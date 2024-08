De 15 beste helpdesksoftware voor IT-teams in 2024

Reageren op vragen en zorgen van klanten is een belangrijk onderdeel van het runnen van een succesvol bedrijf. Van het behandelen van productvragen als verkoper tot het bieden van oplossingen als IT case manager, er zijn tientallen verschillende manieren waarop je je klanten kunt ondersteunen. Een van de meest effectieve opties is het implementeren van helpdesksoftware.

Hier gaan we dieper in op wat je moet zoeken in helpdesksoftware en lichten we 15 van de beste oplossingen uit. Of u nu op zoek bent naar betaalde of gratis helpdesksoftware, u zult de perfecte tool vinden om uw klanten te ondersteunen en een gedenkwaardige gebruikerservaring te creëren. ✨

Wat moet u zoeken in helpdesksoftware?

Helpdesksoftware is essentieel voor IT-afdelingen, klantenserviceteams en managers die projecten afhandelen met feedback van gebruikers. Maar niet alle tools zijn gelijk, vooral niet als je een grote onderneming runt die aangepaste functionaliteit nodig heeft of een klein team dat een budget moet afwegen tegen softwarebehoeften. 🛠️

Hier zijn een paar dingen die zorgen voor goede helpdesksoftware:

Ticketrapportage en monitoring : Zoek naar helpdesktools die het volgende biedenissue tracking-functies bieden zodat je de klantervaring kunt volgen vanaf het moment dat ze een rode vlag opwerpen tot het moment dat het probleem met succes is opgelost

Zoek naar helpdesktools die het volgende biedenissue tracking-functies bieden zodat je de klantervaring kunt volgen vanaf het moment dat ze een rode vlag opwerpen tot het moment dat het probleem met succes is opgelost Omnichannel support: Niets is erger dan door tientallen verschillende platforms te hoppen om vragen van klanten te beantwoorden. Kies helpdesksoftware die multichannel ondersteuning biedt in één platform

Niets is erger dan door tientallen verschillende platforms te hoppen om vragen van klanten te beantwoorden. Kies helpdesksoftware die multichannel ondersteuning biedt in één platform Kennisbank: Een gecentraliseerde database met veelgestelde vragen en oplossingen zodat klanten zichzelf kunnen helpen zonder op supportmedewerkers te hoeven wachten

Stroomlijn interne verzoeken voor ontwerp- of IT-teams om de exacte informatie te verzamelen die nodig is in uw formulieren

ClickUp is misschien het meest bekend als projectmanagementtool, maar onze helpdesksoftware en tools voor klantenbeheer zijn net zo effectief. Als u feedback van uw klanten moet verzamelen, gebruik dan de Formulierweergave door ClickUp .

Met deze functie kunt u precies die informatie verzamelen die u nodig hebt om uw gebruikers van dienst te zijn.

Wil je klanten een snelle en eenvoudige manier bieden om een hulpvraag in te dienen? ClickUp's Help Desk Ticket Sjabloon heeft u onder controle. Met zes statussen kunt u de voortgang van het helpdeskticket volgen vanaf het moment dat u het ontvangt totdat het is opgelost. Met aangepaste weergaven kunt u tickets prioriteren en escaleren als dat nodig is.

ClickUp beste eigenschappen

Breed scala aan veldtypen voor projectbeheer, waaronder selectievakjes, labels en korte en lange tekstvormen, zodat u gemakkelijk allerlei soorten informatie kunt verzamelen met formulieren

Creëert automatisch taken vanuit formulieren, waardoor uw workflows gestroomlijnd worden

Maak aangepaste labels om helpdesktickets te ordenen en voeg een prioriteitstag toe om urgente tickets aan te pakken

Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden zorgen ervoor dat uw formulieren echt uniek zijn en precies de informatie weergeven die u nodig hebt

Beveiligings- en privacyfuncties zorgen ervoor dat je gegevens veilig zijn en voldoen aan de GDPR-, PCI DSS Service Provider Level 1 en CCPA-voorschriften

ClickUp beperkingen

Formulierweergave is niet beschikbaar in het gratis plan

Sommige personen vonden de leercurve voor het grote aantal functies hoog

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. TeamSupport

via TeamSupport TeamSupport biedt klantenservicesoftwaretools om uw klanten beter te begrijpen en de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Hun oplossingen omvatten live chat voor verkoop- en marketingteams en gegevensanalyse op maat. 👩‍💻

TeamSupport beste eigenschappen

Ingebouwde Customer Distress Index tools helpen bij het monitoren en voorkomen van churn

Kan worden geïntegreerd met tools voor klantenondersteuning en teams, waaronder Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot en Azure DevOps

De belangrijkste functies van de Product Database maken het mogelijk om klantgegevens en producten op ticketniveau te volgen voor een snellere oplossing en probleemopsporing op basis van informatie voor supportteams

TeamSupport beperkingen

Er is geen gratis proefversie

Ticket automatiseringsregels worden maar één keer op een ticket uitgevoerd om loops te voorkomen, maar dat betekent dat er handmatig meerdere regels moeten worden geschreven om meer gecompliceerde helpdesk tickets te behandelen

Heeft niet de robuuste project management oplossingen vergeleken met andere desk tools

TeamSupport prijzen

Essential Support: $49/maand per agent

$49/maand per agent Enterprise Support: $69/maand per agent

$69/maand per agent Compleet Klantenondersteuning Suite: $119/maand per agent

TeamSupport beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (840+ beoordelingen)

4.4/5 (840+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (830+ beoordelingen)

3. Deskpro

via Deskpro Deskpro is een alles-in-één ondersteuningssoftware die uw klantgegevens en hulpaanvragen op één plaats centraliseert, ongeacht waar een klant een probleem indient. Ingebouwde live chat en omnichannel ondersteuning verkort de tijd die nodig is om problemen op te lossen en vragen te beantwoorden. Bovendien kunt u de routering van tickets en incidentbeheerprotocollen automatiseren om problemen van klanten aan te pakken en uw interne werkprocessen te stroomlijnen.

Deskpro beste eigenschappen

Neem de controle met on-premise functies en host uw gegevens op uw eigen serverinfrastructuur, of kies hun cloudoptie om op te slaan in een van hun datacenters

Zelfbedieningsplatform maakt het gemakkelijk om een helpcentrum te creërenkennisbank voor klanten om antwoorden te krijgen op veelgestelde vragen en veelvoorkomende problemen op te lossen

Volledig aanpasbaar om een ticketsysteem te ontwikkelen dat de klantervaring stroomlijnt en de klanttevredenheid verbetert

Deskpro beperkingen

Er is een leercurve voor gebruikers die nieuw zijn met servers, wat betekent dat nieuwe IT-medewerkers extra ondersteuning nodig kunnen hebben om het aan de praat te krijgen

DeCRM-software was soms wat buggy, maar het helpcentrum reageert snel

Deskpro prijzen

Team: $29/maand per agent Professioneel: $59/maand per agent

$29/maand per agent $59/maand per agent Enterprise: $99/maand per agent

Deskpro beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4. Zoho Desk

via Zoho Desk Zoho Desk is erop gericht om klantenservice eenvoudiger te maken, terwijl het de productiviteit verhoogt en een gedenkwaardige band schept met je eindgebruikers. Of je nu grote supportteams hebt of een klein bedrijf, deze helpdeskoplossing beheert tickets en verzoeken om klantenondersteuning via verschillende communicatiekanalen.

De functionaliteit voor meerdere afdelingen is vooral handig voor teams die IT-hulp nodig hebben die uniek is voor elke afdeling of voor verschillende merken. 🌻

Zoho Desk beste functies

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface betekent dat het voor alle teamleden eenvoudig is om snel aan de slag te gaan en supporttickets aan te pakken

IngebouwdAI-tools waaronder een chatbot, sentimentanalyse en een antwoordassistent bieden teamleden inzicht om de best mogelijke hulp te bieden

Directe meldingen van wijzigingen in ticketactiviteiten en aanpasbare werkmodi verbeteren de productiviteit van de IT-helpdesk

Zoho Desk beperkingen

Het grote aantal functies betekent dat je tijd en moeite moet steken in het leren hoe je de tool het beste kunt inzetten om aan de behoeften van je bedrijf te voldoen

Er zijn beperkingen aan tickets die via API worden aangemaakt, wat een uitdaging kan zijn voor grotere bedrijven

Zoho Desk prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

Zoho Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4700+ beoordelingen)

4.4/5 (4700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

5. Scout helpen

via Help Scout Help Scout biedt een vereenvoudigde benadering van helpdesksoftware-oplossingen. Met workflow automatisering tools, kenniscentra en gedeelde inboxen is het gemakkelijker dan ooit om contact te maken met gebruikers en klantinteracties te verbeteren.

Help Scout beste functies

Met de realtime helpdeskbeheersoftware kunt u problemen van klanten binnen enkele minuten oplossen

Bekijk eenvoudig gebruikersprofielen in deklantendatabaseinclusief eerdere conversaties en websitegeschiedenis, zodat uw IT-ondersteuningsteam volledig kan ingaan op serviceverzoeken

Gebruik de rapportagefuncties om teamgegevens en klanttevredenheid bij te houden met een eenvoudige selfserviceportal

Help Scout beperkingen

De Mailbox API is gelimiteerd en alle gebruikers tellen mee voor het maximum, wat betekent dat je het gebruik beter moet beheren dan met andere tools

Sommige gebruikers vonden dat de lay-out van het kennisplatform intuïtiever kon zijn voor serviceverzoeken

Help Scout prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Plus: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Pro: $65/maand per gebruiker

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (390+ beoordelingen)

4.4/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

Kijk naar onze lijst met de beste_ alternatieven voor Help Scout

6. Salesforce Service Cloud

via Salesforce Salesforce is een wereldberoemd CRM en hun helpdeskplatform Service Cloud is gericht op het stroomlijnen van klantondersteuning voor bedrijven. Tot de belangrijkste functies behoren intelligente automatisering om kosten te verlagen en workflows te verbeteren, evenals incidentbeheer om grote risico's met betrekking tot de klantrelatie op te sporen. ✍️

Salesforce Service Cloud beste functies

Ingebouwde generatieve AI helpt de oplostijd te verkorten en de teamprestaties en KPI's te verbeteren

Het omnichannel helpdeskticketing-systeem trechtert alle klantverzoeken in één eenvoudig te beheren platform, ongeacht waar de klant om hulp heeft gevraagd - via een callcenter, een post op sociale media of een e-commercekanaal

Hulp op afstand en escalatietools zorgen voor snelle reacties op verzoeken op elk serviceniveau in het zelfbedieningsportaal

Salesforce Service Cloud beperkingen

Veel van de functies van de bureausoftware zijn add-ons of hebben limieten, waardoor de kosten van de tool toenemen, afhankelijk van de behoeften van uw organisatie

Navigatie kan complexer zijn in vergelijking met andere tools voor klantondersteuning, wat resulteert in een hogere leercurve

Prijzen van Salesforce Service Cloud

Starters: $25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $150/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$150/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $300/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce Service Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (2.200+ beoordelingen)

4.2/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Salesforce alternatieven !

7. ServiceNow

via ServiceNowServiceNow is een ITSM-tool (IT Service Management) die bedrijven helpt bij het bijhouden van tickets en het creëren van oplossingen die de pijnpunten van klanten oplossen en voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen. Het is een van de beste helpdesksoftware-opties met een cloudgebaseerde helpdesk, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het onderhoud van servers of complexe hostingproblemen.

De tool biedt servicedesk automatisering om de tijd te verminderen die uw team nodig heeft om terugkerende taken uit te voeren en inzichten in IT-activabeheer. Zodat u zich kunt richten op het bedienen van uw klanten.

ServiceNow beste functies

Real-time rapporten en dashboards laten u inventaris beheren, vragen van klanten behandelen en uw ticketsysteem stroomlijnen over de afdelingen heen om de klantenservice te verbeteren

Automatische prioritering en toewijzing van taken verminderen het aantal stappen in uw workflow om de responstijd te versnellen

Het dashboard van het IT-platform slaat al uw gegevens en inzichten op één plaats op om de samenwerking te stimuleren en te bevorderenbetrokkenheid van medewerkers* Gebruik de handige SLA-beheerherinneringen en meldingen om op de hoogte te blijven van de klanttevredenheid

ServiceNow beperkingen

Het is geen volledigCRM- en projectbeheertooldus je zult het in combinatie met andere tools moeten gebruiken

Sommige gebruikers vonden dat de rapportagefuncties robuuster konden zijn voor klantenondersteuning

ServiceNow prijzen

Neem contact op voor prijzen op maat voor uw bedrijfsbehoeften

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

4.4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

8. Zendesk

via Zendesk Zendesk is een van de grootste namen op het gebied van klantenserviceondersteuning. Dit platform is ontworpen om klantinteracties te personaliseren en combineert AI-functionaliteit, echte menselijke berichten en productiviteitstools om u te helpen uw personeelsbestand te beheren en klanten aanspreken. 🤩

Zendesk beste functies

Intelligente routing automatiseert taken, stuurt gebruikers naar de juiste klantenserviceagent in uw team of leidt ze naar een zelfbedieningsportal waar ze snel antwoord krijgen op veelgestelde vragen

Inzicht in uw kennisbeheersysteem met ingebouwde rapportage- en analysetools

Integraties met mobiele apps op iOS en Android, evenals webgebaseerde tools, betekenen dat u de self-service portal overal kunt gebruiken en in combinatie met uw andere productiviteitstools

Gebruik de webwidget om berichten in tools direct op uw landingspagina's in te sluiten, of gebruik de Agent Workspace om één ticket via verschillende kanalen af te handelen

Veelgebruikt aanvinksysteem maakt het gemakkelijk om te trainen

Zendesk beperkingen

Aangepaste weergaven kunnen niet worden geëxporteerd van de ene gebruiker naar de andere, wat betekent dat je ze handmatig opnieuw moet maken voor elke gebruiker

Sommige gebruikers vonden dat hulp krijgen langer duurde of ingewikkelder was dan ze hadden verwacht in vergelijking met andere bureausoftware

Zendesk prijzen

Suite Team: $49/maand per agent

$49/maand per agent Suite Growth: $79/maand per agent

$79/maand per agent Suite Professional: $99/maand per agent

$99/maand per agent Suite Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Zendesk beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.600+ beoordelingen)

4.3/5 (5.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.600+ beoordelingen)

9. Spiceworks

via Spiceworks Spiceworks biedt een helpdeskoplossing die in de cloud wordt gehost, wat betekent dat u geen tijd hoeft te besteden aan het bouwen of onderhouden van servers. Gebruik de monitoren, meldingen en aangepaste ticketopties om deze oplossing aan uw klantbeheerdoelen aan te passen.

Verhoog uw klanttevredenheid met een intuïtief ticketsysteem en helpdeskoplossing in Spiceworks.

Spiceworks beste functies

De op maat gemaakte IT-technologie-stack splitst uw organisatie op in een helpdeskticketing systeem dat eenvoudig te beheren is, of u nu twee of honderden klantenservicemedewerkers hebt

Met de eenvoudige klantensupportinterface kunt u klanten helpen zonder een steile leercurve

Gebruik de tracking tool om inzichten te verkrijgen en deze te integreren in uw service-ervaring voor een soepeler klantenservicesysteem

Spiceworks-beperkingen

Sommige gebruikers bij grotere ondernemingen vonden de tool onderontwikkeld en zouden baat hebben bij extra functies

De werkruimte biedt beperkte rollen, waardoor het een uitdaging is voor grotere, meer verspreide teams

Spiceworks prijzen

Gratis voor alle gebruikers

Spiceworks beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (540+ beoordelingen)

10. LiveAgent

via LiveAgent LiveAgent is helpdesksoftware die interacties met klanten moeiteloos wil laten verlopen. Met tal van functies en traceermogelijkheden is het eenvoudig om verzoeken van klanten te behandelen, problemen te escaleren en oplossingen te bieden.

Het geavanceerde ticketsysteem stuurt alle verzoeken naar één universele inbox, zodat je ze kunt bekijken en beantwoorden zonder van platform te hoeven wisselen. 📥

LiveAgent beste functies

Meer dan 200 integraties, waaronder Zapier, Magento, WordPress en Mailchimp

Heeft 130 ticketingfuncties, zoals forums, live chat en kennisbankartikelen

De gebruikersinterface is aanpasbaar, dus pas hem aan uw bedrijf aan door aangepaste velden voor reacties toe te voegen of door te filteren op status, bron, tags of opdrachten

LiveAgent beperkingen

Sommige gebruikers vonden dat de automatische antwoorden verder ontwikkeld konden worden in hun ticketing systeem

Andere gebruikers vonden dat ze een handleiding konden gebruiken waarin de uitgebreide functies worden uitgelegd, omdat het er zoveel zijn

LiveAgent prijzen

Klein: $9/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

$9/maand per agent (jaarlijks gefactureerd) Middelgroot: $29/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

$29/maand per agent (jaarlijks gefactureerd) Groot: $49/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

$49/maand per agent (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $69/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

LiveAgent beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

4.5/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

11. Jira

via Jira Jira is populair software voor projectbeheer die voornamelijk wordt gebruikt voor het bijhouden van bugs, het bijhouden van problemen en agile projectbeheer. Na verloop van tijd zijn veel bedrijven Jira gaan gebruiken als een tool voor klantenondersteuning vanwege de flexibiliteit en het gemak waarmee het integreert met andere applicaties.

Jira beste eigenschappen

Aanpasbare workflows om de software aan te passen aan de behoeften van je team

Krachtige zoekfunctie waarmee gebruikers snel en eenvoudig recente of historische tickets kunnen vinden

Talrijke add-ons zijn beschikbaar om de functionaliteit van de servicedesk van Jira te verbeteren

Eenvoudige integratie met andere Atlassian-producten voor naadloze productiviteit

Jira beperkingen

De complexiteit van de tool vergt enige tijd om te leren en aan te passen

Duurder dan andere alternatieven wanneer extra plugins worden meegerekend

Jira prijzen

**Gratis

Standaard: $7,75/maand per gebruiker

$7,75/maand per gebruiker Premium: $15,25/maand per gebruiker

$15,25/maand per gebruiker Enterprise: Bel Jira voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.270+ beoordelingen)

4.3/5 (5.270+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.200+ beoordelingen)

12. ProProfs Helpdesk

via ProProfs ProProfs Help Desk is een functierijke tool voor klantenondersteuning die is uitgegroeid tot een uitgebreide oplossing voor klantenservice. Het beschikt over een gedeelde inbox die vragen van klanten uit verschillende kanalen samenbrengt op één plaats, wat het ondersteuningsproces vereenvoudigt.

ProProfs Help Desk beste functies

Gedeelde inbox waardoor teams kunnen samenwerken en vragen van klanten naadloos kunnen oplossen

Ingebouwde kennisbank die inkomende tickets vermindert en de selfservice van klanten verbetert

Eenvoudige rapportage en tracering helpt supervisors om de teamprestaties te controleren

Kan worden geïntegreerd met een groot aantal andere softwaretools voor eenvoudig gebruik in verschillende workflows

ProProfs Help Desk beperkingen

Mobiele applicaties zijn niet zo robuust als desktopversies

Gebruikers hebben tijd nodig om vertrouwd te raken met de interface

Prijzen ProProfs Help Desk

**Gratis

Betaald: $20/maand per gebruiker

ProProfs Help Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (15+ beoordelingen)

4.7/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

13. SAP

via SAP SAP Customer Experience (voorheen SAP C/4HANA) is software die verschillende oplossingen voor klantervaring integreert, waardoor het geschikt is voor het beheren van klantenservice. SAP biedt aanpasbare opties voor verschillende branches en bedrijfsgroottes.

SAP beste eigenschappen

Biedt realtime klantinzichten om uw klanten beter te begrijpen en persoonlijke service te bieden

Biedt een uitgebreid CRM (Customer Relationship Management)-platform dat verkoop-, service- en marketingoplossingen integreert

Biedt een omnichannel klantenservice-ervaring inclusief e-mail, telefoon, chat en sociale media

Kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere tools in de SAP-suite

SAP-beperkingen

Vrij duur in vergelijking met andere helpdeskoplossingen

Het implementeren en beheersen van het systeem vereist enige technische expertise en leertijd

SAP prijzen

Neem contact op met SAP voor prijzen

SAP beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.840+ beoordelingen)

14. SuuportBee

via SupportBee SupportBee is een vereenvoudigde helpdesksoftware op basis van e-mail waarmee bedrijven hun e-mails voor ondersteuning effectiever kunnen beheren. Het legt de nadruk op een gedeeld inboxsysteem, waar alle teamleden toegang toe hebben en kunnen reageren op vragen van klanten.

SupportBee beste functies

Dankzij het ticketingsysteem kunnen vragen van klanten eenvoudig worden georganiseerd en toegewezen

Integraties met CRM-systemen en tools voor projectbeheer uw supportworkflow verbeteren

Sorteert e-mails automatisch op basis van door u opgegeven triggers, van afzender tot onderwerpregel

Dankzij de samenwerkingsfuncties kunnen meerdere teamleden aan hetzelfde klantonderzoek werken

SupportBee beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de zoekfunctie traag kan zijn en soms niet zo intuïtief

Hoewel er basisstatistieken worden geleverd, ontbreekt het aan robuustere rapportagefuncties voor gegevensanalyse

SupportBee prijzen

Startup: $13/maand per gebruiker

$13/maand per gebruiker Enterprise: $17/maand per gebruiker

SupportBee beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5+ beoordelingen)

4.1/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (25+)

15. HiverHQ

via Hiver HiverHQ is een robuuste klantenservicetool die rechtstreeks vanuit uw Gmail-account werkt. Het functioneert als een moeiteloze e-mailbeheer oplossing die vereenvoudigt hoe teams support e-mails beheren en bijhouden. Met HiverHQ kunnen gebruikers e-mails van klanten delegeren, volgen en prioriteren zonder ooit de Gmail-interface te verlaten.

HiverHQ beste eigenschappen

E-mail tagging en categorisatie voor betere organisatie en follow-up van vragen van klanten

Collision detection functie om te voorkomen dat meerdere leden op dezelfde vraag reageren

Geautomatiseerde workflows voor efficiënt e-mailbeheer

Gedetailleerde analyse- en rapportagefunctionaliteit om teamprestaties te volgen

Kan worden geïntegreerd met andere populaire tools zoals Slack, Trello en Google Workspace

HiverHQ beperkingen

Beperkt tot het gebruik van Gmail, dus niet ideaal voor teams die verschillende e-mailclients gebruiken.

Mist native functies voor live chat of telefoongesprekken

HiverHQ prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar Lite: $15 per maand

$15 per maand Pro: $39 per maand

$39 per maand Elite: $59 per maand

$59 per maand Aangepaste prijzen beschikbaar op aanvraag voor bedrijven met meer dan 50 gebruikers

HiverHQ beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5(800+ beoordelingen)

4.6/5(800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5(150+ beoordelingen)

Beantwoord klantverzoeken en help ondersteuningsteams met ClickUp

Helpdesksoftware is een van de beste hulpmiddelen voor het stroomlijnen van het proces van het beantwoorden van vragen van klanten en het helpen bij problemen. Van het automatiseren van het aanmaken van taken voor ticketaanvragen van klanten tot het bijhouden van de ervaring van een specifieke gebruiker en het verkrijgen van inzicht in uw algemene ondersteuningsaanpak, deze tools zijn van onschatbare waarde. Probeer ClickUp vandaag om uw klanten beter te helpen en om workflows te creëren voor uw teamleden zodat ze hun taken beter kunnen uitvoeren.

Van het verkorten van de tijd die nodig is om problemen aan het juiste teamlid voor te leggen tot het creëren van een aangepaste gebruikerservaring, onze tools zullen u zeker helpen om betere relaties met klanten op te bouwen. 🙌