Hoe u een projectbudget beheert in 7 eenvoudige stappen (met tips en sjablonen)

Budgetbeheer heeft een slechte reputatie: mensen associëren het met saaie spreadsheets en ellenlange onkostendeclaraties. Maar het beheren van projectbudgetten is eigenlijk een kunstvorm – en voor wie bij een bureau werkt, essentieel voor het bedrijfsmodel van je organisatie.

Een goed projectbudget is meer dan alleen maar dollars en centen – het is context. Het is een hulpmiddel om te laten zien wat uw team doet en hoe goed ze dat doen.

Deze aanpak van projectbudgetbeheer helpt u om in realtime te zien wat wel en niet werkt. Welke methoden voor projectmanagement-budgettering u ook verkiest, ze moeten u helpen een projectbudget op te stellen dat resultaten oplevert. Hier zijn de stappen die u moet volgen om elk projectbudget waarvoor u verantwoordelijk bent vast te stellen en bij te houden.

Wat is een projectbudget?

Een projectbudget is een financieel plan dat een overzicht geeft van de geschatte kosten van alle activiteiten die nodig zijn om het project succesvol te voltooien. Het omvat alle middelen die nodig zijn voor een project, zoals materialen, apparatuur, arbeid en andere uitgaven.

Een projectmanagementbudget is niet zomaar “$20.000”. Het is een duidelijk overzicht van hoe je die $20.000 gaat besteden en waarom je het op die manier gaat besteden.

In theorie zou een nieuwe medewerker uw kantoor of bureau binnen moeten kunnen lopen en het door u opgestelde budget zonder verdere begeleiding moeten kunnen uitvoeren. Helaas is het beheren van projectbudgetten niet bepaald eenvoudig zonder de juiste aanpak en tools.

Wat moet er in een projectbudget worden opgenomen?

Om te beginnen moet uw budget drie dingen bevatten:

Totale kosten van het project : arbeid, materialen en apparatuur

Hoe middelen worden toegewezen : Projectbudgetten worden doorgaans verdeeld op basis van deliverables

Een projecttijdlijn : hierin wordt uitgesplitst wanneer u verwacht het geld uit te geven dat bij elke projectoplevering hoort : hierin wordt uitgesplitst wanneer u verwacht het geld uit te geven dat bij elke projectoplevering hoort

We zullen straks dieper ingaan op hoe u elk van deze onderdelen in uw budget kunt opnemen.

Waarom is het beheren van een projectbudget belangrijk?

Omdat uw budget context over uw project bevat, kan het worden gebruikt om uw team te sturen en te bijhouden. Goed budgetbeheer kan u helpen bij:

Beheersing van de projectomvang: Alle projectmanagers bij bureaus hebben wel eens te maken gehad met die ene client die zijn verwachtingen steeds bijstelt. Door actief budgetbeheer kunt u zien of deze aanpassingen binnen de oorspronkelijke Alle projectmanagers bij bureaus hebben wel eens te maken gehad met die ene client die zijn verwachtingen steeds bijstelt. Door actief budgetbeheer kunt u zien of deze aanpassingen binnen de oorspronkelijke projectomvang passen of dat u een gesprek moet voeren om de verwachtingen bij te stellen.

Kostenbeheersing van projecten: Door uw uitgaven gaandeweg bij te houden , kunt u overschrijdingen vroegtijdig signaleren, voordat u op een punt komt waarop u niet genoeg geld heeft om het project af te ronden. Kostenwijzigingen liggen vaak buiten uw (of uw teams) controle, maar hoe u hiermee omgaat, heeft u wel in de hand — mits u ze op tijd opmerkt.

Voortgang bijhouden: Wanneer posten in het projectbudget zijn gekoppeld aan te leveren resultaten, is het eenvoudig om te zien hoever je bent met elke taak. Als je het geld bijvoorbeeld nog niet hebt uitgegeven aan de lettertypes die je nodig hebt voor de webpagina, weet je dat de ontwerpfase nog niet is voltooid.

Toekomstige projecten plannen: Door de voortgang van uw projectbudget in de gaten te houden, kunt u een betere schatting maken voor uw volgende project. U kunt zien waar uw prognoses niet overeenkomen met de werkelijkheid en zo uw vaardigheden op het gebied van prognoses verbeteren.

Een projectbudget beheren in 7 stappen

Nu u weet hoe complex projectbudgetbeheer is, voelt u zich misschien een beetje geïntimideerd. Maak u geen zorgen! Met een beetje planning kan iedereen uitblinken in het beheren van projectbudgetten. Laten we stap voor stap bekijken hoe u een budget opstelt en beheert.

1. Maak een stapsgewijs projectoverzicht

Je begint het beste met een volledig projectplan dat in samenwerking met je projectteam en eventuele belanghebbenden is opgesteld. Op dit moment heb je nog geen cijfers om mee te werken — en dat is prima!

Voor een goed projectbudget moet u de volledige projectomvang kennen en weten welke deliverables uw team moet opleveren.

Het feit dat we dit een 'schets' noemen, betekent niet dat het slechts een skelet is. U moet elke deliverable opsplitsen in een stapsgewijs proces, zodat u alle benodigde middelen kunt overzien.

Stel dat uw project een advertentiepakket voor sociale media is. Voor het beheren van projectbudgetten moeten teamleden:

Ontwerp de campagne

Schrijf en voer de bewerking uit van de tekst

Stockfoto's selecteren en aanschaffen

Voer de campagne uit

Prestaties bijhouden en rapportage

Betrek je teamleden erbij om de subtaaken van elke deliverable door te nemen. Zij maken dergelijke projectdeliverables regelmatig, dus weten ze precies wat er allemaal komt kijken bij het maken van het eindproduct.

2. Maak een lijst van alle benodigde middelen

Tijd is geld, en dat geldt ook voor middelen zoals freelancers, trainingen en onderzoek. Voor elke stap die je team zet, is minstens één van deze zaken nodig.

Maak onder elke subtaaklijst een overzicht van alle benodigde middelen. Hier volgen enkele veelvoorkomende projectmiddelen:

Teamleden: Hoeveel interne medewerkers gaan aan het project werken en voor hoe lang? Moet u ook freelancers inhuren?

Apparatuur en licenties: Heeft u toegang nodig tot fysieke apparatuur of online tools? Gaat u deze aanschaffen of betaalt u licentiekosten — en zo ja, voor hoe lang?

Opleiding: Welke vaardigheden moeten uw medewerkers leren die ze nog niet hebben? Welke middelen zullen ze gebruiken om die vaardigheden te leren, en hoeveel tijd zal dat in beslag nemen?

Onderzoek: Moet u marktonderzoek of pilotstudies aanschaffen om te weten te komen waarop uw target doelgroep zal reageren?

Reizen en representatie: Is er iemand van plan om naar de locatie van een client te vliegen, zakelijke lunches te organiseren of een ride-sharingdienst te gebruiken om projectgerelateerde taken uit te voeren?

Professionele diensten: Gaat u Gaat u consultants of andere experts inschakelen om uw project te begeleiden?

Mogelijk hebt u nog andere uitgaven, zoals inkoop en IT, die aan uw projectbudget zijn gekoppeld, maar de bovenstaande lijst bevat de meest voorkomende middelen die nodig zijn voor teams zoals het uwe.

3. Wijs aan elke hulpbron een kostprijs toe

Zodra u uw project heeft opgesplitst in alle benodigde middelen, is het tijd om uit te zoeken wat al deze middelen gaan kosten.

Er zijn vier manieren om een projectbudget te ramen. Lees de onderstaande methodebeschrijvingen en kies er een op basis van de structuur van uw bureau en de beschikbare tools.

Proces 1: De top-downbenadering

Als je al weet hoeveel geld er voor het project is uitgetrokken, is het jouw taak om te bepalen wat je met dat geld kunt bereiken. Wijs een bepaald bedrag toe aan elke deliverable op basis van hoe veel middelen elke stap vereist. Vervolgens moeten projectmanagers alle subtaaken toewijzen.

Bij budgettering met een top-downbenadering moet u mogelijk de omvang van het project beperken en nadenken over kosteneffectievere manieren om uw doelstellingen te bereiken.

Proces 2: De bottom-upbenadering

Wijs een bedrag toe aan elke hulpbron die je in de vorige stap hebt opgesomd, en tel alles bij elkaar op om het definitieve projectbudget te berekenen. Je moet een schatting maken van de werkuren, de tarieven van freelancers en de kosten van tools om tot een nauwkeurig bedrag te komen. Vraag je team (of projectmanagers) om hulp als je niet zeker weet wat redelijk is voor een bepaald item.

Proces 3: Analoog

Zoek een eerder project dat vergelijkbaar is met het project waarvoor u nu een begroting opstelt, en gebruik de werkelijke kosten van dat project als schatting van wat u voor dit project nodig zult hebben. Deze methode werkt alleen als 1) uw eerdere projectkosten vergelijkingen bevatten tussen geschatte en werkelijke kosten en aantekeningen over eventuele onverwachte uitgaven, en 2) de twee projecten qua omvang vrijwel identiek zijn.

Proces 4: De driestappenbenadering

Bij deze methode moet u drie verschillende begrotingen opstellen en vervolgens het gemiddelde daarvan berekenen. U moet het volgende berekenen:

Een budget in het beste geval: elke stap wordt in de kortst mogelijke tijd voltooid en alle benodigde middelen zijn tegen de laagst mogelijke marktprijs beschikbaar. Een worstcasescenario voor de begroting: je loopt achter op schema en moet overuren of spoedkosten betalen, je moet duurdere apparatuur aanschaffen, enzovoort. Een budget voor het meest waarschijnlijke scenario: mensen blijven grotendeels op schema, hoewel enkele stappen iets langer duren dan gepland, en je krijgt niet de laagste prijzen, maar je betaalt ook geen buitensporige kosten.

Neem deze drie nummers en bereken het gemiddelde om uw totale budget te berekenen. Overweeg om één nummer zwaarder te laten wegen dan de andere, afhankelijk van welk scenario u het meest waarschijnlijk acht.

Als u twijfelt tussen verschillende methoden voor het ramen van projectbudgetten, maak u dan geen zorgen! U kunt ze altijd combineren. Als voorbeeld kunt u bottom-upramingen gebruiken om uw projectbudget op te stellen voor de driepuntsmethode.

4. Voeg een reserve toe

Onvoorziene uitgaven vormen het 'oh nee'-fonds voor het geval je daadwerkelijk in dat worstcasescenario terechtkomt. Het is een essentieel onderdeel van je plan voor kostenrisicobeheer.

Meestal bedraagt uw reservefonds 5-10% van uw totale projectbudget. Het is mogelijk dat u niet vaak een beroep hoeft te doen op uw reservefonds, wat natuurlijk geweldig is!

Maar elk projectbudget zou ze moeten hebben, voor het geval dat. Het beheren van projectbudgetten is net iets minder stressvol als je weet dat je een back-up hebt!

5. Leg je budget vast

Zodra je alle deliverables en de bijlagen met cijfers hebt, is het tijd om een officieel begrotingsdocument op te stellen. Wij gebruiken graag ClickUp voor projectbegrotingen (en we hebben hieronder enkele handige sjablonen gedeeld!).

Als je ClickUp (nog) niet gebruikt, raden we je aan om gratis projectmanagementsoftware te gebruiken in plaats van een spreadsheet. Een goede app maakt het makkelijker om alle informatie die je moet opnemen te ordenen en bij te werken.

En nu we het er toch over hebben, uw projectbegrotingsdocument moet het volgende bevatten:

Elke deliverable (en alle subtaaken daarvan), samen met de definitieve deadlines en interne deadlines. Vermeld onder elke subtaak de benodigde middelen en de verwachte kosten. Wanneer verwacht u het geld voor elke hulpbron uit te geven op basis van uw projectplanning? Een ruimte om een lijst met werkelijke kosten en uitgavendata bij te houden, zodat u uw budget kunt bijwerken naarmate het project vordert. Wie is verantwoordelijk voor elk item: wie verzamelt de reiskostenbonnen? Wie houdt toezicht op de facturen van freelancers?

Zodra u over al die informatie beschikt, telt u de totale kosten voor elke deliverable of mijlpaal bij elkaar op om uw verwachte projectbudget te berekenen.

En als laatste stap: vraag de teamleden die aan het project werken om het budget (nogmaals) door te nemen om er zeker van te zijn dat je niets over het hoofd hebt gezien. Het is veel beter om een fout in deze fase op te sporen dan halverwege het projectbudgetteringsproces.

78% van de respondenten in onze enquête maakt gedetailleerde plannen als onderdeel van hun doelstellingsproces. Verrassend genoeg houdt echter 50% die plannen niet bij met speciale tools.

6. Laat je projectbudget goedkeuren

U kunt uw begroting aan een client presenteren of deze gewoon indienen bij uw leidinggevende of andere belanghebbenden. Stem uw verzoek af op het publiek.

Zorg er echter voor dat u details opneemt die laten zien hoe uw budget zal leiden tot de gewenste projectresultaten — en hoe een eventuele vermindering van de financiering aanpassingen in de projectomvang noodzakelijk maakt. Het werk dat u in de voorgaande stappen hebt verricht, maakt het voor u gemakkelijk om uw verzoek om projectbudget te onderbouwen.

7. Houd uw budget in de gaten (en pas het aan)

Uw budget kan u alleen helpen uw voortgang bij te houden en de kosten en omvang te beheersen als u het actueel houdt. U hoeft uw budget niet direct na elke aankoop bij te werken, maar u moet wel tijd vrijmaken om uitgaven toe te voegen en te beoordelen of u te veel afwijkt van de geraamde kosten.

De optimale frequentie van updates hangt af van de duur van elke fase en/of de tijd tussen elke oplevering. Een budget met veel uitgaven voor advertenties op sociale media moet wellicht om de paar dagen worden bijgewerkt; een projectbudget voor een website van 200 pagina's kan volstaan met een wekelijkse of tweewekelijkse controle.

Als je ernstige afwijkingen tussen je begrote en werkelijke uitgaven constateert, schakel dan over naar de mitigatiemodus. Zoek eerst uit wat er mis is gegaan. Heb je een subtaak over het hoofd gezien waar je freelancer een hele dag over deed om deze te voltooien? Heeft de client halverwege de oplevering het projectplan overhoop gegooid, waardoor je terug moest?

Als je een fout ontdekt, kijk dan of deze ook in andere fasen en deliverables voorkomt. Controleer ten slotte of je reservebudget de onverwachte overschrijding dekt. Zo niet, kun je dan middelen herverdelen of een manier vinden om minder middelen te gebruiken voor andere subtaaken waar je team nog niet aan is begonnen?

Of wilt u andere opties bespreken?

Bij deze gesprekken kunnen je leidinggevenden of de client betrokken zijn, en ze zijn niet leuk om te voeren. Maar hoe eerder je ze voert, hoe groter de kans dat je een oplossing vindt die in ieder geval voor iedereen werkt, ook al is die niet ideaal.

Zorg ervoor dat alle wijzigingen samen met aantekeningen in uw projectbudget worden vastgelegd, zodat u kunt onthouden wat er mis is gegaan en in de toekomst nauwkeurig kunt plannen.

7 sjablonen voor het beheren van projectbudgetten

Je weet inmiddels dat het beheer van projectbudgetten complex is — dus waarom zou je het jezelf niet gemakkelijker maken met een sjabloon? Je bespaart tijd bij de installatie en krijgt toegang tot de uitstekende dashboards van ClickUp om je projectbudgettering en voortgang te visualiseren.

Hier zijn zeven van onze favoriete gratis ClickUp-sjablonen voor projectbudgetten waarmee je in een mum van tijd een expert in budgetbeheer wordt:

1. ClickUp-sjabloon voor projectoverzicht

Breng je project snel in kaart met de ClickUp-sjabloon voor projectoverzichten

Aangezien het budgetproces begint met een volledig projectoverzicht, kunt u uw proces het beste starten met de sjabloon voor projectoverzichten van ClickUp. Hierin is ruimte om alles toe te voegen wat u nodig hebt voor de planning voorafgaand aan het opstellen van het budget:

Achtergrond van het project

Projectintroductie

Doelstellingen

Beperkingen en aannames

tijdlijn

Belangrijkste deliverables

Budget en investeringen

Dit is niet de enige sjabloon die je nodig hebt voor een projectbudget, maar het is wel de eerste sjabloon die je tijdens je budgetteringsproces moet gebruiken.

Ideaal voor: Het opstellen van een uitgebreid projectplan waarop u uw projectbegroting kunt baseren.

2. ClickUp-sjabloon voor projectmiddelenmatrix

Bereken de kosten van middelen voor je project met de sjabloon voor de projectmiddelenmatrix van ClickUp

Kostenramingen vereisen rekenwerk… heel veel rekenwerk. De Project Resource Matrix-sjabloon van ClickUp helpt je bij die berekeningen door aan te geven waar je de nummers moet invoeren en de eindbedragen te berekenen met formulevelden.

Gebruik het om kosten te schatten voor alle soorten middelen (arbeid, apparatuur, overhead, SaaS-tools en grondstoffen), dus aarzel niet om het zelfs voor de meest onwaarschijnlijke projecten te gebruiken. De weergaven in dit sjabloon omvatten:

Handleiding voor beginners

Kanban-bord

Formulier voor het invoeren van middelen

Lijst met middelen

Kostentabel

tijdlijn

Deze functies maken het eenvoudig om kostenramingen in te voeren, uw middelenbeheer te plannen en op elk moment in de tijdlijn te zien hoe u er budgettair voor staat.

Ideaal voor: Het efficiënt berekenen van alle kosten voor middelen bij het opstellen van uw projectbudget.

3. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement met budgettering

Houd je budget eenvoudig bij en verhoog de winstgevendheid van je projecten met de sjabloon voor projectmanagement met budget van ClickUp

De sjabloon voor projectmanagement met budget van ClickUp is ontworpen om je te helpen binnen het budget en op schema te blijven.

Met dit sjabloon kunt u:

Deel taken in opeenvolgende fasen voor taken

Geef prioriteit aan taken op basis van budgetbeperkingen

Volg de voortgang en kosten in realtime

Categoriseer en voeg negen kenmerken toe, zoals Resterend budget, Projectbudget, Projectfase, Binnen budget en Aantekeningen.

In de projectplanning kunt u de tijdlijn en mijlpalen voor het project plannen. De budgetweergave helpt u bij het beheren en bijhouden van de uitgaven die bij het project horen.

Ideaal voor: Het eenvoudig beheren van projectbudgetten en winstgevendheid.

4. ClickUp-sjabloon voor kostenanalyse

Blijf alle projectkosten efficiënt bijhouden en beoordeel de impact ervan met de ClickUp-sjabloon voor kostenanalyse

Met het sjabloon voor kostenanalyse van ClickUp kunt u snel en nauwkeurig de impact van kosten op het succes van een project beoordelen door deze op één plek bij te houden en te analyseren.

Open 6 verschillende weergaven in verschillende ClickUp-configuraties, zoals de kostenvariabelen, batenvariabelen, het kostenprofiel voor het huidige jaar, de analyse en de handleiding voor beginners, zodat je in één oogopslag een analyse kunt maken.

De sjabloon biedt projectmanagers een gestroomlijnde manier om uitgaven bij te houden en gebieden te identificeren waar mogelijk bespaard kan worden.

Ideaal voor: Het analyseren van projectkosten om mogelijkheden voor efficiëntieverbetering te identificeren.

5. ClickUp-sjabloon voor projectaanvragen en goedkeuringen

De ClickUp-sjabloon voor projectaanvragen en -goedkeuringen helpt je het proces van het aanvragen, bijhouden en goedkeuren van nieuwe projecten te stroomlijnen

Als je een geavanceerdere en uitgebreidere tracker wilt dan de sjabloon voor projectresultaten, kijk dan eens naar de sjabloon voor projectaanvragen en goedkeuringen van ClickUp.

Het wordt geleverd met vooraf ingestelde lijst-, Kanban- en gantt-weergaven, zodat u uw takenlijst kunt ordenen en uw tijdlijn in één oogopslag kunt bekijken.

Bij de vooraf opgeslagen lijst hoeft u alleen maar details toe te voegen, zodat u uw project niet helemaal vanaf nul hoeft op te bouwen.

Er zijn zes aangepaste velden in ClickUp , waaronder budget, uitgegeven bedrag en resterend budget.

U kunt deadlines en prioriteiten instellen — wat kan helpen bij het aanpassen van het budget als dat nodig mocht zijn.

Ideaal voor: het bijhouden en beheren van alle projectaanvragen en goedkeuringen.

6. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement van kosten

Houd al je projectbudgetten bij met de ClickUp-sjabloon voor projectkostenbeheer

Als je veel projectbudgetten moet beheren, gebruik dan de sjabloon voor projectkostenbeheer van ClickUp voor een totaaloverzicht. Deze sjabloon bevat zes statussen (voor alles van nieuwe projecten tot veranderende budgetten tot voltooide projecten) en zes weergaven:

Projectenlijst

Tabel met projectkosten

Goedkeuringsprocesbord

Handleiding voor beginners

kalender

Formulier voor het aanvragen van projectkosten

Dit is dé sjabloon voor projectmanagement bij budgetbeheer die alle andere overtreft – en die je ongelooflijk georganiseerd houdt.

Ideaal voor: het bijhouden en visualiseren van projectbudgetten voor meerdere projecten.

7. ClickUp-sjabloon voor projectresultaten

Plan projectresultaten, houd de voortgang bij en houd je project binnen het budget met de sjabloon voor projectresultaten van ClickUp

Inmiddels weet je hoe belangrijk het is om je projectbudget uit te splitsen per deliverable (en vervolgens per subtaak). De Project Deliverables-sjabloon van ClickUp bevat aangepaste velden voor budget, resterend budget en uitgaven tot nu toe.

Het biedt zes weergaven – waaronder een gantt-weergave en een projectbudgetlijst – en automatisering die een opmerking plaatst wanneer een aangepast veld door een teamleider of projectmanager wordt gewijzigd.

Met andere woorden: dit sjabloon is een kant-en-klare tool voor het bijhouden van budgetten. Met dit sjabloon wordt het beheren van projectbudgetten een fluitje van een cent.

Ideaal voor: realtime bijhouden van projectbudgetten per deliverable.

Projectbudgetten beheren: best practices voor succes

Door deze best practices te volgen, kunnen projectmanagers hun budgetten effectief beheren, zodat projecten op tijd en binnen de financiële kaders worden voltooid, met behoud van de kwaliteitsnormen.

Succesvol budgetbeheer betekent een succesvol project... neem dus de tijd om een grondig en doordacht proces voor projectbudgettering op te zetten. Daar houdt het echter niet op.

Succes wordt bereikt door projectbudgetten gedurende het hele project te beheren, zodat er geen grote afwijkingen ontstaan.

