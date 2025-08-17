Gestione del flusso di lavoro: strumenti, vantaggi e best practice

E se metà del tuo team fosse in ferie per metà della giornata? Sembrerebbe controproducente, vero? In realtà, il 51% dei dipendenti dedica almeno due ore al giorno a attività ripetitive che potrebbero essere automatizzate con un software per la gestione del flusso di lavoro, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

Ecco perché la gestione del flusso di lavoro è importante. Senza di essa, i team spesso rimangono intrappolati in cicli di lavoro ridondante, decisioni ritardate e processi aziendali inefficienti.

Con l'avvento dell'IA e dei software di automazione del flusso di lavoro, ora è possibile fare molto di più senza dover ricorrere al lavoro richiesto.

Questo articolo illustrerà alcune strategie utili che puoi adottare per creare un sistema di gestione del flusso di lavoro produttivo in grado di aumentare la produttività del team.

⭐Modello in primo piano Vuoi gestire e ottimizzare facilmente il tuo flusso di lavoro? Il modello gratuito di diagramma di flusso di ClickUp può aiutarti a suddividere il tuo flusso di lavoro in passaggi visivi gestibili. Scarica il modello gratis Il modello di diagramma di flusso dei processi di ClickUp ti aiuta a visualizzare e definire il tuo flusso di lavoro in semplici passaggi

Vantaggi dell'implementazione di un sistema di gestione del flusso di lavoro

Un processo efficace di gestione del flusso di lavoro aiuta i team a concentrarsi sul lavoro ad alto valore.

Se implementata correttamente, l'automazione del flusso di lavoro porta a un'esecuzione più rapida, una migliore collaborazione e visibilità in tempo reale. Ecco alcuni dei principali vantaggi derivanti dall'adozione delle best practice di gestione del flusso di lavoro:

1. Elimina le attività ripetitive e gli errori

Le attività manuali e ripetitive come le approvazioni, i passaggi di consegne e l'inserimento dei dati possono rallentare la produttività e aumentare il tasso di errore. L'automazione del flusso di lavoro può strutturare tali attività in flussi di lavoro automatizzati che attivano azioni in base a regole predefinite.

Ad esempio, le richieste di acquisto possono essere indirizzate al giusto approvatore in base al reparto o all'intervallo di budget, evitando ritardi e garantendo un'elaborazione più fluida.

👀 Curiosità: la catena di montaggio di Henry Ford è stata il primo vero flusso di lavoro, riducendo i tempi di produzione delle automobili da 12 ore a soli 93 minuti.

2. Migliorare la collaborazione interfunzionale e la responsabilità

Man mano che i team crescono, la gestione di più flussi di lavoro tra i reparti diventa più complessa. Una gestione agile dei flussi di lavoro prevede processi che garantiscono che ogni attività venga assegnata, sequenziata e monitorata in modo efficace.

Nelle operazioni IT, ad esempio, i ticket di assistenza possono essere indirizzati in flussi di lavoro sequenziali in base alla priorità o al tipo, consentendo ai membri del team di concentrarsi sui propri ruoli mentre i manager effettuano il monitoraggio dello stato senza dover effettuare continui follow-up.

🧠Lo sapevate che: il 63% delle aziende che investono in software di automazione dei flussi di lavoro ottiene un ritorno sull'investimento (ROI) in soli sei mesi. Offrendo ai team visibilità in tempo reale sullo stato dei flussi di lavoro e sulle responsabilità, l'automazione contribuisce direttamente a risultati più rapidi, una migliore collaborazione e un impatto misurabile sul business.

3. Aumenta la produttività del team

La gestione del flusso di lavoro rende i team più coesi e produttivi, riducendo il tempo dedicato alle attività di routine ed eliminando la confusione riguardo alla titolarità delle attività.

Ad esempio, i team delle risorse umane si occupano di attività ripetitive e con scadenze ravvicinate, specialmente durante l'inserimento dei nuovi assunti. Il miglior software per la gestione del flusso di lavoro è in grado di automatizzare completamente questi passaggi.

Non appena viene aggiunto un nuovo dipendente, attività quali la concessione degli accessi, la creazione dell'ID e la raccolta dei documenti vengono assegnate automaticamente. Tale automazione riduce gli scambi di comunicazioni, garantisce coerenza e crea un'esperienza di inserimento più fluida utilizzando i flussi di lavoro esistenti.

📖Leggi anche: Esempi di flussi di lavoro e casi d'uso

4. Aumenta la trasparenza e monitora lo stato in tempo reale

I team spesso devono fare i conti con una titolarità poco chiara e una mancanza di visibilità. Con una piattaforma strutturata per la gestione del flusso di lavoro, ogni parte interessata può monitorare lo stato, visualizzare le dipendenze tra le attività e ricevere aggiornamenti sullo stato.

Ad esempio, un flusso di lavoro strutturato in una piattaforma come ClickUp può aiutare un team di content marketing a rimanere informato e allineato su attività e stati. Tutte le attività, le scadenze, i feedback, i commenti, ecc. sono visibili a tutti in uno spazio condiviso. Le informazioni fluiscono automaticamente e in modo contestuale, migliorando l'efficienza del team.

📮ClickUp Insight: Quasi la metà dei lavoratori ha preso in considerazione l'automazione, ma non l'ha mai messa in pratica. Spesso a ostacolarla sono la mancanza di tempo, il sovraccarico di strumenti e l'incertezza. ClickUp cambia tutto questo. Con gli agenti IA, puoi creare flussi di lavoro in pochi minuti e semplici comandi in linguaggio naturale rendono l'automazione accessibile a tutti. Con funzionalità/funzioni come l'assegnazione automatica delle attività e i riepiloghi basati sull'IA, ClickUp semplifica il lavoro senza richiedere una curva di apprendimento ripida. 💫Risultati concreti: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro richiesto in informazioni immediate.

Tipi di flussi di lavoro che puoi gestire

Non esistono due team che lavorino allo stesso modo. Alcuni prosperano grazie alla struttura; altri hanno bisogno di flessibilità per adattarsi al volo. Comprendere i diversi tipi di flusso di lavoro è la chiave per configurare una soluzione di gestione dei flussi di lavoro che funzioni davvero per il tuo team.

Ecco otto tipi di flussi di lavoro su cui fanno affidamento i professionisti e come si applicano nelle situazioni reali.

1. Flussi di lavoro dei processi

Questi sono i pilastri delle operazioni quotidiane. I flussi di lavoro seguono una sequenza rigorosa di passaggi e sono ideali per attività ripetitive che non subiscono grandi variazioni.

📌Esempio: un team finanziario che gestisce i rimborsi mensili utilizza un flusso di lavoro strutturato in cui le richieste passano attraverso controlli, approvazioni e pagamento finale. Ogni passaggio è chiaramente definito e si svolge sempre allo stesso modo.

Questo tipo di gestione del flusso di lavoro aiuta i team a mantenere la coerenza, soprattutto quando l'accuratezza e la conformità sono fondamentali.

💡Consiglio dell'esperto: se il tuo team di creazione di contenuti continua a non rispettare le scadenze o a rielaborare le bozze, è ora di risolvere il problema alla radice: il tuo processo. "Come creare un flusso di lavoro per la creazione di contenuti " ti mostra come strutturare ogni passaggio per ottenere risultati più rapidi e di qualità superiore.

2. Flussi di lavoro dei progetti

Quando gestisci un progetto, le cose non sono sempre prevedibili. I flussi di lavoro dei progetti ti offrono maggiore flessibilità pur mantenendo una struttura. Aiutano a coordinare più attività, scadenze e membri del team verso un obiettivo comune.

📌Esempio: un responsabile marketing che lancia una nuova campagna potrebbe dover coordinare la scrittura dei contenuti, la progettazione, le approvazioni e la pubblicazione tra diversi strumenti e persone. Un flusso di lavoro ben definito può aiutare a snellire i processi e a mantenere tutto in movimento, anche quando le priorità cambiano.

I flussi di lavoro dei progetti sono fondamentali nella gestione dei processi aziendali e sono ideali per la collaborazione interfunzionale e le sequenze mutevoli, specialmente quando le scadenze sono strette e i risultati finali continuano a evolversi.

3. Flussi di lavoro dei casi

Non tutto si adatta a un modello predefinito. I flussi di lavoro per i casi sono pensati per situazioni in cui ogni attività può presentarsi in modo leggermente diverso. Sono utili quando hai bisogno di flessibilità e di prendere decisioni al volo.

📌Esempio: nel reclutamento, un candidato potrebbe passare direttamente alla fase del colloquio, mentre un altro potrebbe necessitare di ulteriori valutazioni. Un processo rigido non funzionerebbe in questo caso. I flussi di lavoro basati sui casi consentono ai team di prendere decisioni discrezionali e adattarsi in base alla situazione.

Questo tipo di gestione del flusso di lavoro è perfetto per i team che gestiscono ticket, richieste di assistenza o attività specifiche per i clienti che non seguono un percorso prestabilito.

📖Leggi anche: Best practice per creare un flusso di lavoro efficace sui social media

4. Flussi di lavoro sequenziali

Pensa ai flussi di lavoro sequenziali come a una catena di eventi in cui ogni anello dipende da quello precedente. Ogni attività deve essere completata prima che inizi quella successiva, rendendoli adatti ad ambienti controllati in cui la precisione è fondamentale.

📌Esempio: durante un controllo di qualità del prodotto, l'ispezione deve essere approvata prima che inizi il confezionamento. Saltare un passaggio potrebbe comportare un errore costoso.

5. Flussi di lavoro paralleli

Alcuni flussi di lavoro possono procedere senza dover attendere altri. I flussi di lavoro paralleli consentono ai team di lavorare su diverse attività individuali contemporaneamente, il che aiuta a ridurre i tempi di consegna e a utilizzare le risorse in modo più efficiente.

📌Esempio: nello sviluppo di software, i team front-end e back-end lavorano spesso in parallelo sulle rispettive parti di una nuova funzionalità. Ogni attività procede in modo indipendente, ma si effettua una sincronizzazione in momenti critici come il testing o il lancio.

Questo modello funziona bene per i team di grandi dimensioni che gestiscono attività complesse in cui velocità e coordinamento sono ugualmente importanti.

💡Consiglio da esperto: tieni sotto controllo più flussi di lavoro e mantienili sincronizzati con i diagrammi di Gantt di ClickUp. Visualizzare ogni attività su un'unica Sequenza rende facile individuare le sovrapposizioni, gestire le dipendenze e raggiungere le attività cardine senza ritardi.

6. Flussi di lavoro basati su macchine a stati finiti

I flussi di lavoro a macchina a stati gestiscono attività che passano da una fase all'altra in base a condizioni specifiche. Quando esistono più percorsi possibili, i team utilizzano spesso questi flussi di lavoro, con transizioni che dipendono dall'andamento degli eventi.

Si tratta di processi non lineari, sempre triggerati da un evento specifico. Sono ideali per processi complessi con eccezioni e cicli.

📌Esempio: nel servizio clienti, un ticket di assistenza può essere aperto, in sospeso, inoltrato o risolto. A seconda della risposta del cliente o dell'azione del team, lo stato cambia. Questa organizzazione offre maggiore controllo e visibilità.

👀Curiosità: in Giappone esiste un concetto chiamato "Poka-yoke" —ovvero "prevenzione degli errori"—che ha ispirato molti passaggi di sicurezza relativi al flusso di lavoro.

7. Flussi di lavoro basati su regole

Questi flussi di lavoro funzionano secondo la logica "if-this-then-that". Un flusso di lavoro basato su regole utilizza condizioni prestabilite per decidere come procedere con le attività.

📌 Esempio: in un sistema di approvvigionamento, le richieste di acquisto inferiori a 1.000 dollari vengono inviate ai responsabili di team per l'approvazione, mentre quelle superiori a tale importo vengono inoltrate al reparto finanziario. Questi flussi di lavoro riducono l'affaticamento decisionale e garantiscono che le persone giuste siano coinvolte al momento giusto.

Sono particolarmente utili quando il tuo team ha bisogno di automatizzare il processo decisionale e gestire le eccezioni senza rallentare il lavoro.

8. Flussi di lavoro collaborativi

Quando il lavoro di squadra è essenziale, i flussi di lavoro collaborativi aiutano a dare struttura al lavoro richiesto dal gruppo. Questi flussi di lavoro si concentrano sulla comunicazione in tempo reale, sulla visibilità condivisa e sulla titolarità delle attività tra i team.

📌Esempio: un team creativo che lavora a una campagna potrebbe utilizzare un’area di lavoro condivisa in cui scrittori, designer e manager possono commentare, effettuare modifiche e approvare in un unico posto. Tutti sanno qual è il passo successivo e chi ne è responsabile.

📖Leggi anche: 5 passaggi chiave nel processo del ciclo di vita di un progetto

Passaggi per creare un flusso di lavoro efficace

Creare un flusso di lavoro significa realizzare un sistema su cui il tuo team possa fare affidamento ogni giorno. Un sistema che faccia risparmiare tempo, riduca gli errori e migliori i risultati.

Ecco come fare:

Passaggio 1: Identifica il processo

Prima di iniziare a creare flussi di lavoro, devi capire quale processo vale la pena mappare. Cerca attività ripetibili e orientate ai risultati che attualmente sembrano frammentate, incoerenti o soggette a ritardi.

Domande da porre:

Stiamo rincorrendo le stesse approvazioni ogni settimana?

Gli aggiornamenti di stato si perdono nelle chat o nelle email?

Non è chiaro chi sia responsabile del passaggio successivo in un processo ricorrente?

Tra gli scenari più comuni figurano l'inserimento dei nuovi assunti, la gestione delle richieste dei fornitori, la pubblicazione di contenuti, lo smistamento delle richieste di supporto o l'approvazione delle spese. Queste attività comportano spesso operazioni ripetitive che richiedono molto tempo e creano confusione se non sono ben strutturate.

💡Consiglio da esperto: usa gli Obiettivi di ClickUp per definire il motivo per cui stai creando questo flusso di lavoro e il risultato più importante che vuoi ottenere. Collega le attività o i progetti correlati al tuo Obiettivo, imposta traguardi misurabili e monitora automaticamente i progressi. Tieni traccia dello stato dei tuoi obiettivi ClickUp in un unico posto

Scegli un flusso di lavoro che sia:

Ripetibile (non una tantum)

Collaborativo (coinvolge più parti interessate)

Misurabile (è possibile effettuare il monitoraggio dei progressi o dell'esito positivo)

Il flusso di lavoro giusto da cui partire è solitamente quello che il tuo team già esegue regolarmente, ma manualmente.

📖Leggi anche: Le migliori tecniche di project management per ogni progetto

Fase 2: Mappa ogni passaggio

Una volta identificato il processo, il passo successivo è definirlo passaggio dopo passaggio. Non limitarti a creare un elenco di attività: pensa alla sequenza, alle dipendenze e ai punti decisionali.

Domande da porre:

Da dove bisogna iniziare?

In quali punti si verificano solitamente i ritardi?

Come passa l'attività da una persona all'altra?

Ad esempio, un flusso di lavoro per la pubblicazione di un blog potrebbe includere:

Creazione della bozza da parte dell'autore

Prima modifica a cura del responsabile dei contenuti

Richiesta di immagine inviata al reparto progettazione

Approvazione legale o del marchio

Carica su CMS

Controllo finale e pubblicazione

Distribuzione tramite email e piattaforme social

Ciascuno di questi passaggi può coinvolgere persone, strumenti e livelli di approvazione diversi. Trasformando il tutto in un diagramma di flusso di lavoro o in un diagramma di processo, i team possono avere una visione d'insieme, anziché limitarsi a vedere singole attività isolate.

È in questa fase che la complessità diventa visibile. Spesso scoprirai passaggi duplicati, requisiti di approvazione che rallentano lo stato o aree prive di trigger chiari.

Mappare tutto visivamente aiuta non solo a progettare flussi di lavoro automatizzati in un secondo momento, ma anche a comunicarli a tutte le persone coinvolte.

💡Consiglio da esperto: rendi più chiaro il tuo processo e trasforma le idee in azioni concrete con le lavagne online e le mappe mentali di ClickUp. Abbozza i passaggi, collega le dipendenze e registra le decisioni in un unico spazio condiviso, in modo che tutti vedano lo stesso piano. Inoltre, usa le mappe mentali di ClickUp per delineare i passaggi principali e secondari, quindi converti la mappa in un piano strutturato che il tuo team possa seguire. Il risultato è una rappresentazione visiva comprensibile per il tuo team e un flusso di lavoro pronto per essere eseguito. Chiarisci il tuo flusso di lavoro e trasforma le idee in azioni concrete con ClickUp lavagne online e ClickUp mappe mentali.

Passaggio 3: Assegnare ruoli e responsabilità

Ora che sai cosa deve essere fatto e quando, è il momento di definire chi è responsabile di cosa.

L'ambiguità nell'assegnazione dei ruoli è uno dei motivi principali per cui i sistemi di gestione del flusso di lavoro falliscono, poiché porta le persone a presumere che qualcun altro si stia occupando dell'attività.

Un buon flusso di lavoro chiarisce le responsabilità. Aiuta a ridurre il micro-management e garantisce che i membri del team rimangano allineati senza bisogno di controlli costanti.

Punti di attrito comuni e come risolverli: Due persone danno per scontato che sia l'altra a occuparsene → Definisci chiaramente la titolarità per ogni passaggio

Il lavoro rimane bloccato in un limbo di approvazione → Assegnate revisori e approvatori dove necessario

Viene effettuato un passaggio di consegne, ma nessuno lo monitora → Avvisare le parti interessate che devono essere informate

Utilizza una piattaforma di gestione del flusso di lavoro che ti consenta di impostare autorizzazioni, date di scadenza e titolarità in ogni fase.

💡Consiglio da esperto: mantieni chiare le titolarità e le scadenze ben visibili con le attività di ClickUp. Assegna ogni passaggio alla persona giusta, imposta le date di scadenza, aggiungi le priorità e includi tutto il contesto di cui il tuo team ha bisogno in un unico posto. Aggiornamenti sullo stato di avanzamento, commenti e allegati sono visibili accanto all'attività, così tutti sanno esattamente cosa fare e quando. Assegnate i titolari e aggiungete osservatori alle attività di ClickUp per una maggiore visibilità

Passaggio 4: Scegli lo strumento giusto

Dopo aver mappato il processo e assegnato le responsabilità, il passaggio successivo è effettuare la selezione della giusta piattaforma di gestione del flusso di lavoro per dare vita a Tutto.

Lo strumento che scegli dovrebbe supportare la tua struttura esistente e aiutarti a scalarla, automatizzare le parti ripetitive e fornire visibilità sull'avanzamento del lavoro.

Prendiamo ad esempio ClickUp. ClickUp è utilizzato da team di diversi settori per gestire un'ampia gamma di flussi di lavoro personalizzati, dalle semplici approvazioni delle attività ai lanci di prodotti interfunzionali.

È proprio questo tipo di flessibilità a rendere ClickUp l'app completa per i team operativi. ClickUp si adatta ai tuoi processi, invece di imporre i propri.

Come ha effettuato la condivisione Vikas Kalwani su uSERP:

ClickUp è la migliore piattaforma per la gestione di attività, team, flussi di lavoro, contenuti e altro. Ho persino ottenuto un badge di ClickUp Verified Power User. La facilità con cui è possibile creare e spostare le schede e aggiungere nuove attività secondarie mi affascina.

ClickUp è la migliore piattaforma per la gestione di attività, team, flussi di lavoro, contenuto e altro. Ho persino ottenuto un badge di utente esperto verificato su ClickUp. La facilità con cui è possibile creare e spostare le schede e aggiungere nuove attività secondarie mi affascina.

Oltre a utilizzare obiettivi, lavagne online, mappe mentali e attività in ClickUp, ecco alcuni altri modi per gestire efficacemente i flussi di lavoro con questa piattaforma.

Standardizza i framework con i modelli di ClickUp

Una volta definita l’impostazione, i modelli di attività e le funzionalità di automazione del project management di ClickUp ti consentono di replicare passaggi ripetitivi senza doverli rifare. Quindi, se stai assegnando le stesse attività di inserimento ai nuovi assunti o lanciando report mensili, puoi farlo con pochi clic, senza dover ricreare manualmente il processo ogni volta.

👇 Ecco una guida rapida su come garantire la coerenza con i modelli di ClickUp:

Se sei appena agli inizi, il modello di diagramma di flusso dei processi di ClickUp semplifica i flussi di lavoro complessi in passaggi chiari e visivi. Questo modello rende più facile documentare, effettuare la condivisione e ottimizzare ogni fase del tuo processo.

Scarica il modello gratis Il modello di diagramma di flusso dei processi di ClickUp ti aiuta a visualizzare e definire il tuo flusso di lavoro in semplici passaggi

Risparmia tempo e lavoro richiesto grazie all'IA e alle automazioni

Le automazioni di ClickUp sono particolarmente utili quando sei pronto a semplificare le attività ripetitive e a ridurre i passaggi di consegne. Puoi impostare trigger che assegnano automaticamente le attività, modificano gli stati, inviano aggiornamenti o addirittura avviano flussi di lavoro personalizzati tra i team.

Automatizza i passaggi di consegne, le approvazioni e gli aggiornamenti di stato per ridurre il lavoro manuale utilizzando ClickUp Automazioni

Ad esempio, quando lo stato di un'attività passa a "Pronta per la revisione", una regola automatizzata può avvisare il revisore, applicare un modello di flusso di lavoro o persino avviare un'attività di follow-up.

E se sei pronto a portare il tuo flusso di lavoro a un livello superiore, ClickUp Brain aggiunge un livello di intelligenza all'area di lavoro. Puoi porgli domande sulle tue attività, generare aggiornamenti sui progetti, redigere bozze di documentazione e persino creare automazioni utilizzando il linguaggio naturale. Proprio così:

Analizza la tua area di lavoro, estrai i dati delle attività, identifica i titolari e genera un aggiornamento chiaro con ClickUp Brain

Se desideri ottimizzare ulteriormente i processi, gli agenti di ClickUp Autopilot automatizzano le azioni sulla base delle informazioni raccolte dalla tua area di lavoro, eliminando la necessità di interventi manuali.

Ad esempio, quando viene caricato il brief di una campagna, un agente può creare automaticamente attività, assegnare scadenze e trigger promemoria per i lanci imminenti.

Team del supporto per la collaborazione del team

ClickUp offre ai team uno spazio unificato per il monitoraggio della titolarità, delle tempistiche e dello stato delle attività. Che si tratti di gestire flussi di lavoro sequenziali nel marketing o flussi di lavoro basati su regole nell'approvvigionamento, tutto è trasparente.

Per rendere la collaborazione ancora più semplice, puoi utilizzare le visualizzazioni personalizzate di ClickUp per mostrare le informazioni nel formato più adatto a ciascun team. Dalle visualizzazioni Elenco e Bacheca a Calendario, Sequenza e Gantt, ogni team può concentrarsi su ciò che conta di più per loro, pur rimanendo allineato al quadro generale.

Pianifica, modifica e effettua il monitoraggio delle tempistiche delle attività con un'interfaccia visiva drag-and-drop per flussi di lavoro sequenziali utilizzando le viste personalizzate di ClickUp

Inoltre, la collaborazione tra i team diventa molto più semplice grazie a ClickUp Docs, che i team possono modificare insieme, e alle conversazioni in tempo reale o asincrone su ClickUp Chat.

Il risultato è un minor numero di riunioni di aggiornamento, una maggiore chiarezza nelle responsabilità e più tempo da dedicare al lavoro strategico. Inoltre, rende più facile la scalabilità: quando il tuo team crescerà, non sarà necessario reinventare i flussi di lavoro da zero.

Passaggio 5: Testare, monitorare e ottimizzare

Ciò che sembra solido sulla carta può facilmente fallire nella pratica.

Ecco perché l'ultimo passaggio nell'ottimizzazione del flusso di lavoro è uno dei più importanti: testalo, monitoralo e continua a perfezionarlo man mano che il tuo team lo utilizza.

Inizia eseguendo il flusso di lavoro in un contesto a basso rischio. Utilizza membri del team reali e attività reali, ma in un ambiente controllato. Questa fase pilota ti aiuterà a individuare problemi comuni come passaggi mancanti, istruzioni vaghe o ritardi nelle approvazioni che non emergono durante la fase di pianificazione.

Una volta che il flusso di lavoro è attivo, monitora le sue prestazioni nelle operazioni quotidiane. Tieni traccia delle metriche chiave utilizzando il tuo sistema di gestione del flusso di lavoro, come ad esempio:

Tassi di completamento delle attività

Tempo impiegato in ogni passaggio

Colli di bottiglia o approvazioni saltate

Numero di attività riaperte o riassegnate

💡Consiglio da esperto: mantieni una visione chiara dello stato del tuo team e individua le aree di miglioramento con i dashboard di ClickUp. Puoi riunire tutte le tue metriche chiave in un unico posto, dal completamento delle attività ai colli di bottiglia, in modo da sapere sempre dove concentrare la tua attenzione e come garantire che il lavoro proceda senza intoppi. Trasforma i dati in informazioni utili con i dashboard di ClickUp

Domande da porre:

Stiamo assegnando le persone giuste a ogni fase?

La sequenza dei passaggi è ancora rilevante?

È possibile snellire le attività ripetitive grazie all'automazione?

Esistono flussi di lavoro personalizzati che richiedono variazioni a seconda del team o del reparto?

Anche una piccola modifica, come cambiare i tempi di invio delle notifiche o ridurre i livelli di approvazione, può avere un impatto significativo sull'efficienza del flusso di lavoro.

Automazione del flusso di lavoro: cosa è possibile automatizzare?

Non tutte le attività richiedono l'intervento umano. Il vero potere dell'automazione del flusso di lavoro sta nell'identificare quali passaggi del processo possono essere eseguiti in modo affidabile in background.

Ecco alcuni esempi comuni di flussi di lavoro automatizzati che consentono di risparmiare tempo e ridurre gli errori: Automazione dei moduli : convertite i moduli inviati (ad es. richieste di ferie, richieste di assistenza) in attività strutturate con assegnatari e date di scadenza.

Assegnazione delle attività : assegna automaticamente le attività in base a trigger quali l'invio di moduli, le date di inizio dei progetti o il cambiamento delle priorità.

Aggiornamenti di stato : sposta le attività alla fase successiva (ad es. da "In revisione" a "Approvato") quando le liste di controllo sono completate o vengono aggiunti dei commenti.

Percorso di approvazione : invia documenti, progetti o preventivi al responsabile dell'approvazione corretto in base a regole predefinite, come il reparto o le soglie di costo.

Notifiche e promemoria : avvisa le parti interessate quando un'attività è in ritardo, una dipendenza è stata sbloccata o è richiesto un input.

Flussi di lavoro ricorrenti: genera automaticamente report settimanali, controlli mensili o passaggi di onboarding senza duplicazioni manuali.

Puoi anche automatizzare azioni più avanzate utilizzando flussi di lavoro basati su regole, in cui il flusso delle attività cambia a seconda degli input o delle selezioni.

Ad esempio, se un cliente seleziona "Urgente" in un modulo di richiesta, l'attività può essere automaticamente contrassegnata, classificata in base alla priorità e inviata direttamente a un membro senior del team.

La chiave è l'automazione sufficiente per eliminare gli attriti, ma non così tanta da perdere flessibilità. Concentrati sulle aree in cui la coerenza è fondamentale e ricorri ai passaggi manuali solo dove sono necessari giudizio o sfumature.

👀 Curiosità: i flussi di lavoro facevano parte del piano di allunaggio dell'Apollo 11, scritti a mano, contrassegnati da codici di colore e ricontrollati da 400 ingegneri.

Sfide comuni nella gestione del flusso di lavoro

Potresti pensare che il tuo flusso di lavoro sia perfetto, ma basta trascurare pochi passaggi critici. Ecco gli errori più comuni che i team commettono quando pianificano o riprogettano i flussi di lavoro:

Saltare la fase di documentazione e affidarsi a conoscenze informali porta a un'esecuzione incoerente e a problemi di inserimento quando cambiano i membri del team

L'automazione di un processo difettoso o poco chiaro senza prima semplificarlo ha come risultato un aumento delle inefficienze anziché un effettivo aumento della produttività

Una definizione inadeguata dei requisiti e la mancata inclusione di ogni passaggio e di tutte le parti interessate nel processo attuale possono portare alla creazione di un nuovo sistema che non risolve i problemi reali esistenti

Complicare eccessivamente i flussi di lavoro con troppi passaggi o dipendenze rende più difficile per i team portare a termine il lavoro o adattarsi durante i periodi di picco

La mancata assegnazione della titolarità in ogni fase porta a ruoli poco chiari, ritardi nei passaggi di consegne e ripetuti solleciti

Ignorare il feedback delle persone che utilizzano effettivamente il flusso di lavoro rallenta l'adozione e crea una discrepanza tra la progettazione dei processi e le esigenze reali

Progettare solo per lo "scenario ideale" , in cui tutto va come previsto, porta a un flusso di lavoro rigido che non è in grado di gestire eccezioni o deviazioni impreviste

La mancanza di una formazione adeguata o di documentazione relativa ai nuovi flussi di lavoro può causare frustrazione, inerzia o un utilizzo errato da parte dei team

Ignorare le esigenze di integrazione con strumenti aziendali fondamentali come ERP, CRM e altri software crea silos di dati, costringendo i team a ricorrere a processi manuali

ClickUp rende il tuo flusso di lavoro più fluido

Una gestione efficace del flusso di lavoro svolge un ruolo cruciale nel garantire il regolare svolgimento dei progetti e nell'evitare che i team si sentano costantemente in ritardo.

Flussi di lavoro inefficienti portano al mancato rispetto delle scadenze e alla duplicazione del lavoro. Tuttavia, mentre gli strumenti strutturati di project management promettono visibilità e responsabilità, molti sono troppo rigidi per essere scalabili.

ClickUp offre chiarezza e controllo adattandosi al processo del tuo team, non il contrario. È la soluzione flessibile per i team che hanno bisogno di muoversi rapidamente senza sacrificare la qualità.

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La gestione del flusso di lavoro è l'approccio strutturato volto a organizzare, coordinare e automatizzare una serie di attività per ottenere un risultato aziendale specifico. L'obiettivo principale è migliorare l'efficienza, ridurre gli errori e aumentare la produttività.

Una gestione efficace dei progetti e dei flussi di lavoro include in genere i seguenti elementi: Attività: sono i singoli passaggi o le singole attività all'interno di un flusso di lavoro. Processi: un insieme di attività correlate che, se completate in un ordine specifico, consentono di raggiungere un obiettivo aziendale. Persone/ruoli: gli individui o i team responsabili del completamento delle attività all'interno di un flusso di lavoro. Regole/logica: le condizioni predefinite che determinano il percorso del flusso di lavoro. Automazione: Molti sistemi di gestione del flusso di lavoro utilizzano la tecnologia per automatizzare attività ripetitive, come l'invio di notifiche, l'inoltro di documenti e l'aggiornamento dei record

Queste pratiche costituiscono le basi essenziali per qualsiasi iniziativa di flusso di lavoro di successo: Inizia con obiettivi chiari Coinvolgi le persone che svolgono il lavoro Stabilisci chiaramente la titolarità e i ruoli Documenta tutto per garantire coerenza, formazione e miglioramenti futuri Elimina le attività ridondanti e i passaggi superflui Identifica le attività manuali, ripetitive e basate su regole e automatizzale Standardizza i processi, ma prevedi un piano per le eccezioni