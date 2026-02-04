11 voorbeelden van de beste CRM-software en hun use cases om de productiviteit te verhogen

Als het vinden van nieuwe CRM-software bovenaan je eindeloze lijst met nog te doen taken staat, laten we deze taak dan vandaag nog afvinken!

CRM (Customer Relationship Management) is een systeem voor het beheren van dagelijkse communicatie en gegevens van prospects, contacten en bestaande klanten. Hiermee kunnen bedrijven klantinteracties en -voorkeuren bijhouden en een betere klantenservice bieden.

En met de juiste CRM-software kunnen sales- en marketingteams items direct in een CRM-werkstroom verwerken en dingen voor elkaar krijgen. Ze beginnen hun dag met precies te weten wat ze nog moeten doen en waar ze de benodigde middelen kunnen vinden.

Het is niet de vraag óf, maar wanneer bedrijven een goed systeem nodig hebben om teams gefocust en met hoge productiviteit te houden. Dan heb je gespecialiseerde tools nodig om resultaten te boeken. Om je te helpen beslissen welke CRM-software de grootste impact op je team zal hebben, hebben we 11 CRM-voorbeelden en use cases op een rijtje gezet.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Houd bij het kiezen van een CRM dat bij uw behoeften past rekening met de volgende tools en hun beste toepassingen voor verschillende soorten gebruikers en bedrijven ClickUp – De beste keuze voor mobiele CRM en projectmanagement voor freelancers, startups, kleine bedrijven en grote ondernemingen

HubSpot – Het beste voor een complete CRM-oplossing die geschikt is voor freelancers, start-ups, kleine bedrijven en grote ondernemingen

Zendesk – De beste helpdesk-/ticket-CRM voor startups, kleine bedrijven en grote ondernemingen

Freshworks – Het beste voor het beheer van verkoopactiviteiten voor dienstverlenende bedrijven en ondernemingen

AgencyHandy – Het beste voor het beheer van clients en de verkooppijplijn voor bureaus

Microsoft Dynamics – Het beste voor operationele CRM, speciaal ontworpen voor grote ondernemingen

BIGContacts – Het beste voor contactbeheer voor freelancers, start-ups en kleine bedrijven

Salesforce – Het beste voor analytische CRM op maat voor middelgrote bedrijven en ondernemingen

ActiveCampaign – Het beste voor campagnebeheer voor freelancers, startups, kleine bedrijven en grote ondernemingen

Pipedrive – Het beste voor het beheer van verkooppijplijnen en deals, gericht op middelgrote bedrijven en ondernemingen

Google Spreadsheets – Het beste spreadsheetgebaseerde CRM-systeem voor freelancers en SaaS-bedrijven

Vergelijkingstabel CRM-software

Hier volgt een kort overzicht van de use cases en bedrijfsstructuren voor elke CRM!

CRM Toepassingsvoorbeeld Het meest geschikt voor Mobiele CRM en projectmanagement Freelancers, start-ups , kleine bedrijven, grote ondernemingen Volledige CRM Freelancers, start-ups, kleine bedrijven, grote ondernemingen Helpdesk/Ticket-CRM Startups, kleine bedrijven, grote ondernemingen Beheer van verkoopactiviteiten Dienstverlenende bedrijven , ondernemingen CRM voor klant- en bureaubeheer Bureaus en dienstverlenende bedrijven Operationeel CRM Grote ondernemingen Contactbeheer Freelancers, start-ups, kleine bedrijven Analytische CRM Middelgrote bedrijven, grote ondernemingen Campagnebeheer Freelancers, start-ups, kleine bedrijven, grote ondernemingen Verkoopspijplijn en deals Middelgrote bedrijven, grote ondernemingen CRM in spreadsheets Freelancers, SaaS

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we bij ClickUp software beoordelen.

11 voorbeelden van de beste CRM-systemen

ClickUp maakt het eenvoudig om je klantrelaties te organiseren en uit te breiden met datavisualisaties, marketingautomatisering, communicatie en meer – allemaal op één plek. En ClickUp is niet branchespecifiek! De functies en tools zijn volledig aanpasbaar, zodat multifunctionele teams zoals Marketing, Support Engineers en Finance ClickUp kunnen gebruiken om hun taken te beheren en deals sneller te sluiten.

ClickUp-toepassing: mobiele CRM en projectmanagement

Naarmate je klantendatabase groeit en je complexer werk van klanten aanneemt, heb je een betrouwbare CRM- en projectmanagementoplossing zoals ClickUp nodig om alle niveaus van verkoopkansen en marketingcampagnes te beheren.

De functies van ClickUp helpen bij het verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen, zodat iedereen de informatie heeft die hij of zij nodig heeft, wanneer dat nodig is. Het resultaat? Betere teamrelaties en snellere overdracht van taken voor een gecoördineerde klantervaring. Hier zijn nog meer manieren om ClickUp te gebruiken:

Pas je ClickUp-werkruimte aan, zodat teams en verkopers de flexibiliteit hebben om gegevens op verschillende manieren te bekijken

Verminder het aantal geopende tabbladen en apps met de native en externe integraties van ClickUp

Maak een einde aan silo's en versnel de communicatie door je e-mails te integreren met ClickUp

Automatiseer verkoopprocessen, herinneringen, follow-ups en andere tijdrovende taken

Open ClickUp vanaf elk apparaat, of je nu op kantoor bent of onderweg

Stel CRM-sjablonen in voor deliverables voor klanten en verkoopprocessen

Bouw een model voor verkoopprognoses met historische gegevens

Prijzen van ClickUp

2. HubSpot

via HubSpot

HubSpot is een krachtige CRM-oplossing die software, diensten en trainingen biedt op het gebied van inbound marketing en sales. Het biedt een breed bereik aan software om bedrijven te helpen bij hun marketing- en salesinspanningen, waaronder HubSpot CRM, HubSpot Marketing en HubSpot Sales. HubSpot heeft ook een ingebouwd analysesysteem dat gebruikers inzicht geeft in de prestaties van hun marketingcampagnes.

HubSpot-toepassingsvoorbeeld: Volledig CRM

Het grootste nadeel van het gebruik van meerdere CRM-systemen is dat je team dubbel zoveel werk moet verzetten om de informatie up-to-date te houden. Met een CRM-platform als HubSpot kun je interacties en gegevens gedurende de hele klantcyclus eenvoudig onder één dak beheren.

De HubSpot CRM kan verkoopteams helpen om de klantbetrokkenheid te verbeteren, de omzet te verhogen en hun marketinginspanningen te optimaliseren. Er zijn verschillende functies beschikbaar om je klantrelaties te beheren. Je kunt de website gebruiken om een contactenlijst aan te maken, interacties met klanten bij te houden en geautomatiseerde e-mails te versturen.

Prijzen van HubSpot

Gratis tools

Starter: Vanaf $ 18/maand voor 1.000 marketingcontacten

CRM Suite Starter: Vanaf $ 20 per maand voor 1.000 marketingcontacten

Professionals: Vanaf $ 800/maand voor 2.000 marketingcontacten

3. Zendesk

via Zendesk

Zendesk is een klantenserviceplatform dat bedrijven helpt bij het bieden van ondersteuning aan hun klanten. Het biedt een reeks tools om bedrijven te helpen bij het beheren van klantinteracties, waaronder een ticketsysteem, chatfunctionaliteit en een kennisbank. Zendesk kan worden geïntegreerd met diverse andere softwareplatforms, waardoor bedrijven gemakkelijk ondersteuning kunnen bieden via alle kanalen.

Zendesk-toepassingsvoorbeeld: Helpdesk/Ticket-CRM

Een helpdesksysteem is een essentieel onderdeel van elke klantenservice. Door gebruik te maken van een helpdesksysteem kunnen bedrijven klantenserviceverzoeken eenvoudig bijhouden en beheren.

Elke ticketing-specifieke software kan worden gebruikt om feedback van klanten te verzamelen en de klanttevredenheid bij te houden, maar Zendesk is de betere optie omdat het niet alleen dingen gemakkelijker maakt voor je klanten, maar ook voor je interne ondersteuningsteams. Wanneer het delen van informatie soepel en toegankelijk verloopt, gaan ze niet langer ten onder aan administratieve rompslomp, maar kunnen ze in plaats daarvan de ervaringen voor klanten personaliseren.

Prijzen van Zendesk

Gratis proefversie beschikbaar

Ondersteuningsteam: $ 19 per medewerker/maand

Support Professional: $ 55 per medewerker/maand

Support Enterprise: $ 115 per medewerker/maand

4. Freshworks

via Freshworks

Freshworks is een suite van cloudgebaseerde software die bedrijven helpt bij het beheren van hun klantrelaties, verkoop en marketing. Het biedt een verscheidenheid aan tools om interacties met klanten en prospects bij te houden, waaronder een CRM-strategietool, een e-mailmarketingtool en een systeem voor het beheren van taken en projecten.

Freshworks-toepassingsvoorbeeld: beheer van verkoopactiviteiten

Het monitoren van verkoopactiviteiten is een belangrijk onderdeel van een CRM-ecosysteem om de klantretentie te verhogen. Door verkoopactiviteiten te monitoren, krijgt u een duidelijk beeld van waar verkoopdoelen worden gehaald, overtroffen of achterblijven. Met Freshworks hebt u verschillende manieren om verkoopactiviteiten te monitoren:

Gebruik een chronologische tijdlijnweergave van de interacties van elke klant met uw bedrijf

Gebruik dashboards om een momentopname te krijgen van hoe je team presteert, inclusief recente verkoopcijfers, actieve leads en openstaande kansen

Gebruik e-mailstatistieken en statistieken om te bijhouden, zoals het aantal verzonden e-mails, het percentage klanten dat op de e-mail heeft gereageerd, bouncepercentages en meer

Prijzen van Freshworks

Gratis proefversie van 21 dagen

Growth: Gratis voor maximaal drie gebruikers, daarna $ 15 per maand per gebruiker

Pro: $39/maand per gebruiker

Enterprise: $ 69 per maand per gebruiker

5. AgencyHandy

via AgencyHandy

Agency Handy is een platform voor klantbeheer dat speciaal is ontwikkeld voor bureaus. Het brengt CRM, projectmanagement, facturering, feedback op bestanden en communicatie met klanten samen op één plek. Van het bijhouden van leads tot de uiteindelijke betaling: Agency Handy helpt je bij het runnen van je bureau zonder dat je meerdere tools hoeft te gebruiken.

Praktijkvoorbeeld van Agency Handy: client- en bureaubeheer

Hier zijn een paar manieren waarop Agency Handy je helpt bij het beheren van relaties met klanten en bureauactiviteiten —

Volg leads via een visuele pijplijn met aangepaste velden, toewijzingen aan medewerkers en een volledige interactiegeschiedenis

Verdeel projecten in taken, stel deadlines en prioriteiten vast en houd de voortgang bij via een Kanban-bord

Automatiseer facturering met terugkerende facturering, ondersteuning voor meerdere valuta's en betalingen via Stripe, PayPal, Wise en crypto

Houd de uren van je team bij met ingebouwde timers, handmatige invoer en filterbare urenregistraties

Prijzen van Agency Handy

Gratis proefversie van 7 dagen beschikbaar

Freelancer: $ 29/maand

Team Starter: $ 99/maand

Business Pro: $ 199/maand

6. Microsoft Dynamics

via Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics is een reeks bedrijfssoftwareapplicaties die door Microsoft wordt aangeboden. Het bestrijkt verschillende aspecten van een bedrijf, van financiën en bedrijfsvoering tot verkoop en marketing. Dynamics is ontworpen om organisaties te helpen bij het beheren van hun financiën, bedrijfsvoering, verkoop en marketing, en klantenservice.

Toepassingsvoorbeeld van Microsoft Dynamics: operationeel CRM

Operationeel CRM helpt bedrijven bij een breed scala aan activiteiten, zoals het bijhouden van klantgegevens, de automatisering van verkoopprocessen en het beheren van interacties. Maar in de kern verbetert operationeel CRM de klantenservice door medewerkers te voorzien van klantinformatie, waaronder eerdere interacties en bestellingen.

Door klantinteracties en gegevens bij te houden in CRM-software zoals Microsoft Dynamics, krijgen bedrijven een beter inzicht in wat klanten nodig hebben en willen, en hoe ze hen het beste van dienst kunnen zijn. Deze informatie kan bedrijven ook helpen om risicoklanten te identificeren en stappen te nemen om hen te behouden. CRM-software kan dit proces vereenvoudigen door veel taken met betrekking tot het bijhouden en beheren van klantgegevens te automatiseren.

Prijzen van Microsoft Dynamics

Gratis proefversie beschikbaar

Verkoopprofessional: $ 65/maand per gebruiker

Sales Enterprise: $ 95 per maand per gebruiker

Sales Premium: $ 135/maand per gebruiker

Microsoft Relatie Sales: $ 162/maand per gebruiker

Microsoft Viva Sales: $ 40 per maand per gebruiker

via BIGContacts

BIGContacts is een cloudgebaseerd contactbeheersysteem waarmee bedrijven hun contacten kunnen opslaan, beheren en delen met anderen in een omgeving met hoge veiligheid. Met BIGContacts kunnen gebruikers effectiever contact leggen met collega's, klanten en partners door direct toegang te hebben tot al hun contactgegevens op één plek. Daarnaast biedt BIGContacts een verscheidenheid aan functies, zoals het delen van contacten, verjaardagsherinneringen en aangepaste filters die gebruikers helpen georganiseerd en verbonden te blijven.

Als u een klein bedrijf bent dat behoefte heeft aan een gebruiksvriendelijk CRM-systeem zonder ingewikkelde functies, dan is BIGContacts ontworpen om aan deze behoeften te voldoen.

Contactbeheer is meer dan alleen het bijhouden van namen en e-mailadressen. Het gaat om het creëren van een systeem dat je helpt contact te houden met je contacten, ze overzichtelijk houdt en het je gemakkelijk maakt om de informatie te vinden die je nodig hebt wanneer je die nodig hebt. Hier zijn een paar stappen die je kunt nemen om je BigContacts-interface aan te passen:

Gebruik aangepaste velden om aanvullende informatie over je prospects en klanten op te slaan die belangrijk is voor je Business

Sorteer en bekijk contacten op basis van lopende of aankomende activiteiten, kansen, laatste contact of laatste communicatie

Maak gebruikers, rollen en toestemmingen aan om je teams te beheren

Bekijk bijgewerkte e-mailcommunicatie vanaf één plek

GROOT: $ 5 per maand per gebruiker

GROTER: $ 15/maand per gebruiker

GROOTSTE: $ 25 per maand per gebruiker

ONDERNEMING: Aangepaste prijzen

8. Salesforce

via Salesforce

Salesforce is een cloudgebaseerd softwarebedrijf dat CRM- en andere bedrijfssoftwareoplossingen levert. Salesforce helpt bedrijven bij het beheren van hun klantgegevens, interacties en verkoopprocessen. Het biedt een breed scala aan functies, waaronder het beheer van de verkooppijplijn, contactbeheer, marketingautomatisering en klantenservice.

Salesforce-toepassingsvoorbeeld: analytische CRM

De tools van Salesforce werken samen om uw gegevens op verschillende manieren te analyseren. De eerste manier is om het als databron te gebruiken. Een CRM bevat een schat aan gegevens over klanten en hun interacties met uw bedrijf. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in klantgedrag, voorkeuren en trends.

De tweede manier om Salesforce voor analytics te gebruiken, is als tool voor rapportage. Rapporten die vanuit een CRM worden gegenereerd, geven u een momentopname van hoe uw bedrijf presteert, welke marketingcampagnes werken, hoe u de klantretentie kunt verbeteren en waar u uw inspanningen op moet richten.

Prijzen van Salesforce

Starter: $ 25 per maand per gebruiker

Professional: $ 105/maand per gebruiker

Enterprise: $ 190/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 355/maand per gebruiker

9. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign is een e-mailmarketingplatform waarmee u nieuwsbrieven, geautomatiseerde berichten en andere gerichte content kunt maken en versturen. Het biedt ook krachtige tracking- en rapportagefuncties om het succes van uw campagnes te meten en uw inspanningen te optimaliseren. Daarnaast biedt ActiveCampaign een breed bereik aan integraties met andere diensten, waardoor u uw e-mailmarketinginspanningen eenvoudig kunt koppelen aan de rest van uw marketingactiviteiten.

Toepassingsvoorbeeld van ActiveCampaign: campagnebeheer

Campagnebeheer in een CRM is een belangrijke taak voor elke organisatie. Campagnes kunnen worden gebruikt om specifieke klanten of groepen klanten te targeten met marketingmateriaal, speciale aanbiedingen of andere communicatie.

Wanneer je campagnes beheert in een CRM zoals ActiveCampaign, kun je elke fase naar eigen voorkeur opzetten:

1. De campagne- en bedrijfsdoelen definiëren

2. Een stappenplan opstellen en de belangrijkste bijdragers aanwijzen voor de uitvoering van de campagne

3. De target voor de campagne identificeren en gerichte berichten opstellen

4. Het instellen van het bijhouden van gegevens en OKR's om ervoor te zorgen dat de doelen van de campagne worden gehaald

5. Evalueer de resultaten van de campagne en breng waar nodig wijzigingen aan voor toekomstige campagnes

Prijzen van ActiveCampaign

Marketing Lite : $ 29 per maand per gebruiker

Marketing Plus : $ 49/maand (3 gebruikers)

Marketing Professional : $ 149/maand (5 gebruikers)

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

10. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive is een tool voor het beheer van de verkooppijplijn die bedrijven helpt hun verkoopcyclus en voortgang bij te houden. Het is een cloudoplossing die vanaf elk apparaat toegankelijk is, waardoor het ideaal is voor bedrijven met een verkoopteam op afstand. Pipedrive biedt een verscheidenheid aan functies, zoals aanpasbare pijplijnen, verkoop, e-mailintegratie en het bijhouden van activiteiten.

Pipedrive-toepassingsvoorbeeld: verkooppijplijn en deals

Een verkooppijplijn is een visuele weergave van uw verkoopproces. Het helpt u om kansen bij te houden in elke fase van de verkoopcyclus, van prospect tot klant. Met Pipedrive kunt u eenvoudig een aangepaste pijplijn opzetten in drie eenvoudige stappen:

1. Stel je pijplijn in door je deals toe te voegen of ze automatisch te importeren vanuit een spreadsheet of CRM

2. Blijf de voortgang bij met automatische meldingen en herinneringen om deals op schema te houden

3. Automatiseer groei met AI-technologie om kansen te identificeren waarmee u meer verkopen kunt sluiten

Prijzen van Pipedrive

Essentieel: $ 9,90 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 19,90/maand per gebruiker

Professional: $ 39,90/maand per gebruiker

Power: $ 49,90/maand per gebruiker

Enterprise: $ 59,90/maand per gebruiker

11. Google Spreadsheets

via Google Workspace

Google Spreadsheets is een webgebaseerde spreadsheet-editor waarmee je kunt samenwerken aan actuele gegevens door middel van delen en realtime bewerking. Je kunt documenten, spreadsheets en presentaties rechtstreeks in je browser maken, en ze worden automatisch opgeslagen op je Google Drive. Als onderdeel van Google Workspace kunnen teams werkstroomversnellingen realiseren door Sheets te koppelen aan andere Google-apps voor een aangepaste oplossing.

Toepassingsvoorbeeld Google Spreadsheets: Spreadsheet-CRM

Een spreadsheet is de meest bekende manier om klantrelaties bij te houden. Je kunt een tabel maken met de naam van de klant, contactgegevens en eventuele aantekeningen die je over de klant hebt. Dit helpt je om de communicatie en alle interacties met de klant bij te houden. Daarnaast kun je een spreadsheet gebruiken om CRM-rapporten te maken of voorraadniveaus bij te houden.

Prijzen van Google Spreadsheets

Gratis voor voor persoonlijk CRM-gebruik (met een Google-account)

Business Starter : $ 6 per maand per gebruiker

Business Standard : $ 12 per maand per gebruiker

Business Plus: $ 18 per maand per gebruiker

Ontdek hoe CRM-software uw Business kan laten groeien

De realiteit is dat het moeilijk is om ononderbroken tijd te vinden om je te concentreren op taken op het gebied van clientbeheer. En bij verouderde CRM-systemen moeten verkopers vaak door hoepels springen om toegang te krijgen tot hun gegevens.

Wanneer alles, van persoonlijke taken tot teamsamenwerking, op één plek staat, is het eenvoudig om te vinden wat je nodig hebt en dubbel werk te voorkomen. Met ClickUp beschik je over de CRM-tools, integraties en ondersteuning om processen op te zetten voor zowel voorspelbare als zeer complexe projecten en deals.

Veelgestelde vragen (FAQ)

ClickUp biedt een volledig aanpasbare CRM met mobiele toegang, waardoor sales- en marketingteams onderweg vanaf elk apparaat klantgegevens, taken en communicatie kunnen beheren. Deze flexibiliteit helpt teams op afstand om op één lijn te blijven en hun productiviteit te verhogen, ongeacht waar ze werken.

ClickUp Automatiseringen kunnen deals automatisch verplaatsen tussen verkoopfasen, taken toewijzen aan teamleden en herinneringen voor follow-ups activeren, waardoor handmatig werk wordt verminderd en je team gedurende het hele klanttraject verantwoordelijk blijft en op schema blijft.

Ja, ClickUp is in hoge mate aanpasbaar. Je kunt aangepaste velden, statussen en weergaven maken om gegevens bij te houden die relevant zijn voor marketing-, verkoop-, support- en financiële teams – allemaal binnen één CRM-werkruimte – zodat iedereen de juiste gegevens binnen handbereik heeft.

ClickUp biedt kant-en-klare CRM-sjablonen met aangepaste dealfasen, taakstatusen, dashboards en werkstroomen. Deze sjablonen helpen teams om direct aan de slag te gaan met het beheren van klantrelaties en verkooppijplijnen, zonder dat ze alles vanaf nul hoeven op te bouwen.

Door communicatie, klantgegevens, taakbeheer en verkoopprognoses in één platform te integreren, maakt ClickUp het schakelen tussen meerdere apps overbodig, waardoor werkstroomsoepeler verloopt en de efficiëntie van het team toeneemt.