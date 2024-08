De 10 beste probleemoplossende software voor gebruik in 2024

Wil je een oplossing om je teams te helpen goed samen te werken, wrijving te verminderen en de productiviteit te verhogen?

De beste probleemoplossende software heeft alle antwoorden voor je. Probleemoplossende software helpt knelpunten te vinden, werkstromen te vereenvoudigen en taken te automatiseren om de efficiëntie te verbeteren. Het resultaat? De communicatie verloopt vlot en uw team geniet van een collaboratieve werkomgeving.

Probleemoplossende software geeft u de juiste visualisatietools en -technieken om uw ideeën en concepten beter te verwoorden.

En dat is nog niet alles; het automatiseert ook repetitieve Taken terwijl je team zich concentreert op brainstormen en ideëren.

In dit artikel bespreken we de beste probleemoplossende software en belichten we de verschillende functies, limieten, beoordelingen van klanten en prijsinformatie om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Wat moet je zoeken in probleemoplossende software?

Business bedrijven worden met veel uitdagingen geconfronteerd, van operationele inefficiënties en klachten van klanten tot financiële discrepanties.

Terwijl uw team zich langzaam door deze problemen heen worstelt, zorgt software voor probleemoplossing met de juiste functies voor minder gedoe. Overweeg een aantal van de volgende factoren voordat je investeert:

Gebruiksvriendelijke interface: De software moet een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface hebben om de leercurve voor gebruikers te minimaliseren

Zoek naar software die verschillende probleemtypes en complexiteiten aanpakt. De software moet aangepast kunnen worden aan verschillende industrieën en scenario's

Zoek naar software die verschillende probleemtypes en complexiteiten aanpakt. De software moet aangepast kunnen worden aan verschillende industrieën en scenario's Mindmaps en visualisatiefuncties: Kies voor probleemoplossende softwareoplossingen met mindmaps en andere visuele trucs. Het moet een digitaal canvas zijn voor je team om ideeën te brainstormen, verbanden te leggen en strategieën uit te voeren

AI-assistent:* Als je team vastzit aan steeds terugkerende, alledaagse taken, dan is het tijd om het over te laten nemen door AI. Met de juiste probleemoplossende tool komt ingebouwde AI die alledaagse Taken afhandelt, zodat je team zich kan concentreren op de belangrijke dingen

Automatiseringsmogelijkheden: Ga op zoek naar een probleemoplossingsproces dat volledig is geautomatiseerd. Op deze manier zorgt u voor efficiëntie en effectiviteit zonder het zware werk

Je inspanningen verbeteren als je je bijhoudingsproces optimaliseert. Je hebt functies nodig voor het bewaken en bijhouden van doelen om ervoor te zorgen dat je op schema ligt

Je inspanningen verbeteren als je je bijhoudingsproces optimaliseert. Je hebt functies nodig voor het bewaken en bijhouden van doelen om ervoor te zorgen dat je op schema ligt Kosteneffectiviteit: Kijk naar de functies die verschillende abonnementen bieden en vergelijk ze om een optie te kiezen die maximale functies biedt en waarvan de voordelen de kosten rechtvaardigen

De 10 beste software voor probleemoplossing in 2024

Hoewel je veel opties hebt, kies je degene met de juiste functies die aan je behoeften voldoen.

Bekijk onze lijst met de tien beste probleemoplossingstools om er zeker van te zijn dat u over de functies beschikt om complexe problemen effectief op te lossen:

1. ClickUp

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp

Henry Ford zei ooit dat succes voor zichzelf zorgt als iedereen samen vooruitgaat. De probleemoplossende software ClickUp helpt u slagen door ervoor te zorgen dat alle leden van uw team altijd op dezelfde pagina zitten.

Dankzij de live samenwerking kunt u zien of uw teamgenoten documenten bekijken of bewerken. Ook, documenten bewerken samen in realtime. Bovendien worden wijzigingen op elk apparaat onmiddellijk bijgewerkt, zodat niemand achterop raakt.

De whiteboard functie is super handig om je team bij elkaar te krijgen om te brainstormen en ideeën op te doen. Aangezien het oplossen van problemen het genereren en evalueren van meerdere ideeën inhoudt, helpt het whiteboard bij het samen schrijven, aanpassen en opbouwen van ideeën.

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties

Nu u hebt gebrainstormd over kernproblemen, moet u een duidelijk visueel referentiepunt vaststellen voor voortdurende analyse. Dat is waar de functie ClickUp mindmaps opvalt. Maak een hiërarchische structuur, met het hoofdprobleem in het midden en subtopics die zich vertakken.

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om roadmaps of workflows te maken van uw ideeën samen met uw team in ClickUp Whiteboards

Omdat deze kaarten onderling verbonden zijn, is het gemakkelijk om verbindingen tussen verschillende elementen te visualiseren. Deze functie identificeert effectief mogelijke oorzaak-en-gevolg relaties in een probleem.

ClickUp beste functies

ClickUp AI gebruiken om een blogbericht in ClickUp Docs te genereren vanuit een eenvoudige prompt om details en andere belangrijke aspecten toe te voegen

Documentatie: Problemen aanpakken en oplossen door projectgerelateerde documenten op te slaan en te openen in ClickUp Documenten

Problemen aanpakken en oplossen door projectgerelateerde documenten op te slaan en te openen in ClickUp Documenten Mindmaps : Identificeer kritieke verbindingen, ontdek inzichten en implementeer creatieve benaderingen door relaties tussen concepten en informatie visueel in kaart te brengen met ClickUp mindmaps

: Identificeer kritieke verbindingen, ontdek inzichten en implementeer creatieve benaderingen door relaties tussen concepten en informatie visueel in kaart te brengen met ClickUp mindmaps Taakprioritering: Maak het oplossen van problemen gemakkelijker voor uw softwareontwikkelaars: sorteer Taken op urgentie. Dit helpt uw team zich te concentreren op de meest cruciale aspecten, waardoor het oplossen van problemen efficiënter wordt

Maak het oplossen van problemen gemakkelijker voor uw softwareontwikkelaars: sorteer Taken op urgentie. Dit helpt uw team zich te concentreren op de meest cruciale aspecten, waardoor het oplossen van problemen efficiënter wordt Virtuele whiteboards: Verbeterensamen problemen oplossen en kritisch denken door ClickUp Whiteboards . Brainstorm, visualiseer ideeën en werk gezamenlijk aan oplossingen in een interactieve instelling

Verbeterensamen problemen oplossen en kritisch denken door ClickUp Whiteboards . Brainstorm, visualiseer ideeën en werk gezamenlijk aan oplossingen in een interactieve instelling Doelbewaking: Instelling en bewaking van doelen om uitdagingen aan te pakken, voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat het software-ontwikkelingsteam op één lijn blijft met de doelstellingen

Instelling en bewaking van doelen om uitdagingen aan te pakken, voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat het software-ontwikkelingsteam op één lijn blijft met de doelstellingen Aangepaste toegangsrechten: Het aanpassen van toegangsrechten zorgt ervoor dat de juiste personen de benodigde toestemming hebben om bij te dragen aan het oplossen van problemen

Het aanpassen van toegangsrechten zorgt ervoor dat de juiste personen de benodigde toestemming hebben om bij te dragen aan het oplossen van problemen ClickUp AI: Gebruik ClickUp AI om repetitieve taken te automatiseren, gegevens te analyseren voor inzichten en de productiviteit te verhogen bij het aanpakken van complexe problemen

ClickUp beperkingen

Er is een leercurve nodig om alle functies en mogelijkheden volledig te begrijpen

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement

Beperkt abonnement: $7 per maand per gebruiker

$7 per maand per gebruiker Business Plan : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Business Plus Plan : $19 per maand per gebruiker

: $19 per maand per gebruiker Enterprise Plan : aangepaste prijzen

: aangepaste prijzen ClickUp AI: $5 per werkruimte op alle betaalde abonnementen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Omnex-systemen

via

Omnex

De probleemoplossende software van Omnex heeft veel handige functies om problemen snel bij te houden, te beheren en op te lossen. Het is een one-stop shop voor het oplossen van interne en externe problemen.

Het platform is ook klantgericht en reageert op klanten in het format van hun voorkeur. Dit zorgt voor een op maat gemaakte en gebruiksvriendelijke ervaring, waardoor problemen nog beter kunnen worden opgelost door middel van naadloze interactie met belanghebbenden.

Omnex beste functies

Tijdlijnen en metrics definiëren voor het oplossen van problemen

Gebruikmaken van verschillende probleemoplossingstools, zoals 5Why, Is/Is Not, enz

Reageren op klanten in verschillende formats, waaronder 8D, 7D en PRR

Omnex-beperkingen

Het initiëren van projecten bestaat uit vele stappen

Er kunnen tijdelijke vertragingen optreden

Omnex prijzen

Omnex heeft aangepaste abonnementen

3. Hive

via

Hive

Hive is een ander uitstekend platform om je teams beter te instrueren terwijl ze complexe uitdagingen oplossen en hun probleemoplossende vaardigheden verbeteren. Het is zeer interactief en laat al je teamleden weergeven wat er gebeurt en tegelijkertijd hun mening geven. Beheer van gezamenlijk werk helpt u problemen effectief op te lossen. Hive is je virtuele archiefkast waar het delen van documenten met verschillende teams en samenwerken toegankelijker wordt.

Hive beste functies

Gebruiksvriendelijke interface zorgt voor naadloze navigatie

Kaartweergave helpt bij het in kaart brengen van tijdlijnen van projecten

Hiërarchieën in projecten zorgen voor eenvoudige uitvoering van taken

Met de Kanban-weergave kun je de voortgang beter begrijpen

Hive limieten

Omdat het een relatief nieuw hulpmiddel is, heeft het regelmatig updates en extra functies nodig

Er zijn af en toe bugs die processen vertragen

Aantekeningen van taken en vergaderingen opzoeken kost veel tijd

Automatisch gegenereerde rapportages zijn niet altijd accuraat

Naast ticketing heeft het platform een aantal intuïtieve functies nodig

Hive prijzen

Free Forever-abonnement

Teams: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Enterprise: aangepaste abonnementen

Hive beoordelingen van klanten

G2: 4.6/5 (480+ beoordelingen)

4.6/5 (480+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

4. Asana

via

Asana

Asana is een populair hulpmiddel voor het oplossen van problemen dat het volgende versnelt besluitvorming . Het verbetert projectmanagement en de vele integraties zijn handig. De goed georganiseerde projectdocumenten maken het gemakkelijk om snel te vinden wat je nodig hebt.

Het is uitstekend voor het beheren van veel kleine projecten en geschikt voor teams zonder complexe workflows of samenwerkingsfuncties.

Asana beste functies

De functie voor regels en werkstromen helpt herhalende activiteiten te automatiseren

Aanpasbare workflows helpen teams om de tool aan te passen aan hun unieke behoeften

Voor een beter begrip kunt u taken organiseren als een lijst, lijst, tijdlijn, Gantt grafiek of Kanban-bord

Integreer met populaire tools en apps zoals Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom, Microsoft, enz.

Asana limieten

Inefficiënt voor grotere projecten met subprojecten en meerdere werkstromen

Beperkte mogelijkheden om projectafwijkingen van oorspronkelijke abonnementen te meten

Gebrek aan uitgebreide werkstromen en aanpasbare animaties, een functie die sommige concurrenten aanbieden

De prijs is minder gunstig voor kleinere teams; geavanceerde functies zoals aangepaste velden, portfolio's en tijdlijnweergaven zijn alleen beschikbaar in premium abonnementen

Prijzen van Asana

Personal (gratis)

Starter: $10,99 per maand per gebruiker

$10,99 per maand per gebruiker Geavanceerd: $24,99 per maand per gebruiker

Beoordelingen van Asana klanten

G2: 4.3/5 (9.520+ beoordelingen)

4.3/5 (9.520+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.290+ beoordelingen)

5. Meistertask

via

Meistertaak

Mesitertask is een van die probleemoplossingstools die sterke kanban-borden biedt. Deze borden visualiseren de werkstroom en maken het gemakkelijker om knelpunten te identificeren en problemen terug te voeren naar de bron. Dergelijke visualisatiefuncties zijn vergelijkbaar met die in de beste hulpmiddelen voor oorzakenanalyse .

Met de aanpasbare drag-and-drop functie kunnen gebruikers Taken gemakkelijk herschikken en prioriteren. Daarom zullen de leden van je team gemakkelijk op het veld kunnen spelen en taken effectief kunnen scheiden.

Meistertask beste functies

Verkrijg een visuele weergave van de tijdlijnen van taken met een tijdlijn weergave

Processen stroomlijnen met geautomatiseerde workflows

Taken eenvoudig categoriseren en prioriteren binnen secties

Bewaak en analyseer de tijd die aan Taken wordt besteed voor waardevolle inzichten

Meistertaken limieten

Onnodige negatieve ruimte beïnvloedt de zichtbaarheid van taken

Beperkte rapportage- en analysefuncties, niet offline toegankelijk

Verwarrend registratieproces

Meistertask prijzen

Basic (gratis)

(gratis) Pro: $6.50 per maand per gebruiker

$6.50 per maand per gebruiker Business: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Enterprise: aangepaste prijzen

Taak van Meister beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1130+ beoordelingen)

6. Teamwerk

via

Teamwerk

Teamwork is een andere levensvatbare probleemoplossende software die operationele uitdagingen aanpakt. Het biedt een duidelijk overzicht van de toewijzing van taken, de winstgevendheid van projecten en andere essentiële details.

In combinatie met effectieve brainstormtechnieken zo'n duidelijke werkverdeling helpt je om complexe problemen sneller op te lossen.

functies voor teamwerk

Vier verschillende weergaven van projecten, waaronder Lijst, Tabel, Borden en Gantt

Efficiënt Taakbeheer vereenvoudigt het proces van het maken en toewijzen van Taken aan gebruikers, wat het volgende verbetertsamenwerking in teams* De tijdsregistratie functie helpt bij het bepalen van factureerbare uren, wat helpt bij het budgetteren van projecten en het toewijzen van middelen

Standaard communicatiefuncties, zoals opmerkingen maken en collega's vermelden, zijn naadloos geïntegreerd, waardoor praktische samenwerking wordt bevorderd

Teamwerk limieten

U moet zich abonneren op premium abonnementen om geavanceerde functies te ontgrendelen

De gebruikersinterface is ingewikkeld en vormt een uitdaging voor sommige gebruikers

Bepaalde functies, zoals de functie voor herinneringen, werken niet op mobiele apps

Voortdurende e-mail notificaties kunnen de focus verstoren, omdat niet alle updates of statuswijzigingen cruciaal zijn

Teamwork Prijzen

Free Forever

Starter: $5,99 per maand per gebruiker

$5,99 per maand per gebruiker Lever: $9,99 per maand per gebruiker

$9,99 per maand per gebruiker Groeien: $19,99 per maand per gebruiker

$19,99 per maand per gebruiker Schaal: Aangepaste prijzen

Teamwork Klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (1.070+ beoordelingen)

4.4/5 (1.070+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (830+ beoordelingen)

7. Trello

via

Trello

Trello is een andere goede optie als je op zoek bent naar efficiënte software om problemen op te lossen. Met krachtige tools voor Taakbeheer zorgt het ervoor dat je problemen efficiënt aanpakt.

De communicatie- en samenwerkingstools van Trello zijn echter niet optimaal in vergelijking met andere tools voor probleemoplossing. Het is ook sterk afhankelijk van integraties om het zware werk te doen.

Trello functies

Stroomlijn je werkstroom moeiteloos door Taken te ordenen met een eenvoudige drag-and-drop interface

De functie in kaart brengen van het project geeft een compleet overzicht om je te helpen taken, afhankelijkheid en voortgang in één oogopslag te visualiseren

Concentreer je op wat het belangrijkst is en prioriteer taken effectief met de intuïtieve hulpmiddelen

Blijf op de hoogte van uw verantwoordelijkheden met dynamische lijsten Nog te doen

Trello limieten

De gratis versie legt beperkingen op voor bestandsbijlagen, een gebrek aan geavanceerde integraties en automatisering

Het handmatig één voor één ordenen van Trello kaarten is een tijdrovende Taak

Er is een gebrek aan functie voor het maken van een uitgebreid dashboard of Gantt grafiek om een duidelijk overzicht te geven

Het ontbreken van beperkingen op het verplaatsen van kaarten vormt een veiligheidsrisico, waarbij iedereen toegang heeft tot het bord en het mogelijk verstoort

Trello wordt minder praktisch wanneer het bord dicht wordt bevolkt met kaarten

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5 per maand per gebruiker

$5 per maand per gebruiker Premium: $10 per maand per gebruiker

$10 per maand per gebruiker Enterprise: $17,50 per maand per gebruiker

Trello klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

8. Wrike

via

Wrike

Wrike is een van de favoriete samenwerkingstools voor projectmanagement die bedrijven van elke grootte helpen. Met voorgeconfigureerde sjablonen voor taken, workflows en communicatie neemt het de last van uw schouders.

Het heeft ook een gebruiksvriendelijk dashboard met enterprise-grade tools om terugkerende en eenmalige projecten te beheren.

Wrike beste functies

Taken plannen, deadlines instellen en middelen toewijzen

Een duidelijk visueel overzicht helpt bij het identificeren van potentiële uitdagingen

Gedetailleerde rapportages om de prestaties van projecten te analyseren

Helpt problemen efficiënt aan te pakken door prioriteit te geven aan taken

Wrike limieten

Er zijn geen opties om projecten weer te geven op het Kanban-bord (alleen taken)

Basisfuncties voor projectmanagement ontbreken, zoals tijdpauzes voor een taak

De prijs blijft aan de hoge kant

Wrike prijzen

Gratis

Professionele variant: $9.80 per maand per gebruiker

$9.80 per maand per gebruiker Business variant: $24.80 per maand per gebruiker

Beoordelingen van Wrike klanten

G2: 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2540+ beoordelingen)

9. Monday

via

Monday

Monday is een cloudgebaseerd open platform waarmee bedrijven beter kunnen samenwerken aan projecten. Ontdek de vele kant-en-klare sjablonen of maak er zelf een, afhankelijk van wat je nodig hebt.

Monday beste functies

Stroomlijn werkstromen door efficiënt bulkwijzigingen door te voeren

Plan en organiseer taken effectief met krachtige planningstools

Een gedetailleerd overzicht bijhouden van projectactiviteiten, wat transparantie biedt en helpt bij het bijhouden van de voortgang, wat essentieel is voor het oplossen van problemen en het oplossen van problemen

Verkrijg waardevolle inzichten door middel van aanpasbare weergaven en uitgebreide rapportage, waardoor gegevensgestuurde besluitvorming wordt vergemakkelijkt

Monday limieten

Voor betaalde abonnementen is een minimale grootte van drie teams vereist

De gratis proefversie duurt slechts 14 dagen

Geavanceerde functies zoals tijdsregistratie zijn alleen beschikbaar in premium abonnementen

prijzen op #### Monday

Gratis

Basis: $8 per maand per gebruiker

$8 per maand per gebruiker Standaard: $10 per maand per gebruiker

$10 per maand per gebruiker Pro: $16 per maand per gebruiker

$16 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday beoordelingen van klanten

G2: 4.7/5 (9.570+ beoordelingen)

4.7/5 (9.570+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.430+ beoordelingen)

10. Airtable

via

Airtable

Airtable is een samenwerkingsplatform in de cloud dat de eenvoud van een spreadsheet combineert met de complexiteit van een relationele database.

Gebruikers kunnen hiermee op een flexibele en gebruiksvriendelijke manier databases, spreadsheets en andere soorten gestructureerde gegevens creëren en beheren. Met de gebruiksvriendelijke interface kunt u snel cruciale informatie organiseren en bijhouden om problemen op te lossen.

Airtable beste functies

Ondersteunt samenwerking in realtime

Bestanden, afbeeldingen en andere multimedia direct aan records toevoegen

Cellen markeren en formatteren op basis van specifieke voorwaarden met voorwaardelijke opmaak

Gebruik vooraf gemaakte sjablonen voor verschillende gebruikssituaties

Airtable beperkingen

Hoewel de interface gebruiksvriendelijk is, kunnen gebruikers die niet vertrouwd zijn met databases deze in eerste instantie complex vinden

Voor extreem grote datasets of complexe relaties kan Airtable prestatieproblemen hebben

Omdat het een cloudgebaseerd platform is, is het afhankelijk van een internetverbinding en een gebrek aan verbinding kan het oplossen van problemen bemoeilijken

Airtable prijzen

Gratis

Teams: $20 per maand per gebruiker

$20 per maand per gebruiker Business: $45 per maand per gebruiker

$45 per maand per gebruiker Enterprise: aangepaste prijzen

Airtable klantbeoordelingen

G2: 4.6/5 (2.180+ beoordelingen)

4.6/5 (2.180+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1920+ beoordelingen)

