10 najlepszych alternatyw Scoro dla Project & Zarządzanie zadaniami [Wybrane przez ekspertów]

Rozpoczęcie nowego projektu jest równie przerażające, co ekscytujące. Czy odniesie on powodzenie, czy stanie się kolejną przestrogą? 👀

Prawda jest taka, że twoje decyzje odgrywają kluczową rolę w określaniu przyszłości projektu, a wybór jakości oprogramowanie do zarządzania projektami jest krokiem we właściwym kierunku. Istnieje pozytywna korelacja między korzystaniem z takiego oprogramowania a wydajnością projektu - w rzeczywistości, aż 77% wszystkich projektów o wysokiej wydajności było zarządzanych za pomocą tych specjalistycznych narzędzi!

Wszechstronna platforma, taka jak Scoro, ułatwia efektywne zarządzanie projektami i zarządzanie zadaniami , dostarcza użytecznych informacji i ostatecznie przyczynia się do lepszych wyników biznesowych. Istnieje jednak wiele innych narzędzi do zarządzania projektami oferujących podobne funkcje.

Jeśli wypróbowałeś Scoro, ale nie do końca ci się spodobało, nie wracaj jeszcze do starych arkuszy kalkulacyjnych i e-maili. Zapoznaj się z naszą listą 10 skutecznych alternatyw Scoro, zakończoną dogłębną analizą ich kluczowych funkcji, limitów i cen, i wybierz tę, która służy twoim celom projektowym! ✌️

Czym jest Scoro?

Via: Scoro Scoro integruje różne funkcje w jednej zunifikowanej platformie, pozwalając na:

Zarządzanie projektami 2. Śledzenie finansów Utrzymywanie relacji z klientami Poprzez mieszczenie wszystkich informacji związanych z projektem w jednym miejscu, od propozycji klienta po fakturowanie, Scoro promuje lepszą współpracę między zespołami sprzedaży, dostaw i finansów.

Dodatkowo, konfigurowalne pulpity Scoro zapewniają podgląd w czasie rzeczywistym statusów projektów, terminów i innych kluczowych wskaźników w tym oprogramowaniu do zarządzania projektami. The Wykres Gantta funkcja umożliwia wizualizację oś czasu projektu pomagając ci ustalać priorytety zadań na podstawie terminów.

Jeśli chodzi o finanse, Scoro przechowuje, analizuje i prognozuje wskaźniki finansowe. Umożliwia to firmom optymalizację alokacji zasobów i proaktywnie zarządzać przepływem gotówki. 💸

Scoro's Funkcje CRM umożliwiają śledzenie interakcji, potoki sprzedaży i historię dla każdego klienta, dając 360-stopniowy widok relacji z klientem. Platforma ta ma zaawansowane funkcje, co znajduje odzwierciedlenie w nieco wysokiej cenie. Jeśli naprawdę nie potrzebujesz wszystkich dzwonków i gwizdków, może warto zapoznać się z alternatywami Scoro.

Co należy wziąć pod uwagę przed wyborem alternatywy dla Scoro?

Po dokonaniu pełnej oceny potrzeb biznesowych, skorzystaj z poniższych wskazówek, które pomogą Ci wybrać alternatywę Scoro, która będzie dla Ciebie odpowiednia:

Podstawowe możliwości: Upewnij się, że platforma oferuje podstawowe funkcje, których potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jest tozarządzanie projektami, funkcje CRM lub coś innego Niestandardowe rozwiązania: Poszukaj systemu, który można dostosować do konkretnych procesów biznesowych Współpraca w zespole: Platforma powinna ułatwiać komunikację i współpracę pomiędzy członkami Teams, najlepiej w czasie rzeczywistym Wnikliwe metryki: Dobry system powinien oferować wgląd w działania za pośrednictwem bogatych pulpitów lub raportów Skalowalność: Wybierz platformę, która może dostosowywać się wraz z rozwojem Twojego biznesu, niezależnie od tego, czy chodzi o dodatkowe funkcje, czy zdolność do obsługi większej ilości danych i użytkowników Kompatybilność z rozwiązaniami innych firm: Sprawdź, czy platforma może płynnie zintegrować się z innymi narzędziami, z których obecnie korzysta Twój Business, takimi jak narzędzia marketingowe lub komunikacyjne Obsługa niestandardowa: Upewnij się, że zapewnione jest wystarczające wsparcie, czy to poprzez centrum pomocy, czat pomocy, czy bezpośrednie linie obsługi klienta Recenzje: Zapoznaj się z opiniami i ocenami użytkowników na temat danego produktu, aby poznać poziom zadowolenia klientów i typowe problemy (jeśli takie występują)

Skuteczniejsze zarządzanie projektami: 10 najlepszych alternatyw dla Scoro

Chociaż Scoro oferuje szeroki szyk funkcji i usprawnia wiele operacji biznesowych, niekoniecznie jest to kompleksowe rozwiązanie dla każdej organizacji. Niezależnie od tego, czy szukasz bardziej wyspecjalizowanych funkcji, opcji przyjaznych dla budżetu, czy może innego doświadczenia użytkownika, na poniższej liście 10 najlepszych alternatyw Scoro każdy znajdzie coś dla siebie!

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to jedna z najbardziej wszechstronnych alternatyw dla Scoro, jaką można znaleźć, dzięki kompleksowemu Rozwiązanie do zarządzania projektami . W rzeczywistości oprogramowanie G2 jest #1 produktem do zarządzania projektami w 2023 roku ! 🌞

Dzięki temu potężnemu narzędziu do zarządzania projektami możesz zarządzać każdym aspektem swojego portfolio projektów, niezależnie od tego, czy chodzi o organizowanie cykli pracy, śledzenie terminów czy przydzielanie zasobów.

Wizualizuj i planuj swój cykl pracy za pomocą 15+ konfigurowalnych widoków, takich jak listy, wykresy Gantta, kalendarze lub tablice. Pulpity ClickUp łączą ważne wskaźniki projektu, takie jak postępy zespołu, statusy zadań i śledzenie czasu.

Dokładne rejestrowanie czasu spędzonego na zadaniach i projektach w ClickUp

Sercem każdego wydajnego teamu jest doskonałe zarządzanie zadaniami, a funkcja Zadania ClickUp funkcja sprawia, że jest to dziecinnie proste. Od rozkładania złożonych rezultaty clickUp zapewnia, że nic nie umknie naszej uwadze - od podziału na podzadania po ustalanie priorytetów na podstawie pilności.

Oszczędzaj godziny każdego tygodnia, korzystając z Automatyzacja ClickUp i Powtarzające się zadania aby uwolnić się od pracy. Potrzebujesz więcej przestrzeni? The Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp pomaga zespołom o różnych funkcjach realizować zadania w napiętych terminach, dostarczając wydajne ramy do tworzenia map i monitorowania codziennych zadań.

Masz ujednoliconą przestrzeń dla wszystkich dokumentacja projektu w AI-powered Dokumenty ClickUp . Współpracuj nad briefami projektów i harmonogramami dostaw w czasie rzeczywistym i połącz ważne dokumenty z cyklami pracy, zapewniając płynną realizację zadań. ClickUp AI rewolucjonizuje zarządzanie dokumentami poprzez udoskonalanie pisania, podsumowywanie dokumentów i generowanie standardowych elementów, takich jak notatki ze spotkań i e-maili. Czyż nie jest to najlepszy asystent pracy? 🤖

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Jedną z największych zalet ClickUp jest jego rozszerzenie integracji . Platforma może połączyć się z ponad 1000 narzędzi za darmo, co czyni ją doskonałym wyborem dla Business w określonych ekosystemach oprogramowania.

ClickUp najlepsze funkcje

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Asana

Via: Asana Asana oferuje połączenie elastyczności i funkcji, idealne dla każdej wielkości zespołu, w tym teams o różnych funkcjach . Łatwe dzielenie projektów na strawne części, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, kto co robi i do kiedy.

To, co naprawdę wyróżnia Asanę, to jej wizualne funkcje, które pomagają zrozumieć projekt na pierwszy rzut oka. Użyj osi czasu, aby zobaczyć, jak postępuje projekt i wykresów Gantta, aby uzyskać bardziej szczegółowy widok harmonogramów i zadań zależności między zadaniami .

Ponadto, Asana posiada szyk integracji z oprogramowaniem. Używasz już Slack, Google Drive lub Microsoft Teams? Możesz bezproblemowo zintegrować te platformy, aby zapewnić płynny cykl pracy.

Najlepsze funkcje Asany

Wizualna oś czasu do śledzenia projektów

Funkcja zależności do zarządzania powiązaniami między zadaniami

Podzadania do podziału złożonych cykli pracy

Konfigurowalne szablony

ponad 100 integracji

Limity Asany

Zarządzanie dokumentami może wymagać poprawy

Nowi użytkownicy doświadczają krzywej uczenia się

Ceny Asany*

Podstawowy : Free na zawsze

: Free na zawsze Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.99/miesiąc na użytkownika

: $24.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,500+ recenzji)

: 4.3/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (12,000+ recenzji)

3. Rodeo Drive

Via: Rodeo Rodeo Drive posiada wiele standardowych funkcji, których można oczekiwać od platformy do zarządzania projektami. Pomaga śledzić czas spędzony na zadaniach i pokazuje, jak projekt radzi sobie z budżetem. Pozwala również tobie i twojemu zespołowi łatwo zarządzać statusami zadań za pomocą poręcznej funkcji przeciągania i upuszczania.

To, co wyróżnia Rodeo Drive, to niestandardowe wsparcie fakturowania dla każdego projektu i klienta. Możesz ustawić fakturowanie, które przebiega etap po etapie i nakreśla przepływy pieniężne. Dodatkowo, narzędzie pozwala na śledzenie specjalnych ocen i warunków płatności dla różnych klientów!

Rodeo Drive najlepsze funkcje

Porównanie budżetowanych działań i rzeczywistych wydatków w czasie rzeczywistym

Planowanie zadań metodą "przeciągnij i upuść" w widoku osi czasu

Konfigurowalne faktury i rozliczenia oparte na fazach

Zintegrowane zarządzanie kontaktami z klientami i dostawcami

Zaawansowane funkcje raportowaniazarządzanie obciążeniem pracą Limity Rodeo Drive

Korzystanie z funkcji planowania obciążeń może być trudne

Ponieważ jest to stosunkowo nowy produkt, niektóre błędy są nadal obecne

Ceny Rodeo Drive

**Free

Achiever: $14.99/miesiąc za użytkownika

Rodeo Drive oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (Poniżej 10 recenzji)

: 4.3/5 (Poniżej 10 recenzji) Capterra: 4.7/5 (poniżej 10 recenzji)

4. Monday.com

Via: Monday.com Potrzebujesz czegoś bardziej zorientowanego na klienta? Monday.com ułatwia współpracę z klientami dzięki kontrolowanemu dostępowi gości do projektów. Oferuje również możliwości zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) i content marketing . Jest to jedna z najbardziej zakończonych alternatyw Scoro na naszej liście, dzięki tej zdrowej kombinacji funkcji!

Obsługuj swoje potoki dzięki funkcjom dla zarządzanie potencjalnymi klientami i kontaktami i śledzenie transakcji, a także korzystanie ze specjalistycznych szablonów dla sprzedaży i Cykle pracy CRM .

Platforma posiada Tablicę Kanban do wizualnej reprezentacji statusu projektu, a także zintegrowane narzędzia do fakturowania i rozliczeń.

Oferuje przejrzyste wizualne osie czasu i wykresy Gantta, które ułatwiają zrozumienie postępów w projekcie, śledzenie kamieni milowych aby utrzymać projekty zgodnie z harmonogramem i śledzenie wydatków, aby utrzymać budżet.

Monday.com najlepsze funkcje

Kontrolowany dostęp gości i klientów

Wbudowane funkcje CRM

Przyjazne dla użytkownika wizualne zarządzanie projektami

Zintegrowane narzędzia do fakturowania i rozliczeń

Konfigurowalne szablony dla różnych branż

Limity Monday.com

Interfejs nie jest do końca intuicyjny

Limit możliwości wyszukiwania w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami

Monday.com ceny*

Free

Podstawowy : 8 USD/miesiąc na użytkownika

: 8 USD/miesiąc na użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

5. Wrike

Via: Wrike Wrike wykorzystuje AI i uczenie maszynowe aby usprawnić procesy pracy. Dzięki opartemu na AI pakietowi Work Intelligence można przewidywać ryzyko związane z projektem i zarządzać nim, automatyzować dane powstania zadań i usprawniać współpracę między członkami zespołu.

Dodatkowo platforma dostarcza dynamiczne, interaktywne wykresy Gantta przydatne do planowania i dostosowywania osi czasu projektów. Możesz nawet czatować z członkami zespołu i udostępniać dokumenty bezpośrednio w widoku wykresu Gantta.

Wrike może pochwalić się imponującym szykiem ponad 400 integracji z aplikacjami zwiększającymi wydajność. Dla osób korzystających z planu premium Pinnacle dostępne są również specjalistyczne funkcje, takie jak śledzenie budżetu, rozliczenia i fakturowanie. 🧾

Najlepsze funkcje Wrike

Pakiet Work Intelligence z AI i uczeniem maszynowym

Interaktywne wykresy Gantta do planowania projektów

Śledzenie budżetu, rozliczenia i funkcje fakturowania

ponad 400 integracji

Limity Wrike

Brak funkcji czatu

Ograniczone możliwości raportowania

Ceny Wrike*

Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc na użytkownika

: $24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt z działem sprzedaży

: Kontakt z działem sprzedaży Pinnacle: Kontakt z działem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,000+ recenzji)

: 4.2/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,500+ recenzji)

6. Nieskończoność

Via: Nieskończoność Wszechstronne i bogate w funkcje narzędzie Infinity pozwala organizować pracę tak, jak lubisz. Wybieraj spośród różnych widoków, takich jak kolumny, tabele i kalendarze, aby wyświetlać swoje zadania i projekty.

Aby szybko rozpocząć pracę, Infinity dostarcza ponad 50 konfigurowalnych szablonów dostosowanych do różnych scenariuszy pracy.

Infinity jest jednym z wczesnych użytkowników AI . Dzięki Infinity AI otrzymujesz rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji, które pomogą Ci generować kreatywne pomysły, usprawniać podejmowanie decyzji i zwiększać wydajność.

Jeśli Twój zespół ma trudności z gromadzeniem informacji wewnętrznych lub zewnętrznych, zacznij zbierać dane za pomocą niestandardowych formularzy Infinity. Umożliwiają one zbieranie opinii i załączanie dokumentów wsparcia. 📝

Najlepsze funkcje Infinity

Wysoce konfigurowalne cykle pracy z sortowaniem, filtrowaniem i grupowaniem

Rekomendacje oparte na AI dla kreatywnych cykli pracy

Niestandardowe formularze do zbierania opinii i danych

Ponad 50 konfigurowalnych szablonów

Automatyzacja procesów

Limity Infinity

Może być skomplikowany w użyciu

Możliwości automatyzacji są ograniczone

Ceny Infinity*

Podstawowy : 3,75 USD/miesiąc za użytkownika

: 3,75 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $6/miesiąc na użytkownika

: $6/miesiąc na użytkownika Unlimited : $74/miesiąc

: $74/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych ofert

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Infinity oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (10+ recenzji)

: 4.6/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

7. Jira

Via: Atlassian Pierwotnie stworzona do tworzenia oprogramowania, Jira doskonale sprawdza się w Agile development i śledzenie błędów . Zawiera funkcje takie jak Tablice Scrum i Kanban dla różnych potrzeb projektu, mapy drogowe do planowania w szerszej perspektywie oraz solidny system raportowania z ponad 15 rodzajami raportów.

Zapewnia to wgląd w czasie rzeczywistym, pomagając Teams dostosować priorytety i skupić się na tym, co ważne.

Oprócz swoich podstawowych funkcji, Jira umożliwia przypisywanie użytkownikom różnych ról, takich jak deweloper, raportowanie i przeglądanie, w celu uzyskania niestandardowego dostępu. Posiada również ponad 3000 integracji oprogramowania w różnych kategoriach, dzięki czemu jest wszechstronny i można go dostosować do różnych środowisk pracy.

Jira jest częścią ekosystemu Atlassian i zapewnia pełny dostęp do jego zarządzanie pracą oprogramowanie dla teamów biznesowych.

Jira najlepsze funkcje

Zwinny rozwój z tablicami Scrum i Kanban

Solidnyśledzenie problemów* Kompleksowe plany działania umożliwiające planowanie w szerszej perspektywie

ponad 3000 integracji

Inteligentna kontrola dostępu

Wsparcie dla pełnego dostępu do Jira Work Management

Limity Jira

Interfejs użytkownika nie wydaje się przyjazny dla niektórych użytkowników

Funkcje raportowania mogłyby zostać ulepszone do zarządzania projektami

Ceny Jira

Free dla maksymalnie 10 użytkowników

dla maksymalnie 10 użytkowników Standard : 8,15 USD/miesiąc za użytkownika

: 8,15 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Zaczyna się od $141,000/rok

Zaczyna się od $141,000/rok Centrum danych: Od 42 000 USD/licencja

Jira oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (5,500+ recenzji)

: 4.3/5 (5,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (13 500+ recenzji)

Sprawdź te Rozwiązania do zarządzania operacjami IT !

8. Wydajność

Via: Wydajność Pomimo swojej nazwy, Productive to znacznie więcej niż tylko aplikacja zwiększająca wydajność . Jest to kompleksowy sklep dla agencji, które potrzebują pomocy w zarządzaniu wszystkim, od projektów i relacji z klientami po finanse i współpracę w zespole.

To, co sprawia, że jest to wszechstronna alternatywa dla Scoro, to dobrze przemyślane funkcje do śledzenia czasu, zarządzania zadaniami, zarządzania budżetami, wysyłania faktur, a nawet śledzenia, jak dobrze radzi sobie zespół sprzedaży. Productive oferuje również solidną analitykę, która zapewnia wgląd w wydajność agencji w czasie rzeczywistym. 📊

Dzięki funkcjom takim jak współpraca nad dokumentami i komunikacja z klientem narzędzia, Wydajność ułatwia lepszą pracę zespołową i utrzymuje wszystkich, w tym klientów, w pętli.

Najlepsze funkcje Productive

Zaawansowane możliwości śledzenia budżetu i fakturowania

Rozszerzenie wglądu w lejek sprzedażowy

Śledzenie czasu, alokacja zasobów i rozwiązania do zarządzania zadaniami

Współpraca nad dokumentami z możliwością edycji w czasie rzeczywistym

Raportowanie finansowe i metryki

Limity wydajności

Przydałoby się więcej opcji niestandardowych

Brak odpowiedniej integracji z pocztą e-mail

Wydajność* Ceny

Essential : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Profesjonalny : $24/miesiąc za użytkownika

: $24/miesiąc za użytkownika Ultimate i Enterprise: Kontakt Wydajność

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Productive

G2 : 4.6/5 (30+ recenzji)

: 4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

9. Trello

Via: Trello Trello używa pliku Tablica w stylu Kanban gdzie można tworzyć karty dla zadań, a karty te mogą przechowywać wiele informacji, takich jak zadania, terminy i załączniki do plików.

Jedną z wyróżniających się funkcji Trello jest "Butler", system automatyzacji, który pomaga zminimalizować ręczną pracę w projektach. Za pomocą jednego kliknięcia Butler może przenieść kartę, oznaczyć członków teamu i wiele więcej.

Trello oferuje również różne "Power-Ups" lub wtyczki, które można dodać, aby zwiększyć możliwości swojej tablicy. Ich zakres sięga od integracji z innym oprogramowaniem, takim jak Slack i Jira, po funkcje takie jak zaawansowane listy kontrolne i skróty klawiaturowe.

Platforma posiada huby zasobów, które pomagają dostosować narzędzie do różnych przypadków użycia, co przyczynia się do wysokiej jakości doświadczenia użytkownika. Jest to jednak bardziej aplikacja zwiększająca wydajność niż dedykowane narzędzie do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Trello

Tablica w stylu Kanban do zarządzania zadaniami

Możliwości automatyzacji dzięki aplikacji Butler

Konfigurowalne szablony

ponad 180 integracji oprogramowania

Bogaty hub zasobów

Limity Trello

Interfejs może być trudny do zrozumienia

Niektórzy użytkownicy uważają, że nie nadaje się do złożonych projektów

Ceny Trello*

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: Od 17,50 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,000+ recenzji)

: 4.4/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22 500+ recenzji)

10. ProofHub

Via: ProofHub ProofHub posiada standardowe funkcje zarządzania projektami, ale jest szczególnie silny we współpracy, oferując narzędzia takie jak tablice dyskusyjne i czaty grupowe. Możesz nawet tworzyć ogłoszenia, etykiety i planować wydarzenia bezpośrednio na platformie! 📅

Oprogramowanie wyróżnia się również pod względem raportowania i kontroli administracyjnej. Otrzymujesz szczegółowe raportowanie projektów które pokazują status, termin wykonania i wydajność każdego członka zespołu.

Możesz dostosować poziom dostępu dla różnych członków zespołu lub zaprosić osoby, które nie mają konta ProofHub jako gości. W ten sposób każdy ma odpowiednie informacje do kontekstowej komunikacji i współpracy.

Co ciekawe, ProofHub oferuje dość rzadkie płaskie ceny dla nieograniczonej liczby użytkowników.

Najlepsze funkcje ProofHub

Rozbudowane funkcje współpracy

Przydatne raportowanie projektów

Różnorodne widoki projektów

Konfigurowalne kontrole administracyjne

Opcje szybkiej dostępności

Limity ProofHub

Stosunkowo słaba kontrola nad powiadomieniami

Ograniczone integracje

Ceny ProofHub*

Essential : 45 USD/miesiąc

: 45 USD/miesiąc Ultimate Control: $89/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ProofHub

G2 : 4.5/5 (80+ recenzji)

: 4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (80+ recenzji)

Wypróbuj zarządzanie projektami z ClickUp: A Click above the Rest

A więc, czy znalazłeś swój idealny zamiennik Scoro? Chociaż nie jest łatwo uzyskać identyczne produkty, wiele opcji na naszej liście imponuje bogatymi ustawieniami funkcji.

Jeśli Scoro nie przypadło ci do gustu, ClickUp wyróżnia się jako wszechstronna i przyjazna dla użytkownika platforma pełna funkcji dla Teams każdej wielkości. A co najlepsze - jego darmowy plan jest dość załadowany, więc możesz odkryć wszystkie jego niesamowite funkcje bez żadnych załączników! Zarejestruj się teraz; warto kliknąć! 🤩