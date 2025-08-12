Darmowe szablony umów ramowych, które upraszczają umowy biznesowe i partnerstwa

Znalezienie odpowiedniego szablonu umowy o współpracy nie jest łatwe 🤔 Większość z nich jest zbyt niejasna, zbyt skomplikowana lub po prostu niepraktyczna.

Jeśli zamiast rozwijać współpracę, utknąłeś w przeglądaniu szablonów, potrzebujesz czegoś prostego, przejrzystego i łatwego do dostosowania.

W tym artykule przedstawiamy najlepsze darmowe szablony MOU, które naprawdę działają. Bez zbędnych dodatków, tylko gotowe do użycia szablony różnych rodzajów umów, które ułatwią Ci kolejne działania biznesowe.

Darmowe szablony umów ramowych w skrócie

Czym są szablony protokołów ustaleń?

Szablony protokołów ustaleń to wstępnie sformatowane dokumenty, które tworzą „protokół ustaleń” między dwiema lub więcej stronami. Określają one podstawowe warunki partnerstwa, takie jak cele, obowiązki i osie czasu, nie będąc prawnie wiążące.

Szablony te pozwalają zaoszczędzić czas, zapewniając gotową do edycji strukturę, dzięki czemu możesz skupić się na kluczowych klauzulach umowy, zamiast zaczynać od zera. 📝

Czym charakteryzuje się dobry szablon protokołu ustaleń?

Dobrze opracowany szablon porozumienia ustanawia scenę dla jasnych, profesjonalnych umów, eliminując niejasności i dostosowując wszystkie strony od samego początku.

Oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę 👇

Możliwość dostosowania: Wybierz szablon, który można łatwo dostosować do konkretnego partnerstwa, rodzaju projektu lub warunków biznesowych

Łatwość użytkowania: Wybierz przejrzysty, intuicyjny układ, który pozwala szybko wypełnić szczegóły bez prawniczego żargonu i skomplikowanych terminów

Przejrzystość: Uzyskaj szablon, który jasno określa role, obowiązki, osie czasu i oczekiwania obu stron

Gotowość do współpracy: poszukaj szablonu, który można łatwo udostępniać innym stronom i aktualizować, aby wszyscy byli na bieżąco

Profesjonalny ton: Wybierz szablon, który zapewnia odpowiednią równowagę między przyjaznym a formalnym tonem

Gotowe do podpisania: wybierz szablon zawierający przestrzeń na podpisy wszystkich stron, aby umowa stała się oficjalna

Najlepsze szablony protokołów ustaleń do wyboru

Solidny szablon porozumienia stanowi podstawę płynnej współpracy i odpowiedzialności.

Jeśli chcesz uprościć formalności związane z prowadzeniem działalności, te szablony umów o współpracy są doskonałym punktem wyjścia:

1. Szablon prostej umowy płatności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skonfiguruj szczegóły płatności, terminy i kwoty w jednym miejscu dzięki szablonowi prostej umowy płatniczej ClickUp

Szablon prostej umowy płatności ClickUp sprawia, że warunki finansowe między stronami są jasne i łatwe do śledzenia. Szablon ten pomaga freelancerom i firmom określić kwoty płatności, terminy i warunki niewykonania płatności bez użycia żargonu prawniczego.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Nie wiesz , jak wystawić fakturę klientowi ? Ten szablon pomaga ustalić podstawowe zasady, umożliwiając udokumentowanie wszystkich informacji z góry

Skorzystaj z widoku tabeli ClickUp , aby utworzyć w pełni dostosowany arkusz kalkulacyjny i uporządkować płatności według klienta, częstotliwości lub statusu

Uzyskaj strukturę, która sprawi, że Twoje umowy będą uporządkowane, łatwe do wyszukiwania i gotowe do użycia w razie potrzeby

✅ Idealne dla: freelancerów, właścicieli małych firm lub wszystkich osób pożyczających pieniądze i poszukujących jasnej, łatwej do śledzenia umowy pożyczki

🏗️ Elementy składowe: Mimo że umowy MOU nie są prawnie wiążące, mają one znaczną wagę moralną i zawodową. Podpisana umowa MOU może wpłynąć na negocjacje i wykazać zaangażowanie. Umowy MOU mogą również przekształcić się w różne rodzaje umów. Gdy obie strony czują się komfortowo i zbudowano zaufanie, umowa MOU może służyć jako podstawa do szczegółowej, prawnie wiążącej umowy.

2. Szablon listu intencyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz prostą umowę biznesową określającą role, warunki i oczekiwania, korzystając z szablonu umowy ClickUp

Szablon listu intencyjnego ClickUp pomaga zespołom jasno określić zakres, role i koszty związane z każdą umową biznesową.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Zawierają one pomocne notatki, przykłady i instrukcje, dzięki czemu wszyscy od samego początku dokładnie wiedzą, czego się od nich oczekuje

Możesz użyć ClickUp Docs , aby wspólnie w czasie rzeczywistym sporządzić projekt szablonu zawierający cel i warunki

Aby wszystko było bardziej przejrzyste i zrozumiałe, widok tablicy ClickUp zamienia każdą klauzulę lub wynik na kartę, którą można przenosić między scenami, takimi jak przegląd, zatwierdzone lub udostępnione

✅ Idealne dla: Założycieli, którzy chcą sporządzić list intencyjny dotyczący partnerstwa biznesowego

3. Szablon umowy pożyczki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz i śledź szczegóły pożyczki, takie jak kwota, oprocentowanie i warunki spłaty, korzystając z szablonu umowy pożyczki ClickUp

Szablon umowy pożyczki ClickUp to inteligentny, uporządkowany sposób sformalizowania warunków pożyczki między przyjaciółmi, freelancerami lub partnerami biznesowymi. Zawiera kluczowe elementy, takie jak całkowita kwota pożyczki, harmonogram spłat, oprocentowanie i warunki prawne, aby zapewnić przejrzystość i uniknąć sporów.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Utwórz pola niestandardowe w ClickUp , aby śledzić określone dane, takie jak oprocentowanie, terminy lub częstotliwość płatności

Monitoruj postępy w spłacie pożyczki, ustaw przypomnienia oraz filtruj lub sortuj warunki w wielu umowach — wszystko w jednym widoku

✅ Idealne dla: Właścicieli małych firm lub wszystkich osób pożyczających pieniądze i poszukujących jasnej, łatwej do śledzenia umowy pożyczki

4. Szablon umowy zakupu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ warunki zakupu towarów lub nieruchomości, w tym cenę i dostawę, korzystając z szablonu umowy zakupu ClickUp

Szablon umowy zakupu ClickUp pomaga firmom tworzyć przejrzyste, profesjonalne dokumenty potwierdzające umowy z dostawcami, sprzedawcami i klientami. Zawiera pola do dodawania danych kupującego/sprzedającego, opisów produktów, warunków płatności i podpisów.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Użyj funkcji „Przypisz komentarze” w ClickUp , aby dodawać notatki, sugerować zmiany lub wyjaśniać warunki, dzięki czemu wszyscy będą mieli te same informacje przed podpisaniem umowy

Po sfinalizowaniu warunków użyj zadań ClickUp , aby przypisać obowiązki związane z podpisaniem, śledzić status i ustawić przypomnienia

Realizuj umowy bez pomijania żadnych kroków i bez konieczności śledzenia wiadomości e-mail

✅ Idealne dla: zespołów ds. zaopatrzenia i dostawców, którzy potrzebują prostego, łatwego do śledzenia szablonu umowy zakupu z jasno określonymi obowiązkami

5. Szablon umowy zakupu i sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ jasne warunki zakupu i sprzedaży, terminy płatności oraz warunki dotyczące aktywów dzięki szablonowi umowy zakupu i sprzedaży ClickUp

Umowa zakupu i sprzedaży ClickUp jest szczególnie przydatna dla firm, które regularnie mają do czynienia z dostawcami i klientami, zajmując się formalną wymianą towarów lub usług. Zapewnia uporządkowany sposób dokumentowania kluczowych informacji, takich jak dane kupującego/sprzedającego, specyfikacje nieruchomości, warunki płatności i harmonogramy transferów.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Śledź zależności i unikaj opóźnień bez konieczności mikrozarządzania

kamieni milowych ClickUp Łatwo zarządzaj terminami dostaw za pomocą

Zautomatyzuj powiadomienia za pomocą automatyzacji ClickUp , aby wszyscy interesariusze byli na bieżąco

✅ Idealne dla: Małych firm lub dostawców zajmujących się sprzedażą produktów fizycznych lub cyfrowych, którzy chcą ustalić warunki i osie czasu

📚 Przeczytaj również: Darmowe proste szablony umów i porozumień biznesowych

6. Szablon umowy partnerskiej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyjaśnij kwestie własności, odpowiedzialności i podziału zysków między partnerami, korzystając z szablonu umowy partnerskiej ClickUp

Szablon umowy partnerskiej ClickUp pomaga zespołom zdefiniować własność, obowiązki i wkłady w ramach partnerstwa biznesowego. Struktura ułatwia ustawienie warunków partnerstwa i dokumentowanie wkładów kapitałowych. Szablon zawiera również szczegółowy podział wkładów pieniężnych i niepieniężnych, zapewniając pełną widoczność tego, kto wnosi do tabeli, finansowo lub w inny sposób.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Określ, w jaki sposób będą rozliczane zyski, straty i wynagrodzenia

Z łatwością twórz oś czasu dla cyklu życia partnerstwa, np. daty rozpoczęcia, kamienie milowe odnowienia lub punkty kontrolne przeglądu, korzystając z widoku kalendarza ClickUp

Zmniejsz ryzyko niedotrzymania zobowiązań lub późniejszych nieporozumień, jasno i przejrzyście planując terminy

✅ Idealne dla: Współzałożycieli i partnerów małych firm, którzy chcą udokumentować role, udziały i oczekiwania

🧠 Czy wiesz, że... MOU (memorandum of understanding) jest często nazywane „dżentelmeńską umową” w kręgach prawniczych, ponieważ określa intencje i porozumienie bez mocy prawnej.

7. Szablon umowy dla freelancerów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ wyniki, planuj osie czasu, zarządzaj realizacją i płynnie zamykaj projekty dzięki szablonowi umowy dla freelancerów ClickUp

Szablon umowy dla freelancerów ClickUp to kompleksowy zestaw narzędzi dla freelancerów, który pozwala określić oczekiwania, chronić swoje prawa i ustalić warunki współpracy z nowym klientem. Dzięki polom przeznaczonym na oś czasu projektu, stawki i warunki fakturowania możesz od samego początku wyeliminować niejasności i pewnie radzić sobie w sytuacjach takich jak profesjonalne prośby o płatność.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Uzyskaj dostęp do dedykowanych sekcji, w których można określić wyniki, zakres usług, czas trwania płatności i sposób postępowania z własnością intelektualną

Wbudowany widok harmonogramu projektu oferuje klientom przejrzysty podział każdego etapu, od rozpoczęcia do zakończenia, zwiększając przejrzystość i odpowiedzialność

Zarządzaj długoterminowymi relacjami z freelancerami, zajmując się takimi kwestiami, jak poufność, zwrot kosztów i rozwiązanie umowy

✅ Idealne dla: freelancerów lub konsultantów, którzy chcą mieć jasne umowy i uniknąć sporów

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX, aby w ciągu kilku minut sporządzić projekt umowy o współpracy. Zamiast wpisywać każdą klauzulę, po prostu wypowiedz warunki na głos — Brain MAX transkrybuje je i uporządkuje bezpośrednio w preferowanym dokumencie ClickUp. Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX W ClickUp możesz również tworzyć niestandardowych agentów Autopilot, którzy będą sygnalizować brakujące standardowe klauzule, sugerować formalny język, a nawet dostosowywać ton dokumentu do poprzednich umów przechowywanych w obszarze roboczym.

8. Szablon umowy partnerskiej 50/50 ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu umowy partnerskiej 50-50 ClickUp, aby równo podzielić własność firmy i określić obowiązki, zyski i zakres odpowiedzialności

Szablon umowy partnerskiej 50-50 ClickUp pomaga partnerom jasno zdefiniować równe prawa własności, obowiązki i oczekiwania. Gotowe sekcje dotyczące wkładu kapitałowego, podziału zysków, rozwiązywania sporów, warunków wycofania się itp. ułatwiają ustawienia prawne.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Śledź osie czasu dla kluczowych decyzji, takich jak przeglądy finansowe i okresy odnowienia, dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp

Zachowaj spójność i odpowiedzialność przez cały czas trwania współpracy

Określ procesy decyzyjne i wkłady finansowe w jednym miejscu

✅ Idealne dla: Równych partnerów biznesowych tworzących przejrzyste i zrównoważone umowy dotyczące własności

9. Szablon umowy o zachowaniu poufności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Chroń poufne informacje swojej firmy i ustal jasne granice dzięki szablonowi umowy o zachowaniu poufności ClickUp

Szablon umowy o zachowaniu poufności ClickUp zawiera jasno określone sekcje służące do identyfikacji stron ujawniających i otrzymujących informacje, dzięki czemu obie strony są w pełni świadome swoich ról i obowiązków. Możesz zdecydować, co kwalifikuje się jako informacje poufne, określić wyłączenia (takie jak dane domeny publicznej) oraz ustawić granice użytkowania, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionemu udostępnianiu.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Śledź status umowy, ustaw przypomnienia i przypisuj współpracowników do aktualizacji

Po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności skorzystaj z funkcji automatyzacji w ClickUp, aby bezpiecznie przechowywać dokumenty i natychmiast powiadamiać interesariuszy projektu

Zapewnij zgodność z przepisami i ułatw wyszukiwanie informacji — idealne rozwiązanie dla szybko działających zespołów przetwarzających poufne dane

Zobacz, jak automatyzacja ClickUp może uprościć cykle pracy związane z umowami o zachowaniu poufności, od przypisywania zadań po automatyczne wyzwalanie alertów.

✅ Idealne dla: zespołów prawnych, freelancerów i firm zarządzających wieloma umowami o zachowaniu poufności z klientami, które mają surowe wymagania dotyczące poufności

10. Szablon umowy z wykonawcą ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz dostosowywalną umowę obejmującą usługi, osie czasu, płatności i podpisy, korzystając z szablonu umowy ClickUp

Szablon umowy z wykonawcą ClickUp pomaga nakreślić jasne warunki współpracy między Twoją firmą a niezależnymi wykonawcami. Dzięki konfigurowalnym sekcjom dotyczącym zakresu prac, harmonogramów płatności, osi czasu projektów, poufności i klauzul prawnych zapewnia wzajemną przejrzystość i bezpieczeństwo prawne od pierwszego dnia.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dodaj warunki przedłużenia umowy i metody rozwiązywania sporów, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości

Ujawniaj obowiązki podatkowe dla większej przejrzystości

Skorzystaj z wbudowanej funkcji e-mail ClickApp , czyli funkcji integracji poczty elektronicznej ClickUp, aby bezpośrednio wysłać umowę do kontrahenta do podpisania

✅ Idealne dla: Firm zatrudniających zdalnych wykonawców i potrzebujących niezawodnego systemu zatwierdzania umów

11. Szablon umowy konsultingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal jasne warunki usług konsultingowych, opłat i osi czasu dzięki łatwemu w edycji szablonowi umowy konsultingowej ClickUp

Szablon umowy konsultingowej ClickUp pomaga zdefiniować usługi, osie czasu, warunki wynagrodzenia i klauzule poufności, minimalizując nieporozumienia w relacjach między klientem a konsultantem.

Możesz również użyć tablic ClickUp, aby wizualnie zaplanować dodatkowe postanowienia lub oszacować czas realizacji usług. Te tablice do współpracy są pomocne podczas burzy mózgów z klientami w czasie rzeczywistym i uzgadniania oczekiwań. Możesz dodawać notatki, rysować cykle pracy lub aktualizować zmiany zakresu.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dostosuj oczekiwania klientów, aby zapewnić powodzenie współpracy

Jasno określ zakres prac i wyniki, aby uniknąć nadmiernego obciążenia pracą

Stwórz prawnie wiążącą umowę, aby uniknąć problemów prawnych

Szablon sprawdza się również w przypadku firm rozważających outsourcing zarządzania projektami, pomagając im sformalizować oczekiwania i obowiązki wobec zewnętrznych konsultantów.

✅ Idealne dla: niezależnych konsultantów i agencji formalizujących współpracę z nowymi klientami w jasny i elastyczny sposób

12. Szablon umowy inwestycyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zabezpiecz warunki inwestycji, dystrybucję kapitału i zwroty, korzystając z szablonu umowy inwestycyjnej ClickUp

Szablon umowy inwestycyjnej ClickUp pomaga zarządzać umowami finansowania z zachowaniem precyzji prawnej. Zawiera wszystkie istotne szczegóły, od określenia udziałów kapitałowych i warunków wypłaty dywidendy po zdefiniowanie praw głosu i klauzul poufności.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Możesz przypisywać zadania, organizować klauzule w oddzielnych folderach, a nawet dodawać osie czasu, aby mieć pewność, że terminy nie zostaną przekroczone

Dzięki listom kontrolnym zadań i automatycznie aktualizowanym paskom postępu będziesz na bieżąco, unikając niepotrzebnej wymiany e-maili

Niezależnie od tego, czy pozyskujesz aniołów biznesu, czy formalizujesz rundę finansowania, ten szablon zapewni usprawnienie i przejrzystość procesu inwestycyjnego.

✅ Idealne dla: Startupów, założycieli i inwestorów, którzy chcą stworzyć prawnie wiążącą, ustrukturyzowaną umowę inwestycyjną, która zabezpiecza zarówno pieniądze, jak i prawa własności

13. Szablon umowy o współpracy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ oczekiwania zespołu, zasady współpracy i cykle pracy za pomocą szablonu umowy o współpracy ClickUp

Szablon umowy o współpracy ClickUp pomaga zespołom dostosować oczekiwania, poprawić współpracę i zmniejszyć wewnętrzne tarcia dzięki wspólnym wartościom i jasnym standardom postępowania.

Zintegrowana tablica ClickUp ułatwia wspólne tworzenie norm zespołowych, takich jak preferencje komunikacyjne lub zasady podejmowania decyzji. Możesz również dodawać sekcje propozycji lub retrospektywy, aby z czasem udoskonalać cykle pracy.

Ten szablon jest idealny dla każdego zespołu korzystającego z ClickUp, nie tylko jako centrum współpracy, ale jako pełnoprawne oprogramowanie do zarządzania biznesem, które pozwala dostosować cele, zachowania i procesy.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Wypróbuj interaktywne tablice, takie jak Mapa osobowości , aby zidentyfikować indywidualne style pracy (introwertyk, człowiek czynu, myśliciel itp.)

Wypróbuj sekcję Aspiracje , w której członkowie mogą dzielić się swoimi oczekiwaniami wobec zespołu

Skorzystaj z tablicy rozwiązań tematów, aby zgłaszać problemy, proponować rozwiązania i dokumentować umowy

✅ Idealne dla: zespołów ustanawiających jasne normy pracy, zwłaszcza w środowiskach zdalnych lub wielofunkcyjnych

14. Umowa o rozstaniu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Jasno określ warunki dotyczące własności, opieki i finansów dzięki szablonowi umowy o rozstaniu ClickUp

Szablon umowy separacyjnej ClickUp umożliwia parom poradzenie sobie ze złożonymi kwestiami związanymi z separacją przy minimalnej dokumentacji. Pozwala on tworzyć wszystkie kluczowe dokumenty związane z ustaleniami finansowymi, podziałem majątku, opieką nad dziećmi i wsparciem oraz zarządzać nimi. Każda dobrze zaplanowana sekcja ułatwia uzgodnienie wzajemnych oczekiwań i uporządkowanie dokumentacji.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Ogranicz nieporozumienia i konflikty w całym procesie

Ustalcie prawa i obowiązki każdej ze stron

Wybierzcie sposób rozwiązywania przyszłych sporów i nieporozumień, który będzie akceptowalny dla wszystkich stron

✅ Idealne dla: Par przechodzących separację, które chcą zapewnić jasność, przygotowanie prawne i łatwy dostęp do dokumentów

15. Szablon umowy o pracę ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ role zawodowe, wynagrodzenie, świadczenia i zasady obowiązujące w miejscu pracy, korzystając z szablonu umowy o pracę ClickUp

Szablon umowy o pracę ClickUp oferuje uporządkowany układ do określenia warunków zatrudnienia, oczekiwań dotyczących stanowiska, zasad wynagrodzenia i postępowania w miejscu pracy. Jest idealny dla zespołów HR, które chcą zapewnić jasność między pracodawcami a pracownikami. Wbudowane sekcje dotyczące obecności, zasad urlopowych, ochrony własności intelektualnej itp. zapewniają płynne wdrożenie nowych pracowników, chroniąc jednocześnie interesy obu stron.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Przestrzegaj przepisów prawa pracy dzięki jasno zdefiniowanej umowie

Chroń swoje prawa

Uzyskaj uporządkowane ramy rozwiązywania sporów

Aby rozpocząć, użyj programu do edycji tekstu, takiego jak ClickUp Docs, aby zaprojektować umowę, wprowadzając dane pracowników, role zawodowe i klauzule dotyczące zatrudnienia. Dzięki temu dokument będzie można edytować i udostępniać w obszarze roboczym. Następnie śledź zgodność i aktualizacje w ClickUp, aby żadna polityka nie została pominięta.

✅ Idealne dla: specjalistów HR i właścicieli małych firm formalizujących warunki zatrudnienia nowych pracowników lub członków zespołów zdalnych

16. Szablon umowy najmu komercyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal warunki wynajmu przestrzeni komercyjnej, w tym czynsz, użytkowanie i konserwację, korzystając z szablonu umowy najmu komercyjnego ClickUp

Szablon umowy najmu komercyjnego ClickUp jest dostosowany do potrzeb właścicieli nieruchomości działających w stanie Teksas. Zawiera gotową strukturę do tworzenia umów najmu lokali mieszkalnych na czas określony. Zawiera wszystkie niezbędne pola do udokumentowania kluczowych informacji, takich jak dane właściciela i najemcy, czas trwania najmu, wysokość czynszu, wyposażenie, warunki użytkowania i media.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Określ opłaty za opóźnienia, kaucje i szczegóły dotyczące kontroli przy wprowadzeniu się

Od klauzul dotyczących wcześniejszego rozwiązania umowy po szkody majątkowe, zwierzęta domowe i parking – każda sekcja jest wstępnie sformatowana i można ją dostosować do przepisów prawa stanu Teksas

✅ Idealne dla: Właścicieli nieruchomości lub zarządców nieruchomości z siedzibą w Teksasie, którzy poszukują niezawodnego szablonu umowy najmu, który obejmuje wszystkie niezbędne elementy prawne i może być dostosowany do konkretnych sytuacji związanych z wynajmem

🧠 Czy wiesz, że... W prawie amerykańskim protokoły ustaleń, porozumienia (MOU, MOA) i listy intencyjne są często traktowane podobnie — w wielu przypadkach są one używane zamiennie jako wstępne narzędzia prawne.

17. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz przejrzystą umowę obejmującą zakres usług, płatności i osie czasu dzięki szablonowi umowy o świadczenie usług ClickUp

Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp określa oczekiwania między dostawcami usług a klientami, zawierając sekcje dotyczące usług, osi czasu i warunków płatności, co ułatwia uzgodnienie obowiązków.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Przechowuj dane kontaktowe klientów i inne szczegóły w jednym miejscu

Dokumentuj każdy etap projektu, aby przedstawić przebieg prac, proces, warunki płatności i możliwe scenariusze wcześniejszego zakończenia

Zapobiegaj nieporozumieniom, opóźnieniom w płatnościach i zmianom zakresu usług, które mogą mieć negatywny wpływ na Twoją działalność

✅ Idealne dla: freelancerów, konsultantów i agencji, którzy potrzebują prostego, ale uporządkowanego sposobu na sporządzanie i formalizowanie umów o świadczenie usług

18. Szablon umowy z dostawcą ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ, co zapewnia dostawca, warunki płatności i oczekiwania dotyczące dostawy, korzystając z szablonu umowy z dostawcą ClickUp

Szablon umowy z dostawcą ClickUp zawiera podsumowanie obowiązków, oczekiwań dotyczących usług, cen i terminów dostaw, aby pomóc firmom sformalizować warunki współpracy z dostawcami. Każda sekcja, od zakresu prac po poufność, sprawia, że umowa jest prawnie wiążąca i łatwa do zrozumienia.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Usprawnij proces zatwierdzania i wniosków o zmiany

Chroń swoją firmę dzięki klauzulom dotyczącym własności intelektualnej i odszkodowań

Uzyskaj dostęp do narzędzia do współpracy z klientami , które upraszcza i zabezpiecza Twoje interesy biznesowe podczas współpracy z freelancerami, agencjami lub dostawcami

✅ Idealne dla: Właścicieli firm, którzy regularnie współpracują z zewnętrznymi dostawcami i chcą mieć jasną, profesjonalną umowę

📚 Więcej informacji: Wskazówki dotyczące usprawnienia procesu rozliczania zobowiązań w celu usprawnienia cyklu pracy

19. Szablon umowy najmu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dokumentuj czynsz, kaucje, warunki i obowiązki za pomocą szablonu umowy najmu ClickUp

Szablon umowy najmu ClickUp pomaga wynajmującym ustalić jasne, prawnie wiążące warunki, które obejmują wszystkie aspekty najmu. W wyznaczonych sekcjach można dodać szczegóły, takie jak wysokość czynszu, kaucja, czas trwania najmu i adres nieruchomości.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Ustal zasady postępowania najemców, korzystania z nieruchomości i opłat za media w jednym miejscu

Określ klauzule dotyczące rozwiązania umowy, aby zapewnić przejrzystość i uniknąć sporów prawnych w przyszłości

Chroń swoje prawa jako wynajmujący, jednocześnie zapewniając najemcom zrozumienie ich obowiązków

✅ Idealne dla: Niezależnych właścicieli nieruchomości lub zarządców nieruchomości, którzy chcą jasno określić oczekiwania i uniknąć sporów z najemcami

20. Szablon umowy operacyjnej LLC ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ zasady, obowiązki członków i własność swojej spółki LLC, korzystając z szablonu umowy operacyjnej ClickUp

Szablon umowy operacyjnej ClickUp to dokument prawny, który warto mieć przy tworzeniu spółki LLC. Pomaga określić sposób funkcjonowania firmy, obejmując szczegóły dotyczące własności, role członków, podział zysków i procesy decyzyjne.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Jasno określ prawa i obowiązki każdego członka

Obejmują one kwestie finansowe, wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji oraz procedury likwidacji firmy

Zapobiegaj sporom i zapewnij zgodność z przepisami prawa stanowego

✅ Idealne dla: Przedsiębiorców zakładających spółkę LLC, którzy poszukują prostego sposobu na ustalenie struktury własności, obowiązków i zasad wewnętrznych

📌 Szybki sukces: Dodaj klauzulę o rozwiązaniu umowy do protokołu ustaleń, nawet jeśli nie jest to umowa. Pomoże to obu stronom w eleganckim wyjściu z umowy, jeśli sprawy nie potoczą się zgodnie z planem.

21. Szablon umowy o zakazie konkurencji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapobiegaj konkurencji i chroń tajemnice handlowe dzięki szablonowi umowy o zakazie konkurencji ClickUp

Szablon umowy o zakazie konkurencji ClickUp pomaga firmom chronić poufne informacje i utrzymać przewagę konkurencyjną. Wyraźnie określa ograniczenia dla byłych pracowników, zabraniając im dołączenia do konkurencyjnej firmy lub założenia własnej działalności gospodarczej przez określony okres po odejściu z firmy.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Ogranicz możliwość przejmowania klientów lub współpracowników przez pracowników dzięki klauzuli o zakazie pozyskiwania klientów

Chroń poufne dane biznesowe, takie jak tajemnice handlowe i listy klientów, dzięki sekcji dotyczącej poufności

Uprość śledzenie umów prawnych dzięki komentarzom, wspólnej edycji, automatyzacji, AI i nie tylko

✅ Idealne dla: Pracodawców, którzy chcą zapobiegać nieuczciwej konkurencji i zabezpieczyć dane firmy po odejściu pracownika

22. Szablon umowy nadrzędnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustalcie zasady opieki, odwiedzin i obowiązków rodzicielskich, korzystając z szablonu umowy rodzicielskiej ClickUp

Szablon umowy rodzicielskiej ClickUp pozwala współrodzicom dokumentować obowiązki rodzicielskie i podejmowane decyzje. Pomaga określić oczekiwania, podzielić kluczowe obowiązki i zarządzać sprawami takimi jak opieka, odwiedziny, ubezpieczenie medyczne i alimenty.

Ponadto dzięki ponad 15 niestandardowym widokom ClickUp, takim jak lista, kalendarz itp., współrodzice mogą wizualizować i efektywnie zarządzać zadaniami i harmonogramami związanymi z rodzicielstwem, minimalizując nieporozumienia i konflikty.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Organizuj dokumenty nadrzędne w jednej wspólnej, bezpiecznej przestrzeni

Uzyskaj praktyczny plan działania, aby rozwiązywać spory

Utwórz wspólny kalendarz, aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję zadań i obowiązków rodzicielskich

✅ Idealne dla: Współrodziców poszukujących jasnego, elastycznego i opartego na współpracy sposobu zarządzania wspólnymi obowiązkami rodzicielskimi i zachowania spójności w zakresie odpowiedzialności

23. Szablon umowy o zwolnieniu z odpowiedzialności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ogranicz odpowiedzialność i dokumentuj umowy dotyczące ryzyka, korzystając z szablonu umowy o zwolnieniu z odpowiedzialności ClickUp

Szablon umowy o zwolnieniu z odpowiedzialności ClickUp pomaga firmom lub dostawcom usług stworzyć umowę, która określa zakres odpowiedzialności stron. Ustala jasne zwolnienie z odpowiedzialności, zapewniając, że jedna strona zgadza się nie pociągać drugiej strony do odpowiedzialności za potencjalne ryzyko związane z określonymi usługami lub działaniami.

Możesz łatwo sporządzić zakres umowy, zaznaczyć wszelkie wyjątki, wypełnić warunki odszkodowania i wyjaśnić, która strona jest odpowiedzialna za określone ryzyka lub zdarzenia.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dokumentuj działania i usługi objęte umową

Z łatwością sporządź listę przepisów prawnych mających zastosowanie do umowy

Jasno określ rodzaje ochrony, w tym odszkodowania lub zrzeczenia się

✅ Idealne dla: firm pragnących sformalizować umowy, które wiążą się z potencjalnym ryzykiem, zapewniając wszystkim stronom świadomość ich obowiązków i zakresu ochrony przed odpowiedzialnością

24. Szablon umowy małżeńskiej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal warunki małżeńskie dotyczące finansów, majątku i obowiązków dzięki szablonowi umowy małżeńskiej ClickUp

Szablon umowy małżeńskiej ClickUp to uporządkowany dokument prawny, który pomaga parom określić ich prawa, obowiązki i kwestie finansowe przed zawarciem małżeństwa. Zawiera sekcje dotyczące własności majątku, podziału długów, wsparcia małżonka, małoletnich dzieci oraz okoliczności, które mogą prowadzić do rozwodu.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Uprość złożone kwestie, takie jak zarobki, ubezpieczenie zdrowotne i ustalenia bankowe

Skorzystaj z gotowego formatu, który eliminuje niejasności z tego bardzo delikatnego procesu

Ustal wspólne cele ClickUp , aby dostosować wzajemne oczekiwania

✅ Idealne dla: Par, które chcą proaktywnie zająć się logistyką ślubu i stworzyć przejrzystą, zgodną z prawem umowę przed zawarciem związku małżeńskiego

25. Szablon przeglądu umowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wspólnie przeglądaj, komentuj i zatwierdzaj umowy dzięki szablonowi przeglądu umów ClickUp

Szablon przeglądu umowy ClickUp to potężny obszar roboczy zaprojektowany w celu uproszczenia i uporządkowania całego procesu zarządzania umowami. Każdy widok jest starannie skonstruowany przy użyciu niestandardowych pól, etykiet i statusów ClickUp, co ułatwia zidentyfikowanie elementów wymagających poprawek, zatwierdzonych elementów oraz aktualnego etapu umowy.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Widok Lista wszystkich umów zawiera kompletny przegląd umów i grupuje je według „typu działalności”, co ułatwia śledzenie

W widoku Tablica procesu przeglądu umów każda umowa jest wyświetlana jako karta zadania z podświetlonymi polami niestandardowymi, które ułatwiają odniesienie się do nich

Wystarczy kliknąć kartę zadania, aby wyświetlić szczegółowe informacje o umowie, a następnie przeciągnąć i upuścić kartę do odpowiedniej kolumny, aby zaktualizować status umowy

✅ Idealne dla: Przedsiębiorców i liderów firm, którzy chcą zachować nadzór nad umowami kontraktowymi

📮 ClickUp Insight: 46% pracowników umysłowych korzysta z czatu, notatek, narzędzi do zarządzania projektami i dokumentacji zespołowej, aby śledzić swoją pracę. Ich zadania są rozproszone na różnych platformach, co utrudnia organizację pracy. Jako aplikacja do pracy, która obejmuje wszystko, ClickUp łączy to wszystko w jedno. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie projektami za pomocą poczty e-mail ClickUp, notatki ClickUp, czat ClickUp i ClickUp Brain, cała Twoja praca jest scentralizowana w jednym miejscu, można ją przeszukiwać i płynnie łączyć. Pożegnaj się z nadmiarem narzędzi — powitaj wydajność bez wysiłku.

26. Szablon aneksu do umowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wprowadź formalne zmiany do istniejących umów bez konieczności przepisywania wszystkiego od nowa, korzystając z szablonu ClickUp „Dodatek do umowy”

Szablon aneksu do umowy ClickUp sprawia, że dokumentowanie zmian w umowie i zarządzanie nimi jest niezwykle proste. Niezależnie od tego, czy chodzi o dodanie klauzul, aktualizację warunków czy wyjaśnienie kluczowych punktów, ten szablon zapewnia, że wszystkie strony pozostają zawsze zgodne.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dokumenty ClickUp ułatwiają tworzenie, edytowanie i przechowywanie aneksów do umów bezpośrednio w obszarze roboczym

Współpracuj z interesariuszami w czasie rzeczywistym, dodawaj komentarze i upewnij się, że każda klauzula została sprawdzona przed sfinalizowaniem umowy

Widok tablicy w ClickUp pomaga wizualnie zorganizować każdy krok procesu dodawania załączników, niezależnie od tego, czy są one w fazie projektu, przeglądu czy podpisania, ułatwiając monitorowanie postępów na pierwszy rzut oka

✅ Idealne dla: Prawników, kierowników projektów i właścicieli firm, którzy często modyfikują umowy i potrzebują szybkiego, uporządkowanego sposobu dokumentowania tych zmian

Twórz jasne i profesjonalne umowy dzięki ClickUp

Chcesz zawrzeć umowę z klientem, określić oczekiwania zespołu lub nakreślić partnerstwo? ClickUp działa jak idealne oprogramowanie do zarządzania umowami, w którym umowy, komentarze, terminy i działania następcze są dostępne w jednym miejscu.

Gotowe do użycia szablony zapewniają prosty i uporządkowany sposób tworzenia, udostępniania i przechowywania wszelkiego rodzaju umów. Wystarczy wybrać potrzebny szablon, dostosować go do własnych warunków i wysłać.

Ponadto, jeśli potrzebujesz pomocy w kontrolowaniu wszystkiego, ClickUp Brain zapewnia podpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji, które pomogą Ci ustalić priorytety, wykryć przeszkody i zapewnić płynny przebieg procesu.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i uprość swoje umowy, porozumienia i wszystko, co się z nimi wiąże.