Come implementare gli OKR: metodi efficaci per l'impostazione degli obiettivi

Qual è il tuo prossimo grande obiettivo? 🎯

Che si tratti di avviare l'attività dei tuoi sogni o di espandere la tua base di utenti, tutti abbiamo in mente il prossimo grande traguardo.

Ma quando pianifichi questi grandi obiettivi, è importante assicurarti che il tuo team sia sulla stessa lunghezza d'onda. È qui che entrano in gioco gli obiettivi e i risultati chiave (OKR). Considerali uno strumento utile per impostare gli obiettivi e raggiungerli effettivamente.

Il framework OKR può aiutarti a definire obiettivi chiari e ambiziosi, ovvero gli obiettivi, e quindi a monitorare lo stato di avanzamento con elementi specifici misurabili, ovvero i risultati chiave.

Ma come si implementano esattamente gli OKR? Come si fa a garantire che tutti i membri del team sappiano su cosa stanno lavorando e possano monitorare efficacemente i propri progressi?

In questo blog discuteremo tutto ciò che devi sapere su come implementare con successo gli OKR, compresa la pianificazione degli obiettivi, il monitoraggio dello stato di avanzamento e l'iterazione lungo il percorso per raggiungere tali obiettivi.

Cosa sono gli OKR e perché sono importanti?

Tornando ai grandi sogni, forse vuoi diventare la startup leader nel tuo campo nei prossimi cinque anni. Per arrivarci, hai bisogno di un approccio incrementale radicato nel concetto di miglioramento continuo. Questo è esattamente ciò che sono gli OKR.

Il framework OKR può fungere da ponte tra te e il tuo team, traducendo quella visione strategica in obiettivi trimestrali o annuali condivisi e fatti propri da tutti i membri dell'azienda.

"Gli OKR sono strumenti chiari per comunicare le priorità e le intuizioni dei leader."

Gli OKR possono aiutarti a portare la tua azienda nella giusta direzione facilitando:

Allineamento: Tutti in azienda conoscono gli obiettivi generali e il modo in cui il proprio lavoro contribuisce al loro raggiungimento

Trasparenza: Lo stato di avanzamento viene monitorato apertamente, spesso a livello aziendale, in modo che tutti possano vedere come stanno andando le cose

Focus: definendo obiettivi chiari, gli OKR aiutano i team a rimanere concentrati su ciò che conta di più

Obiettivi ambiziosi: gli OKR incoraggiano i team a puntare in alto e a ottenere più di quanto avrebbero mai pensato possibile

Lo sapevi? Basandosi sulle idee di gestione di Peter Drucker, l'ex CEO di Intel Andrew Grove ha creato il framework OKR negli anni '70. Il framework ha aggiunto risultati misurabili alla definizione degli obiettivi e ha guadagnato popolarità quando John Doerr, un ex dipendente di Intel, lo ha introdotto in Google nel 1999.

Componenti chiave della metodologia OKR

Ora sappiamo cosa possono fare gli OKR. Ma cosa comportano esattamente? Gli OKR sono costituiti da due componenti principali: obiettivi e risultati chiave.

Un obiettivo è un traguardo chiaramente definito che mira a ottenere risultati specifici. Deve essere concreto, significativo e sufficientemente stimolante da motivare e coinvolgere il team

I risultati chiave, invece, sono risultati misurabili che monitorano lo stato di avanzamento verso l'obiettivo

Insieme, questi due elementi ti aiuteranno a definire "Qual è l'esito positivo del mio progetto?".

Gli obiettivi e i risultati chiave devono essere quantificabili per poter essere raggiunti, utilizzando metriche che definiscano chiaramente il successo o il completamento. Questa struttura garantisce che ogni membro del team comprenda esattamente cosa deve fare per implementare gli obiettivi e in che modo il proprio lavoro contribuirà a miglioramenti specifici all'interno dell'azienda.

Ecco un esempio di processo di impostazione degli OKR: Obiettivo: Migliorare l'esperienza utente (UX) della nostra app mobile e aumentare il coinvolgimento degli utenti. Risultati chiave: Raggiungere un Net Promoter Score (NPS) di 70 (che indica un'elevata soddisfazione dei clienti) entro il prossimo trimestre

Riduci le disinstallazioni delle app del 15% in 6 mesi

Aumentare il numero medio di utenti attivi giornalieri (DAU) di 2 milioni entro un anno Ecco una panoramica del significato di ciascun risultato chiave: Net Promoter Score (NPS): Misura la fedeltà e la soddisfazione dei clienti

Disinstallazioni dell'app: ridurre le disinstallazioni indica che gli utenti trovano l'app utile e la mantengono sui propri dispositivi

Utenti attivi giornalieri (DAU): Mostra quanti utenti interagiscono attivamente con l'app ogni giorno

Implementando gli OKR, puoi allineare il lavoro richiesto al team, migliorare l'esecuzione strategica e promuovere una cultura della titolarità e del miglioramento continuo. Inoltre, sono altamente flessibili, quindi puoi adattarli e iterare in qualsiasi momento in base alle tue esigenze specifiche.

Passaggi per pianificare e implementare gli OKR

Sebbene gli OKR offrano un potente framework per la definizione degli obiettivi, possono facilmente andare fuori strada senza un'attenta pianificazione. Considera la strategia complessiva della tua azienda e come puoi diffondere gli OKR dalla leadership ai singoli team, creando un percorso coerente verso una visione più ampia.

E dai sfogo alla tua creatività! Gli OKR giusti dovrebbero essere in grado di ispirare il tuo team e aiutarlo a concentrarsi sul raggiungimento di questi obiettivi ambiziosi!

Ecco alcune linee guida generali per aiutarti a pianificare i tuoi OKR:

1. Definisci una visione e degli obiettivi chiari

Quando pianifichi i tuoi OKR, la tua visione a lungo termine è un faro che guida tutti gli obiettivi e i risultati chiave successivi. Ripensa ai tuoi obiettivi originali. Qual è il risultato finale che stai cercando di ottenere? Meglio ancora, quale problema stai cercando di risolvere con il tuo prodotto o servizio?

Se prendiamo l'esempio di X (precedentemente Twitter), sappiamo che l'intera organizzazione ha subito cambiamenti significativi sotto la guida di Elon Musk. Sebbene l'azienda possa aver modificato i propri obiettivi di fatturato immediati e gli OKR per adattarsi a questi cambiamenti, X continua a perseguire l'obiettivo più ampio di "essere la piazza del mondo"

Il tweet di Elon Musk del 2022 durante l'acquisizione di X (precedentemente Twitter)

Quando si opera in un ambiente in continua evoluzione, la definizione di OKR radicati nella visione aziendale può aiutarti a superare i momenti più turbolenti, acquisizioni incluse!

2. Identifica gli indicatori chiave di prestazione (KPI)

I KPI e gli obiettivi sono in qualche modo inseparabili nel contesto del framework OKR.

Puoi utilizzare i KPI per capire dove sono necessari miglioramenti e impostare i tuoi OKR di conseguenza. Oppure inizia con gli OKR e collegali a KPI specifici per monitorarne l'impatto sull'azienda.

Ecco alcune linee guida:

Utilizza i KPI esistenti per definire i tuoi obiettivi: analizza in modo approfondito i dati storici, inclusi i risultati finanziari, i dashboard dei clienti e i sondaggi dei dipendenti, per identificare le aree di miglioramento o crescita. Cerca i KPI che si collegano ai tuoi obiettivi strategici per assicurarti di muoverti nella giusta direzione

Scegli KPI che forniscono informazioni utili: Assicurati che misurino direttamente l'esito positivo dei tuoi obiettivi. I KPI dovrebbero mostrare chiaramente in che modo il raggiungimento dell'obiettivo influirà sull'azienda. Non accontentarti di metriche vanitose! Ad esempio, se stai cercando di migliorare il turnover dei dipendenti, monitora metriche come il tasso di abbandono piuttosto che accontentarti dei risultati di sondaggi Pulse

Monitora i tuoi KPI insieme agli OKR: L'implementazione degli OKR è un processo dinamico. Tenendo sotto controllo i dati dei tuoi KPI, puoi identificare tempestivamente le tendenze e i potenziali ostacoli nella pianificazione degli OKR. Tuttavia, preparati a modificare gli OKR o le strategie secondo necessità

3. Definisci e comunica gli obiettivi

Gli obiettivi sono descrizioni qualitative di ciò che si intende raggiungere. Tuttavia, nonostante la loro natura qualitativa, dovrebbero essere orientati all'azione e fonte di ispirazione:

Punta a due o tre obiettivi piuttosto che a un elenco infinito di obiettivi volti a risolvere ogni singolo problema della tua azienda

Assicurati che ogni obiettivo sia collegato ad almeno due-cinque risultati chiave SMART , ovvero risultati specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo che indicheranno l'esito positivo

Documenta chiaramente i tuoi OKR e crea un dashboard delle prestazioni OKR visibile a tutti i membri dell'azienda

Comunicare gli OKR al tuo team Utilizza un formato di riunione All-Hands o Ask Me Anything per svelare al team gli OKR della tua azienda. Durante la riunione, spiega chiaramente la visione e gli obiettivi strategici dell'azienda e mostra come gli OKR si collegano al quadro generale. Includi immagini ed esempi reali per rendere i tuoi OKR comprensibili e coinvolgenti per tutto il team. Lascia ampio spazio alle domande e alla discussione aperta. Questo chiarisce i dubbi e favorisce un senso di titolarità e responsabilità condivisa per il raggiungimento di questi obiettivi. Rendendo gli OKR trasparenti e stimolando la conversazione in questa impostazione a livello aziendale, creerai le condizioni per un team più concentrato e motivato che andrà avanti.

Per saperne di più: Dai un'occhiata a questi modelli per l'impostazione degli obiettivi per dare struttura alle tue grandi idee.

Implementare gli OKR passo dopo passo con ClickUp

Pianificare è ottimo, ma è nell'esecuzione che molti falliscono. Un approccio graduale all'implementazione degli OKR può aiutare a garantire chiarezza e allineamento durante tutto il processo.

Oltre al tuo piano generale, hai bisogno di un potente software di project management per definire e documentare chiaramente i tuoi OKR e monitorare ogni aspetto dello stato di avanzamento. ClickUp può essere il Watson del tuo Sherlock.

In qualità di piattaforma di project management all-in-one, ClickUp può aiutarti a creare e mantenere una visibilità end-to-end sugli OKR pianificati, dall'impostazione degli obiettivi e l'assegnazione delle attività alla misurazione dell'impatto. Esploriamo un processo passo dopo passo per implementare gli OKR con ClickUp.

1. Creare i tuoi OKR

Il framework OKR può sembrare un approccio top-down alla definizione degli obiettivi. Tuttavia, più i tuoi OKR sono collaborativi, maggiori sono le possibilità di esito positivo. Per consentire ciò, coinvolgi il tuo team in un brainstorming sui messaggi OKR, i risultati chiave e i KPI.

Questo ti consentirà di attingere alle conoscenze specialistiche dei membri del tuo team e di identificare potenziali ostacoli in anticipo. Utilizza strumenti come le lavagne online ClickUp per visualizzare i tuoi obiettivi generali e suddividerli in obiettivi più piccoli e raggiungibili.

Impegnati a esplorare a fondo le idee plausibili, dalle fasi di esecuzione e risultati, e valuta come si collegano alla tua visione più ampia utilizzando le mappe mentali di ClickUp.

Collabora con il tuo team e definisci piani d'azione utilizzando le lavagne online di ClickUp

La parte migliore? Puoi creare attività e flussi di lavoro dalla lavagna online, rendendo più facile passare alla modalità di esecuzione più rapidamente.

Hai difficoltà a formulare i tuoi OKR? Se non riesci a trovare il giusto equilibrio tra un tono ispiratore e formale, chiedi aiuto a ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp. Lo scrittore IA di ClickUp Brain può aiutarti a generare idee, sperimentare diverse formulazioni e perfezionare il tono.

Modifica facilmente il tono e lo stile del tuo testo con AI Writer di ClickUp Brain

2. Assegnazione e monitoraggio degli OKR

Una volta identificati gli OKR, è il momento di suddividerli in obiettivi realizzabili e assegnarli ai tuoi esperti interni. Non sai da dove iniziare? Entra in ClickUp Obiettivi.

Gli Obiettivi di ClickUp ti consentono di creare una gerarchia dettagliata degli obiettivi, rendendo più facile il monitoraggio dei tuoi OKR. Con essi, puoi impostare un obiettivo più ampio, suddividerlo in attività secondarie più piccole e assegnarle a membri specifici del team, con dettagli quali date di scadenza, attività cardine, monitoraggio dello stato e altro ancora.

Pianifica e visualizza i tuoi OKR annuali e trimestrali con ClickUp Obiettivi

Ecco una procedura dettagliata per iniziare:

Crea un obiettivo di alto livello per i tuoi OKR complessivi. Quindi, crea sotto-obiettivi per ogni singolo obiettivo

Personalizza il campo "Obiettivi" come "Risultati chiave". Scegli il tipo di traguardo appropriato (ad esempio, Numero, Vero/Falso, Valuta, ecc.) in base alle tue metriche specifiche

Tieni traccia visivamente dello stato di avanzamento degli obiettivi e dei traguardi (risultati chiave) in base alle sequenze temporali, all'esecuzione del rollup e altro ancora

Con le viste versatili di ClickUp Goal, i diversi team possono filtrare e personalizzare la loro vista per concentrarsi sulle parti più rilevanti per loro.

Ad esempio, il tuo project manager potrebbe essere più interessato a date di scadenza specifiche, mentre i singoli collaboratori potrebbero trarre vantaggio da descrizioni dettagliate dell'attività.

Suggerimento: Non dimenticare di condividere la risorsa con il tuo team e di fornire un accesso aperto per garantire la trasparenza.

Anche con una guida passo passo, il processo di implementazione degli OKR può talvolta risultare piuttosto scoraggiante. Se non vuoi partire da zero, ci pensiamo noi!

Modello di cartella OKR di ClickUp

Scarica questo modello Il modello di cartella OKR di ClickUp può aiutarti a superare le difficoltà iniziali nell'impostazione e nel monitoraggio dei tuoi OKR

Il modello di cartella OKR di ClickUp può aiutarti a pianificare e eseguire facilmente il processo di implementazione degli OKR. Questo modello OKR intuitivo per principianti include una cadenza di pianificazione predefinita che delinea la struttura di base per lo sviluppo degli OKR e gli elenchi OKR per aiutarti a suddividere i tuoi obiettivi e monitorare lo stato di avanzamento durante tutto l'anno.

Fornisce viste personalizzate, tra cui Elenco, Bacheca, Calendario, Attività e sette stati personalizzati, per creare il flusso di lavoro di monitoraggio dei progetti perfetto per il processo di implementazione degli OKR.

Modello di struttura OKR ClickUp

Scarica questo modello Il modello ClickUp OKR Framework ti consente di creare una visualizzazione completa dei tuoi cicli OKR

Se hai bisogno di un modello più ricco di funzionalità/funzioni per impostare e gestire le aspettative OKR in un team più grande, utilizza il Modello di framework OKR ClickUp. Ad esempio, la vista OKR globale consente di creare e monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei traguardi generali.

La vista Bacheca avanzamento OKR offre una visione chiara dei progressi di ciascun team verso gli obiettivi assegnati, migliorando la visibilità del team. Altre funzionalità utili, come la vista Sequenza e gli stati delle attività personalizzabili, ti consentono di rimanere al passo con il processo con la flessibilità necessaria per apportare modifiche in base alle esigenze.

Suggerimento: Consulta i membri del tuo team quando assegni le attività. Questo ti aiuterà ad assegnare le persone giuste alle attività e a garantire un input e un allineamento bidirezionali.

I check-in OKR sono riunioni brevi e strutturate in cui i team esaminano lo stato di avanzamento, discutono le sfide e adeguano le priorità per il periodo successivo. A seconda della complessità del progetto, possono essere condotti settimanalmente o ogni due settimane.

I dashboard di ClickUp possono essere utili in questo caso, fornendo una panoramica rapida dello stato di avanzamento e identificando le aree di miglioramento. Idealmente, le riunioni di controllo degli OKR dovrebbero concludersi con passaggi chiari e responsabilità assegnate per affrontare eventuali sfide o cambiamenti nelle priorità.

Usa i dashboard di ClickUp per centralizzare e monitorare i tuoi obiettivi rispetto ai risultati chiave

Ricorda, per garantire l'implementazione di successo dei tuoi OKR, devi gestirli attivamente e rivederli per adattarli ai cambiamenti e garantire un allineamento continuo con gli obiettivi dell'organizzazione.

Tuttavia, questi check-in non devono necessariamente essere riunioni di persona. Puoi anche utilizzare ClickUp Brain's AI standup per vedere a che punto è il tuo team.

Chiedi a ClickUp Brain di aiutarti a scrivere un riepilogo standup basato sullo stato delle tue attività

Ecco come appare agli altri membri del tuo team.

Visualizzazione StandUp con IA

Mantenere e scalare i tuoi OKR

Una volta definita l'implementazione, il passaggio successivo nel processo OKR è il monitoraggio continuo e il ridimensionamento degli obiettivi in base alle esigenze aziendali.

Ora, questa parte può essere complicata. Mantenere la concentrazione e l'allineamento tra i team può diventare difficile, soprattutto se i team diventano competitivi. Ma con una buona dose di comunicazione aperta e agilità, è possibile evitare la maggior parte di questi ostacoli.

Vediamo come.

1. Valutare i risultati chiave

Il successo è semplice in un framework OKR. Hai raggiunto i risultati chiave o no? Ma per mantenere e scalare efficacemente gli OKR, devi anche valutare se questi risultati hanno davvero migliorato i KPI a essi collegati.

Ad esempio, hai implementato con successo un nuovo sistema di riconoscimento dei premi come parte dell'OKR per ridurre i tassi di abbandono. Il programma è un successo clamoroso e riceve grandi elogi nel sondaggio Pulse, ma il tasso di abbandono rimane lo stesso o simile. Se ciò accade, è il momento di ripercorrere i passaggi e imparare come ottenere un impatto misurabile piuttosto che vittorie superficiali.

Imposta e monitora gli obiettivi con il tuo team utilizzando ClickUp Goals

Ecco alcuni aspetti aggiuntivi da considerare durante la valutazione dell'esito positivo del processo di implementazione degli OKR:

Sequenze: Confronta la durata stimata con il tempo effettivamente impiegato per raggiungere gli obiettivi utilizzando Confronta la durata stimata con il tempo effettivamente impiegato per raggiungere gli obiettivi utilizzando il monitoraggio del tempo di ClickUp

Dipendenze: Registra le dipendenze che hanno accelerato i risultati o frenato il tuo team con Registra le dipendenze che hanno accelerato i risultati o frenato il tuo team con le Dipendenze di ClickUp

Attività cardine: Documenta i momenti chiave del processo del progetto con Documenta i momenti chiave del processo del progetto con le attività cardine di ClickUp , ad esempio il raggiungimento del 50% dell'obiettivo originale

Obiettivi: Verifica se sei riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi, presta attenzione a quelli che sono in ritardo o in ritardo con la dashboard Obiettivi di ClickUp

Oltre a questi, esamina anche le prestazioni individuali dei titolari di OKR chiave utilizzando il modello di revisione delle prestazioni di ClickUp. Puoi utilizzare questo modello per creare documenti di revisione nelle attività di progetto pertinenti e utilizzare la vista Bacheca per valutare l'avanzamento del lavoro durante il periodo del progetto. A seconda dei risultati, puoi anche impostare attività di follow-up per rimanere in linea con qualsiasi azione relativa al miglioramento delle prestazioni.

Scarica questo modello Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp consente un processo di valutazione a 360 gradi per i membri del tuo team

Per garantire che gli OKR rimangano pertinenti e efficaci, conduci revisioni regolari, idealmente trimestrali, per consentire adeguamenti in risposta alle mutevoli esigenze aziendali e alle condizioni di mercato.

2. Iterare e migliorare gli OKR

Lavorare con gli OKR richiede di apportare modifiche agili in base al feedback, ai cambiamenti improvvisi del mercato e ai risultati osservati.

Ad esempio, se una nuova funzionalità dello strumento presenta dei bug e influisce sull'esperienza dell'utente, potresti non essere in grado di raggiungere il punteggio NPS pianificato in precedenza nel processo. Lasciare spazio per adattarsi a tali cambiamenti improvvisi può aiutarti a mantenere i tuoi OKR più raggiungibili nel contesto aziendale.

Ecco alcune riflessioni per chiudere un ciclo OKR: ho raggiunto tutti i miei obiettivi? Se sì, cosa ha contribuito al mio esito positivo? Se no, quali ostacoli ho incontrato? Se dovessi riscrivere un obiettivo raggiunto completamente, cosa cambierei? Cosa ho imparato che potrebbe modificare il mio approccio agli OKR del prossimo ciclo?

Abbracciare una cultura del feedback e dell'adattamento contribuisce in modo significativo al successo e alla rilevanza degli OKR nel tempo. Per consentire ciò, conduci una serie di feedback regolari alla chiusura di ogni progetto OKR per acquisire lezioni chiave e best practice.

Sfrutta risorse come il Modello di modulo di feedback ClickUp per raccogliere idee e consigli dai membri del tuo team.

Scarica questo modello Raccogli meglio le conoscenze e le best practice con il modello di modulo di feedback di ClickUp

Questo modello ti aiuterà a creare brevi sondaggi per raccogliere e raccogliere informazioni. Le viste personalizzate come la vista Feedback, la vista Valutazione provider e la vista Bacheca raccomandazioni generali ti consentono di filtrare e trovare input in base a criteri specifici.

3. Scalare gli OKR tra i team

Far funzionare gli OKR in tutta l'azienda può essere un'impresa titanica. L'ultima cosa che vuoi è che i team raggiungano i propri obiettivi a scapito di quelli degli altri. 🌚

Ecco come puoi evitare questo caos:

Inizia in piccolo: scegli un team pilota che faccia da cavia, appiana le difficoltà nei processi e nella collaborazione, individua le best practice e coinvolgi gradualmente altri team man mano che impari cosa funziona meglio. In questo modo, potrai individuare e risolvere tempestivamente eventuali ostacoli e costruire un sistema solido e adattabile per tutti

Mantieni tutti sulla stessa pagina: assicurati che ogni team comprenda l'obiettivo generale e il proprio ruolo al suo interno. Questo aiuta a evitare confusione e mantiene tutti sulla stessa riga

Concentrandoti su queste best practice, potrai mantenere lo slancio dei tuoi OKR e trasferirli da un team all'intera azienda senza troppi intoppi.

Imposta e raggiungi i tuoi OKR più velocemente con ClickUp

Se implementati correttamente, gli OKR possono colmare il divario tra ambizione e risultati. Anche se il tuo team non raggiunge tutti i grandi numeri e gli obiettivi prefissati, puntare in alto può spingerlo a ottenere più di quanto inizialmente ritenuto possibile.

Con gli OKR, quello che stai realmente facendo è dire loro esattamente cosa perseguire.

ClickUp può accelerare l'implementazione degli OKR con funzionalità uniche come ClickUp Goals e modelli predefiniti. Queste funzionalità consentono di creare un framework trasparente e strutturato per definire OKR chiari e monitorarli in ogni fase del percorso verso il successo.

Abbracciando una cultura del miglioramento continuo, grazie alla potenza combinata degli OKR e delle funzionalità di ClickUp, puoi ottenere risultati più rapidi e prepararti per un esito positivo a lungo termine.

Registrati per un account ClickUp gratuito e inizia subito a lavorare sui tuoi OKR!