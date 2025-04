25 Beste gratis software voor projectmanagement: Tools om te proberen in 2025

Als projectmanager heb ik één ding geleerd: deze baan is niet voor doetjes.

Een typische dag in mijn leven is een voortdurende wervelwind van racen na deadlines, jongleren met resources en het betrekken van belanghebbenden - elk van deze is een zware klim (vooral de laatste als je lastige clients hebt).

In de beginjaren van mijn carrière worstelde ik zelfs met de basis. Tussen het voldoen aan verzoeken van clients en belanghebbenden en het doorspitten van rapporten en analyses door, miste ik uiteindelijk een belangrijke Nog te doen of twee. Of drie. Je snapt het wel.

Gelukkig kwam ik er uiteindelijk achter hoe ik werk (en leven) makkelijker kon maken met projectmanagement software. Ik heb nu solide processen en systemen en gebruik hulpmiddelen en automatisering om veel van het zware werk voor mijn projecten te doen.

In deze blog duiken we diep in 25 gratis tools voor projectmanagement die ontworpen zijn om je workflow te versterken. Van het bijhouden van taken tot de communicatie met belanghebbenden, ze hebben het allemaal en het beste deel? Het kost je geen cent. Laten we erin duiken!

Wat is software voor projectmanagement?

Software voor projectmanagement is ontworpen om te helpen bij het beheren van activiteiten, middelen, informatie en Taken die verband houden met een project. Het biedt structuur en organisatie voor projecten van elke grootte, zodat teams de voortgang van het project van begin tot eind kunnen volgen.

De meeste tools voor projectmanagement bevatten gespecialiseerde functies om de levenscyclus van projectmanagement te stroomlijnen:

Resourcetoewijzing laat projectmanagers de juiste resources afstemmen op wat de specifieke taak nodig heeft

Met lijsten met taken, whiteboards en chatkanalen kunnen teams in realtime of asynchroon samenwerken

Rapportagemogelijkheden geven leiders inzicht in de voortgang van het project

Teams hebben meer projecten die hun werktijd in beslag nemen. Van vergaderingen tot diepgaand werk en van informele projecten tot het bijhouden van doelen: in korte tijd gebeuren er veel dingen tegelijk.

Zonder de juiste software voor projectmanagement creëren we in feite meer Taken, inefficiëntie en op angst gebaseerde beslissingen.

De beste software voor projectmanagement in 2025 in één oogopslag

Software voor projectmanagement Belangrijkste functie Gratis abonnement ClickUp AI-gestuurd projectmanagement Unlimited-abonnementen voor leden, Taken, Documenten, Chatten, 100 MB opslagruimte Notion Documenten Onbeperkte blokken voor individuen monday.com Aanpasbare werkstromen, automatisering en integraties Tot 2 gebruikers, beperkte functies Trello Aanpasbare Kanban-borden Onbeperkt kaarten en leden Wrike Projectbewaking en samenwerking in realtime Onbeperkte projecten en gebruikers Miro Whiteboards 3 bewerkbare borden Hive Taken kaarten Onbeperkt aantal taken en tot 2 gebruikers nTask Doelen bijhouden Onbeperkt aantal taken en projecten Asana Ondersteunt meerdere projectmethodologieën met tijdlijn- en bordweergaven Onbeperkte projecten en taken, 15 gebruikers Todoist Taken prioriteren 5 actieve projecten Airtable Flexibele database met aanpasbare sjablonen Unlimited bases met 1.000 records TeamGantt Gantt grafieken 1 project voor maximaal 3 gebruikers Teamwerk Beheer mijlpalen en werk samen aan projecten voor clients 2 projecten met beperkte functies Freedcamp CRM en facturatie Onbeperkte gebruikers en projecten Smartsheet Automatiseert workflows met geavanceerde formulieren en rapportage Gebruikers en sheets gelimiteerd Basiskamp Teambeheer 3 projecten en 20 gebruikers ActiveCollab Tijdsregistratie en facturatie Unlimited projecten en taken, 3 leden Paymo Planning en facturatie van resources 1 gebruiker, onbeperkte projecten Podio Ingebouwde functies voor berichtgeving 5 medewerkers MeisterTask Kanban projectborden met automatisering 3 projecten, onbeperkte gebruikers Zenkit Multiview abonnement Unlimited collecties en leden Toggl Abonnement Visuele tijdlijnen voor taken Tot 5 gebruikers, 1 tijdlijn Zoho Projects Taken en documenten samenwerken 2 projecten en 3 gebruikers Nifty Stappenplannen en tijdlijnen Onbeperkt aantal taken, 2 projecten Jira Agile projecten ondersteunen Onbeperkte projecten tot 10 gebruikers

25 Beste gratis software voor projectmanagement in 2025

De beste gratis software voor projectmanagement hangt af van de grootte van je team, je branche en je behoeften. Hier zijn enkele van de beste gratis opties:

1. ClickUp - Beste gratis tool voor projectmanagement met ClickUp AI

Aan de slag Krijg een alles-in-één weergave om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en gebeurtenissen in uw agenda en deze beter te organiseren met ClickUp Home

Ik stuitte per toeval op de projectmanagement oplossing van ClickUp. Het was rond 2020 toen iedereen op zoek was naar tools voor projectmanagement op afstand om werk gedaan te krijgen, zelfs midden in een wereldwijde pandemie. Ik overwoog mijn opties rond die tijd, en ClickUp was ook zijn draai aan het vinden.

Ondanks mijn aanvankelijke aarzeling maakte ClickUp indruk op me met een aantal handige functies voor project- en taakmanagement, het organiseren van documenten, het bijhouden van de voortgang, enz. Ik vond het leuk dat ik veel kon doen, zelfs met een gratis account-je kunt onbeperkt gebruikers en taken toevoegen aan hun Free Forever-abonnement.

Dat gezegd hebbende, wat ik het meest waardeer aan ClickUp is hoe het zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. De snelheid waarmee ClickUp updates en nieuwe releases uitbrengt is verbazingwekkend. Ik heb gezien hoe functies werden toegevoegd en hoe de gebruikerservaring gebruiksvriendelijker werd, en nu hebben ze ook AI toegevoegd. De versie 3.0 voelt aan als hun beste tot nu toe.

Maar twee dingen die er echt uitspringen zijn de AI-tool ClickUp Brain en het ingebouwde communicatieplatform ClickUp Chat.

AI-aangedreven projectmanagement

ClickUp Brain gebruiken Gebruik ClickUp Brain om sneller en slimmer te werken

Hoewel sommige van de andere software voor projectmanagement die we later zullen bespreken AI bevatten, is ClickUp Brain, de AI-assistent, een klasse apart.

Bekijk deze video voor meer informatie over projectmanagement met AI en hoe ClickUp kan helpen!

ClickUp Brain verbindt uw hele digitale infrastructuur, van mensen tot taken tot documenten binnen ClickUp en zelfs alle aangesloten apps:

De AI Knowledge Manager kan ons contextuele en directe antwoorden geven over alles binnen en verbonden met ClickUp AI

ClickUp AI Project Manager, automatiseert ClickUp Brain taken, deelt voortgangsupdates, vult gegevens in tabellen en genereert samenvattingen en stand-ups in één klik Als eenautomatiseert ClickUp Brain taken, deelt voortgangsupdates, vult gegevens in tabellen en genereert samenvattingen en stand-ups in één klik

De AI Writer for Work heeft mijn werk 10x makkelijker gemaakt door allerlei content voor me te schrijven, proeflezen en bewerking, van snelle antwoorden op e-mails tot audiotranscripties en volwaardige blogposts

*Laat ClickUp Brain voor u schrijven en dan aanpassen - bespaar tijd en moeite!

Samenwerken

📮ClickUp Insight: 60% van de werknemers reageert binnen 10 minuten op chatberichten, maar elke onderbreking kost tot 23 minuten aan concentratietijd, waardoor een productiviteitsparadox ontstaat. Volgens onderzoek van ClickUp, hoewel snelle reacties het werk in beweging houden, gaan de verborgen kosten van constante onderbrekingen ten koste van de focus en efficiëntie. Probeer ClickUp, de alles-in-één app voor werk, om uw berichten en werk samen te brengen op één platform voor een diepere focus.

ClickUp Chat heeft een revolutie teweeggebracht in de samenwerking tussen onze teams door communicatie en projectmanagement te integreren, waardoor we niet langer meerdere tools nodig hebben.

Communiceer en beheer Taken in een gezamenlijke werkruimte via ClickUp-werkruimte

Gebruik chatten om:

Koppel gesprekken automatisch aan de juiste Taken en documenten in ClickUp voor voltooide context

Creëer met één klik taken rechtstreeks vanuit chatberichten en wijs ze toe aan relevante teamleden met de FollowUps™ Functie

Houd geïmproviseerde audio- en videogesprekken en deel je scherm met je team met behulp van de functie SyncUps om vragen en problemen in realtime op te helderen

Daarnaast helpt ClickUp Docs teams bij het maken, bewerken en delen van documentatie met elkaar en met externe belanghebbenden. U kunt opmerkingen toevoegen, uitgebreide bewerkingen uitvoeren en documenten koppelen aan taken om eenvoudig kennis te delen.

Effectief Taakbeheer

Met ClickUp-taak kunt u uw projectgegevens organiseren in een hiërarchisch format met ruimte, mappen, lijsten, taken en subtaken. U kunt ook checklists, subtaken en aangepaste velden aan Taken toevoegen voor granulair bijhouden.

Ik vind het prettig om relaties en onderlinge afhankelijkheden op Taak-niveau te kunnen definiëren, zodat ik nooit een belangrijke Taak oversla. De prioriteitvlaggen helpen mijn team ook om te bepalen welke taken als eerste moeten worden opgepakt.

Bovendien helpt ClickUp u om uw dagelijkse processen te versnellen. Het biedt meer dan 50 aanpasbare automatiseringsrecepten die u kunt verbinden met acties, triggers of voorwaarden. U kunt de gebruikerservaring ook aanpassen met 35+ aanpasbare ClickApps die mogelijkheden toevoegen aan de software voor projectmanagement.

Bronnenbeheer

Voortgang bijhouden is eenvoudig in ClickUp; stel uw doelstellingen in binnen ClickUp Goals, wijs ze toe aan relevante eigenaars en bouw uw aangepaste ClickUp Dashboard voor real-time bijhouden. Voeg naar wens widgets toe en deel het dashboard met relevante belanghebbenden.

Ik vind het ook fijn dat ik kan schakelen tussen verschillende weergavetypen in meerdere projecten; de weergave Gantt Grafiek geeft me een overzicht op hoog niveau van projecten, terwijl de Lijstweergave me elke taak laat zien met zijn status, eigenaar, prioriteit, enz. en met de bordweergave kan ik taken slepen en neerzetten in 'in uitvoering', 'klaar', 'nog te beginnen', enz. Kanban-stijl.

Sjablonen

Er zijn ook meer dan 1000 verschillende sjablonen beschikbaar in ClickUp, waarmee je meteen aan de slag kunt.

Dit sjabloon downloaden Voer al uw projecten efficiënt en effectief uit met het ClickUp Projectmanagement sjabloon

Een sjabloon dat ik super handig vind, is ClickUp Projectmanagement. Het geeft je een voorsprong op je projecten. Het bevat geavanceerde functies voor complexe projecten en stelt met een paar klikken een georganiseerde werkruimte voor je in. Essentiële weergaven zoals Lijst, Kanban, Formulier, enz. zijn inbegrepen.

Het sjabloon maakt het gemakkelijk om taken te organiseren door vooraf velden in te stellen zoals prioriteit, tijdsinschatting, succes, enz. Gebruik het om abonnementen vanaf nul te vermijden en je projecten efficiënt uit te voeren.

ClickUp maakt het leven elke dag gemakkelijker.

En ik ben niet de enige die er zo over denkt - een G2 review zegt,

"*Ik ben geobsedeerd door alles. De AI-tool is zo'n geweldige toegevoegde waarde. Ik hou van de verschillende weergaveopties onder elke ruimte. Ik hou van de inclusieve opties voor terugkerende Taken. Ik hou van de gemakkelijke en duidelijke functies voor het geven van commentaar, het maakt het heel gemakkelijk voor mijn team om op de hoogte te blijven terwijl ze gezamenlijk aan verschillende Taken werken. Het is over het algemeen gewoon de beste software voor Taakbeheer op de markt en ik heb ze allemaal geprobeerd!

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

De mobiele app heeft nog niet alle functies van de desktop-app

Voor nieuwe gebruikers kan de uitputtende lijst met functies overweldigend zijn

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5. 0 (9.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5. 0 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over ClickUp

*Eén plek voor projectmanagement voor AL mijn Taken met betrekking tot mijn business en CLIËNTEN. ClickUp heeft het lawaai in mijn inbox verminderd door me toe te staan portalen voor clients te hebben waar 95% van de communicatie met de clienten is ondergebracht. Mijn Virtuele Assistent en ik hebben onze SOP's ook gestroomlijnd in ClickUp!

*Eén plek voor projectmanagement voor AL mijn Taken met betrekking tot mijn business en CLIËNTEN. ClickUp heeft het lawaai in mijn inbox verminderd door me toe te staan portalen voor clients te hebben waar 95% van de communicatie met de clienten is ondergebracht. Mijn Virtuele Assistent en ik hebben onze SOP's ook gestroomlijnd in ClickUp!

2. Notion - Goed voor rapportage, analyses en API's

Via Notion

Notion is een gratis, uitgebreide tool voor projectmanagement die een veelzijdige alles-in-één software biedt voor teams om samen te werken en projecten effectief te beheren. Het biedt functies zoals Taakbeheer, Samenwerking in teams en Kennisbeheer in één platform, waarmee gebruikers aangepaste databases, Kanban-borden en kalenders kunnen maken. De gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare sjablonen van Notion maken het teams gemakkelijk om taken te organiseren, ideeën te delen en de voortgang in realtime bij te houden.

Notion beste functies voor projectmanagement:

Aanpasbare project dashboards voor een in één oogopslag overzicht van projecten

Tools voor teamsamenwerking zoals opmerkingen en @mentions voor naadloze communicatie

Cross-platform toegankelijkheid voor eenvoudige toegang op desktop en mobiele apparaten

Integraties met populaire tools zoals Google Drive, Slack en Trello

Sjablonen voor project planning, aantekeningen en doelen bijhouden

Notion AI voor schrijven in Docs

Dit is wat je krijgt in de gratis versie van Notion:

Onbeperkt aantal pagina's en blokken

Synchroniseer op verschillende apparaten tot 1000 blokken per maand

Werk samen met maximaal 5 gasten

Wat mensen vinden van Notion:

"Notion is zeer aanpasbaar en de briljante functies zijn alles wat ik nodig heb om mijn leven te organiseren. Het gemak van delen, synchroniseren, database- en projectmanagement zijn enkele van de geweldige functies voor mij. " - G2Crowd

hoewel Notion geweldig is om te organiseren, is het makkelijk om veel tijd te verspillen aan "optimalisatie". "Soms is een plakbriefje gewoon sneller en het is makkelijk om dingen die je eigenlijk niet nodig hebt te veel aan te passen en te bouwen. Het is slim en bekwaam, wat geweldig is, maar het is gemakkelijk om de "Taakmanager voor alle Taakmanagers" te bouwen en iets te ingewikkeld te maken dat je eigenlijk niet nodig hebt. De sjablonen zijn hetzelfde verhaal. " - G2Crowd

3. monday. com - Goed voor veiligheid, brainstormen en automatisering van werkstromen

Of je nu een snelgroeiende startup met veel potentieel bent of een gevestigde onderneming, Monday. com past bij je veranderende behoeften. We hebben ontdekt dat de intuïtieve UI van de projectmanagement software goed schaalbaar is, waardoor teams van verschillende grootte een bereik aan functies kunnen uitvoeren.

Of je nu een eenvoudige to-do lijst beheert of een work breakdown structure van een complex project maakt, met Monday. com kun je het met relatief gemak doen. Je kunt ook overschakelen van de weergave van de Gantt grafiek naar de weergave van kalenders naar Kanban-borden, afhankelijk van het project.

Helaas heb je een van de duurdere betaalde abonnementen nodig om toegang te krijgen tot belangrijke functies zoals integraties en automatisering. Monday. com biedt ook geen functie voor het vastleggen van schermen, wat essentieel is voor teams op afstand.

Monday. com beste functies

Neem de hulp aan van Monday AI assistent om werk te automatiseren en content te genereren

Neem slimmere beslissingen met aanpasbare dashboards met 30+ widgets

Geef je project weer zoals jij dat wilt met 10+ projectweergaven zoals Gantt grafieken, Kanban bord, enz.

Bouw zonder code om zakelijke workflows aan te passen en te automatiseren

Implementeer end-to-end projectmanagement voor je projecten, doelen en workflows

Werk naadloos samen met Whiteboard, ingesloten documenten, updategedeelte, enz.

Monday. com limieten

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat de gratis software voor projectmanagement erg verwaterd is, waardoor het aanvoelt als een kleurrijk Excel-programma

Een steile leercurve in combinatie met dure prijzen is ontmoedigend

Verslindt grote hoeveelheden gegevens, wat de prestaties beïnvloedt en het platform traag maakt

Monday. com prijzen

Voor 3 tot 49 zetels:

Gratis

Basis: $12/maand per zetel

Standaard: $14/maand per zetel

Pro: $24/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5. 0 (10.600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5. 0 (4.700+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Monday. com

Over het algemeen is Monday een goed hulpmiddel voor projectmanagement. Ik zou het van harte aanbevelen aan starters of bedrijven met grote volumes.

Over het algemeen is Monday een goed hulpmiddel voor projectmanagement. Ik zou het van harte aanbevelen aan starters of bedrijven met grote volumes.

Last van maandag blues? Wij hebben alternatieven voor maandag 🙌

4. Trello - Goed voor eenvoud en Kanban-borden

Via Trello

Trello past perfect bij je als je een visuele denker bent zoals ik die graag projecten beheert met Kanban-borden. Trello is een ongecompliceerde tool waarmee je complexe projecten kunt omzetten in eenvoudige Kanban-borden en waarmee je de workflow gemakkelijk kunt visualiseren. Het interactieve digitale Kanban-bord helpt je snel de status van projecten en taken bij te werken door kaarten te verplaatsen tussen fases als 'Te Doen', 'Backlog', 'Nog te doen' en 'Klaar. '

Dit is een gemakkelijke manier om voortgang, problemen en beperkte middelen te zien. We ontdekten ook dat we power-ups konden gebruiken om geavanceerde functies voor projectmanagement toe te voegen zonder de interface onoverzichtelijk te maken.

Je kunt aangepaste velden gebruiken om je taken te personaliseren en labels om ze prioriteit te geven.

De tool is eenvoudig, maar misschien ook wel te eenvoudig. Zonder aangepaste statussen en de onmogelijkheid om doelen te creëren en bij te houden, is Trello misschien niet geschikt voor complexe projecten.

Trello beste functies

Krijg snel een overzicht van projecten met een eenvoudige Kanban-stijl layout

Visualiseer de details van je project als borden, lijsten en kaarten

Organiseer projectgegevens, zoals gegevens van leden, deadlines, bijlagen, enz. op één plaats

Trello kaarten aanpassen aan specifieke zakelijke vereisten met behulp van aangepaste velden

Stel geautomatiseerde regels in voor verschillende acties om werkstromen te automatiseren met behulp van de handige AI-assistent genaamd Butler

Trello beperkingen

Biedt geen realtime chatten of slimme notificaties

Het eenvoudige kaartsysteem werkt misschien niet voor grotere en complexere projecten

Andere samenwerkingstools en weergaven dan die van het bestuur bevinden zich achter betaalmuren

Ondersteunt niet 24/7

Trello prijzen

Free: $0

Standaard: $6/maand per gebruiker

Premium: $12. 50/maand per gebruiker

Enterprise: $17. 50/maand per gebruiker voor 50 gebruikers

Trello beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5. 0 (13.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5. 0 (23.100+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Trello

Het is een uitzonderlijke app met Kanban boarding. Fantastisch met het gebruik van slepen en neerzetten voor het bijwerken van Taken. Extensie met het plannen van Taken. Betrouwbare visualisatie van projecten met grafieken.

Het is een uitzonderlijke app met Kanban boarding. Fantastisch met het gebruik van slepen en neerzetten voor het bijwerken van Taken. Extensie met het plannen van Taken. Betrouwbare visualisatie van projecten met grafieken.

5. Wrike - Goed voor strategische abonnementen en spreadsheetachtige functies

via Wrike

Wij vonden Wrike een uitstekende software voor projectmanagement om belanghebbenden te managen en op de hoogte te houden. Of je nu samenwerkt met interne teams of externe clients, Wrike houdt iedereen op de hoogte en tevreden, zelfs als ze zelf geen betaalde account hebben.

Ik vond dit vooral handig toen ik te maken had met een client die geen account wilde aanmaken op onze projectmanagement tool voor statusupdates.

Ik heb het gebruikt om interactieve dashboards te bouwen met verschillende toestemmingsniveaus om informatie te delen zonder de privacy en veiligheid van gegevens in gevaar te brengen. Tijdens het testen van de tool vonden we het prettig om aangepaste rapportages en verschillende soorten weergaven van projecten te kunnen maken.

Wat ons ook opviel is hoe Wrike communicatiesilo's elimineert. Met de realtime updates en controle-tools kun je iedereen op de hoogte houden en transparantie bevorderen.

Ik zou echter willen dat ze ook een weergave 'Alles' zouden toevoegen en een manier om snel aantekeningen te maken zoals met een kladblok.

Wrike beste functies

Werk sneller en soepeler met Wrike's Work Intelligence, een AI-tool voor projectmanagement

Taken of projecten starten met een eenvoudig aanvraagformulier

Organiseer projecten in speciale ruimten en catalogiseer gegevens in projecten, mappen, taken en subtaken

Visualiseer werk in verschillende lay-outs zoals kalenderweergave, Kanban-bord, tabelweergave, Gantt-diagrammen en werklastweergave

Vereenvoudig het beheer van belanghebbenden met functies zoals cross-tagging, live bewerking van documenten, bewerking, externe medewerkers, enz.

Wrike beperkingen

De gratis versie van de projectmanagement software mist functies zoals Gantt grafieken, dashboards en automatisering

Nieuwe gebruikers zullen het in het begin moeilijk vinden om te leren en te gebruiken

Sommige gebruikers vinden de interface onhandig, wat het werk in de weg staat

Wrike prijzen

Gratis

Teams: $9. 80/maand per gebruiker

Business: $24. 80/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2 : 4. 2/5. 0 (3.600+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5. 0 (2.600+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Wrike

Ik vind het fijn dat ik met mijn team kan communiceren en gemakkelijk het overzicht van een groter project kan zien. Zodra je de structuur van Wrike begrijpt, is het gemakkelijk om te communiceren met belanghebbenden en teamgenoten.

Ik vind het fijn dat ik met mijn team kan communiceren en gemakkelijk het overzicht van een groter project kan zien. Zodra je de structuur van Wrike begrijpt, is het gemakkelijk om te communiceren met belanghebbenden en teamgenoten.

6. Miro - Beste platform voor projectmanagement voor ideeën op basis van whiteboards

via Miro

Bij Miro draait alles om het creatief oplossen van problemen. Het interactieve whiteboard heeft me vaak geholpen om buiten de box te denken door online brainstormsessies mogelijk te maken. Mijn team werkt in realtime samen en maakt mindmaps, digitale tekeningen en plakbriefjes - in wezen doen ze wat ze tot een team maakt. Ik heb gemerkt dat een online brainstormtool deelname kan aanmoedigen, zelfs van de introverten in het team.

Miro helpt ook bij het opslaan en organiseren van de output van dergelijke ideeënuitwisselingen voor later gebruik. Of je nu het UX-ontwerp van een app onderzoekt of een vergadering houdt, Miro kan het in een paar klikken instellen.

Hoewel het whiteboarden en mindmappen eenvoudig maakt, vonden we dat Miro niet kon helpen met andere cruciale dimensies van projectmanagement. Het is een sjiek (maar erg mooi) whiteboard, dat je zakken kan uitknijpen als je bedenkt dat dat alles is wat het doet!

Beste functies

Maak wireframes, projectschattingen, productplannen, afhankelijkheidskaarten, journey maps en vereenvoudigde stroomschema's

Maak gebruik van Talktrack, een geavanceerd hulpmiddel voor asynchrone samenwerking

Gebruik Miro Assist om automatisch diagrammen, mindmaps, code en samenvattingen te genereren

Verbeter de samenwerking tussen teams met functies die op afstand werken

Beperkingen

Navigeren naar een bepaald gebied is lastig, omdat je langs alle content op het whiteboard moet scrollen

De interface heeft de neiging te vertragen wanneer je content, koppelingen, documenten, enz. insluit of samenwerkt op het whiteboard

Heeft een slechte toegangscontrole met weinig tot geen transparantie over wie toegang heeft tot het whiteboard

Miro prijzen

Gratis

Starter: $10/maand per gebruiker

Business: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5. 0 (5.500+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5. 0 (1.500+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Miro

Ik heb in de loop der jaren bijna elke whiteboardtool geprobeerd die op de markt is gekomen en Miro is veruit mijn favoriet. Ik gebruik het voor veel meer dan alleen het rondstrooien van aantekeningen. Het is zelfs mijn hulpmiddel geworden voor het ontwerpen van visuele kaarten, zoals journey maps en dergelijke.

Ik heb in de loop der jaren bijna elke whiteboardtool geprobeerd die op de markt is gekomen en Miro is veruit mijn favoriet. Ik gebruik het voor veel meer dan alleen het rondstrooien van aantekeningen. Het is zelfs mijn hulpmiddel geworden voor het ontwerpen van visuele kaarten, zoals journey maps en dergelijke.

7. Hive - Goed voor Taakbeheer

Via Hive

Hive is een platform voor projectmanagement dat teams helpt om online samen te werken, of ze nu op kantoor zijn, volledig op afstand werken of beide combineren met een hybride model. Hive Solo, het gratis Forever-abonnement van het platform, biedt volledige functionaliteit voor projectmanagement voor teams van 1 of 2 personen. Dit maakt het een van de beste gratis projectmanagement software voor kleine teams, freelancers en ondernemers.

Met zijn eenvoudige gebruikersinterface maakt Hive het heel gemakkelijk om meteen aan de slag te gaan. En met alle standaardfuncties voor Taakbeheer en Samenwerking zijn er genoeg handige tools om je team georganiseerd te houden, waar je ook werkt.

Hive beste functies voor projectmanagement:

Project actiekaarten voor gedetailleerd projectmanagement

Gantt grafiek weergave voor voortgang bijhouden

Integratiemogelijkheden met tal van apps

Samenwerkingstools zoals chatten en e-mailen

Analytics dashboard voor project overzicht

Wat je krijgt in de gratis versie van Hive:

Onbeperkte opslagruimte

Onbeperkte projecten en taken

Onbeperkt aantal gezamenlijke aantekeningen

Gantt, Kanban, kalender & tabel weergaven

E-mail in Hive

Moedertaal voor chatten

Wat mensen vinden van projectmanagement in Hive:

"We raden bedrijven van elke grootte en van elke aard aan om Hive te gebruiken voor projectmanagement. Hive kan zich aanpassen aan de aard van het werk dat je doet en kan gemakkelijk worden aangepast aan je werkstijl. Dus waarom zou je geen goed platform aanschaffen dat het werk van projectmanagement kent en je leven op de lange termijn zal vergemakkelijken. " - James Cooper, G2 Beoordelingen

"Je hoeft geen gekwalificeerde projectmanager te zijn om de directe voordelen van Hive te kunnen benutten. De interface is erg intuïtief en het is gemakkelijk om binnen 10-15 minuten te zien hoe je project eruit ziet. "Gary Bright, G2 Beoordelingen

8. nTask - Goed voor doelen bijhouden

Via nTask

nTask is een eenvoudige maar krachtige oplossing voor projectmanagement waarmee je complexe workflows eenvoudig kunt beheren.

Gemaakt om projectteams op één plek samen te brengen en samen te werken om doelen te bereiken. De eenvoudige structuur van het platform en de mogelijkheid om onbeperkte werkruimten te creëren is geliefd bij gebruikers. Het geeft in vogelvlucht de voortgang van het project weer, zodat managers effectieve beslissingen kunnen nemen.

Het gratis basisabonnement heeft echter geen functies voor rapportage en Gantt grafieken.

Het is een handig hulpmiddel voor het beheren van projectbudget, projectplanning, projectmanagement, tijdsregistratie en risicobeheer.

De tool helpt je om aangepaste velden en statussen voor het project te maken. We zouden graag een betere functie voor teamcommunicatie zien in projecten, in plaats van alleen opmerkingen over taken.

nTask beste functies voor projectmanagement:

Uitgebreid Taakbeheer met Subtaken

Planning en opvolging van vergaderingen

Risicomanagement tools voor projectrisico's

Budgettering en kostenbeheer

Gantt grafieken voor een visuele tijdlijn van een project

Dit is wat je krijgt in de gratis versie van nTask:

Onbeperkte werkruimtes

Vijf leden van een team

Urenregistratie

Problemen bijhouden

Onbeperkt aantal taken

Beheer van vergaderingen

Wat mensen vinden van projectmanagement in nTask:

"Het goede aan dit soort tools is dat het alles op één plek centraliseert, het werk op een georganiseerde manier wordt gedaan, met de juiste planning en met het minste aantal fouten, vanuit de weergave van het Gantt-diagram kun je de voortgang visualiseren en de strategische lijn van je projecten bepalen, en het is prettig om naar te kijken. " - Capterra geverifieerde beoordeling

"nTask is over het algemeen een geweldig product, maar er zijn een aantal struikelblokken. Het biedt beperkte integraties en een steile leercurve. Je kunt tegen een aantal problemen aanlopen als je het voor het eerst gebruikt. De weergave van de kalender zou beter moeten worden uitgewerkt. " - G2Crowd

9. Asana - Goed voor teamsamenwerking

Via Asana

Wat Asana echt onderscheidt, is de gebruiksvriendelijke, overzichtelijke gebruikersinterface. Ik hoef niet door onhandige menu's of overweldigende dashboards te navigeren en dat waardeer ik. Het bespaart me veel tijd. De gebruikersinterface is verdeeld in vijf delen: zijbalk, koptekst, bovenste balk, hoofdvenster en deelvenster met Taakdetails.

Ik vond het mooi hoe elke layout opzettelijk en intuïtief is, zodat je er meteen in kunt springen en aan de slag kunt met projectmanagement. Je kunt je favorieten toevoegen aan de zijbalk in Asana om snel te kunnen navigeren.

We vinden het fijn dat Asana je helpt om snel met je project te beginnen met vooraf gemaakte sjablonen en een gebruiksvriendelijke workflow builder. Het beheren van projecten is ook vrij eenvoudig met functies zoals voortgang bijhouden en deadlines. En de speelse animaties wanneer u een Taak Nog te doen markeert, zullen u doen glimlachen.

U kunt uw team gemakkelijk aan Taken toevoegen en met hen communiceren via opmerkingen. Asana snijdt door de rommel heen en houdt u en uw team gefocust op wat het belangrijkst is - dingen gedaan krijgen!

Ik realiseerde me echter dat Asana je geen aangepaste statussen voor taken of rollen geeft. Je kunt ook geen checklists voor taken maken of meerdere toegewezen personen in een taak hebben, wat wij limiet vonden.

De beste functies van Asana

Krijg een uitgebreide weergave van je project in de vorm van borden, lijsten, tijdlijnen, kalenders en gantt grafieken

Werkstroom automatisering instellen met formulieren, regels, bundels en sjablonen

Resources effectief beheren met functies zoals werklastbeheer en tijdsregistratie

Maak gebruik van AI in projectmanagement met Asana Intelligence voor slimme velden, samenvattingen, bewerkingen, statussen, antwoorden en digests

Centraliseer projectmanagement door Asana te verbinden met 200+ apps (inclusief ClickUp) en geniet van onbeperkte projecten en bestandsopslagruimte

Beperkingen van Asana

Het opbouwen en beheren van een kennisbank is wel te doen, maar het is een uitdaging

Mist een uitgebreide set sjablonen voor projectmanagement

Asana Intelligence is niet beschikbaar in het abonnement gratis software voor projectmanagement

Prijzen voor Asana

Persoonlijk: $0

Starter: $13. 49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30. 49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Asana

G2: 4. 3/5. 0 (9.900+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5. 0 (12.500+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Asana

De tool is erg intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. De interface is geweldig, erg in lijn met andere tools, wat helpt als je overstapt van een andere tool. Een groot pluspunt zijn de vele animaties bij het voltooien van taken, die de eentonigheid van een werkdag doorbreken.

De tool is erg intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. De interface is geweldig, erg in lijn met andere tools, wat helpt als je overstapt van een andere tool. Een groot pluspunt zijn de vele animaties bij het voltooien van taken, die de eentonigheid van een werkdag doorbreken.

10. Todoist - Goed voor persoonlijke productiviteit

Via Todoist

In Todoist is het gemakkelijk om snel gedachten en ideeën op je telefoon vast te leggen en er later herinneringen aan te krijgen.

Je kunt deadlines invoeren, zoals rekeningen binnen drie dagen betalen, en de projectmanagement app herinnert je er automatisch aan.

Je krijgt echter geen real-time samenwerkingsfuncties in de gratis basisversie.

Wist je ook dat Todoist is ontwikkeld als een persoonlijke app voor het beheren van taken en niet als een projectmanagement app voor teams en bedrijven? Dus om je teams en hun taken gemakkelijk te beheren, moet je kiezen voor het betaalde abonnement of een versie op een ander niveau.

Lees onze mening over Todoist vs. ClickUp en ontdek andere topalternatieven voor Todoist.

Todoist beste functies voor projectmanagement:

Taken lijsten met prioriteit niveaus en deadlines

Projecten bijhouden met kleurgecodeerde grafieken

Functies voor samenwerking bij team Taken

Integratiemogelijkheden met verschillende apps

Taak herinneringen via e-mail, SMS of push notificaties

Dit is wat je krijgt in de gratis versie van de Todoist app:

Toegang op 10+ platformen

Terugkerende deadlines

SSL beveiligde verbinding

Taken en subprojecten

Taak prioriteiten (vier niveaus)

80 Actieve projecten

Vijf mensen per project

Wat mensen denken over projectmanagement in Todoist:

"Ik heb nog geen manier gevonden om integratie met Google Agenda te krijgen op een manier die voor mij werkt. Het synchroniseert taken, maar de manier waarop het dat doet is niet vloeiend met de manier waarop ik werk, dus dat is waarschijnlijk te wijten aan fouten van gebruikers of mijn persoonlijke voorkeur en minder waarschijnlijk een weerspiegeling van het programma. " - G2Crowd

"Ik gebruik ToDoist om Taken bij te houden die me door clients worden toegestuurd. Ik gebruik het niet zozeer voor projectmanagement, uitgebreide aantekeningen of werkstroom als wel voor een eenvoudige takenlijst van projecten die Voltooid moeten worden. Soms hoef je niet veel details op te schrijven - je moet er gewoon zeker van zijn dat je de taak doet en todoist is de beste software die ik daarvoor heb gevonden. " - Capterra geverifieerde beoordeling

11. Airtable - Goed voor projecten op basis van spreadsheets

Via Airtable

Airtable is een prachtig ontworpen, tabel-ontmoet-database oplossing. Het neemt wat je leuk vindt aan Excel en Google Spreadsheets en zet er een modern webgebaseerd project op.

Zie Airtable als een mooie spreadsheet die je helpt bij het bijhouden van je inventaris, lijsten met referentie-items of als een opstart-CRM.

In wezen is Airtable een supervriendelijke, niet-intimiderende database voor de 21e eeuw, die traditionele databasemanagementsystemen verstoort die afhankelijk zijn van SQL of andere complexe talen.

Als je in het verleden Excel hebt gebruikt als hulpmiddel voor projectmanagement, dan is Airtable misschien iets voor jou. Wij raden echter geen spreadsheets aan voor projectmanagement.

*Waarom?

Omdat de beste gratis tools voor projectmanagement het werk nog beter doen!

Bonus: Lees over de beste alternatieven van Airtable.

Airtable beste functies voor projectmanagement:

Integraties met Box, Salesforce en Google Agenda om andere gegevens op te halen

Interfaceontwerper om aangepaste interfaces te bouwen en te delen

Deelbare formulieren om records in te vullen in de Airtable-basis

Softwareontwikkelingstools om robuuste rapportagesystemen te bouwen

Automatiseringen met Javascript functie

Dit krijg je in de gratis versie van Airtable:

Onbeperkt aantal bases

Onbeperkte weergaven van planningen

Rijke velden

Reageer op

2GB opslagruimte

Twee weken historische gegevens

Wat mensen denken over projectmanagement in Airtable:

"Ik hou van Airtable omdat ik eenvoudige maar nuttige aangepaste programma's en databases kan bouwen terwijl ik praktisch geen code ken. Hoewel er echt belangrijke functies zijn die Airtable net niet perfect maken, is het nog steeds veel beter dan een normale spreadsheet. " - Capterra geverifieerde beoordeling

"Ik vind het vervelend dat er geen herinnering/opvolgingsmogelijkheden zijn, vooral omdat ze adverteren als een samenwerkingstool voor teams die wordt gebruikt voor klantenservice. " - G2Crowd

Vergelijk Airtable en ClickUp voor projectmanagement.

12. TeamGantt - Goed voor visuele tijdlijnen van projecten

Via TeamGantt

*Hoe Gantt grafieken alles zo duidelijk maken?

Dan is TeamGantt gemaakt voor jou.

Het is gratis projectmanagement software die zich alleen richt op Gantt grafieken.

Deze softwaretool is indrukwekkend in het maken en visualiseren van Gantt grafieken, zodat je kunt zien welke taken elkaar kunnen overlappen en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Het is ook een geweldig hulpmiddel om de voortgang van teams en individuen ten opzichte van mijlpalen van projecten te meten.

Het grappige is dat voor software die trots is op hun Gantt grafieken, je maar EEN grafiek krijgt in het gratis abonnement. Jakkes!

TeamGantt beste functies voor projectmanagement:

Makkelijk te lezen Gantt grafieken voor planning

Taaktoewijzing met afhankelijkheid en mijlpalen

Team beschikbaarheidsbeheer

Tijdsregistratie voor betere analyse van productiviteit

Dit is wat je krijgt in de gratis versie van TeamGantt:

Eén project

Basis project planning en samenwerking

Drie gebruikers

Beschikbaarheid en werklast van teams

Wat projectmanagers vinden van TeamGantt:

"De gratis versie laat maar één project toe. De volgende stap is echter niet zo duur. " - G2 Crowd

"Ik hou van de veelzijdigheid en het gemak bij het gebruik van dit programma en het beheren van Taken. " - Capterra geverifieerde beoordeling

Op zoek naar goede software voor Gantt grafieken? Lees ons artikel over de beste gratis software voor Ganttgrafieken en als je een bouwbedrijf hebt, ons artikel over de beste software voor projectmanagement voor de bouw.

Bekijk deze TeamGantt alternatieven!

13. Teamwork Projects - Goed voor projectmanagement & mijlpalen

Via Teamwork

Teamwork Projects is een zeer bekend projectmanagementsysteem of -software die meer gericht is op een publiek dat behoefte heeft aan enterprise management met single sign-on, HIPAA-compliance en eersteklas ondersteuning.

Hun betaalde abonnementen hebben veel functies voor teams en bieden een reeks tools zoals facturering en facturatie.

Hun gratis niveau is echter vrij beperkt.

Veel clients en teams betalen voor die geavanceerde functies, maar het is een risico als je niet vast wilt zitten aan een langetermijn abonnement. In het Pro abonnement krijg je bijvoorbeeld veel integraties zoals Dropbox en Slack, veel meer opslagruimte en tot 50 gebruikers.

Teamwork Projects beste functies voor projectmanagement:

Taken en subtaken aanmaken en toewijzen

Gantt grafiek voor project tijdlijn visualisatie

Functies voor tijdsregistratie en facturering

Opslagruimte en versiebeheer voor effectief documentbeheer

Ingebouwde tools voor teamcommunicatie

Wat je krijgt in de gratis versie van teamwork projects:

Twee actieve projecten

Taakborden met limiet

Subtaken

Kleur thema's

Wat mensen vinden van Teamwork Projects:

"De software lijkt alleen in Europa populair te zijn, dus er zijn een paar apps van derden die iets hebben ontwikkeld dat in verbinding staat met Teamwork, maar het heeft toegang tot de API en webhooks om dit te compenseren. " - G2Crowd

"Teamwork blinkt uit in Taken en basisprojectmanagement, maar reken er niet op voor bedrijfs- of portfolio-inzichten en/of weergaven van het grote geheel. Dit is een goed hulpmiddel voor kleine teams die zich zorgen maken over de pijplijn en verkeerscontrole, maar niet voor grote onderling verbonden teams die accountbeheer, efficiëntie-evaluatie of budgettair toezicht nodig hebben. " - Capterra geverifieerde beoordeling

Probeer deze Teamwork alternatieven!

14. Freedcamp - Goed voor CRM

Via Freedcamp

Freedcamp geeft je meerdere weergaven, waaronder een lijst, Kanban-bord en weergave van Gantt grafieken.

Het heeft ook een muur voor sociale communicatie en privétaken, samen met white labeling voor ruimtes voor clients, facturatie en CRM-mogelijkheden.

Maar het gratis abonnement is erg beperkt en de betaalde abonnementen beginnen bij $1,49 per gebruiker per maand.

En in hun eigen woorden, het is een "minimalistisch" abonnement!

We zouden echter willen dat ze nog minimalistischer waren met een gratis abonnement.

Freedcamp beste functies voor projectmanagement:

Taken lijsten met aantekeningen voor het direct vastleggen van informatie

Weergave in kalender voor eenvoudige planning en controle van taken

Speciale discussiegroepen voor samenwerking in teams

Issue tracker voor efficiënt probleembeheer

Cloud opslagruimte voor probleemloos documentbeheer

Dit is wat je krijgt in de gratis versie van Freedcamp:

Onbeperkt aantal gebruikers en taken

Tijdsregistratie

Discussieborden

Wachtwoordbeheer

Persoonlijke Taakmanager

Subtaken

Wat mensen vinden van Freedcamp:

"Freedcamp wordt niet zo vaak bijgewerkt als ik zou willen. Software zou constant moeten veranderen om relevant te blijven met trends en behoeften in de branche. " - Capterra geverifieerde beoordeling

"Ik vind het niet prettig dat er geen mobiele applicatie is. Dat zou geweldig zijn om rechtstreeks vanaf je mobiel te communiceren en Taken te beheren. " - G2Crowd

15. Smartsheet - Goed voor klantenservice en automatisering van werkstromen

Via Smartsheet

Smartsheet is een dynamische projectmanagementtool met een spreadsheetachtige interface voor het organiseren en bijhouden van taken, projecten en teamsamenwerking. Met functies zoals Gantt grafieken, resource management en geautomatiseerde workflows, stelt Smartsheet gebruikers in staat om processen te stroomlijnen, prioriteiten in te stellen en deadlines effectief te halen.

Smartsheet beste functies voor projectmanagement:

Geautomatiseerde waarschuwingen en herinneringen om teams bij de les te houden

Bestanden delen in de cloud voor naadloze samenwerking

Voorwaardelijke opmaak om belangrijke gegevens visueel te markeren

Real-time updates en zichtbaarheid van de status van projecten

Integraties met populaire tools zoals Google Drive en Salesforce

Dit is wat u krijgt in de gratis versie van Smartsheet:

10 projecten abonnementen

Onbeperkt aantal medewerkers

5 dashboards voor projectweergaven op hoog niveau

Wat mensen vinden van projectmanagement met Smartsheet:

"Smartsheet heeft zoveel potentieel. Het heeft het automatiseren van veel van onze interne handmatige processen gemakkelijk en efficiënt gemaakt. Het heeft tijd vrijgemaakt die we besteedden aan het benaderen van mensen voor goedkeuringen. Smartsheet doet dat nu voor ons. We gebruiken het elke dag, voor dingen die zo eenvoudig zijn als het up-to-date houden van iedereen met wat we allemaal doen tot het beheren van al onze trainingsaanvragen en het automatisch verplaatsen van items door de pijplijn. We hebben het met succes geïntegreerd in de meerderheid van onze processen. " - G2Crowd

"Er is een leercurve voor diegenen die wat dieper in de materie willen duiken. Het kost wat tijd om de formules te leren die lijken op Excel, maar net "anders genoeg" zijn om je op het verkeerde been te zetten. Wij stellen voor dat je één of twee mensen in je team kiest die materiedeskundige worden in Smartsheet en die het team kunnen begeleiden bij de overgang. " - G2Crowd

Kijk hoe ClickUp zich verhoudt tot Redbooth .

16. Basecamp - Goed voor gebruikers op invoerniveau

Via Basecamp

Basecamp is een populaire software voor projectmanagement en teamcommunicatie om eenvoudig samen te werken in teams.

Een van de grootste nadelen van Basecamp is dat het niet dezelfde mate van aanpassing en flexibiliteit biedt als sommige andere software voor projectmanagement. Hoewel Basecamp is ontworpen als een gebruiksvriendelijk platform, kan het door zijn starheid moeilijk zijn om de software aan te passen aan specifieke projecten of teams.

Als je op zoek bent naar een eenvoudige Taakmanager met realtime communicatiefuncties voor je teamleden, dan is Basecamp een goede keuze.

Basecamp beste functies voor projectmanagement:

Tijdlijn voor projectmanagement om alles van begin tot eind weer te geven

Grafieken om de voortgang bergop of bergaf in de tijd te zien

Het Hey! menu stroomlijnt notificaties in één menu

Check-in met een automatische poll voor het team

Chat- en berichtensysteem

Dit is wat je krijgt in de gratis versie van Basecamp:

20 gebruikers

Drie projecten

Opslagruimte van 1 GB

Wat mensen vinden van projectmanagement met Basecamp:

"Wanneer het werd gebruikt voor een klein team om samen te werken, was het geweldig. Toen ik het begon te gebruiken voor client communicatie en deliverables, frustreerde het zowel mij als mijn team. " - Capterra geverifieerde beoordeling

"Over het algemeen is Basecamp een solide product dat ik bijna dagelijks gebruik om projecten te beheren. Ik heb geen grote problemen gehad met de software, maar ik zou graag gemakkelijk tips en trucs kunnen raadplegen om mijn werkstroom te verbeteren. " - Capterra Geverifieerde Review

17. ActiveCollab - Goed voor freelancers en kleine bureaus

Via ActiveCollab

Als je houdt van een eenvoudig ontwerp, Kanban-borden en een strakke UX, kijk dan eens naar ActiveCollab. Een gebruiksvriendelijke tool waarmee je projecten kunt stroomlijnen, met je team kunt communiceren en met clients kunt samenwerken.

Verdeel projecten in taken met flexibele startdata en deadlines die je kunt toewijzen aan het team of klanten kunt uitnodigen voor weergave als dat nodig is.

ActiveCollab kan worden gevisualiseerd als een lijst of in Kanban-weergave, heeft een geïntegreerde stopwatch om de tijd op taken bij te houden en heeft een geïntegreerde app om te chatten of bestanden te delen.

ActiveCollab beste functies voor projectmanagement:

Tijdregistratie functie met interactieve Gantt grafiek

In-app communicatietools en delen van bestanden

Taak afhankelijkheid en geautomatiseerde herschikking

Budget bijhouden om de financiën van projecten te bewaken

Wat krijg je in de gratis versie van ActiveCollab?

Tot drie leden

Onbeperkt aantal projecten en clients

Taak afhankelijkheid en geautomatiseerde planning

Mobile&Desktop-app

Wat mensen vinden van projectmanagement met ActiveCollab:

Ons team beheert al onze projecten via ActiveCollab, inclusief budgettering, taken en tijdmanagement. Zonder ActiveCollab zouden we verloren zijn in een zee van e-mails en Slack-berichten. " - Capterra geverifieerde beoordeling

"Ik wou dat het verbinding kon maken met andere tools voor projectmanagement zoals Basecamp, Asana, enz. Ik werk met veel aannemers en leveranciers en als ik alles in active collab zou kunnen doen, dan zou het een ticket aanmaken in hun platforms, dat zou geweldig zijn. " - Capterra geverifieerde beoordeling

18. Paymo - Goed voor middelenbeheer

Via Paymo

Paymo is gratis projectmanagement software voor individuele gebruikers en teammanagers die hun resources willen beheren. Het biedt ook Kanban-borden en tijdsregistratie waarmee freelancers de bijgehouden tijd voor elke client gemakkelijk kunnen bijhouden.

Paymo beste functies voor projectmanagement:

Taakcommentaren in realtime voor effectieve teamcommunicatie

Visuele tijdlijn voor projecten met Gantt grafieken

Geavanceerd Taakbeheer met meerdere gebruikers

Stopwatch widget voor beter tijdbeheer

Facturen aanmaken om projectfinanciën te beheren

Dit is wat je krijgt in de gratis versie van Paymo:

Eén gebruiker

1GB ruimte

Rapportage

Tijdsregistratie

API

Wat mensen vinden van Paymo:

"Ik ben helemaal weg van de gedetailleerde controle over de rapportages en de mogelijkheid om gebruikers, projecten, taken en meer te beheren. " - Capterra geverifieerde beoordeling

"Ik zou deze service aanraden aan elk middelgroot bedrijf dat op zoek is naar een goede, degelijke isseu bijhouden software. " - Capterra geverifieerde beoordeling

19. Podio - Goed voor messaging

Via Podio

Podio is bijna een cocktail van gratis software voor projectmanagement en messaging tools. Het biedt gesprekken in de app en je krijgt een overzicht van al je Taken.

Het ondersteunt talrijke integraties met populaire software zoals ZenDesk, Evernote en Google Drive.

Podio beste functies voor projectmanagement:

Geïntegreerde samenwerkingstools voor teams met delen van bestanden

Rapportagemogelijkheden met visuele dashboards voor projecten

App integratie voor uitgebreide functies

Geautomatiseerde workflows om taken te stroomlijnen

Dit is wat je krijgt in de gratis versie van Podio:

Vijf gebruikers

Integraties

Onbeperkte werkruimtes

Mogelijkheden voor chatten

Wat mensen vinden van projectmanagement met Podio:

"Betrouwbare communicatie met het team via de functie chatten. Goed persoonlijk Taakbeheer en ook Kennisbeheer. Hoewel we onze bestanden opsloegen in een cloudservice, 'indexeerden' en sorteerden we onze kennis via Podio. " - Capterra Geverifieerde Review

"Het Podio CRM-systeem is aan te passen aan je persoonlijke behoeften. Je kunt gemakkelijk aparte werkruimtes maken en de apps toevoegen die je nodig hebt voor eenvoudige toegang en organisatorische behoeften. " - G2Crowd

20. MeisterTask - Goed voor projectmanagement in de cloud

Via Meistertask

Heb je fanatieke Kanban-borden in huis? Dan is MeisterTask iets voor jullie. Deze softwaretool voor projectmanagement probeert Kanban-borden praktischer te maken.

Taken, opmerkingen, aantekeningen, deadlines, enz. worden allemaal als Kanban-borden op één plek ingesteld. Het is een flexibel projectbord en een cloudgebaseerde tool voor projectmanagement.

MeisterTask beste functies voor projectmanagement:

Taken toewijzen en voortgang bijhouden

Kanban-borden voor Taakbeheer

Unlimited automatiseringen

Tijdlijnen in Gantt-stijl voor het plannen en toewijzen van taken

Wat je krijgt in de gratis versie van MeisterTask:

Unlimited projecten en onbeperkte gebruikers

Twee integraties (Slack of Zendesk)

Checklists, opmerkingen, tags, functies voor het bijhouden van taken en tijdsregistratie

Gebruiksvriendelijke interface

Delen van bestanden en bijlagen (tot 20 MB)

Wat mensen vinden van projectmanagement in MeisterTask:

"Het enige waar ik niet echt blij mee ben, is de onmogelijkheid om Taken van de ene naar de andere sectie te verplaatsen. Ik weet niet waarom we dat wel kunnen doen! Je kunt maar één Taak tegelijk verplaatsen. Ook is de schuifbalk vrij klein en moeilijk aan te klikken omdat hij vrij dun is. De gratis versie ondersteunt geen terugkerende taken, dus dat is iets om rekening mee te houden als je er niet voor gaat betalen. " - Capterra geverifieerde beoordeling

"Ik wou dat de gratis versie meer projecten had - iets van 4 tot 6 zou geweldig zijn. Met mijn budget kan ik misschien de volledige (ik denk Pro) versie kopen. Ik gebruik het nu alleen voor mezelf, maar ik kan zien hoe een bedrijf er gebruik van zou kunnen maken. Zoals de meeste Nog te doen apps, ontbreekt een fatsoenlijke snooze functie. Soms zit ik midden in het werk aan een Taak en heb ik nog een paar minuten nodig om het af te ronden - het snoozen van een aankomend item is altijd handig. " - Capterra geverifieerde beoordeling

21. Zenkit - Goed voor meervoudige planning

Via Zenkit

Als je op zoek bent naar de beste software voor projectmanagement, overweeg dan Zenkit. Met Zenkit krijg je een goede spreiding van functies en sjablonen voor een eenvoudige installatie van je werkruimte.

Hoewel de installatie eenvoudig is, kan de limiet van 5000 items een drempel vormen voor de meeste drukke teams.

Zenkit beste functies voor projectmanagement:

Multiview planning met Kanban, tabel, lijst of kalender

Taak hiërarchie en afhankelijkheid installatie

Samenwerkingstools met teamopdrachten en vermeldingen

Tijdsregistratie voor beter beheer van productiviteit

Integratiemogelijkheden voor projectmanagement

Wat je krijgt in de gratis versie van Zenkit:

Onbeperkte collecties

3 GB opslagruimte

Tot vijf leden

Tot vijf teams

Wat mensen vinden van projectmanagement met Zenkit:

"Het is vanaf de eerste dag gemakkelijk te gebruiken omdat de meeste tools zeer gebruiksvriendelijk zijn gestructureerd. Ik hou van de efficiëntie die het biedt voor het delen van informatie en taken met mijn team. " - Capterra geverifieerde beoordeling

"Voor gratis gebruikers is de opslagruimte erg laag, dat is het enige bezwaar dat ik tegen Zenkit heb. Ook de gebruikersinterface wordt in sommige fasen te onoverzichtelijk, er is veel ruimte om de interface te verbeteren. " - G2Crowd

22. Toggl Plan - Goed voor tijdmanagement

Via Toggl Abonnement

Toggl Plan is een van de beste tools voor projectmanagement voor effectieve teamplanning en projectmanagement.

De software is zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor projectmanagers die kleine teams beheren.

Toggl Track beste functies voor projectmanagement:

Tijdlijn weergave voor gestroomlijnde project planning

Taskboard voor werklastbeheer voor teams

Eenvoudige drag-and-drop interface voor het aanpassen van Taken

Gedeelde tijdlijnen en taakborden voor samenwerking tussen teams

Taken met kleurcodering voor betere taakcategorisatie

Wat krijg je in de gratis versie van Toggl Plan:

Tot vijf gebruikers

Onbeperkt aantal taken

Onbeperkte mijlpalen voor projecten

Gedeelde tijdlijnen

Wat mensen denken over projectmanagement met Toggl Plan:

"Ik vond dat de mobiele ervaring ontbrak. Het is geweldig voor lange termijn abonnementen, zelfs voor wekelijkse planningen, maar het wordt lastig als het gaat om dagelijkse planningen of gedetailleerde planningen voor roosters. Het is geweldig voor regelmatige afspraken, maar wordt rommelig als het aankomt op buitengewone gebeurtenissen. "- Capterra geverifieerde beoordeling

"Toggl heeft de afgelopen jaren een aantal geweldige UI-veranderingen doorgevoerd, maar een robuustere manier om je interface en weergaven aan te passen zou een bonus zijn, vooral omdat dit een programma is dat ik bijna de hele dag gebruik en vaak gebruik. Wat extra weergaven van de timer of zelfs kleurenthema's zouden leuk zijn. " - G2Crowd

23. Zoho Projects - Goed voor het beheren van documenten

Via Zoho Projecten

Zoho project is nog zo'n efficiënte software voor projectmanagement. Of je nu documenten wilt beheren, eenvoudig wilt samenwerken met je team of bugs wilt laten oplossen met een probleem tracker, Zoho kan het aan.

Zoho Projects beste functies voor projectmanagement:

Uitgebreid Taakbeheer met Aangepaste velden

Weergave van gantt grafiek voor projectplanning

Tools voor tijdsregistratie en goedkeuringsproces voor timesheets

Diepgaande analyses met aanpasbare rapportages

Geïntegreerde systemen voor documentbeheer

Wat je krijgt in de gratis versie van Zoho Projects:

10MB opslagruimte voor bestanden

Twee projecten

Viewer voor Gantt grafiek

Kalender & forums

10 gebruikers

Wat mensen vinden van projectmanagement met Zoho Projects:

"Gebruikersinterface kan een beetje verwarrend zijn (moeilijk voor nieuwelingen). "- Capterra geverifieerde beoordeling

"Wat ik leuk vind aan Zoho projects is dat het me helpt om mijn efficiëntie te behouden bij het voltooien van projecten binnen een bepaald tijdsbestek met de tijdsregistratie functie. Deze software is gemakkelijk te integreren met andere Zoho-software en helpt ons bij het bijhouden van de voortgang en het op peil houden van de productiviteit van ons team. " - G2Crowd

Probeer deze Zoho alternatieven!

24. Nifty - Goed voor het bijhouden van mijlpalen in projecten

Via Nifty

Nifty is een tool voor projectmanagement waarmee je je kunt concentreren op het beheren van je werk, niet op je gereedschap. Werk samen met je team en clients in één app met verschillende functies zoals chatten, taken, documenten en kalender. Maak een voorstel voor je projecten en automatiseer het bijhouden van je voortgang.

Stel doelen en tijdlijnen in, werk samen aan taken, zet een kennis hub op, maak documenten en wiki's en breng werklasten in balans.

Visualiseer je project in Nifty als mijlpalen (vergelijkbaar met de Gantt weergave), of kies uit de andere drie weergaven waaronder Tijdlijn, de board-achtige Swimlane weergave, of vanuit vogelperspectief met Master overzicht.

Handige functies voor projectmanagement:

Mijlpalen bijhouden en tijdlijnen voor projecten

Taakbeheer met geautomatiseerde voortgangsupdates

Tools voor teamsamenwerking

Taken toewijzen en prioriteren

Geïntegreerde communicatiekanalen

Wat je krijgt in de gratis versie van Nifty:

Onbeperkt aantal teamleden, gasten en clients

100 MB opslagruimte

2 projecten

Taken, mijlpalen, discussies en documenten

Werkstroom automatiseringen en aangepaste rollen en toestemmingen

Wat mensen denken over projectmanagement in Nifty:

"Nifty is een product dat uitblinkt in vele client omgevingen. Het gebruiksgemak maakt het een krachtig hulpmiddel voor het beheren van onze portfolio's van klanten. "Stefan Schmidt, Executive Partner, Hemmersbach

"Nifty staat nog in de kinderschoenen, je kunt hier en daar wat bugs vinden, maar het team reageert altijd heel snel als je iets rapporteert of als je een functie aanvraagt. Wat betreft de interface is er niets op aan te merken. Ik denk dat Nifty de goede kant op gaat, het heeft alleen wat tijd nodig om te rijpen, maar ondertussen is het perfect functioneel en doet het wat het zegt, projectmanagement gemakkelijk maken. " - G2Crowd

25. Jira - Goed voor ontwikkelingsteams en integraties

Jira is een gratis tool voor projectmanagement die wordt gebruikt voor het bijhouden van bugs en het beheren van problemen. Het biedt functies voor softwareontwikkeling zoals geavanceerde rapportageopties, waaronder werklast van gebruikers, gemiddelde leeftijd van problemen en recent aangemaakte problemen. Hiermee kunnen projectmanagers de prestaties van projecten analyseren, probleemachterstallen beheren en gegevensgestuurde beslissingen nemen om efficiënte Sprint te plannen.

Jira beste functies voor projectmanagement:

Dashboard voor incidentonderzoek om problemen met de implementatie van code sneller op te lossen

Wijs taken toe of maak problemen in Jira direct vanuit je pull-aanvraag

Tijdsregistratie met een kleurindicatie voor visueel projectmanagement

Scrum-borden om complexe Taken op te splitsen

Sjablonen voor project bijhouden

Wat je krijgt in de gratis versie van Jira:

Onbeperkt aantal klanten

100 e-mail notificaties per dag

Wat mensen vinden van projectmanagement met Jira:

"Over het algemeen is Jira gewoon een geweldige tool met een fantastische gebruiksvriendelijke interface, die over het algemeen een prettige gebruikerservaring biedt. " - Capterra geverifieerde beoordeling

"Toegegeven, Jira kan in het begin een beetje overweldigend zijn, vooral voor nieuwe gebruikers. Het kan even duren voordat je de talloze functies doorgrond hebt. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, heb je een krachtig hulpmiddel binnen handbereik. " - G2Crowd

Bekijk deze Jira alternatieven!

Voordelen van software voor projectmanagement

Software voor projectmanagement biedt talloze voordelen die de workflow van je team kunnen stroomlijnen en de productiviteit kunnen verhogen. Met deze tools kunnen teams taken effectief organiseren, de voortgang van projecten bijhouden en een samenwerkingsomgeving bevorderen.

Projectmanagement software is uitgerust met functies zoals taken, gedeelde kalenders, documentbeheer, chatten met het team en uitgebreide rapportage over projecten. Deze functies helpen niet alleen bij het structureren van de taken van het project, maar ook bij het monitoren van de werklast van elk lid van het team en zorgen ervoor dat alle taken efficiënt worden toegewezen.

De voordelen van de beste software voor projectmanagement zijn onder andere:

Verminderde arbeidskosten: Het elimineren van overbodige taken en het automatiseren van repetitieve taken vermindert de tijd en moeite die nodig zijn om Taken te voltooien. Als resultaat zijn er minder uren nodig om dezelfde hoeveelheid werk te voltooien

Verhoogde verantwoordelijkheid en eigendom: Het documenteren van duidelijke verwachtingen en doelen in de projectmanagement tool houdt de leden van het team verantwoordelijk voor hun werk

Snellere time-to-market: Door communicatie en Door communicatie en cross-functionele workflows op één platform af te stemmen, kunnen teams projecten sneller beheren en opleveren

Verbeterd tijdbeheer: Door taken met een hogere waarde te plannen en te prioriteren , komt er ruimte vrij om energie te steken in het belangrijkste werk en minder in administratieve taken

Betere toewijzing van middelen: Het toewijzen van taken aan de juiste mensen verdeelt de vaardigheden en expertise over projecten en vermindert vertragingen door overbelasting van het werk

Verhoogde samenwerking: Door commentaar en discussies binnen een projectmanagement app krijgen teams en belanghebbenden een speciale ruimte om vragen te stellen, feedback te geven en af te stemmen op kritieke projectbeslissingen

Gecentraliseerde informatie: Het opslaan en delen van informatie vermindert de kans op verloren of verkeerd gecommuniceerde gegevens. Teams profiteren er ook van dat ze projectgegevens, ideeën en documentatie binnen handbereik op één platform hebben

Top functies om te zoeken in projectmanagement Software

Niet alle tools voor projectmanagement zijn hetzelfde.

Projectmanagers kunnen gratis projectmanagement tools gebruiken voor eenvoudige projecten of enterprise-grade resource management tools voor complexe eisen. Ze kunnen ze gebruiken voor tijdsregistratie of projectplanning. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Daarom moet je een geschikte set functies selecteren. Om deze selectie te vereenvoudigen, heb ik de belangrijkste functies die je moet zoeken in een tool voor projectmanagement ingedeeld in drie thema's: basisfuncties, geavanceerde functies en extra overwegingen.

Kernfuncties

Meerdere weergaven en aangepaste velden zijn een paar van de belangrijkste functies die ik zoek in een oplossing voor projectmanagement

De belangrijkste functies van zo'n tool zijn onder andere:

Taakbeheer: We gebruiken functies voor taakbeheer om taken te maken, toe te wijzen en te beheren, deadlines in te stellen, prioriteiten te bepalen en afhankelijkheid te markeren. Het opdelen van grotere projecten in kleinere taken helpt bij effectief projectmanagement

Functies voor samenwerking: Als projecten meer participatief worden, wil je software voor projectmanagement met samenwerkingstools. Het platform moet teams samenbrengen op dezelfde virtuele pagina, documenten delen en gesprekken voeren. Kies iets dat teams helpt om teams te zijn. In feite zou ik aanraden om een paar leden van je team samen met jou de proefversie van het product te laten doen voordat je de tool kiest

Kennismanagement: Elke projectmanagementtool die meedingt naar de toppositie moet intuïtieve en aanpasbare manieren bieden om documentatie te maken, beheren en delen. Ik heb vaak gemerkt dat doorzoekbare, bewerkbare en deelbare projectbriefings, SOP's, sjablonen, wiki's, enz. een game-changer zijn voor het succes van een project

Planning en planning: Weet je nog wat ik zei over projectmanagement tools die je ogen en oren zijn? In die geest wil je functies voor projectplanning en -planning zodat je alle taken in verschillende fasen kunt zien. Op zijn minst wil je Gantt grafieken, lijsten met taken waar je je WBS (Work Breakdown Structure) in kunt vertalen, tijdsregistratie, budgettering, werklastanalyse en de mogelijkheid om mijlpalen en afhankelijkheid toe te voegen

Kunstmatige intelligentie: versnelling van workflows - AI in projectmanagement is een absolute game changer AI-tools waren ooit een nice-to-have functie voor een projectmanager, maar zijn nu inzetbaar. Alle toonaangevende software voor projectmanagement beschikt tegenwoordig over AI-mogelijkheden om je te helpen meer te halen uit de beschikbare gegevens en middelen. Van onderbouwde beslissingen tot automatisering en- AI in projectmanagement is een absolute game changer

Geavanceerde mogelijkheden

De geavanceerde functies zorgen voor complexe projecten:

Resourcemanagement: Projectmanagers moeten resources toewijzen en verplaatsen op basis van veranderende projecteisen. Of het nu gaat om gedeelde functies zoals tools en platforms of beperkte functies zoals talent of budget, functies voor resourcebeheer zijn een must in een tool voor productiviteit en prestaties. Dit omvat ook onder andere tijdsregistratie en het bijhouden van doelen Projectmanagers moeten resources toewijzen en verplaatsen op basis van veranderende projecteisen. Of het nu gaat om gedeelde functies zoals tools en platforms of beperkte functies zoals talent of budget, functies voor resourcebeheer zijn een must in een tool voor productiviteit en prestaties. Dit omvat ook onder andere tijdsregistratie en het bijhouden van doelen

Rapportage en analyses: Gegevensanalyse en rapporten helpen bij het bijhouden en beheren van projectmanagement en de prestaties ten opzichte van doelen. Het is handig om data-ondersteunde real-time rapporten en dashboards te hebben die de bestede tijd, gemaakte kosten, verdiende waarde, enz. berekenen. Interventies op basis van deze gegevens houden alles bij

Automatisering: "Ik vind het heerlijk om uren bezig te zijn met grunt werk", zei nog geen enkele projectmanager! We houden van productiviteitstools die ons helpen om routinematige en repetitieve taken te automatiseren. Geautomatiseerde updates en werkstromen minimaliseren handmatig werk zonder afbreuk te doen aan snelheid of nauwkeurigheid

Aanpassing: De ideale projectmanagement software laat je workflows, dashboards en projectweergaven aanpassen aan de specifieke voorkeuren of behoeften van je team. In het voorbeeld gebruiken we aangepaste velden om projectspecifieke informatie vast te leggen en definiëren we toegangscontrole om projectdetails te beheren

Extra overwegingen

Projectmanagers die op zoek zijn naar de beste oplossing zullen ook aanvullende overwegingen hebben zoals:

Integraties: Werken met tools die gemakkelijk verbinding met elkaar maken is een ander niveau van rust. Controleer of de software voor projectmanagement integreert met andere apps, platforms en systemen zoals CRM, boekhoudsoftware, enz. Kijk ook of dit native integraties zijn of dat je een tool van derden nodig hebt

Gegevensveiligheid en privacy: Als je hier te laat bij bent, denk hier dan eens over na: Als je hier te laat bij bent, denk hier dan eens over na: 7 van de 10 consumenten wereldwijd maakt zich zorgen over de privacy van hun gegevens. Zorg er dus voor dat het platform voldoende controle biedt over de veiligheid en privacy van je gegevens, zodat je het volledige eigendom over je gegevens hebt

Schaalbaarheid : Ik heb het hier al eerder over gehad. Of je nu werkt aan een product of een functie, je wilt iets dat meegroeit met je project en vice versa. Evalueer dus of de tool voor projectmanagement kan meegroeien met je veranderende behoeften. Schaalbaarheid kan horizontaal en verticaal zijn; bekijk de software op beide vlakken om meer waar voor je geld te krijgen

Gebruiksgemak: Misschien ben je een digital native die vertrouwd is met technologie en tools voor projectmanagement. Je werkt echter ook met belanghebbenden die misschien niet zo technologisch onderlegd zijn. Test de tools van je voorkeur voor projectmanagement op intuïtiviteit en gebruiksvriendelijkheid (om adoptie te garanderen) en eenvoudige navigatie (om de bruikbaarheid te maximaliseren)

Prijzen: Of je nu kiest voor een abonnement op basis van pay-as-you-use of voor een licentievergoeding, de nominale waarde van de investering incalculeren zou een beginnersfout zijn. Bereken de totale kosten - inclusief eenmalige kosten, terugkerende kosten en zelfs add-on's - en controleer of het binnen je budget en grootte van je team past

Lees meer: De verschillende soorten software voor projectmanagement

Vind de beste software voor projectmanagement voor je team

De door jou gekozen software voor projectmanagement moet het werk Nog te doen hebben. Tegelijkertijd moet je hele team ermee aan de slag kunnen en de voordelen ervan kunnen gebruiken zonder zelfs maar te overwegen om voor het betaalde abonnement te kiezen.

Het ergste is als je enthousiast begint aan een nieuwe projecttool, maar vervolgens wordt belemmerd door het gebrek aan functies en functionaliteit, waardoor je wordt overgehaald naar het betaalde abonnement.

Dus waarom zou je ClickUp niet proberen?

Het heeft meer gratis functies dan alle andere beste tools voor projectmanagement die we hier op een lijst hebben gezet.

Of je nu Taken wilt toewijzen, Doelen wilt creëren, Tijdregistratie wilt gebruiken of Automatiseringen, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit omdat u een efficiënt en eenvoudig projectmanagement verdient dat geen gat in uw zak brandt.