego z ClickUp, nie tylko jako centrum współpracy, ale jako pełnoprawne oprogramowanie do zarządzania biznesem, które pozwala dostosować cele, zachowania i procesy.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Wypróbuj interaktywne tablice, takie jak Mapa osobowości, aby zidentyfikować indywidualne style pracy (introwertyk, człowiek czynu, myśliciel itp.)
- Wypróbuj sekcję Aspiracje, w której członkowie mogą dzielić się swoimi oczekiwaniami wobec zespołu
- Skorzystaj z tablicy rozwiązań tematów, aby zgłaszać problemy, proponować rozwiązania i dokumentować umowy
✅ Idealne dla: zespołów ustanawiających jasne normy pracy, zwłaszcza w środowiskach zdalnych lub wielofunkcyjnych
📚 Przeczytaj również: Darmowe szablony propozycji projektów w programach Word, Excel i ClickUp
14. Umowa o rozstaniu ClickUp
Szablon umowy separacyjnej ClickUp umożliwia parom poradzenie sobie ze złożonymi kwestiami związanymi z separacją przy minimalnej dokumentacji. Pozwala on tworzyć wszystkie kluczowe dokumenty związane z ustaleniami finansowymi, podziałem majątku, opieką nad dziećmi i wsparciem oraz zarządzać nimi. Każda dobrze zaplanowana sekcja ułatwia uzgodnienie wzajemnych oczekiwań i uporządkowanie dokumentacji.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Ogranicz nieporozumienia i konflikty w całym procesie
- Ustalcie prawa i obowiązki każdej ze stron
- Wybierzcie sposób rozwiązywania przyszłych sporów i nieporozumień, który będzie akceptowalny dla wszystkich stron
✅ Idealne dla: Par przechodzących separację, które chcą zapewnić jasność, przygotowanie prawne i łatwy dostęp do dokumentów
📚 Przeczytaj również: Szablony zapytań ofertowych (RFQ) w programach Word i Excel ułatwiające proces zakupów
15. Szablon umowy o pracę ClickUp
Szablon umowy o pracę ClickUp oferuje uporządkowany układ do określenia warunków zatrudnienia, oczekiwań dotyczących stanowiska, zasad wynagrodzenia i postępowania w miejscu pracy. Jest idealny dla zespołów HR, które chcą zapewnić jasność między pracodawcami a pracownikami. Wbudowane sekcje dotyczące obecności, zasad urlopowych, ochrony własności intelektualnej itp. zapewniają płynne wdrożenie nowych pracowników, chroniąc jednocześnie interesy obu stron.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Przestrzegaj przepisów prawa pracy dzięki jasno zdefiniowanej umowie
- Chroń swoje prawa
- Uzyskaj uporządkowane ramy rozwiązywania sporów
Aby rozpocząć, użyj programu do edycji tekstu, takiego jak ClickUp Docs, aby zaprojektować umowę, wprowadzając dane pracowników, role zawodowe i klauzule dotyczące zatrudnienia. Dzięki temu dokument będzie można edytować i udostępniać w obszarze roboczym. Następnie śledź zgodność i aktualizacje w ClickUp, aby żadna polityka nie została pominięta.
✅ Idealne dla: specjalistów HR i właścicieli małych firm formalizujących warunki zatrudnienia nowych pracowników lub członków zespołów zdalnych
16. Szablon umowy najmu komercyjnego ClickUp
Szablon umowy najmu komercyjnego ClickUp jest dostosowany do potrzeb właścicieli nieruchomości działających w stanie Teksas. Zawiera gotową strukturę do tworzenia umów najmu lokali mieszkalnych na czas określony. Zawiera wszystkie niezbędne pola do udokumentowania kluczowych informacji, takich jak dane właściciela i najemcy, czas trwania najmu, wysokość czynszu, wyposażenie, warunki użytkowania i media.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Określ opłaty za opóźnienia, kaucje i szczegóły dotyczące kontroli przy wprowadzeniu się
- Od klauzul dotyczących wcześniejszego rozwiązania umowy po szkody majątkowe, zwierzęta domowe i parking – każda sekcja jest wstępnie sformatowana i można ją dostosować do przepisów prawa stanu Teksas
✅ Idealne dla: Właścicieli nieruchomości lub zarządców nieruchomości z siedzibą w Teksasie, którzy poszukują niezawodnego szablonu umowy najmu, który obejmuje wszystkie niezbędne elementy prawne i może być dostosowany do konkretnych sytuacji związanych z wynajmem
🧠 Czy wiesz, że... W prawie amerykańskim protokoły ustaleń, porozumienia (MOU, MOA) i listy intencyjne są często traktowane podobnie — w wielu przypadkach są one używane zamiennie jako wstępne narzędzia prawne.
17. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp
Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp określa oczekiwania między dostawcami usług a klientami, zawierając sekcje dotyczące usług, osi czasu i warunków płatności, co ułatwia uzgodnienie obowiązków.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Przechowuj dane kontaktowe klientów i inne szczegóły w jednym miejscu
- Dokumentuj każdy etap projektu, aby przedstawić przebieg prac, proces, warunki płatności i możliwe scenariusze wcześniejszego zakończenia
- Zapobiegaj nieporozumieniom, opóźnieniom w płatnościach i zmianom zakresu usług, które mogą mieć negatywny wpływ na Twoją działalność
✅ Idealne dla: freelancerów, konsultantów i agencji, którzy potrzebują prostego, ale uporządkowanego sposobu na sporządzanie i formalizowanie umów o świadczenie usług
18. Szablon umowy z dostawcą ClickUp
Szablon umowy z dostawcą ClickUp zawiera podsumowanie obowiązków, oczekiwań dotyczących usług, cen i terminów dostaw, aby pomóc firmom sformalizować warunki współpracy z dostawcami. Każda sekcja, od zakresu prac po poufność, sprawia, że umowa jest prawnie wiążąca i łatwa do zrozumienia.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Usprawnij proces zatwierdzania i wniosków o zmiany
- Chroń swoją firmę dzięki klauzulom dotyczącym własności intelektualnej i odszkodowań
- Uzyskaj dostęp do narzędzia do współpracy z klientami, które upraszcza i zabezpiecza Twoje interesy biznesowe podczas współpracy z freelancerami, agencjami lub dostawcami
✅ Idealne dla: Właścicieli firm, którzy regularnie współpracują z zewnętrznymi dostawcami i chcą mieć jasną, profesjonalną umowę
📚 Więcej informacji: Wskazówki dotyczące usprawnienia procesu rozliczania zobowiązań w celu usprawnienia cyklu pracy
19. Szablon umowy najmu ClickUp
Szablon umowy najmu ClickUp pomaga wynajmującym ustalić jasne, prawnie wiążące warunki, które obejmują wszystkie aspekty najmu. W wyznaczonych sekcjach można dodać szczegóły, takie jak wysokość czynszu, kaucja, czas trwania najmu i adres nieruchomości.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Ustal zasady postępowania najemców, korzystania z nieruchomości i opłat za media w jednym miejscu
- Określ klauzule dotyczące rozwiązania umowy, aby zapewnić przejrzystość i uniknąć sporów prawnych w przyszłości
- Chroń swoje prawa jako wynajmujący, jednocześnie zapewniając najemcom zrozumienie ich obowiązków
✅ Idealne dla: Niezależnych właścicieli nieruchomości lub zarządców nieruchomości, którzy chcą jasno określić oczekiwania i uniknąć sporów z najemcami
20. Szablon umowy operacyjnej LLC ClickUp
Szablon umowy operacyjnej ClickUp to dokument prawny, który warto mieć przy tworzeniu spółki LLC. Pomaga określić sposób funkcjonowania firmy, obejmując szczegóły dotyczące własności, role członków, podział zysków i procesy decyzyjne.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Jasno określ prawa i obowiązki każdego członka
- Obejmują one kwestie finansowe, wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji oraz procedury likwidacji firmy
- Zapobiegaj sporom i zapewnij zgodność z przepisami prawa stanowego
✅ Idealne dla: Przedsiębiorców zakładających spółkę LLC, którzy poszukują prostego sposobu na ustalenie struktury własności, obowiązków i zasad wewnętrznych
📌 Szybki sukces: Dodaj klauzulę o rozwiązaniu umowy do protokołu ustaleń, nawet jeśli nie jest to umowa. Pomoże to obu stronom w eleganckim wyjściu z umowy, jeśli sprawy nie potoczą się zgodnie z planem.
21. Szablon umowy o zakazie konkurencji ClickUp
Szablon umowy o zakazie konkurencji ClickUp pomaga firmom chronić poufne informacje i utrzymać przewagę konkurencyjną. Wyraźnie określa ograniczenia dla byłych pracowników, zabraniając im dołączenia do konkurencyjnej firmy lub założenia własnej działalności gospodarczej przez określony okres po odejściu z firmy.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Ogranicz możliwość przejmowania klientów lub współpracowników przez pracowników dzięki klauzuli o zakazie pozyskiwania klientów
- Chroń poufne dane biznesowe, takie jak tajemnice handlowe i listy klientów, dzięki sekcji dotyczącej poufności
- Uprość śledzenie umów prawnych dzięki komentarzom, wspólnej edycji, automatyzacji, AI i nie tylko
✅ Idealne dla: Pracodawców, którzy chcą zapobiegać nieuczciwej konkurencji i zabezpieczyć dane firmy po odejściu pracownika
22. Szablon umowy nadrzędnej ClickUp
Szablon umowy rodzicielskiej ClickUp pozwala współrodzicom dokumentować obowiązki rodzicielskie i podejmowane decyzje. Pomaga określić oczekiwania, podzielić kluczowe obowiązki i zarządzać sprawami takimi jak opieka, odwiedziny, ubezpieczenie medyczne i alimenty.
Ponadto dzięki ponad 15 niestandardowym widokom ClickUp, takim jak lista, kalendarz itp., współrodzice mogą wizualizować i efektywnie zarządzać zadaniami i harmonogramami związanymi z rodzicielstwem, minimalizując nieporozumienia i konflikty.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Organizuj dokumenty nadrzędne w jednej wspólnej, bezpiecznej przestrzeni
- Uzyskaj praktyczny plan działania, aby rozwiązywać spory
- Utwórz wspólny kalendarz, aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję zadań i obowiązków rodzicielskich
✅ Idealne dla: Współrodziców poszukujących jasnego, elastycznego i opartego na współpracy sposobu zarządzania wspólnymi obowiązkami rodzicielskimi i zachowania spójności w zakresie odpowiedzialności
23. Szablon umowy o zwolnieniu z odpowiedzialności ClickUp
Szablon umowy o zwolnieniu z odpowiedzialności ClickUp pomaga firmom lub dostawcom usług stworzyć umowę, która określa zakres odpowiedzialności stron. Ustala jasne zwolnienie z odpowiedzialności, zapewniając, że jedna strona zgadza się nie pociągać drugiej strony do odpowiedzialności za potencjalne ryzyko związane z określonymi usługami lub działaniami.
Możesz łatwo sporządzić zakres umowy, zaznaczyć wszelkie wyjątki, wypełnić warunki odszkodowania i wyjaśnić, która strona jest odpowiedzialna za określone ryzyka lub zdarzenia.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dokumentuj działania i usługi objęte umową
- Z łatwością sporządź listę przepisów prawnych mających zastosowanie do umowy
- Jasno określ rodzaje ochrony, w tym odszkodowania lub zrzeczenia się
✅ Idealne dla: firm pragnących sformalizować umowy, które wiążą się z potencjalnym ryzykiem, zapewniając wszystkim stronom świadomość ich obowiązków i zakresu ochrony przed odpowiedzialnością
24. Szablon umowy małżeńskiej ClickUp
Szablon umowy małżeńskiej ClickUp to uporządkowany dokument prawny, który pomaga parom określić ich prawa, obowiązki i kwestie finansowe przed zawarciem małżeństwa. Zawiera sekcje dotyczące własności majątku, podziału długów, wsparcia małżonka, małoletnich dzieci oraz okoliczności, które mogą prowadzić do rozwodu.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Uprość złożone kwestie, takie jak zarobki, ubezpieczenie zdrowotne i ustalenia bankowe
- Skorzystaj z gotowego formatu, który eliminuje niejasności z tego bardzo delikatnego procesu
- Ustal wspólne cele ClickUp, aby dostosować wzajemne oczekiwania
✅ Idealne dla: Par, które chcą proaktywnie zająć się logistyką ślubu i stworzyć przejrzystą, zgodną z prawem umowę przed zawarciem związku małżeńskiego
25. Szablon przeglądu umowy ClickUp
Szablon przeglądu umowy ClickUp to potężny obszar roboczy zaprojektowany w celu uproszczenia i uporządkowania całego procesu zarządzania umowami. Każdy widok jest starannie skonstruowany przy użyciu niestandardowych pól, etykiet i statusów ClickUp, co ułatwia zidentyfikowanie elementów wymagających poprawek, zatwierdzonych elementów oraz aktualnego etapu umowy.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Widok Lista wszystkich umów zawiera kompletny przegląd umów i grupuje je według „typu działalności”, co ułatwia śledzenie
- W widoku Tablica procesu przeglądu umów każda umowa jest wyświetlana jako karta zadania z podświetlonymi polami niestandardowymi, które ułatwiają odniesienie się do nich
- Wystarczy kliknąć kartę zadania, aby wyświetlić szczegółowe informacje o umowie, a następnie przeciągnąć i upuścić kartę do odpowiedniej kolumny, aby zaktualizować status umowy
✅ Idealne dla: Przedsiębiorców i liderów firm, którzy chcą zachować nadzór nad umowami kontraktowymi
📮 ClickUp Insight: 46% pracowników umysłowych korzysta z czatu, notatek, narzędzi do zarządzania projektami i dokumentacji zespołowej, aby śledzić swoją pracę. Ich zadania są rozproszone na różnych platformach, co utrudnia organizację pracy.
Jako aplikacja do pracy, która obejmuje wszystko, ClickUp łączy to wszystko w jedno. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie projektami za pomocą poczty e-mail ClickUp, notatki ClickUp, czat ClickUp i ClickUp Brain, cała Twoja praca jest scentralizowana w jednym miejscu, można ją przeszukiwać i płynnie łączyć. Pożegnaj się z nadmiarem narzędzi — powitaj wydajność bez wysiłku.
26. Szablon aneksu do umowy ClickUp
Szablon aneksu do umowy ClickUp sprawia, że dokumentowanie zmian w umowie i zarządzanie nimi jest niezwykle proste. Niezależnie od tego, czy chodzi o dodanie klauzul, aktualizację warunków czy wyjaśnienie kluczowych punktów, ten szablon zapewnia, że wszystkie strony pozostają zawsze zgodne.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dokumenty ClickUp ułatwiają tworzenie, edytowanie i przechowywanie aneksów do umów bezpośrednio w obszarze roboczym
- Współpracuj z interesariuszami w czasie rzeczywistym, dodawaj komentarze i upewnij się, że każda klauzula została sprawdzona przed sfinalizowaniem umowy
- Widok tablicy w ClickUp pomaga wizualnie zorganizować każdy krok procesu dodawania załączników, niezależnie od tego, czy są one w fazie projektu, przeglądu czy podpisania, ułatwiając monitorowanie postępów na pierwszy rzut oka
✅ Idealne dla: Prawników, kierowników projektów i właścicieli firm, którzy często modyfikują umowy i potrzebują szybkiego, uporządkowanego sposobu dokumentowania tych zmian
Twórz jasne i profesjonalne umowy dzięki ClickUp
Chcesz zawrzeć umowę z klientem, określić oczekiwania zespołu lub nakreślić partnerstwo? ClickUp działa jak idealne oprogramowanie do zarządzania umowami, w którym umowy, komentarze, terminy i działania następcze są dostępne w jednym miejscu.
Gotowe do użycia szablony zapewniają prosty i uporządkowany sposób tworzenia, udostępniania i przechowywania wszelkiego rodzaju umów. Wystarczy wybrać potrzebny szablon, dostosować go do własnych warunków i wysłać.
Ponadto, jeśli potrzebujesz pomocy w kontrolowaniu wszystkiego, ClickUp Brain zapewnia podpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji, które pomogą Ci ustalić priorytety, wykryć przeszkody i zapewnić płynny przebieg procesu.
Zarejestruj się w ClickUp za darmo i uprość swoje umowy, porozumienia i wszystko, co się z nimi wiąże.