10 modelli gratuiti di flussi di lavoro per prompt IA

Oggi molti team si affidano agli strumenti di IA. Tuttavia, in assenza di prompt standardizzati, segnalano risultati estremamente incostanti che richiedono un notevole lavoro di rielaborazione.

Il rapporto "State of IA" di Deloitte conferma questa tendenza: il 37% delle organizzazioni utilizza ancora l'IA a un livello superficiale, con cambiamenti minimi o nulli nei processi.

Questo articolo spiega cosa sono effettivamente i modelli di flusso di lavoro per i prompt IA e perché rappresentano l'anello mancante tra il tuo team e un output IA affidabile. Ti guida inoltre attraverso 10 opzioni pronte all'uso che coprono contenuti, project management, ingegneria, risorse umane, finanza e altro ancora.

Che cos'è un modello di flusso di lavoro per prompt IA?

Un modello di flusso di lavoro per prompt IA è un documento riutilizzabile che abbina una struttura di prompt collaudata ai passaggi del flusso di lavoro che la circondano. Include segnaposto per elementi quali ruolo, contesto, vincoli e formato di output, in modo da non dover scrivere i prompt da zero ogni volta che è necessario ottenere un output dall'IA.

Senza standardizzazione, abbiamo visto team in cui la stessa richiesta — "scrivi un'email di aggiornamento sul progetto" — produceva risultati che si trovavano nell'intervallo tra 50 e 500 parole, con toni e livelli di dettaglio estremamente diversi. Nessuno sa quali prompt funzionino davvero.

Un buon modello di flusso di lavoro per prompt IA riunisce tre elementi:

Lo scheletro del prompt: un formato strutturato con spazi vuoti chiari per variabili quali pubblico, tono e tipo di risultato finale

Il contesto del flusso di lavoro: cosa attiva il prompt, chi revisiona l'output e dove viene indirizzato il risultato

Nota sulle iterazioni: cosa è cambiato e perché, in modo che il modello migliori nel tempo

🎥 Prima di addentrarsi nei modelli di flusso di lavoro, è utile comprendere i fondamenti per porre domande all'IA in modo efficace. Questo video illustra le tecniche essenziali per ottenere risposte migliori dagli strumenti di IA:

📚 Leggi anche: Modelli PromptOps di ClickUp per i flussi di lavoro IA

Perché i modelli di prompt IA fanno risparmiare tempo ai team

Oggi tutti i team utilizzano l'IA sul posto di lavoro. Tuttavia, la maggior parte salta il passaggio in cui si concorda su come utilizzarla: McKinsey ha rilevato che meno di un terzo delle organizzazioni segue le corrette pratiche di adozione e scalabilità della IA generativa.

L'utilizzo dei modelli di prompt IA offre numerosi vantaggi:

Qualità dei risultati coerente: quando tutti utilizzano lo stesso schema di prompt, un nuovo assunto produce bozze dello stesso livello di un membro senior del team

Modifiche più rapide: i segnaposto chiari consentono di modificare il pubblico, il tono o il risultato finale in pochi secondi, invece di dover riscrivere tutto da zero

Conoscenza che dura nel tempo: i prompt efficaci sono preziosi. I modelli trasformano la formula segreta di una persona in una risorsa condivisa che sopravvive al turnover

Meno passaggi da uno strumento all'altro: quando i modelli di prompt risiedono nello stesso spazio di lavoro in cui gestisci progetti e attività, elimini l'attrito causato dal passaggio da un'app all'altra

📮ClickUp Insight: La metà dei nostri intervistati ha difficoltà nell'adozione dell'IA; il 23% semplicemente non sa da dove iniziare, mentre il 27% ha bisogno di più formazione per fare attività avanzate. ClickUp risolve questo problema con un'interfaccia di chat familiare che sembra proprio di chattare. I team possono iniziare subito con domande e richieste semplici, per poi scoprire in modo naturale funzionalità di automazione e flussi di lavoro più potenti man mano che procedono, senza quella curva di apprendimento intimidatoria che frena così tante persone.

📮ClickUp Insight: La metà dei nostri intervistati ha difficoltà nell'adozione dell'IA; il 23% semplicemente non sa da dove iniziare, mentre il 27% ha bisogno di più formazione per fare attività avanzate. ClickUp risolve questo problema con un'interfaccia di chat familiare che sembra proprio di chattare. I team possono iniziare subito con domande e richieste semplici, per poi scoprire in modo naturale funzionalità di automazione e flussi di lavoro più potenti man mano che procedono, senza quella curva di apprendimento intimidatoria che frena così tante persone.

I 10 migliori modelli di flusso di lavoro per prompt IA

Alcuni di questi modelli sono pensati per ClickUp, altri per ChatGPT o Copilot, mentre uno organizza i prompt utilizzando gli Elenchi di Microsoft. Scegli quello più adatto al tuo stack. 👀

1. Prompt e guida IA per i post del blog di ClickUp

Scarica il modello gratis Standardizza le fasi di scrittura dei blog con il modello "AI Prompt and Guide for Blog Posts" di ClickUp

Questo modello di prompt e guida IA per i post del blog di ClickUp offre ai team di contenuti un flusso di lavoro ripetibile per schemi, bozze e brief dei blog.

👀 Esempio di prompt: “Sei un content strategist senior. Scrivi una bozza di post per un blog di 1.200 parole su [ARGOMENTO] rivolto a [PUBBLICO]. Usa un tono colloquiale. Includi un titolo H1, cinque sezioni H2 e un CTA conclusivo che inviti a [AZIONE]. Dai priorità ai consigli pratici rispetto alla teoria. ”

Perché questo modello ti piacerà:

I campi precompilati per argomento, pubblico, tono, parole chiave SEO e CTA eliminano le congetture relative ai prompt

Collegati alle attività di ClickUp , in modo che ogni post venga monitorato mentre passa attraverso le fasi di bozza, revisione e pubblicazione

Incorporano i fondamenti dell'ingegneria dei prompt , come l'assegnazione dei ruoli e i vincoli di output, in modo che le prime bozze siano utilizzabili e non generiche

🀢 Ideale per: team di content marketing con un calendario di pubblicazione ricorrente.

2. Prompt ChatGPT per il project management

Scarica il modello gratis Il modello ChatGPT Prompts for Project Management ti aiuta a diventare più efficiente e a gestire i progetti come un professionista

Il modello ChatGPT Prompts for Project Management di ClickUp offre prompt ChatGPT predefiniti per la redazione di brief di progetto, la riepilogazione degli aggiornamenti di stato, la creazione di registri dei rischi e la suddivisione degli epic in attività. Ogni prompt include spazi vuoti per il nome del progetto, la tempistica, le dimensioni del team e i risultati attesi.

👀 Esempio di prompt: “Assumi il ruolo di project manager. Riepiloga il seguente aggiornamento di progetto in tre punti chiave per un pubblico di dirigenti. Evidenzia: (1) lo stato rispetto alle attività cardine, (2) il rischio principale, (3) la priorità della prossima settimana. Aggiornamento del progetto: [INCOLLA AGGIORNAMENTO]. ”

I campi strutturati ti costringono a fornire all'IA il contesto di cui ha bisogno, il che significa che il primo risultato è utilizzabile anziché vagamente generico. E se vuoi saltare completamente il passaggio di copia-incolla, ClickUp Brain può generare riepiloghi/riassunti e suddivisioni delle attività direttamente dai dati delle attività esistenti.

Perché questo modello ti piacerà:

Copre l'intero ciclo di vita della gestione dei progetti: brief, aggiornamenti, registri dei rischi e suddivisione degli epic

Gli spazi vuoti per i dettagli specifici del progetto riducono il numero di cicli di modifica dei prompt

I prompt sono strutturati per ottenere risultati pronti per i dirigenti, non paragrafi sconnessi

Si integra perfettamente con ClickUp Brain se desideri estrarre automaticamente i dati delle attività

🚀 Ideale per: Project manager e team lead che utilizzano ChatGPT insieme al proprio strumento di project management

🚀 Ideale per: Project manager e team lead che utilizzano ChatGPT insieme al proprio strumento di project management

💡 Suggerimento da esperto: Elimina completamente gli spazi vuoti con ClickUp Brain. Ogni modello in questo elenco presenta [SPAZI VUOTI] da compilare manualmente: nome del progetto, pubblico, Sequenza e risultati attesi. Funziona, ma è lento e sei tu a dover raccogliere il contesto. ClickUp Brain conosce già i nomi delle attività, gli assegnatari, le date di scadenza, le descrizioni e i dati provenienti dalle app collegate. Invece di incollare il contesto in un prompt, Brain lo estrae direttamente dal tuo spazio di lavoro. Un prompt per l'aggiornamento dello stato che richiede cinque minuti di copia-incolla in ChatGPT richiede pochi secondi in ClickUp perché il contesto è già presente. Ottieni risposte in tutta l'area di lavoro in pochi secondi con l'IA contestuale di ClickUp Brain

3. Prompt ChatGPT per la gestione dei prodotti

Scarica il modello gratis Utilizza il modello ChatGPT Prompts for Product Management per automatizzare le attività e padroneggiare ogni aspetto del tuo lavoro

Il modello ChatGPT Prompts for Product Management di ClickUp copre PRD ( documenti sui requisiti di prodotto ), bozze di user story, temi relativi al feedback dei clienti e note di rilascio. I prompt sono organizzati in base alla fase del ciclo di vita del prodotto, così non dovrai scorrere un elenco piatto per trovare quello giusto.

Ogni prompt include il contesto del ruolo, e il formato della user story "In qualità di... desidero... in modo che..." è già uno standard per i prompt IA destinati ai product manager. Incorporarlo nel modello significa che l'output viene fornito in una struttura già utilizzata dal tuo team, senza necessità di riformattazione.

👀 Esempio di prompt: “Sei un product manager. Redigi cinque user story nel formato ‘In qualità di [tipo di utente], desidero [azione] in modo che [risultato]’ per una funzionalità/funzione che [DESCRIZIONE DELLA FUNZIONALITÀ]. Assegna una priorità in base all’impatto stimato sugli utenti.”

Perché questo modello ti piacerà:

I promoti mappano le fasi reali del prodotto: scoperta, definizione, sviluppo e lancio

L'output delle user story segue il formato standard del settore fin da subito

Include prompt per sintetizzare i temi del feedback dei clienti, non solo per scrivere documenti

Il contesto del ruolo in ogni prompt impedisce all'IA di fornire risposte generiche e superficiali

🀚 Ideale per: Product manager e team di product operations che gestiscono backlog e roadmap.

🀚 Ideale per: Product manager e team di product operations che gestiscono backlog e roadmap.

🚀 Questi prompt IA aiutano i PM a pensare meglio, agire più rapidamente ed evitare di ripartire da zero ogni volta.

4. Prompt ChatGPT per l'ingegneria

Scarica il modello gratis Utilizza il modello ChatGPT Prompts for Engineering per sfruttare i vantaggi di ChatGPT nel tuo lavoro

Il modello ChatGPT Prompts for Engineering di ClickUp include liste di controllo per la revisione del codice, documentazione tecnica, modelli per la segnalazione di bug e registrazioni delle decisioni relative all'architettura. Ogni prompt include spazi vuoti per il linguaggio, il framework e il livello tecnico del pubblico, in modo che l'output corrisponda al tuo stack effettivo.

Il vincolo di output numerato in prompt come quello riportato di seguito impone un feedback scansionabile e utilizzabile, anziché un muro di testo. Questa è la differenza tra un output dell'IA che si utilizza effettivamente e uno che si sfoglia e si chiude.

👀 Esempio di prompt: “Esamina il seguente frammento di codice per [LINGUAGGIO]. Identifica: (1) potenziali bug, (2) problemi di prestazioni, (3) miglioramenti alla leggibilità. Spiega ogni risultato in una frase. Codice: [INCOLLA CODICE]. ”

Perché questo modello ti piacerà:

I prompt coprono l'intero flusso di lavoro di ingegneria: revisione del codice, documenti, segnalazioni di bug e ADR

I campi vuoti relativi alla lingua e al framework mantengono i risultati pertinenti al tuo stack

I vincoli relativi agli output numerici rendono il feedback dell'IA facile da esaminare e su cui agire

Le impostazioni a livello di pubblico consentono di generare documenti per ingegneri o stakeholder non tecnici

🀏 Ideale per: Ingegneri software, responsabili tecnici e team DevOps.

💡 Suggerimento da esperto: Inserisci prompt da qualsiasi luogo (anche con la voce) con ClickUp Brain MAX . I modelli di prompt sono utili solo se puoi accedervi quando ti viene l'ispirazione, non solo quando ti capita di avere aperta la scheda giusta del browser. Brain MAX è un assistente AI desktop che risiede nella barra di accesso rapido e si avvia con un singolo tasto di scelta rapida. Usalo per eseguire prompt, effettuare ricerche su ClickUp e nelle app collegate come Google Drive, GitHub e SharePoint, e ottenere risposte senza dover cambiare finestra. E se digitare un prompt dettagliato ti sembra un lavoro di routine, la funzione Talk to Text di Brain MAX ti permette di dettare i prompt in modo naturale. Basta parlare come se stessi spiegando l'attività a un collega e l'IA si occuperà del resto.

5. Prompt ChatGPT per le risorse umane

Scarica il modello gratis Modello di prompt ChatGPT per le risorse umane di ClickUp

Questo modello di prompt ChatGPT per le risorse umane di ClickUp gestisce i processi fondamentali delle risorse umane come le descrizioni delle mansioni, i banchi di domande per i colloqui, le liste di controllo di inserimento e i riassunti dei sondaggi tra i dipendenti. Include linee guida come "Utilizza un linguaggio neutro dal punto di vista del genere" e "Evita requisiti che non siano strettamente necessari per il ruolo".

Le istruzioni "bias-guardrail" aiutano a superare le sfide comuni dell'IA impedendole di ricorrere per impostazione predefinita a modelli linguistici esclusivi, cosa che senza di esse accade più spesso di quanto si possa pensare.

👀 Esempio di prompt: “Scrivi una descrizione del lavoro per un [TITOLO DEL RUOLO] presso un'azienda [DIMENSIONE AZIENDA] del [SETTORE]. Includi: riepilogo del ruolo, cinque responsabilità chiave, qualifiche richieste e qualifiche preferenziali. Usa un linguaggio neutro dal punto di vista del genere in tutto il testo.”

Perché questo modello ti piacerà:

Copre l'intero ciclo delle operazioni relative al personale: assunzioni, inserimento, coinvolgimento e uscita dall'azienda

I meccanismi di prevenzione dei pregiudizi sono integrati nei prompt per impostazione predefinita

I prompt per le domande di colloquio sono strutturati in base alle competenze, non solo al ruolo

I promoti di riepilogo dei sondaggi ti aiutano a sintetizzare rapidamente il feedback dei dipendenti in temi

🚀 Ideale per: responsabili delle risorse umane, reclutatori e team People Ops.

6. Prompt ChatGPT per la finanza

Scarica il modello gratis Prompt ChatGPT per la finanza

Il modello ChatGPT Prompts for Finance di ClickUp gestisce le spiegazioni delle variazioni di budget, i riassunti narrativi per i dirigenti, le regole di classificazione delle spese e le matrici di confronto dei fornitori. Ciascuno include campi da compilare per il periodo di riferimento, la valuta e il livello gerarchico del pubblico.

Le istruzioni di output paragrafo per paragrafo contenute in prompt come quello riportato di seguito rispecchiano il formato di gestione finanziaria del progetto che i team già presentano alla dirigenza. Invece di rielaborare un blocco di testo generato dall'IA per renderlo presentabile, si ottiene una narrazione strutturata che può essere inserita direttamente in una presentazione.

👀 Esempio di prompt: “Riassumi i seguenti dati di bilancio trimestrale in una sintesi esecutiva di tre paragrafi. Paragrafo 1: andamento complessivo rispetto al piano. Paragrafo 2: i tre principali fattori di variazione. Paragrafo 3: azioni raccomandate. Dati: [INCOLLA DATI]. ”

Perché questo modello ti piacerà:

I prompt sono strutturati per un pubblico dirigenziale, non per semplici scarichi di dati grezzi

I campi vuoti per la reportistica sul periodo di riferimento, la valuta e l'anzianità rendono i risultati pronti per la presentazione

I prompt per il confronto tra fornitori generano matrici a confronto, non testi descrittivi

I prompt di spiegazione della varianza ti aiutano a descrivere il "perché" che sta dietro ai numeri

🀗 Ideale per: Analisti finanziari, controller e team di FP&A.

💟 Bonus: Trasforma il tuo prompt migliore in un Super Agente sempre attivo! Una volta trovato un prompt che funziona, come un riepilogo settimanale dello stato o una lista di controllo per la classificazione dei bug, smetti di eseguirlo manualmente. Crea invece un Super Agent di ClickUp basato su di esso. I Super Agent sono colleghi basati sull'IA che risiedono all'interno di ClickUp con il contesto completo dell'area di lavoro. Possono eseguire flussi di lavoro in più fasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, triggerati da cambiamenti dello stato delle attività, pianificazioni o una semplice @menzione. Sei tu a controllare a quali strumenti e origini dati possono accedere, chi può triggerarli e quali limiti di sicurezza devono rispettare. È la differenza tra un prompt che ti ricordi di usare e un processo autonomo che non dimentica mai. Ulteriori informazioni sui Super Agenti qui 👇

7. Prompt di ChatGPT per la scrittura

Scarica il modello gratis Modello ClickUp per prompt ChatGPT per la scrittura

Il modello ChatGPT Prompts for Writing di ClickUp va oltre la semplice creazione di contenuti per coprire email, testi per i social, promemoria interni e testi di proposte. Include un modello di "imitazione dello stile" in cui è possibile incollare un campione della voce del proprio marchio e chiedere all'IA di riprodurla.

L'imitazione dello stile è il trucco più sottovalutato per costruire la riconoscibilità del marchio con l'IA. Invece di descrivere il tuo tono in termini astratti come "professionale ma amichevole", mostri all'IA come si presenta. Il risultato è più in linea con il marchio fin dalla prima bozza.

👀 Esempio di prompt: “Scrivi un [FORMATO: email / post su LinkedIn / promemoria interno] su [ARGOMENTO] per [PUBBLICA]. Tono: [TONO]. Lunghezza: [NUMERO DI PAROLE]. Adatta lo stile di scrittura a questo campione: [INCOLLA ESEMPIO]. ”

Perché questo modello ti piacerà:

Copre tutti i formati di lavoro più comuni: email, post sui social, promemoria e proposte

I prompt che imitano lo stile ti consentono di ottenere risultati in linea con il brand senza lunghe descrizioni del tono

I campi relativi al formato, al pubblico e al numero di parole garantiscono risultati concisi e mirati

Adatto a qualsiasi team che si occupi di scrittura, non solo al marketing

🚀 Ideale per: team di marketing, professionisti della comunicazione e chiunque scriva per lavoro.

8. Prompt Gemini di ClickUp

Scarica il modello gratis Ottieni il massimo da Gemini con Gemini Prompts di ClickUp

Il modello Gemini Prompts di ClickUp è un documento ClickUp pronto all'uso che contiene 600 prompt predefiniti per Google Gemini, organizzati per funzione aziendale.

Che tu abbia bisogno di aiuto per i testi di marketing, l'analisi dei dati, la pianificazione dei progetti o la comunicazione con i clienti, c'è un prompt che puoi utilizzare immediatamente invece di scriverne uno da zero.

Inoltre, poiché risiedono in un documento ClickUp, il tuo team può effettuare modifiche collaborative, aggiungere note e sviluppare i prompt più adatti ai tuoi flussi di lavoro.

👀 Esempio di prompt: “Analizza i seguenti dati relativi al feedback dei clienti e identifica i cinque temi ricorrenti principali. Per ciascun tema, fornisci un riepilogo di una frase e effettua una valutazione del suo sentiment come positivo, neutro o negativo. Dati: [INCOLLA FEEDBACK]. ”

Perché questo modello ti piacerà:

600 prompt relativi a diverse funzioni aziendali, così non dovrai mai partire da una pagina bianca

Forniti come documenti ClickUp, sono facili da condividere, modificare e personalizzare con il tuo team

Prompt intuitivi e pronti all'uso; non è richiesta alcuna esperienza di ingegneria dei prompt

Si integra perfettamente con ClickUp Brain, che ti dà accesso a diversi modelli di IA (tra cui Gemini) in un unico spazio di lavoro

🚀 Ideale per: I team che utilizzano Google Gemini e desiderano una libreria di prompt ampia e organizzata che possano personalizzare nel tempo.

9. Automazioni delle email con il modello ClickUp

Scarica il modello gratis Semplifica l'automazione delle e-mail con il modello di automazione e-mail di ClickUp

Questo modello di automazione delle email con ClickUp abbina i flussi di lavoro dei prompt AI alle automazioni di ClickUp. Le automazioni si basano su trigger, condizioni e azioni, e questo modello ti mostra come integrare l'automazione delle email nel tuo flusso di lavoro esistente. ✨

Quando lo stato di un'attività passa a "Completata", un'automazione attiva ClickUp Brain utilizzando il nome dell'attività, l'assegnatario e la descrizione come contesto, e l'email redatta viene inserita in un documento ClickUp collegato per la revisione.

Nessuno deve ricordarsi di scrivere l'email di aggiornamento perché viene generata automaticamente quando lo stato cambia.

👀 Esempio di prompt: “Utilizzando il nome dell'attività, l'assegnatario, la data di completamento e la descrizione riportati di seguito, redigi una bozza di email professionale di aggiornamento per il client. Conferma il completamento, riepiloga ciò che è stato consegnato e indica la prossima attività cardine. Tono: cordiale ma professionale. ”

Perché questo modello ti piacerà:

Le email si redigono automaticamente nel momento in cui un'attività viene contrassegnata come completata

Importa automaticamente i dati reali dell'attività (nome, assegnatario, descrizione) nel prompt

Le bozze vengono salvate in un documento collegato per la revisione prima dell'invio, in modo che nulla venga inviato senza essere stato controllato

Elimina il passaggio più facile da dimenticare nella comunicazione con i clienti: scrivere effettivamente l'aggiornamento

🚀 Ideale per: team a contatto con i clienti e account manager che inviano email di aggiornamento ripetitive

10. Galleria di prompt Copilot di Microsoft

tramite Microsoft 365

La Copilot Prompts Gallery di Microsoft è una libreria consultabile di prompt pronti all'uso per Microsoft 365 Copilot, organizzati per flusso di lavoro: Aggiornamento, Creazione, Analisi, Codice, Esecuzione, Pianificazione e altro ancora. Invece di fissare una finestra di chat vuota, scegli un prompt basato su un'attività e Copilot lo applica alle tue email, riunioni, documenti e progetti.

Questi prompt estraggono automaticamente il contesto dai tuoi dati di Microsoft 365. Un prompt "aggiornamento su una riunione" riepiloga le decisioni e le azioni da intraprendere dal tuo calendario effettivo. Un prompt "recupera le email in attesa di risposta" esamina la tua casella di posta reale. I prompt raccolgono il contesto per te.

👀 Esempio di prompt: “Aiutami a recuperare ciò che mi sono perso nelle ultime riunioni, comprese le decisioni chiave, gli elementi da intraprendere e i prossimi passaggi.”

Perché questo modello ti piacerà:

I prompt sono organizzati per flusso di lavoro (aggiornamento, creazione, analisi, codice, ecc.) in modo da trovare rapidamente ciò che serve

Ogni prompt estrae il contesto in tempo reale dai tuoi dati di Microsoft 365: email, riunioni, documenti e progetti

Copre un'ampia gamma di attività, dai riepiloghi settimanali e lo smistamento delle email alla traduzione del codice e all'analisi della concorrenza

Non è richiesta alcuna ingegneria dei prompt poiché la galleria gestisce la struttura: basta cliccare e il gioco è fatto

🚀 Ideale per: Organizzazioni che utilizzano già SharePoint o Microsoft 365.

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili — per generare contenuti, analizzare dati e altro ancora — potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda ogni volta per porre una domanda all'IA, i costi associati all'attivazione/disattivazione della scheda e al cambio di contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nell'area di lavoro del tuo Workspace, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

Best practice per i flussi di lavoro dei prompt IA

Hai i modelli. Ora ecco come farli diventare parte integrante del tuo team. 👀

Gestisci le versioni dei tuoi prompt: assegna a ogni modello un numero di versione e un registro delle modifiche. All'interno di ClickUp Docs, ogni modifica viene monitorata automaticamente attraverso la cronologia delle versioni, così puoi ripristinare una versione precedente se quella nuova non funziona come previsto

Assegnare un titolare del prompt: Qualcuno dovrebbe occuparsi della manutenzione di ogni modello. Senza titolarità, i prompt diventano obsoleti. Aggiungi una riga: “Titolare: [Nome]. Ultima revisione: [Data]”

Effettua test su diversi modelli di IA: un prompt che funziona alla grande con GPT-4o potrebbe rivelarsi un fallimento con Claude o Gemini. Effettua test sui modelli utilizzati dal tuo team e prendi nota delle combinazioni che funzionano meglio

Progetta prima il flusso di lavoro: Progetta prima Progetta prima l'automazione del flusso di lavoro : decidi cosa attiva il prompt, chi revisiona l'output e dove va indirizzato successivamente. Automatizza i passaggi di attivazione e instradamento con ClickUp Automations, in modo che gli esseri umani si occupino solo della revisione

Piano per i casi di output errato: ogni modello dovrebbe indicare all'utente cosa fare quando l'IA non centra l'obiettivo: un prompt di riserva, un revisore umano o un passaggio di rigenerazione

Conserva i prompt dove si svolge il lavoro: una libreria di prompt in un'app separata crea una libreria di prompt in un'app separata crea una proliferazione di strumenti , causando un doppio lavoro richiesto e una visibilità nulla sull'impronta IA della tua organizzazione. Trovi il prompt in uno strumento, lo esegui in un altro e incolli l'output in un terzo. Per la massima efficacia, mantieni i prompt collegati al tuo lavoro.

💡 Suggerimento da esperto: elimina il passaggio da una finestra all'altra tra la chat e la bacheca del progetto: salva i prompt all'interno di ClickUp Docs, collegali alle attività di ClickUp ed eseguili con ClickUp Brain, il tutto in un unico spazio di lavoro.

Smetti di inserire prompt. Inizia a creare flussi di lavoro.

I modelli di prompt sono un ottimo punto di partenza, ma richiedono comunque un intervento manuale. Il vero cambiamento avviene quando i prompt integrano il contesto, vengono eseguiti in base a trigger anziché alla memoria e si concatenano senza che tu debba supervisionare ogni singolo passaggio.

È qui che l'area di lavoro AI convergente di ClickUp fa la differenza.

ClickUp Brain estrae automaticamente il contesto del tuo lavoro, rendendo i prompt più intelligenti fin dal primo risultato. Brain MAX ti consente di eseguirli da qualsiasi punto del desktop, tramite tastiera o comando vocale. E quando trovi un prompt che vale la pena ripetere, i Super Agent lo trasformano in un compagno di squadra sempre attivo che esegue interi flussi di lavoro mentre tu ti concentri sul lavoro che richiede effettivamente l'intervento umano.

I team che superano le sfide legate all'adozione dell'IA non sono quelli con i modelli più sofisticati. Sono quelli che hanno standardizzato il modo in cui interagiscono con l'IA e lo hanno integrato nello stesso ambiente in cui si svolge il lavoro.

Inizia gratis con ClickUp. 🙌

Domande frequenti sui modelli di flusso di lavoro per prompt IA

Qual è la differenza tra un modello di prompt IA e una libreria di prompt?

Un modello di prompt ti aiuta a scrivere prompt per l'IA fornendo un'unica struttura riutilizzabile con segnaposto da compilare per un'attività specifica. Una libreria di prompt è una raccolta di numerosi modelli, organizzati e classificati in modo che i team possano trovare quello giusto per qualsiasi caso d'uso: è come un archivio rispetto al singolo documento al suo interno.

Sì. La maggior parte dei modelli di prompt è indipendente dallo strumento e funziona con ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude o ClickUp Brain. Utilizza l'automazione dell'inserimento dei dati per eliminare il copia-incolla manuale quando fai riferimento ai dati di lavoro: ClickUp Brain opera all'interno del tuo spazio di lavoro con pieno accesso alle tue attività, ai tuoi documenti e al contesto del progetto.

Come posso effettuare la condivisione dei flussi di lavoro dei prompt IA tra più reparti?

Crea un processo di trasferimento delle conoscenze scalabile archiviando i modelli in una posizione di condivisione e centralizzata a cui ogni reparto possa accedere, come un documento ClickUp o un modello della libreria di prompt di Microsoft Lists. Assegna un tag a ciascun modello in base al reparto e al caso d'uso, in modo che gli utenti possano filtrare i risultati in base a ciò che è rilevante.

I modelli di prompt per l'IA funzionano in modo diverso a seconda del modello di IA?

Per la maggior parte delle attività aziendali, le tecniche efficaci di prompting dell'IA sono più importanti della scelta del modello, ma alcuni modelli gestiscono determinati formati di output, come tabelle, codice o narrazioni di lunga durata, meglio di altri. Testa i tuoi modelli su diversi modelli e documenta i risultati nel modello stesso.