Free Professional Social Media Proposal Template to Win Clients

Dlaczego niektórzy menedżerowie mediów społecznościowych zdobywają dobrze płacących klientów, a inni pozostają w cieniu?

To proste: wszystko zależy od prezentacji.

65% liderów marketingu twierdzi, że powiązanie kampanii społecznościowych z celami biznesowymi jest kluczem do uzyskania akceptacji. Jednak Twoja oferta prawdopodobnie zostanie odrzucona, jeśli nie spełni tych wymagań. Potrzebujesz czegoś uporządkowanego, strategicznego i krzyczącego o wynikach.

Zebraliśmy listę darmowych szablonów ofert dotyczących mediów społecznościowych. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, czy pełnoprawną agencją, odpowiednia prezentacja może zmienić „może” w „do zrobienia”

Pobierz darmowy szablon poniżej i zaimponuj klientom swoimi celami marketingowymi. Następnie bez wysiłku zarządzaj każdą kampanią, zadaniem i osią czasu w ClickUp.

Czym są szablony ofert dotyczących mediów społecznościowych?

Szablony ofert dotyczących mediów społecznościowych to gotowe dokumenty, które pomagają marketerom, freelancerom i agencjom w jasny i strategiczny sposób przedstawiać swoje usługi potencjalnym klientom.

Pomagają dostosować ofertę do wyzwań klientów i podkreślają, w jaki sposób Twoje podejście zapewnia wymierne wyniki. Dzięki wstępnie sformatowanym sekcjom szablony te ułatwiają profesjonalną prezentację celów, strategii i wyników, pomagając zdobyć klientów bez straty czasu.

👀 Czy wiesz, że... 40% konsumentów uważa, że marki, które podążają za trendami wirusowymi, są fajne, ale 33% uważa to za żenujące.

Co sprawia, że szablon oferty dotyczącej mediów społecznościowych jest dobry?

Idealny szablon oferty marketingowej w mediach społecznościowych zawiera wszystkie kluczowe elementy skutecznej strategii mediów społecznościowych. Zawiera streszczenie, opis problemu, proponowane rozwiązanie, określone cele, osie czasu, budżety i jasne wezwanie do działania.

Możesz przekazać swoją propozycję wartości, dostosowując te propozycje projektów do indywidualnych celów każdego klienta — zwiększenie zaangażowania, wzrost liczby obserwujących, uruchomienie nowej kampanii i nie tylko.

Krótko mówiąc, te szablony mediów społecznościowych pomogą Ci zaprezentować swoje usługi jako rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta, poprzeć je konkretnymi celami i osiami czasu, uzasadnić budżet i skłonić klienta do podjęcia decyzji

👀 Czy wiesz, że... 83% marketerów uważa , że media społecznościowe zwiększyły rozpoznawalność ich marki. Co więcej, 73% odnotowało wzrost ruchu na stronie, a 65% zauważyło wzrost liczby potencjalnych klientów.

Szablony ofert dotyczących zarządzania mediami społecznościowymi

Załóżmy, że zajmujesz się jednocześnie uruchomieniem trzech kampanii, przygotowaniem dwóch raportów dla klientów i ostatnią zmianą kalendarza treści. Bez oprogramowania do zarządzania ofertami musiałbyś przełączać się między dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi, wątkami czatu i być może modlitwą.

Już nie musisz, mamy tutaj szablon do każdego zastosowania.

1. Szablon tablicy do prezentacji projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szablon projektu ClickUp na tablicę

65% firm z listy Fortune 500 w Ameryce Północnej korzysta z tablic do współpracy, ponieważ myślenie wizualne pomaga zespołom szybciej dostosowywać się i komunikować pomysły.

Szablon tablicy do propozycji projektu ClickUp również służy do podobnych celów. Zapewnia interaktywne pole do mapowania celów projektu, definiowania obowiązków oraz wizualnego śledzenia osi czasu i budżetów.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zajmij się kluczowymi elementami oferty, korzystając z intuicyjnej listy kontrolnej

Scentralizuj współpracę interesariuszy dzięki przypisanym rolom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Podziel złożone pomysły projektowe na łatwe do przyswojenia, wizualne segmenty

📌 Idealny dla: Wczesnych etapów planowania, kiedy specjaliści ds. marketingu cyfrowego muszą przeprowadzić burzę mózgów, uporządkować i zaprezentować pomysły w formacie, który angażuje interesariuszy i zachęca do przekazywania opinii.

2. Szablon oferty usług ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szablon oferty usług ClickUp

Opisz swoją ofertę, sposób jej realizacji i jej znaczenie za pomocą szablonu oferty usług ClickUp. Możesz zaprezentować studia przypadków, wyniki usług, osie czasu i struktury cenowe, aby zachować przejrzystość podczas komunikacji z klientem.

Ten szablon umożliwia:

Śledź komunikację z klientami i zatwierdzenia w scentralizowanym pulpicie nawigacyjnym

Użyj pól niestandardowych , aby podkreślić cechy wyróżniające każdą ofertę usług

Automatycznie przypisuj zadania związane z tworzeniem i przeglądem ofert do wewnętrznych zespołów w ekosystemie ClickUp

📌 Idealne dla: Agencji i konsultantów oferujących usługi cykliczne lub niestandardowe, którzy potrzebują powtarzalnego, ale spersonalizowanego sposobu prezentacji swojej oferty.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony planowania mediów dla zespołów społecznościowych

3. Szablon oferty dla agencji kreatywnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu oferty dla agencji kreatywnej ClickUp, aby zdobyć klientów stylem i treścią

Skorzystaj z szablonu oferty dla agencji kreatywnej ClickUp, aby zdobyć klientów stylem i treścią

Szablon oferty dla agencji kreatywnej ClickUp stawia na kreatywność i prezentację portfolio. Sekcje przeznaczone na tablice inspiracji, koncepcje wizualne, zasoby i briefy kreatywne sprawiają, że jest on atrakcyjny dla klientów poszukujących innowacyjnych projektów, a nie tylko strategii.

Możesz:

Śledź status ofert od wersji roboczej do zatwierdzenia dzięki wbudowanym niestandardowym cyklom pracy

Współpracuj z klientami, korzystając z komentarzy i opinii w czasie rzeczywistym

Prezentuj kreatywne projekty z podglądem wizualnym i osią czasu

📌 Idealny dla: Kreatywnych zespołów przedstawiających klientom projekty brandingowe, wizualne lub multimedialne z wyczuciem stylu.

Dzięki ClickUp dla marketingu briefy kampanii, opinie interesariuszy, kalendarze społecznościowe, a nawet pulpity wydajności w czasie rzeczywistym pozostają w tej samej przestrzeni. Możesz umieszczać propozycje na gotowej tablicy, planować wyniki wraz z zespołem, przydzielać zadania podczas sesji burzy mózgów i dostarczać dopracowany plan przed końcem dnia.

4. Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbieraj odpowiedzi dostawców za pomocą uporządkowanych widoków zadań i formularzy w szablonie zapytania ofertowego ClickUp

Szablon zapytania ofertowego ClickUp zmienia zasady gry. W przeciwieństwie do szablonów, które reklamują Twoje usługi, ten jest przeznaczony dla osób, które są po stronie odbiorcy — proszą innych o złożenie oferty. Dzięki temu szablonowi możesz również szybko odpowiadać na przesłane zapytania ofertowe.

Użyj tego szablonu, aby:

Śledź terminy wszystkich ofert dzięki wbudowanym osiom czasu, kamieniom milowym i przypomnieniom

Wizualizuj cykl pracy RFP w wielu widokach, dostosowując go do preferowanego stylu pracy swojego zespołu

Porównaj oferty obok siebie, korzystając z pól niestandardowych do oceny

📌 Idealne dla: osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie lub kierowników projektów, którzy muszą zarządzać ofertami od dostawców lub partnerów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli nie chcesz korzystać z oprogramowania do planowania marketingowego, dostosuj szablony do wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem mediami społecznościowymi, takich jak kampanie promocyjne, planowanie treści lub ustalanie budżetu.

5. Szablon oferty marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skoncentruj się na sprzedaży swojej strategii dzięki szablonowi oferty marketingowej ClickUp

Potrzebujesz profesjonalnie wyglądających planów marketingowych, które przyniosą efekty?

Szablon oferty marketingowej ClickUp łączy strategiczną przewagę z taktycznymi szczegółami i analizą konkurencji, aby pomóc Ci zsynchronizować cele marketingowe bezpośrednio z celami biznesowymi i osiągnąć konkretne cele.

Ten szablon umożliwia:

Określ grupę docelową i pozycję, aby zaprezentować trafność i precyzję swojej strategii marketingowej dotyczą cej treści

Mapy osi czasu i kluczowych kamieni milowych z widokiem Gantta oraz terminami, aby uzyskać przejrzysty plan realizacji

Podziel budżety i ceny za pomocą pól niestandardowych, aby wyjaśnić koszty działań marketingowych

📌 Idealny dla: Specjalistów ds. marketingu przedstawiających strategie kampanii lub usługi klientom i wewnętrznym interesariuszom.

6. Szablon oferty kampanii ClickUp

Podczas gdy oferta marketingowa oferuje szerszy widok, szablon oferty kampanii ClickUp skupia się na pojedynczych kampaniach.

Ten szablon kampanii strategii promocyjnej ma bardziej wyrazisty, krótkoterminowy charakter i zapewnia przestrzeń na kreatywną strategię, osie czasu uruchomienia, szacunki budżetu i plany testów.

Ten szablon umożliwia:

Zbierz pomysły na kampanię, korzystając z tablic ClickUp , aby uporządkować cele

Zbadaj i udokumentuj swoją grupę docelową w dedykowanych zadaniach, aby spersonalizować swoją ofertę

Monitoruj skuteczność kampanii po jej uruchomieniu za pomocą automatyzacji ClickUp i śledzenia statusu, aby ocenić wyniki

📌 Idealny dla: osób odpowiedzialnych za marketing, specjalistów ds. reklamy i zespołów ds. rozwoju, które realizują krótkoterminowe lub sezonowe kampanie.

Jodi Salice, dyrektor kreatywny w United Way Suncoast, ocenił ClickUp:

Nie mogę się nachwalić tego rozwiązania. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnorodnym funkcjom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie ma żadnych wad.

Nie mogę się nachwalić tego rozwiązania. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnym rodzajom śledzenia i widoków, z ClickUp po prostu nie można się pomylić.

7. Szablon oferty handlowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj wszystkie szczegóły swojej oferty w szablonie oferty handlowej ClickUp

Szablon oferty handlowej ClickUp to połączenie oferty i umowy sprzedaży. Wyróżnia go nacisk na finanse i zwrot z inwestycji oraz wbudowane narzędzia do szacowania kosztów projektu, prognozowania wyników i zarządzania poziomami cen.

Skorzystaj z tego szablonu, aby:

widoków Organizuj i śledź etapy ofertowania za pomocą niestandardowych statusów

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu i interesariuszami, aby przeglądać, edytować i komentować dokumenty

Śledź swoją ofertę od momentu przedstawienia do rozpoczęcia projektu w uporządkowanym formacie

📌 Idealny do: Transakcji biznesowych o dużej wartości, obejmujących duże kontrakty, zestawienia cenowe i kwestie prawne.

8. Szablon opisu projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień rozproszone pomysły w spójną, przekonującą historię dzięki szablonowi narracji projektu ClickUp

Nie każda oferta dotyczy sprzedaży. Szablon opisu projektu ClickUp koncentruje się na opowiadaniu historii, aby udokumentować pochodzenie projektu, cele, oczekiwany wpływ i metodologię. Tworzysz przekonującą narrację wokół swojej strategii i wartości, aby przekazać dlaczego i co.

Szablon ten możesz wykorzystać do:

Opisz długoterminowy wpływ projektu w przejrzystym formularzu, aby przyciągnąć uwagę decydentów

Zaprezentuj wartość osobistą lub społeczną projektów, przedstawiając ich rzeczywiste zastosowania i korzyści

Przedstaw plany techniczne w formie atrakcyjnych historii dla osób nieposiadających wiedzy technicznej lub partnerów społecznościowych

📌 Idealny do: wniosków o dotacje, wniosków o finansowanie organizacji non-profit lub projektów badawczych, w których nacisk kładzie się na jasność narracji i zgodność z misją.

Wykorzystaj ClickUp Brain, aby uzyskać natychmiastowe oferty dotyczące mediów społecznościowych

9. Szablon zarządzania umowami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu zarządzania umowami ClickUp, aby uzyskać przejrzystą, zgodną z przepisami dokumentację, którą można wspólnie edytować

W przeciwieństwie do innych szablonów skupiających się na prezentacji, szablon zarządzania umowami ClickUp koncentruje się na tym, co dzieje się po przyjęciu oferty. Funkcje takie jak etykietowanie, przesyłanie dokumentów, pola niestandardowe i monitorowanie statusu chronią Twoją transakcję w dłuższej perspektywie.

Ten szablon pomoże Ci:

Śledź cykl życia umów od projektu do realizacji i przedłużenia dzięki przejrzystym etykietom statusu

Zautomatyzuj przypomnienia o odnowieniu, aby uniknąć wygaśnięcia umów lub utraty możliwości

Rejestruj wskaźniki realizacji umów, aby oceniać relacje z dostawcami/klientami w czasie

📌 Idealne dla: działów prawnych, kierowników operacyjnych lub agencji zarządzających wieloma umowami lub długoterminowymi zobowiązaniami wobec klientów.

10. Szablon planu treści mediów społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień szablon planu treści mediów społecznościowych ClickUp w kalendarz redakcyjny swoich marzeń

Tworzenie i planowanie treści społecznościowych może być chaotyczne. Dlatego szablon planu treści mediów społecznościowych ClickUp dzieli platformy, typy treści, cele i harmonogramy publikacji na łatwą w nawigacji ścieżkę treści.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Opracuj filary i tematy treści, aby zapewnić spójność marki na wszystkich platformach

Wspólnie zbierajcie pomysły i oznaczajcie je etykietami według statusu lub członka zespołu, aby utrzymać cykl pracy związany z tworzeniem treści

Wykorzystaj ponownie ponadczasową zawartość, oznaczając najlepsze pomysły do ponownego wykorzystania

📌 Idealny dla: Menedżerów mediów społecznościowych i zespołów ds. treści, którzy potrzebują jasnego planu publikacji.

🧠 Ciekawostka: Facebook był pierwszym serwisem społecznościowym, który osiągnął miliard użytkowników, ale nie poprzestał na tym. Obecnie Meta jest właścicielem czterech platform, z których każda ma ponad miliard aktywnych użytkowników miesięcznie: Facebook, WhatsApp, Messenger i Instagram.

11. Szablon kampanii w mediach społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu kampanii w mediach społecznościowych ClickUp, gdy „zwykłe publikowanie” nie wystarcza

Podczas gdy plan treści zajmuje się codziennymi postami, szablon kampanii w mediach społecznościowych ClickUp koncentruje się na ważnych wydarzeniach. Wykorzystaj go do planowania wieloplatformowych kampanii społecznościowych z określonymi celami, wskaźnikami wydajności, kreatywnymi zasobami i osiami czasu promocji.

Ten łatwy w użyciu szablon pozwala na:

Planuj wprowadzanie treści na różnych platformach z koordynacją terminów i zadań

Dostosuj cele kampanii do celów biznesowych dzięki mierzalnym wskaźnikom

Przeprowadź analizę post mortem dzięki wbudowanym polom do refleksji i raportowania

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych i menedżerów marek prowadzących ukierunkowane kampanie z określonymi celami i harmonogramem uruchomienia.

12. Szablon oferty budżetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź szczegółowe wydatki, aby uzyskać zestawienie kosztów w szablonie propozycji budżetu ClickUp

Zamiast zasypywać interesariuszy arkuszami kalkulacyjnymi, szablon propozycji budżetu ClickUp zawiera zestawienie przewidywanych kosztów, zwrotu z inwestycji i uzasadnienia finansowego.

Skorzystaj z tego szablonu oferty budżetowej, gdy główną przeszkodą jest zatwierdzenie finansowania, np. w przypadku wewnętrznych prezentacji lub wniosków o finansowanie na poziomie zarządu.

Uprość swoją pracę dzięki temu szablonowi. Wykorzystaj go do:

Oszacuj i uzasadnij koszty projektu dzięki przejrzystym pozycjom i podsumowaniom budżetu

Prognozuj zwrot z inwestycji i scenariusze budżetowe w oparciu o różne poziomy finansowania

Prezentuj dane finansowe zespołom spoza działu finansowego w wizualny i łatwy do zrozumienia sposób

📌 Idealne dla: Założycieli start-upów, kierowników zespołów i specjalistów ds. finansów tworzących oferty budżetowe i koncentrujących się na alokacji zasobów.

📖 Przeczytaj również: Narzędzia AI do generowania podpisów do mediów społecznościowych i treści wideo

13. Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj dostęp do widoku 360° swojej strategii mediów społecznościowych w szablonie kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Pomyśl o szablonie kalendarza mediów społecznościowych ClickUp jako o głównej osi czasu Twoich treści społecznościowych. Oferuje on widok wszystkich zaplanowanych wydarzeń w formie kalendarza i zawiera funkcję planowania metodą „przeciągnij i upuść”, przypomnienia oraz filtry specyficzne dla poszczególnych platform.

Wykorzystaj ten szablon i:

Planuj posty według platformy i strefy czasowej, aby uniknąć konfliktów i nakładania się treści

Wizualizuj luki w treści lub nadmierną publikację dzięki widokowi kalendarza treści miesięcznego/tygodniowego

Zintegruj z narzędziami analitycznymi w pulpicie ClickUp, aby dostosować publikowanie na podstawie wzorców zaangażowania

📌 Idealne dla: koordynatorów mediów społecznościowych, agencji i freelancerów zarządzających harmonogramami publikacji w wielu kanałach.

14. Zaawansowany szablon ClickUp dla mediów społecznościowych

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z zaawansowanego szablonu ClickUp dla mediów społecznościowych, aby w ciągu kilku sekund przełączać się między strategią wysokiego poziomu a przytłaczającymi zadaniami związanymi z treścią

Zespoły oparte na danych, które chcą dostosować strategie w oparciu o wyniki, a nie przeczucia, powinny wybrać szablon ClickUp Social Media Advanced. Wyróżnia się on głębszą integracją i możliwościami raportowania, których brakuje w podstawowych szablonach planowania.

Oszczędzaj czas dzięki temu szablonowi i:

Planuj, publikuj i analizuj posty bez konieczności przełączania się między narzędziami lub arkuszami kalkulacyjnymi

Połącz wskaźniki KPI i pulpity wydajności z kampaniami społecznościowymi w czasie rzeczywistym, aby uzyskać kompletny przegląd sytuacji

Przeprowadzaj kwartalne audyty mediów społecznościowych i przeglądy wyników dzięki wbudowanym widokom raportowania

📌 Idealne dla: Teams poszukujących zaawansowanej analityki, śledzenia zaangażowania, segmentacji platform i raportowania na poziomie kampanii.

15. Szablon agencji marketingu społecznościowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skup się na rozwijaniu kont zamiast na ich pozyskiwaniu dzięki szablonowi ClickUp dla agencji marketingu społecznościowego

Skaluj zawartość treści dla różnych marek dzięki szablonowi ClickUp dla agencji marketingu społecznościowego. Zawiera pulpity klientów, obszary robocze kampanii, cykle pracy związane z recenzowaniem oraz narzędzia do raportowania, które pozwalają zarządzać zmiennymi elementami bez utraty kontroli.

Dostosuj ten szablon, aby:

Udostępniaj klientom pulpity nawigacyjne do zatwierdzania, sprawdzania statusu i aktualizacji kampanii

Współpracuj z zespołami wewnętrznymi i klientami, kontrolując dostęp

Ustal zakres usług i osie czasu, aby zapobiec rozszerzaniu zakresu projektu

📌 Idealny dla: Scenariuszy z wieloma klientami i platformami, gdzie kluczowa jest wydajność i niestandardowe dostosowanie.

👀 Czy wiesz, że... 86% marketerów korzysta z Facebooka do celów marketingowych, co czyni go najpopularniejszym wyborem. Kolejne miejsce zajmuje Instagram z wynikiem 79%, a LinkedIn plasuje się na trzecim miejscu z wynikiem 65%.

16. Szablon oferty dotyczącej mediów społecznościowych autorstwa Sprout Social

za pośrednictwem Sprout Social

Szablon oferty usług w mediach społecznościowych Sprout Social opiera się na zasadzie strategicznej perswazji. W dużym stopniu wykorzystuje oparte na danych opowiadanie historii, umożliwiając agencjom i freelancerom powiązanie każdej usługi z rzeczywistym zwrotem z inwestycji.

Ten szablon zawiera strukturę, która pozwoli Ci:

Zbuduj wiarygodność dzięki wstępnie wypełnionym wskaźnikom, które odzwierciedlają typowe KPI w różnych branżach

Połącz usługi związane z ofertami bezpośrednio z funkcjami raportowania Sprout, aby pokazać wymierne wyniki

Zintegruj zalecenia dotyczące konkretnych platform w oparciu o kanały społecznościowe klienta

📌 Idealne dla: Teams korzystających z Sprout Social, którzy chcą przedstawić wyniki audytu mediów społecznościowych w celu poparcia swojej strategii.

17. Szablon oferty marketingowej w mediach społecznościowych autorstwa PandaDoc

za pośrednictwem PandaDoc

Szablon oferty marketingowej w mediach społecznościowych PandaDoc zawiera wbudowane podpisy elektroniczne, tabele cenowe i narzędzia do budowania marki w eleganckim, interaktywnym formacie. Zamienia oferty w interaktywne dokumenty sprzedażowe.

Skorzystaj z tego szablonu, aby:

Zautomatyzuj tworzenie umów z danymi klienta dzięki integracji CRM PandaDoc

Przyspiesz zawieranie transakcji dzięki wbudowanym polom podpisu elektronicznego i płatności

Śledź, jak długo oferta była otwarta i kiedy, dzięki analizom

📌 Idealne dla: Agencji i freelancerów zorientowanych na sprzedaż, którzy chcą pozyskać klientów z mediów społecznościowych dzięki automatyzacji ofert i podpisom cyfrowym.

18. Szablon oferty dotyczącej mediów społecznościowych autorstwa Proposify

za pośrednictwem Proposify

Szablon oferty mediów społecznościowych Proposify działa w oparciu o psychologię sprzedaży. Pozwala on na przedstawienie wielkich pomysłów w uporządkowany sposób i poprowadzenie potencjalnego klienta przez lejek konwersji w ramach dokumentu.

Skorzystaj z tego uporządkowanego podejścia, aby:

Stwórz przekonujący przepływ propozycji z wizualnymi kamieniami milowymi i umieszczeniem CTA

Osadź tabele cenowe z opcjonalnymi pakietami, aby zwiększyć sprzedaż usług

Dodaj filmy wyjaśniające, aby przedstawić strategie w kontekście i ograniczyć liczbę wymian wiadomości

📌 Idealne dla: Kreatywnych profesjonalistów, którzy chcą mieć kontrolę nad estetyką i interaktywną współpracę w procesie sprzedaży.

📮 ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła codziennie od 0 do 10 wiadomości. Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub przemyślane rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, a ważne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. za pośrednictwem poczty e-mail). Aby uniknąć niepotrzebnego przełączania się między platformami i kontekstami, potrzebujesz aplikacji do pracy, która zawiera wszystko, np. ClickUp, łączącą projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki sztucznej inteligencji AI, która pomaga pracować wydajniej.

19. Szablon oferty marketingowej w mediach społecznościowych autorstwa Hootsuite

za pośrednictwem Hootsuite

Ten szablon oferty marketingowej w mediach społecznościowych jest odpowiedni, jeśli już pracujesz w ekosystemie Hootsuite. Jest przydatny w przypadku strategii wielokanałowych, które wymagają mapowania celów, zarysu treści, logiki planowania i wskaźników oceny.

Ten szablon umożliwia:

Zsynchronizuj wyniki oferty z harmonogramem publikacji Hootsuite

Prezentuj uporządkowane osie czasu kampanii wraz z kamieniami milowymi i wskaźnikami KPI

Zapewnij potencjalnym klientom wbudowane plany oceny wydajności, korzystając z Hootsuite Analytics

📌 Idealne dla: Zespołów znających się na danych, które już korzystają z zestawu narzędzi marki Hootsuite do realizacji zadań.

20. Szablon oferty zarządzania mediami społecznościowymi autorstwa SocialBee

za pośrednictwem SocialBee

Szablon oferty zarządzania mediami społecznościowymi uwzględnia proces wdrażania klienta w ofercie. Zawiera podgląd cyklu pracy, harmonogram komunikacji i plan tworzenia treści, co zapewnia przejrzystość.

Wykorzystaj ten szablon, aby:

Prezentuj miesięczne wyniki w zakresie treści, harmonogramów i raportowania

Wizualizuj osie czasu cyklu pracy od momentu rozpoczęcia współpracy do cyklu przeglądu

Dołącz zasady komunikacji i oczekiwania dotyczące terminów realizacji wraz z referencjami klientów jako dowodem

📌 Idealny dla: freelancerów lub małych agencji oferujących kompleksowe zarządzanie mediami społecznościowymi i chcących budować zaufanie klientów od pierwszego kontaktu.

21. Szablon oferty dotyczącej mediów społecznościowych autorstwa Indeed

za pośrednictwem Indeed

Szablon oferty dotyczącej mediów społecznościowych Indeed wyróżnia się procesem ukierunkowanym na rekrutację. Koncentruje się na mediach społecznościowych jako narzędziu przyciągania talentów, łącząc strategie marketingowe rekrutacji z targetowaniem platform, zapewniając zespołom rekrutacyjnym zasoby potrzebne do prowadzenia kampanii wewnętrznych.

Zacznij korzystać z tego szablonu, aby:

Zaproponuj kampanie rekrutacyjne w mediach społecznościowych, kierowane do osób na niszowe stanowiska

Dostosuj cele rekrutacyjne do celów marketingowych marki

Opracuj strategię treści dostosowaną do zaangażowania kandydatów i warunków umowy

📌 Idealne dla: menedżerów ds. budowania marki pracodawcy, konsultantów ds. marketingu HR lub agencji tworzących kampanie rekrutacyjne w mediach społecznościowych.

22. Szablon oferty dotyczącej mediów społecznościowych autorstwa Later

za pośrednictwem Later

Szablon oferty dotyczącej mediów społecznościowych obejmuje wizualną narrację dla platform takich jak Instagram, TikTok i Pinterest. Zawiera układy do tworzenia scenariuszy treści, prezentacji koncepcji estetycznych i podkreślania współpracy z influencerami.

Ten szablon pomoże Ci:

Określ kluczowe wskaźniki wydajności za pomocą wbudowanych ram analitycznych

Lista kolejnych kroków dotyczących przeglądu, poprawek i rozpoczęcia projektu

Określ dokładne wyniki, w tym częstotliwość i platformę, aby osiągnąć cele w mediach społecznościowych

📌 Idealne dla: menedżerów ds. budowania marki pracodawcy, konsultantów ds. marketingu HR lub agencji tworzących kampanie rekrutacyjne w mediach społecznościowych.

Twórz lepsze oferty dzięki szablonom ClickUp

Prezentujesz kreatywną kampanię lub zarządzasz usługami w mediach społecznościowych? Odpowiedni szablon oferty może zaoszczędzić wiele godzin i pomóc pokonać konkurencję. Te 22 unikalne i zorientowane na działanie szablony stanowią zestaw narzędzi przydatnych w każdej sytuacji.

Mała wskazówka: jeśli pracujesz w dużym zespole lub chcesz wdrożyć te szablony w skalowalnym ekosystemie, przejdź na ClickUp. Jego wszechstronne możliwości zarządzania i ponad 1000 integracji ClickUp pomogą Ci lepiej wykorzystać te frameworki.

Nie trać więc czasu i zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!