13 najlepszych programów do zarządzania projektami kreatywnymi na rok 2026

Branża kreatywna sprzedała nam marzenie o czystej sztuce, ale zamiast tego dostarczyła arkusze kalkulacyjne i aktualizacje statusu. Nie jesteś sam, jeśli zastanawiałeś się, czy istnieje sposób na wykonywanie wartościowej pracy twórczej bez tonięcia w administracyjnych piaskach ruchomych.

Okazuje się, że odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi może przywrócić Ci karierę, o której marzyłeś.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy najlepsze narzędzia do zarządzania projektami kreatywnymi, które zapewniają swobodny przepływ pomysłów, porządek w opiniach i realizację projektów zgodnie z planem, nie hamując przy tym Twojej kreatywności.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi w skrócie

Oto tabela porównująca wszystkie opcje oprogramowania do zarządzania projektami kreatywnymi. 📊

Narzędzie Najlepsze do Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zespoły kreatywne i agencje każdej wielkości, które potrzebują konfigurowalnego, kompleksowego obszaru roboczego Tablice, dokumenty, wsparcie AI, współpraca zespołowa, śledzenie czasu, pulpity do raportowania, szablony wizualne, narzędzia do weryfikacji Dostępny bezpłatny plan; niestandardowe opcje dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Wrike Wewnętrzne i wielofunkcyjne zespoły marketingowe zarządzające kampaniami o dużej skali w małych i średnich przedsiębiorstwach Weryfikacja i zatwierdzanie, Work Intelligence AI, formularze zgłoszeniowe, integracje z systemami DAM Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Notion Zespoły redakcyjne i kreatywne w średnich i dużych przedsiębiorstwach, które mają szczególne potrzeby w zakresie dokumentacji Szablony niestandardowe, Notion AI, baza wiedzy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Basecamp Zespoły stawiające na pierwszym miejscu komunikację z klientami w małych i średnich agencjach oraz firmach konsultingowych Dostęp dla klientów, wykresy Hill Charts, fora dyskusyjne, raporty, śledzenie zadań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika Trello Projektanci wizualni, freelancerzy i twórcy, którzy preferują cykle pracy w stylu Kanban Tablice Kanban, okładki kart, dodatki, widok osi czasu Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie za użytkownika FunctionFox Małe studia kreatywne i freelancerzy, którzy potrzebują funkcji śledzenia czasu pracy i kalkulacji kosztów zleceń Śledzenie budżetu, zarządzanie zaliczkami, prognoza zasobów Brak bezpłatnego planu lub wersji próbnej; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Workamajig Duże agencje kreatywne oferujące kompleksowe usługi, zarządzające całym procesem produkcji kreatywnej i rozliczeniami Portale dla klientów, szablony kalendarzy zawartości, współpraca z dostawcami Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 41 USD miesięcznie za użytkownika Nifty Zdalne zespoły kreatywne w dużych i średnich firmach, które potrzebują planowania projektów Plany działania, portfolio, asystent AI, wbudowana funkcja śledzenia czasu Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika nTask Średniej wielkości zespoły kreatywne o złożonych cyklach pracy i projektach wrażliwych na ryzyko Śledzenie problemów, planowanie ryzyka, zarządzanie spotkaniami, czat zespołowy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie za użytkownika ProProfs Projekt Małe i średnie zespoły kreatywne poszukujące prostego narzędzia do śledzenia projektów Tablice Kanban, wykresy Gantt, śledzenie czasu pracy, przypomnienia, fakturowanie Dostępny jest Free Plan; cena planu płatnego zaczyna się od 49,97 USD miesięcznie. Przepływ Małe agencje kreatywne i start-upy, które potrzebują spójności wizualnej w wielu projektach Obciążenie pracą zespołu, eksport do pliku CSV, listy kontrolne, interfejs użytkownika typu „przeciągnij i upuść” Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie za użytkownika Miro Hybrydowe zespoły kreatywne w małych i średnich firmach, które potrzebują rozwiązań do burzy mózgów i wizualnego mapowania projektów Tablice, Miro AI, notatki samoprzylepne, nagrania Talktrack Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Hive Działające w szybkim tempie zespoły ds. mediów, marketingu i projektowania realizujące kampanie w wielu formatach w agencjach Narzędzia do sprawdzania, asystent AI, szablony osi czasu, ustawienia wielu widoków Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 7 USD miesięcznie za użytkownika

Jak wybrać oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi?

Oto, co należy wziąć pod uwagę, analizując funkcje dobrego oprogramowania do zarządzania projektami kreatywnymi:

Intuicyjny interfejs i połączenia: Wybierz platformę z przejrzystym interfejsem użytkownika i płynnymi połączeniami z narzędziami takimi jak Adobe i Figma, aby usprawnić codzienną pracę

Wizualne widoki zadań i osi czasu: Daj pierwszeństwo oprogramowaniu, które oferuje tablice Kanban, wykresy Gantta i kalendarze, aby planować kampanie i mieć na oku terminy

Solidna funkcja przekazywania informacji zwrotnych i weryfikacji: Wybierz wbudowane narzędzia do adnotacji, śledzenie wersji i cykle pracy zatwierdzania, aby uprościć współpracę i ograniczyć liczbę poprawek

Niestandardowe cykle pracy i automatyzacja: Poszukaj elastycznych etapów, formularzy zgłoszeniowych i wyzwalaczy, które dostosowują się do Twojego procesu twórczego i ograniczają konieczność ręcznego wprowadzania zmian

Raportowanie i analityka w czasie rzeczywistym: Upewnij się, że narzędzie oferuje wizualne pulpity nawigacyjne, które pozwalają na bieżąco śledzić stan projektu, obciążenie zasobów i osie czasu.

Bezpieczne zarządzanie plikami i uprawnieniami: Zapewnij scentralizowany system do przechowywania, udostępniania i zarządzania zasobami kreatywnymi z kontrolowanym dostępem

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi

Oto nasze propozycje najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami kreatywnymi. 👇

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów kreatywnych potrzebujących konfigurowalnego, kompleksowego obszaru roboczego)

Znajdź odpowiedzi w całym swoim obszarze roboczym ClickUp dzięki ClickUp Brain

ClickUp zapewnia zespołom kreatywnym jedną elastyczną przestrzeń roboczą, która pozwala zająć się wszystkim. Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp zapewnia projektantom, specjalistom ds. marketingu i agencjom ogromną elastyczność, dostosowaną do ich indywidualnych procesów.

Zespoły projektowe wykorzystują ClickUp do scentralizowania wszystkich zasobów projektowych, opinii i zadań na jednej platformie do współpracy. Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym ułatwiają zbieranie pomysłów i briefów kreatywnych, gromadzenie opinii oraz szybkie wprowadzanie zmian bez utraty śladu po poprawkach lub pomysłach.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania agencjami kreatywnymi to idealne narzędzie do łatwego zarządzania projektami klientów, kampaniami i wewnętrznymi cyklami pracy. Na jednej platformie możesz scentralizować całą komunikację z klientami, zrównoważyć obciążenie pracą zespołów, współpracować między zespołami oraz tworzyć niestandardowe raporty.

Zobaczmy, jak to działa w praktyce. 🎬

Zaplanuj swoje kampanie marketingowe w ClickUp Przedstawiaj pomysły i formaty w jednym widoku, korzystając z map myśli ClickUp

Na wczesnym etapie planowania mapy myśli ClickUp oraz tablice ClickUp oparte na AI pomogą Ci połączyć strategię z realizacją. Wspólnie przeprowadzajcie burzę mózgów, dodawajcie notatki i obrazy, planujcie zależności i osie czasu oraz przekształcajcie najlepsze pomysły bezpośrednio w zadania w ClickUp.

Wprowadź swój plan produkcji w życie, korzystając z tablic ClickUp

W ramach funkcji zadań ClickUp możesz rozplanować każdy element projektu jako zadania i podzadania.

Na przykład w przypadku 15-sekundowego wideo zwiastunowego produktu tworzysz zadanie główne, a następnie dodajesz szczegółowe podzadania dotyczące zatwierdzenia koncepcji, napisania scenariusza, nagrania lektora, montażu i ostatecznego eksportu. Każdemu podzadaniu przypisana jest własna osia czasu, dzięki czemu każdy wie, co jest potrzebne i kiedy.

Następnie dodaj szczegółowe informacje do każdego zadania za pomocą pól niestandardowych i utwórz niestandardowe statusy zadań w ClickUp, aby odzwierciedlić sposób pracy Twojego zespołu — np. „trwa przegląd marki”, „oczekiwanie na prawa do użytkowania” lub „wysłane do lokalnych zespołów”. Pomaga to szybko przejrzeć i zrozumieć, na jakim etapie znajduje się każda część projektu.

Śledź każdy etap produkcji za pomocą zadań ClickUp

A jeśli chcesz pójść o krok dalej, wypróbuj ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI platformy. Pozwoli Ci to zaoszczędzić wiele godzin wysiłku dzięki:

Przeszukuj swoje obszary robocze, aby szybko udostępniać informacje o postępach w projekcie i aktualizacje zadań

Szybkie tworzenie treści wiadomości e-mail i komunikatów dla klientów i zespołów

Identyfikowanie przeszkód i opóźnień oraz sugerowanie, co należy potraktować priorytetowo w następnej kolejności

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak aktualizacje statusu, przydzielanie zadań i nie tylko

Pobierz bezpłatny szablon Uporządkuj swój proces twórczy dzięki szablonowi ClickUp Creative & Design

Przyspiesz swoje procesy dzięki szablonowi ClickUp Creative & Design. Zawiera on gotowe statusy, hierarchie zadań i pola, które pomogą Ci zarządzać briefami kreatywnymi, poprawkami, terminami i bibliotekami zasobów za jednym zamachem.

Szablon zawiera również wiele wbudowanych widoków, takich jak protokoły spotkań, proces twórczy i formularze zgłoszeń. Dzięki temu wszystko jest uporządkowane i łatwo dostępne.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wybierz sposób pracy: Wizualizuj swój cykl pracy za pomocą Wizualizuj swój cykl pracy za pomocą widoków ClickUp , takich jak Tablica do śledzenia postępów w tworzeniu zasobów, Kalendarz do śledzenia terminów, Lista do zadań produkcyjnych oraz Oś czasu do kampanii wieloetapowych

Twórz w tej samej przestrzeni: Twórz briefy, konspekty zawartości i notatki bezpośrednio w Twórz briefy, konspekty zawartości i notatki bezpośrednio w ClickUp Docs , połącz je z zadaniami i osiami czasu oraz udostępniaj jednym kliknięciem

Łatwe monitorowanie postępów: Śledź obciążenie zespołu, status zasobów i kamienie milowe kampanii w jednym widoku dzięki Śledź obciążenie zespołu, status zasobów i kamienie milowe kampanii w jednym widoku dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Szybciej generuj pomysły: Burza mózgów nad sloganami, tworzenie różnych wersji tekstów lub natychmiastowe przerabianie komunikatów za pomocą ClickUp Brain

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu: Wykorzystaj niestandardowe podpowiedzi, aby AI ClickUp na tablicach szybko generowała obrazy

Czatuj bez utraty kontekstu: udostępniaj szybkie aktualizacje, zadawaj pytania i podejmuj decyzje w czasie rzeczywistym za pomocą udostępniaj szybkie aktualizacje, zadawaj pytania i podejmuj decyzje w czasie rzeczywistym za pomocą czatu ClickUp , dokładnie tam, gdzie odbywa się praca

Recenzuj bez zamieszania: Dodawaj uwagi bezpośrednio do obrazów, wideo i plików, korzystając z Dodawaj uwagi bezpośrednio do obrazów, wideo i plików, korzystając z funkcji Proofing w ClickUp , dzięki czemu komentarze będą konkretne i jasne

Zbieraj szczegóły z wyprzedzeniem: Korzystaj z Korzystaj z formularzy ClickUp , aby gromadzić briefy, zapytania dotyczące zawartości lub dane do kampanii, a następnie automatycznie przekształcaj je w zadania

Zbierz wszystko w jednym miejscu: Skorzystaj z integracji ClickUp z ponad 1000 narzędzi, takich jak Figma, Google Drive, Dropbox, YouTube, Outlook, HubSpot, Box i inne, aby połączyć wszystkie swoje zadania w jednym miejscu

Ograniczenia ClickUp

Bogactwo funkcji i opcji dostosowywania ClickUp może początkowo przytłaczać, zwłaszcza zespoły, które dopiero zaczynają korzystać z zaawansowanego oprogramowania do zarządzania projektami kreatywnymi.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Ta recenzja na G2 mówi wszystko:

Jako założyciel agencji marketingu cyfrowego wypróbowałem wszystkie dostępne narzędzia do zarządzania projektami — ale żadne nie zapewniło mi takiej elastyczności, automatyzacji i struktury, jakiej potrzebowałem, jak ClickUp. Zarządzam zespołem pracującym zdalnie, który zajmuje się jednocześnie dziesiątkami kont klientów. ClickUp pomógł mi scentralizować kalendarze zawartości, zautomatyzować wdrażanie nowych pracowników za pomocą formularzy, śledzić zmiany, przydzielać zadania, a nawet skonfigurować pulpit nawigacyjny dla klientów. Niestandardowe widoki, automatyzacje, szablony i integracje pozwoliły mi zaoszczędzić niezliczone godziny. Ponadto udało mi się przekształcić moje systemy w produkty cyfrowe, które można sprzedawać — uczę nawet klientów, jak korzystać z ClickUp, aby rozwijać ich własne firmy.

Jako założyciel agencji marketingu cyfrowego wypróbowałem wszystkie dostępne narzędzia do zarządzania projektami — ale żadne nie zapewniło mi takiej elastyczności, automatyzacji i struktury, jakiej potrzebowałem, jak ClickUp. Zarządzam zespołem pracującym zdalnie, który zajmuje się jednocześnie dziesiątkami kont klientów. ClickUp pomógł mi scentralizować kalendarze zawartości, zautomatyzować wdrażanie nowych pracowników za pomocą formularzy, śledzić zmiany, przydzielać zadania, a nawet skonfigurować pulpit nawigacyjny dla klientów. Niestandardowe widoki, automatyzacje, szablony i integracje pozwoliły mi zaoszczędzić niezliczone godziny. Ponadto udało mi się przekształcić moje systemy w produkty cyfrowe, które można sprzedawać — uczę nawet klientów, jak korzystać z ClickUp, aby rozwijać ich własne firmy.

📮 ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje sztuczną inteligencję przede wszystkim do burzy mózgów i generowania pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? Właśnie w tym momencie potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz do końca wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów oparty na AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To wszechstronna aplikacja do pracy, która pozwala szybciej tworzyć pomysły, wizualizować je i realizować!

2. Wrike (najlepsze rozwiązanie dla wewnętrznych zespołów zarządzających kampaniami o dużej skali)

źródło: Wrike

Wrike to platforma do zarządzania pracą i współpracy, zaprojektowana, aby pomóc zespołom w bardziej efektywnym planowaniu, śledzeniu i realizacji projektów.

Oferuje automatyzację, wizualne obszary robocze oraz głęboką integrację z narzędziami takimi jak Adobe Creative Cloud i platformami do zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM). Co więcej? Wrike oferuje wsparcie dla zespołów projektowych w zarządzaniu projektami marketingowymi, pomagając im szybciej i pewniej realizować zadania zgodne z wizerunkiem marki.

Najlepsze funkcje Wrike

Przyspiesz proces uzyskiwania informacji zwrotnej dzięki wbudowanym narzędziom do weryfikacji i zatwierdzania , dostosowanym do zasobów kreatywnych, takich jak obrazy, wideo i pliki PDF

Przejrzyście rejestruj zgłoszenia za pomocą niestandardowych formularzy zgłoszeniowych , które automatycznie kierują zadania w zależności od rodzaju kampanii, działu lub priorytetu

Zoptymalizuj efektywność pracy kreatywnej dzięki AI Work Intelligence® firmy Wrike , która automatyzuje rutynowe zadania, podsumowuje zawartość i przewiduje ryzyko związane z projektami

Generuj szczegółowe raporty, aby śledzić postępy w realizacji projektów, wydajność zespołu i ogólne wyniki

Ograniczenia Wrike

Aplikacja może działać z opóźnieniem lub ulegać awariom, zwłaszcza przy dużej liczbie otwartych zakładek lub dużych projektach

Niektóre integracje (takie jak Bynder) działają dobrze, inne (takie jak ServiceDesk Now) są trudne do skonfigurowania

Ceny Wrike

Free

Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wrike?

W jednej z recenzji na G2 napisano:

Często korzystam z Wrike ze względu na kompleksowe zarządzanie zadaniami, wykresy Gantt, śledzenie czasu oraz narzędzia do współpracy – wszystko w jednym miejscu. […] Chociaż podstawowe narzędzia są przyjazne dla użytkownika, podczas zarządzania bardzo dużymi lub złożonymi projektami Wrike może czasami wydawać się nieco powolny lub nie reagować na polecenia.

Często korzystam z Wrike ze względu na kompleksowe zarządzanie zadaniami, wykresy Gantt, śledzenie czasu oraz narzędzia do współpracy – wszystko w jednym miejscu. […] Chociaż podstawowe narzędzia są przyjazne dla użytkownika, podczas zarządzania bardzo dużymi lub złożonymi projektami Wrike może czasami wydawać się nieco powolny lub nie reagować na polecenia.

3. Notion (najlepsze rozwiązanie dla zespołów zajmujących się zawartością, które potrzebują dokumentów)

źródło: Notion

Notion oferuje zespołom platformę do porządkowania pomysłów, zarządzania projektami i współpracy w sposób, który jest intuicyjny i oparty na elementach wizualnych.

Zespoły kreatywne uwielbiają Notion, ponieważ można w nim tworzyć tablice Kanban do śledzenia projektów oraz osadzać moodboardy dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Wytyczne dotyczące marki są połączone z wynikami pracy, materiały referencyjne pozostają uporządkowane, a cały zespół może w dowolnym momencie dołączyć do pracy, edytując i komentując w czasie rzeczywistym.

Piękno tego rozwiązania polega na tym, jak dostosowuje się ono do Twojego procesu. Chcesz sprawdzić, co jest do zrobienia w tym tygodniu? Filtruj według terminu. Chcesz sprawdzić, nad czym pracuje Andrea? Filtruj według członków zespołu. Działa dokładnie tak, jak sobie to wyobrażasz.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz dynamiczne, wizualne biblioteki obejmujące Wszystko — od badań po końcowe wyniki pracy

Połącz prototypy projektów, wątki z opiniami i specyfikacje za pomocą funkcji Projekty , zapewniając spójność działań zespołu na każdym etapie

Zautomatyzuj rutynowe zadania administracyjne, takie jak notatki ze spotkań czy działania następcze, dzięki Notion AI , abyś mógł skupić się na procesie twórczym

Przeszukuj natychmiast wszystkie dokumenty, pliki i rozmowy dzięki Enterprise Search

Ograniczenia Notion

Ograniczone możliwości współpracy i przesyłania plików w ramach Free Plan

Zbytnie niestandardowe dostosowanie może rozpraszać uwagę, zwłaszcza w przypadku szybkiego zarządzania zadaniami

Brakuje w nim niektórych bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak szczegółowe śledzenie czasu pracy i zarządzanie zasobami, które można znaleźć w bardziej zaawansowanych narzędziach

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6475 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2580 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Oto, co napisano w jednej z recenzji na Capterra:

Świetnie nadaje się do organizowania list rzeczy do zrobienia i planowania działań z wyprzedzeniem. Jednak zakres dostosowań, jaki obecnie oferuje, czasami mnie wciąga i zbytnio pochłania mnie tworzenie wyglądu notatek, który wydaje mi się wygodny.

Świetnie nadaje się do organizowania listy rzeczy do zrobienia i planowania działań z wyprzedzeniem. Jednak zakres dostosowań, jaki obecnie oferuje, czasami mnie wciąga i zbytnio pochłania mnie tworzenie wyglądu notatek, który wydaje mi się wygodny.

💡 Porada eksperta: Zawsze określaj, jak ma wyglądać rzecz gotowa. Przed rozpoczęciem pracy uzgodnij, co będzie stanowiło ostateczny rezultat. „Post w mediach społecznościowych” to sformułowanie niejasne. „Jedna animowana grafika w formatach 1:1 i 9:16 z zatwierdzonym tekstem” to jasne sformułowanie.

4. Basecamp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów, dla których priorytetem jest komunikacja z klientem)

źródło: Basecamp

Podejście oparte na projektach w Basecamp sprawia, że wszystko jest proste. Każdy klient lub kampania otrzymuje własną przestrzeń projektową z listami zadań, forami dyskusyjnymi, harmonogramami i miejscem na pliki.

Narzędzia do wizualnego zarządzania projektami, takie jak Hill Charts i Mission Control, pomagają natychmiast zorientować się, na jakim etapie są projekty, a raporty pokazują rzeczywisty postęp prac.

Jest to szczególnie skuteczne w przypadku agencji, które chcą usprawnić komunikację z klientami i zapewnić zarówno członkom zespołu wewnętrznego, jak i klientom jasny widok na sytuację bez konieczności przechodzenia przez długi proces nauki.

Najlepsze funkcje Basecamp

Scentralizuj całą komunikację, zadania, pliki i harmonogramy na jednej, uporządkowanej stronie projektu

Wysyłaj wiadomości do członków zespołu lub klientów za pomocą funkcji Ping , aby wysyłać jednorazowe wiadomości bez zaśmiecania skrzynek odbiorczych

Zautomatyzuj regularne spotkania, aby otrzymywać aktualizacje statusu od swojego zespołu bez konieczności organizowania kolejnych spotkań

Utrzymuj przejrzystość informacji zwrotnych dzięki funkcji Client Access , która umożliwia kontrolowane udostępnianie

Analizuj historię pracy dzięki raportom przedstawiającym zakończone zadania, zaległości oraz postępy zespołu

Ograniczenia Basecamp

Brakuje zaawansowanych funkcji raportowania i analizy, a opcje dostosowywania szablonów raportów są ograniczone do niestandardowych opcji

Nie oferuje dedykowanych narzędzi do przeglądu projektów, takich jak sprawdzanie wizualne i dodawanie adnotacji bezpośrednio na plikach graficznych lub wideo

W przypadku dużych projektów rozmowy w wątku mogą stać się niejasne, co utrudnia śledzenie kontekstu

Ceny Basecamp

Free

Dodatkowo: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Unlimited: 299 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Basecamp?

Cytat z recenzji serwisu G2:

Posiadanie jednego miejsca, w którym można przechowywać zasady, procedury, listy zadań do wykonania (do zrobienia), a także możliwość wysyłania wiadomości między sobą bez korzystania z wielu systemów, pomaga nam działać wydajniej. […] Nie podoba mi się jednak to, że nie ma opcji tworzenia duplikatów. […]

Posiadanie jednego miejsca, w którym można przechowywać zasady, procedury, listy zadań do zrobienia (to-do), a także możliwość wysyłania wiadomości między sobą bez korzystania z wielu systemów, pomaga nam działać wydajniej. […] Nie podoba mi się jednak to, że nie ma opcji tworzenia duplikatów. […]

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony kalendarza zawartości dla mediów społecznościowych

5. Trello (najlepsze rozwiązanie dla osób planujących wizualnie, które preferują cykle pracy w stylu kanban)

źródło: Trello

Dzięki Trello proces twórczy przypomina mniej zarządzanie projektem, a bardziej tworzenie mapy wizji. Elastyczny układ tablic i kart zapewnia ogólny widok na każdą koncepcję, kampanię lub realizowane zadanie.

Dzięki Butler zyskujesz automatyzację cyklu pracy, wizualne osie czasu oraz synchronizację kart między tablicami, co pozwala na synchronizację iteracji, przeglądów i zależności między zadaniami. Aplikacja przekształca nawet rozproszone wiadomości ze Slacka, e-maila lub Teams w konkretne zadania do wykonania przy pomocy Skrzynki odbiorczej i Email Magic.

Prostota Trello sprawia, że łatwo się do niego przyzwyczaić, pomagając zespołom w organizacji pracy bez zagłębiania się w skomplikowane funkcje.

Najlepsze funkcje Trello

Organizuj cykle pracy wizualnie na tablicach Kanban, aby śledzić zadania od pomysłu do zakończenia

Współpracuj z członkami zespołu, dodając komentarze, pliki i @wzmianki bezpośrednio na kartach zadań

Eksportuj całe tablice do Google Slides za pomocą dodatku Slide Power-Up , aby przekształcić scenariusze lub plany kampanii w prezentacje

Dodaj zdjęcia na okładkę, etykiety oznaczone kolorami i naklejki na karty, aby tablice były atrakcyjne wizualnie i łatwe do przeglądania w poszukiwaniu zasobów kreatywnych

Zarządzaj harmonogramami produkcji i sprintami kreatywnymi dzięki widokowi osi czasu, który umożliwia śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Trello

Brakuje mu możliwości zarządzania złożonymi lub wielkoskalowymi projektami z wzajemnymi zależnościami, a uzyskanie ogólnego przeglądu sytuacji może być trudne, gdy praca jest rozłożona na wiele oddzielnych tablic.

Jego liniowa struktura może wydawać się ograniczająca dla zespołów potrzebujących zaawansowanych cykli pracy lub hierarchii

Zaawansowane funkcje, takie jak natywne śledzenie czasu, szczegółowe raportowanie i zarządzanie zależnościami, wymagają płatnych rozszerzeń Power-Ups lub integracji z rozwiązaniami innych firm.

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 210 USD na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Zobacz, co mówi ta recenzja na G2:

W Trello najbardziej podoba mi się to, jak proste jest w obsłudze i jak wszystko jest przejrzyste. Jestem osobą, która lubi, gdy wszystko jest przejrzyście przedstawione, a Trello doskonale to zapewnia. Tablice i karty pozwalają mi organizować zadania dokładnie tak, jak chcę, a przydzielanie zadań i śledzenie postępów jest niezwykle łatwe. Jest to również bardzo elastyczne narzędzie, które można wykorzystać dosłownie do wszystkiego, niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy tylko osobiste zadania do wykonania. To jedno z tych narzędzi, z których można po prostu skorzystać i zacząć używać od razu, bez większego zastanawiania się.

W Trello najbardziej podoba mi się to, jak proste jest w obsłudze i jak wszystko jest przejrzyste. Jestem osobą, która lubi, gdy wszystko jest przejrzyście przedstawione, a Trello doskonale to zapewnia. Tablice i karty pozwalają mi organizować zadania dokładnie tak, jak chcę, a przydzielanie zadań i śledzenie postępów jest niezwykle łatwe. Jest to również bardzo elastyczne narzędzie, które można wykorzystać dosłownie do wszystkiego, niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy tylko osobiste zadania do wykonania. To jedno z tych narzędzi, z których można po prostu skorzystać i zacząć używać od razu, bez większego zastanawiania się.

🔍 Czy wiesz, że... David Bowie pisał teksty piosenek, stosując metodę cut-up, czyli fizycznie wycinając fragmenty zdań i układając je na nowo, aby tworzyć nieoczekiwane pomysły. Ta ustrukturyzowana metoda poszerzyła granice kreatywności.

6. FunctionFox (Najlepsze rozwiązanie dla studiów, które potrzebują funkcji śledzenia czasu pracy i kalkulacji kosztów zleceń)

źródło: FunctionFox

FunctionFox to oparte na chmurze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy i zarządzania projektami kreatywnymi. Zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach projektantów, pisarzy, studiów i agencji kreatywnych, pomaga przejść od rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych do przejrzystości w czasie rzeczywistym.

Podczas gdy inne narzędzia ograniczają się do śledzenia godzin pracy, FunctionFox tworzy połączenie między czasem rozliczeniowym, dostępnością zasobów, harmonogramami projektów oraz stanem budżetu.

Jego główną zaletą jest proste, a jednocześnie zaawansowane narzędzie do śledzenia czasu pracy i zarządzania wydatkami, które pomaga zespołom tworzyć dokładne kosztorysy, monitorować budżety projektów w czasie rzeczywistym oraz generować wartościowe raporty. Odpowiada ono na kluczowe dla każdej firmy kreatywnej pytanie: „Czy ten projekt jest opłacalny?”.

Najlepsze funkcje FunctionFox

Monitoruj postępy projektu, czas i koszty dzięki raportom budżetowym i rentownościowym w czasie rzeczywistym dostępnym na scentralizowanym pulpicie nawigacyjnym

Zarządzaj umowami z klientami i zleceniami cyklicznymi dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia umów i automatyzacji cykli pracy

Natychmiastowo wizualizuj obciążenie pracą i dostępność zespołu dzięki prognozom zasobów i pulpitom nawigacyjnym dotyczącym wydajności

Przydzielaj zadania członkom zespołu i sprawdzaj status projektu dzięki prostemu systemowi przydzielania zadań

Ograniczenia FunctionFox

Brakuje zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak zależności między zadaniami, powtarzające się zadania i automatyzacja cyklu pracy

Duży nacisk na śledzenie czasu pracy i zarządzanie finansami może być czymś więcej niż to, czego potrzebują zespoły wewnętrzne, które nie koncentrują się na rozliczeniach z klientami

Śledzenie projektów na podstawie kart czasu pracy może okazać się niewystarczające do pomiaru rzeczywistej rentowności projektu

Ceny FunctionFox

Classic: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Premier: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Wewnętrzne: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FunctionFox

G2: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o FunctionFox?

Oto opinia z recenzji na G2:

Nasza firma korzysta z wielu funkcji, w tym śledzenia kart czasu pracy, blogów, harmonogramów projektów i kamieni milowych, raportowania i wielu innych.

Nasza firma korzysta z wielu funkcji, w tym śledzenia kart czasu pracy, blogów, osi czasu projektów i kamieni milowych, raportowania i wielu innych.

7. Workamajig (Najlepsze rozwiązanie dla agencji zarządzających kompleksową produkcją kreatywną i rozliczeniami)

źródło: Workamajig

Workamajig to kompleksowy, wszechstronny system do zarządzania agencją, zaprojektowany jako centralny hub dla całej Twojej działalności kreatywnej.

To narzędzie zapewnia połączenie analityki biznesowej z planowaniem kreatywnym w sposób, którego większość narzędzi całkowicie nie uwzględnia. Wykracza poza standardowe zarządzanie projektami, integrując wszystko — od sprzedaży i CRM po planowanie zasobów, finanse i fakturowanie.

Potraktuj to jako operacyjny kręgosłup dla renomowanych agencji, które chcą przeprowadzić połączenie wszystkich działów i dysponować jednym źródłem informacji obejmującym cały cykl życia klienta i projektu.

Podczas gdy Twój zespół skupia się na koncepcjach i kampaniach, to oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi dyskretnie śledzi każdą minutę i każdego dolara za kulisami. Powiadomienia budżetowe pojawiają się, zanim znajdziesz się w kłopotach, a nie po fakcie. Śledzenie czasu pracy odbywa się naturalnie w trakcie pracy, dzięki czemu wiesz, czy projekt rebrandingu jest opłacalny.

Najlepsze funkcje Workamajig

Natychmiast uruchamiaj projekty z pełnym zapleczem zasobów, wraz z harmonogramami, budżetami i przydziałami zadań

Efektywnie zarządzaj zgłoszeniami i aktualizacjami od klientów dzięki portalowi klienta oraz formularzom zgłoszeniowym dostosowanym do konkretnych projektów

Twórz markowe kosztorysy, które automatycznie przekształcają się w budżety, połączone z nakładami pracy, ofertami dostawców i niestandardowymi cennikami

Zarządzaj harmonogramami zespołu i wykonuj prognozy dostępności zasobów za pomocą solidnych narzędzi do planowania, aby zapobiegać nadmiernemu obciążeniu.

Współpracuj z zewnętrznymi dostawcami za pomocą narzędzi do zarządzania dostawcami, które umożliwiają zatwierdzanie ofert, składanie zamówień i śledzenie faktur

Ograniczenia Workamajig

Platforma ta znana jest ze swojej złożoności i stromego krzywej uczenia się, co często wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu na szkolenia i wdrożenie

Cykl pracy zatwierdzania (np. zamówienia, karty czasu pracy) charakteryzuje się brakiem elastyczności i nie uwzględnia specyficznych ról

Raportowanie dotyczące planowania zasobów i ich wykorzystania w przyszłości jest ograniczone do widoku tygodniowego, a nie dziennego.

Ceny Workamajig

Workamajig: 41 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workamajig

G2: 3,8/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 3,8/5 (ponad 340 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Workamajig?

Naszą uwagę przyciągnęła ta recenzja na G2:

Bardzo podoba mi się to, że Workamajig oferuje liczne opcje dostosowywania ustawień projektów i raportowania. Rzadko napotykam w systemie jakiekolwiek przeszkody związane z przepływem procesów. […] Jednak przepływy zatwierdzania wymagają poważnych zmian. Zamówienia powinny być ograniczone do konkretnych osób, a nie do ustalonej kwoty. Karty czasu pracy powinny być kierowane do kierownika projektu, a nie do przełożonego pracownika, który może nie mieć wglądu w wewnętrzne funkcjonowanie projektów.

Bardzo podoba mi się to, że Workamajig oferuje liczne opcje dostosowywania ustawień projektów i raportowania. Rzadko napotykam w systemie jakiekolwiek przeszkody związane z przepływem procesów. […] Jednak procesy zatwierdzania wymagają poważnych zmian. Zamówienia powinny być ograniczone do konkretnych osób, a nie do ustalonej kwoty. Karty czasu pracy powinny być kierowane do kierownika projektu, a nie do przełożonego pracownika, który może nie mieć wglądu w wewnętrzne funkcjonowanie projektów.

💡 Porada eksperta: Jasno określ, ile rund konsultacji jest przewidzianych (idealnie dwie) oraz kto ma prawo podejmowania decyzji na każdym etapie. Zbyt wiele głosów o równym znaczeniu szybko zniweczy projekt kreatywny.

8. Nifty (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie, które potrzebują narzędzia do planowania projektów)

źródło: Nifty

Dla zespołów kreatywnych Nifty konsoliduje cały cykl pracy nad projektem, od planowania na wysokim szczeblu z klientami po codzienne zadania i rozmowy.

Wizualne mapy drogowe Nifty sprawiają, że oś czasu projektu przypomina żywy scenariusz. Sprytne jest to, że dyskusje są powiązane bezpośrednio z konkretnymi kamieniami milowymi i zadaniami, więc gdy klient zgłasza uwagę, że „trzeba to bardziej ożywić”, ta cenna wskazówka pozostaje połączona z dokładnie tą fazą projektowania, w której ma znaczenie.

Dzięki asystentowi Orbit AI i funkcjom automatyzacji w ciągu kilku sekund przekształcisz pomysł w uporządkowany projekt. Możesz przydzielać zadania, tworzyć szablony zarządzania projektami i śledzić czas bez konieczności korzystania z arkusza kalkulacyjnego.

Najlepsze funkcje Nifty

Elastycznie zarządzaj zadaniami i cyklami pracy dzięki widokom Kanban, lista, kalendarz i oś czasu

Zautomatyzuj raportowanie postępów w projekcie, łącząc zadania z wizualnymi kamieniami milowymi w stylu wykresu Gantt

Grupuj powiązane projekty w Portfolios i zarządzaj ich widocznością za pomocą kontroli dostępu publicznego lub prywatnego

Usprawnij komunikację w zespole dzięki wbudowanym dyskusjom projektowym, eliminując potrzebę korzystania z oddzielnych aplikacji do czatu

Śledź czas poświęcony na zadania kreatywne za pomocą wbudowanego narzędzia Nifty Time Tracker i eksportuj rozliczalne godziny jednym kliknięciem

Ograniczenia Nifty

Formularze są płatnym dodatkiem, w przeciwieństwie do konkurencyjnego oprogramowania do zarządzania projektami kreatywnymi, takiego jak ClickUp i Notion, które uwzględniają je w podstawowych planach

Brakuje powtarzających się przypomnień i terminów, co może wpływać na monitorowanie zadań i dotrzymywanie terminów

Interfejs typu „wszystko w jednym” może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników

Atrakcyjne ceny

Free

Pakiet Starter: 49 USD/miesiąc, do 10 użytkowników

Pro: 99 USD/miesiąc, do 20 użytkowników

Business: 149 USD/miesiąc, do 50 użytkowników

Unlimited: 499 USD/miesiąc, nieograniczona liczba użytkowników

Przydatne oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 430 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Nifty?

Warto zwrócić uwagę na jedną kwestię:

Doceniam prostotę i elegancję interfejsu Nifty. Jego elegancki wygląd, wysoki poziom personalizacji i praktyczne funkcje sprawiają, że jest to doskonały wybór dla każdego projektu lub organizacji, która chce skrócić czas poświęcany na porządkowanie dokumentów i zarządzanie cyklem pracy. […] Szkoda, że Nifty nie oferuje opcji powtarzających się przypomnień lub terminów. Dzięki temu użytkownicy mogliby mieć pewność, że zawsze pamiętają o ważnych zadaniach i terminach, zamiast polegać wyłącznie na własnej pamięci

Doceniam prostotę i elegancję interfejsu Nifty. Jego elegancki wygląd, wysoki poziom personalizacji i praktyczne funkcje sprawiają, że jest to doskonały wybór dla każdego projektu lub organizacji, która chce skrócić czas poświęcany na porządkowanie dokumentów i zarządzanie cyklem pracy. […] Szkoda, że Nifty nie oferuje opcji powtarzających się przypomnień lub terminów. Dzięki temu użytkownicy mogliby mieć pewność, że zawsze pamiętają o ważnych zadaniach i terminach, zamiast polegać wyłącznie na własnej pamięci

🧠 Ciekawostka: W Pixarze istnieje coś, co nazywa się Braintrust – miejsce, w którym reżyserzy i scenarzyści spotykają się, aby rozłożyć historie na czynniki pierwsze i złożyć je na nowo. Jest to proces szczery i intensywny, który ukształtował niemal każdy film Pixara, jaki znasz.

9. nTask (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów kreatywnych zarządzających projektami wrażliwymi na ryzyko)

źródło: nTask

nTask to doskonale zorganizowane oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi, stworzone z myślą o obsłudze zmiennych elementów realizacji projektów kreatywnych. Jego elastyczność w planowaniu i wizualizacji pracy ułatwia zarządzanie nakładającymi się kampaniami, poprawkami wprowadzanymi przez klientów oraz briefami projektowymi pojawiającymi się w ostatniej chwili.

To, co wyróżnia nTask, to wbudowany ekosystem narzędzi, takich jak śledzenie problemów, zarządzanie ryzykiem i planowanie budżetu. Narzędzie dostosowuje się do pracy Twojego zespołu, umożliwiając ustalanie priorytetów, tworzenie powtarzalnych cykli pracy oraz zapewnienie śledzenia każdej fazy projektu.

To praktyczny wybór dla agencji dbających o budżet, poszukujących narzędzia do zarządzania procesami administracyjnymi związanymi z pracą kreatywną.

Najlepsze funkcje nTask

Wizualnie planuj osie czasu złożonych projektów dzięki interaktywnym wykresom Gantta i zależnościom między zadaniami

Bądź gotowy na audyt dzięki narzędziom, które pozwalają oznaczać, przypisywać i połączać problemy z odpowiednimi projektami content marketingowymi

Rejestruj i zarządzaj czasem pracy pracowników dzięki wbudowanym kartom czasu pracy, które umożliwiają dokładną analizę projektów lub rozliczenia

Przyspiesz koordynację wewnętrzną dzięki czatowi zespołowemu, komentarzom do zadań i powiadomieniom dotyczącym projektu w czasie rzeczywistym

Planuj spotkania dzięki zintegrowanemu planowaniu porządku obrad, śledzeniu decyzji i zsynchronizowanym zaproszeniom kalendarzowym

Limitations of nTask

Przestarzały układ narzędzia i częste aktualizacje interfejsu zakłócają komfort użytkowania

Brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji specyficznych dla branży kreatywnej, takich jak wbudowane narzędzia do weryfikacji wizualnej i oznaczania zasobów

Ograniczony limit przestrzeni dyskowej w Free Planie ogranicza użyteczność dla większych zespołów

Ceny nTask

Podstawowe: Free

Wersja Premium: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje nTask

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o nTask?

W recenzji Capterra ta opinia została udostępniona:

Podoba mi się zarządzanie zadaniami, raportowanie, śledzenie czasu oraz funkcje tworzenia notatek w nTask. Korzystam z nTask od roku i jak dotąd sprawuje się świetnie. […] Uważam, że aplikacja internetowa nTask nie jest dobrze zaprojektowana. Z punktu widzenia użytkownika wymaga pewnych ulepszeń. Również aplikacja mobilna nie jest zbyt dobra.

Podoba mi się zarządzanie zadaniami, raportowanie, śledzenie czasu oraz funkcje tworzenia notatek w nTask. Korzystam z nTask od roku i jak dotąd sprawuje się świetnie. […] Uważam, że aplikacja internetowa nTask nie jest dobrze zaprojektowana. Z punktu widzenia użytkownika wymaga pewnych ulepszeń. Również aplikacja mobilna nie jest zbyt dobra.

🧠 Ciekawostka: Andy Warhol prowadził swoje studio, The Factory, niczym otwartą linię produkcyjną dla twórców. Ludzie wchodzili, tworzyli sztukę, kręcili filmy lub po prostu spędzali tam czas.

10. ProProfs Project (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących prostej platformy projektowej z podstawowymi funkcjami)

źródło: ProProfs

ProProfs Project, będący częścią większej rodziny aplikacji biznesowych, to proste narzędzie do zarządzania projektami, zaprojektowane z myślą o prostocie, bez przytłaczającej złożoności bardziej rozbudowanych systemów.

Dzięki temu oprogramowaniu do współpracy wizualnej możesz zarządzać kampaniami kreatywnymi, mając jednocześnie pełną widoczność dotyczącą terminów i obowiązków.

To doskonały wybór dla zespołów i małych agencji poszukujących podstawowych funkcji do zarządzania projektami, w tym śledzenia czasu pracy i fakturowania, w jednym przyjaznym dla użytkownika pakiecie.

Najlepsze funkcje ProProfs Projekt

Wizualizuj harmonogramy projektów i zależności między zadaniami za pomocą interaktywnych wykresów Gantta

Zarządzaj kreatywnymi cyklami pracy dzięki elastycznym tablicom Kanban, które ułatwiają przenoszenie zadań między etapami

Dokładnie śledź rozliczane godziny i generuj profesjonalne faktury bezpośrednio na podstawie danych projektowych

Stwórz wewnętrzne bazy wiedzy i przewodniki stylistyczne, do których Twój zespół będzie miał dostęp na żądanie, aby zapewnić spójność realizacji zadań

Współpracuj z członkami zespołu, udostępniając pliki i dodając komentarze bezpośrednio do zadań

Monitoruj stan projektu i wydajność zespołu dzięki gotowym do prezentacji raportom i analizom

Limity programu ProProfs Project

Oprogramowaniu do zarządzania projektami kreatywnymi brakuje specjalistycznych funkcji do przeglądu projektów, takich jak wbudowane narzędzia do sprawdzania wizualnego oraz przekazywania informacji zwrotnych bezpośrednio na obrazach lub wideo

Nie oferuje ono niestandardowej personalizacji ani zaawansowanych funkcji zarządzania zasobami, których potrzebują większe agencje o złożonych cyklach pracy

Ceny ProProfs Projekt

Free

Business: 49,97 USD/miesiąc dla Unlimited liczby użytkowników

Oceny i recenzje ProProfs Projekt

G2: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ProProfs Projekt?

Krótka recenzja od prawdziwego użytkownika:

ProProfs pomaga mi bez problemów optymalizować obciążenie pracą. Korzystając z intuicyjnego pulpitu, mogę śledzić, czy któreś z zasobów jest przeciążone, czy też niedostatecznie wykorzystywane. W ten sposób mogę szybko dostosować cykl pracy i efektywnie zarządzać codziennym obciążeniem. Jednak narzędzie to nie oferuje funkcji automatyzacji. Posiadanie takich funkcji naprawdę pozwoliłoby mi odciążyć się od wielu zadań, dzięki czemu mógłbym poświęcić więcej uwagi ważniejszym sprawom.

ProProfs pomaga mi bez problemów optymalizować obciążenie pracą. Korzystając z intuicyjnego panelu, mogę śledzić, czy któreś z zasobów jest przeciążone, czy też niedostatecznie wykorzystywane. W ten sposób mogę szybko dostosować cykl pracy i efektywnie zarządzać codziennym obciążeniem. Jednak narzędzie to nie oferuje funkcji automatyzacji. Posiadanie takich funkcji naprawdę pozwoliłoby mi odciążyć się od wielu zadań, dzięki czemu mógłbym poświęcić więcej uwagi ważniejszym sprawom.

📖 Przeczytaj również: Przykłady cykli pracy i przypadki użycia

11. Przepływ (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów wymagających wizualnej koordynacji wielu projektów)

źródło: Przepływ

Przepływ wnosi odświeżającą prostotę do zarządzania projektami kreatywnymi. Zespoły kreatywne doceniają to, jak radzi sobie z naturalnymi wzlotami i upadkami projektów, nie narzucając sztywnych struktur, które załamują się w momencie, gdy pojawia się coś nieoczekiwanego.

W przeciwieństwie do nieporęcznych lub zbyt skomplikowanych platform, Flow stawia na minimalizm. Zespoły mogą organizować pracę w sekcjach oznaczonych kolorami, na osiach czasu typu „przeciągnij i upuść” lub w szczegółowych widokach list z etykietami, plikami i opiniami.

Najlepsze funkcje Flow

Śledź postępy wszystkich prac z poziomu scentralizowanego i konfigurowalnego pulpitu projektowego

Organizuj projekty i zadania za pomocą przejrzystych, minimalistycznych list lub wizualnych tablic Kanban

Skorzystaj z widoku obciążenia pracą zespołu, aby śledzić, kto jest przeciążony, i zrównoważyć zadania za pomocą prostych operacji przeciągania i upuszczania

Oznaczaj projekty kolorami, ustaw ikony, powielaj struktury lub eksportuj tablice do plików CSV, aby łatwo je udostępniać innym

Zamień rutynowe czynności w powtarzalne listy kontrolne lub powielaj całe projekty, aby zachować spójność w ramach kampanii

Ograniczenia przepływu

Brak wbudowanych narzędzi do sprawdzania projektów, które umożliwiałyby przekazywanie bezpośrednich, kontekstowych opinii na temat zasobów wizualnych

Użytkownicy zgłaszają usterki i nieintuicyjną obsługę na urządzeniach mobilnych, zwłaszcza w systemie iOS

Brak hierarchii wizualnej utrudnia poruszanie się po złożonych tablicach

Integracja z aplikacjami innych firm przebiega wolniej i jest mniej płynna niż w przypadku konkurencyjnego oprogramowania do zarządzania projektami kreatywnymi.

Ceny w modelu Flow

Podstawowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje przepływu

G2: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o przepływie?

Według jednej z recenzji na G2:

Flow posiada bardzo atrakcyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu poruszanie się po aplikacji jest przyjemne wizualnie. Zadania można organizować w kilka przydatnych kategorii i stylów, od widoku listy po systemy organizacyjne w stylu kanban. Komunikacja z członkami zespołu jest łatwa, zarówno w ramach samych zadań, jak i w prywatnych wiadomościach.

Flow posiada bardzo atrakcyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu poruszanie się po aplikacji jest przyjemne wizualnie. Zadania można organizować w kilka przydatnych kategorii i stylów, od widoku listy po systemy organizacyjne w stylu kanban. Komunikacja z członkami zespołu jest łatwa, zarówno w ramach samych zadań, jak i w prywatnych wiadomościach.

🔍 Czy wiesz, że... Stephen King pisze każdą książkę, ściśle przestrzegając dziennego limitu słów. Traktuje to jak pracę z ustalonymi godzinami i celami, mimo że wszystkie jego projekty są fikcją literacką. Jego zasada: nie mniej niż 2000 słów dziennie.

12. Miro (najlepsze do burzy mózgów i wizualnej mapy projektów)

źródło: Miro

Miro to internetowa platforma z wirtualną tablicą, stworzona z myślą o ułatwianiu pracy zespołowej i wspieraniu innowacji, szczególnie w przypadku zespołów rozproszonych. Zapewnia ona wspólne cyfrowe płótno, na którym zespoły mogą przeprowadzać burze mózgów, planować i realizować projekty, korzystając z takich funkcji jak karteczki samoprzylepne, diagramy oraz narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym.

Dzięki Miro AI Twój zespół może tworzyć dopracowane diagramy, automatycznie generować briefy projektowe, a nawet podsumowywać wątki komentarzy. Narzędzie dostosowuje się do Twojego stylu pracy, niezależnie od tego, czy szkicujesz przepływy, tworzysz storyboardy kampanii, czy też koordynujesz działania interesariuszy za pomocą sprintów projektowych i map podróży.

Najlepsze funkcje Miro

Z łatwością wizualizuj złożone cykle pracy, korzystając z nieograniczonego obszaru roboczego typu „przeciągnij i upuść”, aby wszystko zaplanować jako mapę

Zcentralizuj inspiracje i wyniki badań, tworząc dynamiczne tablice inspiracji zawierające zdjęcia, wideo i linki

Zacznij od specjalnie zaprojektowanych tablic do badań UX, sprintów projektowych lub tworzenia makiet

Nagrywaj Talktracks, przeprowadzaj ankiety i rozpoczynaj rozmowy wideo na żywo bezpośrednio na Tablicy, bez konieczności przełączania się między platformami

Limit Miro

Oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi działa wolniej podczas pracy z dużymi lub mocno wypełnionymi tablicami

Nie jest to narzędzie do zarządzania zadaniami o ustrukturyzowanym charakterze; brakuje mu takich funkcji, jak szczegółowe śledzenie postępów, zarządzanie zależnościami oraz raportowanie realizacji projektu

Złożone zarządzanie uprawnieniami w dużych zespołach, co sprawia, że kontrola ról i dostępu staje się uciążliwa

Ceny Miro

Free

Pakiet podstawowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,7/5 (ponad 8400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1600 recenzji)

Co mówią o Miro prawdziwi użytkownicy?

W recenzji na G2 wyjaśniono to w następujący sposób:

Bardzo podoba mi się to, że jest dostępne dla wszystkich członków mojego zespołu i że można je łatwo zintegrować z aplikacją Teams, dzięki czemu mogę z niego korzystać do wszystkiego — od analizy potrzeb z zespołem po prowadzenie warsztatów obejmujących wiele programów. Największym utrudnieniem jest dla mnie kopiowanie większych sekcji lub ramek. Na przykład co tydzień używam tego samego szablonu do naszych zespołowych podsumowań, a kopiowanie i wklejanie wszystkich elementów poprzez ich indywidualne klikanie często jest uciążliwe.

Bardzo podoba mi się to, że jest dostępne dla wszystkich członków mojego zespołu i że można je łatwo zintegrować z aplikacją Teams, dzięki czemu mogę z niego korzystać do wszystkiego — od analizy potrzeb z zespołem po prowadzenie warsztatów obejmujących wiele programów. Największym utrudnieniem jest dla mnie kopiowanie większych sekcji lub ramek. Na przykład co tydzień używam tego samego szablonu do podsumowań zespołu i często jest to uciążliwe, ponieważ muszę kopiować i wklejać wszystkie elementy, klikając je pojedynczo.

💡 Porada dla profesjonalistów: Podczas przeglądania układów, tekstów lub animacji twórz Clips ClickUp, aby szybko zostawić wizualną informację zwrotną. Przeglądasz plik Figma? Nagraj 30-sekundowy filmik pokazujący zmiany, dodaj go jako załącznik do zadania ClickUp, a Twój zespół zrozumie, o co Ci chodzi, bez dodatkowych rozmów telefonicznych czy niejasnych komentarzy. Bez wysiłku nagrywaj i udostępniaj swój ekran oraz dźwięk dzięki ClickUp Clips

13. Hive (najlepsze rozwiązanie dla dynamicznych zespołów realizujących kampanie w wielu formatach)

źródło: Hive

Hive łączy intuicyjne zarządzanie projektami z szerokimi możliwościami niestandardowego dostosowania cyklu pracy, dzięki czemu jest ulubionym narzędziem zespołów zarządzających wieloetapowymi projektami kreatywnymi.

Od momentu rozpoczęcia projektu przy użyciu jednego z ponad 100 specjalnie zaprojektowanych szablonów, takich jak marketing e-mailowy, przepływ projektowania UX czy uruchomienie strony internetowej, będziesz kierowany przez system, który rozumie dynamikę pracy kreatywnej.

Wbudowane funkcje sprawdzania projektów, narzędzia do przekazywania opinii oraz natywna integracja z platformami projektowymi, takimi jak Photoshop, pozwalają Twojemu zespołowi scentralizować zasoby, zarządzać zatwierdzeniami i koordynować działania w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Hive

Korzystaj z gotowych szablonów burzy mózgów , aby błyskawicznie tworzyć osie czasu i podzadania

Przeglądaj dokumenty i wideo za pomocą narzędzi do adnotacji, porównuj wersje obok siebie i zarządzaj opiniami zewnętrznymi

Przydzielaj złożone zadania obejmujące wiele kroków, zależności i terminów za pomocą kart działań

Uprość planowanie dzięki Buzz AI Assistant i twórz osie czasu, porządkuj dokumenty, streszczaj wiadomości e-mail oraz zarządzaj projektami, korzystając z wiedzy dostosowanej do konkretnego obszaru roboczego

Przełączaj się między różnymi widokami projektów (Kanban, Gantt, kalendarz, tabela), aby wizualizować pracę w preferowanym formacie

Ograniczenia Hive

Przy tak wielu ustawieniach zespoły mogą poświęcać więcej czasu na konfigurację cykli pracy niż na ich realizację

Podstawowe funkcje, takie jak pulpity nawigacyjne, automatyzacja, weryfikacja i zatwierdzanie, są dostępne wyłącznie jako płatne dodatki

Rozpoczynanie pracy od zera może być czasochłonne bez gotowych szablonów lub przykładów dla nowych zespołów

Ceny Hive

Free

Pakiet podstawowy: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hive

G2: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hive?

Z recenzji na G2:

Hive oferuje wiele sposobów przeglądania projektów, takich jak tablice statusu, wykresy Gantt, kalendarz itp. Łatwo jest przełączać się między tymi widokami bez konieczności zmiany ustawień projektu. […] Jednak interfejs użytkownika jest nieco zagmatwany, dopóki się do niego nie przyzwyczaisz. Rozpoczęcie pracy i zapoznanie z nim członków mojego zespołu było trudne, ale mogło to wynikać bardziej z mojej własnej nieznajomości Hive, gdy próbowałem przeszkolić kolegów z zespołu.

Hive oferuje wiele sposobów przeglądania projektów, takich jak tablice statusu, wykresy Gantta, kalendarz itp. Łatwo jest przełączać się między tymi widokami bez konieczności zmiany ustawień projektu. […] Jednak interfejs użytkownika jest nieco zagmatwany, dopóki się do niego nie przyzwyczaisz. Rozpoczęcie pracy i zapoznanie z nim członków mojego zespołu było trudne, ale mogło to wynikać bardziej z mojej własnej nieznajomości Hive, gdy próbowałem przeszkolić kolegów z zespołu.

Uspokój swój twórczy chaos dzięki ClickUp

Każde narzędzie do zarządzania projektami kreatywnymi z tej listy wnosi coś wartościowego. Niektóre świetnie sprawdzają się w planowaniu wizualnym, inne w współpracy lub uzyskiwaniu akceptacji od klientów. Jednak łączenie wielu aplikacji może rozpraszać cykl pracy i spowalniać proces twórczy.

ClickUp łączy to wszystko w jednej intuicyjnej platformie do zarządzania projektami.

Dzięki ClickUp zespoły mogą zarządzać zadaniami, generować pomysły, komunikować się, tworzyć i przeprowadzać raportowanie – wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo otrzymujesz potężnego asystenta AI, który pomaga w pisaniu briefów, podsumowywaniu aktualizacji i zajmowaniu się zadaniami administracyjnymi, na które nie masz czasu.

