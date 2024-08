SaaS KPI's inzetten om omzetgroei en klantsucces te garanderen

Of je nu marketeer, verkoper of manager bent, het bijhouden en analyseren van specifieke gegevens kan je helpen om je SaaS-bedrijf sneller te laten groeien.

In een zee van verschillende KPI's en meetgegevens die wachten om gemeten te worden, is het echter cruciaal om te bepalen welke het beste zijn om te meten op één lijn liggen met de doelstellingen van uw project en helpen uw business strategie effectief te optimaliseren.

Het kiezen van de juiste KPI's om bij te houden is vooral belangrijk voor SaaS-bedrijven, omdat ze actief zijn in zeer concurrerende sectoren en hun groei en succes afhangen van het aantal klanten dat ze werven en behouden.

Enkele van de belangrijkste SaaS KPI's onthullen het succes van uw marketingcampagnes en helpen u gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn . Hoewel effectief, is het bijhouden van SaaS KPI's voor alleen verkoop- en marketinginspanningen niet genoeg om ervoor te zorgen dat je bedrijf blijft groeien. 🌱

In dit artikel onthullen we de 10 essentiële SaaS KPI's die je in 2024 moet bijhouden en gaan we in op de uitdagingen waarmee je daarbij kunt worden geconfronteerd. We laten je ook kennismaken met tools waarmee je alle SaaS KPI's naadloos kunt monitoren.

Inzicht in SaaS KPI's en Metrics

Hoewel ze misschien op elkaar lijken, verwijzen SaaS KPI's en metrics niet naar hetzelfde.

De belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van SaaS zijn meetgegevens op hoog niveau die een overzicht geven van de algehele gezondheid van het bedrijf. Dit zijn de belangrijkste meetbare meetgegevens die de voortgang van een bedrijf bijhouden ten opzichte van zijn doelstellingen.

Gewoonlijk evalueren deze KPI's gebieden zoals omzetgroei, status van nieuwe en bestaande klanten, websitebezoekers, enz. Ze worden meestal gebruikt door leidinggevenden en SaaS-managers en het team voor klantensucces van een bedrijf, om het volgende te doen datagestuurde beslissingen te nemen .

Ondertussen is metrics een overkoepelende term die KPI's en andere hulpmiddelen voor het meten van voortgang en prestaties omvat. Met andere woorden, niet alle metrics zijn SaaS KPI's. Ze worden op een bredere schaal gebruikt door leden van marketing- en verkoopteams, productmanagers en ondersteuningsteams van klanten om verschillende bedrijfsgebieden te optimaliseren.

Hoe werkt een SaaS Business Model en hoe beïnvloedt het het bijhouden van KPI's?

SaaS-bedrijven (Software as a Service) werken volgens een specifiek bedrijfsmodel: ze bieden gebruikers toegang tot hun software tegen een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding. De klanten kunnen de software blijven gebruiken zolang ze ervoor blijven betalen. Bovendien kunnen ze hun abonnement meestal opzeggen wanneer ze maar willen, omdat ze meestal niet gebonden zijn aan een contract.

Het gebruik van zo'n specifiek businessmodel betekent dat SaaS-bedrijven verschillende manieren hebben om prestaties te meten. Dit komt omdat het succes van deze bedrijven afhangt van het aantal abonnementen en maandelijkse gebruikers-meer gebruikers betekent meer gegenereerde inkomsten. 📈

Al met al is het belangrijkste doel van een SaaS-bedrijf om de maandelijks terugkerende inkomsten hoog te houden. Daarom moet je je richten op klantenbinding als een van de primaire KPI's als je wilt dat je bedrijf floreert. Het is ook belangrijk om de maandelijkse actieve gebruikers bij te houden, klantenwerving kosten, customer lifetime value en andere essentiële KPI's die in de volgende sectie worden besproken.

Pro tip: Staat u te popelen om meteen te beginnen met het bijhouden van uw SaaS verkoop- en omzetcijfers? Gebruik de ClickUp verkoop KPI sjabloon om KPI's te bewaken en processen te verbeteren in alle fasen van uw verkooptrechter vanuit één enkel venster. 💚

Gebruik het ClickUp Sales KPI-sjabloon om uw verkoopprestaties te meten en te verbeteren

10 essentiële SaaS KPI statistieken om bij te houden in 2024

Er zijn tientallen belangrijke statistieken, maar ze allemaal bijhouden is niet nodig en ook niet productief. In plaats daarvan moet je je richten op de belangrijkste om de groei van je business te stroomlijnen.

Laten we eens kijken naar de essentiële SaaS KPI's die je bedrijf moet bijhouden.

1. Verlooppercentage

Omdat SaaS-bedrijven afhankelijk zijn van abonnees, is het meten van het opzegpercentage van klanten de voor de hand liggende eerste stap. Deze KPI geeft het aantal abonnees aan dat verloren is gegaan in een bepaald tijdsbestek.

Als je bedrijf afhankelijk is van klantenbinding en je opzeggingspercentage hoog is, betekent dit dat veel klanten ontevreden zijn over je software. Je kunt echter een hoger opzegpercentage verwachten als je software geen permanente oplossing is voor gebruikers.

Een hoger opzegpercentage kan worden veroorzaakt door markttrends, concurrenten of prijzen. Dus als je SaaS-bedrijf een hoger dan gemiddeld opzegpercentage heeft, moet je je functies en prijsstrategieën opnieuw bekijken.

Hier wordt uitgelegd hoe je het opzegpercentage berekent:

Verloren klanten ÷ Totaal aantal klanten aan het begin van de periode) x 100

2. Omzet opzeggingspercentage

Het bijhouden van het verlooppercentage van inkomsten is nog belangrijker dan het bijhouden van het verlooppercentage van klanten. Het geeft de inkomsten weer die na verloop van tijd verloren gaan door geannuleerde of gedeclasseerde abonnementen. Deze KPI elk kwartaal of elke maand bijhouden kan u helpen het gedrag van klanten beter te begrijpen en de nodige actie te ondernemen om het opzegpercentage te verlagen.

Hier lees je hoe je het verlooppercentage berekent:

Terugkerende omzet verloren tijdens de periode ÷ Terugkerende omzet aan het begin van de periode) x 100

3. Maandelijks terugkerende omzet

Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) is de totale waarde die je SaaS-bedrijf genereert uit actieve abonnees in een maand. MRR houdt upsell, nieuwe verkopen, verlengingen en opzeggingen bij, zodat je je maandelijkse inkomstenstroom kunt bijhouden. Het toont ook hoe uw business groeit en kan u helpen beslissingen te nemen op gebieden zoals toewijzing van middelen en productontwikkeling .

Hier lees je hoe je de MRR berekent:

De formule voor het berekenen van de MMR kan variëren afhankelijk van het type MRR dat u bijhoudt. De meer eenvoudige manier om MMR te berekenen is:

MRR = (aantal klanten) x (overeenkomstige inkomsten van hen)

Als je 10 klanten hebt die je $10 per maand betalen, is je MRR 10 x 10 = $100 voor die maand.

Bedrijven met verschillende groottes en abonnementen kunnen de formule hieronder gebruiken.

mRR = (aantal klanten) x (gemiddelde maandelijkse omzet per klant)_

4. Voor product gekwalificeerde leads

Product-qualified leads (PQL) meten het aantal klanten dat uw product heeft gebruikt in een gratis proefversie en vooraf gedefinieerde triggers heeft bereikt die aangeven dat ze betalende klanten kunnen worden.

Terwijl marketinggekwalificeerde leads (MQL) gebaseerd zijn op specifieke acties zoals het klikken op een link die je per e-mail hebt ontvangen, weerspiegelen PQL's het gedrag van de klant - ze geven inzicht in de impact van bepaalde functies van de software op de klant tijdens de proefversie.

Met deze informatie kunt u de functies verbeteren die bestaande klanten het leukst lijken te vinden en er meer reclame voor maken in uw gratis proefversie.

Hier is hoe je de PQL naar betaalde conversie berekent:

totaal aantal betaalde PQL's ÷ totaal aantal PQL's x 100_

5. Omrekeningskoers klant

Klantconversiesnelheid (CCR) informeert u over de klantbetrokkenheid van uw product door het aantal prospects te onthullen dat betalende klanten is geworden.

Een lage CCR geeft aan dat potentiële klanten geen interesse meer hebben in uw product. U kunt vaststellen waarom u uw bestaande klanten verliest door nauwkeurig te kijken naar de SaaS verkoop trechter proces . Bij de meeste SaaS-bedrijven treedt het verlies meestal op tijdens de gratis proefversie.

Je kunt ook een lage CCR hebben als het verkoopteam de verkeerde klanten blijft profileren. Als dat het geval is, kan het analyseren van je CCR je leiden naar een mogelijke oplossing voor dit probleem . Bovendien kunt u met het bijhouden van uw aangepaste conversiepercentage de prestaties van meerdere marketingcampagnes meten om te zien welke campagne het meest succesvol is .

Hier lees je hoe je de CCR berekent:

totaal aantal conversies ÷ Totaal aantal websitebezoekers_

6. Kosten voor klantenwerving

Het meten van je klantacquisitiekosten (CAC) is essentieel om problemen met overbesteding te voorkomen. De belangrijkste factoren die bijdragen aan CAC zijn onderzoeks-, marketing- en personeelskosten, die kunnen oplopen als je extra moeite doet om nieuwe klanten te werven.

Aantekening: de CAC houdt alleen rekening met de kosten om een klant te werven door hem je dienst te laten kopen. Dit omvat niet de kosten van softwareproductie.

Het analyseren van deze KPI kan je helpen te begrijpen waar je geld naartoe gaat en wat je kunt doen om het te besparen, vooral als je te veel van het inkomen van je bedrijf verspilt aan onrendabele wegen. Het doel is om meer geld te verdienen dan het je kost om een klant te werven.

Hier lees je hoe je de CAC berekent:

(Verkoopkosten + Marketingkosten) ÷ Nieuw verworven klanten

7. Behoud van klanten

Een van de belangrijkste KPI's voor SaaS-bedrijven is de klantbehoudratio (CRR), die laat zien hoe veel actieve gebruikers er zijn over een bepaalde periode. Een hoge CRR betekent dat klanten je service blijven gebruiken, wat leidt tot inkomstengroei. 💰

Als je een lage CRR hebt, kunnen veelvoorkomende redenen zijn:

Technische problemen

Gebrek aan functies

Slechte klantenservice

Niet reageren op feedback van klanten

Hier lees je hoe je de CRR berekent:

[(Klanten aan het eind van de periode - Klanten verworven tijdens de periode) ÷ Klanten aan het begin van een periode] x 100_

Het analyseren van uw CRR kan u helpen eventuele problemen te identificeren en met een geschikte oplossing te komen om bestaande klanten te behouden.

Als u bijvoorbeeld een zwakke CRR koppelt aan de slechte ticketingcultuur van uw SaaS-bedrijf, kunt u stappen ondernemen om de klantenservice te verbeteren. Als u een gebruiker bent van ClickUp, kunt u eenvoudig inspringen op de ClickUp sjabloon voor klantenservicemanagement om oplossingen van begin tot eind te beheren en meer proactieve inspanningen voor klanttevredenheid te implementeren. 🤗

Gebruik de ClickUp sjabloon voor klantenservicemanagement om feedback van klanten te organiseren en de klanttevredenheid te verbeteren

8. Klant levensduur waarde

Je customer lifetime value (CLV) is een schatting van de totale inkomsten die je ontvangt van elke klant terwijl ze geabonneerd zijn op je diensten. Het is een van de belangrijkste KPI's voor klantensucces omdat het kennen van de winstgevendheid van uw bestaande klanten u kan helpen bij het nemen van strategische beslissingen met betrekking tot functies, marketing en prijzen.

Terwijl je CLV bijhoudt, moet je ook aandacht besteden aan CAC of de kosten voor klantenwerving om ervoor te zorgen dat het verkrijgen van nieuwe klanten niet duurder is dan hun gemiddelde levensduurwaarde. Idealiter zou geen enkel bedrijf meer geld moeten uitgeven aan het werven van nieuwe klanten dan het aan hen verdient.

Hier lees je hoe je de customer lifetime value berekent:

waarde klant x gemiddelde levensduur klantan_

Bonus tip: Visualiseer de klantervaring met uw product over alle touchpoints met de ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen . Meet eenvoudig de klanttevredenheid door bewustwording, overweging en conversie bij te houden op een interactief Whiteboard en identificeer sneller potentiële wrijvingsgebieden.

Gebruik de ClickUp sjabloon voor de klantreis om de gewoonten en voorkeuren van uw klanten in kaart te brengen en gebruik deze om uw diensten te verbeteren

9. Gemiddelde opbrengst per gebruiker

Het meten van de gemiddelde inkomsten per gebruiker laat zien hoeveel elke abonnee maandelijks uitgeeft aan je diensten. Het bijhouden van deze SaaS KPI kan je helpen om te bepalen hoeveel geld je verdient aan elke gebruiker, zodat je je inkomsten beter kunt investeren.

Omdat de meeste SaaS-bedrijven abonnementstaffels en add-on's in hun aanbod hebben, zijn er meestal verschillen in de uitgaven van klanten. Toch kan deze KPI je helpen te begrijpen waar gebruikers het vaakst voor betalen en waarom.

Hier lees je hoe je de ARPU berekent:

totale inkomsten ÷ Totaal aantal gebruikers_

Het berekenen van deze metriek wordt eenvoudiger als je de ClickUp dagelijks verkooprapport sjabloon om realtime zichtbaarheid te krijgen in klantactiviteiten en trends, wat leidt tot nauwkeurigere schattingen van inkomsten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Daily-Sales-Report-Template.png ClickUp dagelijks verkooprapport sjabloon /%img/

Leg uw verkoopactiviteiten aan het einde van elke werkdag vast met de sjabloon voor het dagelijkse verkooprapport van ClickUp

10. Netto promotorscore

Vertrouwen op de net promoter score (NPS) informeert u over hoeveel klanten tevreden zijn over je service. Dit is een cruciale KPI om te meten omdat het laat zien hoe goed je SaaS-bedrijf het doet. Als de score niet gunstig is, kun je verbeterpunten identificeren en de nodige aanpassingen doen.

Het NPS format vraagt je klanten hoe waarschijnlijk het is dat ze je bedrijf, product of dienst zouden aanbevelen aan een vriend of collega. Respondenten geven dan een score van 0 (helemaal niet waarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).

Degenen die een score van 9 of 10 geven, worden beschouwd als promotors of loyale klanten die uw service aan anderen kunnen aanbevelen. Degenen die een score van 0 tot 6 geven, worden beschouwd als relatief ontevreden over de service en zullen waarschijnlijk geen aanbevelingen doen of gebruik blijven maken van uw services.

Dit is hoe je de net promoter score berekent:

het percentage promotors - Het percentage detractors_

De rol van SaaS KPI's in strategische abonnementen

KPI's zijn cruciaal voor strategische abonnementen als ze visies en abstracte doelen omzetten in haalbare objecten en terugkerende inkomsten. Ze helpen u de factoren te identificeren die het meeste invloed hebben op het succes van uw business, de prestaties op die gebieden te meten en de waarden te vergelijken met benchmarks in de sector.

Daarnaast dragen KPI's ook bij aan strategische abonnementen door:

Het planningsproces meer datagestuurd te maken

Parameters bijhouden om de effectiviteit van strategische abonnementen te controleren

Uitdagingen en kansen te identificeren zodat u uw abonnement kunt aanpassen

Het bevorderen vanfunctieoverschrijdende samenwerking door teams aan te moedigen naar gemeenschappelijke doelen toe te werken

Helpen bij het prioriteren van inkomstengenererende elementen in uw marketingstrategie voor betere resultaten

Transparantie bevorderen door bedrijfsprestaties te kwantificeren voor belanghebbenden

De succesfactoren van SaaS-bedrijven onthullen, zodat je je toekomstige business-abonnement daarop kunt afstemmen

U kunt nu het volgende gebruiken sjablonen voor strategische planning om uw SaaS business roadmap te maken zonder vanaf nul te beginnen! Begin onmiddellijk met plannen met de ClickUp sjabloon voor strategische routekaart in kaart brengen en visualiseren van doelen en doelstellingen op lange termijn, evenals het bepalen van de SaaS-metriek die geschikt is om de voortgang te meten.

Visualiseer je strategische stappenplan en het abonnement voor het succes van je team met het ClickUp Strategic Roadmap Template

Het belang van balans-KPI's voor SaaS-groei

Naast prestaties is het bijhouden van de financiële gezondheid van je bedrijf essentieel voor de groei van je bedrijf en voor een veilige maandelijkse inkomstenstroom. De eenvoudigste manier om de gezondheid van je SaaS-bedrijf op een bepaald moment te beoordelen is door balansen te gebruiken. Ze geven inzicht in de gezondheid van het bedrijf, het groeipotentieel en de risicofactoren .

Er zijn talloze balans-KPI's die je kunt volgen om een beter inzicht te krijgen in de gezondheid, efficiëntie en liquiditeit van je bedrijf.

Hier zijn vijf van de belangrijkste balans-KPI's voor SaaS-bedrijven:

Huidige Ratio: Vergelijkt de vlottende activa van je bedrijf met de kortlopende schulden Snelle Ratio: Meet de liquiditeit van het bedrijf en het vermogen om kortetermijnverplichtingen te betalen met behulp van liquide middelen Schuld/Eigen Vermogen Verhouding: Laat zien hoeveel schulden u gebruikt om de activa van het bedrijf te financieren door de totale schulden van uw bedrijf te vergelijken met uw eigen vermogen Aandelenratio: Berekent hoeveel van de activa van het bedrijf worden gefinancierd door het eigen vermogen van de eigenaar Interest Coverage Ratio: Meet of uw bedrijf de rente op uitstaande schulden kan betalen op basis van de inkomsten die het genereert

Uitdagingen van het bijhouden van KPI's en hoe ze te overwinnen

Laten we eens kijken naar een paar veelvoorkomende uitdagingen bij het bijhouden van KPI's en leren hoe ze te overwinnen.

De juiste SaaS KPI's kiezen voor omzetgroei

Door het grote aantal KPI's dat je kunt bijhouden, vinden veel bedrijven het moeilijk om te beslissen welke ze moeten kiezen en vragen ze uiteindelijk een consultant om de KPI's voor hen te kiezen.

Het kiezen van de juiste KPI's vereist echter diepgaande kennis van je bedrijfspraktijken en veel experimenteren. Je moet rekening houden met vragen als:

_Wat is de fase van je SaaS business?

_Heeft een KPI het potentieel om de trends te onthullen die je zoekt?

welke KPI's zijn beter afgestemd op je huidige doelen?

De juiste software kiezen

De beste kiezen bI-tool (Business Intelligence) om KPI's te verzamelen, te analyseren en weer te geven is niet eenvoudig, omdat er een brede array aan software is om uit te kiezen. Idealiter moet de tool die je kiest beschikken over:

Intuïtieve dashboards voor eenvoudige visualisatie van gegevens

Geavanceerde functies voor analyse

AI-tools om gegevens sneller te analyseren

De mogelijkheid om te integreren met andere analysetools die je teams gebruiken

Naast BI-tools kun je ook gebruikmaken van de robuuste mogelijkheden voor het bijhouden van KPI's die worden aangeboden door ClickUp . Dit alles-in-één oplossing voor projectmanagement helpt u gegevens bijhouden, organiseren en delen binnen één platform.

Werk samen aan ideeën en maak verbluffende documenten of wiki's met geneste pagina's en aangepaste opmaakopties voor stappenplannen, kennisbanken en meer

Gegevens verzamelen

Het vinden en verzamelen van de gegevens die u nodig hebt om een specifieke sleutelprestatie-indicator te berekenen kan een uitdaging zijn, vooral als u de gegevens uit meerdere bronnen moet halen. En het is een heel andere nachtmerrie als u het nog handmatig moet doen. In dat geval moet je tijd en moeite steken in het vinden van een manier om de gegevens op een gemakkelijk toegankelijke manier op te slaan.

Online platforms voor documentbeheer zoals ClickUp Documenten zijn een geweldige oplossing voor dit probleem, omdat ze een gecentraliseerde locatie bieden om uw gegevens en rapportages te bewaren. Importeer gegevens uit andere analysetools die u gebruikt en deel alles met uw team via eenvoudige koppelingen.

Sla al uw gegevens op en organiseer ze via Subpagina's met ClickUp

Als u rekengegevens verzamelt, gebruikt u de ClickUp Tabel weergave om je gegevens te ordenen in kolommen in spreadsheetstijl. U kunt geavanceerde formules aan uw gegevens toevoegen met aangepaste velden en bereken de KPI's die u nodig hebt.

Hoe de belangrijkste SaaS-kengetallen en KPI's bijhouden

SaaS KPI's bijhouden kan eenvoudig zijn zolang je vertrouwt op gebruiksvriendelijke SaaS-hulpmiddelen voor hulp. ClickUp is een ideale oplossing voor het bewaken en organiseren van al uw essentiële KPI's om te zien of ze voldoen aan uw prestatieverwachtingen. ⭐

Gebruiken ClickUp Doelen is de eenvoudigste manier om uw SaaS KPI's en hun voortgang bij te houden. U kunt al uw doelen opsplitsen in kleinere Targets die uw business doelstellingen vertegenwoordigen.

Stel meetbare doelen voor taken en projecten en houd KPI's eenvoudig bij in ClickUp-taak

Als u elk target voltooit, komt u dichter bij het voltooien van uw doel en wordt uw voortgang in realtime bijgewerkt. ⏳

Het beste deel? Je kunt je statistieken aanpassen om unieke Targets te meten zoals:

Nummers: Voor numerieke cijfers zoals scores en percentages Waar/niet waar: Om het voltooiingspercentage bij te houden in termen van voltooid/niet gedaan Valuta: Voor statistieken zoals churnpercentage en winst Taken: Om de prestaties te volgen op basis van voltooide taken

Om te beginnen met het bijhouden van uw KPI's, gebruikt u de ClickUp KPI sjabloon . Het biedt een samenvattende lijstweergave van al uw KPI's gecategoriseerd op voortgang, zodat u kunt zien welke:

Op koers

Op koers

Op risico

Voltooid

Gebruik het ClickUp KPI sjabloon om uw KPI's effectief bij te houden via Lijst, Tijdlijn en Kaban bord weergaven

Visualiseer voortgang door een drag-and-drop te openen Kanban-bord weergave en krijg een beter gevoel van KPI deadlines via de Tijdlijn weergave.

U kunt ook ClickUp Dashboards als uw KPI commandocentrum. Ze zijn aanpasbaar en bieden een weergave in vogelvlucht van al uw KPI's. U kunt aangepaste kaarten (of rapporten) toevoegen die uw KPI's bewaken in de stijl die u verkiest, of het nu een lijn-, staafdiagram- of cirkeldiagram is. 📊

Krijg een overzicht op hoog niveau van al uw KPI's en visualiseer hun voortgang in ClickUp

SaaS KPI's bijhouden als een pro met ClickUp

Het goed bijhouden van KPI's en de groei van SaaS-bedrijven gaan hand in hand - het meten en analyseren van KPI's laat zien hoe goed uw bedrijf presteert en helpt u uw beslissingen in de juiste richting te sturen.

Houd in gedachten dat het cruciaal is om uw KPI's voortdurend bij te houden en aan te passen als u wilt dat uw bedrijf blijft groeien in een steeds veranderende markt.

Maak van het bijhouden van je KPI's een makkie, vandaag nog gratis aanmelden bij ClickUp ! Maak gebruik van de handige KPI sjablonen voor een snelle start, doelen gemakkelijk bijhouden kPI voortgang visualiseren en de eigen CRM-functies gebruiken om uw business te laten bloeien! 🌸

Veel gestelde vragen samenvatten

1. Wat is een KPI in SaaS?

Kernprestatie-indicatoren (KPI's) bijhouden hoe een bedrijf presteert ten opzichte van zijn doelstellingen. Voor zowel B2C als B2B SaaS-bedrijven kPI's helpen bij het bijhouden van het marktaandeel van het bedrijf of benadrukken de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Aangezien het succes van SaaS-bedrijven afhangt van hun abonnees en de toekomstige inkomsten die ze genereren, hebben de belangrijkste SaaS KPI's meestal klantgerelateerde parameters.

2. Wat zijn veelgebruikte SaaS-kengetallen?

De meest voorkomende SaaS-kengetallen zijn het opzeggingspercentage van klanten en inkomsten, maandelijks en jaarlijks terugkerende inkomsten, het conversie- en retentiepercentage van klanten, de kosten voor klantenwerving en de waarde gedurende de levensduur, de gemiddelde inkomsten per gebruiker en de net promoter score.

3. Hoe meet je het succes van SaaS-producten?

De KPI's die je meet en analyseert kunnen je vertellen hoe succesvol je business is op verschillende gebieden. Een hoog klantbehoud (CRR) wijst bijvoorbeeld op een groot aantal actieve abonnees, wat waarschijnlijk betekent dat je inkomsten ook hoog zijn.