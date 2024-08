Come impostare obiettivi a cascata per il vostro team nel 2024

Non è un segreto che l'impostazione degli obiettivi sia legata all'esito positivo. L'INC ha scoperto che le persone sono il 42% in più di probabilità di raggiungere gli obiettivi scritti. Inoltre, i dipendenti che hanno obiettivi chiari sono 3.6 volte più probabile di dedicarsi alla propria azienda.

Ma la realtà è che molte aziende non cancellano le priorità. Uno studio della Harvard Business Review ha rilevato che l'84% del personale di una società di servizi professionali non aveva ben chiare le priorità dell'organizzazione. Inoltre, solo il 55% dei manager era in grado di indicare uno dei cinque obiettivi principali dell'azienda.

Da fare: perché così tante aziende hanno problemi nell'impostazione degli obiettivi? Il processo può essere impegnativo e va oltre la semplice dichiarazione di obiettivi generici. Gli obiettivi efficaci devono essere misurabili e mirati agli oggetti dell'azienda.

È qui che gli obiettivi a cascata possono aiutare. 👀

Qui parleremo di cosa sono gli obiettivi a cascata e identificheremo i vantaggi del loro utilizzo per la vostra azienda. Poi vi mostreremo come implementare gli obiettivi a cascata per aiutare tutti i membri del team a contribuire agli oggetti.

Che cosa sono gli obiettivi a cascata?

Gli obiettivi a cascata sono un quadro strutturato di oggetti. Si parte da obiettivi organizzativi più ampi e li si suddivide in traguardi più piccoli per team e individui. L'idea è che tutti debbano lavorare per raggiungere l'obiettivo principale dell'azienda, svolgendo attività e progetti che vi contribuiscono.

Il processo inizia con la creazione da parte degli stakeholder di un oggetto generale per l'azienda. Successivamente, vengono stabiliti obiettivi e attività per i gestori del progetto e i team per raggiungere l'obiettivo principale. Il processo continua con un effetto a cascata per ogni membro del team e per ogni individuo dell'azienda. ✨

L'obiettivo è quello di partire da un obiettivo principale e lavorare a ritroso per creare un'immagine di qualità progetti e attività per ogni team che avvicinano l'azienda all'oggetto. Ogni obiettivo a cascata deve essere chiaro e misurabile. Devono inoltre essere adattati alle capacità di ciascun membro del team.

Tipi di obiettivi a cascata

All'interno di questo quadro più ampio di obiettivi vi sono diversi tipi di obiettivi a cascata. Ognuno di essi offre un approccio o una tecnica diversa per raggiungere l'obiettivo principale. 🏆

I tipi di obiettivi a cascata includono:

Obiettivi SMART: SMART è specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo. Questi obiettivi sono progettati per essere realistici e realizzabili

SMART è specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo. Questi obiettivi sono progettati per essere realistici e realizzabili Obiettivi e risultati chiave (OKR): Gli OKR prendono un obiettivo generale e lo collegano a risultati e attività chiave che sono concepiti come passaggi per la riunione dell'obiettivo principale

Gli OKR prendono un obiettivo generale e lo collegano a risultati e attività chiave che sono concepiti come passaggi per la riunione dell'obiettivo principale Obiettivi audaci e grandiosi (BHAG): Un obiettivo a lungo termine che mira a stimolare l'entusiasmo stabilendo un'alta barra per l'esito positivo che è spesso audace, rischiosa e alta

Utilizzate il programma ClickUp Obiettivi SMART Modello per strutturare e razionalizzare i vostri strategie di impostazione degli obiettivi in un sistema gestibile

Esempi di Obiettivi a cascata

Prendiamo un'agenzia di viaggi come esempio di obiettivi SMART a cascata. L'oggetto principale dell'azienda per il trimestre potrebbe essere la vendita di 5.400 pacchetti vacanza. Ogni attività e obiettivo di ciascun team deve essere orientato a raggiungere questo obiettivo. Il team commerciale potrebbe quindi impostare l'obiettivo di coinvolgere 1.300 nuovi client. Il team marketing potrebbe puntare a inviare 40 campagne di email marketing.

All'interno del team commerciale, il responsabile delle vendite può fissare obiettivi di conversione per ogni rappresentante, come 150 nuovi client per individuo. Per quanto riguarda il marketing, il manager potrebbe suddividere il lavoro in obiettivi basati sull'aumento delle conversioni sui social media o sulla creazione di un certo numero di campagne pubblicitarie.

ClickUp OKR dashboard personalizza le visualizzazioni per progetti interfunzionali, aumenta l'efficienza grazie alle Automazioni e standardizza le best practice per un esito positivo scalabile

Vediamo ora un esempio di obiettivi a cascata utilizzando gli OKR. Supponiamo che il titolare di una concessionaria di barche imposti l'obiettivo principale di diventare il più grande venditore di barche della regione.

I risultati chiave per questo oggetto potrebbero essere i seguenti:

Risultato chiave #1: Gestire il 55% di tutte le vendite commerciali regionali di imbarcazioni

Gestire il 55% di tutte le vendite commerciali regionali di imbarcazioni Risultato chiave #2: Aumentare il branding e la visibilità del 35%

Aumentare il branding e la visibilità del 35% Risultato chiave #3: Implementazione di un CRM per gestire tutti i contatti con i clienti

Come si può notare, questi risultati chiave interessano diversi reparti, compresi quelli commerciali e di marketing. Da qui, i gestori del team possono prendere uno di questi risultati chiave come oggetto principale del team. Poi, lo suddivideranno ulteriormente in risultati chiave per raggiungere quell'oggetto.

Ad esempio, il team commerciale potrebbe avere come oggetto principale il 55% di tutte le vendite di barche a livello regionale e i risultati chiave potrebbero includere l'assunzione di tre nuovi rappresentanti commerciali e l'aumento del numero di vendite di barche del 40% rispetto all'anno precedente. I risultati chiave del team marketing potrebbero includere l'assunzione di un consulente per costruire un CRM e l'esecuzione di 10 campagne pubblicitarie o iniziative di email marketing.

Benefici dell'impostazione obiettivi a cascata

I vantaggi di una strategia di approccio top-down l'approccio top-down all'impostazione degli obiettivi comporta una maggiore dedizione da parte dei dipendenti, un lavoro mirato e una migliore collaborazione. Dal livello dirigenziale fino ai dipendenti di prima categoria, tutti sono legati a un unico obiettivo e il loro lavoro è pianificato per raggiungere gli obiettivi principali e gli obiettivi personali dei dipendenti.

Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'impostazione degli obiettivi a cascata. 💪

Migliore gestione delle prestazioni

Gli obiettivi a cascata facilitano il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni in tutta l'organizzazione. Con obiettivi su misura obiettivi di progetto personalizzati per ogni membro del team, è facile valutare il livello di rendimento di ciascun collaboratore.

Poiché gli obiettivi a cascata sono tipicamente misurabili, è possibile utilizzare le metriche per vedere quanto un team o una persona sono vicini al loro obiettivo, dove i progetti sono rimasti indietro o evidenziare qualcosa che ha funzionato bene.

Maggiore coinvolgimento dei dipendenti

I dipendenti lavorano meglio quando hanno obiettivi che contribuiscono direttamente all'esito positivo dell'organizzazione. Ciò significa che saranno più propensi ad accettare nuovi progetti, a generare idee creative e a concentrarsi su lavori importanti. Saranno motivati ad automatizzare i lavori più impegnativi e a dedicare il loro tempo ad attività più importanti.

Visualizzare e gestire rapidamente le Automazioni attive e inattive negli Spazi con gli aggiornamenti e le descrizioni dell'utente

Miglioramento della strategia e allineamento degli obiettivi

Molte aziende soffrono di problemi di disallineamento, soprattutto quando più dipartimenti sono coinvolti nello stesso progetto. L'impostazione di grandi obiettivi aziendali e la suddivisione del lavoro di ciascun reparto per raggiungere tali obiettivi rende più facile l'allineamento e semplifica la gestione del lavoro la gestione dei processi aziendali . 📈

Quando si decide di ridimensionare l'azienda o un progetto, è facile che i nuovi dipendenti vengano isolati. Pensate all'obiettivo principale dell'azienda e al contributo che la nuova persona può dare per portare il team al traguardo.

Flussi di lavoro semplificati e attività mirate

Con la cascata di obiettivi, è più facile per i manager creare flussi di lavoro e assegnare attività a livello aziendale e individuale. Tenendo presente un obiettivo generale, è possibile suddividere le attività in passaggi gestibili a ogni livello dell'organizzazione. ✍️

Migliorate la chiarezza dei vostri progetti con tipi di attività personalizzabili e migliorate l'organizzazione delle vostre attività di project management

Potete anche creare priorità e dipendenze per guidare il lavoro, che si tratti di obiettivi del team o individuali. Evidenziate le attività con l'impatto più alto e il lavoro richiesto più basso da affrontare per prime. Poi, identificate le aree che richiedono un'altra attività prima di iniziare il lavoro. Con gli obiettivi a cascata come guida, è possibile creare elenchi di attività giornaliere per gestire il monitoraggio del progetto verso l'esito positivo.

Questi obiettivi eliminano anche la ridondanza, soprattutto per i team di grandi dimensioni. Inoltre, evitano la competizione tra gli oggetti e mantengono tutti concentrati sul lavoro.

Maggiore trasparenza e responsabilità

Se tutti lavorano per gli obiettivi aziendali, gli obiettivi a cascata aggiungono una componente di responsabilità. Ogni persona sa di quale lavoro è responsabile e quale contributo ci si aspetta che dia. Ciò aumenta la trasparenza e consente ai dipendenti di assumere la titolarità dei progetti durante il processo di impostazione degli obiettivi.

Come implementare obiettivi a cascata

L'implementazione degli obiettivi a cascata è continua e deve essere rivista nel corso dell'anno. È anche una buona idea ottenere il consenso dei dipendenti e lasciare che abbiano voce in capitolo sugli obiettivi individuali e di team. In questo modo, si sentiranno più connessi al lavoro e avranno una maggiore titolarità sul progetto. Ecco come implementare gli obiettivi a cascata con un semplice processo in cinque passaggi. ✅

1. Rivedere la missione dell'azienda e fissare obiettivi a lungo termine

Prima di pensare all'impostazione degli obiettivi, è importante considerare la missione dell'azienda, che potrebbe essere poco chiara per i dipendenti delle aziende più grandi. La missione e i valori devono sempre guidare il vostro lavoro. Sono il motore del vostro scopo e il motivo per cui fate impresa.

Comprendendo la missione e i valori della vostra azienda, potete creare obiettivi raggiungibili che la facciano progredire. Inoltre, la comprensione della missione da parte dei dipendenti li rende migliori nel loro lavoro e più in sintonia con le esigenze dell'azienda. 🧐

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere in modo più efficace gli oggetti con sequenze definite e traguardi quantificabili

Una volta conosciuta la vostra missione, utilizzate uno strumento come Obiettivi di ClickUp per impostare traguardi misurabili. Questo software per la definizione degli obiettivi semplifica la determinazione, l'assegnazione, la gestione e il monitoraggio degli stessi. Utilizzatelo per impostare e monitorare lo stato degli obiettivi SMART, dei KPI e degli OKR.

Iniziate creando un obiettivo principale per l'azienda e per tutti i reparti o team. Poi, lavorate su ogni team e individuo per creare obiettivi raggiungibili che contribuiscano agli obiettivi principali dell'azienda. Organizzate riunioni con i membri del team per dare loro un contributo agli obiettivi specifici e al lavoro che ritengono di maggiore impatto.

Organizzate gli obiettivi aziendali in cartelle per vedere gli obiettivi di livello superiore o gli obiettivi individuali di ogni membro del team. La funzionalità/funzione di monitoraggio dello stato aggiunge un grafico in percentuale per mostrare quante attività sono state completate per raggiungere l'obiettivo.

2. Stabilire obiettivi a breve termine a cadenza trimestrale

Gli obiettivi a cascata efficaci sono un mix di obiettivi a breve termine e a lungo termine . Una volta mappati i principali obiettivi annuali per ogni individuo, suddivideteli in traguardi trimestrali. 🛠️

Utilizzate uno strumento come I modelli di impostazione degli obiettivi di ClickUp per rendere questa attività più semplice e veloce. Con diverse opzioni tra cui scegliere, è possibile impostare obiettivi SMART, OKR, balanced scorecard o obiettivi di carriera in metà tempo.

Il modello OKR di ClickUp offre al team esecutivo un'unica fonte di verità per il monitoraggio dello stato in tempo reale

È possibile pianificare obiettivi per l'intero anno suddivisi in trimestri, ma rivederli spesso. L'ideale sarebbe riunirsi alla fine del trimestre per esaminare il lavoro completato e fissare i traguardi per il trimestre successivo, in modo da rimanere in linea con gli obiettivi aziendali più ampi.

Differenziare tra obiettivi e finalità -Gli obiettivi sono i traguardi principali, mentre gli oggetti aiutano i dipendenti a capire come raggiungere il traguardo. Ognuno di essi ha un ruolo chiave nel dare la giusta priorità al lavoro di ogni trimestre.

3. Impostazione di obiettivi individuali e di team

Ripetete questo processo di impostazione degli obiettivi per ogni membro del team e della squadra. Assicuratevi che abbiano voce in capitolo nel processo decisionale per la scelta di obiettivi e traguardi. Ricordate che tutti i progetti e le attività devono essere collegati all'obiettivo aziendale principale e ai traguardi trimestrali.

Utilizzare Priorità di ClickUp per creare flussi di lavoro che suddividono il lavoro in base all'importanza. Aggiungete campi personalizzati per i lavori che hanno il massimo impatto e il minimo lavoro richiesto. Utilizzate il codice colore per identificare facilmente le attività facili da completare e quelle che avranno un effetto maggiore.

Impostare rapidamente la Priorità delle attività all'interno di un'attività per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo Dipendenze di ClickUp permettono di identificare facilmente il lavoro bloccato da un'altra attività. In questo modo, team interfunzionali possono vedere rapidamente il lavoro da fare per evitare ritardi nel flusso di lavoro per il resto dell'azienda.

4. Controllo incrociato degli obiettivi lavorando dal bottom up

Una volta fissati gli obiettivi per ogni individuo, team e azienda, è necessario verificare che tutto sia in linea con il piano strategico. Lavorate dal basso verso l'alto, esaminando tutti gli obiettivi personali, di team e aziendali obiettivi del project management ai livelli più alti dell'azienda.

Prendete nota degli obiettivi che non sono in linea con la strategia aziendale o delle aree da migliorare. Sottoponete il piano degli obiettivi alla direzione e ai principali stakeholder per garantire una revisione adeguata.

5. Programmare controlli e revisioni delle prestazioni

Come per la maggior parte dei progetti, non si può semplicemente implementare e dimenticare. Le revisioni sono la chiave per rimanere al passo con gli obiettivi strategici e adattarsi se necessario. Utilizzare La visualizzazione del Calendario di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento e programmare controlli regolari. 💼

Gestite i progetti e programmate le attività attraverso la flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione

I check-in non sono solo un momento per rivedere gli obiettivi di performance, ma anche una grande opportunità per ottenere feedback e migliorare la fidelizzazione dei dipendenti. Pianificate una mezz'ora o un'ora per rivedere gli obiettivi individuali e ottenere informazioni sul campo.

Durante le riunioni, rivedete gli obiettivi generali dell'azienda, obiettivi della leadership e lo stato personale. Decidere se è necessario fissare nuovi obiettivi per raggiungere traguardi più elevati o adeguarsi ai cambiamenti del mercato. Adattare obiettivi e programmi in base al feedback dei dipendenti e offrire supporto quando necessario.

Impostate gli obiettivi e raggiungeteli più velocemente con ClickUp

Sia che si tratti di impostare obiettivi personali per raggiungere i propri sogni o di la gestione del team se il team lavora per una missione aziendale più grande, gli obiettivi a cascata possono aiutarvi a stabilire le priorità e a raggiungere i vostri obiettivi. Con la guida in cinque passaggi di cui sopra, potrete impostare obiettivi raggiungibili e misurabili per ogni fase del processo. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e iniziate a costruire team più efficaci e motivati. Con la funzionalità Obiettivi, la creazione di traguardi per l'azienda e per ogni dipendente è facile. Inoltre, i flussi di lavoro integrati, la gestione delle attività e la reportistica vi tengono informati sullo stato di avanzamento, in modo che possiate raggiungere gli obiettivi più velocemente.