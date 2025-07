11 beste alternatieven voor Asana voor marketingbureaus (2025)

Je bureau groeit. Wat werkte voor een team van vijf personen, past niet helemaal bij je 20-koppige organisatie.

Asana heeft je tot nu toe goed geholpen, maar nu heb je iets anders nodig. Deze 11 Asana-alternatieven voor marketingbureaus zijn gespecialiseerd in de unieke uitdagingen waarmee je te maken hebt.

Laten we iets vinden dat meegroeit met uw ambitie. 🎯

De beste Asana-alternatieven voor marketingbureaus in één oogopslag

Hier is een korte vergelijking van de beste Asana-alternatieven voor marketingbureaus. 👇

Waarom kiezen voor Asana-alternatieven voor marketingbureaus?

De projectmanagementsoftware van Asana werkt voor veel bureaus, maar marketingbureaus hebben vaak behoefte aan oplossingen die beter op hun behoeften zijn afgestemd. Hier zijn enkele redenen waarom u misschien beter ergens anders kunt kijken:

Niet specifiek voor marketing: Asana heeft geen marketinggerichte werkstromen, waardoor er veel aanpassingen en extra tools nodig zijn voor campagnelevenscycli, wat leidt tot gefragmenteerde activiteiten

Onvolledige campagne dekking : Het beheert taken goed, maar mist sleutel stappen zoals het aannemen van bestellingen en goedkeuring van middelen, waardoor aparte systemen nodig zijn

Problemen met schaalbaarheid: Naarmate de complexiteit van clients en campagnes toeneemt, raakt de eenvoudige structuur van Asana rommelig, waardoor de zichtbaarheid afneemt

Geen tijdregistratie of facturering: Bureaus die factureerbare uren bijhouden, moeten tools van derden of handmatige spreadsheets gebruiken, omdat Asana deze functies niet heeft

Beperkte rapportage: Basis dashboards bieden geen aanpasbare Basis dashboards bieden geen aanpasbare KPI's voor campagnes en marketingbureaus , wat inzichten voor meerdere projecten belemmert

Ontbrekende functies voor samenwerking met clients: Geen clientportals of gedetailleerde toestemmingen zorgen voor wrijving in de communicatie

Zwakke hiërarchie van taken: Inflexibele subtaken en beperkte Inflexibele subtaken en beperkte automatisering van AI-marketing leiden tot handmatige workarounds

De beste alternatieven voor Asana voor marketingbureaus

Dit zijn onze keuzes voor de beste Asana-alternatieven voor marketingbureaus. 📝

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één bureau management)

Maak je eerste taak in ClickUp Houd alle campagne-assets bij met ClickUp-taken

ClickUp biedt je de structuur die Asana mist, terwijl het flexibel genoeg blijft om aan te sluiten bij de manier waarop jouw bureau werkt.

Om te beginnen fungeert de projectmanagementsoftware van ClickUp als de operationele ruggengraat van uw bureau. En wanneer u de marketingoplossing van ClickUp en de ClickUp Creative Agency Software integreert, krijgt u toegang tot gespecialiseerde werkstromen die specifiek zijn ontworpen voor marketingactiviteiten

Houd campagnes op gang

Stel dat uw bureau werkt aan een volledige funnel-campagne voor een consumententechnologiemerk, met organische posts, betaalde advertenties, e-mail-drips en landingspagina's die allemaal in zes weken worden uitgerold.

U begint met het aanmaken van een map voor de campagne. Daarin gebruikt u ClickUp-taken om gedetailleerde deliverables voor elk onderdeel te maken: één voor de Instagram-carrousel, één voor de lancerings-e-mail en één voor de videoadvertentie.

Elke taak wordt toegewezen aan het juiste lid van het team, samen met deadlines, creatieve briefings en subtaak voor overdrachten.

Om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang, definieert u uw eigen aangepaste ClickUp-taakstatussen: 'Briefing', 'Concept in uitvoering', 'Interne beoordeling', 'Beoordeling door client' en 'Definitieve goedkeuring'. Deze weerspiegelen de daadwerkelijke fasen die uw bureau doorloopt.

Tegelijkertijd voegt u aangepaste velden van ClickUp toe aan elke taak, zodat uw team het werk gemakkelijk kan opsplitsen en filteren. Geef het kanaal, het type publiek, het formaat van de assets en de prioriteit van de campagne op.

Dus als je strateeg alle assets met de hoogste prioriteit voor betaalde media die volgende week live gaan wil zien, kan hij de weergave binnen enkele seconden filteren.

Bekijk alles in realtime

Monitor de voortgang van campagnes met ClickUp Dashboards

Uw operationele gegevens worden omgezet in strategische inzichten via ClickUp Dashboards. Deze visuele commandocentra geven realtime informatie weer over de capaciteit van het team, deadlines van projecten en campagneprestaties voor al uw clients.

Je kunt ook privé dashboards voor clients maken die live voortgang tonen van deliverables, deadlines en blokkades zonder interne aantekeningen of details op productieniveau bloot te geven.

Werk sneller met AI

Werk met ClickUp Brain voor campagneplanning

ClickUp Brain is de ingebouwde AI-engine van het platform die uw team helpt bij het plannen, schrijven en samenvatten zonder momentum te verliezen.

Stel dat uw bureau een Black Friday-campagne plant voor een e-commerce client. De strateeg opent een ClickUp-document om de structuur van de campagne te schetsen. Hij typt een korte prompt in, zoals 'Black Friday-promotieplan voor huidverzorgingsmerk'. ClickUp Brain stelt een campagneschema voor, uitgesplitst per kanaal – e-mail, betaalde sociale media, landingspagina's en samenwerkingen met influencers – samen met sleutelboodschappen en formats voor de deliverables.

Als je creatieve leider tijdens de productiefase wil weten wat er nog moet worden beoordeeld of waar feedback is geblokkeerd, kan de AI-marketingtool met één klik de laatste opmerkingen over alle taken samenvatten.

Automatiseer repetitief werk

Stel triggers in voor ClickUp-automatisering in je werkruimte

ClickUp Automatisering zorgt voor alle vervelende updates van de projectstatus, wijzigingen in opdrachten en herinneringen die tijdens campagnes veel tijd van uw team in beslag nemen.

Wanneer een taak bijvoorbeeld naar 'Client Review' wordt verplaatst, kan een automatisering automatisch de accountmanager taggen, een deadline voor feedback instellen en de taak opnieuw toewijzen als die deadline wordt overschreden.

Aan de slag met sjablonen voor bureaus

Gratis sjabloon downloaden Start en beheer creatieve campagnes met de sjabloon voor marketingbureaus van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor marketingbureaus is gemaakt voor bureaus die campagnecycli voor meerdere clients beheren. Het bevat lijsten voor creatieve verzoeken, vooraf ingestelde aangepaste taakstatussen voor beoordelingsworkflows en aangepaste velden voor platform en format.

Het sjabloon bevat ook weergaven zoals Contract tijdlijnen en Account overzichten, waardoor je direct zichtbaarheid hebt.

Als je naast creatieve leveringen ook retainers of client ops beheert, helpt de ClickUp Agency Management Template je om sneller aan de slag te gaan.

De beste functies van ClickUp

Werk zoals elk team dat wil: Bekijk campagnes in Bekijk campagnes in de bordweergave voor creatieve medewerkers, in de lijst voor projectmanagers of in Gantt-grafieken voor updates voor clients

Sla de herhaalde installatie over: Maak Maak ClickUp-terugkerende taken voor maandelijkse content drops, client check-ins of campagne rapportages

blijf vertragingen voor: *Plan projecten met de AI-aangedreven ClickUp-kalender die planningsconflicten en overbelasting van de werklast signaleert

Werk op een overzichtelijke manier: Maak Maak ClickUp-formulieren voor creatieve briefings, campagneverzoeken of feedback, zodat er niets verloren gaat in e-mails of chats

Weet waar je uren naartoe gaan: Houd de projecttijd bij voor alle diensten, clients en rollen met Houd de projecttijd bij voor alle diensten, clients en rollen met ClickUp Project Time Tracking

Houd strategie en uitvoering met elkaar verbonden: Stel berichten voor abonnementen, overzichten van middelen en checklists voor implementatie op in Stel berichten voor abonnementen, overzichten van middelen en checklists voor implementatie op in ClickUp-documenten die zijn gekoppeld aan taken

Maak feedback bruikbaar: zet opmerkingen van reviewers om in toegewezen volgende stappen met zet opmerkingen van reviewers om in toegewezen volgende stappen met ClickUp Assign Comments in zowel taken als documenten

Zorg voor gerichte discussies: Praat binnen Praat binnen ClickUp Chat , zodat campagneconversaties naast het werk blijven en niet verspreid over verschillende platforms terechtkomen

Beperkingen van ClickUp

Zonder een zorgvuldige installatie is het gemakkelijk om belangrijke updates te missen of overspoeld te worden met irrelevante meldingen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Deze Reddit-recensie zegt eigenlijk alles:

We gebruiken ClickUp nu ongeveer een half jaar voor ons bureau en eerlijk gezegd heeft het onze manier van werken op onverwachte manieren veranderd. In eerste instantie was ik sceptisch over alle extra functies, maar ik ben eraan gewend geraakt. […] Hun Docs-systeem heeft stilletjes het grootste deel van ons werk in Google Documenten vervangen. Alles verloopt gewoon beter wanneer onze documentatie op dezelfde plaats staat als onze projecten. Het team heeft zich er sneller aan aangepast dan ik had verwacht. In het begin twijfelde ik over ClickUp Brain, het leek me gewoon weer een AI-gimmick. Maar het heeft me een hoop vervelende schrijfwerkzaamheden bespaard, vooral wanneer ik lange e-mails van clients moet samenvatten of een concept moet opstellen. Het is niet perfect, maar wel handig wanneer ik het erg druk heb. […] Zoals alles was het even wennen, en er zijn nog steeds momenten waarop het wat onhandig aanvoelt. Maar als ik terugkijk op hoe we vroeger werkten, zou ik niet meer terug willen. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (het beste voor creatief activabeheer)

via Wrike

Ken je dat gevoel van wanhoop wanneer een client vraagt om 'het logo met de blauwe achtergrond' en je je realiseert dat er 12 versies verspreid zijn over verschillende mappen? Wrike begrijpt dat.

Dit Asana-alternatief voor marketingbureaus komt goed van pas wanneer je meerdere veeleisende clients hebt die elk hun eigen manier van werken hebben.

Je grootste hoofdpijn – iedereen op één lijn krijgen over projectvereisten – wordt opgelost met marketing sjablonen. Je hoeft niet meer elke keer vanaf nul te beginnen wanneer je een nieuwe client aanneemt of een bekend type campagne lanceert.

De beste functies van Wrike

Maak aangepaste aanvraagformulieren die briefings van clients automatisch omzetten in uitvoerbare taken

Vergelijk verschillende versies van creatieve assets naast elkaar tijdens het goedkeuringsproces

Stel geautomatiseerde digitale marketingrapporten op die campagnecijfers en de status van projecten bijhouden zonder handmatig werk

Deel speciale werkruimtes voor clients waar externe medewerkers de voortgang kunnen bekijken en feedback kunnen geven

Beperkingen van Wrike

Hoewel Wrike tools voor redactie biedt, merken bureaus dat herhaalde revisiecycli een vervelende handmatige installatie vereisen en de werkruimte kunnen vervuilen

Rapportage en dashboards worden vaak omschreven als ontoereikend voor presentaties op hoog niveau aan clients

De basisfuncties voor tijdregistratie in Wrike zijn eenvoudig, onhandig en inefficiënt voor rapportage van factureerbare uren

Prijzen van Wrike

Free

Team: $ 10/maand per gebruiker

Business: $ 25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (4.400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (2.614 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Wrike?

Hier is de mening van een Reddit-gebruiker over deze tool:

Ik heb heel veel PM-systemen gebruikt en ik vind Wrike echt geweldig. Niet alleen omdat ik PM ben, maar ook omdat alle 30 leden van mijn team het gemakkelijk hebben opgepikt en dagelijks gebruiken. Het feit dat we 100% gebruikmaken van één software maakt mijn werk als PM veel gemakkelijker. Het is echter een heel complex systeem aan de achterkant: het instellen van aangepaste velden, aangepaste itemtypen, het maken van formulieren voor verzenden, enz. Vanuit het oogpunt van een PM is er een kleine leercurve, maar het kan heel veel.

3. Jira (het beste voor flexibele marketingwerkstromen)

via Atlassian

Het punt met marketingcampagnes is dat ze veranderen. Veel. Soms elk uur. Jira begrijpt deze realiteit omdat het is ontworpen voor softwareontwikkeling, waar vereisten sneller veranderen dan modetrends.

Terwijl uw concurrenten nog steeds proberen marketing in watervalprocessen te persen, past u zich in een handomdraai aan. Dankzij de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden kunt u precies modelleren hoe uw team werkt, in plaats van u aan te passen aan andermans idee van 'best practices'

De beste functies van Jira

Bouw aangepaste werkstromen die aansluiten op uw specifieke marketingplanningprocessen en goedkeuringsketens

Visualiseer de voortgang van campagnes met Kanban-borden of tijdlijnweergaven met bijhouden van afhankelijkheid

Automatiseer repetitieve taken zoals het toewijzen van werk of het doorlopen van goedkeuringsfasen voor projecten

Krijg toegang tot meer dan 30 verschillende rapporten om alles bij te houden, van cyclustijd tot teamsnelheid

Beperkingen van Jira

Technische complexiteit kan niet-technische leden van marketingteams intimideren

Niet-technische gebruikers vinden het uitvoeren van eenvoudige updates vervelend en traag; omgevingen raken vaak 'overvol' met extra velden, werkstromen en klikken

Samenwerken met clients is lastig; je kunt externe stakeholders niet gemakkelijk betrekken

Beperkte mogelijkheden voor creatieve redactie in vergelijking met designgerichte alternatieven

Prijzen van Jira

Free

Standaard: $ 8/maand per gebruiker

Premium: $ 14/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,3/5 (6.425+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (15.155+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Jira?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Jira maakt het ongelooflijk eenvoudig om complexe projecten op te splitsen in beheersbare verhalen en taken. Ik vind het erg prettig dat ik aangepaste werkstromen kan maken, taken kan toewijzen aan teamleden en de voortgang in realtime kan volgen. De visuele tools zoals Kanban- en Scrum-borden zijn bijzonder handig om georganiseerd te blijven en iedereen op één lijn te houden.

4. Trello (het beste voor het bijhouden van visuele campagnes)

via Trello

Content writing service providers gedijen bij een visuele organisatie die in één oogopslag het grote geheel laat zien.

De kaartgebaseerde aanpak van Trello weerspiegelt hoe redactieteams van nature denken over contentpijplijnen en campagne-werkstromen. Het alternatief voor Asana werkt bijzonder goed voor bureaus die eenvoud boven complexe functies verkiezen.

Butler automatisering neemt de alledaagse taken die creatieve tijd opslokken uit handen, terwijl verschillende weergaveopties ervoor zorgen dat verschillende teamleden projecten in hun favoriete format kunnen bekijken.

De beste functies van Trello

Maak visuele content kalenders die clients zonder uitleg kunnen begrijpen

Stel kaartsjablonen in voor terugkerende campagnes, zodat nieuwe projecten op de juiste manier van start gaan

Maak rechtstreeks verbinding met de Google Drive-mappen van clients, zodat assets worden gesynchroniseerd zonder dat ze hoeven te worden gedownload en opnieuw geüpload

Verbind honderden apps van derden via Power-Ups om de functionaliteit van het projectmanagementplatform uit te breiden

Beperkingen van Trello

Geen geavanceerde functies voor projectmanagement, zoals Gantt-grafieken of resourceplanning

Geen ingebouwde tijdregistratie of gedetailleerde rapportagemogelijkheden

Beperkte opslagruimte voor bestanden bij gratis en lagere abonnementen

Geen duidelijke hiërarchie, beperkend overzicht van campagnes

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $12,50/maand per gebruiker

Enterprise: $17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (13.695+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (23.620 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Trello?

Een G2-recensent deelde deze feedback:

Ik gebruik Trello al jaren en het heeft nog nooit gefaald – het is super eenvoudig te gebruiken, zelfs voor grotere, bedrijfsbrede projecten. En het is SUPER eenvoudig te leren gebruiken. Ik vind het geweldig dat het zoveel integraties en automatiseringen heeft – we konden taakuitvoeringen, deadlines, leveringen aan klanten en operationele aanpassingen allemaal binnen Trello automatiseren. Eerlijk gezegd maakte het het beheren van een groot team en meerdere projecten een fluitje van een cent.

5. ProofHub (het beste voor creatieve beoordelingsprocessen)

via ProofHub

ProofHub begrijpt dat het meeste marketingwerk visuele elementen bevat die door belanghebbenden moeten worden goedgekeurd, en dat e-mailketens creativiteit in de kiem smoren. Het alternatief voor Asana voor marketingbureaus brengt orde in de chaos van creatieve beoordelingen door middel van gestructureerde goedkeuringsprocessen die echt werken.

Wat het bijzonder slim maakt, is hoe het omgaat met de toestemming van clients: het geeft hen precies wat ze moeten zien, zonder hen te overspoelen met functies die ze nooit zullen gebruiken.

De aangepaste formulieren helpen bij het vastleggen van die onsamenhangende eerste briefings die meestal als stream-of-consciousness e-mails binnenkomen.

De beste functies van ProofHub

Upload afbeeldingen en pdf's om ze rechtstreeks in de bestanden te markeren met opmerkingen en aantekeningen

Leid creatieve assets door goedkeuringswerkstromen met automatische notificaties voor belanghebbenden

Leg verzoeken van clients vast via aangepaste formulieren die direct worden omgezet in taken voor het project

Bepaal wat clients kunnen zien en doen met gedetailleerde instellingen voor toestemming

Beperkingen van ProofHub

Beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met andere software voor marketingbureaus

Geen geavanceerde tools voor resourcebeheer of functies voor capaciteitsplanning

De rapportagemogelijkheden zijn eenvoudig en voldoen mogelijk niet aan de behoeften van contentmarketingbureaus die gedetailleerde analyses nodig hebben

Prijzen van ProofHub

Gratis proefversie

Ultieme controle: $150/maand

Essentieel: $50/maand

Beoordelingen en recensies van ProofHub

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ProofHub?

Uit een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan ProofHub is hoe het het beheer van verschillende aspecten van contentmarketing vereenvoudigt. Ik kan alles vanaf één plek regelen, van het aanmaken van content en samenwerking tot redactie. Zodra we de doelstellingen van de campagne hebben vastgesteld, gebruik ik het 'discussieforum' om ons abonnement te documenteren en onderweg aanpassingen te maken. Ik vind het erg handig dat je aangepaste werkstromen kunt maken en taken kunt beheren met behulp van de 'bord'-weergave. […] De mogelijkheid om creatieve assets op tijd te beoordelen en goed te keuren, feedback te delen en externe medewerkers gemakkelijk te beheren, is een enorm voordeel. Bovendien is het voor ons een groot pluspunt dat we zonder extra kosten buiten de organisatie kunnen samenwerken.

Je bureau is niet een puinhoop, je proces is dat wel. Beheer uw bureau met inzichten uit ClickUp's Big Book for Agency Project Management Los het op met The Big Book for Agency Project Management: een no-nonsense handleiding boordevol echte strategieën die bureaus gebruiken om projecten soepeler te laten verlopen, clients tevreden te houden en er ook nog eens geld mee te verdienen.

6. Teamwork (het beste voor klantgerichte projectlevering)

via Teamwork

Een bureau runnen betekent balanceren tussen het tevreden houden van clients en het runnen van een winstgevend bedrijf. Teamwork doet niet alsof deze doelen altijd op één lijn liggen, maar helpt je wel om beide tegelijkertijd te bereiken.

De projectmanagementtool beschouwt samenwerking met clients als een eersteklas functie in plaats van een bijzaak, wat een enorm verschil maakt wanneer je professionele relaties wilt onderhouden en tegelijkertijd deadlines moet halen.

De beste functies voor teamwork

Houd tijd en budgetten bij met realtime winstgevendheidsoverzichten om projecten financieel op schema te houden

Beheer de capaciteit en werklast van je team om burn-outs en gemiste deadlines te voorkomen

Genereer facturen rechtstreeks op basis van geregistreerde tijd en onkosten met de QuickBooks-integratie

Geef clients gecontroleerde toegang tot de weergave van mijlpalen en het goedkeuren van deliverables

Beperkingen op het gebied van teamwork

Kanban-automatisering is eenvoudig en niet gemakkelijk aan te passen aan complexe migratie-werkstromen

Geavanceerde functies vereisen duurdere abonnementen die voor kleinere bureaus te duur kunnen zijn

Steilere leercurve dan eenvoudigere Asana-alternatieven voor marketingbureaus

Sommige gebruikers melden incidentele prestatieproblemen bij grote projecten

Prijzen voor teamwork

Free

Levering: $ 13,99/maand per gebruiker

Grow: $25,99/maand per gebruiker

Schaal: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over teamwork

G2: 4,4/5 (meer dan 1170 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (915+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Teamwork?

Dit komt rechtstreeks uit een Reddit-thread:

Mijn bedrijf gebruikt het, ik vind het erg prettig en ik zou er in de toekomst graag mee willen werken. Mijn ervaring met Jira is beperkt, maar als ik tussen de twee moest kiezen, zou ik Teamwork verkiezen. Veel functies werken op basis van start- en deadlines in de kalender en schattingen, dus als je organisatie beide kan beheren, haal je er het meeste uit. Schattingen werken op basis van uren (ik weet niet zeker of dit kan worden geconfigureerd naar Fibonacci of iets anders)

7. Airtable (het beste voor flexibele campagneplanning)

via Airtable

Airtable biedt database-kracht voor projectmanagement op manieren die Asana simpelweg niet kan. Marketingbureaus kunnen aangepaste werkstromen bouwen die campagnebudgetten koppelen aan tijdlijnen, creatieve middelen bijhouden via bijlagevelden en geautomatiseerde goedkeuringsprocessen opzetten die zinvol zijn voor het werk van de client.

Het mooie is dat je deze onderling verbonden gegevens op talloze manieren kunt opsplitsen en analyseren, waardoor je inzichten krijgt die verborgen zouden blijven in andere Asana-alternatieven voor marketingbureaus.

De beste functies van Airtable

Synchroniseer campagnebudgetten met het bijhouden van werkelijke uitgaven met behulp van formulevelden en valuta-opmaak

Maak voorwaardelijke opmaak die achterstallige deliverables of budgetoverschrijdingen automatisch markeert

Bouw client portals door gefilterde weergaven te delen die alleen relevante projectgegevens tonen

Breng contentkalenders in kaart met kleurgecodeerde campagnefasen en automatische herinneringen voor publicatie

Beperkingen van Airtable

Toegang op basis van rollen is grof; elke editor kan weergaven of structuren wijzigen en anderen kunnen vergrendelde weergaven eenvoudig ontgrendelen

Bases functioneren als afzonderlijke silo's: opmerkingen, automatiseringen en gebruikers kunnen niet over de silo's heen gaan

Airtable heeft moeite met grote datasets; databases met meer dan ~50.000 records kunnen aanzienlijk vertragen

Prijzen van Airtable

Gratis (beperkt tot twee gebruikers)

Team: $ 24/maand per gebruiker

Business: $ 54/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Airtable

G2: 4,6/5 (2.985+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.185 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Airtable?

Dit is de mening van een G2-recensent:

Toen ik eenmaal begreep hoe Airtable eenvoudige gegevens kan filteren en weergeven in informatie die je inzicht geeft, zoals hoeveel projecten een ontwerper op een bepaald moment heeft, hoeveel tijd er wordt verspild aan bewerkingen en hoeveel projecten ons daadwerkelijk helpen ons doel te bereiken, was ik verkocht. Het aanpassen van de gegevens om te laten zien wat je wilt weten, is vrij eenvoudig als je het eenmaal onder de knie hebt.

8. ActiveCollab (het beste voor het bijhouden van de winstgevendheid van projecten)

via ActiveCollab

ActiveCollab dicht de vervelende kloof tussen het werk doen en ervoor betaald worden.

Je team registreert de tijd rechtstreeks op projecttaken terwijl ze samenwerken via visuele redactietools, en die bijgehouden tijd wordt omgezet in professionele facturen zonder het gebruikelijke gedoe met spreadsheets (je weet wel wat we bedoelen!).

Zie hoe projectbudgetten in realtime van groen naar rood veranderen naarmate de uren zich opstapelen, en voorkom dat scope creep de winstgevendheid om zeep helpt.

De beste functies van ActiveCollab

Start timers direct op taken om factureerbare uren vast te leggen zonder de werkstroom te verstoren

Monitor de winstgevendheid van projecten in realtime om budgetoverschrijdingen op te merken voordat ze schade aanrichten

Visualiseer de werklast van teams om taken in balans te brengen en burn-out te voorkomen

Stel terugkerende facturen in voor vaste clients met automatische factureringscycli

Beperkingen van ActiveCollab

Sommige bureaus vinden de layout inspiratieloos of onintuïtief

De rapportage functies zijn eenvoudig en voldoen mogelijk niet aan de behoeften van mensen die gedetailleerde analyses nodig hebben

Subtaken worden slecht afgehandeld; er is onduidelijkheid over afhankelijkheid en verloren bijlagen frustreren gebruikers

Prijzen van ActiveCollab

Gratis proefversie

Plus: $ 15/maand (voor drie gebruikers)

Pro: $ 11/maand per gebruiker

Pro + Word betaald: $17/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ActiveCollab

G2: 4,2/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (405+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ActiveCollab?

Dit zegt een G2-recensie over dit Asana-alternatief voor marketingbureaus:

De werklastweergave was erg handig voor het beheer van middelen, en de mogelijkheid om te schakelen tussen de kanban-weergave en de lijstweergave was handig. Het handigste onderdeel van het hele product waren de tijdschema's en het feit dat gebruikers eenvoudig en snel de tijd konden bijhouden voor vergelijkbare of terugkerende taken.

9. Basecamp (het beste voor vereenvoudigde teamcommunicatie)

via Basecamp

Terwijl de meeste Asana-alternatieven voor marketingbureaus zich volproppen met PM-functies, laat Basecamp die achterwege om zich te concentreren op het informeren en verantwoordelijk houden van iedereen. Het platform werkt goed voor bureaus die verdrinken in communicatiechaos via meerdere kanalen.

Je clients zullen er dol op zijn omdat ze op een zinvolle manier kunnen deelnemen zonder een handleiding nodig te hebben, en je team zal het waarderen dat ze niet weer een ingewikkeld systeem hoeven te leren.

De beste functies van Basecamp

Houd alle communicatie over projecten georganiseerd in message boards in plaats van verspreide e-mails

Plan automatische check-ins die teamleden vragen om updates over de voortgang te delen

Sla alle projectbestanden en documenten op één doorzoekbare locatie op met versiebeheer

Beperkingen van Basecamp

Geen geavanceerde functies voor taakbeheer, zoals Gantt-grafieken of resourceplanning

Geen sjablonen voor tijdregistratie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor werkstromen of projectstructuren van marketingbureaus

Het lijkt misschien te simpel voor bureaus die complexe campagnes in meerdere fasen beheren

Prijzen van Basecamp

Free

Plus: $ 15/maand per gebruiker

Pro Unlimited: $ 299/maand (jaarlijks gefactureerd, onbeperkt aantal gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (5.340 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (14.520+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Basecamp?

Volgens een bericht op Reddit:

We zijn een tijdje geleden overgestapt op Basecamp om projecten voor ons marketingteam (5 personen) te beheren. We waren verkocht door de eenvoud en de overzichtelijke interface. Perfect voor eenvoudig taakbeheer en het bijhouden van gesprekken. Maar toen ons team groeide en projecten complexer werden, begon Basecamp zijn beperkingen te vertonen.

10. Zoho Projects (het beste voor geïntegreerde werkstromen voor bedrijven)

via Zoho

Marketing gebeurt niet in een vacuüm, maar staat in verbinding met verkooppijplijnen, problemen met de klantenservice en bredere bedrijfsactiviteiten. Zoho Projects begrijpt deze onderlinge verbondenheid en werkt naadloos samen met het hele Zoho-ecosysteem.

Het alternatief voor Asana komt goed van pas wanneer u marketinginspanningen moet coördineren met andere bedrijfsfuncties zonder voortdurend tussen verschillende tools te moeten schakelen. Blueprint-werkstromen helpen bij het standaardiseren van repetitieve processen die elk bureau heeft, maar zelden goed documenteert.

De beste functies van Zoho Projects

Bekijk de capaciteit en werklast van teams om overmatige toewijzing van middelen en gemiste deadlines te voorkomen

Houd het budget bij ten opzichte van de werkelijke uitgaven met behulp van ingebouwde functies voor het bijhouden van uitgaven en financiële rapportage

Genereer gedetailleerde urenregistraties die kunnen worden geïntegreerd met Zoho Invoice voor naadloze facturatieprocessen

Maak projectportals voor clients waar belanghebbenden de voortgang kunnen bekijken zonder toegang tot de backend

Beperkingen van Zoho Projects

Het clientportaal moet worden geconfigureerd en kan verwarrend zijn voor niet-technische stakeholders

Beperkte mogelijkheden voor creatieve redactie in vergelijking met design-gerichte Asana-alternatieven voor marketingbureaus

De rapportage functies zijn eenvoudig en niet gemakkelijk aan te passen voor gegevensbeheer

Prijzen van Zoho Projects

Free

Premium: $ 5/maand per gebruiker

Enterprise: $10/maand per gebruiker

Projects Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4,3/5 (475+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (810+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho Projects?

Dit is wat een Reddit-gebruiker te zeggen had:

Het is best goed. De interface kan wel wat verbetering gebruiken. Ze hebben het net opnieuw ontworpen, net als vorig jaar, en sommige veranderingen hebben me hoofdbrekens gekost. Over het algemeen is het prima en als je Zoho hebt, is het een no-brainer.

ClickUp is de upgrade die uw bureau nodig heeft

Alternatieven voor Asana voor marketingbureaus zijn niet moeilijk te vinden, maar de meeste lossen slechts een deel van het probleem op.

ClickUp dekt alles. Het is de alles-in-één app voor werk, wat betekent dat je team niet tussen tools hoeft te schakelen om één campagne te lanceren.

Je kunt aangepaste werkstromen opzetten die aansluiten bij het proces van elke client, elke deadline bijhouden zonder extra coördinatie en van briefing naar review gaan zonder momentum te verliezen.

Meld je vandaag nog aan voor ClickUp! ✅