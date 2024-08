4 tipi di stili decisionali e come utilizzarli

Tre miliardi di decisioni all'anno: Questo è quante decisioni manager e dirigenti fanno parte del loro lavoro quotidiano.

Il processo decisionale è una parte fondamentale del lavoro di ogni manager, ma la maggior parte di loro non lo fa in modo ottimale. Si affidano all'istinto e all'intuizione per prendere decisioni, e il 98% di loro non sfrutta le best practice.

Le decisioni sbagliate possono avere gravi conseguenze per l'organizzazione, come ad esempio una cattiva performance finanziaria (costi il 3% dei profitti annuali ), perdita di reputazione, turnover dei dipendenti, problemi di conformità, ecc. Decisioni oculate possono prevenirli.

In questo post vediamo come utilizzare i quattro stili decisionali più comuni per prendere decisioni aziendali migliori.

Cosa sono gli stili decisionali?

Gli stili decisionali sono approcci che i manager adottano per risolvere un problema, migliorare un processo o risolvere una controversia. Il vostro approccio dipende dal problema in questione, dai vincoli di tempo e di risorse e da molte altre variabili.

Quando parliamo di decisioni, non ci riferiamo solo a quelle importanti, come la strategia di marketing per l'anno o il licenziamento di chi non funziona. Potrebbe trattarsi anche di cose apparentemente insignificanti, come l'oggetto di un'email o il momento giusto per una riunione individuale.

Costruire stili decisionali ponderati e ripetibili può cambiare le carte in tavola per chi prende migliaia di decisioni al giorno. Tuttavia, prima di costruire il vostro processo decisionale è essenziale considerare gli approcci, le preferenze, le personalità e le reazioni del team.

Comprendere gli stili decisionali del team

le persone non lasciano le organizzazioni. Lasciano i manager

Ogni decisione che prendete ha un impatto sui vostri team e colleghi. Quindi, prima di sviluppare il vostro stile, è essenziale capire il loro.

1. Capire il proprio team

Parlate con i membri del vostro team per capirli come individui. Incoraggiateli a parlare delle loro priorità e preferenze. Per istanza, se state prendendo decisioni sulla vostra strategia di lavoro ibrido, capite

Quali sono i fusi orari in cui vivono

A che ora preferiscono lavorare

Quando possono rispondere alle chiamate

Da fare con i figli che vanno a prendere o lasciare a scuola.

Nessuna informazione è troppo banale. Capire le motivazioni, le passioni e la personalità complessiva di ogni individuo aiuta i manager a sapere come gestirlo.

2. Osservate il vostro team

Non tutti si esprimono allo stesso modo. Alcuni membri del team potrebbero non parlare. Osservate quindi i loro stili decisionali per un periodo di tempo. Quando sapete come prendono le decisioni, potete imitare il loro stile per influenzarli.

Da fare: presentano dati concreti durante le revisioni mensili? Questo dimostra che si concentrano su dati oggettivi

Da fare: si rivolgono regolarmente a voi per avere suggerimenti? Cercano il consenso e la convalida

Da fare: cambiano i loro processi personali ogni due mesi? Potrebbero essere frettolosi, orientati all'azione o sperimentali per natura

3. Valutare il proprio team

Esistono decine di metodi comprovati per esaminare e comprendere gli stili decisionali del team. Il Indicatore di tipo Myers-Briggs (MBTI) aiuta a identificare le preferenze naturali in quattro aspetti della personalità.

Profilo dello stile decisionale

Gli Associati Impact Profilo dello stile decisionale valuta le persone in base a cinque fattori chiave: chiarezza, informazione, commit, allineamento e tempo. La verità Test sullo stile decisionale analizza il modo in cui date priorità a obiettivi diversi e come questi influenzano le vostre decisioni.

L'uso di uno di questi strumenti può darvi un'idea più chiara di ciò che muove i vostri team. Tuttavia, è importante notare che l'uso dei test di personalità sul posto di lavoro presenta alcuni problemi legali. Considerate le leggi federali, statali e locali prima di sceglierne uno.

Ora che avete sistemato le basi, esploriamo i quattro stili decisionali e come potete sfruttarli sul lavoro.

4 diversi stili decisionali

1. Direttivo

Lo stile decisionale direttivo privilegia l'uso di informazioni già note e di tendenze passate per scegliere i percorsi futuri. È razionale, basato sui dati e logico. I decisori direttivi scelgono di:

Prendere le decisioni da soli

Utilizzano dati e procedure del passato invece di sperimentare nuove strade

Dare priorità alla rapidità d'azione

Essere diretti nel loro processo di pensiero

Evitare l'ambiguità

Il processo decisionale di tipo direttivo è perfetto per le decisioni rapide, ricorrenti o a breve termine. È perfetto anche per le situazioni in cui l'obiettivo è chiaro. Prima di prendere decisioni, provate a fare così

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/43313/modelli-di-definizione-degli-obiettivi/ modello di impostazione degli obiettivi /%href/

per iniziare nel modo giusto.

Una volta fissato l'obiettivo, l'impostazione e l'analisi dei dati diventeranno più facili. Ad esempio, se siete un project manager che stima la durata stimata di ogni attività, il processo decisionale per direttive vi permette di risparmiare molto tempo e di essere quasi precisi.

Visualizzazione della durata stimata su ClickUp per effettuare stime di attività simili

A volte questo metodo può essere visto come poco collaborativo o autorevole. Pertanto, non è adatto a decisioni importanti o a cambiamenti che hanno un impatto sulla vita delle persone.

Supponiamo di essere un manager delle risorse umane responsabile della strategia di lavoro da remoto. Se decidete che le persone devono venire in ufficio dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 6, sarete visti come inflessibili e sgraditi, anche se vi basate su dati e riflessioni razionali.

Questo tipo di decisioni non è adatto nemmeno a chi gestisce lavoratori altamente qualificati e indipendenti che desiderano libertà creativa. Non apprezzerebbero che si dicesse loro Da fare.

2. Analitico

Lo stile decisionale analitico è esplorativo. In questo caso, si considerano tutti i fatti, le opinioni, i possibili scenari, i rischi, i costi e le conseguenze prima di prendere una decisione. Inoltre, si prende tutto il tempo necessario.

Lo stile decisionale analitico viene utilizzato quando ci sono più opzioni e non esiste una "risposta giusta"

Ad esempio, se siete il responsabile degli approvvigionamenti con l'attività di acquisto di una project management strumento di gestione dei progetti per il team di ingegneri, adotterete un approccio decisionale analitico. I decisori analitici

Esploreranno tutti gli strumenti disponibili

Stilare una lista ristretta di potenziali strumenti in base a funzionalità/funzione e vantaggi

Confrontare il prezzo e l'usabilità

Studiare condizioni e politiche di rinnovo del contratto

Negoziare sconti e offerte con i fornitori

Modello di confronto dei software ClickUp

Un approccio decisionale analitico vi aiuta a soppesare le opzioni e a scegliere quella più adatta a voi, sulla base delle informazioni disponibili.

Lo stile decisionale analitico non lascia spazio all'ambiguità. Per essere analitici, è essenziale avere tutte le informazioni a portata di mano. A volte potrebbero essere le vostre stesse conoscenze. Pertanto, è applicabile per decisioni complesse, solo se le opzioni/possibilità sono chiaramente definite.

Non è l'approccio giusto se la decisione comporta troppe variabili o imprevedibilità, come i sentimenti dei membri del team. Non è certamente adatto a problemi che devono essere risolti immediatamente.

3. Concettuale

Lo stile decisionale concettuale prevede un approccio creativo alla risoluzione dei problemi. Quando si tratta di un problema complesso che richiede l'immaginazione di vari scenari potenziali e l'elaborazione di soluzioni innovative, questo è lo stile migliore.

Decisori concettuali:

Amano correre rischi

Valorizzano la creatività rispetto ai processi predeterminati

Pongono domande aperte ed esplorano le possibilità

Pensano in modo olistico, comprese le conseguenze tangenziali

Sono flessibili di fronte a nuove possibilità

Facciamo l'esempio di un product manager che progetta la roadmap del suo software. Questo processo decisionale è perfetto. Inizieranno documentando le loro esigenze, poi collaboreranno su una lavagna online, faranno dei sondaggi per ottenere un feedback e pianificheranno gli scenari prima di prendere una decisione.

Un decisore concettuale è collaborativo e riunisce l'intero team per innovare il processo decisionale. È motiva il team a essere creativi e a considerare gli effetti a lungo termine.

Lo stile decisionale concettuale è ottimo per le situazioni complesse e ambigue, ma non è adatto per le decisioni piccole o semplici. Se iniziate a tirare su una lavagna online e a coinvolgere il gruppo nel processo decisionale per "dove andare a pranzo con il team?", sprecherete un sacco di tempo ed energia!

4. Comportamento

Se si adotta un approccio incentrato sulle persone per ogni decisione, si ha uno stile decisionale comportamentale. In questo stile, si

Tenete conto dei sentimenti e delle emozioni del vostro team

Invitate ogni membro del team a partecipare attivamente

Influenzare le decisioni delle persone in modo lento e deliberato

Dare priorità ai benefici di molti rispetto a quelli di pochi

Questo stile è più comunemente seguito nei team che si occupano di risorse umane o di gestione delle persone. I project manager utilizzano questo stile anche quando prendono una decisione finale che può essere dirompente o spiacevole.

Questo stile funziona meglio quando si tratta di rescindere il contratto di un fornitore, licenziare un dipendente, cambiare la struttura di un team, ecc.

Tuttavia, i manager con uno stile decisionale concettuale corrono il rischio di preoccuparsi troppo dei sentimenti/reazioni delle persone, il che influisce sulla decisione stessa. L'estrema attenzione alla costruzione del consenso può anche portare a ritardi eccessivi e a membri del team scontenti. Avere la giusta obiettivi di comunicazione è importante anche questo approccio.

Come vedete, non esiste uno stile decisionale giusto o sbagliato. A seconda della situazione e delle conseguenze, uno stile può funzionare meglio degli altri. Un buon manager imparerà e applicherà tutti gli stili in modo appropriato nel corso della sua carriera.

Qualunque sia lo stile che scegliete di seguire, potete sfruttare diversi strumenti e tecniche per prendere le decisioni giuste. Vediamo come.

Come gestire gli stili decisionali del team

Un buon strumento di project management vi fornirà tutto ciò di cui avete bisogno per prendere le decisioni giuste.

Se la situazione richiede uno stile decisionale direttivo, avete bisogno di dati. È possibile utilizzare Il dashboard di ClickUp per creare reportistica personalizzata per tutte le informazioni necessarie.

È possibile creare report personalizzati per l'utilizzo delle risorse, lo stato di avanzamento degli sprint, le stime dei tempi e le tendenze commerciali, obiettivi e altro ancora. È anche possibile convertire il dashboard in una calcolatrice per fare progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Clickup-dashboard.png ClickUp dashboard /$$$img/

Impostazione dei reportistici necessari, tutti in un'unica posizione, su ClickUp

Se intendete adottare uno stile decisionale analitico, avete bisogno di un modo per documentare e valutare più opzioni. Il modulo più semplice è il confronto tra le funzionalità/funzione migliori e peggiori modelli di pro e contro per semplificare questo processo.

Per decisioni più complesse, Visualizzazioni di ClickUp sono progettate per valutare le opzioni nel formato più adatto.

La vista Elenco o Tabella mostra tutte le opzioni una sotto l'altra. Con questa visualizzazione si possono anche confrontare stati, prezzi, ecc.

visualizzazione di tabelle in ClickUp per controllare diversi fattori decisionali

La vista Bacheca può essere utilizzata per monitorare le opzioni in base allo stato o a qualsiasi campo personalizzato. Ad esempio, se si confrontano strumenti di project management, è possibile impostare un campo personalizzato per la disponibilità di app come Android, iOS, Web, ecc.

Se il Web è una piattaforma importante per voi, potete ordinare di conseguenza ed eliminare quelle non disponibili. La visualizzazione del calendario è perfetta per prendere decisioni sul tempo. Il grafico Gantt può essere utilizzato per la pianificazione. Le viste Carico di lavoro e Box sono più utili per l'allocazione delle risorse decisioni, soprattutto quando gestione di più progetti .

visualizzazione del carico di lavoro in ClickUp per le decisioni sull'allocazione delle risorse

Se il problema che state risolvendo richiede uno stile concettuale, avete bisogno di strumenti creativi. Il ClickUp Lavagna online è stato progettato proprio per questo scopo.

creazione di flussi di lavoro agili con ClickUp Whiteboard

È possibile fare brainstorming su una lavagna vuota o utilizzare una delle numerose lavagne di ClickUp modelli decisionali . Monitorate le attività di tutti, aggiungete note e collaborate in tempo reale per riunire il team in un unico luogo.

Si consiglia di Il modello del quadro decisionale di ClickUp per iniziare.

Il processo decisionale comportamentale può essere complesso. Ma ClickUp può aiutare anche in questo caso. Quando fate conoscenza con il vostro team, utilizzate i moduli di ClickUp per raccogliere informazioni e preferenze. Se dovete gestire le aspettative dei client, questi modelli di valutazione delle esigenze vi aiuteranno a mappare le loro priorità.

Prendere decisioni migliori ogni volta con ClickUp

Che prendiate o meno tre miliardi di decisioni, il processo decisionale è la responsabilità fondamentale di ogni manager. La vostra capacità di prendere decisioni migliori vi renderà un manager affidabile ed efficace.

I responsabili delle decisioni hanno bisogno di dati. In quanto analitici, avete bisogno di visibilità. In quanto concettuali, è necessario favorire la creatività. E come decisori comportamentali, avete bisogno di approfondimenti sul vostro team. ClickUp è il luogo ideale per ottenere tutto questo e molto altro.

ClickUp vi aiuta ad acquisire, organizzare e analizzare i dati nel modo più adatto a voi. Monitorate con le tabelle Kanban, confrontate con le visualizzazioni a tabella, misurate con reportistiche e dashboard, collaborate con le lavagne online, agite con le attività e molto altro ancora! Provate gratis ClickUp adesso !