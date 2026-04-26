10 modelli di modelli operativi aziendali in ClickUp

I modelli di modello operativo aziendale documentano come funzionano le decisioni, i processi, i ruoli, le metriche e la governance all'interno delle grandi organizzazioni. La maggior parte delle aziende opera ancora secondo modelli operativi che nessuno ha mai messo per iscritto. Se si chiede "chi approva i contratti con i fornitori?" o "chi è responsabile di questa decisione?", la risposta spesso risiede nella mente di qualcuno, non in un sistema.

Si tratta di un modo fragile di operare, soprattutto se si considera che il 66% dei leader ha riprogettato i propri modelli operativi negli ultimi due anni.

I modelli di modello operativo aziendale rendono visibile questo lavoro.

Questi modelli trasformano l'invisibile "come lavoriamo" in qualcosa di documentato e utilizzabile. Come risultato, i nuovi assunti non devono più decifrare il sapere tribale. I cambiamenti strategici non vanno persi tra la leadership e i team che svolgono il lavoro.

Questa guida illustra 10 modelli gratuiti di modelli operativi aziendali ClickUp, quando utilizzarli e in che modo aiutano i team a documentare governance, processi, obiettivi, routine ed esecuzione.

Lo sapevi? Il 63% delle aziende ha raggiunto la maggior parte dei propri obiettivi di trasformazione del modello operativo, ma solo il 24% ha ottenuto un esito positivo. Il divario deriva spesso da una documentazione scollegata dal lavoro quotidiano, dalla titolarità e dal processo decisionale.

Panoramica dei modelli di modello operativo aziendale

Che cos'è un modello operativo per l'azienda?

Un modello di modello operativo aziendale documenta il modo in cui una grande organizzazione prende decisioni, assegna la titolarità, gestisce i processi, effettua il monitoraggio delle prestazioni e crea la connessione tra strategia e esecuzione.

I migliori modelli di modello operativo aziendale coprono cinque aree fondamentali: governance, processi, persone, tecnologia e metriche. In ClickUp, questi modelli diventano flussi di lavoro dinamici perché i team possono collegare la documentazione a attività, titolari, dashboard, approvazioni e automazioni.

Quale modello di modello operativo aziendale dovresti utilizzare per primo?

Inizia con il modello che corrisponde alla tua principale lacuna operativa. Usa un modello di governance se le decisioni sono lente. Usa un modello di processo se il lavoro viene svolto in modo diverso tra i vari team. Usa un modello OKR se la strategia non si traduce in esecuzione.

Se la tua organizzazione ha bisogno di... Inizia con questo modello Visualizza tutti i lavori strategici in corso Modello di registro del lavoro Trasforma la strategia in attività mensili Modello di piano operativo Allinea i team attorno a obiettivi misurabili Modello di OKR e obiettivi aziendali Chiarire missione, visione e valori Modello "Dalla visione ai valori" Lancia iniziative complesse Modello di piano di implementazione Documenta flussi di lavoro ripetibili Modello di documento sui processi aziendali Standardizza i passaggi di esecuzione Modello di procedure operative standard Migliora il ritmo operativo quotidiano Modello di metodo operativo quotidiano Visualizza i passaggi di consegne e i colli di bottiglia Modello di lavagna per la mappatura dei processi Definisci le approvazioni e i diritti decisionali Modello di piano di governance

I 10 migliori modelli di modelli operativi per l'azienda

Ciascun modello riportato di seguito affronta un diverso livello del modello operativo dell'azienda, dall'allineamento strategico di alto livello fino all'esecuzione operativa quotidiana. Tutti i modelli sono disponibili su ClickUp e possono essere personalizzati per adattarsi alla tua specifica struttura organizzativa.

1. Modello "Book of Work" di ClickUp

Scarica il modello gratis Tieni traccia di ogni iniziativa attiva in un unico posto con il modello Book of Work di ClickUp

Il modello "Book of Work" di ClickUp raccoglie il portfolio completo di iniziative e progetti dell'azienda. Risponde alla domanda fondamentale: su cosa stanno effettivamente lavorando tutti?

Quando decine di iniziative vengono gestite in diversi reparti, i leader possono perdere la visibilità su titolarità, dipendenze, risorse e allineamento strategico. I leader finiscono per prendere decisioni senza avere un quadro completo della situazione: un classico segno di scarso allineamento strategico che contribuisce al fatto che solo il 48% delle iniziative raggiunga i propri traguardi aziendali.

Invece di cercare gli aggiornamenti tra diversi strumenti e team, puoi utilizzare i dashboard di ClickUp per raccogliere i dati in tempo reale di ogni iniziativa in un unico posto. ClickUp Brain ti aiuta a fare un passo in più, riepilogando lo stato di salute del portfolio e segnalando le attività a rischio in base all'andamento dei progressi delle attività.

Questo modello ti aiuta a ottenere:

Visibilità del portafoglio: ottieni una visione unica di tutte le attività in corso nelle diverse unità aziendali

Assegnazione delle risorse: scopri dove i team sono sovraccarichi o sottoutilizzati

Allineamento strategico: mappa ogni iniziativa agli obiettivi dell'azienda

Monitoraggio delle dipendenze: identifica dove i progetti si intersecano o competono per le risorse

Ideale per: PMO, team strategici e responsabili operativi che gestiscono più progetti e desiderano una visione centralizzata per monitorare lo stato dei progetti, allineare il lavoro agli obiettivi e mantenere il coordinamento tra le diverse iniziative.

Consiglio dell'esperto: considera il tuo Book of Work come un documento in continua evoluzione, non come un'istantanea trimestrale. Esaminalo in ogni sincronizzazione della leadership: se un'iniziativa non è presente nel Book of Work, non dovrebbe ricevere risorse.

2. Modello di piano operativo di ClickUp

Scarica il modello gratis Trasforma la strategia in azione con il modello di piano operativo di ClickUp

Il modello di piano operativo " " di ClickUp traduce la tua strategia annuale in piani di esecuzione dei progetti trimestrali e mensili. Crea una connessione tra la strategia annuale e le attività cardine trimestrali, le priorità mensili e l'esecuzione settimanale.

Troppo spesso, i piani strategici rimangono confinati nelle presentazioni mentre i team operano in modalità automatica. Questo crea una deriva in cui i team sono impegnati, ma non necessariamente nelle attività giuste. Il modello consente di creare una connessione in tempo reale tra strategia ed esecuzione, collegando gli elementi del piano operativo direttamente alle attività di ClickUp e ai progetti. Quando un team completa il lavoro, il piano operativo si aggiorna automaticamente, così potrai smettere di affidarti alla reportistica manuale dello stato.

Questo modello ti aiuta a:

Cascata strategica: suddividi gli obiettivi annuali in attività cardine trimestrali e risultati mensili

Chiarezza sulla titolarità: Assegna dei titolari per ogni priorità operativa

Monitoraggio dei progressi : Controlla l'esecuzione rispetto al tuo piano con KPI chiari Controlla l'esecuzione rispetto al tuo piano con KPI chiari

Trigger per gli adeguamenti: definisci quando e come correggere la rotta quando le cose non vanno per il verso giusto

Ideale per: Manager e team leader responsabili dell'esecuzione dei piani operativi, del monitoraggio delle attività, delle sequenze e dello stato tra i vari team.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di piani operativi in Excel e Word

3. Modello per OKR e obiettivi aziendali di ClickUp

Scarica il modello gratis Allinea gli obiettivi aziendali al lavoro quotidiano utilizzando il modello OKR e obiettivi aziendali di ClickUp

In molte organizzazioni, gli obiettivi vengono fissati all'inizio dell'anno ma perdono rapidamente visibilità già nel secondo trimestre. Di conseguenza, i team finiscono per muoversi in parallelo senza una visione condivisa e le priorità iniziano a sfuggire di mano.

È qui che entra in gioco il modello "OKR e obiettivi aziendali" di ClickUp. Questo modello introduce una struttura nel modo in cui gli OKR vengono definiti e monitorati, collegando gli obiettivi a livello aziendale alle attività dei team di lavoro e a quelle che i singoli individui svolgono effettivamente.

Mappa i tuoi OKR direttamente nella gerarchia di ClickUp composta da aree di lavoro, spazi, cartelle ed elenchi, in modo che tutto rimanga collegato. I team possono collegare le attività quotidiane ai risultati chiave, rendendo più facile vedere come il lavoro di tutti i giorni contribuisca agli obiettivi aziendali più ampi.

Questo modello offre:

Allineamento gerarchico: gli obiettivi aziendali si riflettono a cascata a livello di reparto e di team

Definizione dei risultati chiave: Stabilisci risultati misurabili che indichino chiaramente lo stato raggiunto

Frequenza dei controlli: Stabilisci ritmi di revisione regolari per mantenere la concentrazione

Visibilità interfunzionale: scopri come i diversi team contribuiscono agli obiettivi condivisi

Ideale per: team dirigenziali, PMO e responsabili di reparto che allineano gli OKR a livello aziendale con l'esecuzione a livello di team, con una chiara visibilità sullo stato dei progressi in tutte le unità aziendali.

Curiosità: secondo una ricerca di Gallup, solo circa la metà dei dipendenti è pienamente d'accordo sul fatto di sapere cosa ci si aspetta da loro nel lavoro.

4. Modello "Dalla visione ai valori" di ClickUp

Scarica il modello gratis Definisci la tua missione, la tua visione e i tuoi principi guida con il modello "Vision to Values" di ClickUp

Il modello " Vision to Values" di ClickUp documenta gli elementi fondamentali che guidano il processo decisionale della tua azienda: missione, visione, valori e principi strategici. È il "perché" che sta dietro al "come" del tuo modello operativo. Quando questi elementi fondamentali sono sepolti nelle presentazioni di onboarding, il processo decisionale diventa incoerente.

Salva il tuo modello "Da visione a valori" in ClickUp Docs e collegalo all'area di lavoro del tuo spazio di lavoro in modo che sia sempre a portata di mano. Man mano che prendono forma nuove iniziative, i team possono fare riferimento a questi documenti per mantenere le decisioni e le proposte in linea con i tuoi valori fondamentali.

Questo modello ti aiuta a definire:

Definizione della missione: una chiara dichiarazione dello scopo della tua organizzazione

Definizione della visione: la direzione che la tua organizzazione intende seguire nel lungo termine

Documentazione dei valori: i principi comportamentali o i principi comportamentali o i valori fondamentali che guidano tutte le decisioni

Principi strategici: Quadri decisionali per situazioni ambigue

Ideale per: Fondatori e team dirigenziali che definiscono la visione, la missione e i valori dell'azienda e cercano un punto di riferimento condiviso affinché i team possano allineare decisioni e iniziative.

5. Modello di piano di implementazione per team semplici, complessi e aziendali di ClickUp

Scarica il modello gratis Gestisci le implementazioni a qualsiasi livello di complessità con il modello "Piano di implementazione per team semplici, complessi e aziendali" di ClickUp

Il modello "Piano di implementazione per team semplici, complessi e aziendali" fornisce framework di implementazione dei progetti a più livelli basati sulla complessità organizzativa. Riconosce che l'approccio all'implementazione di una startup è fondamentalmente diverso da quello di un'azienda multinazionale.

Gestisci la complessità dell'implementazione utilizzando le diverse visualizzazioni di ClickUp: i diagrammi di Gantt di ClickUp per le dipendenze temporali, le visualizzazioni Bacheca di ClickUp per l'avanzamento delle fasi e le visualizzazioni Elenco di ClickUp per la gestione dettagliata delle attività. Attiva automaticamente le transizioni tra le fasi e le notifiche agli stakeholder con le automazioni di ClickUp.

Questo modello ti aiuta a:

Valutazione della complessità: Determina quale livello di implementazione è più adatto alla tua situazione

Mappatura degli stakeholder: identifica tutte le parti interessate dall'implementazione

Implementazione graduale: organizza l'implementazione in fasi gestibili

Mitigazione dei rischi : Anticipa e prepara un piano per le sfide comuni legate all'implementazione Anticipa e prepara un piano per le sfide comuni legate all'implementazione

Ideale per: Teams che stanno implementando nuove iniziative o sistemi, con un piano chiaro per gestire tempistiche, dipendenze e coordinamento tra i team a qualsiasi livello di complessità

6. Modello di documento sui processi aziendali di ClickUp

Scarica il modello gratis Documenta come viene svolto il lavoro tra i team con il modello di documento sui processi aziendali di ClickUp

Ti è mai capitato di dover chiedere a qualcuno come funziona un processo perché non è documentato da nessuna parte?

È proprio in quel momento che le cose iniziano a andare storte. I team si affidano alla memoria; circolano diverse versioni dello stesso processo e il lavoro diventa incoerente man mano che il team cresce.

Il modello di documento sui processi aziendali di ClickUp ti offre un unico punto in cui documentare come vengono effettivamente svolte le attività. Diventa un punto di riferimento condiviso su cui i team possono fare affidamento per le iniziative future.

Puoi organizzare i processi utilizzando ClickUp Docs e le pagine nidificate. Collegali direttamente ai flussi di lavoro che li eseguono, in modo che la documentazione rimanga collegata al lavoro stesso.

Questo modello ti aiuta a:

Inventario dei processi: cataloga tutti i principali processi aziendali per funzione

Titolarità dei processi: Assegna chiaramente i titolari incaricati della manutenzione dei processi

Controllo delle versioni: Tieni traccia delle modifiche apportate ai processi nel tempo

Mappatura incrociata: mostra come i processi sono collegati e hanno una dipendenza l'uno dall'altro

Ideale per: team operativi e titolari dei processi che stanno creando un sistema centralizzato per documentare e gestire i processi aziendali tra i vari team.

Consiglio dell'esperto: quando documenti i processi, scrivi pensando al tuo nuovo assunto, non a quello con più esperienza. Se un documento sui processi presuppone troppo contesto, non sopravviverà al turnover.

7. Modello di procedure operative standard di ClickUp

Scarica il modello gratis Standardizza i flussi di lavoro ripetibili con il modello di procedure operative standard di ClickUp

Hai mai notato come lo stesso processo venga terminato in modo diverso a seconda di chi se ne occupa?

È qui che le cose sfuggono di mano. I team saltano dei passaggi, interpretano le istruzioni in modo diverso e producono risultati incoerenti.

Il modello di procedure operative standard di ClickUp offre al tuo team un modo chiaro e ripetibile per gestire i processi. Basta definire ogni passaggio una sola volta e tutti seguiranno lo stesso percorso.

Trasforma ogni procedura operativa standard (SOP) in un modello di attività di ClickUp con liste di controllo ClickUp predefinite, assegnatari ClickUp e date di scadenza. Quando qualcuno esegue un processo, crea un'attività e segue i passaggi. Puoi anche utilizzare le automazioni di ClickUp per richiedere il completamento della lista di controllo prima di chiudere un'attività.

Questo modello ti aiuta a creare:

Documentazione passo dopo passo: procedure chiare e numerate che chiunque può seguire

Requisiti del ruolo: Definisci chi può e chi deve eseguire ciascuna procedura

Prerequisiti: chiarire cosa deve essere pronto prima di iniziare un'attività

Gestione delle eccezioni: Spiega cosa da fare quando le procedure standard non sono applicabili

Ideale per: Teams che gestiscono flussi di lavoro ripetibili come l'onboarding, il supporto o le operazioni, con un sistema chiaro e dettagliato che tutti devono seguire allo stesso modo.

8. Modello di metodo operativo quotidiano di ClickUp

Scarica il modello gratis Pianifica e effettua il monitoraggio dell'esecuzione quotidiana con il modello "Daily Method of Operation" di ClickUp

Alcuni ruoli si basano su routine. Quando queste routine non sono chiaramente definite, le prestazioni diventano irregolari e difficili da misurare.

Il modello di operatività quotidiana di ClickUp offre ai team un modo strutturato per pianificare e portare a termine le attività che devono essere svolte ogni giorno. È particolarmente utile per ruoli come commerciali, customer success e operazioni, dove la coerenza determina i risultati.

Puoi impostare attività ricorrenti per creare automaticamente il piano giornaliero e monitorare come viene impiegato il tempo utilizzando il monitoraggio del tempo del progetto di ClickUp.

Utilizza i dashboard per verificare con quanta regolarità i team completano le loro attività quotidiane e dove le prestazioni iniziano a calare.

Questo modello ti aiuta a definire:

Attività suddivise per fasce orarie: Suddividi la tua giornata in blocchi di lavoro mirati in base al tipo di attività

Sequenza delle priorità: Pianifica l'ordine delle attività per mantenere lo slancio e la concentrazione

Monitoraggio delle metriche: misura l'esecuzione quotidiana rispetto a chiari traguardi di performance

Rafforzamento delle abitudini: Crea routine affidabili che forniscano supporto per una produzione costante

Ideale per: team con flussi di lavoro quotidiani strutturati, come quelli commerciali, del customer success o delle operazioni, che desiderano un sistema coerente per pianificare, effettuare il monitoraggio e portare a termine le attività quotidiane.

ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare informazioni relative al lavoro tra i documenti interni o nella knowledge base aziendale. E quando non riescono a trovarle? 1 su 6 ricorre a soluzioni personali, rovistando tra vecchie email, note o screenshot solo per ricostruire il quadro della situazione. ClickUp Brain elimina la necessità di effettuare ricerche fornendo risposte immediate basate sull'IA, ricavate dall'intero spazio di lavoro e dalle app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò di cui hai bisogno senza alcuna difficoltà.

9. Modello di lavagna online per mappa dei processi di ClickUp

Scarica il modello gratis Visualizza i flussi di lavoro e individua i colli di bottiglia con il modello di lavagna online Processes Map di ClickUp

Quando cerchi di capire come il lavoro si muove tra i team, i documenti pieni di testo raramente sono d'aiuto. Non riescono a cogliere il quadro generale, specialmente dove i processi si sovrappongono o rallentano.

Il modello di lavagna online per la mappa dei processi di ClickUp ti offre un modo visivo per mappare il flusso dei processi all'interno della tua organizzazione. È ideale per workshop, revisioni dei processi e discussioni interfunzionali in cui i team hanno bisogno di vedere come tutto si collega.

Puoi mappare i processi in tempo reale utilizzando le lavagne online di ClickUp. Trasforma poi le idee in attività e collegale ai flussi di lavoro che rappresentano.

Questo modello ti aiuta a visualizzare:

Come si collegano i processi: mappa i flussi di lavoro come passaggi collegati tra team e sistemi

Dove avvengono i passaggi di consegne: Scopri esattamente dove si trasferisce la titolarità durante l'esecuzione

Dove si verificano rallentamenti: identifica i colli di bottiglia e le inefficienze nel flusso

Cosa migliorare: Evidenzia le aree che possono essere semplificate o ottimizzate

Ideale per: Teams che mappano e migliorano i flussi di lavoro tra i reparti e che necessitano di uno spazio visivo condiviso per allineare i processi di lavoro e identificare i colli di bottiglia.

10. Modello di piano di governance di ClickUp

Scarica il modello gratis Definisci la titolarità delle decisioni e i flussi di approvazione con il modello di piano di governance di ClickUp

Le decisioni subiscono rallentamenti quando la titolarità non è chiara. Le persone attendono le approvazioni, segnalano i problemi troppo tardi o coinvolgono gli stakeholder sbagliati.

Il modello di piano di governance di ClickUp ti offre un modo per risolvere la questione a livello di sistema. Ti aiuta a definire chi prende le decisioni, come procedere e cosa succede quando è necessario escalare una questione.

Invece di improvvisare, i team seguono un percorso chiaro. Ruoli, responsabilità e aspettative mantengono una buona visibilità, così le decisioni vengono prese più rapidamente e con meno discussioni.

Puoi andare oltre integrando direttamente nei tuoi flussi di lavoro i framework di governance dei progetti. Usa i campi personalizzati e le automazioni di ClickUp per impostare soglie di approvazione e trigger di escalation. Quando una richiesta va oltre l'autorità di una persona, ClickUp la inoltra automaticamente all'approvatore giusto, in modo che nulla rimanga in sospeso.

Questo modello ti aiuta a definire:

Titolarità decisionale: chi prende quali decisioni e a quale livello

Flusso di approvazione: come le decisioni passano dalla richiesta alla risoluzione

Percorsi di escalation: quando e dove le decisioni vengono inoltrate ai livelli superiori

Punti di controllo della governance: come vengono riviste le decisioni nel corso del tempo

Ideale per: team dirigenziali e PMO che impostano chiaramente la titolarità delle decisioni e i flussi di approvazione tra progetti e reparti.

Crea il tuo modello operativo con ClickUp

ClickUp riunisce la documentazione del modello operativo e l'esecuzione quotidiana in un unico spazio di lavoro. I team possono collegare piani di governance, procedure operative standard, OKR, mappe dei processi, routine quotidiane e attività del portfolio alle attività e alle dashboard che mantengono il lavoro in movimento.

I modelli di modello operativo aziendale trasformano una strategia astratta in qualcosa che i team possono utilizzare. I modelli migliori definiscono chi è responsabile delle decisioni, come si svolge il lavoro e come viene misurato l'esito positivo.

Quando il tuo modello operativo è integrato nel luogo in cui si svolge il lavoro, smette di essere un semplice documento da archiviare e inizia a guidare l'esecuzione.

Inizia oggi stesso gratis con ClickUp!

Domande frequenti

Quali sono i 5 componenti di un modello operativo?

I cinque componenti fondamentali sono i processi (come viene svolto il lavoro), le persone (ruoli e struttura), la tecnologia (strumenti), la governance (poteri decisionali) e le metriche (come viene misurata la performance).

In che modo un modello operativo aziendale differisce da un Business Model Canvas?

Un Business Model Canvas descrive come si crea valore per i clienti esterni, mentre un modello operativo descrive come si opera internamente per fornire tale valore.

Posso utilizzare i modelli di modello operativo per startup SaaS o team di piccole dimensioni?

Sì, i modelli operativi di ClickUp funzionano altrettanto bene per i team più piccoli. Ti aiutano a documentare i processi sin dalle prime fasi, in modo che le conoscenze importanti non rimangano solo nella mente delle persone, e forniscono al tuo team una struttura chiara su cui crescere.